Comment fixer des objectifs de processus (+Exemples)

_Le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour

Robert Collier

Se fixer des objectifs à long terme peut sembler insurmontable. La pression de créer un forfait parfait et la peur des obstacles inattendus peuvent bloquer la progression avant même que vous ne commenciez. Pour éviter cela, fixez-vous des objectifs de processus, c'est-à-dire de petites étapes mesurables qui vous mèneront à votre cible finale.

En vous concentrant sur des actions gérables, vous réduisez le stress et progressez régulièrement.

Dans cet article, nous vous montrons comment définir des objectifs de processus efficaces, avec des exemples qui vous aideront à surmonter les difficultés les plus courantes.

Qu'est-ce qu'un objectif de processus ?

Les objectifs de processus sont des étapes ou des comportements spécifiques et mesurables que vous adoptez pour atteindre un résultat plus important. Ces objectifs se concentrent sur le "processus" et sont à court terme, détaillés et souvent contrôlables. Ils mettent l'accent sur la maintenance des habitudes qui vous poussent à obtenir des résultats.

👀 Exemple: Si votre objectif à long terme est de courir un semi-marathon, vos Objectifs seraient de courir trois fois par semaine, de faire de la musculation, d'augmenter votre consommation de protéines et d'augmenter progressivement votre distance de course.

Mais qu'est-ce qui rend les Objectifs efficaces ? Voyons pourquoi un objectif de processus est essentiel. 👇

Priorise les tâches: Une fois les objectifs fixés, il est facile d'identifier les tâches qui vous permettront de les atteindre, ce qui augmente la productivité

Une fois les objectifs fixés, il est facile d'identifier les tâches qui vous permettront de les atteindre, ce qui augmente la productivité **Un objectif de processus se concentre sur les actions que vous pouvez contrôler et qui influencent directement le résultat souhaité, ce qui réduit l'anxiété et encourage la proactivité

**Mon travail sur les mêmes objectifs crée les habitudes nécessaires à une réussite à long terme

Maintien de la motivation: Les objectifs de processus procurent le sentiment d'accomplissement nécessaire pour maintenir la motivation

Les objectifs de processus procurent le sentiment d'accomplissement nécessaire pour maintenir la motivation Adaptabilité: Vous pouvez modifier rapidement vos objectifs en fonction de circonstances imprévisibles sans perdre de vue l'objectif global

Objectifs de processus vs. objectifs de résultats

Les Objectifs achevés avec succès contribuent aux Objectifs de résultat, qui sont des objectifs à long terme que vous cherchez à atteindre. Ces objectifs fournissent une orientation claire et vous aident à vous concentrer sur ce que vous voulez accomplir à l'avenir.

Ils sont limités dans le temps, liés à un jalon et partiellement contrôlables. Des variables et des obstacles imprévus peuvent affecter leur achevé.

Vous pouvez vous fixer des Objectifs de résultat pour différents aspects de votre vie. Par instance, un objectif de résultat pour l'évolution de votre carrière pourrait être "obtenir une promotion l'année prochaine"

Les objectifs de processus et les objectifs de résultat travaillent main dans la main. En d'autres termes, les objectifs de résultat sont les résultats que vous voulez obtenir, et les activités que vous répétez pour les atteindre sont des objectifs de processus.

Voici quelques différences entre les deux :

Objectifs de processus Objectifs de résultat Ils sont à court terme et spécifiques, généralement hebdomadaires Ils sont axés sur le voyage et sur les résultats finaux Ils dépendent uniquement de vos actions. Ils dépendent de facteurs externes tels que les conditions du marché, les actions d'autrui ou les situations d'urgence Vous pouvez les contrôler et les ajuster en cours de route ; la réussite est donc contrôlable Achevé en termes d'activités achevées - Mesuré en termes de résultats obtenus - Mesuré en termes de résultats obtenus - Mesuré en termes de résultats obtenus - Mesuré en termes de résultats obtenus - Mesuré en termes de résultats obtenus - Mesuré en termes de résultats obtenus - Mesuré en termes de résultats obtenus - Mesuré en termes de résultats obtenus

Objectifs de processus vs. objectifs de résultats

Les objectifs de processus sont essentiels à la réussite à long terme. Ils constituent les blocs de construction de tout objectif que vous souhaitez atteindre, en promouvant la cohérence et l'apprentissage et en vous permettant de rester motivé tout au long de ce parcours difficile. Pour un paramétrage efficace des objectifs, vous pouvez également envisager différents types d'objectifs de processus et d'objectifs de résultats objectifs opérationnels .

