11 modèles gratuits de gestion des tâches sous ClickUp et Excel

La gestion de projet est une activité complexe. Vous devez constituer la bonne équipe, planifier une stratégie efficace et trouver les bons outils pour le travail.

Toutefois, même si tous ces éléments sont en place, tout peut encore mal tourner.

Le coupable ? Une mauvaise gestion des tâches. Sans une organisation adéquate au niveau des tâches, même les meilleurs plans peuvent ne pas répondre aux attentes.

C'est là que les modèles de gestion des tâches entrent en jeu. Ils permettent d'organiser et de gérer facilement les tâches hiérarchiser les tâches en veillant à ce que rien ne vous empêche d'atteindre la perfection en matière de gestion de projet.

Des simples planificateurs de tâches quotidiennes aux tableaux kanban il existe donc un modèle qui s'adapte parfaitement à votre flux de travail ou à celui de votre équipe. Dans cet article, nous allons vous présenter 11 de nos modèles de gestion des tâches gratuits préférés pour vous aider à rationaliser votre flux de travail et à optimiser votre productivité. C'est parti !

Qu'est-ce qu'un modèle de gestion des tâches ?

Un modèle de gestion des tâches est un document qui permet aux individus ou aux équipes de planifier, de hiérarchiser et de suivre des tâches spécifiques. Les modèles comprennent généralement des caractéristiques telles que des dates d'échéance, des assignations et des pourcentages d'achèvement pour vous aider à rester organisé et sur la bonne voie dans le cadre de vos projets.

Les modèles de gestion des tâches comprennent généralement plusieurs vues. Par exemple, ils peuvent inclure un tableau Kanban afin que les équipes puissent facilement visualiser l'état d'avancement de chaque tâche dans le flux de travail. En outre, ils peuvent inclure un diagramme de Gantt pour que les équipes puissent voir les dates d'achèvement à venir et planifier leurs journées et leurs semaines en conséquence.

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 vues personnalisables de ClickUp

Contrairement à un modèle de gestion de projet qui se concentre sur des résultats et des objectifs commerciaux plus larges, un modèle de gestion des tâches est un modèle de gestion de projet qui se concentre sur des tâches spécifiques qui composent ces projets plus vastes. C'est pourquoi les modèles de gestion des tâches sont conçus pour aider les équipes à mener à bien la tâche qui leur a été confiée.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de gestion des tâches ?

Un bon modèle de gestion des tâches est organisé et permet aux personnes de trouver rapidement ce dont elles ont besoin sans être distraites par le désordre. Cet objectif peut être atteint grâce à une conception intelligente et à des options d'affichage multiples qui mettent l'accent sur différentes parties du document.

Il doit également être flexible et permettre aux utilisateurs d'adapter le document à leurs besoins individuels. Ainsi, que vous planifiez un projet à l'échelle de l'entreprise ou simplement votre mardi le plus productif, ce modèle peut vous aider à atteindre vos objectifs.

Enfin, il doit être pratique. Personne ne souhaite passer un temps fou à remplir un document de planification. Un bon modèle doit permettre l'importation intelligente de données à partir de n'importe quel document logiciel de gestion des tâches que vous utilisez.

Ainsi, vous passerez moins de temps à optimiser votre modèle et plus de temps à travailler, à vous détendre ou à être vous-même.

11 modèles gratuits de gestion des tâches

Si vous êtes à la recherche d'un moyen gratuit et parfait pour garder une trace de toutes vos tâches et projets, consultez ces 11 modèles gratuits de gestion des tâches de ClickUp et Excel.

1. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Gardez toutes vos tâches organisées en un seul endroit grâce à ce modèle

Une meilleure gestion des tâches est quelque chose que toutes les équipes pourraient utiliser. Même si vous pensez que votre équipe fait déjà du bon travail, il est toujours possible d'améliorer le travail d'équipe, la synergie et la gestion du temps.

Pour les équipes qui souhaitent faire passer leur gestion des tâches au niveau supérieur, le logiciel Modèle de gestion des tâches ClickUp est une solution parfaite. Ce modèle possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour rester organisé et maîtriser les tâches qui vous aideront à mener à bien tous vos projets objectifs du projet que vous travaillez à atteindre.

