Top 11 Excel Alternatives & ; Competitors 2024 (Features, Pros, Cons, Pricing)

Depuis plus de 30 ans, presque tout le monde utilise les feuilles de calcul MS Excel, des lycéens aux scientifiques de la NASA. 🚀

Cependant, la façon dont nous travaillons continue d'évoluer à la vitesse de la lumière, et Excel a mis du temps à rattraper son retard.

C'est pourquoi de nombreux professionnels comme vous cherchent des alternatives à Excel qui peuvent faire beaucoup plus.

Dans cet article, nous allons examiner dix alternatives avancées à Excel, ainsi que leurs principales caractéristiques, leurs avantages, leurs inconvénients et leurs prix.

Allons droit au but !

Les 11 meilleures alternatives à Microsoft Excel en 2024

Nous avons vu pourquoi Excel n'est plus l'outil idéal qu'il était. Voici les meilleures alternatives à Excel que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour créer des feuilles de calcul :

ClickUp est l'un des les mieux notés de productivité et de outil de gestion de projet s utilisé par les équipes productives dans les petites et grandes entreprises. Cette plateforme de gestion de projet et de productivité offre presque tous les solution de feuille de calcul dans le livre. L'outil prend également en charge de puissantes gestion des tâches pour exploiter au mieux les données de votre feuille de calcul.

Caractéristiques principales

Voyons pourquoi ClickUp est l'une des meilleures alternatives gratuites à Excel :

Suivez et organisez votre travail avec le Vue du tableau Si une feuille de calcul Excel est un excellent moyen de gérer, d'éditer et d'organiser des données brutes, que se passerait-il si vous pouviez faire la même chose pour vos tâches ?

C'est désormais possible. Vue du tableau de ClickUp présente toutes vos tâches avec leurs détails (destinataires, statut, date d'échéance, etc.) dans une jolie grille.

Disposez toutes vos tâches sur une grille avec leurs détails clés, y compris le statut, la date d'échéance, les assignés, et plus encore avec la vue Tableau dans ClickUp

La vue Tableau vous permet de déterminer la progression de chaque tâche du projet en un clin d'œil.

Voici quelques autres possibilités offertes par cette vue :

Copier et coller votre tableau dans un autre logiciel de feuille de calcul, comme un fichier Excel ou une feuille Google

Épingler une colonne que vous souhaitez voir en permanence lorsque vous parcourez votre tableau

Dimensionner automatiquement vos colonnes pour éviter que le texte ne soit coupé

Partager vos tableaux avec n'importe qui via un lien personnel

Effectuez des calculs avec Champs de formule Avec ClickUp, vous pouvez effectuer des calculs simples et complexes dans des champs numériques

Champs personnalisés dans votre tâche.

Décomposons cela :

Un champ personnalisé numérique peut stocker les détails d'une tâche tels que les heures, les nombres et les budgets. Vous pouvez additionner tous ces chiffres à l'aide des champs de formule.

Trouvez le coût de campagnes entières, les heures facturables et bien plus encore grâce aux formules avancées de ClickUp Custom Fields

Vous pouvez déterminer le coût d'une campagne publicitaire, le nombre d'heures travaillées, etc. en effectuant ces calculs.

Vous pouvez créer vos formules avancées à partir d'une liste de 70 fonctions uniques dans ClickUp !

Effectuez des calculs rapides avec Calculs sur les colonnes ClickUp peut également vous aider à trouver la somme, la moyenne ou l'étendue d'une colonne entière. Vous pouvez ainsi déterminer rapidement les budgets de vos projets,

Points Scrum les estimations de temps, et bien d'autres choses encore.

Trouvez instantanément des nombres précis en utilisant des formules simples ou avancées dans les champs personnalisés de ClickUp

Expérimentez avec des vues flexibles MS Excel vous donne une vue fastidieuse de toutes vos données.

ClickUp fait exactement le contraire ; il peut s'adapter à votre style de travail. Ainsi, vous pouvez visualiser vos projets et tâches sous différents angles en un seul clic.

Voici une liste de vues utiles que vous pouvez consulter à tout moment :

Avantages

Prix

Les prix de ClickUp Plan Free Forever est bourré de fonctionnalités et prend en charge un nombre illimité d'utilisateurs. Ses plans payants commencent à 7 $/utilisateur par mois.

