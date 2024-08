20+ Exemples de tableaux Kanban essentiels pour 2024

La gestion de projet ne devrait pas se résumer à des questions telles que.. :

" Quel est l'état d'avancement du_ _projet ?

"L'aigle s'est-il posé ?"

"Puis-je avoir un visuel ?"

Après tout, les chefs de projet et les équipes sont là pour gérer des projets, pas des missions secrètes !

Les choses doivent être aussi claires et transparentes que possible. Ainsi, personne ne sera tenu à l'écart.

L'un des moyens les plus simples d'accroître la transparence d'un projet et d'améliorer l'efficacité du flux de travail consiste à utiliser la fonction Kanban framework .

Dans cet article, nous verrons ce qu'est un tableau Kanban et nous présenterons plus de 20 excellents exemples de tableaux Kanban dont vous pourrez vous inspirer pour vos propres projets.

je vous en prie..

Qu'est-ce qu'un tableau Kanban ?

Un tableau Kanban est un représentation visuelle de vos processus de travail avec des statuts simples dans les colonnes. C'est l'outil utilisé pour la méthode Kanban, une méthodologie agile qui met davantage l'accent sur la communication au sein de l'équipe, l'amélioration continue et la transparence.

Dans un tableau Kanban, vous créez des files d'attente de tâches standardisées telles que "À faire", "En cours" et "Terminé" qui reflètent vos besoins en matière de flux de travail.

Check out these SOP templates !

Voici une brève décomposition de la structure de base d'un tableau Kanban:

Tableau principal: c'est l'endroit où vous pouvez voir et gérer l'ensemble du projet

c'est l'endroit où vous pouvez voir et gérer l'ensemble du projet Colonnes: listes de tâches qui appartiennent à la même étape du flux de travail

listes de tâches qui appartiennent à la même étape du flux de travail **Cartes : éléments représentant une tâche. Vous pouvez déplacer les tâches à travers les différentes étapes du projet en les faisant glisser et en les déposant

Limites de travail en cours: limite le nombre de tâches pouvant être placées dans les différentes étapes

limite le nombre de tâches pouvant être placées dans les différentes étapes **Les plans de travail Kanban : des couloirs horizontaux qui vous aident à différencier les activités, les équipes et les services Équipes agiles adorent les tableaux Kanban parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une certification Kanban pour les utiliser, et les chefs de projet adorent cet outil parce qu'il ne nécessite que très peu de temps formation des employés !

**Quels sont les avantages d'un tableau Kanban dans la gestion de projet ?

Visualisation du travail en cours : La structure de base d'un tableau Kanban est l'un des moyens les plus simples et sans doute le plus intelligent de visualiser les flux de travail, les tâches et les projets. La combinaison des couleurs des cartes et des couloirs appropriés vous permet de savoir quel travail est en cours et quel en est l'état.

: La structure de base d'un tableau Kanban est l'un des moyens les plus simples et sans doute le plus intelligent de visualiser les flux de travail, les tâches et les projets. La combinaison des couleurs des cartes et des couloirs appropriés vous permet de savoir quel travail est en cours et quel en est l'état. Optimiser le flux de travail : L'objectif de Kanban est de limiter la quantité de travail en cours (WIP). Cette limite permet aux membres de votre équipe de savoir qu'ils ne doivent pas commencer de nouvelles tâches tant que celles qui sont en cours ne sont pas terminées, ce qui vous permet d'avancer pleinement dans les flux de travail sans être submergé.

: L'objectif de Kanban est de limiter la quantité de travail en cours (WIP). Cette limite permet aux membres de votre équipe de savoir qu'ils ne doivent pas commencer de nouvelles tâches tant que celles qui sont en cours ne sont pas terminées, ce qui vous permet d'avancer pleinement dans les flux de travail sans être submergé. Amélioration continue : À chaque sprint, votre équipe peut mesurer la rapidité avec laquelle les tâches ont franchi les étapes, le degré d'avancement et la durée de vie de la tâche délai d'exécution nécessaire pour démarrer une tâche et combien de tâches ont dû être renvoyées pour cause de bogues après l'assurance qualité. Ce système Kaizen d'identification des gaspillages (qui fait également partie de l'initiative Méthodologie Lean ) aidera les membres de votre équipe à identifier les économies réalisées, tant en termes de ressources que de temps.

