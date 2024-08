15 modèles gratuits de diagramme de Gantt en Excel et ClickUp

Gérer des projets sans diagramme de Gantt, c'est comme essayer de trouver quelque chose dans une valise surchargée. Vous pouvez toujours trouver ce que vous cherchez, mais pas sans passer un certain temps à fouiller dans le désordre.

La sélection sans cesse croissante de logiciel de gestion de projet et les méthodologies est ce qui rend la vie si passionnante (et un peu stressante) pour les gestionnaires. Bien que cela garantisse presque qu'il existe un processus parfait pour chaque équipe, cela ajoute également un peu de défi avec la recherche par essais et erreurs nécessaire pour obtenir l'approche que vous préférez.

Les diagrammes de Gantt sont un excellent point de départ si vous vous trouvez dans cette situation et nous avons les meilleurs modèles pour vous aider à démarrer !

Les diagrammes de Gantt sont une méthode de travail populaire méthodologie très visuelle utilisée pour afficher vos tâches en fonction du temps qui vous est imparti pour les accomplir.

En un coup d'œil, vous pouvez facilement communiquer tout chevauchement entre plusieurs tâches, toutes les tâches impliquées dans le projet, les échéances clés et les dates de début et de fin de l'ensemble du projet. C'est très pratique !

Si vous êtes déjà plongé dans un autre processus de gestion de projet, mais que vous êtes curieux de savoir comment cette autre méthodologie pourrait profiter à votre équipe, vous êtes au bon endroit, mon ami.

Nous ne nous contenterons pas d'analyser chaque élément clé de la gestion de projet par diagramme de Gantt et ses avantages, mais nous avons également ajouté dix de nos modèles préférés avec des conseils sur la façon de lancer le projet (à toute vitesse).

Qu'est-ce qu'un modèle de diagramme de Gantt ?

Un modèle de diagramme de Gantt représente graphiquement toutes les tâches et tous les produits livrables d'un projet en cours. Chaque tâche est affichée sous la forme d'une barre horizontale dont le point de départ représente la date de début de cette tâche spécifique. La longueur de la barre indique le temps dont vous disposez pour accomplir la tâche.

Chaque tâche étant étirée et empilées le long de votre ligne du temps vous pouvez facilement déterminer les progrès de votre équipe, la quantité de travail restante et l'état d'avancement du projet. Cela permet à tous les membres de l'équipe d'être sur la même longueur d'onde et vous aide à fixer des objectifs réalistes pour la planification des projets futurs.

C'est aussi un excellent moyen de s'assurer qu'il n'y aura pas de chevauchement ! Idéalement, vos tâches devraient être échelonnées de manière à former une sorte de chute d'eau sur votre calendrier du projet mais si vous remarquez une pile de barres presque verticales au cours de la même période, il est temps de repousser certaines dates d'échéance.

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les diagrammes de Gantt, y compris leur utilisation, leurs limites et les qualités qui les rendent uniques.

15 modèles de diagramme de Gantt gratuits

1. Modèle de diagramme de Gantt simple par ClickUp

Modèle de diagramme de Gantt par ClickUp

Appliquer le Modèle de diagramme de Gantt simple par ClickUp dans votre espace de travail pour avoir une vue d'ensemble de votre projet, visualiser les dépendances et anticiper les blocages avant qu'ils ne se produisent. Qui n'aimerait pas cela ?

Ce modèle ClickUp va instantanément extraire les tâches de votre liste dans un graphique simple utilisant la vue Gantt de ClickUp. Avec ce modèle, vous trouverez également trois statuts de tâches qui vous aideront à comprendre votre graphique grâce à un code couleur ! En regardant simplement votre graphique, vous verrez si une tâche est ouverte, en cours ou terminée en fonction de la couleur de chaque barre.

Avec quatre types de vue de projet différents, ce modèle peut être adapté à des tonnes de cas d'utilisation différents. Qu'il s'agisse d'un projet créatif ou d'un projet de conception à l'ingénierie et au développement de produits, RH les opérations, les technologies de l'information, etc. Sérieusement, le ciel est la limite pour toutes les façons dont vous pouvez utiliser votre modèle de diagramme de Gantt simple. 🚀

Bien qu'il s'agisse d'un modèle gratuit adapté aux débutants, il constitue également un excellent point de départ pour les passionnés de projets chevronnés qui souhaitent simplement faire avancer les choses plus rapidement. Télécharger ce modèle

2. Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion d'un blog par ClickUp

via ClickUp

Le meilleur outil pour gérer les blogs est un modèle qui a prouvé qu'il permettait aux équipes de gagner du temps dans l'organisation, la programmation et la collaboration sur les blogs. Utiliser Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion des blogs de ClickUp pour rationaliser le processus de publication de votre blog.

