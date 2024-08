Top 10 Project Management Tools in 2024 (Features, Pros, and Cons)

Vous êtes à la recherche des meilleurs outils de gestion de projet ?

Imaginez un environnement collaboratif où vos équipes et vos parties prenantes travaillent main dans la main pour produire le meilleur résultat possible. Mieux encore, visualisez un hub qui centralise les communications, la collaboration et qui rend le travail plus agréable. C'est exactement le genre d'expérience que les outils de gestion de projet peuvent rendre possible.

Trouver un outil qui répond exactement aux besoins de votre équipe n'est pas une tâche aisée.

Mais ne craignez rien, nous avons fait le travail pour vous.

Dans cet article, nous vous proposons une liste des 10 meilleurs outils de gestion de projet avec leurs meilleures fonctionnalités, leurs points forts et leurs points faibles. Nous avons également inclus des étapes pour vous aider à déterminer quel outil convient à votre équipe, ainsi que les fonctionnalités importantes dans un logiciel de gestion de projet.

Allons-y !

Les 10 meilleurs outils de gestion de projet en 2023

En 2021, 38 % des personnes salariées travaillaient au moins partiellement depuis leur domicile. Ce chiffre représente une augmentation de 24 % par rapport à la situation d'avant la pandémie. Avec des équipes plus internationales et des projets plus complexes, l'alignement des tâches au moyen d'une plateforme de gestion centralisée du travail devient incontournable.

Les équipes modernes travaillent sur plus de projets : réunions, tâches, projets informels, suivi des objectifs, tous ces éléments peuvent changer en un rien de temps.

Sans outil de gestion de projet de qualité, vous risquez de générer plus de travail, d'inefficacités et de prendre des décisions en fonction de vos peurs.

Voici les meilleurs outils de gestion de projet en 2024 :

1. ClickUp

Suivez la progression des projets, gérez vos workflows et collaborez avec votre équipe depuis votre environnement de travail ClickUp.

ClickUp est un outil de gestion de projet tout-en-un qui vous aide à rassembler vos applications, harmoniser vos équipes et, plus important encore, simplifier vos workflows pour travailler efficacement, gérer de nombreux projets facilement et réussir des livraisons dans les temps.

Quelles sont les particularités qui font de ClickUp le meilleur outil de gestion de projet sur le marché actuel ?

ClickUp s'adapte à votre entreprise, PME ou grande organisation, pour vous aider à gérer tous vos projets plus efficacement. Avec son interface intuitive, ses flux de travail personnalisables, ses intégrations pratiques et sa tarification souple, on comprend vite pourquoi ClickUp est la solution de gestion de projet préférée des entreprises de toutes les tailles.

Prenons maintenant le temps de voir en détail les spécificités de ClickUp, ses avantages pour votre équipe et les fonctionnalités qui en font le meilleur outil de gestion de projet pour votre entreprise :

1. Solution tout-en-un et plateforme entièrement personnalisable

ClickUp est une solution tout-en-un qui centralise tout votre travail. Vous n'avez donc pas besoin d'autres outils pour gérer vos projets.

Gestion des tâches, suivi du temps, collaboration d'équipe, cartes mentales et tableaux blancs pour vos sessions de brainstorming, de stratégie et bien plus. Toutes ces fonctionnalités, dans une seule appli. Vous optimisez vos flux de travail et vous économisez votre temps et votre budget en évitant de multiplier les applications.

Pour couronner le tout, ClickUp est entièrement personnalisable. Les responsables de projet, les parties prenantes et les équipes de votre organisation peuvent donc configurer la plateforme pour l'adapter à leurs besoins et préférences sans gêner les flux de travail des autres utilisateurs.

2. Interface intuitive et évolutivité

Quel que soit votre niveau de maîtrise des nouvelles technologies, avec ClickUp, vous accédez aux outils dont vous avez besoin sans perdre de temps avec des fonctionnalités compliquées.

Intuitive, conviviale et entièrement personnalisable, l'interface de ClickUp avec sa fonctionnalité de glisser et déposer est simple à comprendre et à utiliser par tous les membres de votre équipe.

Faites glisser et déposez des tâches dans une vue Tableau de ClickUp pour vous organiser facilement.

L'évolutivité de ClickUp est un autre des avantages majeurs de cette plateforme. Elle convient aux petites activités, aux entreprises de taille moyenne et aux grandes organisations : c'est la solution idéale pour les équipes de toutes tailles et pour tous les budgets. En outre, vous pouvez l'ajuster facilement : ajoutez ou retirez des utilisateurs, modifiez les workflows et intégrez de nouveaux outils, selon vos besoins.

3. Flux de travail personnalisables et automatisables

ClickUp se distingue par ses fonctionnalités de flux de travail personnalisables qui permettent de configurer la plateforme au plus près de vos besoins, de vos préférences et de vos méthodes de gestion de projet. Le rêve de tous les responsables de projet ! ✨

Votre équipe suit la méthodologie agile ou une approche plus traditionnelle ? ClickUp vous permet de paramétrer les flux de travail qui fonctionnent pour vous.

Vous pouvez créer des statuts et des champs personnalisés et même automatiser certains aspects de votre travail. Le résultat : une manière de travailler optimisée et efficace qui évite les erreurs et les pertes de temps.

Utilisez les automatisations prêtes à l'emploi ou personnalisez-les selon vos besoins pour que votre équipe se concentre sur ce qui compte vraiment.