20+ Exemples de tableaux Kanban pour la gestion de projet

Le site web de l'association a été mis à jour et est désormais accessible à tous les membres de l'association.

Et si vous connaissez déjà les règles du jeu, vous pouvez commencer à créer un tableau Kanban en ligne dès maintenant d'explorer le tableau Kanban de ClickUp !

1. Gestion de projet

Être chef de projet à plein temps, c'est comme vivre dans le monde sans fin de SimCity.

En jouant à SimCity, vous devez gérer et hiérarchiser les ressources, créer des estimations budgétaires précises et assurer la satisfaction de vos citoyens (employés et autres parties prenantes).

cela vous dit quelque chose ?

Mais si vous voulez gagner au jeu de la gestion de projet, vous devez prendre la bonne décision et commencer à utiliser un système Kanban pour organiser votre équipe et vos départements.

Pour créer un tableau Kanban pour la gestion de projet, vous pouvez créer un tableau simple avec des colonnes pour :

Exigences de l'entreprise

Prêt à démarrer

En cours

Délégué aux clients

Terminé

Vos cartes peuvent contenir des tâches de tous les départements. Ainsi, vous pouvez construire un tableau de bord de gestion de projet et suivre ce sur quoi chaque membre de l'équipe travaille à un moment donné.

tout cela a l'air bien sur le papier, n'est-ce pas ?

Mais pour que votre projet démarre, vous devrez mettre en pratique cet exemple de Kanban !

Et si vous pensez que le papier est encore une bonne option, votre projet va s'effondrer comme un château de cartes.

pourquoi ne pas tirer votre épingle du jeu et utiliser le meilleur outil Kanban qui soit ?

ClickUp est l'un des les mieux notés au monde productivité et Gestion de projet Kanban outils utilisés par les équipes de plusieurs entreprises dans le monde.

Avec Vue du conseil d'administration de ClickUp dans cette vue, vous pouvez

Déplacer les cartes à l'aide de la fonction glisser-déposer

Trier les tâches par statut, destinataires, priorité, étiquettes et dates d'échéance

Visualiser les tâches dans l'ensemble de votre espace de travail

Utiliser la barre d'outils multitâche pour effectuer des modifications groupées

Définir une limite de travail en cours

Ajouter de belles images de couverture, et plus encore

Voici Modèle de tableau Kanban simple de ClickUp pour illustrer l'aspect d'un tableau de gestion de projet Kanban :

Rassemblez toutes vos tâches, échéances et détails de projet en un seul endroit grâce au modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp Télécharger ce modèle

2. Gestion des produits

Au lieu de construire et utiliser un scrum board les tableaux Kanban permettent aux entreprises SaaS, aux fabricants et aux développeurs de logiciels de bénéficier d'une plus grande flexibilité.

Voici un exemple de tableau Kanban pour la gestion des produits dans ClickUp :

Exemple de tableau Kanban pour la gestion des produits

Voici quelques étapes que vous pouvez ajouter à différents tableaux Kanban de développement de produits :

A. Développement de logiciels:

Conception

Développement

Révision du code

Test/assurance qualité

Déploiement

B. Fabrication allégée:

Commandé

Programmée

Fabrication

Inspection

Expédition

Livré

C. Développement Saas:

Carnet de commandes

Travaux en cours

En cours de révision

Terminé

Les tableaux Kanban de gestion de produits peuvent vous aider à suivre les éléments cruciaux du processus de développement de produits.

Par exemple, si une partie prenante souhaite connaître l'état d'avancement d'un produit, l'équipe de développement logiciel peut simplement consulter le tableau Kanban et informer cette partie prenante en quelques secondes.

⭐️ Conseil de pro: gérez votre carnet de commandes avec ClickUp, l'outil de gestion de projet le plus complet au monde logiciel de gestion de produits idéal pour 2022. Avec des fonctionnalités telles que Sprints, Sprint Automations, et Tableaux de bord , vous pouvez fermer le livre sans effort sur n'importe quelle histoire d'utilisateur.