Ce modèle comprend des champs personnalisés prédéfinis qui vous permettent de savoir d'un coup d'œil qui est responsable de cette tâche et quand il s'attend à ce qu'elle soit accomplie. De plus, il organise les tâches du projet en trois listes principales.. Actions , Idées et Backlog, afin que vous puissiez trouver de manière flexible les informations que vous recherchez.

Mais la véritable puissance de ce modèle réside dans ses multiples vues. Les données que vous insérez dans ce modèle sont automatiquement organisées par priorité, département ou statut de la tâche. Ainsi, vous pouvez facilement utiliser ce document de la manière la plus utile pour vous et votre équipe.

Le modèle de gestion des tâches ClickUp est parfait pour les équipes de toutes tailles qui souhaitent rester organisées tout en étant en mesure d'accomplir leurs tâches en s'attaquant à leur charge de travail . Commencez dès aujourd'hui en cliquant sur le lien ci-dessous ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de gestion des tâches par département ClickUp

Voyez facilement sur quoi chaque équipe travaille actuellement

Vous avez du mal à rester organisé lorsqu'il s'agit d'initiatives interdépartementales ?

Lorsque l'on travaille avec plusieurs départements ou équipes sur un même objectif, il faut parfois beaucoup de travail pour rester organisé Modèle de gestion des tâches par département par ClickUp peut vous aider à le faire.

Ce modèle organise toutes vos tâches en fonction du service chargé de les accomplir. Vous pouvez non seulement voir quelles tâches sont en cours, mais aussi obtenir des informations telles que les dates de fin, les niveaux de priorité ou des pourcentages d'achèvement.

Vous ne recevrez plus jamais de messages vous demandant qui est en charge de quelle tâche et quand l'accomplir. Ce document permet à chacun d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe au sein de l'équipe de projet.

N'est-il pas temps que votre service reçoive l'aide organisationnelle dont il a tant besoin ? Téléchargez ce modèle dès aujourd'hui pour commencer. Télécharger ce modèle

3. Modèle de gestion des tâches par priorité ClickUp

Triez toutes vos tâches dans la vue Liste par priorité pour savoir où se situe chaque tâche et ce qui doit être traité en premier

Dans toute organisation, il y a des centaines ou des milliers de tâches en cours en même temps.

Certaines seront inévitablement plus importantes que d'autres. Par exemple, l'ajout de biographies d'employés sur votre site web peut être une bonne chose, mais elle est moins importante que la finalisation du lancement d'un nouveau produit.

Si vous voulez vous assurer que votre équipe travaille sur les tâches les plus importantes, procurez-vous un exemplaire de Modèle de gestion des tâches par priorité de ClickUp . Ce modèle vous permet de voir toutes les tâches en cours de votre équipe, organisées selon leur niveau de priorité.

Grâce à cette vue, vous pouvez vous assurer que les membres de l'équipe accordent toujours la priorité aux tâches les plus critiques. De cette manière, vous ou les membres de votre équipe pouvez éviter de manière proactive les goulets d'étranglement et faire en sorte que les projets importants atteignent la ligne d'arrivée dans les temps. Télécharger ce modèle

4. Modèle de tableau de gestion des tâches ClickUp

Gérer facilement les tâches au sein de l'équipe et utiliser des vues personnalisées comme la vue Board pour déléguer le travail plus efficacement

Vous trouvez que beaucoup de vos tâches requièrent une grande collaboration ?

Si c'est le cas, le Modèle de tableau de gestion des tâches ClickUp a été conçu pour vous. Ce modèle présente un tableau Kanban classique qui permet aux équipes de visualiser facilement l'état d'avancement de chaque tâche dans le flux de travail.

Le tableau facilite également la collaboration avec d'autres parties prenantes et l'ajout de notes ou de descriptions pour chaque tâche. De plus, il est entièrement personnalisable, ce qui vous permet de l'adapter à votre flux de travail.