Etapes pour définir des objectifs de processus efficaces

Une fois que vous avez défini votre objectif de résultat, commencez à élaborer un forfait stratégique pour vos Objectifs de processus. Utilisez quelques techniques de visualisation pour créer une image mentale de vos objectifs.

Voici comment vous devez définir des objectifs de processus pour réduire l'anxiété future et augmenter la productivité. 👇

1. Identifier les actions clés

Une fois que vous avez planifié les actions clés spécifiques nécessaires pour atteindre votre objectif, vous avez franchi une étape supplémentaire. Décrivez le processus et ce à quoi il ressemblerait.

Mais comment faire pour identifier les actions spécifiques qui contribueront à votre progression ?

Décomposez l'objectif en éléments essentiels.

Une fois que vous avez identifié les domaines d'intérêt, décomposez-les en actions spécifiques qui favoriseront la progression. Examinez les activités et les stratégies de définition d'objectifs qui assistent la croissance dans chaque domaine.

👀 Exemple: Si votre objectif est d'augmenter les ventes de 20 % en 6 mois, examinez les domaines clés qui nécessitent du travail. Ils pourraient être l'acquisition de clients, en se concentrant sur la rétention, le nurturing des prospects et l'optimisation de l'entonnoir des ventes.

Cela vous aidera à créer un forfait ciblé avec des étapes réalisables qui sont faciles à contrôler et à suivre dans le temps. Cette approche vous permettra d'établir un parcours plus structuré pour atteindre vos objectifs.

2. Fixer des objectifs de processus SMART

Les L'objectif SMART signifie Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound goals. (objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps)

Il s'agit d'une checklist permettant de paramétrer des objectifs SMART efficaces. Pour que chaque objectif soit efficace, il doit répondre à ces critères.

Spécifique : Définir des objectifs clairs et précis - éviter le flou Mesurables : incluez des indicateurs tels que des dates, des pourcentages ou des montants Réalisables : assurez-vous que vos objectifs sont réalistes et atteignables Pertinent: Alignez chaque objectif sur votre objectif général Limités dans le temps: Fixez des échéances pour maintenir l'attention et l'urgence

Modèle d'objectif SMART de ClickUp (en anglais)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-7.jpeg Le modèle d'objectifs SMART de ClickUp fournit un cadre clair pour créer des objectifs spécifiques, mesurables et réalisables, vous aidant à rester sur la bonne voie avec des délais et des cibles réalistes https://app.clickup.com/signup?template=t-3r5cu7b&department=operations&\_gl=1\*1a0q93p\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTA2ODYzMzQ3OS4xNzI2NTcyNDMyLjE3MjY1NzI0NjA .

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Modèle d'objectifs SMART de ClickUp rend ce processus encore plus facile en offrant des cadres SMART personnalisables qui répondent à vos besoins spécifiques. Ce modèle apporte de la clarté, décompose les objectifs en étapes gérables et offre des fonctionnalités de suivi qui vous aident à surveiller la progression et à faire les ajustements nécessaires. Pour objectifs à moyen terme les objectifs à moyen terme, le suivi de la progression à l'aide du cadre des objectifs SMART pour rester concentré.