3. Ressources humaines

Si vous ne voulez pas que votre Département RH pour être connu comme le service des incendies, vous devriez investir dans d'excellents logiciels Kanban. pourquoi ?

Avec un tableau Kanban RH, les recruteurs peuvent embaucher et conserver les meilleurs candidats (et leur santé mentale) en toute simplicité. De plus, grâce à l'amélioration de l'efficacité, le l'expérience du candidat sera beaucoup plus favorable.

Voici un exemple de tableau Kanban RH :

Comme vous pouvez le constater, ces phases détaillées aideront les recruteurs à suivre le statut de chaque candidat, le calendrier des entretiens et d'autres aspects du processus de recrutement Indicateurs clés de performance RH qu'ils ont.

⭐️ Conseil de pro: Accélérez vos processus RH avec un logiciel de gestion des ressources humaines Logiciel de gestion de projet RH comme ClickUp. De Modèles d'embauche de candidats de la traçabilité des candidatures avec la Vue formulaire, ClickUp est la seule ressource dont vous avez besoin !

Avec un tableau Kanban, votre équipe de vente peut automatiser les processus et faire passer les clients par l'ensemble du pipeline, du premier point de contact à l'achat final et à l'étape de l'onboarding.

4. Ventes

Voici un exemple de tableau Kanban pour la gestion des comptes :

Suivez la dernière activité d'un utilisateur, les renouvellements de compte, les contacts et les risques avec le modèle de tableau Kanban pour gestionnaire de compte de ClickUp

Le modèle de tableau Kanban de gestion de compte ClickUp aide les équipes de vente à suivre les renouvellements de compte, les risques, et plus encore. Télécharger ce modèle ⭐️ Conseil de pro: minimiser la saisie de données et faites progresser les prospects dans votre pipeline grâce à ClickUp, un logiciel de gestion de la relation client excellent logiciel de gestion de projets de vente disponible dès aujourd'hui.

En outre, Brett Polvado, vice-président des opérations de vente chez Sorciers d'appel recommande l'utilisation d'automatismes.

"Nous utilisons l'automatisation pour étiqueter les cartes au fur et à mesure qu'elles passent dans nos colonnes, ce qui nous permet de rester concentrés sur la tâche principale à accomplir", explique-t-il.

Voici un exemple d'automatisation :

les Wizards de l'appel_

5. Immobilier Un tableau Kanban immobilier peut aider vos agents commerciaux à gérer leurs prospects, leurs négociations et à suivre leur entonnoir de vente.

Voici quelques étapes que vous pouvez ajouter à votre tableau Kanban des ventes :

Contacté

Intéressé

Négociation

Contrat envoyé

Contrat reçu

Signé

Affaire conclue

En utilisant les étapes ci-dessus, votre équipe saura toujours où se trouve chaque client potentiel dans votre processus de vente au sein de votre entreprise cRM immobilier . En outre, vos agents sauront également quel est le meilleur moment pour contacter un client (et non pas lorsqu'il a un pied dehors, littéralement).

Voici un exemple de tableau Kanban pour l'immobilier :

⭐️ Conseil de pro: utilisez un logiciel de gestion de projet immobilier comme ClickUp pour aider vos clients à trouver la maison de leurs rêves. De cette façon, vous pouvez dire "si vous l'avez aimée, vous auriez dû faire une offre !"

Try out these Les outils de marketing immobilier !

6. Construction

Un tableau Kanban construction peut aider les petites et les grandes organisations à planifier et à gérer leurs projets gérer des projets de construction .

Related: Procore alternatives !

Voici quelques phases typiques d'un projet de construction :

Avec un tableau Kanban, vous pouvez diviser chaque phase de construction en tâches plus petites.