En quelques clics, ajoutez des dates d'échéance, des responsables et des descriptions à chaque tâche pour que les projets restent organisés et avancent.

Vous pouvez également ajouter une durée d'exécution prévue afin que les personnes puissent reprendre les tâches en fonction du temps qu'il leur reste dans leur journée. Cela vous permet de faire avancer les projets plus rapidement et de faire en sorte que tout le monde reste concentré sur sa tâche. Télécharger ce modèle

5. Modèle de calendrier de gestion des tâches ClickUp

Visualisez vos tâches dans un calendrier mensuel pour planifier vos priorités

Avez-vous du mal à vous souvenir du jour où certaines tâches doivent être accomplies ? La gestion du temps est-elle une compétence que vous n'arrivez pas à maîtriser ?

Si c'est le cas, vous avez besoin du Modèle de calendrier de gestion des tâches ClickUp . Ce modèle vous permet de planifier vos tâches sous forme de calendrier afin que vous puissiez facilement voir quand chaque tâche est due.

Cette vue permet de gérer la charge de travail des membres de l'équipe et des produits à livrer, ce qui permet d'accélérer les délais d'achèvement du projet. Il aide également les responsables à repérer rapidement les goulets d'étranglement potentiels, par exemple si plusieurs tâches importantes doivent être accomplies le même jour.

L'affichage du calendrier vous permet également de planifier votre propre emploi du temps de manière plus efficace. Si vous savez que le projet A doit se terminer à la fin du mois, vous pouvez vous assurer que tout est en place pour que le projet B puisse démarrer lorsqu'il sera terminé.

De plus, si vous faites déjà partie de l'écosystème ClickUp, vos informations peuvent être automatiquement importées dans ce formulaire de calendrier pratique. Télécharger ce modèle

6. Modèle de gestion des tâches simple ClickUp

Gardez les choses simples avec ce modèle de gestion des tâches parfait

Pour beaucoup d'entre nous, rester au fait de nos tâches est une corvée à plein temps qui nous prend bien plus de temps que nous ne le souhaiterions.

Il ne s'agit pas seulement du travail. Nous devons tous nous souvenir de nos rendez-vous, de nos anniversaires et de bien d'autres choses encore.

Si vous passez beaucoup trop de temps à vous rappeler ce que vous êtes censé faire aujourd'hui, vous devriez envisager d'essayer l'application Modèle de gestion des tâches simple ClickUp .

Ce modèle facilite la mise en place d'un système organisationnel complet et intuitif qui assure le suivi de vos tâches et objectifs quotidiens .

Il propose une variété de vues, telles que la vue en liste, la vue en tableau et la vue en document, pour vous donner la flexibilité de structurer vos tâches de la manière qui convient le mieux à votre flux de travail.

Ce modèle comprend également de puissantes options de personnalisation qui vous permettent d'ajouter des champs, de classer les tâches par ordre de priorité et même de mettre en place des rappels. Avec le modèle de gestion des tâches ClickUp, vous pouvez facilement structurer votre journée et rester au courant de ce qui doit être fait, quelle que soit l'ampleur de la tâche. Télécharger ce modèle

7. Modèle de gestion des tâches ClickUp Status

Organisez votre journée grâce à ce modèle simple de gestion des tâches

Imaginez la situation : Vous avez une liste de tâches à accomplir, mais vous ne savez pas ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Pour ne rien arranger, vous avez l'impression que la liste ne cesse de s'allonger, quels que soient les efforts que vous déployez pour la limiter.

Si cette situation vous est familière, vous avez besoin du Modèle de gestion des tâches d'état par ClickUp . Ce modèle permet de garder votre tâches quotidiennes dans un tableau Kanban facile à consulter. Vous verrez facilement ce que vous avez commencé, ce que vous avez terminé et ce qu'il vous reste à faire.

De plus, si vous avez déjà configuré des tâches dans ClickUp, ce modèle ne vous obligera pas à saisir à nouveau des données. Il vous suffit d'ajouter la vue et ClickUp importera toutes les données de vos tâches existantes.

Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement faire la différence entre les tâches à faire et les tâches à ne pas faire, de sorte que vous n'oubliez jamais rien de ce qui doit absolument être fait aujourd'hui. Téléchargez ce modèle dès aujourd'hui et faites de la désorganisation une chose du passé. Télécharger ce modèle

8. Modèle de gestion des tâches quotidiennes ClickUp

Rester organisé et productif avec un plan quotidien ciblé en utilisant le modèle de gestion des tâches ClickUp

Avez-vous déjà souhaité pouvoir planifier vos journées et vos semaines de manière plus efficace ? Le Modèle de gestion des tâches quotidiennes ClickUp a été conçu spécifiquement dans ce but.

Au lieu de faire des allers-retours constants entre votre agenda papier, vos notes de tâches et votre calendrier, vous pouvez tout centraliser dans ce planificateur quotidien facile à utiliser. Utilisez-le pour planifier et coordonner vos heures de travail en prévoyant des emplacements pour chaque nouvelle tâche, événement ou rendez-vous de votre journée.

De plus, grâce à son format facile à consulter, vous pouvez examiner d'un œil critique vos engagements en termes de temps et décider si vous avez trop de choses à faire pour respecter toutes vos obligations. Cet agenda est également essentiel pour vous aider à vous souvenir de toutes les petites choses qui vous préoccupent.

Ne perdez plus jamais le sommeil parce que vous avez manqué un rendez-vous chez le médecin ou oublié l'anniversaire d'un ami. Ces événements étant déjà enregistrés, vous pouvez vous réveiller, consulter votre agenda et terminer tout ce que vous avez à faire à temps. Votre agenda peut également assurer le suivi des autres documents qui vous permettent d'organiser votre vie.

Par exemple, vous pouvez inclure un lien vers votre document de gestion des tâches de messagerie afin que vous puissiez y accéder pendant le bloc de temps que vous avez réservé pour répondre aux courriels. Par ailleurs, votre agenda ne doit pas être réservé aux tâches sérieuses et aux rendez-vous.

Il peut également vous aider à consacrer du temps à vos loisirs et à vos habitudes. Par exemple, utilisez votre agenda pour consacrer du temps à l'exercice physique quotidien, à la méditation ou simplement à un bain thérapeutique.

Ce modèle comprend également de puissantes options de personnalisation, telles que des tâches récurrentes et des dates d'échéance spécifiques, qui vous permettent de planifier votre journée en toute simplicité. Vous passerez ainsi moins de temps à planifier et plus de temps à agir. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de chaque journée, ce modèle est exactement ce qu'il vous faut. Pour commencer, cliquez sur le lien ci-dessous. Télécharger ce modèle

9. Modèle de liste de tâches de projet ClickUp

Vue de la liste ClickUp des tâches qui remontent jusqu'à la métrique de l'étoile polaire

Le Modèle de liste de tâches ClickUp fournit une plateforme organisée pour le suivi de toutes vos tâches en un seul endroit. Facilement personnalisable pour s'adapter à votre flux de travail spécifique, ce modèle affiche non seulement une liste complète de vos tâches, mais aussi l'état d'avancement de chacune d'entre elles.

En un coup d'œil, vous saurez qui est responsable de quelle tâche et quand elle devrait être terminée. Ce modèle catégorise les tâches en éléments d'action, idées et carnet de commandes, ce qui facilite la navigation dans vos tâches. Le modèle offre également plusieurs options d'affichage, vous permettant d'organiser les tâches par priorité, par département ou par statut.

Ce modèle est idéal pour les équipes et les individus qui recherchent l'efficacité et une gestion organisée des tâches. Son intégration avec ClickUp permet d'éviter la double saisie de données, ce qui vous fait gagner un temps précieux. Le modèle de liste de tâches ClickUp est un outil parfait pour assurer le suivi des tâches et atteindre efficacement les objectifs d'un projet. Télécharger ce modèle

10. Modèle d'organisateur de tâches Microsoft Excel

Via Vertex42

Certaines personnes ont besoin de rester organisées mais ne veulent pas intégrer un tout nouveau système dans leur vie. Elles utilisent déjà dix plateformes différentes et ne sont pas intéressées par une onzième.