4. Plus de quinze vues de travail personnalisées

Vous disposez de plus de quinze vues personnalisées pour visualiser votre travail comme vous le souhaitez, en fonction de votre style de gestion de projet, de vos flux de travail spécifiques et de vos préférences personnelles.

Créez le workflow agile parfait avec la vue Tableau, gérez le calendrier ou les jalons de votre projet dans la vue Gantt, allouez efficacement vos ressources dans la vue Charge de travail, et bien plus.

Choisissez parmi plus de quinze façons de visualiser votre travail et d'adapter le flux de travail à vos besoins.

5. Collaboration en équipe

Les fonctionnalités de ClickUp aident votre équipe en présentiel ou en télétravail à mieux collaborer et communiquer.

Visualisez l'activité de chaque personne et travaillez étroitement en équipe, même à distance. Brainstormez, prenez des notes et partagez vos meilleures idées sur un cadre propice à la créativité : les tableaux blancs de ClickUp.

Avec des fonctionnalités comme les tableaux blancs collaboratifs pour les sessions de planification de projets, de brainstorming et de stratégie, la vue Discussion pour envoyer des messages instantanément dans ClickUp, les commentaires assignés, les assignés multiples et bien d'autres, votre équipe aura tout ce dont elle a besoin pour collaborer de manière asynchrone ou en temps réel.

Avec le fil de notifications et la fonctionnalité Observer la tâche, vous restez au courant des progrès, des modifications et des nouveautés sur ClickUp.

6. Tableaux de bord avec rapports en temps réel

La visibilité des projets est un élément déterminant pour une gestion de projet réussie. Adaptez le tableau de bord personnalisé de ClickUp à vos besoins pour créer une vue d'ensemble sur mesure du travail dans votre environnement de travail.

Les manières de visualiser votre travail sont illimitées. Il vous suffit de choisir vos widgets (diagrammes personnalisés, détails des projets et bien d'autres), puis de les faire glisser et de les déposer dans votre tableau de bord pour obtenir instantanément des informations ou des données sur les activités que vous avez besoin de compiler, de consulter ou d'analyser.

Personnalisez votre tableau de bord avec des widgets, créez une vue d'ensemble de votre travail et suivez l'avancée de plusieurs projets avec une seule vue dans ClickUp.

7. IA de ClickUp

Travaillez plus vite, écrivez mieux et pensez plus grand avec l'IA de ClickUp, l'assistant de rédaction alimenté par l'IA native de ClickUp. ⚡️

Cette fonctionnalité révolutionnaire et issue de la recherche vous garantit du contenu de grande qualité avec des invites adaptées à des fonctions spécifiques. Vous pouvez aussi utiliser l'IA de ClickUp pour des tâches quotidiennes comme l'amélioration de vos écrits, la synthèse de contenu long, la rédaction d'e-mails pour vos clients, et beaucoup plus.

L'IA de ClickUp est disponible avec tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois. Utilisez cette fonctionnalité pour décupler votre productivité, rédiger du contenu captivant et concis et transformer votre manière de travailler.

Écrivez mieux, plus vite, et décuplez votre productivité avec l'IA de ClickUp dans les documents ClickUp.

8. Intégrations puissantes

Les intégrations avec d'autres applications sont incontournables pour optimiser vos tâches, réduire la saisie manuelle de données et automatiser les workflows. Vous gagnez du temps, réduisez le risque d'erreur et améliorez votre efficacité.

Connectez ClickUp aux outils de travail que vous utilisez le plus. La plateforme s'intègre avec plus de 1 000 applis professionnelles, dont Slack, Trello, Zapier et Google Drive, pour n'en citer que quelques-unes.

9. Modèles personnalisables

Vous ne savez pas par où commencer ? Vous avez besoin d'inspiration pour lancer un projet ? Vous cherchez à améliorer vos processus actuels ?

Commencez à travailler plus vite avec les modèles personnalisables. Il en existe pour toutes les équipes et tous les cas d'utilisation. ClickUp propose une bibliothèque de modèles pour la gestion de projet, le marketing, l'ingénierie, les ressources humaines et bien plus. Il suffit d'ajouter un modèle à votre environnement de travail ClickUp et de le personnaliser selon vos besoins.

Les points forts de ClickUp

Plateforme entièrement personnalisable pour servir tous les types d'équipe et les entreprises de toutes les tailles

Forfaits abordables

Des centaines de fonctionnalités, modèles et automatisations personnalisables

Disponible sur tous les appareils, même mobiles, pour accéder à votre travail où que vous soyez, quand vous le souhaitez

Les points faibles de ClickUp

La phase de prise en main en raison du grand nombre de fonctionnalités

Certaines vues ne sont pas disponibles sur l'application mobile pour l'instant

Dans l'ensemble, ClickUp est un excellent outil de gestion de projet qui s'adapte aux entreprises de toutes les tailles. Avec ses fonctionnalités de gestion de projet puissantes, ses flux de travail personnalisables et ses outils de collaboration, ClickUp fournit à votre équipe tout ce dont elle a besoin pour gérer efficacement ses projets.

Si vous n'avez pas encore essayé ClickUp, nous vous le recommandons chaudement. Lancez-vous gratuitement !

2. Wrike

Wrike est une application web de gestion de projet qui a remporté de nombreux prix. À la différence des autres logiciels de gestion de projet de cette liste, cet outil collaboratif a été largement adopté par les grandes organisations. Il est donc excellent pour les grandes équipes et entreprises.