Par exemple, la phase de construction peut être divisée en plusieurs tâches :

Démolition

Construction de l'ossature

Couler le béton

Ces exemples de cartes Kanban peuvent également être utiles la construction agile les équipes visualisent les étapes du projet, identifient les pénuries de ressources et repèrent les problèmes potentiels avant qu'ils ne se transforment en défaillances structurelles

Voici un exemple de tableau Kanban de base pour les équipes de construction :

le projet de loi sur l'éducation est en cours d'élaboration et sera soumis à l'approbation du Parlement européen Carte des entreprises ⭐️ Constructive tip: use ClickUp, the perfect gestion de projet de construction pour construire un empire de projets réussis.

vous avez besoin de résultats concrets ?

Il vous suffit d'utiliser notre logiciel professionnel Modèles de construction !

7. Développement créatif et médiatique

Les équipes de création peuvent utiliser des tableaux Kanban pour suivre les idées, les calendriers, les commentaires des clients, etc.

Voici quelques étapes que vous pouvez ajouter à différents tableaux Kanban de gestion des médias :

A. Planification de la création de contenu:

Demandé

En cours

Approbation de la copie

Conception

Mise en œuvre

Promotion

B. Photoshoot:

Concept

Planification

Prévu

En cours

Édition

Éditée

Livré

C. Contenu et calendrier social Tableaux Kanban:

Idées

Prévu cette semaine

Programmées la semaine prochaine

Plus tard dans le mois

Publié

Voici un exemple de tableau Kanban pour la production de médias :

Planifiez, gérez et produisez vos vidéos avec le tableau Kanban de la production vidéo Production vidéo Modèle de tableau Kanban par ClickUp

Le Modèle de tableau Kanban pour la production vidéo ClickUp peut vous aider à planifier votre tournage médiatique, de la préproduction à la postproduction, et tout ce qui se trouve entre les deux. Télécharger ce modèle

8. Administration de l'éducation

Il peut être extrêmement difficile pour les établissements d'enseignement d'assurer la sécurité des informations relatives aux employés et aux étudiants.

les menaces externes et internes peuvent entraîner des violations de données dans les établissements d'enseignement. Par exemple, si un étudiant télécharge un manuel gratuit à partir d'un site suspect, il peut rapidement introduire des logiciels malveillants dans les réseaux informatiques de l'établissement.

Heureusement, votre Département informatique peut visualiser les incidents de sécurité avec les tableaux Kanban, répondre aux exigences de conformité et gérer facilement les arriérés et les mises à jour.

Voici un exemple de tableau Kanban pour l'administration de l'éducation :

⭐️ Conseil de pro : gérez votre division informatique en toute simplicité grâce à un système sécurisé de gestion des données logiciel de gestion de projets éducatifs comme ClickUp. Avec des fonctionnalités telles que Authentification à deux facteurs et des permissions granulaires, votre organisation peut obtenir un A+ en matière de conformité à la sécurité.

9. Étudiant

En tant qu'étudiant, vous pouvez facilement créer un tableau Kanban à l'aide d'Excel ou Google Sheets pour vous aider à organiser des projets, à collaborer à des projets de groupe et à suivre les calendriers et les tâches.

Voici quelques colonnes que vous pouvez ajouter à votre tableau Kanban étudiant :

À faire

Sujet

Type de tâche

En cours

Fait

Et si un projet est trop important, il suffit de le diviser en tâches plus petites pour le rendre plus facile à gérer.

Par exemple, disons que votre mission consiste à lire la pièce de William Shakespeare, Hamlet. au lieu d'ajouter "lire la pièce en entier" dans la colonne "À faire", vous pourriez ajouter "lire la pièce en entier" :

Lire les actes 1 et 2

Lire l'acte 3

Lire les actes 4 et 5

Maintenant, vous n'aurez plus à vous poser la question : "faire ou ne pas faire le projet ."

En outre, les étudiants peuvent diviser un projet de groupe en tâches plus petites et assigner des tâches à des membres spécifiques de l'équipe avec le logiciel Attributions multiples de ClickUp de ClickUp. De cette façon, les étudiants peuvent suivre les progrès de chacun et s'assurer que le projet de groupe est soumis à temps.

Voici un modèle de tableau Kanban pour les étudiants :

Psst... ClickUp offre aux étudiants une réduction de 35 %.