Pour ces personnes, cette Modèle de suivi des tâches Microsoft à partir d'Excel est une excellente option. Il vous permet de créer une liste complète des tâches que vous devez accomplir, tout en restant dans le cadre familier d'Excel.

Ce modèle Excel est une excellente option pour toute personne à l'aise avec Excel et qui ne souhaite pas investir du temps dans un système de gestion des tâches plus complet. Il n'est peut-être pas très joli, mais il comprend tous les éléments de base, comme une liste personnalisable de tâches, de dates d'échéance et de pourcentage d'achèvement. Il y a même un espace pour les notes où vous pouvez déposer des liens importants, des dates de début ou des informations sur l'état d'avancement des tâches le budget de votre projet. De plus, vous pouvez facilement personnaliser ce modèle de suivi des tâches pour l'adapter à vos besoins spécifiques. Que vous soyez le suivi des tâches que ce soit pour un seul projet ou pour l'ensemble d'une organisation, ce document peut vous aider à garder une longueur d'avance.

Si vous souhaitez gérer vos tâches dans l'écosystème Office, le modèle de suivi des tâches d'Excel est la solution idéale pour vous. Télécharger ce modèle

11. Modèle Excel de gestionnaire de tâches quotidiennes

Via Microsoft Templates

Se maintenir sur la bonne voie chaque jour est une compétence en soi. Beaucoup d'entre nous ont des tonnes de tâches en cours qui requièrent leur attention. Il faut donc un peu d'organisation pour les suivre et les mener à bien dans les temps.

Si vous cherchez simplement un moyen facile d'organiser vos journées, ne cherchez pas plus loin que le Modèle de gestion des tâches quotidiennes à partir de Microsoft Excel . Ce modèle de liste de tâches de projet vous permet de visualiser et d'organiser vos tâches quotidiennes dans un format simple et facile à lire. Vous pouvez ainsi suivre les échéances et hiérarchiser vos tâches liste de tâches afin que rien ne passe inaperçu.

Une autre astuce pratique de ce modèle gratuit est qu'il surligne automatiquement les tâches à effectuer aujourd'hui. Ces entrées surlignées sont faciles à repérer, de sorte que vous ne manquerez jamais rien de ce qui doit être fait le plus rapidement possible. Cette fonction n'a peut-être pas beaucoup d'importance si votre vie est relativement détendue (vous avez de la chance), mais elle peut s'avérer salvatrice si le nombre de vos tâches ne cesse d'augmenter.

Vous n'êtes pas sûr que les modèles Excel pour la gestion des tâches vous conviennent ? Dans ce cas, consultez notre guide sur les modèles Excel de gestion des tâches Alternatives à Excel pour trouver ce qui vous convient le mieux. Télécharger ce modèle

Gérer les tâches d'un projet avec les modèles de suivi des tâches

Les modèles de gestion des tâches sont un excellent moyen de rester organisé et de s'assurer que les tâches sont accomplies bien avant la date prévue. Quel que soit le type d'équipe de projet que vous avez, il existe probablement un modèle de gestion des tâches qui peut vous aider à rationaliser votre flux de travail, à gérer les tâches du projet et à optimiser votre productivité.

Si votre entreprise est à la recherche d'un moyen facile d'améliorer la gestion des tâches dans ses flux de travail, ne cherchez pas plus loin que ClickUp. Notre fonctionnalités de gestion des tâches vous permettent de faire plus que d'accéder à nos modèles prédéfinis.

Vous pouvez également utiliser ClickApps pour personnaliser votre expérience, ajouter des balises et des sous-tâches, ou même stimuler la collaboration avec des fils de commentaires en temps réel.

Avec ClickUp, la gestion des tâches n'a plus besoin d'être aussi... fastidieuse. Voyez la différence qu'un peu d'organisation peut faire pour votre entreprise en en vous inscrivant pour un compte gratuit aujourd'hui.

Bonne organisation ! 🎉