Evaluation des clients

G2 : 4.7/5 (3 300+ avis)

Capterra: 4.7/5 (2,200+ commentaires)

2. Equals App

Source : Equals.appEqual.app est un outil de feuille de calcul émergent qui s'intègre de manière transparente aux entrepôts de données et se targue de fonctions avancées de version et de collaboration. Il s'agit de la solution ultime pour les fondateurs et les opérateurs de startups, leur permettant d'effectuer facilement n'importe quelle analyse.

Caractéristiques principales

Se connecte aux bases de données, aux entrepôts de données et à d'autres logiciels de gestion d'entreprise

Importation de scripts

Intégrations avec des outils tels que Hubspot, Google Analytics, Salesforce et Quickbooks.

Requêtes enregistrées

Avantages

Facile à utiliser pour les utilisateurs existants d'Excel et de Google sheets

Prise en charge de la collaboration en temps réel

Permet aux coéquipiers moins techniques d'exécuter des requêtes SQL complexes

Interface utilisateur claire

Limites

Petite bibliothèque de modèles

Les intégrations natives sont limitées mais se développent

Prix

Les prix varient de gratuit à 18 $ par mois. Des comptes personnalisés sont également disponibles pour les entreprises.

3. Google Sheets

via Feuilles GoogleGoogle Sheets est un outil de feuille de calcul qui offre presque les mêmes possibilités qu'Excel.

Cette alternative à Excel fonctionne en ligne et offre un stockage dans le nuage, ce qui signifie que plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler sur le même fichier Feuille Google en même temps.

Mais depuis que la suite MS Office dispose d'une application de feuille de calcul basée sur Internet (Excel Online), est-il possible d'utiliser la feuille Google en même temps ? Google Sheets reste une alternative valable à Excel ou MS Excel l'a-t-il définitivement mis au placard ? Découvrons-le !

Caractéristiques principales

Prend en charge les macros qui permettent d'automatiser les tâches répétitives

La fonction de sauvegarde automatique préserve les données des feuilles Google

Les commentaires peuvent être utilisés pour laisser un avis rapide sur une feuille Google

Les fonctions Excel peuvent être étendues grâce à des modules complémentaires

Avantages

Interface facile à utiliser

Prise en charge de la collaboration en temps réel

S'intègre bien avecOutils Google (Google Docs, Slides, etc.)

Cons

Offre moins de visualisations de données, de diagrammes et de graphiques que les fichiers Excel

Le tableur peut ralentir lorsqu'il gère un grand nombre de données

Ne dispose pas de suffisamment de raccourcis clavier comme Microsoft Excel et Excel Online

Il est difficile de configurer des alertes et des rappels dans une feuille Google

Prix

Contrairement à la suite Office qui héberge Microsoft Office Excel en ligne, les outils de la G Suite, y compris Google Sheets, sont disponibles gratuitement.

Évaluations des clients

G2 : 4.6/5 (1 400+ commentaires)

: 4.6/5 (1 400+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (11 900+ avis)

4. Gnumeric

via Gnumerique Gnumeric est un tableur open-source pour tout système d'exploitation basé sur UNIX (comme Linux).

L'outil possède des fonctions analytiques avancées et une précision supérieure, ce qui en fait un bon choix pour les scientifiques, les ingénieurs et les étudiants.

Cependant, l'interface de Gnumeric a l'air d'être coincée dans les années 2000.

Ses fonctionnalités sont-elles aussi dépassées qu'elles le paraissent ? Voyons ce qu'il en est..

Caractéristiques principales

Offre toutes les fonctions du classeur Excel et 200 autres fonctions uniques

La génération de nombres aléatoires peut être utilisée pour les statistiques et la cryptographie

Résolveurs linéaires et non linéaires pour les calculs mathématiques avancés

Avantages

Les fonctions très précises en font un outil idéal pour l'analyse des données

Peutimporter presque tous les formats de fichiers, y compris ceux de Microsoft Office Excel de Microsoft Office, Lotus 1-2-3, HTML, etc

Comme il s'agit d'un outil open-source, Gnumeric peut être modifié pour répondre à vos besoins

Inconvénients

L'interface utilisateur dépouillée peut ne pas plaire à certains utilisateurs

Absence de tableaux croisés dynamiques pour résumer les données d'une feuille de calcul

Pas de macros pour automatiser des tâches * Les fonctionnalités avancées sont trop lourdes pour un nouvel utilisateur

Prix

Comme il s'agit d'un outil open-source, Gnumeric est gratuit !