10. Programmation et gestion des patients

Comme nous l'a montré la pandémie de COVID, les salles d'urgence peuvent être rapidement bondées. C'est pourquoi les établissements de santé cherchent à accélérer les services de soins d'urgence.

vous ne voulez pas que vos patients soient à bout de patience, n'est-ce pas ?

Heureusement, vous pouvez utiliser les tableaux Kanban pour gérer facilement le flux de travail des patients et du personnel.

Voici comment mettre en place un tableau Kanban pour l'organisation des rendez-vous des patients :

Créez des colonnes avec les noms des médecins

Sous chaque colonne, dressez la liste des patients qui ont été assignés à ce médecin spécifique

Indiquez les dates et heures, les coordonnées et d'autres détails dans vos fiches de patients

UtiliserPriorités de ClickUp pour visualiser les patients qui ont besoin d'une assistance urgente

Voici un exemple de tableau Kanban pour la planification des patients :

⭐️ Conseil de pro: ClickUp est un système de gestion des patients conforme à la loi HIPAA outil de gestion de projets de santé qui offre un Modèle de gestion des patients pour vous aider à démarrer immédiatement.

Bonus : Jetez un coup d'œil à la top 10 Patient Management Software Systems_ (en anglais)

11. Remue-méninges Séances de brainstorming peuvent aider les équipes et les individus à développer des idées fantastiques, mais il faut parfois un moyen de suivre la progression de ces idées. Vous avez besoin de la méthodologie Kanban.

En utilisant l'approche Kanban, les équipes créatives peuvent jouer au Survivant avec leurs idées.

comment ?

Créez un tableau Kanban de brainstorming avec une colonne pour toutes les idées potentielles. Les membres de l'équipe peuvent ensuite voter pour les idées qui, selon eux, devraient passer au tour suivant ou à la colonne "À faire".

Voici un exemple de tableau Kanban de brainstorming :

**Vous vous demandez comment faire un brainstorming efficace ?

Check out 6 techniques de brainstorming éprouvées qui vous aideront à trouver vos meilleures idées.

12. Gérer les idées de l'entreprise

Parfois, il peut être avantageux d'organiser un brainstorming de manière asynchrone, plutôt que dans le cadre d'une réunion de brainstorming.

Peut-être qu'un membre de l'équipe marketing a une idée de produit ou qu'un représentant du service clientèle a une idée de marketing.

Dans ce cas, il peut être utile de mettre en place un tableau Kanban pour collecter les idées et voir où en sont ces idées. Aleksandra Cygan chef de projet informatique à SurferSEO surferSEO, partage un exemple Kanban de gestion des idées dans l'ensemble de l'entreprise.

"Dans notre entreprise, nous avons beaucoup de personnes créatives qui nous surprennent souvent avec de grandes idées, alors pour ne pas perdre ces idées, ce tableau Kanban a été créé. Ici, tout le monde dans l'entreprise peut savoir sur quoi l'équipe produit travaille actuellement (colonne "Transformé en projet") et sur quoi nous allons probablement travailler ensuite (colonne "Idées intéressantes"). Travaillant dans un environnement distant, la transparence est très importante et grâce à ce tableau, tout le monde dans l'entreprise a accès à l'information sur qui est impliqué dans quel projet

via SurferSEO

13. Suivi de l'avancement et du temps

Les tableaux Kanban sont conçus pour le suivi des progrès.

Mais la vue Kanban de ClickUp facilite grandement les choses en vous permettant d'ajouter des Statuts de tâches personnalisés à votre flux de travail Kanban. Ainsi, vous pouvez suivre l'avancement du projet comme vous le souhaitez.

De plus, vous pouvez trier vos cartes par Statuts pour garder un œil sur vos progrès.

Bien que les tableaux Kanban ne permettent pas de suivre le temps directement, vous pouvez le faire parallèlement à votre tableau Kanban grâce aux outils suivants Le traqueur de temps natif de ClickUp .

vous savez ce qu'on dit : vous ne pouvez pas tout faire, et si vous essayez, vous en ferez encore moins !

