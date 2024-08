7 modèles gratuits de stratégie de mise sur le marché à garder à portée de main

Le lancement d'un nouveau produit ou service est toujours un moment passionnant ! D'une part, vous avez hâte de montrer au monde les innovations sur lesquelles vous avez travaillé, et d'autre part, le fait de forfaiter les moindres détails avant la date de sortie peut vous empêcher de dormir. 🌝

Que vous lanciez votre premier produit, que vous relanciez un produit existant ou que vous élargissiez votre catalogue, vous avez besoin d'une stratégie détaillée de mise sur le marché (GTM) pour que l'entreprise soit une réussite éclatante.

Dans cet article, nous allons vous présenter quelques-uns des meilleurs modèles de stratégie go-to-market pour coordonner les activités de lancement de produits.

Ces modèles bien conçus peuvent offrir une assistance de bout en bout pour faciliter les stratégies GTM, qui peuvent tourner autour de l'image de marque, de la recherche..

l'acheteur cible

et les persuader d'acheter ce que vous proposez.

Qu'est-ce qu'un modèle de stratégie de mise sur le marché ?

La création d'une stratégie de mise sur le marché bien équilibrée est une tâche ardue, même pour des experts en marketing ayant des dizaines d'années d'expérience. Elle nécessite d'aborder des dizaines d'éléments avant le lancement d'un nouveau produit ou service, tels que :

Comprendre les tendances actuelles du marché des acheteurs

Réduire les points de douleur que votre produit peut soulager

Vérifier la concurrence

Renforcer la notoriété de la marque

Réduire les délais et les coûts de mise sur le marché

Un modèle de stratégie de mise sur le marché fournit les bases de la planification et de l'exécution des activités de GTM. Il permet essentiellement de normaliser l'ensemble du processus, en aidant votre équipe à valider une stratégie de mise sur le marché

un positionnement solide du produit

un forfait plus rapide . 🏃

Les modèles de stratégie go-to-market habilement réalisés assistent une variété de tâches pour l'analyse du marché, l'articulation de la

proposition de valeur

ils peuvent également être utilisés dans d'autres cas d'utilisation, tels que l'expansion de l'entreprise, le changement de marque, l'abandon d'un produit, l'élaboration d'une stratégie de tarification et la mise à jour d'une gamme de produits. Ils peuvent également être utilisés dans d'autres cas, tels que l'expansion de l'entreprise, le changement de marque, le retrait progressif d'un produit, l'élaboration d'une stratégie de tarification et la mise à jour d'une gamme de produits.

Créer des tableaux de bord KPI détaillés dans ClickUp pour analyser, visualiser et prioriser votre travail

En plus de vous faire gagner du temps, un modèle GTM de qualité peut vous aider à rationaliser les tâches de promotion, en vous permettant de les suivre grâce à

Indicateurs de performance clés (KPI)

comme la durée du cycle commercial et le taux de discussion.

Ce que vous devez inclure dans votre modèle de stratégie go-to-market

Ce que vous inclurez dans votre modèle de stratégie GTM dépend en fin de compte de vos besoins immédiats

objectifs et buts immédiats

. De nombreux managers préfèrent un forfait GTM à court terme comprenant des

tactiques agressives de pénétration du marché

pour que le lancement soit rentable. Vous trouverez également

les chefs de produit

qui s'appuient sur des stratégies à long terme qui ne sont pas forcément les plus rentables

retour sur investissement (ROI)

immédiatement, mais prolonger le cycle de vie du produit.

Voici quelques éléments communs que vous pourriez vouloir inclure dans votre modèle de stratégie de mise sur le marché :

Description du produit : Permet de présenter les principales fonctionnalités et les arguments de vente de votre produit Analyse du marché : Définit les efforts de marketing et la stratégie GTM en termes de tendances, de risques, de démographie, de demande, d'opportunités et de concurrents immédiats Le forfait marketing : Présente les stratégies de marque et de positionnement (proposition de valeur) que vous utiliserez pour faire la publicité de votre produit Stratégies de tarification : Aide à analyser les facteurs du marché et les objectifs de rentabilité pour définir des modèles de tarification judicieux Forfait communication : Dicte vos tâches de communication interne et externe ainsi que les rôles et responsabilités de l'équipe KPIs : Identifie les indicateurs que vous utiliserez pour mesurer l'efficacité de votre stratégie

7 modèles de stratégie de mise sur le marché à consulter

Nous avons analysé des dizaines de modèles de stratégie de mise sur le marché et sélectionné les sept meilleures options pour vous aider à préparer votre produit ou service au marché.