Toutefois, quand un outil est conçu pour les mastodontes, il perd parfois de vue les besoins des petites activités.

Fonctionnalités clés

Voici quelques-unes des fonctionnalités qui vous aideront à réussir tous vos projets :

A. Vue en trois panneaux

L'interface intuitive de Wrike en trois panneaux est pensée pour l'accessibilité et la productivité. Voyons comment elle se compose :

Panneau de gauche : contient la hiérarchie du projet et permet de modifier les sous-tâches

: contient la hiérarchie du projet et permet de modifier les sous-tâches Panneau central : contient toutes vos listes de tâches actuelles pour un projet

: contient toutes vos listes de tâches actuelles pour un projet Panneau de droite : contient des informations détaillées sur vos tâches

Cette interface permet de gérer facilement tout votre travail dans un espace. Vous pouvez surveiller facilement toutes les dépendances de tâches, les communications dans l'équipe et les rapports de progression du projet.

B. Statistiques

Wrike propose de nombreuses statistiques pour donner aux responsables de projet des informations détaillées sur leurs projets et leurs équipes. Voici deux de leurs rapports les plus appréciés :

Rapport global : analyse les données des tâches de vos projets selon huit catégories différentes. Particulièrement utile pour le suivi des dépenses et le calcul de la gestion des ressources.

: analyse les données des tâches de vos projets selon huit catégories différentes. Particulièrement utile pour le suivi des dépenses et le calcul de la gestion des ressources. Diagramme de performances : représentation graphique de la progression de vos projets dans le temps.

Avec Wrike, les informations précises sont disponibles en un clic. Ce logiciel de gestion visuelle de projet est le meilleur de sa catégorie.

C. Formulaires et demandes

Vous vous perdez dans un océan de notifications d'e-mail et de MP (messages personnels) ?

Ne les désactivez pas, avec Wrike, vous n'en avez tout simplement pas besoin. Avec la fonctionnalité formulaires et demandes, vous pouvez attribuer des tâches et communiquer des informations utiles facilement. Tout ce que vous avez besoin de savoir se trouve sur le formulaire. Pas besoin d'e-mails supplémentaires.

Les points forts de Wrike

Des tonnes de fonctionnalités intégrées, comme le suivi du temps et le partage rapide de fichiers

Des rapports et informations détaillés pour calculer les livrables

Les points faibles de Wrike

L'application mobile ne dispose pas de toutes les fonctionnalités

Pas simple à utiliser, surtout pour les novices

Bonus : découvrez la gestion de projet avec Wrike.

Avis des utilisateurs

G2 : 4,2/5 (+ de 3 200 évaluations)

: 4,2/5 (+ de 3 200 évaluations) Capterra : 4,3/5 (+ de 2 300 évaluations)

Fonctionnalités manquantes

Impossible d'attribuer une tâche à plusieurs personnes

Pas de fonctionnalité indépendante de prise de notes

Les diagrammes de Gantt sont une fonctionnalité payante

3. Asana

Ne laissez pas son nom relaxant inspiré du yoga vous induire en erreur. Asana est un outil de gestion de projet dynamique utilisé par des entreprises du monde entier. Il dispose toutefois de quelques originalités qui pourraient vous stresser et vous donner envie d'une bonne séance de yoga !

Découvrez notre liste des meilleures alternatives à Asana pour respirer plus calmement.

Fonctionnalités clés

Découvrons quelques fonctionnalités de cet outil de gestion de projet qui soulagent les chargés de projet :

A. Interface utilisateur

L'un des gros points forts d'Asana : son interface utilisateur intuitive, épurée et simple à utiliser.

Vous pouvez personnaliser facilement son apparence et déplacer vos listes de tâches avec souplesse (jeu de mots !). Vous avez également accès à un fil d'activité sur votre tableau de bord qui vous informe de ce que fait votre équipe.

C'est une excellente solution pour la gestion des projets simples.

B. Chronologie visuelle de projet

La fonctionnalité de chronologie visuelle de projet d'Asana est un genre de diagramme de Gantt. Elle met en évidence vos dates d'échéance, les personnes assignées et la progression au fil du temps. Toutefois, si vous recherchez un véritable diagramme de Gantt, vous aurez besoin d'un logiciel dédié à cette fonctionnalité.

Vous pouvez obtenir une vue détaillée de votre projet avec cette chronologie visuelle et modifier votre planning facilement.

C. Beaucoup d'intégrations

Asana peut fusionner avec tout, absolument tout.

Asana s'intègre avec beaucoup d'applications pour devenir le hub de toutes vos activités professionnelles. Citons quelques applis populaires avec lesquelles la plateforme peut s'intégrer :

Slack : pour communiquer rapidement avec votre équipe

Outplanr : pour le suivi du temps et des listes de choses à faire

Google Agenda : pour gérer vos plannings d'activités

Dropbox : pour partager facilement des fichiers

Unito : pour s'intégrer avec d'autres outils de collaboration en équipe comme Basecamp, Wrike et Trello

Les points forts d'Asana

Les chronologies de projet pour une gestion simple de vos flux de travail

Des tas d'intégrations utiles

Une fonctionnalité de gestion des tâches par glisser et déposer

Les points faibles d'Asana

Fonctionnalités limitées sur la version gratuite

Pas idéal pour les projets complexes avec de nombreux workflows

Pas de fonctionnalités de collaboration visuelle, comme les cartes mentales, dans sa plateforme de gestion de projet