Les fonctionnalités clés comprennent:

Champs personnalisés: Vous pouvez ajouter des points de données spécifiques, des échéances ou des pourcentages pour mesurer la progression

Vous pouvez ajouter des points de données spécifiques, des échéances ou des pourcentages pour mesurer la progression Dépendances des tâches: Configurez vos Objectifs de façon à ce que l'achèvement d'une tâche achevée débloque la suivante, rendant ainsi la définition de vos paramètres plus stratégique

Configurez vos Objectifs de façon à ce que l'achèvement d'une tâche achevée débloque la suivante, rendant ainsi la définition de vos paramètres plus stratégique Des jalons à suivre: Décomposez les grands objectifs en étapes plus petites et mesurables grâce à des outils de suivi intégrés tels que les diagrammes de Gantt ou les échéanciers

Décomposez les grands objectifs en étapes plus petites et mesurables grâce à des outils de suivi intégrés tels que les diagrammes de Gantt ou les échéanciers **Outils de collaboration : partagez vos objectifs avec vos coéquipiers, assignez des tâches et suivez la progression des objectifs partagés

En intégrant ces fonctionnalités dans votre processus de définition d'objectifs, ClickUp s'assure que chaque étape est organisée, traçable et alignée sur vos objectifs globaux. Avec le bon cadre, vous pouvez rester concentré et motivé, même lorsque vous gérez plusieurs objectifs à la fois.

Télécharger ce modèle

ClickUp Modèle de plan d'action pour un objectif SMART

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-72.png Le modèle de plan d'action pour les objectifs SMART de ClickUp est conçu pour vous aider à rester organisé et motivé lors de la définition et de la réalisation de vos objectifs.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205450087&department=other&\_gl=1\*1em3q19\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTA2ODYzMzQ3OS4xNzI2NTcyNDMyLjE3MjY1NzI0NjA .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Vous pouvez améliorer votre productivité en utilisant l'outil ClickUp Modèle de plan d'action pour un objectif SMART . Ce modèle permet de s'assurer que vos objectifs sont spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps. Il vous permet d'assigner des échéances, de fixer des paramètres de rappel et de suivre efficacement votre progression.

L'utilisation de ce modèle garantit une approche structurée et par étapes de la réalisation de vos objectifs. Voici comment il peut vous aider :

Décompose les objectifs en tâches plus petites et réalisables

Aide à hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence

Suit la progression pour vous maintenir sur la bonne voie

Fournit un cadre organisé pour la progression et la célébration de la réussite

Télécharger ce modèle

🌟Ressource supplémentaire: Si vous cherchez d'autres modèles d'objectifs SMART, nous sommes là pour vous aider ! Explorez notre liste de Modèles d'objectifs SMART et modèles de définition d'objectifs qui vous aideront à définir des objectifs clairs et réalisables, faciles à suivre et à atteindre.

3. Contrôler et ajuster les objectifs

La décomposition de votre cible à long terme en objectifs plus petits facilite la gestion et l'ajustement de ces derniers. Au fur et à mesure que vous travaillez à la réalisation de ces objectifs, il est important de suivre la progression et de procéder à des ajustements réguliers si nécessaire. Cette approche vous permet de rester sur la bonne voie, même lorsque les circonstances changent.

Voici comment vous pouvez suivre efficacement votre progression et procéder à des ajustements pour mieux atteindre vos objectifs :

Utiliser des outils : Suivez régulièrement votre progression à l'aide d'applications de productivité telles queClickUpou maintenez des journaux et des feuilles de calcul pour un suivi organisé

Suivez régulièrement votre progression à l'aide d'applications de productivité telles queClickUpou maintenez des journaux et des feuilles de calcul pour un suivi organisé Fixez des jalons: Divisez votre objectif en jalons plus petits et mesurables qui vous aideront à évaluer votre progression à différentes étapes

Divisez votre objectif en jalons plus petits et mesurables qui vous aideront à évaluer votre progression à différentes étapes Évaluer les performances: Comparez régulièrement vos réalisations avec vos objectifs et ajustez votre stratégie si nécessaire pour rester sur la bonne voie

Comparez régulièrement vos réalisations avec vos objectifs et ajustez votre stratégie si nécessaire pour rester sur la bonne voie Analyser les obstacles: Identifier les défis, analyser leur impact et développer des stratégies pour les surmonter

Identifier les défis, analyser leur impact et développer des stratégies pour les surmonter **Demander un retour d'information : consulter des mentors ou des pairs pour obtenir une nouvelle perspective et des conseils sur la manière d'améliorer votre approche

Et oui, n'oubliez pas de célébrer vos victoires. Un peu de renforcement positif vous aidera à aller loin.

