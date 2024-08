10 meilleurs logiciels de suite bureautique en 2024 (avis et prix)

Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise ou que vous cherchiez à améliorer votre productivité, vous avez besoin d'un logiciel de bureautique fiable qui vous permette d'en faire plus en moins de temps.

Imaginez : une suite bureautique adaptée à vos besoins, améliorant la collaboration et augmentant la productivité.

Grâce à des fonctionnalités puissantes telles que le traitement des documents, la compatibilité multiplateforme et le stockage, les bons logiciels et applications de suite bureautique favorisent la collaboration et améliorent l'efficacité de l'organisation.

Comprendre les avantages et les inconvénients des options de logiciels de suite bureautique disponibles sur le marché vous aidera à sélectionner la solution la plus adaptée.

Notre liste se penche sur les 10 meilleures suites de productivité pour façonner votre façon de travailler, de créer et de partager du contenu numérique, et d'augmenter votre productivité.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de suite bureautique ?

Voici ce que vous devriez rechercher dans une suite de productivité bureautique.

Caractéristiques et fonctions: Les meilleures suites de productivité Microsoft Office offrent de solides fonctionnalités de création de documents et de présentations, des outils de modification en cours pour les utilisateurs,gestion des tâcheset sont compatibles avec les formes de fichiers les plus courantes

Une suite bureautique efficace permet à vos équipes travaillant simultanément sur plusieurs projets de collaborer en temps réel avec des modifications en cours, des commentaires et des ajouts de notes simultanés. La suite logicielle bureautique doit offrir des applications de communication comme l'e-mail et la messagerie pour promouvoir le travail d'équipe et faire plus de choses terminées ensemble Interface intuitive: Vous voulez que vos équipes passent plus de temps à faire le travail terminé qu'à comprendre comment fonctionne le logiciel de la suite bureautique. Choisissez des suites bureautiques dotées d'interfaces conviviales pour favoriser une adoption rapide, réduire le temps de formation, stimuler la productivité et augmenter la productivitéfocus *Capacités d'intégration : À la solution s'intègre-t-elle à votre pile technologique existante ? L'intégration avec vos systèmes dorsaux, vos systèmes d'exploitation et vos plateformes de stockage cloud permet de rationaliser la gestion des données

: Choisissez une suite de productivité avec un cryptage avancé, une sécurité des données, des contrôles d'accès et un partage sécurisé pour protéger les données sensibles de l'entreprise Évolutivité et compatibilité : choisissez un logiciel de suite bureautique qui grandira avec votre entreprise et s'adaptera à l'évolution de vos besoins. La compatibilité avec plusieurs appareils et l'accès par le biais d'applications mobiles sont indispensables pour assurer la productivité en déplacement de vos employés

Les 10 meilleurs logiciels de suite bureautique à utiliser en 2024

1. ClickUp

Explorez ClickUp pour gérer vos projets et stimuler la productivité avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

En tant que manager gérant plusieurs projets et collaborant entre équipes, vous avez besoin de la bonne solution pour gérer tous les aspects de votre travail. ClickUp est une solution basée sur le cloud de productivité basé sur le cloud vous permet de personnaliser votre flux de travail et vos tâches. Les modèles proposés par ClickUp permettent à votre équipe de se concentrer sur l'achèvement de vos tâches prioritaires et de s'assurer que rien n'est laissé de côté.

En plus des nombreux modèles disponibles, des fonctionnalités telles que ClickUp AI vous permet de créer votre document à partir de zéro en fonction de vos besoins. Triez vos documents pour les localiser rapidement et stockez-les dans votre espace de travail pour un accès rapide.

