15 modèles gratuits de plan de communication de projet : Excel, Word et ClickUp

Les modèles de plans de communication sont utiles pour établir des relations efficaces avec les clients, les collègues, les partenaires et les autres parties prenantes.

Avec l'aide de quelques modèles bien conçus, il est plus facile que jamais de créer une stratégie de communication complète que tout le monde suivra.

Pour vous aider, voici une liste des meilleurs modèles de plans de communication existants. 💡

Qu'est-ce qu'un modèle de plan de communication ?

Un modèle de plan de communication est un document qui décrit les stratégies et les objectifs de communication interne et externe au sein d'une organisation.

Il précise le public cible, les types de messages et la manière de les communiquer, ainsi que la fréquence des communications. Il s'agit d'un élément essentiel de la réussite d'une organisation et il doit être mis à jour régulièrement.

Certains modèles peuvent servir de plan de communication de crise, de plan de communication organisationnelle ou de plan d'action stratégie de communication ou un plan de communication pour la gestion de projet. Selon vos besoins, un modèle est essentiel pour stimuler vos efforts de communication globaux afin que tout le monde connaisse les détails exacts.

Qu'est-ce qui fait un bon plan de communication stratégique ?

Un bon plan de communication en matière de gestion de projet doit inclure des objectifs, une structure de message, des canaux de communication clés, une fréquence et un calendrier.

Un bon exemple de plan de communication doit également préciser les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe et des principales parties prenantes, ainsi que les moyens de mesurer le succès. Un plan de communication efficace garantira que tout le monde travaille ensemble pour atteindre les objectifs de l'organisation. 📄

15 modèles de plan de communication de projet

1. Modèle de plan de communication ClickUp

Utilisez les nombreux outils de formatage de ClickUp pour créer des plans visuels et organiser rapidement les informations

Créez un plan de communication complet pour la gestion de projet en utilisant ce modèle de document pour planifier facilement votre stratégie de messagerie d'entreprise. Plus votre plan de communication est complet, mieux c'est. C'est pourquoi ce modèle ClickUp détaillé est construit avec de nombreuses sections où vous pouvez obtenir des informations spécifiques :

Détails du projet

Les objectifs

Résumé exécutif

Analyse et recherche

Une analyse de la concurrence Modèle de plan de communication de ClickUp grâce à ce modèle, vous vous assurez, ainsi qu'à votre équipe, de la visibilité du projet, ce qui garantit que tout le monde communique correctement. De plus, c'est un moyen de centraliser toutes les informations les plus importantes du projet dans un seul document. Télécharger ce modèle ### 2. Modèle de rapport de la matrice de communication ClickUp

La fonction tableau de ClickUp vous permet de créer une matrice de communication sans quitter le tableau de bord

Si vous cherchez un moyen facile de rester sur la même longueur d'onde avec votre équipe, Modèle de rapport de la matrice de communication de ClickUp est un excellent plan de communication pour tenir vos principales parties prenantes informées.

Ce rapport détaillé vous aide à déterminer qui est responsable de la communication avec quelles parties et à vous assurer que chacun connaît son rôle. Le modèle comprend des sections pour noter l'activité, l'objectif et le contexte de la communication utile pour les équipes virtuelles . 💻

L'une des parties les plus utiles du modèle est le tableau des activités de communication. Il ne se contente pas d'énumérer ce qui s'est passé et quand, mais il comporte également des sections permettant de consigner avec précision les noms des animateurs, des participants et même les résultats de vos activités de communication plan de communication . Télécharger ce modèle

3. Modèle de plan d'action de communication ClickUp

L'élaboration d'un plan d'action simple est très utile lorsque l'on utilise le modèle de tableau blanc de ClickUp

L'élaboration d'un plan d'action est un bon moyen de poser des garde-fous à votre projet. Ce plan d'action Modèle de plan d'action ClickUp -créé avec Tableau blanc de ClickUp vous permet de suivre l'évolution de votre projet.

Pensez à ceci modèle de plan d'action comme un Vue Kanban dans un modèle partageable et facile à mettre à jour.

Plutôt que de rédiger une liste de tâches à accomplir et de s'en tenir là, ce modèle offre une vue d'ensemble plus claire de ce qui doit être fait, de ce qui est en cours et de ce qui a été achevé dans les différentes catégories de projets.