Exemples d'objectifs de processus

Les Objectifs peuvent vous aider à améliorer différents aspects de votre vie, du développement personnel à l'avancement professionnel, en passant par la santé, les finances et le bien-être mental.

Voici quelques exemples spécifiques illustrant la manière dont les Objectifs peuvent favoriser la progression dans chacun de ces domaines.

Développement personnel

Les objectifs de développement personnel vous aident à acquérir des habitudes et des compétences au quotidien. Les exemples incluent la lecture, la tenue d'un journal ou la pratique d'un instrument pour améliorer vos connaissances et votre créativité. Certains objectifs personnels que vous pouvez vous fixer sont les suivants :

Lire au moins 20 pages d'un livre chaque soir

Tenir un journal pendant 15 minutes chaque matin

S'entraîner à jouer d'un instrument pendant 30 minutes par jour

Croissance professionnelle

Les objectifs de carrière sont axés sur le développement de votre réseau et l'amélioration de vos compétences, ce qui vous permet de progresser dans votre carrière en apprenant de nouveaux outils ou en vous tenant au courant des tendances du secteur. Quelques exemples objectifs professionnels pour le travail sont :

Aller à la rencontre d'un nouveau contact du réseau chaque semaine pour prendre un café

Apprendre un nouvel outil logiciel pendant 30 minutes par jour

Consacrer une heure par semaine à la recherche des dernières tendances dans le secteur concerné

Santé et fitness

Ces objectifs vous aident à développer une cohérence dans votre entraînement et votre alimentation, améliorant ainsi votre bien-être général grâce à un exercice régulier et à un suivi nutritionnel. Voici quelques exemples :

S'étirer pendant 10 minutes tous les matins pour améliorer la souplesse et la mobilité

Suivre l'apport calorique quotidien et augmenter le contenu en protéines de son alimentation

Courir au moins trois fois par semaine

Stabilité financière

Les objectifs financiers visent à établir une sécurité à long terme en épargnant de manière cohérente et en suivant les dépenses pour mieux établir un budget. Voici quelques objectifs financiers que vous pouvez vous fixer :

Épargner et investir 10 % de votre salaire chaque mois

Suivre les dépenses hebdomadaires pour établir un budget efficace

Épargner 15 % de plus ce trimestre

Santé mentale

Les objectifs de santé mentale favorisent le bien-être émotionnel en encourageant la pleine conscience, en réduisant le temps passé devant un écran ou en assistant régulièrement à des sessions de thérapie. Certains objectifs de processus que vous pouvez développer pour garder un œil sur votre santé mentale peuvent être :

Pratiquer des exercices de respiration profonde pendant 5 minutes au cours du déjeuner

Limiter le temps d'écran en dehors du travail à 2 heures par jour

Assister à une session de thérapie une fois par mois

Surmonter les défis courants

Il peut être difficile de rester motivé tout en travaillant à la réalisation des objectifs d'un projet, en particulier lorsque les résultats prennent du temps. Alors que les objectifs de processus offrent de petites victoires progressives, le maintien de l'attention sur le long terme exige un peu plus.