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées

Créez des éléments d'action et des sous-tâches en fonction du contexte des tâches et des documents à l'aide deClickUp IA et injectez de la créativité dans votre flux de travail sur le contenu

Créezmodèles de tâches pour les tâches courantes et ajoutez des fonctionnalités telles que l'édition enrichie, les étiquettes de tâches et les checklists de tâches afin de ne pas avoir à vous soucier des tâches non effectuées

Modifiez des documents simultanément pour faciliter le travailpour faciliter la collaboration au sein de l'équipe et assignez des tâches et des commentaires aux membres de votre équipe

Automatisez le suivi de l'équipe avec ClickUp Objectifs, restez sur la bonne voie pour atteindre vos échéanciers avec des objectifs clairs, et définissez des cibles pour suivre les victoires

Suivez la progression de vos objectifs grâce au tableau de bord ClickUp Objectifs

ClickUp permet une migration multiplateforme transparente - par exemple, depuis Google Workspace, Asana, Microsoft Excel ou Monday.com - ainsi qu'une intégration harmonieuse avec des outils de communication tels que Zoom et Slack

Limites de ClickUp

Il y a une courbe d'apprentissage pour les nouvelles fonctionnalités

La version gratuite ne permet pas d'accéder à des fonctionnalités avancées telles que l'analyse ou l'échéancier des projets

Prix de ClickUp

**Free Forever : 7$/mois/utilisateur

Unlimited: 7$/mois/utilisateur

7$/mois/utilisateur Business: 12$/mois/utilisateur

12$/mois/utilisateur Entreprise: Prix personnalisé

2. Microsoft 365

via Microsoft 365 Une plateforme intuitive tout-en-un vous permet de créer, de partager et de collaborer en un seul endroit, ce qui facilite le travail d'équipe. Microsoft Office 365 est une solution basée sur le cloud logiciel de gestion de bureau qui aide les petites entreprises et les grandes organisations à collaborer en un seul endroit avec toutes leurs applications favorites.

La suite Microsoft Office 365 comprend notamment Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Office for the Web et Microsoft Skype for Business Online. Le logiciel de la suite bureautique en ligne permet aux utilisateurs de devenir plus productifs depuis pratiquement n'importe où sur Internet.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft 365

Possibilité de concevoir n'importe quoi, qu'il s'agisse de budgets, de posts sociaux, de vidéos, et plus encore, sans aucune expérience en matière de conception graphique

Une interface Microsoft Office unifiée pour créer des documents, des présentations et des feuilles de calcul

OneDrive organise et stocke tous vos fichiers essentiels au sein d'Office 365

Des fonctionnalités de collaboration pour que votre équipe et vos clients puissent travailler ensemble de n'importe où sur tous vos appareils

Limites de Microsoft 365

Il n'est pas possible d'acheter des produits individuels d'Office 365

Une faible bande passante peut ralentir l'utilisation de la suite Office

Tarifs de Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $/utilisateur/mois

6,00 $/utilisateur/mois Microsoft 365 Business Standard: 10,62 $/utilisateur/mois

10,62 $/utilisateur/mois Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/utilisateur/mois

22,00 $/utilisateur/mois Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/utilisateur/mois

8,25 $/utilisateur/mois Microsoft 365 E3: 36,00 $/utilisateur/mois (validation annuelle)

36,00 $/utilisateur/mois (validation annuelle) Microsoft 365 E5: 57,00 $/utilisateur/mois (engagement annuel)

57,00 $/utilisateur/mois (engagement annuel) Microsoft 365 F3: $8.00/utilisateur/mois (engagement annuel)

$8.00/utilisateur/mois (engagement annuel) Microsoft 365 Family : 99,99 $/an

: 99,99 $/an Microsoft 365 Personal : 69,99 $/an

Microsoft 365 évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (4900+ avis)

4.7/5 (4900+ avis) Capterra: 4.7/5 (13400+ avis)

3. Environnement de travail de Google

via Environnement de travail de Google Google Workspace est une suite bureautique en ligne basée sur le web qui intègre en douceur vos objectifs d'entreprise aux besoins de votre équipe. Leur dernière IA Duet est une grande hack de productivité qui permet de booster la productivité de votre entreprise grâce à l'IA générative.