Il s'agit des meilleurs de l'industrie

ClickUp

modèles offrant des guides intégrés et des outils de personnalisation. Vous obtenez des sections prédéfinies, mais n'hésitez pas à les modifier à votre guise pour que le modèle corresponde parfaitement à votre objectif de mise sur le marché. ✅

1. Modèle de stratégie de mise sur le marché ClickUp

Le modèle de stratégie ClickUp Go-to-Market vous aide à définir vos objectifs, à créer des tâches et à suivre la progression

Vous souhaitez créer un plan étape par étape qui commence par l'idéation et se termine par un lancement de produit réussi ? Le modèle de stratégie de mise sur le marché de ClickUp

Modèle de stratégie de mise sur le marché de ClickUp

offre une assistance complète pour la définition de votre stratégie de mise en marché

sous la forme d'une checklist

et garder un œil de lynx sur chaque tâche. 🦅

Ce modèle de go-to-market vous permet de regrouper les tâches en étapes pour une organisation sans effort, une navigation et un suivi faciles. Par défaut, vous commencez avec six étapes GTM : Découverte, Analyse, Recherche, Planification, Mise en œuvre et Rapports.

À l'intérieur de chaque étape, vous trouverez un certain nombre de tâches différentes que vous et votre équipe pourriez vouloir réaliser. Par exemple, à l'étape de la découverte, vous avez des tâches telles qu'un forfait d'étude de marché, des personas d'acheteurs et des cas d'utilisation, ainsi qu'une analyse de rentabilité.

Les tâches sont personnalisables : ajoutez de nouvelles activités et supprimez ou modifiez celles qui existent déjà. Attribuez des tâches à des membres spécifiques de l'équipe, définissez des dates d'échéance et utilisez l'un des nombreux outils de ClickUp

Champs personnalisés

(menu déroulant, date, progression, etc.) pour ajouter de la structure à vos objectifs.

Créez des sous-tâches dans les tâches et laissez des notes pour améliorer l'efficacité de votre équipe et décomposer les activités les plus complexes en morceaux plus faciles à gérer, le tout dans le cadre de vos efforts de marketing.

Le modèle affiche deux vues-Liste et Tableaupour classer vos tâches en fonction de leur étape stratégique. La Liste est une disposition idéale pour le suivi des tâches prioritaires. L'affichage Tableau (

Tableau Kanban

) offre une perspective plus visuelle et vous permet de faire passer les cartes de tâches d'une étape à l'autre par une simple action de glisser-déposer.

Ce modèle se concentre sur les lancements de produits, mais comme il est hyper-personnalisable, vous pouvez ajuster son contenu pour l'adapter à des scénarios tels que les relances de produits et les mises à niveau majeures.

2. ClickUp Stratégie de mise sur le marché Modèle de Tableau blanc

Utilisez le modèle de tableau blanc de la stratégie de mise sur le marché de ClickUp pour porter la collaboration à un niveau supérieur et visualiser le lancement ou l'expansion de votre produit

Si vous et votre équipe préférez visualiser les tâches et les activités plutôt que les checklists, vous aimerez ce que le modèle de tableau blanc de la stratégie ClickUp Go-to-Market vous permet de faire

Modèle de Tableau blanc de la stratégie de mise sur le marché de ClickUp

a à offrir.

Il s'agit d'un

Tableau blanc ClickUp

modèle. Au cas où vous ne connaîtriez pas la fonctionnalité Tableau blanc de la plateforme, il s'agit essentiellement d'une toile numérique sur laquelle vous pouvez réunir votre équipe pour

réfléchir et développer des idées en temps réel

quel que soit votre emplacement.

