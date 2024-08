Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Google Sheets en 2024

Les tableurs sont un outil essentiel pour les entreprises et la comptabilité qui permettent d'organiser et de classer vos données dans des formats logiques. D'ailleurs, de nos jours, rares sont les décisions commerciales qui ne s'appuient pas sur une multitude de données provenant d'une feuille de calcul Excel ou Google Sheets détaillée.

Mais peut-être cherchez-vous Google Des alternatives aux feuilles de calcul pour mieux répondre aux besoins de votre équipe.

Qu'y a-t-il d'autre que les deux options les plus populaires ? Nous avons déjà abordé la question des meilleures alternatives à Excel mais qu'y a-t-il d'autre ?

Avec le bon outil, vous devriez être en mesure de saisir, de suivre, d'analyser et de stocker vos données. En fin de compte, les feuilles de calcul font partie intégrante de vos activités, quelle que soit la taille de votre entreprise ou l'ensemble des données que vous traitez.

De nombreuses entreprises utilisent Google Sheets comme plateforme de feuilles de calcul. Cette plateforme basée sur le cloud est conçue pour aider les entreprises de toutes tailles à collaborer et à s'associer pour créer, modifier et exploiter des données sur des feuilles de calcul.

Malheureusement, Google Sheets souffre de sérieux ralentissements, en particulier lorsqu'il s'agit de travailler avec de grandes lignes de données. En outre, il nécessite un accès constant à l'internet, ce qui explique la décision de chercher une autre solution.

Heureusement, vous disposez d'un grand nombre d'options pour créer des feuilles de calcul détaillées et complexes qui rivalisent facilement avec Google Sheets. Voici les 10 meilleures alternatives à Google Sheets disponibles sur le marché aujourd'hui.

Top 10 Google Sheet Alternatives

1. ClickUp

Sélectionnez les données de votre tableau dans ClickUp pour les copier et les coller dans d'autres programmes

le meilleur pour la gestion de projet tout-en-un*_ ClickUp* reste la solution de gestion de projet par excellence. Les utilisateurs peuvent exploiter l'outil pour la gestion de projets, en assurant une collaboration plus réfléchie et en centralisant le travail, en particulier pour les environnements de travail décentralisés.

Un élément intéressant de ClickUp est la capacité de la plateforme à être personnalisée pour s'adapter à toutes les tailles d'équipes. Étant donné que vous êtes probablement intéressé par des alternatives conviviales à Google Sheets, nous vous suggérons d'utiliser Notepad, Mind Maps, Whiteboards et Docs pour une productivité optimale.

Vue du tableau de ClickUp Barre d'outils multitâche

ClickUp Pros

Les tâches sont organisées en fonction de leur statut, et chacune d'entre elles dispose de plusieurs colonnes pour travailler

Un outil de suivi du temps qui permet d'estimer au plus près les dates d'achèvement des projets

Centre de conversation centralisé

Prise en charge sur mobile

Les utilisateurs peuvent enregistrer des modèles personnalisés pour des flux de travail répétés

Une équipe d'assistance à la clientèle réactive

ClickUp Inconvénients

Toutes les fonctionnalités de ClickUp ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

La personnalisation de ClickUp peut être complexe pour certains débutants, mais il est puissant pour exécuter/créer à peu près n'importe quoi

Prix de ClickUp

ClickUp propose différents plans tarifaires qui en font l'une des meilleures alternatives à Google Sheets.

Gratuit pour toujours

Illimité : 7$ par mois et par utilisateur

: 7$ par mois et par utilisateur Entreprise : 12 $ par mois par utilisateur

: 12 $ par mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

Notes des clients de ClickUp

4,7 sur 5 à partir de plus de 3880 commentaires enregistrés sur G2

4,7 sur 5 à partir de 2480 commentaires enregistrés sur Capterra

Google Sheets add-ons

2. Smartsheet

L'exemple de Smartsheet de Smartsheet offre de nombreuses vues pour suivre les projets et les ressources

le meilleur pour les petites et moyennes entreprises**_ Smartsheet est une plateforme de premier plan basée sur le cloud et conçue pour un travail dynamique. En utilisant Smartsheet, les équipes et les organisations peuvent planifier, exécuter et rendre compte de manière dynamique des données et du travail à l'échelle. Il en résulte des processus plus efficaces et le déploiement de solutions innovantes qui apportent de meilleurs résultats commerciaux.