Ce modèle ClickUp comprend 7 vues. La vue Gantt vous permet de suivre la progression de votre blog et d'éviter les goulots d'étranglement courants tout au long du processus de publication.

Ce modèle de diagramme de Gantt est intermédiaire. Consultez notre Guide d'exemples de diagrammes de Gantt pour tout savoir sur l'utilisation de ce modèle de diagramme de Gantt. Télécharger ce modèle

3. Modèle de ligne de temps Gantt par ClickUp

via ClickUp

Ce modèle Modèle de ligne de temps Gantt par ClickUp offre un moyen interactif d'examiner les activités de votre entreprise sur une base quotidienne, mensuelle et annuelle.

Ce modèle de diagramme de Gantt est livré avec 5 vues différentes pour visualiser votre projet. Ce calendrier est tellement polyvalent que, quel que soit votre cas d'utilisation, qu'il s'agisse d'ingénierie, de marketing ou de tout autre domaine, ce modèle conviendra à vous et à votre équipe.

Ce modèle de diagramme de Gantt est convivial pour les débutants et constitue une excellente option pour tous les membres de votre équipe ! Télécharger ce modèle

4. Modèle de diagramme de Gantt pour la construction de pages Web par ClickUp

via ClickUp

Ce modèle Modèle de diagramme de Gantt pour pages Web par ClickUp a été conçu pour la création de pages web. Ce modèle vous permettra de créer un plan et un système clairs pour gérer la production de votre page web, d'exécuter les flux de travail du site web à travers le contenu, la conception et le développement, tout en visualisant la progression de votre page web, les délais et les parties prenantes.

Le modèle de construction de pages Web de ClickUp est une excellente solution pour organiser et gérer la production de votre site Web.

Ce modèle de diagramme de Gantt pour les pages Web est intermédiaire. Télécharger ce modèle

5. Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion de la construction par ClickUp

Via ClickUp

Utiliser Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion de la construction de ClickUp pour maintenir le projet de votre équipe de construction sur la bonne voie.

Ce modèle gratuit de diagramme de Gantt comporte des Champs personnalisés prédéfinis, qui permettent à votre équipe d'ajouter des détails importants (tels que des barres de pourcentage d'avancement, des niveaux de confiance et des notes sur le projet) en plus des Statuts personnalisés, qui aident tout le monde à comprendre d'un coup d'œil où en est chaque élément du contenu.

En plus du modèle de diagramme de Gantt, ce modèle comprend quatre vues hautement visuelles qui peuvent être personnalisées pour répondre à n'importe quel besoin, qu'il s'agisse d'organiser des flux de travail dans le domaine de la construction sur une liste et un tableau pour glisser-déposer la planification sur le calendrier et la ligne de temps.

Ce modèle est un modèle intermédiaire. Consultez ce document d'aide si vous souhaitez en savoir plus sur les éléments suivants l'utilisation du diagramme de Gantt de ClickUp ! Télécharger ce modèle

6. Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit par ClickUp

via ClickUp

Pour garantir la réussite d'un lancement de produit, il est essentiel de disposer d'une liste de contrôle parfaite. Cette liste Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit réalisé par ClickUp contient toutes les activités et étapes nécessaires à un plan de lancement efficace. Utilisez ce modèle de diagramme de Gantt conçu pour suivre votre développement depuis la conception initiale jusqu'à la construction du prototype, en passant par la collecte des commentaires des clients, les initiatives promotionnelles et l'analyse post-lancement - afin de ne négliger aucun détail ! Télécharger ce modèle

7. Modèle Excel Gantt par Gantt Excel

gantt Excel

Existe-t-il un modèle de diagramme de Gantt Excel gratuit ? Vous l'avez deviné !

Ce diagramme de Gantt excel peut vous aider à prioriser des tâches spécifiques dans le plan du projet et même afficher les dépendances entre eux.