Vous pouvez vous connecter, créer et collaborer à l'aide d'e-mails, de discussions, de fichiers et de réunions au sein de cette alternative à Microsoft Office. La dernière version de Gmail est adaptée aux organisations et aux entreprises et s'accompagne d'un tableau de bord analytique et d'une configuration de la sécurité des données.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail de Google

La compatibilité inter-appareils permet aux employés de collaborer depuis le bureau ou l'Accueil sur plusieurs appareils, y compris les applications mobiles

L'infrastructure cloud assure la sécurité et la protection des informations, des identités, des applications telles que Google Docs et des appareils

Intégrez vos pages partageables à Google Agenda pour conserver tous vos documents de réunion au même endroit

essai de 14 jours pour découvrir la suite de productivité de Google

Limites de l'environnement de travail de Google

Non compatible avec d'autres plateformes de partage de documents

Le logiciel en ligne ne permet pas de travailler en mode déconnecté

Prix de l'environnement de travail de Google

Version Free : Pendant 14 jours

: Pendant 14 jours Plan individuel : 9,99 $/mois (réduction disponible avec un engagement d'un an)

: 9,99 $/mois (réduction disponible avec un engagement d'un an) Business Starter : 6$/mois/utilisateur (validation annuelle)

: 6$/mois/utilisateur (validation annuelle) Business Standard : 12$/mois/utilisateur (engagement annuel)

: 12$/mois/utilisateur (engagement annuel) Business Plus : 18$/mois/utilisateur (engagement annuel)

: 18$/mois/utilisateur (engagement annuel) Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (42,200+ reviews)

4.6/5 (42,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (15 200+ avis)

4. Apple iWork

Via Apple iWork Si vous souhaitez créer des documents, des feuilles de calcul et des présentations au sein de l'écosystème Apple, Apple iWork le fait. Utilisez les outils de productivité bureautique sur iCloud.com pour ouvrir, modifier et exporter des documents avec des formes de fichiers telles que Word, Excel et Presentation.

Les suites bureautiques disposent de divers modèles qui apportent une assistance à la création de documents professionnels personnalisés en fonction de vos besoins. Collaborez avec les membres de votre équipe grâce à des fonctionnalités telles que le suivi des modifications, les surlignements et le chat intégré.

Meilleures fonctionnalités d'Apple iWork

Créez des documents et ajoutez des images, des diagrammes et bien plus encore à l'aide des modèles disponibles

Créez des feuilles de calcul avec des diagrammes, des tableaux, des images, des catégories intelligentes et des tableaux croisés dynamiques

Créez et diffusez des présentations, seul ou en équipe, à l'aide de Keynotes

Limites d'Apple iWork

Les utilisateurs sont confrontés à des incohérences de mise en forme lorsqu'ils ouvrent des documents iWork dans MS Office et d'autres logiciels de bureautique

Problèmes de compatibilité entre les différentes versions d'iOS

Prix d'Apple iWork

Version gratuite pour toute personne disposant d'un compte iCloud

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

5. WordPerfect

via WordPerfect WordPerfect est une suite logicielle achevée aux multiples fonctionnalités, allant d'un outil de traitement de texte à un outil de modification en cours d'image facile à utiliser pour vous rendre plus productif.

En outre, Corel WordPerfect Office offre des fonctionnalités avancées telles qu'un dictionnaire Oxford intégré, un éditeur de livres électroniques et plusieurs modèles pour vous permettre de travailler plus intelligemment.

Meilleures fonctionnalités de WordPerfect

Suite bureautique tout-en-un avec une application de traitement de texte (WordPerfect), une application de tableur (Quattro Pro), une application de présentation, WordPerfect Lightning, et un outil de modification en cours d'image AfterShot

Ouvrez, modifiez et enregistrez la dernière version des formes Microsoft Office dans l'application WordPerfect Office

WordPerfect Lightning permet aux utilisateurs de rassembler du texte et des images provenant de différentes sources et de les réutiliser sous forme de document ou d'e-mail

Limites de WordPerfect

La conversion des tableaux et autres composants vers un autre outil, tel que Word, ne fonctionne pas parfaitement

Comparé à Microsoft, le caviardage nécessite plus de travail

Prix de WordPerfect

Licence unique: 249,99

G2: 4.1/5 (73 commentaires)

4.1/5 (73 commentaires) Capterra: 4.4/5 (190 commentaires)

6. LibreOffice

via LibreOffice Si vous recherchez un outil de productivité bureautique accessible mais presque achevé et rentable, un rejeton de la Document Foundation, LibreOffice, vient à votre rescousse.