Smartsheet Pros

Un tableau de bord intelligent qui offre une visibilité en temps réel sur les indicateurs clés de performance (KPI) importants

Capacité à rationaliser le travail grâce à la possibilité de définir des demandes de mise à jour automatique

Smartsheet Inconvénients

Il est difficile de déterminer où les erreurs des utilisateurs contribuent aux erreurs mathématiques globales

Limité dans la mesure où il ne peut pas prendre en charge des documents et des formatages trop spécifiques

Consultez les documents suivantsAlternatives à Smartsheet ### Prix de Smartsheet

Il y a trois niveaux de prix, y compris un essai gratuit.

Pro : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Entreprise : 25 $ par utilisateur et par mois

: 25 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations des clients de Smartsheet

4.4 sur 5 à partir de 8213 avis sur G2

4.5 sur 5 à partir de 2330 commentaires sur Capterra

3. Microsoft Excel Online

Exemple de modèle de diagramme de Gantt Microsoft Excel

le meilleur pour les équipes comptables qui gèrent des ensembles de données longs et encombrants

Depuis des années, Microsoft Excel est l'outil phare des feuilles de calcul. Cet outil offre aux utilisateurs une multitude de fonctionnalités de pointe qui peuvent être utilisées pour l'organisation et le tri des données.

En tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité d'utiliser Excel, qui est disponible sous la forme d'une installation matérielle et d'une alternative en nuage. Cette version d'Excel est disponible sous forme d'installation matérielle et d'alternative en nuage outil de productivité permet de créer des feuilles de calcul et d'effectuer des statistiques et des analyses. Il dispose de plus de 100 fonctions et de plus de 235 formules intégrées. Dans l'ensemble, il propose un ensemble d'outils robustes qui devraient vous aider à créer, formater et partager des feuilles de calcul en toute simplicité.

Excel est le fleuron de Microsoft, car il va au-delà du simple niveau de base pour effectuer des calculs rapides et créer des graphiques incroyablement détaillés. Mais malgré son héritage dans le domaine des feuilles de calcul, il reste une excellente option dans notre liste d'alternatives à Google Sheets.

Microsoft Excel Avantages

Il favorise la collaboration car il est rapide et facile à utiliser

Excel est un standard de l'industrie financière

Microsoft Excel Inconvénients

Plans plus onéreux que d'autres sur cette liste

Moins de modèles, les utilisateurs étant limités au rapport financier annuel, au planificateur de projet de Gantt et aux rapports de vente trimestriels

Quelques modèles complexes

Prix de Microsoft Excel

Excel est proposé dans le cadre des abonnements à Microsoft 365 et dispose de deux plans d'affaires.

Business Basic : 6 $ par utilisateur et par mois

: 6 $ par utilisateur et par mois Business Standard : 12,50 $ par utilisateur et par mois

Évaluations des clients de Microsoft Excel

4,8 sur 5 à partir de 16995 avis sur Capterra

4,7 sur 5 à partir de 2230 avis sur G2

4. Zoho Sheet

Exemple de produit Feuille Zoho calendrier

le meilleur pour les analystes de données, les comptables ou les responsables financiers

Supposons que vous soyez à la recherche d'un agenda en ligne gratuit logiciel de gestion de projet qui vous permet d'organiser et de classer les données dans un format logique. Dans ce cas, Zoho est l'alternative au tableur que vous recherchez.