Pas de fonctionnalité d'assignés multiples : les espaces de travail d'équipe sont souvent encombrés de tâches en double

Avis des utilisateurs

G2 : 4,3/5 (+ de 9 200 évaluations)

4,3/5 (+ de 9 200 évaluations) Capterra : 4,5/5 (+ de 11 900 évaluations)

Fonctionnalités manquantes

Impossible d'attribuer du travail à des membres d'équipe via les commentaires

Impossible d'attribuer une tâche à plusieurs personnes

Impossible de basculer d'une vue à l'autre sur le même projet

Pas de statuts personnalisés

Pas d'onglet « Moi » pour afficher uniquement les tâches qui vous concernent

Pas de prise en charge native des cartes mentales

Pas d'outil de wiki intégré

4. Trello

Par rapport à Asana, décrit juste au-dessus, Trello est un outil de gestion de projet simple. Connu pour ses cartes emblématiques, Trello fonctionne comme des notes repositionnables ultra-puissantes.

Et, comme les notes repositionnables, il est très élégant et pratique si l'on n'a rien d'autre sous la main, mais un peu limité lorsque l'on a besoin d'une solution complète.

Fonctionnalités clés

A. Outil de gestion de tâches simple

Trello assigne un « tableau » à chaque tâche. Le responsable de projet peut accéder à ces tableaux depuis son tableau de bord et y apporter des modifications, ajouter des étiquettes, des champs personnalisés et des priorités, en un clic.

B. Fonctionnalité glisser et déposer

Trello vous permet de faire glisser et de déposer des tâches sur votre tableau de bord. Ainsi, vous pouvez replanifier ou modifier vos tâches et projets facilement.

C'est le summum de la gestion de projet Kanban. Simple et efficace.

C. Power-Ups

Chaque tâche d'un projet peut être assignée à un power-up selon vos besoins. La plupart de ces power-ups sont gratuits et les fonctionnalités supplémentaires sont payantes (comme dans les jeux avec achats intégrés).

Voici quelques exemples de power-ups : vues Calendrier, intégrations Google Drive et partage rapide de fichiers.

Le power-up le plus apprécié de Trello s'appelle « Butler » et permet d'automatiser un groupe prédéfini de tâches.

Les points forts de Trello

Interface conviviale et simple

Gestion et programmation faciles des tâches

Power-ups utiles pour ajouter des fonctionnalités

Les points faibles de Trello

Pas d'autre vue que la vue Kanban

Pas de fonctionnalités de création de rapports

Impossible de gérer des projets complexes

S'appuie sur des intégrations pour ses fonctionnalités

Pas de fonctionnalités avancées comme les cartes mentales, les documents ou les diagrammes de Gantt natifs

Avis des utilisateurs

G2 : 4,4/5 (+ de 13 000 évaluations)

4,4/5 (+ de 13 000 évaluations) Capterra : 4,5/5 (+ de 22 300 évaluations)

Fonctionnalités manquantes

S'appuie sur des intégrations externes pour ses fonctionnalités avancées

Impossible d'ajouter plusieurs personnes à un projet

Pas de capacités de wiki intégrées

Impossible d'attribuer un commentaire à une personne de l'équipe

Pas de tableur natif

Impossible d'exporter des projets avec le forfait gratuit

5. Workzone

Workzone est un logiciel en ligne testé et approuvé depuis l'an 2000. Mais ce n'est pas un dinosaure pour autant. Certes, ce n'est pas le meilleur planificateur de projet de cette liste, mais parfois c'est sympa de choisir une solution vintage.

Fonctionnalités clés

Voyons pourquoi cet outil de gestion de projets est encore d'actualité en 2024 :

A. Gestion de projet simple

Comme Workzone est un peu old-school, c'est un outil sérieux.

Tous vos projets sont accessibles depuis votre tableau de bord de projets, où leurs statuts sont consultables facilement. Ouvrez un projet, vous verrez instantanément les sous-tâches, les dates d'échéance et les personnes assignées.

Vous recevrez aussi des notifications utiles lorsque les échéances s'approchent pour ne rien manquer.

Workzone va droit aux fonctionnalités, sans fioritures.

B. Collaboration d'équipe fluide

Workzone vous permet de collaborer facilement entre membres d'équipe dans la section commentaires située sous chaque tâche.

Ainsi, toutes vos conversations sont rangées à l'endroit où elles sont le plus utiles.

C. Capacités de rapports

Workzone vous propose des rapports détaillés sur de nombreux sujets. Par exemple :

Des rapports sur les performances individuelles

Des statuts de progression pour vos projets

Des rapports de gestion du temps

Vous pouvez personnaliser chaque rapport avec une présentation sous forme de diagramme à barres classique, de diagramme circulaire ou de tableau. Vous retrouvez les informations dont vous avez besoin, comme vous en avez besoin.

Les points forts de Workzone

Gestion de projet simple

To-do listes puissantes

Bonnes capacités de rapports

Les points faibles de Workzone

Les applications mobiles sont à retravailler

Pas de fonctionnalités comme les commentaires assignés et les vues multiples

L'interface utilisateur est datée

Avis des utilisateurs

G2 : 4,5/5 (+ de 40 évaluations)

Capterra : 4,7/5 (+ de 120 évaluations)

Fonctionnalités manquantes

Pas de version gratuite

Pas de vue Tableau ou Capacité

Impossible d'attribuer des commentaires à des personnes de l'équipe

Impossible d'ajouter des fils de commentaires aux environnements de travail

6. Proofhub

ProofHub est un autre grand nom de l'univers de la gestion de projet. Bien nommé, c'est un excellent outil de révision en ligne... Par contre, le suivi des projets laisse à désirer.

