Comment construire un processus de développement de produits (avec des exemples)

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il fallait faire pour donner vie à une idée ? La productivité processus de développement couvre les étapes qui vous mènent de l'idée au marché.

Il travaille comme un cadre pour vous aider à traverser les phases d'itération, de test et d'idéation afin que vous ne vous perdiez pas dans les méandres.

Dans ce guide, nous étudierons son importance pour la réussite de l'entreprise, nous nous pencherons sur les différences entre le développement de produits et la gestion de produits, et nous vous fournirons une compréhension approfondie de l'ensemble du processus.

Commençons par une définition

Pourquoi un processus de développement de produits est-il important ?

Le développement de produits est le processus de création, de conception ou de perfectionnement de produits qui répondent aux besoins et aux attentes des clients. Il s'agit d'une technique essentielle pour toute entreprise, car elle implique plusieurs éléments clés, tels que l'étude de marché, la génération d'idées, le développement de concepts, la conception, les essais, la production et l'évaluation après le lancement.

Le développement de produits joue un rôle essentiel dans la réussite d'une entreprise en favorisant l'innovation, le maintien d'un avantage concurrentiel et, en fin de compte, la croissance du chiffre d'affaires.

Quelle est la différence entre le développement de produits et la gestion de produits ?

Le développement de produits fait référence à la création du produit proprement dit, la gestion de produit est responsable de d'orienter la stratégie du produit de la feuille de route et des fonctionnalités tout au long du cycle de développement du produit.

Les développeurs de produits sont les esprits créatifs derrière l'idée et la conception du produit, en veillant à ce qu'il s'aligne sur les besoins et les attentes des clients. 🚀

De leur côté, les chefs de produit supervisent l'ensemble du processus de développement ainsi que la stratégie, le positionnement et la productivité du produit. Ces deux rôles travaillent main dans la main pour s'assurer que l'ensemble du processus de développement du produit est efficace et que le produit dans son ensemble est bien conçu et prêt à être commercialisé.

Gérer les produits et les services avec ces Modèles de liste de prix !

La façon la plus simple d'aborder le processus de développement d'un produit est de le diviser en étapes, ce qui fonctionne comme un.. feuille de route du produit en quelque sorte. Comprendre votre stratégie marketing pour votre produit final ou le processus de développement ( le cas échéant - votre processus de fabrication ) est essentiel à la réussite du lancement d'un produit.

Il s'agit essentiellement de disséquer un processus complexe pour en faire une feuille de route fonctionnelle que l'ensemble de l'équipe pourra soutenir. Commençons donc par la première phase du processus de développement d'un produit :

Étape 1 : Génération d'idées

Lancez votre processus de développement de produits en faisant preuve de créativité techniques de brainstorming comme les sessions de groupe, la carte mentale et la méthode SCAMPER.

Prenons l'exemple des sessions de brainstorming créatif. Des techniques telles que la carte mentale, les sessions de brainstorming en groupe et la méthode SCAMPER stimulent la pensée innovante. La carte mentale vous aide à organiser visuellement les informations, ce qui facilite l'identification des idées de produits potentiels.

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées avec votre équipe dans ClickUp Tableaux blancs

Les sessions de brainstorming en groupe, en revanche, mélangent diverses perspectives, ce qui augmente les chances de générer des idées uniques. La méthode SCAMPER (Substituer, Combiner, Adapter, Modifier, Mettre à profit, Éliminer, Inverser) vous encourage à repenser les produits existants ou un nouveau concept de produit sous différents angles.

Une partie essentielle de la génération d'idées consiste à faire votre étude de marché. Il s'agit notamment d'analyser les concurrents et de trouver votre marché cible. Veillez à examiner les offres de produits des concurrents pour identifier leurs forces et leurs faiblesses, tirer les leçons de leurs réussites et de leurs échecs, et trouver l'inspiration pour votre produit final.

Par exemple, si vous remarquez que le produit d'un concurrent ne comporte pas certaines fonctionnalités souhaitées par votre cible, vous devriez probablement envisager d'intégrer ces fonctionnalités dans le processus de développement de votre produit. L'iPhone d'Apple s'est imposé comme un produit révolutionnaire parce qu'il associait un téléphone mobile à des produits existants comme l'iPod. Le processus de développement du produit a permis de trouver le marché cible et de répondre aux besoins des clients à l'aide d'un seul appareil.

Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas toujours de combler une lacune sur le marché, mais aussi de combiner des éléments qui n'ont jamais été associés auparavant. La réalisation d'une étude de marché permet également de mettre en évidence les lacunes et les opportunités du marché. Le processus de développement d'un produit commence par l'utilisation du bon logiciel.

Avec les relations ClickUp, il est facile de lier les tâches et les documents de l'espace de travail pour accélérer la planification du développement des produits

Ensuite, évaluez la faisabilité du projet en procédant à une analyse technique, financière et opérationnelle de l'entreprise. L'analyse technique consiste à déterminer si la technologie et les ressources nécessaires sont disponibles pour créer le produit. L'analyse financière détermine le coût du développement et le retour sur investissement potentiel.

L'analyse l'analyse opérationnelle des entreprises explore les logistique de la fabrication la distribution et l'assistance du produit après son lancement. Par exemple, lorsque Tesla a commencé à développer ses voitures électriques, elle a dû tenir compte de la disponibilité des batteries lithium-ion, du coût de construction des infrastructures de recharge et de la logistique d'entretien des véhicules.

En développant et en évaluant soigneusement un concept de produit, vous posez les bases d'un produit final de qualité et infaillible, qui sera capable de rivaliser dans son secteur d'activité. Mais tout dépend de la manière dont vous élaborez votre feuille de route pour parvenir à ce produit fini. Ainsi, au cours du processus de développement du concept de produit et de la phase d'évaluation, envisagez de faire passer votre idée par les étapes suivantes :

Document d'exigences du produit (PRD) : Élaborer un document complet décrivant les fonctionnalités, les spécifications et les fonctions du produit afin de s'assurer que toutes les parties prenantes partagent une compréhension claire de l'objectif du produit.

Élaborer un document complet décrivant les fonctionnalités, les spécifications et les fonctions du produit afin de s'assurer que toutes les parties prenantes partagent une compréhension claire de l'objectif du produit. Analyse technique: Évaluer la disponibilité de la technologie et des ressources nécessaires à la création du produit, en s'assurant de la faisabilité technique de votre concept.

Évaluer la disponibilité de la technologie et des ressources nécessaires à la création du produit, en s'assurant de la faisabilité technique de votre concept. Analyse financière: Déterminer les coûts de développement, de production et de commercialisation, ainsi que le retour sur investissement potentiel, afin de s'assurer que le produit fini est financièrement viable.

Déterminer les coûts de développement, de production et de commercialisation, ainsi que le retour sur investissement potentiel, afin de s'assurer que le produit fini est financièrement viable. Analyse opérationnelle des entreprises: Étudier la logistique de la fabrication, la stratégie de distribution et l'assistance au produit après son lancement pour s'assurer qu'il se déroule sans heurts et qu'il n'y a pas de problèmedes opérations sans heurts tout au long du cycle de vie du produit.

Étudier la logistique de la fabrication, la stratégie de distribution et l'assistance au produit après son lancement pour s'assurer qu'il se déroule sans heurts et qu'il n'y a pas de problèmedes opérations sans heurts tout au long du cycle de vie du produit. Rétroaction des utilisateurs et des parties prenantes: Recueillir des informations à partir de tests de convivialité, de groupes de discussion, de la rétroaction initiale et d'entretiens afin d'affiner la conception et les fonctionnalités du produit en fonction des préférences et des attentes du marché cible.

Recueillir des informations à partir de tests de convivialité, de groupes de discussion, de la rétroaction initiale et d'entretiens afin d'affiner la conception et les fonctionnalités du produit en fonction des préférences et des attentes du marché cible. Évaluation des risques : Identifier les risques et les défis potentiels dans le processus de développement et s'assurer que la feuille de route du produit est en mesure d'éviter ces risques.

: Identifier les risques et les défis potentiels dans le processus de développement et s'assurer que la feuille de route du produit est en mesure d'éviter ces risques. Analyse du marché : Utiliserle logiciel de marketing produit pour créer unestratégie de marketing produit pour inclure les tendances, les besoins des clients et le paysage concurrentiel afin de s'assurer que votre produit a une forte valeur ajoutée et un argument de vente unique.