Chaque participant dispose d'une barre d'outils riche pour partager ses idées

stratégie

des stratégies de proposition de valeur, des idées pour votre cible et tout ce dont vous avez besoin pour votre forfait de mise sur le marché.

En ce qui concerne le cadre, ce modèle se targue des mêmes six étapes pour vos flux de travail GTM que notre option précédente :

Découverte Analyse Recherche Le forfait Mise en œuvre Rapports

La seule différence est que les étapes sont représentées sur un Tableau visuel avec une interface glisser-déposer. Chaque étape est codée par des couleurs pour faciliter la navigation et présenter votre forfait commercial et marketing d'un coup d'œil plus compréhensible.

Attribuez des tâches à vos collaborateurs au fil des étapes, fixez des paramètres et observez les pièces du puzzle s'assembler pour assurer la réussite du lancement de votre produit. Sous chaque tâche, vous verrez des notes autocollantes pour laisser des instructions et des directives supplémentaires qui améliorent la qualité de votre travail

la communication au sein de l'équipe

. 🧩

Le plus grand avantage que vous obtenez avec les modèles de stratégie du Tableau blanc GTM est leur personnalisation. Vous pouvez lier du contenu interne et externe au document, ajouter les médias de votre choix et l'adapter à la pénétration d'un marché de niche.

3. Modèle de communication sur la stratégie de mise sur le marché de ClickUp

Créez une stratégie de mise sur le marché solide grâce au modèle de communication de ClickUp

L'élaboration d'une stratégie de mise sur le marché n'est pas l'affaire d'une seule personne. Le processus implique généralement une collaboration étroite entre différents services, qu'il s'agisse de l'administration centrale, de l'administration centrale, de l'administration centrale ou de l'administration centrale

développement de produits

au marketing. Les

Modèle de communication de la stratégie de mise sur le marché de ClickUp

vous permet de planifier votre stratégie définitive dans un document d'aspect professionnel destiné à être consulté par l'ensemble de l'équipe. 🧑‍🤝‍🧑

Il s'agit d'un modèle de document, idéal pour compiler des connaissances exhaustives au moyen de sections GTM standard que vous devez remplir. Les premières sections requièrent des informations générales telles que les coordonnées de l'entreprise, sa mission et sa vision, ainsi qu'un bref résumé (qui peut être abstrait) de votre forfait.

Par exemple, si vous disposez de données d'études de marché, vous pouvez remplir la section relative à l'analyse de la situation, définir vos parties prenantes et identifier votre cible. Achevez les sections qui vous concernent et supprimez les autres.

L'idée ici est d'aider toute personne lisant le modèle à comprendre les détails clés du processus GTM. Il vous permet de donner une répartition des tâches du projet attribuées par des assignés, des dates d'échéance et des définitions de tâches. Définissez des indicateurs préétablis dans le modèle pour mesurer la progression.

Votre service comptable peut également utiliser ce modèle pour vérifier les phases

les allocations budgétaires

. Bien qu'il s'agisse en grande partie d'un modèle à usage interne, vous pouvez le partager avec les parties prenantes externes, les investisseurs et les partenaires en toute transparence.

4. ClickUp Modèle de plan marketing stratégique

Atteignez vos objectifs et résultats clés (OKR), planifiez vos objectifs marketing et respectez vos budgets grâce au modèle de plan marketing stratégique de ClickUp

Le marketing forme une part importante de toute stratégie GTM. Le

Modèle de plan de marketing stratégique ClickUp

permet de définir les étapes exactes nécessaires pour présenter votre produit au public cible et résoudre les problèmes de positionnement du produit.

Le modèle vous permet de définir le marketing

les objectifs et les résultats clés (OKR)

, créer des tâches et suivre la progression. Il donne vie à votre forfait marketing en offrant une visibilité, une organisation et un espace de collaboration inégalés.