Si vous êtes à l'aise avec Excel et que vous envisagez de présenter votre graphique à d'autres utilisateurs fréquents d'Excel, vous trouverez probablement ce modèle utile et intuitif.

Il faut cependant garder à l'esprit que si Excel est très efficace pour créer des feuilles de calcul, des tableaux croisés dynamiques et des formules, il lui manque une fonctionnalité de gestion des tâches et des fonctions de communication précieuses. 😳

Mais si vous mettez le "pro" dans Microsoft Project et que vous avez des solutions de contournement pour ces limitations, alors nous adorons ce voyage pour vous ! À vous de jouer !

Et n'oubliez pas, même si votre entreprise est entièrement tournée vers Microsoft, vous pouvez toujours utiliser L'intégration de ClickUp avec Teams et SSO pour explorer d'autres options de Gantt sans perturber la paix au bureau ! 🤗

Bonus : Learn how to faire un diagramme de Gantt dans Microsoft Word ! Télécharger ce modèle

8. Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion de la chute d'eau par ClickUp

via ClickUp

Ce modèle Modèle de diagramme de Gantt ClickUp Waterfall Management est idéal pour les développeurs de logiciels travaillant dans un environnement de gestion en cascade. Il contient des tâches organisées par phase, et chaque tâche peut être assignée à un membre de l'équipe ou à un service spécifique. Il comporte également des colonnes pour les détails de la tâche, tels que le niveau de priorité, le destinataire et la durée. Il est ainsi facile d'assurer le suivi du projet.

En outre, le modèle comprend une vue du diagramme de Gantt, ce qui est idéal pour avoir une vue d'ensemble du projet et voir comment les tâches seront accomplies de manière séquentielle. Vous pouvez également ajouter des notes et des commentaires aux tâches du diagramme de Gantt, ce qui facilite la collaboration. En outre, vous pouvez ajouter des jalons et des étiquettes pour suivre l'avancement des tâches importantes. Télécharger ce modèle

9. Modèle de diagramme de Gantt simple par Google Sheets

Via Google Sheets

Ce modèle de diagramme de Gantt de Google Sheet est idéal si vous cherchez un moyen rapide de créer un diagramme de Gantt dans Google Sheets.

Bien que Google Sheets soit un outil gratuit et convivial, ce n'est pas un outil de diagramme de Gantt robuste et l'utiliser pour créer des diagrammes de Gantt comporte des défis.

Si vous utilisez Google Sheets pour créer un diagramme de Gantt vous n'obtiendrez pas de fonctions de gestion des tâches ni de fonctionnalités mobiles.

Consultez les sites suivants Alternatives à Google Sheets ! Télécharger ce modèle

10. Modèle de diagramme de Gantt pour la planification d'entreprise par ClickUp

via ClickUp

Ce modèle Modèle de diagramme de Gantt pour la planification des comptes commerciaux ClickUp le diagramme de Gantt vous permet de suivre des projets et de définir des tâches avec des échéances précises. Il permet également d'affecter des ressources et de suivre les progrès réalisés au fil du temps. Vous pourrez facilement identifier les goulets d'étranglement ou les retards éventuels dans les projets de le calendrier du projet afin que des mesures correctives puissent être prises si nécessaire. De plus, sa conception simple permet de l'adapter facilement aux besoins de toute organisation. Ce modèle de diagramme de Gantt est le moyen idéal de garantir la réussite d'un projet.

Vous pouvez également utiliser ce modèle de diagramme de Gantt pour rester organisé lorsque vous avez besoin d'aide la planification et l'exécution des stratégies d'entreprise . Grâce aux listes intuitives de ClickUp, vous pourrez facilement créer des tâches directement liées à vos objectifs commerciaux. Télécharger ce modèle

11. Utilise le modèle de diagramme de Gantt du test d'acceptation par ClickUp

via ClickUp

Utiliser ce modèle Modèle de diagramme de Gantt de la liste de contrôle des tests d'acceptation par l'utilisateur par ClickUp avant de lancer votre prochain produit. Il vous aidera à identifier les domaines qui nécessitent plus d'attention ou de tests avant le lancement et permet une approche rationalisée du suivi et de l'organisation des tâches, ce qui est parfait pour garantir le meilleur résultat possible !