Les utilisateurs peuvent utiliser Zoho Sheet pour créer, modifier et partager des feuilles de calcul basées sur le cloud. De plus, vous pouvez tirer parti de la communication interactive. De plus, vous pouvez facilement appliquer la validation des données aux cellules, y compris les listes déroulantes prédéfinies, et suivre l'avancement des projets grâce aux listes de contrôle.

Ce qui fait de Zoho Sheet une alternative viable à Google Sheets, c'est sa fonction d'automatisation. De par sa conception, l'outil comprend un assistant IA, appelé Zia, qui agit comme un soutien intégré à l'analyse des données.

En tant qu'utilisateur, vous disposez de plus de 350 fonctions, qui offrent toutes des solutions conviviales pour regrouper des données et créer des graphiques.

Zoho Sheet Avantages

Gestion et planification aisées des projets

Aperçu approfondi grâce aux diagrammes de Gantt

S'intègre à des applications telles que Dropbox, Zapier et Slack, entre autres

Collaboration transparente

Les inconvénients de Zoho Sheet

Il y a beaucoup d'onglets, ce qui peut être déroutant

La courbe d'apprentissage est souvent abrupte

Uniquement disponible en ligne

Prix de Zoho Sheet

Zoho Sheet ne fournit pas de détails sur les prix sur son site web. Les utilisateurs potentiels sont invités à se renseigner sur le coût des différents plans.

Il est essentiel de mentionner que Zoho Sheet dispose d'une période d'essai gratuite et d'une version gratuite disponible sur son site web principal.

Évaluations des clients de Zoho Sheet

4,5 sur 5 à partir de 104 commentaires sur G2

4,5 sur 5 sur la base de 882 avis sur Capterra

5. Jotform

Tableau Sales CRM via Jotform le meilleur pour la visualisation de données Jotform est comme Google Sheets mais il s'agit plutôt d'un outil hybride tableur-base de données qui rationalise les flux de travail. Les informations collectées via ces formulaires sont ensuite intégrées dans des tableaux associés auxquels les utilisateurs ont accès. En travaillant avec Jotform, vous avez accès à une bibliothèque variée de modèles de tableaux et à des fonctions de collaboration et de gestion d'équipe que vous pouvez exploiter pour créer un espace de travail central.

Jotform vous permet non seulement d'effectuer des calculs complexes, mais aussi d'analyser et de visualiser les informations dans différents formats. Pour ce faire, il faut saisie de données à un nouveau niveau. Une autre caractéristique clé est l'intégration de Google Sheets dans Jotform, qui devrait faciliter la consolidation de la collecte de données et l'analyse ultérieure.

Jotform Avantages

Intégration complète des formulaires

Analyse des données

Automatisation du flux de travail

Jotform Inconvénients

Les fonctions élevées sont longues à mettre en place

Les widgets des tableaux ne s'intègrent pas bien dans les feuilles Google

Prix de Jotform

Jotform propose différentes options de prix ainsi qu'une version gratuite.

Gratuit : 100MB de stockage, 5 formulaires

: 100MB de stockage, 5 formulaires Bronze : 24 $ par mois, 1 Go de stockage, 25 formulaires

: 24 $ par mois, 1 Go de stockage, 25 formulaires Argent : 29$ par mois, 10GB de stockage, 50 formulaires

: 29$ par mois, 10GB de stockage, 50 formulaires Or : 79 $ par mois, 100 Go de stockage, 100 formulaires

: 79 $ par mois, 100 Go de stockage, 100 formulaires Entreprise : Tarification personnalisée, stockage et formulaires illimités

Évaluations des clients de Jotform

4.7 sur 5 basé sur 1051 avis sur G2

4.6 sur 5 basé sur 832 avis sur Capterra

6. OpenOffice Calc

Via OpenOffice Calc meilleur pour les startups avec un budget limité**_

Si vous recherchez une application logicielle open-source comme alternative à Google Sheets, pensez à OpenOffice Calc. Ce logiciel de feuille de calcul est utilisé à la fois pour les données et les calculs qui en découlent. Il fonctionne sur tous les ordinateurs standard et offre certaines des fonctionnalités que vous trouverez sur Excel et Google Sheets.