Assez discuté ; voyons les spécificités qui rendent ce modèle aussi génial qu'il l'est. 😁

This

modèle de forfait marketing

comprend deux sections :

OKRs : Vous permet de définir vos marketing KPIs Plan marketing:Décrit les tâches liées aux initiatives marketing

Vous pouvez connecter les tâches aux OKR pertinents et aux

paramétrer les budgets

et des dates d'échéance pour améliorer la visibilité et la collaboration. Le modèle sert de hub central pour des activités telles que :

L'ajout d'un ou plusieurs assignés à chaque tâche

Paramétrer les dates d'échéance des tâches individuelles en fonction du forfait de publication

L'identification et la hiérarchisation des tâches de dépannage

Définir les canaux que vous utiliserez (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, etc.) pour promouvoir votre produit

Le modèle vous permet d'organiser les tâches dans un Calendrier et de créer des échéanciers par mois, semaine ou jour. Suivez la progression de chaque OKR grâce à plusieurs affichages.

Par exemple, l'affichage Résultats clés par trimestre présente l'état de santé trimestriel de vos efforts de marketing, ce qui vous permet de procéder à des ajustements au fur et à mesure. La vue Tableau d'état en cours de type Kanban convertit les tâches en cartes et les classe en fonction de leur statut : Ouverte, Planifiée, En cours, Annulée et Intégrée.

Utilisez l'affichage Progression pour regrouper les cartes de tâches dans des colonnes basées sur l'état d'avancement ou l'affichage Échéancier pour une checklist chronologique.

5. Modèle d'analyse de marché ClickUp

Obtenez des informations précieuses sur le marché et appréciez de visualiser les performances de votre produit avec ce modèle, en le comparant à d'autres sans effort

Une grande partie de l'élaboration d'une stratégie GTM à toute épreuve consiste à étudier le marché - vous devez comprendre vos concurrents, les tendances actuelles du marché et les besoins des clients pour être en mesure d'offrir quelque chose de désirable. L'étude de marché

Modèle d'analyse de marché ClickUp

vous permet d'effectuer ce processus rapidement et de donner à votre équipe l'avantage concurrentiel nécessaire à sa réussite.

Ce modèle affiche plusieurs vues, toutes axées sur cinq types de concurrents :

Directs : Ils proposent les mêmes produits que vous Indirect : Leurs produits sont différents de ceux que vous proposez, mais ils ciblent le même marché Potentiel : Ils ne sont pas présents sur le marché actuellement, mais pourraient l'être à l'avenir Futurs : Ils sont comme des concurrents potentiels mais sont susceptibles d'entrer sur le marché dans un avenir proche : Ils sont comme des concurrents potentiels mais sont susceptibles d'entrer sur le marché dans un avenir immédiat Remplacement : Ils offrent une alternative à votre produit

Les affichages du modèle vous permettent d'observer vos concurrents de manière objective et de comprendre comment utiliser les atouts de votre produit pour séduire le bon public. Par exemple, la vue des concurrents est une liste de tous vos concurrents et de leurs produits (ou pour ajouter votre avantage concurrentiel par rapport à un outil ou un public cible spécifique).

Créez une nouvelle tâche pour chaque concurrent et donnez un aperçu de ses prix, de la satisfaction de ses clients, de ses notes de qualité et de ses fonctionnalités uniques afin d'estimer la position de votre produit par rapport à chacun d'entre eux.

Le modèle peut s'avérer utile si vous essayez de déterminer les niches concurrentielles présentant le plus grand potentiel de profit. L'affichage Tableau blanc des parts de croissance vous permet de construire une matrice des concurrents axée sur la part de marché relative et le taux de croissance.

Utilisez des notes autocollantes codées par couleur pour placer les concurrents dans le bon quadrant et décider quels segments peuvent constituer des opportunités d'investissement lucratives.

6. Modèle de plan d'action marketing ClickUp

Définissez votre stratégie marketing avec le modèle de plan d'action marketing ClickUp

Il n'est pas nécessaire d'être un génie du marketing pour créer et

gérer des campagnes de marketing de premier plan

-il vous suffit d'avoir le

Modèle de plan d'action marketing ClickUp

. 🧙

Ce modèle vous permet de rationaliser vos idées, d'organiser votre équipe et de suivre la progression par rapport aux échéanciers et aux jalons. Il affiche trois vues : Liste des plans d'action, Par équipe et Calendrier.