Grâce à la fonction Tableau blanc, il est facile d'ajouter des notes autocollantes, de modifier les libellés des sections, de dessiner des formes et des lignes, ainsi que tout autre type d'annotation dont vous pourriez avoir besoin pour un plan de communication stratégique. Il est facile à utiliser pour les débutants, ce qui le rend idéal pour les petites équipes qui souhaitent suivre les progrès facilement, sans s'embarrasser d'un trop grand nombre de champs. Télécharger ce modèle

4. Modèle de plan de communication pour la stratégie de mise sur le marché de ClickUp Go To Market

Créez une stratégie de mise sur le marché solide avec le modèle de communication de ClickUp

Si vous travaillez dans le marketing, vous connaissez un stratégie de mise sur le marché est essentielle. Heureusement, il existe un modèle ClickUp pour vous aider à atteindre votre public cible exact.

Qui est votre client cible ? Quel est votre avantage concurrentiel ? Les réponses à ces questions peuvent être organisées dans les sections à code couleur de Le modèle GTM de ClickUp pour vos plans de communication. Il est également proposé avec deux statuts et deux types d'affichage afin que votre équipe dispose d'une grande souplesse d'utilisation.

Même la stratégie de communication GTM la plus simple devient rapidement complexe. Toutefois, la table des matières intégrée facilite la navigation, quelle que soit la taille des sections. En parlant de sections, ce modèle GTM dispose d'un espace pour énoncer clairement votre mission et votre vision.

Les sections consacrées aux messages clés, la liste de tous les outils utilisés dans le cadre de votre stratégie et même une section décrivant clairement votre budget sont autant d'éléments qui méritent d'être mis en signet. ✏️ Télécharger ce modèle

5. Modèle de communication interne ClickUp

Utilisez le modèle de communication interne ClickUp pour annoncer des événements ou des changements à vos employés

La communication interne est essentielle à la réussite de votre équipe. C'est ainsi que vous gardez votre équipe sur la même longueur d'onde, que vous collaborez et que vous gérez les défis qui se présentent. Il est essentiel d'avoir le bon modèle de communication interne pour que votre équipe reste alignée et productive. Modèle de communication interne de ClickUp vous aide à le faire en

Organisant les conversations, les annonces et les documents en un seul endroit

Facilitant la communication avec l'ensemble de l'équipe

En assurant la transparence des processus et des initiatives à l'échelle de l'équipe Télécharger ce modèle ### 6. Modèle de plan de communication en cas d'incident ClickUp

Soyez prêt à faire face aux problèmes grâce au modèle de plan de communication en cas d'incident de ClickUp

Il est important de disposer d'un plan de communication complet en cas d'incident. Avec le modèle de plan de communication en cas d'incident de ClickUp Modèle de plan de communication en cas d'incident de ClickUp vous disposerez de tous les outils nécessaires pour créer une stratégie de communication efficace pour votre équipe.

Ce modèle vous permet de :

De mettre en place des canaux de communication clairs et efficaces en cas d'incident

Créer des plans d'action détaillés avec des rôles et des responsabilités spécifiques

Définir des procédures pour informer les parties prenantes de l'état d'avancement de la résolution de l'incident Télécharger ce modèle ### 7. Modèle de communication avec les employés ClickUp

Améliorez la communication au sein de l'équipe et créez un environnement sûr grâce à notre modèle, afin de soutenir les différentes méthodes de communication et de clarifier les types d'éléments de travail

Un modèle solide de communication avec les employés permet de garder tout le monde sur la même longueur d'onde, qu'il s'agisse des vérifications quotidiennes ou de l'intégration des nouveaux membres de l'équipe. La communication avec les employés est un élément clé de la réussite d'une entreprise.