L'une des principales caractéristiques d'OpenOffice Calc est sa gratuité. Il s'agit d'une application gratuite compatible avec les autres grandes suites bureautiques.

Avantages d'OpenOffice Calc

Fonctionne sur les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux

Fonction d'assistant exceptionnelle

Le logiciel peut lire différents types de fichiers, par exemple xls, xlsx et csv

Le programme est gratuit

OpenOffice Calc Inconvénients

Manque de support client

Problèmes de sécurité potentiels en raison du codage open-source

Prix d'OpenOffice Calc

Open-source et gratuit

OpenOffice Calc Customer Ratings (évaluations des clients)

4.3 sur 5 à partir de 297 commentaires sur G2

4.4 sur 5 à partir de 304 commentaires sur Capterra

7. Basecamp

Via Basecamp le meilleur pour les équipes distantes Basecamp se présente comme la "boîte à outils tout-en-un pour le travail à distance" Il se distingue dans notre liste d'alternatives à Google Sheets principalement par la richesse de ses outils de collaboration intégrés. Ces derniers comprennent des tableaux de messages, des plannings d'équipe et des chats de groupe.

En tant qu'outil essentiel pour les entreprises et la comptabilité, Basecamp va au-delà de la simple gestion des documents gestion des tâches et des listes de tâches. En tant qu'utilisateur, vous disposez de plusieurs vues de projets et de priorités de tâches, ce qui facilite le travail à distance impliquant des ensembles de données.

Basecamp Avantages

Communication en temps réel sur le projet et les données pertinentes

Les utilisateurs disposent de listes de tâches, ce qui facilite la répartition des tâches, l'attribution de dates d'échéance et les commentaires

Paramètres d'accès personnalisés pour les clients, car tout le monde a un accès direct à toutes les données

Tarification forfaitaire

Basecamp Inconvénients

Vues limitées des projets

Les utilisateurs ne peuvent pas prioriser les tâches

Suivi des données limité

Ne prend pas nécessairement en charge les ensembles de données complexes et fonctionne mieux avec des données linéaires

Consultez les documents suivantsAlternatives à Basecamp ### Basecamp Pricing

Il n'y a que deux formules disponibles pour cet outil.

Personnel : Gratuit

: Gratuit Entreprise : 99 $ par mois

Évaluations des clients de Basecamp

4.1 sur 5 basé sur 5031 avis sur G2

4.3 sur 5 basé sur 13673 commentaires sur Capterra

8. Airtable

Via Airtable le meilleur pour garder un œil sur l'état d'avancement d'un projet**_ Airtable est une option intuitive et puissante dans notre liste d'alternatives à Google Sheets. Sa plateforme offre aux utilisateurs la flexibilité de créer leurs propres solutions et d'accélérer le flux de travail.

Airtable offre plusieurs vues pour les tâches à accomplir, notamment Kanban, Galerie, Formulaire, Grille et Calendrier. Grâce à ces vues, vous devriez être en mesure de visualiser les tableaux de projets et les calendriers en temps réel. De plus, avec Airtable, vous pouvez facilement intégrer des applications tierces, y compris Dropbox et Google Drive, et d'autres applications de gestion de projet outils de gestion supplémentaires tels qu'Asana github et Basecamp.

Airtable Avantages

Les sauvegardes sont effectuées automatiquement et ne prennent pas beaucoup d'espace sur le serveur

Il est possible de transformer les fiches de tâches en formulaires

Collaboration facile, ce qui permet à votre équipe de rester sur la même longueur d'onde

Outils puissants de visualisation et de formatage

Les inconvénients d'Airtable

La fonctionnalité de l'interface d'Airtable doit être retravaillée

Nombre limité de fonctionnalités

Moins d'options de personnalisation, en particulier en ce qui concerne les graphiques et les tableaux

Jetez un coup d'œil à ce qui suitAlternatives à Airtable ### Prix d'Airtable

Airtable propose plusieurs plans différents pour répondre aux besoins d'équipes de différentes tailles.