LibreOffice, une suite bureautique à code source ouvert, est le successeur d'OpenOffice. Ce logiciel gratuit de suite de productivité bureautique donne une belle apparence à votre travail, quels que soient la forme et le but de votre document, qu'il s'agisse d'une lettre de thèse, d'un rapport financier, de présentations ou de dessins techniques.

Meilleures fonctionnalités de LibreOffice

Outil de productivité bureautique gratuit comprenant un traitement de texte, un éditeur de tableur et un logiciel de présentation disponible en 110 langues

Compatibilité avec de nombreux formats de documents, notamment Microsoft Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx) et LibreOffice

Extension des fonctions et automatisation des tâches grâce aux extensions du LibreOffice Extension Center et aux modèles prêts à l'emploi

Limites de LibreOffice

Absence d'options d'enregistrement, de partage, d'automatisation et d'intégration en ligne avec d'autres logiciels

Interface dépassée par rapport à d'autres suites de productivité

Prix de LibreOffice

Free Forever pour toujours

G2: 4.3/5 (257 commentaires)

4.3/5 (257 commentaires) Capterra: 4.3/5 (2151 commentaires)

7. Apache OpenOffice

via Apache OpenOffice Nous avons une solution si votre directeur financier a demandé une réduction de budget mais a toujours besoin d'une suite bureautique open-source.

Apache OpenOffice est une suite logicielle de productivité gratuite et open-source qui aide les organisations à préparer plus rapidement Excel, les présentations, les graphiques et la gestion des données.

Les meilleures fonctionnalités d'Apache OpenOffice

Disponible en plusieurs langues et compatible avec tous les ordinateurs courants

Les données sont stockées dans un format standard ouvert international, qui peut lire et écrire des fichiers créés à l'aide d'autres suites logicielles bureautiques standard

Apache OpenOffice Tableur permet de créer et de modifier des tableaux, des formulaires et des rapports au sein de la suite logicielle

Limites d'Apache OpenOffice

L'interface utilisateur est terne et obsolète

Certaines formes des applications MS Office ne sont pas compatibles avec Oneoffice

Prix d'Apache OpenOffice

Free Forever pour toujours

G2: 4.3/5 (300+ commentaires)

4.3/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (480+ commentaires)

8. Zoho Workplace

via Zoho Workplace Vos équipes jonglent entre plusieurs applications et travaillent en vase clos ?

Les Business peuvent éliminer le travail fastidieux grâce à un tableau de bord unifié qui intègre vos applications et vos sources d'entreprise en un seul endroit grâce à Zoho Workplace, une suite intégrée de d'applications et d'outils de productivité .

Zoho Workplace dispose d'un service d'e-mail, d'un outil de gestion de fichiers et d'une suite bureautique et collaborative. Le logiciel de la suite de productivité fournit une collaboration de style média social pour votre boîte aux lettres. Dans les Teams de Zoho Mail, affichez vos idées, menez des sessions de brainstorming avec votre équipe et planifiez des éléments d'action simultanément.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Workplace

Le tableau de bord personnalisable vous permet de changer de thème et de choisir votre langue préférée

Grâce aux applications mobiles Workplace, connectez-vous et collaborez avec votre équipe depuis n'importe où

Connect est une solution d'intranet social pour les collaborations à l'échelle de l'entreprise

Créez et diffusez des présentations professionnelles à votre public dans le monde entier avec Zoho Show et choisissez parmi plusieurs modèles et options d'animation avancées

Limites de Zoho Workplace

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Difficultés d'intégration avec des applications autres que Zoho

Prix de Zoho Workplace

Standard : 3 $/mois/utilisateur

: 3 $/mois/utilisateur Professionnel : 6$/mois/utilisateur

: 6$/mois/utilisateur Courriel seulement : 1$/mois/utilisateur

: 1$/mois/utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (2300+ commentaires)

4.4/5 (2300+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

9. SoftMaker Office

via Bureau SoftMaker SoftMaker Office est un logiciel de Alternative à l'environnement de travail de Google avec traduction automatique, fusion de PDF, signature numérique et comparaison de documents pour smartphones et tablettes.