Le modèle de communication avec les employés de ClickUp contient tout ce dont vous avez besoin pour vous assurer d'être toujours dans le coup :

Une présentation visuelle intuitive pour une navigation facile

Des outils de collaboration et de suivi des tâches intégrés qui aident votre équipe à s'organiser

Un espace centralisé pour stocker tous les documents et messages, afin que tout le monde soit au courant des dernières informations Télécharger ce modèle ### 8. Modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe ClickUp

Organisez des activités d'équipe avec le modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp

Avec le modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe de ClickUp, vous pouvez organiser les activités de votre équipe en toute simplicité ! Ce modèle permet de savoir qui est responsable de quelles tâches, d'établir des lignes de communication claires entre les membres de l'équipe et de mettre en place un calendrier de réunions efficace.

Le modèle de matrice de communication et de réunion d'équipe vous aide à :

Définir les rôles et les responsabilités pour chaque projet ou tâche

Établir des lignes directrices pour les vérifications régulières ou les réunions de travail

Créer un calendrier pour les projets ou les tâches à venir Télécharger ce modèle ### 9. Suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp par Zenpilot

Restez à l'écoute des besoins de vos clients et améliorez leur satisfaction grâce à ce modèle personnalisable de ZenPilot et ClickUp

L'agence ClickUp Agency Client Health Tracker from Zenpilot Template est un outil essentiel pour les agences qui cherchent à améliorer leur plan de communication avec les clients. Ce modèle personnalisable permet aux entreprises de suivre la santé de leurs relations avec leurs clients, le tout dans un seul endroit centralisé. En restant à l'affût des besoins des clients et en favorisant leur satisfaction, ce modèle peut aider les agences à créer le bon plan de communication avec les clients plan de communication adapté à chaque client .

Grâce à ce modèle, les agences peuvent suivre des points de données importants tels que les niveaux de satisfaction des clients, les points de contact et le retour d'information. Ces informations sont essentielles pour élaborer le bon plan de communication pour chaque client.

En comprenant les besoins et les préférences uniques de chaque client, les entreprises peuvent adapter leur stratégie de communication pour maximiser l'engagement et la satisfaction. Dans le paysage commercial concurrentiel d'aujourd'hui, il est plus important que jamais d'entretenir de solides relations avec les clients.

Check out these Outils d'analyse de la concurrence ! Télécharger ce modèle

10. Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp

Les tâches, les statuts et les dates d'échéance des tâches sont faciles à voir dans la vue en liste de ClickUp

Vous lancez un produit. Félicitations ! L'avantage, c'est que vous n'avez pas à repartir de zéro lorsque vous accédez à une liste de contrôle pour le lancement d'un produit qui garantit que tout sera fait à temps. ⏰ Modèle de plan de check-list de lancement de produit de ClickUp est conçu pour vous assurer que vous ne manquerez jamais une occasion de planifier votre communication. Le processus de lancement d'un produit est délicat et doit être surveillé.

Surtout si votre travaille de manière asynchrone et ne collabore pas toujours en temps réel si vous avez une équipe qui travaille de manière synchrone et qui ne collabore pas toujours en temps réel /%href/, une liste de contrôle pour le lancement d'un produit qui centralise chaque tâche importante en un seul endroit aidera à dissiper toute confusion pour tous les membres de votre équipe. Ce modèle comprend

Vue en liste

Vue tableau

Vue Gantt

Vue chronologique

Le modèle contient des sections résumant les informations nécessaires au lancement d'un produit ainsi que des détails sur la meilleure façon de utiliser la liste de contrôle . Ajouter des membres de l'équipe aux tâches et automatiser les rappels pour vous assurer que vous respectez vos échéances. Vous souhaitez ajouter un champ personnalisé ? C'est également possible ! Télécharger ce modèle

11. Jessica Stansberry Communication au sein de l'équipe Modèle de plan dans ClickUp

Via Jessica Stansberry

Parfois, vous avez besoin d'un modèle pour vous aider à gérer votre équipe en un seul endroit. Pour cela, essayez d'utiliser le communication d'équipe le modèle de hub. Il s'agit d'un modèle au niveau du dossier avec toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin pour organiser et diriger votre équipe.

Vous y trouverez tout, des listes de tâches hebdomadaires à une système de gestion des courriels afin que rien ne passe à travers les mailles du filet. Comme les autres modèles de cette liste, celui-ci peut servir de point de départ.