Gratuit : Jusqu'à 5 sièges

: Jusqu'à 5 sièges Plus : 10 $ par utilisateur et par mois

: 10 $ par utilisateur et par mois Pro : 20 $ par utilisateur et par mois

: 20 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Tarification personnalisée

Notes des clients d'Airtable

4.6 sur 5 à partir de 1329 avis sur G2

4.7 sur 5 à partir de 1327 commentaires sur Capterra

9. Coda

Exemple de tableau OKR en Coda.io le meilleur pour les lieux de travail hybrides Coda est une alternative à Google Sheets qui offre des fonctions de feuille de calcul pour unifier les flux de travail avec d'autres applications de gestion de documents. Les utilisateurs peuvent utiliser des formules, des tableaux et des graphiques pour gérer les tâches, les projets et les équipes.

En réalité, Coda offre une communication transparente entre les feuilles de calcul et les documents. C'est pratique car cela permet d'automatiser les flux de travail au sein d'une seule et même plateforme.

Notez que Coda propose une application pour Android et iOS, mais ne prévoit pas d'application de bureau pour les PC. En outre, vous pouvez y accéder par le biais d'un navigateur internet.

Coda Pros

Modèle intégré pour la gestion des tâches

Coda Inconvénients

Fonctions de gestion des tâches limitées

Pas de tableau de bord ni de fonctionnalités de reporting

Pas d'application de bureau

Coda Pricing

**Gratuit

Pro : 10$ par mois par Doc Maker

: 10$ par mois par Doc Maker Équipe : 30 $ par mois par Doc Maker

: 30 $ par mois par Doc Maker Entreprise : Tarification personnalisée

Les évaluations des clients de Coda

4,7 sur 5 sur Capterra

10. Les chiffres de la pomme

Via Numéros d'Apple le meilleur pour les utilisateurs de Mac, d'iPad et d'iPhone

Apple Numbers ressemble beaucoup à Google Sheets et fait partie de la gamme iWork suite de productivité développée par Apple. En fait, Apple Numbers est considéré comme l'une des meilleures alternatives à Google Sheets si vous utilisez un Mac. La plateforme est un outil de feuille de calcul robuste pour les ordinateurs et autres appareils Apple, y compris ceux utilisant macOS et iOS.

Apple Numbers Avantages

Crée des graphiques d'une qualité exceptionnelle

Les ensembles d'outils sont présentés de manière logique

La courbe d'apprentissage n'est pas aussi raide

Apple Numbers Inconvénients

Disponible uniquement dans l'écosystème Apple

Les modèles intégrés ne sont pas aussi utiles que les autres outils de cette liste

Prix d'Apple Numbers

Gratuit pour les utilisateurs Apple, certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des frais supplémentaires

Évaluations des clients d'Apple Numbers

4,3 sur 5 sur G2

4,3 sur 5 sur Capterra

Une meilleure alternative à Google Sheets : Votre chemin dans ClickUp

ClickUp offre bien plus que la gestion des tâches et des feuilles de calcul. C'est l'ultime outil de gestion de projet qui vous aide à analyser des données grâce à des fonctions de feuille de calcul que vous connaissez avec les applications de feuille de calcul les plus courantes.

Et si vous voulez vraiment trouver des alternatives à Google Sheets, alors vous devez obtenir ClickUp pour personnaliser, collaborer et intégrer facilement.

Vous ne nous croyez pas ? Faites un essai avec ClickUp et voyez la différence avec toutes les fonctionnalités dans un seul outil central.

et profitez de plus de 500 intégrations et de la magnifique barre d'outils multitâche.