14. Lancement d'un nouveau livre Elizabeth Harrin fAPM, directrice et auteure de Engaging Stakeholders on Projects, utilise la technologie de l'information et de la communication (TIC)

modèles de conseils d'administration permettent de mettre en place et de suivre l'évolution de nombreux projets, y compris les lancements de produits.

"En ce moment, j'ai mis en place un tableau pour soutenir la rédaction d'un nouveau livre qui sortira l'année prochaine. Au lieu des colonnes traditionnelles "à faire", "à faire" et "fait", le flux de travail s'articule autour de l'écriture, de la création graphique, de la production, de la prévente et du marketing. Je peux ainsi suivre les besoins de mon éditeur et ceux de notre graphiste et me tenir responsable de l'achèvement du texte", explique-t-elle.

Voici un exemple de tableau Kanban qui lui permet de suivre l'avancement de son dernier projet de livre :

le Conseil de l'Europe et la Commission européenne ont signé un protocole d'accord pour la mise en place d'un système d'alerte précoce

Heureusement, votre équipe marketing peut suivre les différentes activités de l'équipe, de la gestion de la conception du site web au référencement, avec un tableau Kanban.

Votre tableau Kanban marketing peut contenir des étapes telles que :

Backlog

À faire

En cours

En attente d'approbation

Rejeté

Finale

En outre, vous pouvez ajouter une colonne "En campagne" pour assurer le suivi des promotions en cours.

En outre, vous pouvez utiliser Kanban des plans de travail pour aider les équipes à faire la distinction entre les différentes activités et les activités de marketing, comme les "mesures de marketing" et les "..." lettre d'information hebdomadaire ."

Voici un exemple de tableau Kanban de campagne marketing dans ClickUp :

Gardez une trace de votre flux de travail marketing et des campagnes à venir avec le modèle de tableau Kanban de suivi de campagne de ClickUp Télécharger ce modèle ⭐️ Conseil de pro: planifiez et éditez en collaboration vos campagnes de marketing avec Docs de ClickUp . Vous pouvez même savoir quand quelqu'un fait des modifications en temps réel grâce à la détection collaborative

16. Processus de production de contenu Il peut être utile de visualiser les différents statuts des opérations de contenu sur un tableau Kanban.

Par exemple, un article peut être à l'état de projet ou de carnet de commandes, et différentes parties prenantes peuvent gérer différentes parties du processus. Kashyap Trivedi spécialiste du marketing de croissance à Partenaire de vente donne un exemple du tableau Kanban utilisé par son équipe pour gérer les opérations de contenu.

"Nous utilisons un tableau Kanban pour gérer le flux de contenu de notre équipe marketing. En fait, nous avons décomposé l'ensemble du parcours du contenu en une série d'étapes et l'avons transformé en pipeline. Une fois que la carte de contenu est passée à l'étape suivante, les personnes concernées se voient assigner leur prochaine tâche à l'aide d'une automatisation."

Voici leur tableau Kanban de marketing de contenu :

via Salesmate

le prix de l'assurance maladie est de 1,5 million d'euros par an pour les personnes âgées

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de l'entreprise https://clickup.com/fr-FR/blog/4533/projets-de-marketing-de-contenu/ gérer les flux de travail de contenu /%href/

dans ClickUp et dans le site Web de l'entreprise, vous trouverez des informations sur la façon dont vous pouvez gérer les flux de contenu créez une base de données de contenu .

17. Assistance et billetterie

À moins que vous ne souhaitiez obtenir un ticket à sens unique pour perdre des clients, les équipes d'assistance et de billetterie doivent travailler rapidement pour résoudre les problèmes des clients.

Mais ne vous inquiétez pas, les tableaux Kanban peuvent apporter un soutien à votre équipe !

Supposons par exemple qu'un membre de l'équipe d'assistance à la clientèle s'aperçoive qu'un client a signalé un bogue sur votre site de commerce électronique.

Le membre de l'équipe d'assistance enregistre alors le problème sur le tableau Kanban et l'attribue à l'un des développeurs. Ce dernier peut rapidement analyser la situation, résoudre le problème et le faire passer dans la colonne "Terminé".