Si vous avez pensé à concevoir un modèle pour votre propre usage à partir de zéro - vous pouvez tout à fait le faire gratuitement dans ClickUp - mais ce modèle personnalisé pourrait vous aider à gagner quelques étapes.

il convient de noter que ce modèle n'est plus gratuit et qu'il coûte 15 $. Ce modèle n'est pas vendu directement par ClickUp Télécharger ce modèle Check out these Outils pour les lettres d'information_ *_Href/ & modèles de lettres d'information !

12. Modèle de plan de communication de projet Excel

Via Microsoft

Ce modèle est un moyen facile d'organiser et de suivre votre plan de communication entre les parties prenantes d'un projet. Veillez à ce que chacun connaisse son rôle et ses responsabilités dans le projet, ainsi que les différents types et fréquences de communication.

Ce modèle est un moyen facile de commencer à créer votre plan de communication plans de communication de projet et de veiller à ce que le projet se déroule sans heurts, collaboration efficace tout au long de la durée de vie du projet.

Check out these Modèles de fiches d'information ! Télécharger ce modèle

13. Modèle de plan de communication de projet Google Sheets

Via Google

Ce modèle de Google Sheets présente une matrice facile à utiliser par les équipes pour déterminer avec qui elles communiquent, comment elles le font, les méthodes utilisées et qui est responsable de chaque tâche.

Facile, non ? En prime, la feuille de calcul est codée par couleur et facile à partager à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation. L'avantage d'utiliser une feuille de calcul comme modèle pour votre plan de communication, c'est qu'en parcourant les lignes et les colonnes, vous obtenez une vue d'ensemble de toutes les spécificités de la section concernée. 📈

Par exemple, un coup d'œil sur la colonne du calendrier vous permet de visualiser le déroulement du projet et de voir si les dates suggérées sont réalistes. Les équipes peuvent également laisser des commentaires dans chaque cellule, ce qui est idéal pour communiquer sur le projet en un seul endroit.

La prochaine fois que vous devrez mettre en place un plan de communication comportant de nombreux éléments mobiles, mettez ce modèle en signet et commencez à vous organiser. Télécharger ce modèle

14. Modèle de plan de communication interne Google Docs par Template.net

Via Template.net

Ce modèle est une ressource précieuse pour toute équipe cherchant un moyen simple de documenter les principaux objectifs et stratégies pour une communication interne efficace. Il peut également être utilisé pour votre plan de communication de crise.

Les chefs de projet peuvent facilement télécharger le modèle pour l'utiliser dans Word, Google Docs ou Apple Pages. Le modèle garantit que votre plan de communication est documenté dans un cadre précis.

Au lieu d'utiliser des tableaux et des cellules à code couleur, il est conçu pour aider les chefs de projet à résumer chaque section clé de leur plan de communication. L'avantage est que vous pouvez le personnaliser et ajouter des sections à votre convenance. Télécharger ce modèle

15. Modèle de plan de communication marketing Microsoft Word

Via Template.net

Vous préférez utiliser Microsoft Word ? Il existe un modèle de communication pour cela aussi !

Ce modèle Microsoft Word est un outil facile à utiliser pour planifier un plan de communication marketing complet. Il comporte des sections consacrées à l'élaboration de votre stratégie et de vos objectifs, à la réalisation d'études, à la création de tactiques et de canaux, à la budgétisation du plan, ainsi qu'au contrôle et au suivi des résultats.📊

Ce modèle est un excellent exemple de plan de communication parce qu'il fonctionne comme un outil essentiel pour toute personne cherchant à construire un plan de communication marketing réussi à partir de la base. La table des matières permet à chacun de s'organiser et facilite la recherche des sections.

Certaines des sections incluses sont :

Stratégie et objectifs

Profil de l'entreprise

Résumé de la situation actuelle

Indications

Portée et délais

Message et proposition de valeur

Marketing Télécharger ce modèle ## Plan de communication FAQs

La rédaction d'un plan de communication efficace implique une série d'étapes précises et réfléchies. Le résultat doit être un document détaillé et bien structuré qui jette les bases d'une communication stratégique et permet de suivre les progrès de l'entreprise dans la réalisation de ses objectifs. Voyons comment procéder :