: Utiliserle logiciel de marketing produit pour créer unestratégie de marketing produit pour inclure les tendances, les besoins des clients et le paysage concurrentiel afin de s'assurer que votre produit a une forte valeur ajoutée et un argument de vente unique. Propriété intellectuelle: Étudier tout problème potentiel de propriété intellectuelle, tel que les brevets ou les marques, afin de protéger le processus de développement de votre produit autour des fonctionnalités et des complications juridiques.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et commandes slash dans les documents ClickUp /$$img/

ClickUp Docs permet aux commandes de formatage riche et aux commandes slash de travailler plus efficacement Créer un document sur les exigences du produit DOCUMENTER L'ENSEMBLE DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS Votre équipe de développement de produits a besoin d'une documentation appropriée et de logiciel de gestion de projet gratuit pour enregistrer, suivre, réévaluer et décrire votre processus de développement de produits. L'utilisation de Documents ClickUp vous permet de joindre des tâches, d'ajouter des parties prenantes ou des observateurs, et d'attribuer des commentaires pour vous aider à mener un concept de produit à une mise sur le marché réussie.

Étape 3 : Conception et développement d'un prototype

Il est temps de créer un prototype !

En d'autres termes, vous devrez créer une représentation tangible de vos idées de produit. Certains pourraient l'appeler votre produit minimum viable (MVP) en fonction de votre secteur d'activité.

Un prototype permet de voir, de tester et d'affiner plus facilement votre produit conception du produit . Vous pouvez intégrer les commentaires des utilisateurs et des parties prenantes, et il est plus facile d'identifier les erreurs ou les lacunes dans le processus de développement de votre produit. Au cours de la phase de prototypage, tenez compte des éléments suivants :

Type de prototype: Choisissez le type de prototype le plus approprié pour votre produit, comme une esquisse, un modèle 3D ou un prototype fonctionnel, en fonction du niveau de détail et de la productivité requis pour les tests.

Choisissez le type de prototype le plus approprié pour votre produit, comme une esquisse, un modèle 3D ou un prototype fonctionnel, en fonction du niveau de détail et de la productivité requis pour les tests. Techniques de prototypage rapide: Utilisez des techniques de prototypage rapide, comme l'impression 3D ou l'usinage CNC, pour produire rapidement des prototypes physiques à des fins de test et d'amélioration.

Utilisez des techniques de prototypage rapide, comme l'impression 3D ou l'usinage CNC, pour produire rapidement des prototypes physiques à des fins de test et d'amélioration. Tests d'utilisation: Effectuer des tests d'utilisation, tels que des tests basés sur des tâches ou des évaluations heuristiques, pour recueillir des commentaires sur la fonction, la conception et la facilité d'utilisation du prototype.

Effectuer des tests d'utilisation, tels que des tests basés sur des tâches ou des évaluations heuristiques, pour recueillir des commentaires sur la fonction, la conception et la facilité d'utilisation du prototype. Conception itérative: Affiner le prototype en fonction des commentaires des utilisateurs, des exigences techniques et des contraintes de fabrication de votre stratégie de marketing.

Affiner le prototype en fonction des commentaires des utilisateurs, des exigences techniques et des contraintes de fabrication de votre stratégie de marketing. Matériaux et processus de fabrication: En particulier s'il s'agit d'un produit physique, évaluez les matériaux et les processus de fabrication nécessaires à la production du produit final, en tenant compte de facteurs tels que le coût, la durabilité et la viabilité.

En particulier s'il s'agit d'un produit physique, évaluez les matériaux et les processus de fabrication nécessaires à la production du produit final, en tenant compte de facteurs tels que le coût, la durabilité et la viabilité. Protection de la propriété intellectuelle: Assurez la protection de la propriété intellectuelle nécessaire, comme les brevets ou les marques, pour les fonctionnalités et la conception uniques du produit. Ne négligez pas les aspects juridiques de la création de votre produit : ils sont tout aussi importants que le produit lui-même.

Assurez la protection de la propriété intellectuelle nécessaire, comme les brevets ou les marques, pour les fonctionnalités et la conception uniques du produit. Ne négligez pas les aspects juridiques de la création de votre produit : ils sont tout aussi importants que le produit lui-même. Documentation technique et de conception: Créez des dessins techniques détaillés, des modèles de CAO et des documents de conception pour assurer une transition sans heurts du prototype au produità la productivité à grande échelle.