Fonctionnalités clés

Voici les fonctionnalités qui font la puissance de ce logiciel en ligne :

A. Interface utilisateur

L'interface de ProofHub n'est pas compliquée. Vous pouvez organiser les tâches, les équipes et les projets facilement depuis votre tableau de bord. ProofHub vous permet aussi de définir des alertes de statut en un clic pour gérer facilement les projets.

B. Personnalisation

ProofHub dispose de tonnes d'options de personnalisation pour s'adapter à vos besoins. Vous avez un contrôle total sur le thème de couleurs et la mise en page de votre outil. Vous pouvez aussi l'utiliser en marque blanche et y ajouter le nom et le logo de votre entreprise partout où vous voulez... Mais n'exagérez pas.

L'assistance est disponible en français, allemand et espagnol.

C. Droits d'accès

ProofHub permet aux responsables de projet d'attribuer des rôles personnalisés aux membres de leurs équipes. Ces rôles personnalisés permettent de gérer l'accès à votre outil. Ainsi, uniquement les personnes autorisées ont accès aux projets et informations sensibles.

Les points forts de Proofhub

Beaucoup d'options de personnalisation

Bonnes fonctionnalités de sécurité comme les droits d'accès

Applications mobiles puissantes pour iOS et Android

Les points faibles de Proofhub

Manque de fonctionnalités supplémentaires, comme les modèles de budget

Pas conçu pour la gestion de projet complexe

Notoire pour ses bugs

Avis des utilisateurs

G2 : 4,4/5 (+ de 30 évaluations)

Capterra : 4,3/5 (+ de 40 évaluations)

Fonctionnalités manquantes

Pas de forfait gratuit

Impossible d'ajouter des champs personnalisés

Ne prend pas en charge la mention des personnes dans les commentaires

7. MeisterTask

MeisterTask est un autre outil de gestion de projet de style Kanban qui rencontre un grand succès. Contrairement à Trello, il permet une gestion de projet agile. Toutefois, comme Trello, ce n'est pas la solution la plus complète sur le marché.

Fonctionnalités clés

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

A. Convivialité

Comme c'est un outil Kanban, MeisterTask est très intuitif et facile à utiliser. La présentation est particulièrement élégante.

Chaque projet figure sur une carte de votre tableau de bord et peut être ouverte et déplacée facilement. Chaque carte dispose d'un minuteur intégré qui vous montre le temps restant avant son échéance.

B. Excellent logiciel de collaboration

MeisterTask est un bon logiciel de gestion de projet collaboratif pour travailler en équipe. Il propose un endroit qui centralise le partage de fichiers et d'idées avec le reste de l'équipe. Il y a également un flux d'activité pour partager les échéances, les informations et les missions.

C. Personnalisation

MeisterTask vous permet de personnaliser vos tableaux de bord selon vos besoins. Vous pouvez changer le thème et déplacer les projets en les faisant glisser et en les déposant là où vous le souhaitez.

Chaque projet peut également être personnalisé avec des fonctionnalités comme les vidéos miniatures. Ainsi, vous n'avez pas la contrainte d'une interface rigide pour tous vos projets.

Les points forts de MeisterTask

Beaucoup de personnalisation

Votre équipe peut collaborer facilement sur une proposition de projet

Beaucoup d'intégrations avec des outils comme Slack et GitHub

Les points faibles de MeisterTask

Impossible de gérer des projets complexes

Les outils mobiles manquent de fonctionnalités

Avis des utilisateurs

G2 : 4,4/5 (+ de 150 évaluations)

Capterra : 4,7/5 (+ de 850 évaluations)

Fonctionnalités manquantes

Pas de prise en charge de la vue Liste ou Équipe, ne prend en charge que l'interface Kanban

Pas d'outil de diagramme de Gantt pour obtenir une vue d'ensemble de la progression de vos projets

Impossible de personnaliser les statuts

8. Monday.com

Anciennement Dapulse, Monday.com est une excellente solution de gestion de projet en ligne disponible aujourd'hui. Pourtant, son nom évoque le jour de la semaine que personne n'aime. Est-ce que c'est un signe prémonitoire ? Voyons cela ensemble !

Fonctionnalités clés

Voici ce qui rend Monday.com si unique :

A. Collaboration avec des tiers

La plupart des outils de gestion de projet permettent l'accès aux environnements de travail uniquement aux membres de l'équipe. Cela complique le travail avec des freelances et des personnes extérieures.

Mais pas Monday.com.

Un responsable d'équipe peut ajouter autant d'agents extérieurs que nécessaire. Vous pouvez personnaliser leurs droits afin de limiter l'accès aux projets qui leur sont attribués.

B. Communication facile

Ce qui fait de Monday.com un bon logiciel collaboratif de gestion de projet, ce sont ses sections de commentaires. Votre équipe peut s'en servir pour partager des idées, des tâches de projet et des fichiers sans difficulté.

Monday.com vous permet de suivre des fils X (Twitter) et LinkedIn dans l'appli pour ne rien manquer.

C. Beaucoup d'intégrations natives

Monday.com peut s'intégrer avec des tonnes d'applications comme Google Drive, Dropbox Paper et Zapier pour compléter ses fonctionnalités.