Définir les buts et les objectifs de la communication: La première étape essentielle consiste à définir vos buts et vos objectifs. Ils constituent la base et l'orientation de votre plan de communication. Il est essentiel d'avoir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART). Identifiez votre public cible: Sachez avec qui vous communiquez. La compréhension de votre public cible influence le type de message que vous utilisez, les plateformes que vous choisissez et le ton général de votre communication. Il peut s'agir de parties prenantes, de coéquipiers, de clients ou d'autres entreprises. Tenez compte des données démographiques, psychographiques et de toute autre caractéristique pertinente concernant votre public. Formulez vos messages clés: Créez des messages clairs et concis qui trouvent un écho auprès de votre public cible. Ces messages doivent correspondre aux valeurs, à la mission et aux objectifs de votre entreprise. N'oubliez pas de garder le public à l'esprit lorsque vous rédigez ces messages afin de vous assurer qu'ils sont attrayants et qu'ils peuvent être compris. Déterminer les canaux de communication: Déterminez où et comment vous allez communiquer. Il s'agit de choisir les canaux qui permettront d'atteindre au mieux votre public cible. Les canaux de communication peuvent être des courriels, des bulletins d'information, des plateformes de médias sociaux, des réunions, des communiqués de presse ou des webinaires. Le choix dépend en grande partie du comportement et des préférences de votre public, ainsi que de la nature des messages. Construire un calendrier de communication: Il s'agit essentiellement de votre plan d'action. Il indique quand chaque partie de votre stratégie de communication sera mise en œuvre et par qui. Ce calendrier permet à votre équipe de rester sur la bonne voie, en fournissant une représentation visuelle des dates clés et des étapes importantes. Attribuer des ressources: Déterminez les ressources dont vous avez besoin pour mener à bien votre plan. Il peut s'agir des personnes impliquées, de la technologie et des outils, ainsi que de l'allocation du budget. En identifiant les ressources nécessaires, vous pouvez mieux planifier et atténuer les goulets d'étranglement ou les problèmes potentiels en cours de route. **Enfin, il est essentiel de suivre les résultats de votre plan de communication. La définition d'indicateurs de réussite vous permet d'évaluer l'efficacité de votre plan de communication et d'ajuster la stratégie si nécessaire. Les facteurs à prendre en compte peuvent être la portée de vos messages, le niveau d'engagement ou le taux de conversion. **Un plan de communication n'est pas un document statique ; il doit être revu et mis à jour en permanence. Des audits réguliers vous permettent d'adapter le plan à tout changement dans le paysage de votre entreprise, le comportement de votre public ou même les spécifications de votre projet. De cette manière, votre stratégie de communication reste pertinente, efficace et alignée sur vos objectifs organisationnels en constante évolution.

2. À quelle fréquence les modèles de plans de communication de projet doivent-ils être mis à jour ?

Il est conseillé de revoir et de mettre à jour votre plan de communication régulièrement, au moins une fois par trimestre ou lorsque des changements importants interviennent dans votre entreprise ou votre secteur d'activité.

Cela vous permettra de vous assurer que votre message reste pertinent et conforme à vos objectifs, et que vous utilisez les canaux et les tactiques les plus efficaces pour atteindre vos publics cibles.

La mesure du succès de votre plan de communication dépend de vos buts et objectifs spécifiques. Les mesures courantes comprennent la portée (le nombre de personnes qui ont vu votre message), l'engagement (le nombre de personnes qui ont interagi avec votre message) et la conversion (le nombre de personnes qui ont agi sur la base de votre message).

Planifiez votre prochain projet avec des modèles de plans de communication

Bien qu'utiles, les modèles de plan de communication ne sont qu'un des outils d'une stratégie de communication réussie. D'autres éléments tels qu'un système de gestion de projet efficace, une stratégie bien pensée et un plan de communication bien ficelé sont nécessaires pour assurer la réussite d'un projet étroite entre les membres de l'équipe est essentielle.

Pour garantir le succès de votre stratégie de communication, tenez compte des outils, des ressources et des stratégies dont vous disposez - beaucoup d'entre eux sont gratuits (comme le Bibliothèque de modèles ClickUp ).

En prenant le temps de créer un plan de communication efficace, vous vous assurez de mettre en place une stratégie fructueuse pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que votre équipe soit en mesure d'atteindre ses objectifs.