Voici un exemple de tableau Kanban pour les équipes d'assistance :

⭐️ Conseil pro: rationalisez votre système de billetterie en utilisant Intégrations de ClickUp avec Zendesk , Front , SupportBee et plus encore.

18. Gestion de projet personnel

Vous pouvez également utiliser les tableaux Kanban pour des projets personnels tels que la planification des vacances, les rénovations de la maison, etc.

Même si les blocages de COVID ne nous permettent pas de voyager, voyons comment un tableau Kanban personnel peut nous aider à planifier nos futurs projets de vacances.

Vous pouvez utiliser des phases standard telles que "à faire", "en cours", "terminé", ou vous pouvez ajouter des colonnes telles que "à faire", "en cours", "terminé" :

Admin

Emballage

Attractions touristiques

Nourriture et boissons

Bien que nous soyons probablement tous fatigués d'ajouter des arrière-plans de vacances à nos appels Zoom, c'est une bonne idée d'ajouter des images de plages à votre tableau de vacances.

Voici un tableau Kanban personnel qui vous permettra de ne pas oublier votre crème solaire :

⭐️ Conseil personnel: garder une trace de n'importe quelle tâche pendant les vacances en utilisant le tableau Kanban Les applications mobiles de ClickUp pour iOS et Android et le Mode hors ligne

19. Gestion des stocks

Les tableaux Kanban peuvent aider les entreprises à gérer leur flux de stocks .

Par exemple, les limites de travail en cours dans les tableaux Kanban peuvent aider les équipes à maintenir la quantité minimale de stock nécessaire. Finis les achats excessifs et les tonnes de cartons qui encombrent l'entrepôt.

on pourrait dire que sans les tableaux Kanban, votre équipe de gestion des stocks serait enfermée dans une boîte.😉

Pour gérer efficacement vos stocks, vous pouvez également ajouter des détails à vos cartes, tels que le coût, le lieu et la date de livraison.

Voici un exemple de tableau Kanban de gestion des stocks dans ClickUp :

⭐️ Astuce amusante: gardez une trace de votre inventaire avec Champs personnalisés de ClickUp en ajoutant à votre processus de travail des statuts uniques tels que le coût unitaire, la quantité commandée et les dates de la prochaine commande.

20. Planification hebdomadaire

Nous nous sommes tous retrouvés dans une situation où nous nous fixons des objectifs impressionnants pour la semaine, mais où les résultats ne sont pas aussi impressionnants.

il est vrai que sept jours rendent faible

♪Ba dum tss!♪ 🥁

Heureusement, vous pouvez utiliser un tableau Kanban de planification hebdomadaire pour la planification de sprint agile , la création d'habitudes, la gestion des tâches, et bien plus encore.

Voici comment mettre en place un tableau de tâches hebdomadaires :

Au début de chaque semaine, sélectionnez quelques cartes que vous pouvez accomplir cette semaine-là

Travaillez sur une carte à la fois

Ajoutez des sous-tâches à chaque tâche

Créez des plans de travail pour les semaines 2, 3, etc

Voici un exemple de tableau Kanban qui vous aidera à mener à bien votre projet objectifs hebdomadaires :

⭐️ Conseil pro: n'oubliez jamais de vous atteler à une tâche hebdomadaire en la programmant pour qu'elle se répète automatiquement avec Tâches récurrentes de ClickUp .

21. Gestion de portefeuille

Les tableaux Kanban de portefeuille peuvent aider les employés et les parties prenantes à comprendre les objectifs de votre organisation.

Pour créer un tableau Kanban de gestion de portefeuille, il suffit de décrire les objectifs de votre entreprise et de les décomposer en éléments exploitables à l'aide de plans de travail.

Utilisez le premier couloir pour les objectifs, le deuxième pour les projets qui vous aideront à atteindre ces objectifs et le troisième pour les petites tâches qui vous aideront à mener à bien vos projets.