Ce modèle de diagramme de Gantt fournit une ventilation de toutes les tâches d'un projet de développement développement d'une application le processus de développement d'une application comprend les étapes suivantes : La conception de l'interface utilisateur (UI), le codage, les tests d'assurance qualité et la mise en production. Chaque tâche est assortie d'une date de début et d'une date de fin, ce qui vous permet de suivre facilement les progrès accomplis et de procéder à des ajustements si nécessaire. Télécharger ce modèle

12. Graphique de Gantt présenté par PowerSlides

via PowerSlides

Bien qu'il s'agisse moins d'un système de gestion des tâches, ce modèle de diagramme de Gantt est une excellente option si vous cherchez à présenter plusieurs points clés aux parties prenantes.

Ce modèle téléchargeable de PowerSlides comprend quatre diapositives et plusieurs couleurs, ce qui permet de l'utiliser avec presque toutes les versions de PowerPoint.

Idéal pour illustrer le calendrier d'un projet, le jeu de diapositives propose plusieurs mises en page pour une présentation rapide et prête à l'emploi, ainsi que des formes qui peuvent être modifiées pour répondre aux exigences de votre projet. Télécharger ce modèle

13. Modèle de diagramme de Gantt par Cacoo

via Cacoo

Ce modèle de Cacoo parlera directement à votre âme minimaliste. 🧼

Cela dit, il laisse plus de place à la personnalisation par vos soins !

Considérez ce modèle comme une base sur laquelle vous pouvez continuer à construire avec des détails sur votre projet. Et si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure, découvrez les modèles de Gantt mensuels, hebdomadaires et par produit de Cacoo feuille de route Modèles de diagrammes de Gantt ! Télécharger ce modèle

14. Modèle de diagramme de Gantt par LibreOffice

_via LibreOffice

Si vous êtes à l'aise avec Excel, vous comprendrez sans doute rapidement ce modèle de diagramme de Gantt de LibreOffice !

Construit comme une feuille de calcul, vous pouvez télécharger et saisir les informations relatives à votre projet dans ce modèle pour les voir apparaître simultanément sous la forme d'un diagramme de Gantt.

Mais gardez à l'esprit qu'il vous incombe de maintenir ce modèle à jour ! Cette ressource ne sert pas d'outil de gestion des tâches, vous devrez donc l'ajuster régulièrement au fur et à mesure que votre équipe progresse dans votre projet. Télécharger ce modèle

15. Modèle de diagramme de Gantt de la feuille de route informatique par ClickUp

via ClickUp

Ce modèle Modèle de diagramme de Gantt pour la feuille de route informatique est essentiel pour les responsables informatiques et les chefs de service afin de suivre les progrès de l'équipe vers des objectifs spécifiques. Il peut être utilisé pour créer une feuille de route décrivant les tâches, le calendrier, les ressources nécessaires, etc. pour atteindre ces objectifs. Ce modèle comprend également des indicateurs clés de performance (ICP) qui vous permettent d'évaluer facilement les performances de l'équipe.

Grâce à la fonction de diagramme de Gantt de ClickUp, vous pouvez personnaliser chaque élément de ce diagramme de Gantt et l'ajuster selon vos besoins. Vous pouvez également le synchroniser avec d'autres tâches et projets pour vous assurer que tous les membres de l'équipe informatique travaille ensemble pour atteindre le même objectif. Grâce à ce modèle de diagramme de Gantt, vous pourrez gérer et suivre les progrès de manière simple et organisée. Télécharger ce modèle

Les modèles sont parfaits pour commencer, mais c'est à vous d'explorer ou d'expérimenter les fonctionnalités qui vous conviennent le mieux améliorer votre propre flux de travail .

Bonus: Scrum Templates En ce qui concerne les diagrammes de Gantt, l'outil de ClickUp Vue du diagramme de Gantt est le point de départ que vous cherchiez. Ajouter un diagramme de Gantt interactif à votre espace de travail dans ClickUp est aussi simple que quelques clics rapides :

➡️ Sélectionnez l'icône ➕ dans n'importe quelle fenêtre Liste, dossier ou espace ➡️ Sélectionner Gantt

➡️ Nommez votre graphique

➡️ Choisissez d'en faire un graphique Personnel

➡️ Épingler la vue pour un accès rapide

ajoutez la vue Gantt à votre espace de travail pour créer un diagramme de Gantt pour votre projet en quelques secondes dans ClickUp_

Et maintenant, la partie la plus amusante... personnaliser votre diagramme de Gantt! 🎨

La barre des tâches latérale du diagramme vous permet de sélectionner les données que vous souhaitez consulter. Choisissez parmi les niveaux Espaces, Dossiers et Listes de votre projet pour commencer à créer des tâches de projet. Attribuez ensuite un date d'échéance à votre tâches et sous-tâches pour les localiser sur votre diagramme de Gantt.