Le

Le forfait

La vue Liste permet de cartographier toutes les tâches et leurs détails. C'est ici que vous ajouterez et attribuerez de nouvelles tâches, déterminerez les priorités, fixerez les dates d'échéance et définirez les objectifs. Vous pouvez joindre des pièces à chaque tâche pour fournir des informations supplémentaires aux membres de votre équipe et leur faciliter le travail.

Grâce aux champs personnalisés de ClickUp, vous pouvez adapter la liste à vos objectifs. Par exemple, utilisez le champ personnalisé Argent pour allouer des budgets ou le champ personnalisé Progression pour surveiller l'achèvement des tâches.

La vue Par Équipe est une vue

Tableau Kanban représentant des tâches

de l'affichage précédent sous forme de cartes. Ce Tableau classe les activités de votre plan d'action en fonction des équipes qui leur sont affectées, mais vous pouvez modifier ce classement en fonction du statut, de la priorité ou d'un autre critère.

L'affichage Calendrier vous permet de

de visualiser les horaires et les échéances de l'équipe

en mettant les tâches sous forme de calendrier. À vous de personnaliser la période que vous souhaitez observer, par exemple un ou plusieurs jours, semaines ou mois.

Cet affichage est excellent pour identifier les domaines d'amélioration qui peuvent optimiser la portée du marché ou les gains de retour sur investissement dès le début.

7. Modèle de plan d'action de marketing numérique ClickUp

Aucun projet n'est trop complexe pour le modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Que vous lanciez un nouveau produit ou que vous annonciez une expansion importante ou une initiative de changement de marque, il n'y a guère de meilleure façon de le faire qu'avec l'aide du marketing numérique.

Mais la réussite ne vient pas facilementvous avez besoin d'un bon forfait pour prendre l'avantage sur vos concurrents et renforcer votre présence en ligne, et c'est ce que le modèle de plan d'action quotidien de ClickUp vous permet de faire

Modèle de plan d'action de marketing numérique ClickUp

est destiné à.

Ce modèle vous aide à définir les objectifs du lancement de votre produit, à les décomposer en tâches et à déterminer les priorités. Gardez le contrôle du projet grâce aux quatre vues - Étapes d'action, Objectifs, Échéancier et Tableau.

La vue Étapes d'action affiche la liste de toutes les tâches liées à votre

efforts de marketing numérique

. Ajoutez des détails tels que l'assigné, la priorité, les dates d'échéance, le département et la complexité à chaque tâche, et ne laissez pas une seule information passer entre les mailles du filet de votre stratégie de marketing.

La vue Objectifs est un Tableau Kanban dans lequel vous affichez chaque tâche sous forme de carte. Par défaut, le modèle liste les tâches en fonction du département attribué, ce qui aide les chefs de département à mieux manager leur équipe. Vous pouvez également trier les tâches en fonction de la complexité, de la progression des objectifs et du type de tâche.

Grâce à la conception "glisser-déposer", vous pouvez rapidement faire passer les cartes de tâches d'une colonne à l'autre et

organiser vos flux de travail

. La vue Échéancier vous aide à garder le contrôle de vos calendriers et de vos échéances, tandis que la vue Tableau trie vos cartes de tâches en fonction de leur statut : À faire, En cours et Achevé.

Modèles de stratégie de mise sur le marché : Ouvrez la voie à la réussite

D'après le un rapport de McKinsey la dispersion des stratégies de mise sur le marché peut provoquer un effet domino en temps de crise. Un seul revers peut plonger toute l'équipe dans le chaos et la confusion parce qu'il n'y a pas de norme claire sur qui est censé faire quoi.

Nos modèles ClickUp GTM listés peuvent éviter de tels scénarios d'échec en centralisant les rôles et les responsabilités de votre équipe, en fournissant des capacités de suivi solides et en laissant une marge de manœuvre pour les ajustements. Alors, n'hésitez plus et téléchargez votre modèle favori !

ClickUp offre

1,000+ autres modèles

ClickUp offre

1,000+ autres modèles

pour s'adapter à différents rôles et cas d'utilisation