Notes des clients

G2 : NA

: NA Capterra : NA

5. Chiffres

via Numéros Numbers est l'alternative à Excel d'Apple.

Cette application de feuille de calcul est très simple, ce qui la rend idéale pour les débutants et les utilisateurs occasionnels.

Mais cela signifie-t-il que Numbers n'est pas l'outil de feuille de calcul le plus performant ? C'est ce que nous allons découvrir..

Caractéristiques principales

Graphiques et diagrammes éclatants pour visualiser les informations

Des catégories intelligentes peuvent être utilisées pour organiser et analyser les données

Intégration de vidéos en ligne (Youtube, Vimeo) dans la feuille de calcul

Avantages

Interface élégante et conviviale ; idéale pour les appareils à écran tactile comme l'iPad

Permet aux membres de l'équipe de collaborer en temps réel

Compatible avec un fichier Excel et ses fonctions (VLOOKUP, TRANSPOSE, etc.)

Inconvénients

Ne prend pas en charge les formules et les équations avancées

Ne dispose pas des fonctions d'analyse de données avancées que l'on trouve dans les fichiers Excel

Les utilisateurs chevronnés d'Excel peuvent avoir besoin d'un certain temps pour s'adapter aux nouvelles fonctions

Prix

Numbers est une alternative gratuite à Office ou Excel.

Évaluations des clients

G2 : 4.3/5 (100+ commentaires)

: 4.3/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (1 800+ avis)

6. Smartsheet

via Feuille de calculFeuille de calcul est un croisement entre un outil de gestion de projet et une application de tableur. Il peut vous aider à gérer et à suivre des projets à partir de la vue en grille qui le caractérise. Vous cherchez une alternative plus "intelligente" à Smartsheet ? Cette liste d'alternatives à Smartsheet vous couvre.

Mais quelle est la qualité de cette alternative à Excel par rapport à la vraie feuille ? Voyons ce qu'il en est :

Caractéristiques principales

Vues multiples telles que grille, calendrier, Gantt, etc

Tableau de bord interactif pour voir l'avancement du projet en temps réel

Définition d'alertes et de rappels pour les échéances

Flux de travail automatisés pour réduire les tâches répétitives

Avantages

Fonctions de gestion des ressources dédiées

Modèles de projets préconstruits (similaires à un modèle Excel)

Une application pour tous les appareils mobiles tels que Android, iOS, tablettes, etc.

Inconvénients

Formatage conditionnel et formules Excel avancées limités

N'est pas une solution de gestion des tâches à part entière

Pas de fonctionnalités intégrées de suivi du temps

Plus cher que d'autres alternatives à Excel

Prix

Les forfaits payants commencent à 7 $ par mois pour les particuliers et à 25 $ par utilisateur et par mois pour les entreprises.

Évaluations des clients

G2 : 4.3/5 (2300+ commentaires)

: 4.3/5 (2300+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (1500+ commentaires)

Visiter Feuille de calcul

7. Zoho Sheet

Via Zoho Une partie de la Zoho Office Suite zoho Office Suite, Zoho Sheet est une alternative à Excel basée sur le cloud.

Ce tableur permet aux équipes distantes d'organiser les données d'un projet et de créer des rapports détaillés à partir de n'importe quel appareil.

Caractéristiques principales

Formatage conditionnel visuellement attrayant avec des échelles de couleurs et des icônes intégrées

Piste d'audit pour savoir qui a apporté des modifications à la feuille

Le nettoyeur de données supprime les doublons, évite les incohérences entre les données, etc

Avantages

Large éventail de formules Excel prédéfinies

Possibilité de verrouiller des cellules spécifiques dans l'application de feuille de calcul afin d'éviter les modifications accidentelles

Prise en charge de presque tous les formats de fichiers, y compris les formats Excel, .csv, .ods, .tds, .html et .pdf

Inconvénients

Pas de mode hors ligne

Impossible de lier des données entre plusieurs feuilles de calcul

Intégrations natives limitées à d'autres applications Zoho

Prix

Zoho Sheet est gratuit.