Il ne s'agit pas seulement de paramétrer les objectifs du projet, mais aussi de les atteindre des objectifs de projet efficaces mais aussi de rester engagé et motivé au fur et à mesure de votre progression. Pour vous aider à relever ces défis, voici quelques conseils pratiques pour rester concentré et résilient, même lorsque les résultats immédiats ne sont pas apparents :

Concentrez-vous sur le processus: Commencez à apprécier le processus en incorporant des éléments qui vous encouragent à aller de l'avant. Par exemple, mettre de la bonne musique pendant une séance d'entraînement

Commencez à apprécier le processus en incorporant des éléments qui vous encouragent à aller de l'avant. Par exemple, mettre de la bonne musique pendant une séance d'entraînement Fixez des paramètres : Rappellez-vous pourquoi vous travaillez pour atteindre votre objectif. Faites la connexion entre les actions et l'ensemble de la situation et écrivez-les

Rappellez-vous pourquoi vous travaillez pour atteindre votre objectif. Faites la connexion entre les actions et l'ensemble de la situation et écrivez-les Suivre les progrès: Il est utile d'utiliser une feuille de calcul, une application ou même un diagramme pour suivre visuellement votre progression et vos jalons. Vous pouvez ainsi voir le chemin parcouru

Il est utile d'utiliser une feuille de calcul, une application ou même un diagramme pour suivre visuellement votre progression et vos jalons. Vous pouvez ainsi voir le chemin parcouru Restez flexible: Soyez prêt à ajuster vos objectifs si nécessaire, mais restez engagé envers l'objectif global

Soyez prêt à ajuster vos objectifs si nécessaire, mais restez engagé envers l'objectif global Utilisez des techniques de gestion du temps: Utilisez des méthodes telles que leTechnique Pomodoro pour maintenir votre concentration et éviter l'épuisement. Limitez vos distractions en dédiant un environnement de travail spécifique à votre objectif

Utilisez des méthodes telles que leTechnique Pomodoro pour maintenir votre concentration et éviter l'épuisement. Limitez vos distractions en dédiant un environnement de travail spécifique à votre objectif Gérer plusieurs objectifs de processus : Donnez la priorité aux objectifs de processus les plus impactants lorsque vous gérez plusieurs tâches simultanément, en utilisant des calendriers et des applications de gestion des tâches pour rester organisé et éviter le surengagement

**A lire également Comment rédiger une déclaration d'objectifs ?

Utilisation d'un application de suivi des objectifs comme ClickUp peut rendre la gestion de vos objectifs de processus plus efficace, en particulier avec une planification avancée. ClickUp offre un intervalle d'outils qui vous aident à définir, suivre et atteindre vos objectifs dans une plateforme centralisée.

Grâce à des fonctionnalités telles que le suivi des tâches, le contrôle de la progression et les rappels personnalisables, ClickUp vous permet de diviser des objectifs plus vastes en étapes plus petites et de ne pas perdre de vue les délais, ce qui garantit une progression constante vers vos objets.

Simplifiez votre processus de suivi des objectifs et suivez divers objectifs avec ClickUp Objectifs Objectifs ClickUp est un outil puissant permettant de paramétrer, de suivre et d'atteindre efficacement des objectifs de processus. Cette fonctionnalité vous permet de définir des objectifs spécifiques, de les organiser dans des dossiers pour une meilleure gestion, et de suivre la progression à l'aide d'indicateurs personnalisables tels que des cibles numériques, monétaires ou basées sur les tâches.

ClickUp vous permet de lier des tâches et des listes directement à vos objectifs, vous donnant des mises à jour en temps réel sur votre progression.

Vous pouvez également fixer des jalons et créer des sous-tâches pour diviser des objectifs plus importants en étapes gérables, ce qui vous permet de rester sur la bonne voie et de procéder à des ajustements si nécessaire.

💡Modèle bonus: Vous souhaitez rester au top de vos objectifs de processus ? Vous pouvez consulter le Modèle de dossier ClickUp OKR clickUp OKR Folder Template est un modèle de dossier OKR, conçu pour vous aider à structurer et à suivre efficacement les objectifs de votre processus. Ce modèle décompose les objectifs et les résultats clés (OKR) en listes gérables, ce qui vous permet de rester sur la bonne voie tout au long de l'année.

Visualisation de la progression avec les tableaux de bord ClickUp

Obtenez des graphiques, des diagrammes à barres et des diagrammes linéaires pour suivre la progression de vos objectifs de processus avec les tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp sont des outils puissants pour visualiser la progression de vos objectifs en matière de processus. Cette plateforme personnalisable vous permet de suivre les performances et de repérer les goulets d'étranglement.