Comme Monday.com est basé sur un framework open-source, les développeurs peuvent y ajouter leurs propres intégrations personnalisées.

Les points forts de Monday.com

Architecture d'API ouverte qui vous permet d'ajouter des intégrations personnalisées

Capacités de création de rapports détaillés

Possibilité d'ajouter des freelances et des agents extérieurs

Les points faibles de Monday.com

Impossible de gérer des projets complexes

Les applis mobiles laissent à désirer

Pas de forfait gratuit

Avis des utilisateurs

G2 : 4,7/5 (+ de 7 550 évaluations)

Capterra : 4,6/5 (+ de 3 700 évaluations)

Fonctionnalités manquantes

Impossible de basculer d'une vue à l'autre sur le même projet

Impossible de configurer des tâches récurrentes

Ne prend pas en charge l'enregistrement automatique du temps

Pas de cartes mentales

Impossible d'assigner des commentaires

Impossible de suivre les dépendances entre les tâches

9. Teamwork

Teamwork est un très bon outil de gestion de projet en ligne pour le travail en équipe, comme son nom l'indique (c'est pratique).

Fonctionnalités clés

Voyons ses fonctionnalités plus en détail :

A. Tableau de bord intuitif

Teamwork se présente avec un tableau de bord unique vous permettant de voir uniquement vos tâches les plus récentes. Ainsi, vous ne vous perdez pas dans un océan de tâches terminées. Lorsque vous gérez de nombreux projets, cette fonctionnalité est particulièrement utile pour visualiser les objectifs prioritaires afin de les traiter en premier.

L'interface du tableau de bord peut aussi être personnalisée pour y inclure le nom et le logo de votre entreprise.

B. Intégration des e-mails

Sur Teamwork, vous pouvez répondre aux commentaires et aux notifications par e-mail. Ultra-pratique, cette fonctionnalité vous permet de répondre et régler les problèmes rapidement.

Ajoutez plusieurs comptes et signatures d'e-mail pour personnaliser encore plus ce processus.

C. Capacités de facturation

L'outil de suivi du temps de Teamwork dispose d'un onglet facturation qui calcule les heures facturables afin de générer des factures pour vos clients.

Comme les factures sont générées directement depuis les relevés de temps, vos clients ont la certitude que la somme est correcte.

Les points forts de Teamwork

Beaucoup de personnalisation

Beaucoup de fonctionnalités natives, comme un outil de facturation des clients avec relevés de temps intégrés

Excellentes applications mobiles

Les points faibles de Teamwork

Le forfait gratuit n'est utile que pour les toutes petites équipes qui travaillent sur deux projets maximum

Pas de fonctionnalité d'objectifs

Avis des utilisateurs

G2 : 4,4/5 (+ de 1000 évaluations)

Capterra : 4,5/5 (+ de 800 évaluations)

Fonctionnalités manquantes

Pas de fonctionnalité d'objectifs

Rapports très limités

Impossible d'ajouter des tâches à plusieurs listes

10. Podio

Citrix Podio est un bon outil de gestion de projet qui s'intègre avec plein d'applications. Véritable caméléon, l'outil est réputé pour son adaptabilité et ses nombreuses options de personnalisation. Le risque quand on est trop généraliste, c'est de manquer de spécialisation.

Fonctionnalités clés

Voyons les fonctionnalités clés offertes par l'outil :

A. App Market

C'est l'App Market qui a fait la réputation de Podio. Il contient des centaines de modules complémentaires en ligne pour ajouter des fonctionnalités à votre application.

Par exemple :

Applis de suivi des dépenses

Applis d'organisation

Applis de prise de notes

Modèles

Outils de facturation

Et beaucoup d'autres.

B. Interface simple

Podio se présente avec une interface simple et conviviale : votre tableau de bord montre vos projets en cours, votre flux d'activités et votre calendrier. Tout ce dont vous avez besoin, accessible depuis un seul endroit.

La gestion de vos flux de travail sera simple comme bonjour.

L'interface de Podio prend en charge plus de 12 langues pour mettre à l'aise tous les utilisateurs.

C. API personnalisée

Podio est presque open-source. Vos développeurs peuvent utiliser son API pour ajouter autant d'intégrations personnalisées que vous le souhaitez.

Les points forts de Podio

Interface conviviale

Beaucoup de modules complémentaires dans l'App Store

Prend en charge les intégrations personnalisées

Les points faibles de Podio

Manque de fonctionnalités intégrées, comme les commentaires assignés et les rapports

Impossible de prendre en charge la gestion de projet complexe

Avis des utilisateurs

G2 : 4,2/5 (+ de 330 évaluations)

Capterra : 4,3/5 (+ de 250 évaluations)

Fonctionnalités manquantes

Impossible de personnaliser les droits d'accès

Pas d'outil de diagramme de Gantt pour gérer les dépendances de vos tâches

Impossible de basculer d'une vue à l'autre sur un projet

Impossible d'ajouter des statuts personnalisés

Impossible d'ajouter des assignés multiples

6 étapes pour choisir le meilleur outil de gestion de projet

Comme nous le disions au début de cet article, il n'est pas facile de commencer. Voici les six étapes à suivre pour choisir le meilleur outil de gestion de projet.

1. Cerner vos besoins

Vous devez commencer par définir les problèmes que vous rencontrez dans votre flux de travail actuel.