Voici un exemple de tableau Kanban simple pour les initiatives stratégiques :

⭐️ Astuce amusante: combinez votre tableau Kanban avec ClickUp's Portfolios pour obtenir une vue d'ensemble de la progression des initiatives alignées.

22. OKRs OKR est l'abréviation de objectif et key results.

Un objectif est un but que vous voulez atteindre, et les résultats clés sont des tâches ou des étapes plus petites qui vous permettront d'y parvenir. Par exemple, si votre objectif est d'organiser une bataille de nourriture, l'un de vos résultats clés pourrait être de lancer le premier coup de poing (de fruit). 😜

Pour mettre en place un tableau OKR, vous devez créer deux plans de travail : l'un pour vos objectifs et l'autre pour vos résultats clés.

Si vous définissez des objectifs commerciaux, vous pouvez ajouter des plans supplémentaires pour représenter plusieurs objectifs de haut niveau au sein des départements et séparer les résultats clés sur lesquels les équipes travailleront.

Voici un exemple de tableau Kanban OKR :

Source : Carte des entreprises ⭐️ Astuce amusante: définissez, suivez et obtenez des mises à jour en temps réel sur vos OKR avec ClickUp's Goals.

23. Gestion des événements

Les tableaux Kanban peuvent également vous aider à planifier des mariages, des fêtes, des événements professionnels et bien plus encore.

Pour créer un gestion de projet d'événement Tableau Kanban, vous pouvez utiliser les colonnes standard du tableau Kanban et ajouter des images de dessins, de gâteaux, et plus encore. 🎂

Et si vous devez attendre l'approbation de contrats ou de factures, il vous suffit d'ajouter une colonne "En attente" au tableau.

Voici un exemple de tableau Kanban pour l'organisation d'un mariage :

⭐️ Astuce amusante: pourquoi ne pas vous équiper de un fantastique logiciel de gestion de projets événementiels croyez-nous, nous ne vous proposerions pas cette idée si vous n'étiez pas parfaitement compatibles ! 💞

24. IT et gestion du changement La gestion des systèmes informatiques et la gestion du changement nécessitent des flux de travail efficaces, et l'utilisation de Kanban est une solution naturelle.

Selon Clint Lindstrom, responsable informatique chez Prime Retail Services les tableaux Kanban nous ont permis d'achever les projets dans les délais et dans les limites du budget. Il n'y a plus d'ambiguïté pour les les éléments d'action et il est facile de voir où quelque chose s'est arrêté, pourquoi cela s'est arrêté et comment vous pouvez corriger le problème"

Il est important de définir vos colonnes et de refléter les tâches qui ajoutent de la valeur plutôt que les étapes.

Lindstrom a fourni un exemple de son flux de travail Kanban ci-dessous :

Source : Prime Retail Services

Dans cet exemple, vous pouvez voir des étapes clairement définies au lieu d'utiliser des catégories génériques telles que "En cours".

Accédez à ClickUp sur n'importe quel appareil, n'importe où, n'importe quand

ClickUp, bien sûr ! Avec des tableaux Kanban numériques qui font gagner du temps et permettent à chaque équipe de gérer plusieurs flux de travail et de collaborer plus intelligemment, les exemples de tableaux Kanban de ClickUp peuvent s'étirer et s'adapter à toute taille d'équipe. Mettez en place votre solution Kanban préférée en commençant par les fonctionnalités Kanban de ClickUp :

🚦 Travail en cours Limites ClickApp **Les limites souples ne bloquent pas la création, le déplacement ou la mise à jour des tâches, même si la colonne dépasse la limite de travail en cours définie

👤 Moi Mode : ne voit que les tâches qui vous sont attribuées, y compris les commentaires et les listes de contrôle dont vous êtes responsable

📱 Vue du conseil d'administration sur mobile l'application mobile ClickUp vous aidera à gérer vos projets lorsque vous êtes en déplacement

🤖 Automations ClickUp **Les membres peuvent automatiser les tâches telles que l'attribution de tâches basées sur des critères, la mise à jour des statuts, l'envoi d'e-mails aux prospects, etc Essayez la vue du conseil d'administration dans ClickUp