Comme faire glisser les connexions entre les formes sur un tableau blanc avec le tableau blanc, vous pouvez facilement montrer les tâches dépendantes en traçant des lignes entre deux tâches sur votre graphique !

dessinez une connexion entre les tâches pour montrer les dépendances entre les tâches dans la vue Gantt de ClickUp

Si vous activez Resplanifier les dépendances ClickApp, vous pouvez utiliser les mêmes actions de glisser-déposer pour modifier les échéances des dépendances des tâches. Même un groupe entier de tâches de projet peut être reprogrammé de cette manière en tant que liste, dossier ou espace.

C'est ça le multitâche ! 🤩

Et si vous êtes curieux de savoir à quel point vous êtes proche de votre objectif, survolez la barre de progression pour déterminer rapidement le pourcentage d'avancement du calendrier de votre projet. 🙌🏼

la vue Gantt de ClickUp calcule automatiquement votre progression en divisant le nombre de tâches du projet achevées par le nombre de tâches

Quant au calcul de la progression sur votre chemin critique, la vue Gantt de ClickUp s'en charge également !

utilisez les calculs de chemin dans la vue Gantt de ClickUp pour calculer automatiquement la progression sur votre chemin critique

Mais dans votre quête pour respecter le délai, ne manquez pas de tenir compte de l'importance de l'avancement de votre projet les plus grandes étapes -tâches marquées d'un losange sur votre graphique. De plus, vous pouvez transformer n'importe quelle tâche en jalon d'un simple clic droit !

les principaux jalons sont distingués des autres tâches par un symbole en forme de diamant dans la vue Gantt de ClickUp

Maintenant que vous avez ajouté tous les détails importants à votre diagramme de Gantt en ligne dans ClickUp, vous pouvez modifier la façon dont ils apparaissent.

Dans la barre de menu en haut, vous verrez une option Afficher avec une liste déroulante contenant :

Colonnes : activer et désactiver les colonnes sur le diagramme de Gantt en ligne

: activer et désactiver les colonnes sur le diagramme de Gantt en ligne Autoriser les mises à jour en direct : informe instantanément tous les membres de l'équipe de tout changement

: informe instantanément tous les membres de l'équipe de tout changement Autres options de tri : trier les tâches par assignés, dates d'échéance, dernière mise à jour, etc.

: trier les tâches par assignés, dates d'échéance, dernière mise à jour, etc. Mettre en évidence la position de la tâche lors du déplacement : voir plus clairement les tâches individuelles que vous déplacez

: voir plus clairement les tâches individuelles que vous déplacez Reprogrammer les dépendances : activez la fonctionnalité de glisser-déposer pour reprogrammer les dépendances des tâches

: activez la fonctionnalité de glisser-déposer pour reprogrammer les dépendances des tâches Cacher les week-ends : planifiez automatiquement toutes les tâches programmées le week-end au lundi suivant

le logiciel de gestion de projet de ClickUp permet d'organiser et de trier rapidement les informations importantes visibles sur le diagramme de Gantt de ClickUp

Pour la touche finale, utilisez différentes combinaisons de couleurs pour montrer les différents aspects de votre projet priorité niveaux.

Et pour conclure, parlons de le partage et les permissions .

Partagez le diagramme de Gantt en ligne directement avec des personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de votre espace de travail. Ajustez leurs permissions afin de déterminer qui peut ou ne peut pas modifier le diagramme.

Pendant que le Partage public met à jour le graphique pour les personnes qui le consultent. Vous pouvez également télécharger le document au format PDF et le faire circuler parmi les parties prenantes externes.

téléchargez votre diagramme de Gantt au format PDF pour le partager avec les parties prenantes externes grâce à ClickUp_

Si un simple diagramme de Gantt en ligne peut être aussi complet, imaginez ce que vous réserve ClickUp !