Pour cela, prenez en compte l'entreprise dans sa globalité. En effet, le meilleur outil de gestion de projet aura des capacités transversales afin de s'adapter à votre organisation. Après tout, c'est un vrai casse-tête quand il faut collaborer avec plusieurs départements qui utilisent chacun un logiciel différent pour la gestion de projet.

Pensez ensuite à la culture de votre entreprise et à sa méthode de gestion de projet. Votre outil devra se fondre sans effort dans ce contexte.

2. Former une équipe d'évaluation

Lorsque vous passez à cette étape, il vous faut une équipe composée de plusieurs fonctions dans l'entreprise pour obtenir le meilleur résultat.

Par exemple, l'équipe commerciale utilisera l'outil de gestion de projet d'une manière très différente de l'équipe marketing. De plus, les responsables voudront certainement des vues d'ensemble, tandis que les spécialistes auront besoin de consulter les détails d'un projet. Un bon outil de gestion de projet aura la souplesse de répondre à toutes ces demandes.

Ensuite, il vous faut une grille d'évaluation. En effet, comment juger de l'efficacité d'un outil, si chacun exprime son avis avec un vocabulaire différent. Enfin, compilez une liste des meilleurs outils parmi lesquels sélectionner celui qui conviendra à votre entreprise. Notre liste des 10 meilleurs outils est un bon point de départ.

3. Tester l'outil

Après avoir décidé quel(s) outil(s) vous souhaitez tester, il faut passer à la phase de test.

Fixez un délai pendant lequel vous utiliserez l'outil au maximum de ses capacités. Profitez-en pour gérer un projet pilote et vous verrez vite si l'outil de gestion de projet répond aux besoins définis à l'étape 1.

Familiarisez-vous avec l'outil en lisant la documentation d'aide, en regardant des webinaires ou en contactant le service clientèle. Vous pouvez également demander une démonstration à l'équipe commerciale. Par exemple, ClickUp dispose d'une assistance par e-mail et discussion en direct 24 h/24 et 7 j/7, ainsi que de coachs et de personnel d'assistance pour présenter la plateforme.

4. Obtenir l'adhésion de la direction

Après un pilote réussi, il faudra convaincre votre direction d'adopter cet outil de gestion de projet. Préparez-vous en vous en répondant aux questions suivantes :

Quelles seront leurs objections potentielles et comment puis-je y répondre ?

Quelles problématiques de gestion cet outil permet-il de résoudre ?

Disposons-nous de données pour prouver l'efficacité de la solution de gestion de projet ?

5. Acheter l'outil et le mettre en service

Bravo ! La direction a approuvé l'utilisation de cet outil de gestion de projet. Mais votre travail de responsable de projet n'est pas encore terminé. Commencez par fixer une chronologie et concevoir un plan. Quand voulez-vous déployer l'adoption dans l'entreprise ?

Pour maximiser l'impact de cet outil de gestion de projet, combien de temps de formation faut-il prévoir pour votre équipe ? Qui animera la formation ? Par exemple, ClickUp propose des services aux entreprises pour aider vos équipes à migrer sur la plateforme.

Avez-vous actuellement un logiciel qui devra être intégré dans le flux de travail de gestion de projet ?

6. Analyser et itérer

Après la mise en œuvre, vous devez analyser l'impact de l'outil sur votre organisation. A-t-il vraiment répondu aux besoins définis à l'étape 1 ?

Demandez à vos équipes de donner leur avis, une fois que tout le monde a pu se familiariser avec l'outil. Faut-il apporter des améliorations ?

L'outil de gestion de projet pourrait aussi avoir des fonctionnalités dont vous n'aviez pas connaissance au début. Continuez à travailler avec le service de la réussite client et participez à des ateliers de formation pertinents pour vos flux de travail afin d'améliorer l'intégration de l'outil avec votre organisation.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de gestion de projet ?

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de gestion de projet ?

1. Collaboration d'équipe

Comment peut-on prédire la réussite d'un projet ?

Indice : ni des cartes de tarot, ni une boule de cristal ne pourront vous aider.

Alors, comment faire ?

Il vous suffit de savoir si votre équipe collabore bien.

La collaboration au sein d'une équipe est le facteur permettant de déterminer si vos projets seront terminés à temps. Tous les processus de gestion de projet, agile ou autres, placent l'efficacité du travail en équipe au cœur de leur méthodologie.

Un bon logiciel de gestion de projet facilite la communication dans votre équipe. C'est normal, pour accomplir leur travail rapidement, vos collègues ont besoin d'un moyen simple et efficace de partager des idées, des opinions, des ressources et même des fichiers.

Que se passerait-il si votre logiciel de gestion de projet n'avait aucune fonctionnalité de collaboration ?

2. Fonctionnalités innovantes

La gestion de projet est un processus dynamique qui innove en permanence.

Votre système de gestion de projet reste-t-il à la page ou est-il coincé dans une époque lointaine ?

Vous devez choisir une appli de gestion de projet qui lance constamment des fonctionnalités sympas. Par exemple, une fonction de wiki intégrée, une appli de prise de notes, un diagramme de Gantt intégré, etc.

Dans le cas contraire, vous risquez de rester bloqué à l'âge de pierre, tandis que le reste du monde brandit des sabres laser.

3. Personnalisation

Toutes les entreprises sont différentes. Tous les personnels sont différents. Chaque projet pose des défis différents.