En cours, liez tous vos objectifs à des tâches, sous-tâches et checklists dans ClickUp pour mesurer la progression de chaque objectif. Les indicateurs sont affichés sous forme de barres de progression, de camemberts, de thermomètres, de diagrammes et même de graphiques.

Lorsque vous travaillez en équipe, les tableaux de bord sont pratiques pour afficher des données en temps réel et suivre la progression de toute l'équipe. des widgets personnalisés affichent le statut des tâches, le pourcentage d'achèvement des objectifs et les performances de l'équipe.

Rester sur le suivi avec les Rappels ClickUp

Reporter, reprogrammer ou déléguer des rappels avec ClickUp Reminders

L'un des plus grands défis pour maintenir la concentration sur les objectifs de processus est le suivi de multiples petites tâches. Rappels ClickUp vous aide à garder le cap sur ces objectifs en envoyant des notifications automatiques pour garantir le respect des délais.

Cette fonctionnalité priorise les tâches en fonction de leur urgence, ce qui vous aide à gérer efficacement votre flux de travail. Vous pouvez personnaliser les rappels pour les tâches individuelles et même établir des rappels pour votre équipe afin que tout le monde reste aligné.

Avec ClickUp Reminders, vous ne manquerez jamais une échéance, ce qui vous permettra de maintenir votre productivité et de rester sur la voie de vos objectifs de processus.

Collaboration efficace avec ClickUp Views

Suivre le travail et les échéances de chaque membre avec ClickUp Views

Le fait de paramétrer des objectifs de processus au sein d'une équipe est également un moyen efficace d'atteindre un objectif de résultat collectif. Cependant, la communication peut devenir compliquée lorsque vous travaillez tous ensemble sur un projet.

C'est pourquoi Affiché par ClickUp peut vous aider. Avec plus de 15 affichages personnalisables, vous pouvez gérer vos tâches, suivre vos projets et visualiser le flux de travail. Obtenez un aperçu de haut niveau de votre travail et hiérarchisez efficacement vos priorités avec l'aide de :

Vue Liste ClickUp : Offre une manière directe de regarder vos tâches et vos statuts. Vous pouvez également ajouter une priorité aux tâches ici

: Offre une manière directe de regarder vos tâches et vos statuts. Vous pouvez également ajouter une priorité aux tâches ici ClickUp Vue Tableau : offre une façon simple de voir vos tâches et leurs statuts : Idéal pour les équipes qui souhaitent une représentation visuelle d'une tâche dans ses différentes étapes pour en faciliter le suivi

Idéal pour les équipes qui souhaitent une représentation visuelle d'une tâche dans ses différentes étapes pour en faciliter le suivi Affichage du Calendrier ClickUp : Excellent pour le processus de suivi des objectifs. Il retrace les échéances et les jalons sous forme de calendrier, ce qui facilite la planification

💡Pro Tip: Vous pouvez également utiliser des fonctionnalités de collaboration telles que ClickUp Discussion pour partager des informations avec les membres de votre équipe et travailler sur des objectifs collectifs. Il rationalise la communication de votre équipe dans une discussion en temps réel ; vous pouvez ajouter n'importe qui aux conversations de travail avec des @mentions et assigner du travail également.

Définissez des objectifs de processus efficaces avec ClickUp

ClickUp offre une plateforme robuste qui vous aide à paramétrer, suivre et gérer vos objectifs de processus en toute simplicité. Ses puissants outils de collaboration, de suivi de la progression et d'organisation des tâches vous permettent de garder le cap, qu'il s'agisse d'objectifs professionnels SMART ou d'objectifs personnels.

Avec ClickUp, vous pouvez diviser de grands objectifs en étapes gérables, garder votre équipe alignée et suivre votre progression en temps réel. Commencez à utiliser ClickUp dès aujourd'hui pour simplifier la définition de vos objectifs et obtenir des résultats tangibles dans votre vie personnelle et professionnelle.