Créez des dessins techniques détaillés, des modèles de CAO et des documents de conception pour assurer une transition sans heurts du prototype au produità la productivité à grande échelle. Conformité réglementaire: Tenez compte de toutes les exigences réglementaires et certifications applicables, telles que les normes de sécurité ou les réglementations environnementales, pour vous assurer que votre produit minimum viable est conforme aux lois et aux normes industrielles en vigueur.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Compliance-Project-Plan-Template.png Utilisez ce modèle ClickUp pour planifier et gérer la conformité, y compris l'évaluation des exigences, la mesure de la progression et les mesures correctives https://app.clickup.com/signup?template=t-900200029899&\_gl=1\*4xpzb6\*\_gcl\_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Restez en conformité et abordez n'importe quel projet en toute confiance grâce à l'outil d'aide à la décision de l Modèle de plan de projet de conformité ClickUp . Identifiez, évaluez et mesurez facilement les exigences de conformité tout en suivant les cas de non-conformité et en prenant des mesures pour résoudre les problèmes. Rationalisez votre programme de conformité et éliminez le stress de la gestion de projet !

Étape 4 : Test et validation

L'assurance qualité et les tests sont essentiels pour créer des produits fiables. Pour vous assurer que votre produit fonctionne comme prévu, utilisez des méthodes de test approfondies afin de trouver et de résoudre tout défaut ou problème avant d'aller trop loin dans votre stratégie de marketing.

Vous pouvez utiliser différentes méthodes d'essai, telles que les essais sous contrainte, les essais de performance ou les essais environnementaux. Par exemple, si vous fabriquez un smartphone, les tests de résistance permettent de vérifier sa durabilité dans des conditions difficiles, tandis que les tests de performance portent sur la vitesse, l'autonomie de la batterie et d'autres fonctionnalités clés.

En plus des essais techniques, effectuez des essais d'acceptation par l'utilisateur (UAT) en demandant aux utilisateurs finaux d'essayer le produit pour s'assurer qu'il répond à leurs besoins. Leurs commentaires vous aideront à apporter les ajustements nécessaires avant le lancement.

Il s'agit notamment de fournir à votre équipe les bonnes permissions et le bon accès à votre processus de développement de produits ou à vos tests de développement de produits. Avec le bon outil de gestion de projet, vous vous assurez que votre équipe de développement dispose de tout ce dont elle a besoin pour réussir.

Enfin, veillez à ce que votre produit soit sûr, fiable et conforme aux règles et normes du secteur. Il peut s'agir de la réunion de paramètres définis par des organisations telles que la FDA, la FCC ou l'ISO, en fonction de votre produit et de votre secteur d'activité. Par exemple, un fabricant d'appareils médicaux doit se conformer aux réglementations de la FDA et obtenir une autorisation avant de mettre son produit sur le marché.

En testant et en validant soigneusement votre produit, vous renforcez la confiance de vos clients, vous réduisez les problèmes potentiels et vous préparez l'étape d'un lancement réussi.

Étape 5 : Production et lancement

Il est essentiel de gérer efficacement le processus de production et les chaînes d'approvisionnement pour mettre votre produit sur le marché sans retards ni coûts inutiles. L'établissement de connexions solides avec les fournisseurs, les fabricants et les partenaires d'expédition permet de s'assurer que tout se passe bien.

Élaborez des campagnes de marketing attrayantes pour promouvoir votre produit et susciter l'intérêt. Maintenez un message de marque clair et cohérent, et utilisez des plateformes de marketing telles que les médias sociaux, l'e-mail, les articles de blog et les relations publiques pour atteindre votre cible.

Mettez en place les canaux de distribution et de vente les plus adaptés à votre produit et à votre secteur d'activité. Les options peuvent inclure la vente directe aux clients via une boutique en ligne, le partenariat avec des magasins physiques ou la collaboration avec des distributeurs et des grossistes.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-277.png Faites la promotion d'un nouveau produit ou relancez un produit existant à l'aide du modèle de checklist de lancement de produit de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-176181385&\_gl=1\*1x0evm5\*\_gcl\_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

En vous concentrant sur la production, le lancement et la distribution, vous augmentez les chances que votre produit atteigne un public plus large et gagne en popularité. Cochez toutes les cases de cette phase à l'aide du Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp . Il comprend un diagramme de Gantt, un échéancier visuel impressionnant et toutes les activités nécessaires pour que votre lancement se déroule sans accroc.