Notes des clients

G2 : 4.5/5 (80+ commentaires)

: 4.5/5 (80+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (40+ avis)

8. Apache OpenOffice Calc

Via Apache OpenOffice Calc Apache OpenOffice Calc est l'une des alternatives gratuites les plus populaires à Excel et est utilisée sur plus de 100 millions d'ordinateurs dans le monde.

Open Office Calc prétend être un outil d'analyse de données puissant pour les personnes qui font des calculs.

Mais Open Office Calc a-t-il ce qu'il faut pour cela ? Découvrons-le..

Caractéristiques principales

Feuille de calcul téléchargeable pour le travail hors ligne

Il s'agit d'un logiciel libre qui peut être modifié pour s'adapter aux différents besoins de l'entreprise

Peut enregistrer des données au format OpenDocument

Avantages

Prend en charge la fonction LOOKUP

Conversion d'une feuille de calcul en PDF pour faciliter le partage des fichiers

Fonctions d'analyse de données complètes pour les petits ensembles de données

Inconvénients

Absence de fonctionnalité "cloud" (nuage)

Comme il s'agit d'un logiciel libre, il est sujet à davantage de risques en matière de sécurité

Les utilisateurs doivent s'appuyer sur un forum communautaire pour obtenir une assistance technique

Prix

Apache OpenOffice Calc est l'une des rares alternatives gratuites à Excel.

Évaluation des clients

G2 : 4.2/5 (10+ commentaires)

: 4.2/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (30+ avis)

9. LibreOffice Calc

Via LibreOffice Calc Comme Apache OpenOffice, LibreOffice est un logiciel libre et gratuit.

Il s'agit de l'une des alternatives à Excel qui offre des fonctions de feuille de calcul intuitives et complètes.

Cela fait-il de LibreOffice Calc le tableur par excellence ? C'est ce que nous allons découvrir..

Caractéristiques principales

Technologie DataPilot avancée pour extraire des données brutes des bases de données, les croiser et les résumer

Possibilité de travailler sur des analyses de données de type "what if" avec l'aide d'un gestionnaire de scénarios

Guide d'assistants intégré pour les fonctions avancées

Avantages

Prend en charge les formats de documents les plus récents tels que docx, xlsx et pptx

Interface utilisateur intuitive pour les débutants

Prise en charge de plusieurs utilisateurs pour le travail collaboratif

Inconvénients

Prise en charge limitée de l'enregistrement de macros

Ne peut prendre en charge que 1 024 colonnes (15 colonnes de moins qu'Excel)

Pas d'application complète pour les appareils Android ou iOS

Prix

LibreOffice Calc est une alternative gratuite à Excel.

Notes des clients

G2 : 4.3/5 (10+ commentaires)

: 4.3/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (1 200+ avis)

10. Hancom Cell

Via Cellule du bureau de Hancom Hancom Cell fait partie de la suite bureautique Hancom (anciennement ThinkFree Office). Le logiciel vous permet d'organiser, de reformater et de réorganiser vos données pour l'analyse et la modélisation.

Voyons comment ce tableur se positionne en tant que véritable alternative gratuite à Excel..

Caractéristiques principales

Fonctionnalité Hancom Office Mobile pour éditer et visualiser vos documents sur des appareils mobiles

Prise en charge du formatage des cellules comme le format des nombres, l'indentation, l'habillage du texte et les bordures

Fonctionnalités de collaboration disponibles via Hancom Space

Avantages

La fonction de recommandations de graphiques fournit des idées de visualisation basées sur vos données

Créez, exécutez et modifiez des macros compatibles avec Excel

Utilisez des tableaux croisés dynamiques pour résumer, analyser, explorer et présenter vos données

Inconvénients

Pas de plan gratuit

Risque de perte de données lors de la conversion des fichiers

Manque de tutoriels d'apprentissage

Prix

Hancom Office Cell est l'un des tableurs les plus chers. Les formules payantes commencent à 59 $ par PC pour les particuliers et les étudiants !

Evaluation des clients

G2 : 3.8/5 (10+ commentaires)

: 3.8/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (10+ avis)

11. WPS Office Spreadsheets

Via Feuilles de calcul du SPW Office Une feuille de calcul WPS Office est une alternative puissante à Excel qui contient des centaines de fonctions et de formules les plus couramment utilisées.