Cette suite de productivité conforme au GDPR est compatible avec Microsoft Office, ce qui vous permet de modifier vos documents dans l'écosystème Microsoft.

SoftMaker Office meilleures fonctionnalités

Livré avec la traduction automatique, la fusion de PDF, les signatures numériques et la comparaison de documents

Polices OpenType et TrueType de qualité supérieure pour les systèmes Windows, Mac et Linux

Conforme au GDPR et disponible sur les applications mobiles pour iOS et Android

Limites de SoftMaker Office

Ne se synchronise pas facilement avec le stockage cloud

Les utilisateurs se plaignent des bogues et de la lenteur des mises à jour

Prix de SoftMaker Office

Professionnel 2024 : $129.95

: $129.95 Standard 2024 : $99.95

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

10. OnlyOffice

via OnlyOffice Supposons que vous soyez le responsable du service informatique d'un établissement d'enseignement cherchant à intégrer une suite bureautique à son environnement cloud pour stocker des documents en toute sécurité dans le cloud. Vous recherchez une alternative à MS Office avec un hébergement sur site, et OnlyOffice est la solution idéale.

La suite de productivité d'OnlyOffice permet aux enseignants et aux étudiants de rationaliser le travail sur leurs projets, de collaborer en ligne, de créer et d'éditer des documents, des feuilles de calcul et des présentations, et facilite le processus d'enseignement et d'apprentissage.

Les meilleures fonctionnalités d'OnlyOffice

Un panneau de contrôle intuitif pour gérer votre environnement de travail numérique et le personnaliser avec des schémas de couleurs intégrés, remplacer les logos, les titres et les liens, et changer le thème de l'interface

Les salles de collaboration permettent la co-rédaction de documents, le suivi du temps, et la communication en temps réel avec le chat intégré et les visioconférences

Utiliser l'environnement de travail pourla documentation d'un projetchiffrercollaboration sur les documents pour la sécurité de l'entreprise, et analysez la productivité de votre équipe à l'aide de diagrammes de Gantt

Limites de OnlyOffice

Il n'est pas facile de personnaliser l'interface utilisateur

À ne fait pas de synchronisation automatique avec Google Drive

Prix d'OnlyOffice

Enterprise : 2 200 $/serveur pour 50 utilisateurs

: 2 200 $/serveur pour 50 utilisateurs Enterprise Plus : 3 300 $/serveur pour 50 utilisateurs

: 3 300 $/serveur pour 50 utilisateurs Enterprise Premium: $4,450/serveur pour 50 utilisateurs

G2: 4.4/5 (63 commentaires)

4.4/5 (63 commentaires) Capterra: 4.5/5 (324 commentaires)

Prêt à révolutionner la productivité de votre organisation ?

Le choix de votre suite bureautique est la boussole qui vous guide vers une collaboration rationalisée, un traitement efficace des documents et une meilleure efficacité organisationnelle. Choisissez une suite de productivité cohérente avec le flux de travail de votre organisation, fournissant un environnement transparent, productif et sécurisé aux équipes pour qu'elles atteignent leurs objectifs.

ClickUp est l'une des meilleures suites bureautiques disponibles pour les entreprises, les organisations, les établissements d'enseignement et tous ceux qui souhaitent créer et partager du contenu numérique. Gestion du flux de travail décompose les projets complexes en tâches gérables et vous permet d'attribuer des responsabilités, de suivre la progression et d'automatiser les étapes manuelles du flux de travail.

Les fonctionnalités de ClickUp automatisation s'intègre à d'autres logiciels de bureautique pour assurer un flux d'informations fluide entre les différents logiciels et départements. La sécurité au niveau de l'entreprise en fait la suite bureautique en ligne de choix, même pour des secteurs tels que les établissements d'enseignement.

Des fonctionnalités avancées telles que les modèles de feuilles de calcul, les outils de collaboration en équipe, la migration multiplateforme et la capacité à s'intégrer à d'autres applications de communication font de ClickUp l'outil idéal pour les entreprises occupées qui souhaitent créer et partager du contenu numérique avec leurs clients et leurs équipes.

Essayer ClickUp productivité bureautique aujourd'hui.