Votre appli de gestion de projet doit s'adapter à cette réalité. Elle doit être personnalisable. Vous devez être en mesure de personnaliser la disposition, les thèmes, les vues, les jalons de projet, tout en fait.

Votre outil de gestion de projet doit être assez flexible pour gérer l'ensemble de l'entreprise aussi facilement qu'une tâche spécifique du quotidien de vos employés. Après tout, c'est vous qui décidez, pas votre appli de gestion de projet !

4. Convivialité

Si votre outil n'est pas facile à utiliser, alors il n'en vaut pas la peine.

Même s'il propose des millions de fonctionnalités, c'est la simplicité d'utilisation qui prime.

Votre équipe va passer un temps précieux à essayer de comprendre comment l'utiliser. Perdre du temps sur un outil de productivité, c'est vraiment le monde à l'envers.

Autant continuer à gérer vos projets avec Microsoft Word !

5. Feuille de route axée sur le client

Un bon logiciel de gestion de projet vous communique toujours ses projets, idées et objectifs qui seront publiés dans les mois à venir. S'il n'existe pas de feuille de route de projet, cela peut indiquer deux choses :

Ces applis de gestion de projet n'ont pas beaucoup d'ambitions ;

ou l'équipe de développement logiciel est démotivée.

En outre, cette feuille de route doit s'appuyer sur ce que les utilisateurs demandent. Alors, choisissez un outil qui place les retours des clients au centre de son innovation et de sa feuille de route de produit.

Par exemple, un logiciel de gestion de projet gratuit comme ClickUp publie sa feuille de route et permet aux utilisateurs de voter pour leur fonctionnalité préférée.

Optez pour un outil de gestion de projet qui cherche à s'améliorer et à repousser ses limites.

C'est ce que vous attendez de votre équipe, non ?

Pourquoi ne pas avoir les mêmes exigences envers votre logiciel ?

FAQ - Outils de gestion de projet

Vous avez encore des questions sur les outils de gestion de projet ?

Nous avons les réponses.

Voici quelques réponses à des questions brûlantes :

1. Combien coûte un outil de gestion de projet ?

Passer à un logiciel de gestion de projet de qualité peut révolutionner votre manière de travailler, tant au niveau de l'équipe que de l'entreprise. C'est un outil qui peut améliorer votre efficacité, décupler votre productivité et générer de meilleurs résultats pour vos projets.

Les tarifs des logiciels de gestion de projet varient de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros par an : Trello et Asana proposent des forfaits de base très abordables, tandis que l'offre de Jira est plus coûteuse.

Cependant, le modèle de tarification (abonnement, freemium avec achats intégrés, licence perpétuelle, paiement selon l'usage et tarification personnalisée) n'est que l'un des éléments à prendre en compte dans le processus d'achat.

Sélectionner un logiciel de gestion de projet est une étape cruciale pour les entreprises qui cherchent à se développer, car c'est l'élément qui permet de transformer les données de projet. Dans de nombreux secteurs, les équipes adoptent l'approche du recrutement axé sur les compétences, ce qui modifie en profondeur la manière dont les personnes collaborent pour atteindre les objectifs et les priorités de l'entreprise.

2. Quels sont les quatre principaux types de logiciel de gestion de projet ?

Il existe plusieurs types de logiciels de gestion de projet sur le marché, mais voyons ensemble les quatre principaux :

Un logiciel de gestion de projet pour ordinateur de bureau est seulement accessible depuis la machine sur laquelle il est installé.

Un logiciel de gestion de projet dans le cloud permet de connecter facilement le travail et les équipes, même en déplacement, tant que votre appareil dispose d'une connexion à Internet.

Un logiciel de gestion de projet open-source est gratuit et repose sur une large communauté de créateurs et d'utilisateurs pour en assurer le fonctionnement et les mises à jour.

Un logiciel de gestion de projet intégré associe plusieurs outils et fonctionnalités pour gérer des projets sur une seule plateforme.

3. Quels types d'outil sont utilisés dans la gestion de projet ?

Il existe des tas de schémas, diagrammes, rapports et documents qui peuvent vous aider à réussir la planification et l'exécution de vos projets.

L'ensemble de ces éléments sont des « outils de gestion de projet ».

Voyons-en quelques-uns :

Structure détaillée du travail : permet de visualiser l'ensemble du projet en le découpant en éléments plus petits.

Cartes mentales : aident au brainstorming.

Diagrammes de Gantt : montrent une vue d'ensemble du projet sous forme de diagramme à barres horizontales.

Calendrier : sert à suivre et gérer le planning du projet.

Diagramme de réseau : affiche toutes les tâches, responsabilités et flux de travail du projet.

4. Quel est le meilleur logiciel de gestion de projet ?

ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet disponible à l'heure actuelle. Même si la plupart des outils de gestion de projet proposent des fonctionnalités utiles, ClickUp est doté de tout ce qu'une équipe agile, en présentiel ou à distance, a besoin pour planifier et suivre ses projets avec succès.

Des outils de gestion de projet pour une meilleure organisation

Il n'est pas facile de trouver le meilleur logiciel de gestion de projet parmi toutes les options existantes.

Même si tous ces outils ont leurs mérites, ClickUp est le meilleur logiciel gratuit de gestion de projet en 2024. Sa version gratuite a même plus de fonctionnalités que les versions payantes de la plupart des autres outils.

C'est un peu comme recevoir une nouvelle paire d'Air Jordan... gratuitement ! Inscrivez-vous sur ClickUp dès aujourd'hui !