Ce tableur fonctionne sur les plateformes Microsoft Windows, Linux, iOS, macOS et Android.

Mais une feuille de calcul WPS possède-t-elle toutes les fonctionnalités d'une feuille Excel que vous recherchez ? Nous allons le découvrir.

Caractéristiques principales

Possibilité de résoudre des problèmes complexes à l'aide d'une analyse de données "par simulation"

Prise en charge de tableaux croisés dynamiques avancés

Fournit des graphiques personnalisables, notamment des diagrammes de dispersion, des diagrammes linéaires, des diagrammes à colonnes, des diagrammes circulaires, des diagrammes à barres, etc.

Avantages

Prend en charge plus de 50 raccourcis clavier

Permet d'éditer plusieurs documents

Prend en charge les commentaires de suivi des modifications

Inconvénients

Une feuille de calcul WPS est lente lorsqu'elle traite des données à grande échelle

Pas d'intégration d'un correcteur orthographique automatique dans un tableur WPS

Prix

WPS Office Spreadsheet dispose d'une version gratuite financée par la publicité avec des fonctionnalités limitées. Ses formules payantes commencent à 29,99 $ par utilisateur et par an.

Notes des clients

G2 : 4.2/5 (30+ commentaires)

: 4.2/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (650+ avis)

Pourquoi avez-vous besoin d'une alternative à Microsoft Excel ?

Il ne fait aucun doute que Microsoft Excel est un programme de feuille de calcul emblématique. Vous l'avez peut-être utilisé au moins une fois pour calculer des chiffres, stocker des données de vente ou créer un chef-d'œuvre ! 🎨

Cependant, ce n'est pas parce qu'il est populaire qu'il est parfait. 😬

Les problèmes d'Excel sont devenus plus visibles maintenant que d'autres solutions ont pris leur place. Ces nouveaux outils de feuille de calcul peuvent remédier aux problèmes que vous pourriez rencontrer en utilisant Microsoft Excel.

Parmi ces problèmes, citons :

A. Options de personnalisation limitées

En matière de personnalisation, le mieux qu'Excel puisse faire est de fournir modèles. Dans la plupart des cas, les modèles ne contiennent pas tout ce dont vous avez besoin pour gérer des tâches spécialisées.

Les modèles sont comme des vêtements achetés dans le commerce : s'ils conviennent à votre objectif, c'est parfait. Les meilleures alternatives à Excel sont comme des costumes fantaisie sur mesure ; elles s'adapteront parfaitement à votre entreprise. 😎

B. Fonctionnalités de reporting limitées

Bien sûr, Excel propose des graphiques , diagrammes et des graphiques sur votre projet, mais ils ne visualisent que les données qui se trouvent sur votre écran.

Bonus: Excel Work Breakdown Structures (Structures de répartition du travail) Il est impossible de savoir combien de temps il faut pour terminer une tâche ou quelle est la charge de travail d'un membre de l'équipe.

Par conséquent, la mise en place d'un plan de gestion de projet dans Excel est aussi délicate que le montage d'un meuble IKEA pour la première fois !

C. C'est cher

Vous voulez acheter Excel ? Il vous faudra débourser une somme importante - 139,99 $, pour être exact.

Vous pouvez également obtenir les fonctionnalités d'Excel dans le cadre de l'offre Microsoft 365 pour 6,99 $ par mois.

Cependant, vous devrez l'acheter en même temps que d'autres outils tels que MS Word, Powerpoint et Outlook, même si vous n'en voulez pas.

bonus:)

il n'y a pas d'autre choix que d'acheter un logiciel de gestion de l'information et de la communicationoutils d'IA pour Excel !

La meilleure alternative à Excel vous attend

Excel est comme un lecteur de disques vinyles. Il est excel-lent dans ce qu'il fait et a de nombreux fans fidèles.

Cependant, Excel est confronté aux mêmes problèmes qu'un tourne-disque ; il est encombrant, difficile à utiliser et n'offre pas autant de fonctionnalités que ses contemporains.

Les meilleures alternatives à Excel possèdent toutes les fonctionnalités d'Excel et quelques autres encore. Cependant, bien que chaque outil que nous avons listé ici ait quelque chose à offrir, il n'y a rien de tel que ClickUp !