Jetez un coup d'œil à votre outil de gestion de projet actuel pour trouver des fonctionnalités et des intégrations similaires afin d'améliorer vos processus de diagramme de Gantt, ou consultez l'un des sites suivants Les multiples plans tarifaires de ClickUp pour voir comment cette plateforme peut vous aider à vous développer encore plus.

Quelle est notre formule préférée ? Free Forever, bien sûr. 🥳

More Template Resources:

3 Avantages de l'utilisation des modèles de diagramme de Gantt

1. Obtenir un aperçu de haut niveau de l'ensemble de votre projet

Vous connaissez ce sentiment d'anxiété que l'on ressent après avoir pris l'avion et où l'on ne peut s'empêcher de penser que l'on a oublié quelque chose de très important ?

Les diagrammes de Gantt sont la solution à ce cauchemar, car ils vous montrent tout. Vous saurez donc immédiatement si vous avez oublié quelque chose !

La nature visuelle de cette méthodologie vous aide à comprendre rapidement la vue d'ensemble de votre projet. De plus, elles sont simples à comprendre ! Il n'est pas nécessaire d'être chef de projet pour regarder un diagramme de Gantt et savoir exactement ce qui se passe. Cela signifie que équipe interfonctionnelle les membres de l'équipe transversale, les parties prenantes et les autres chefs de service peuvent également voir facilement les points clés - et qui n'aime pas la transparence totale !

2. Suivre l'avancement du projet en temps réel

Surtout si votre travaille de manière asynchrone il s'agit là d'un avantage majeur.

Aujourd'hui, vous pouvez suivre la livraison de votre déjeuner en temps réel, alors pourquoi ne pas faire de même pour le calendrier de votre projet ?

Un diagramme de Gantt est comme un dispositif de géolocalisation pour votre projet.

Désormais, avec l'aide de Logiciel de diagramme de Gantt avec le logiciel de diagramme de Gantt, les chefs de projet peuvent simplement alimenter leur diagramme numérique avec des informations sur les activités du projet, le mettre à jour plusieurs fois et le faire fonctionner de manière autonome.

Ces diagrammes vont encore plus loin en vous indiquant le nombre d'heures travaillées par le projet chemin critique pour le calendrier de votre projet. Il s'agit de l'ensemble minimal de tâches que vous devrez accomplir pour respecter la date limite de votre projet.

3. Maintenir la transparence du projet

Fait amusant : alors que le diagramme de Gantt était à l'origine un outil utilisé exclusivement par les chefs de projet pour prendre des décisions de haut niveau, il est désormais un outil régulier et essentiel pour tous les membres d'une équipe de projet.

Les chefs de projet peuvent régulièrement mettre à jour et partager un diagramme de Gantt avec l'équipe. Ou, si vous utilisez un puissant logiciel de diagramme de Gantt comme ClickUp, votre diagramme sera automatiquement mis à jour au fur et à mesure que vos tâches entreront dans de nouveaux statuts ! 👏

Cela permet à chaque membre de voir comment son travail affecte le reste de l'équipe et fait de votre diagramme de Gantt le moyen le plus fiable de présenter une vue d'ensemble pour obtenir l'adhésion de tous. Le fait de voir ces liens peut également favoriser une communication ouverte entre les membres de l'équipe, améliorer le travail d'équipe en général et motiver les membres à se responsabiliser !

L'un des moyens de s'assurer que l'on couvre toutes les bases de son projet est d'utiliser un modèle de diagramme de Gantt conçu à cet effet. Heureusement, nous connaissons 15 excellents modèles pour faire de ce rêve une réalité !

Gérer des projets avec des modèles de diagramme de Gantt

Nous avons tous déjà atteint ce stade d'un projet. Où on aimerait que les choses commencent à avancer comme par magie

Bien que nous n'ayons pas encore trouvé cette solution, nous avons trouvé les diagrammes de Gantt ! Et nous sommes presque certains qu'ils sont la meilleure chose à faire 🙂

L'obtention d'un modèle de diagramme de Gantt solide est la première étape pour s'assurer que vous orientez votre travail dans la bonne direction. Il s'agit presque d'un ensemble de roues d'entraînement pour aider votre équipe à prendre de l'élan avec cette nouvelle méthodologie !

Expérimentez votre propre diagramme de Gantt dans ClickUp ou parcourez sa bibliothèque croissante de modèles gratuits conçus pour vous aider à améliorer votre efficacité . Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et regardez votre projet s'envoler ! 🚀