Étape 6 : Évaluation et itération après le lancement

Vous avez lancé votre produit. Mais cela ne signifie pas que le voyage est terminé. Après le lancement de votre produit, gardez un œil sur ses performances en suivant les mesures importantes, les indicateurs ou les indicateurs clés de performance pour la gestion des produits .

Cela vous aide à déterminer le degré de réussite de votre produit et les points à améliorer. Soyez toujours à l'écoute des commentaires des utilisateurs et restez au fait des tendances du marché pour que votre produit reste à jour, compétitif et demandé.

À cette étape, gérer le cycle de vie de votre produit est clé pour tout le monde, y compris pour votre équipe de développement. Il s'agit de superviser le développement de votre produit du début à la fin de sa vie. Il s'agit de faire des choix judicieux quant à l'avenir de votre produit en fonction de ce qu'il fait, de ce que disent les clients et de ce qui se passe sur le marché.

Bonnes pratiques du processus de développement de produits

Bien qu'il n'existe pas de chemin parfait pour le développement de produits, il y a certainement des étapes supplémentaires que vous pouvez prendre pour tirer le meilleur parti de la feuille de route du processus et tout donner pour aider votre équipe de développement. En voici quelques-unes :

1. Encourager une culture créative

Cultivez un environnement qui encourage la créativité, l'expérimentation et l'apprentissage. Cela aidera votre équipe de développement de produits à générer des idées et des solutions révolutionnaires qui favorisent l'innovation.

2. Donner la priorité à la collaboration

Une collaboration efficace entre équipes interfonctionnelles comme la conception, l'ingénierie, le marketing et les ventes, garantit que votre approche du développement de produits est bien équilibrée.

3. Utiliser le retour d'information des clients tout au long du processus

L'implication des clients dans le processus de développement des produits, de la génération d'idées à l'évaluation après le lancement, vous aide à créer des produits qui trouvent un véritable écho auprès de votre cible et qui répondent à ses besoins.

4. Faire preuve d'adaptabilité et d'agilité

La capacité à s'adapter à l'évolution des conditions du marché, aux préférences des clients et aux nouvelles technologies est essentielle pour maintenir un avantage concurrentiel dans le développement de produits. Faites preuve d'agilité dans vos processus pour rester réactif face au changement.

5. Équilibrer vitesse et qualité

S'il est essentiel de mettre rapidement les produits sur le marché, il est tout aussi important de garantir leur qualité et leur productivité. Trouver le bon équilibre entre rapidité et qualité est un gage de réussite à long terme et de satisfaction des clients.

Exemples de développement de produits

Exemple 1 : Lyft

Lyft, une plateforme de covoiturage, a fait des progrès considérables dans le processus de développement de produits en analysant les besoins des clients et en perfectionnant son infrastructure technologique. Les premières versions de l'application étaient truffées de bugs, mais grâce à un processus de développement itératif, l'entreprise a amélioré les fonctions de l'application en corrigeant les bugs et en ajoutant des fonctionnalités centrées sur le client. Par exemple, ils ont intégré une fonctionnalité d'estimation des prix en réponse aux préoccupations des clients concernant la transparence des prix, qui a été rapidement adoptée par leurs utilisateurs.

Exemple 2 : Canva

Canva a révolutionné la conception graphique grâce à son outil de conception en ligne intuitif. Le processus de développement du produit chez Canva a consisté à identifier un point douloureux pour l'utilisateur : un logiciel de conception graphique compliqué. L'entreprise a créé un prototype de produit simple et convivial, l'a testé de manière approfondie auprès des utilisateurs et a procédé à des itérations sur la base des commentaires reçus. L'évaluation et l'itération continues après le lancement leur permettent d'ajouter de nouveaux modèles et de nouvelles fonctionnalités, et d'améliorer constamment le service. Cette évolution constante en fonction des besoins des utilisateurs fait de Canva un exemple classique de processus de développement de produit réussi.

Réjouissons-nous d'un processus de développement de produits réussi !

Nous avons abordé les tenants et les aboutissants du processus de développement de produits, en soulignant l'importance de suivre une approche structurée et d'appliquer les bonnes pratiques. Il est maintenant temps pour vous d'appliquer ces connaissances à vos propres projets, que vous travailliez avec une équipe de cinq ou de cinquante personnes.

N'oubliez pas que l'affinement de votre approche, l'actualisation des tendances du secteur et la collaboration sont les clés de la réussite du développement de produits.

Commencez à organiser le développement de vos produits avec ClickUp .