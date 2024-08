10 modèles gratuits de matrice des compétences dans Excel et ClickUp

Qu'est-ce qui fait un grand dirigeant ? Faire tout ce qu'il faut pour que chaque membre de son équipe réussisse. 🎉

Les grands chefs d'entreprise savent qu'il est essentiel d'investir dans la croissance et le développement de chaque employé. Comment ? En veillant à ce que les individus ne stagnent pas dans leur carrière, acquièrent constamment de nouvelles compétences et augmentent constamment leur niveau d'expertise.

Une matrice de compétences est un outil utilisé par les équipes RH et les chefs de service pour enregistrer, suivre et, en fin de compte, améliorer les compétences de chaque membre de l'équipe. Une matrice de compétences crée une grille de chaque membre du département ou du projet, suivie des compétences requises pour le poste correspondant. Au fil du temps, une matrice de compétences peut être utilisée pour améliorer les processus de recrutement, l'allocation des ressources et la gestion des ressources humaines

la formation et le développement

. 👏👏

Vous vous demandez comment créer une matrice de compétences ? Poursuivez votre lecture. Si vous cherchez à construire une matrice de compétences, vous n'avez pas besoin de partir de zéro. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ce qu'est une matrice de compétences, des caractéristiques d'un bon modèle et de 10 modèles de matrice de compétences à utiliser dans votre entreprise. 📚

Qu'est-ce qu'un Modèle de matrice des compétences ?

En termes simples, une matrice de compétences indique les compétences dont votre équipe a besoin pour réussir.

Professionnels des ressources humaines

et les chefs de service utilisent souvent des matrices de compétences pour offrir une représentation visuelle des compétences requises, couvertes et manquantes pour chaque projet. 👍

Une matrice de compétences (parfois appelée matrice de compétences) crée une grille des compétences ou des caractéristiques nécessaires pour chaque département ou projet. Bien que chaque matrice de compétences varie en fonction de votre organisation unique, un modèle type peut énumérer un membre de votre équipe pour chaque colonne et les ensembles de compétences souhaités pour chaque ligne. À partir de là, les chefs d'équipe peuvent rapidement identifier les lacunes en matière de compétences au sein de l'organisation.

Vous pouvez trouver un modèle de matrice de compétences payant dans la plupart des

logiciel de surveillance des employés

et des plates-formes. Vous pouvez également trouver de nombreux modèles gratuits et téléchargeables en ligne. Il vous suffit de télécharger le modèle sur Excel, Word ou un autre outil, de personnaliser les compétences en fonction de votre organisation et de le mettre à jour régulièrement pour suivre les progrès des employés.

Qu'est-ce qui fait un bon Modèle de matrice des compétences ?

Les meilleures compétences

modèles de matrice

aident votre organisation à mieux répartir les tâches et les responsabilités entre les membres de l'équipe. Le bon modèle doit être facile à comprendre, facile à mettre à jour et offrir une vue d'ensemble à 360 degrés des forces et des possibilités de compétences de chaque département. 👊

Avec la bonne matrice de compétences, les dirigeants de l'entreprise sont mieux équipés pour :

Prendre de meilleures décisions en matière d'embauche: Une matrice de compétences est un élément essentiel de la gestion des ressources humaines outil essentiel de gestion des employés . Si une compétence particulière est absente de l'ensemble de votre équipe, c'est peut-être le signe que vous devez procéder à une nouvelle embauche

Une matrice de compétences est un élément essentiel de la gestion des ressources humaines outil essentiel de gestion des employés . Si une compétence particulière est absente de l'ensemble de votre équipe, c'est peut-être le signe que vous devez procéder à une nouvelle embauche **Si une compétence particulière n'est présente que chez quelques membres de l'équipe, c'est peut-être l'occasion de multiplier les possibilités d'apprentissage et de développement. Envisagez d'organiser un déjeuner-conférence ou une journée de formation interne pour permettre aux membres de l'équipe de se mettre à niveau

**Proposez des promotions : si vous trouvez un membre de l'équipe dont le niveau de compétence est plus élevé que celui de ses homologues, il pourrait être plus apte à occuper un poste de direction

Attribuer des tâches et des responsabilités: Il faut se rendre à l'évidence : les gens aiment accomplir des tâches dans lesquelles ils excellent. En analysant les compétences techniques et humaines de chaque membre de l'équipe, vous pouvez répartir les tâches en fonction des points forts de chacun

Il faut se rendre à l'évidence : les gens aiment accomplir des tâches dans lesquelles ils excellent. En analysant les compétences techniques et humaines de chaque membre de l'équipe, vous pouvez répartir les tâches en fonction des points forts de chacun Les évaluations de performance sont simplifiées: Examens des performances sont mutuellement bénéfiques pour les superviseurs et les subordonnés. La bonne matrice de compétences peut aider à informer les membres de l'équipe sur les compétences qu'ils doivent travailler

Examens des performances sont mutuellement bénéfiques pour les superviseurs et les subordonnés. La bonne matrice de compétences peut aider à informer les membres de l'équipe sur les compétences qu'ils doivent travailler Fixer des objectifs individuels: Pour aider les employés à perfectionner leurs compétences trimestre après trimestre, utilisez une matrice de compétences pour fixer des objectifs applicables à chaque poste

10 Modèles de matrice des compétences à utiliser en 2024

Vous cherchez un modèle de matrice des compétences pour approfondir les points forts de chaque membre de l'équipe ? Pour obtenir une représentation visuelle des compétences de chaque service, pensez à utiliser ces modèles.

1. Modèle de matrice de compétences pour le conseil d'administration de ClickUp

Mesurez les compétences de chaque membre de l'équipe avec ce modèle de matrice des compétences du conseil d'administration de ClickUp

Vous cherchez un moyen incroyablement simple de suivre les compétences de chaque membre de l'équipe ? Le modèle de matrice des compétences du conseil d'administration de ClickUp est un outil très simple à utiliser

Modèle de matrice de compétences pour le conseil d'administration ClickUp

a une présentation facile à suivre qui consacre une ligne à chaque membre de l'équipe. Chaque colonne est réservée à une compétence que vous souhaitez suivre, telle que le leadership, les connaissances financières ou la gestion des risques.

Si un employé s'avère compétent dans une certaine compétence, il suffit de cocher la colonne correspondante. Vous pouvez facilement permuter les noms des employés pour refléter les nouvelles embauches ou ajouter, permuter ou supprimer des compétences pour refléter au mieux les besoins de chaque département.

Télécharger ce modèle

2. Modèle de cartographie des compétences ClickUp

Enregistrez et contrôlez les compétences matérielles et immatérielles pour chaque projet ou membre de l'équipe avec le modèle de cartographie des compétences de ClickUp

Pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise, vous devez associer les bonnes personnes aux bonnes tâches. Comment y parvenir ? En comprenant où se situent leurs points forts.

Avec l'aide de

Modèle de cartographie des compétences de ClickUp

grâce à ce modèle, vous pouvez identifier, suivre et cartographier l'ensemble des compétences uniques de chaque employé. Il suffit de dresser la liste de tous les membres de l'équipe (regroupés par département) et de leur attribuer une note de 1 à 5 en fonction de leur maîtrise de chaque compétence. Une fois le modèle rempli, vous pouvez identifier les lacunes en matière de compétences pour chaque individu et pour l'ensemble du service.

Au fil du temps, le modèle de cartographie des compétences peut vous aider à prendre de meilleures décisions en matière d'embauche, de formation et d'opportunités de développement de l'apprentissage.

Télécharger ce modèle

3. Modèle de matrice de formation ClickUp

Rationalisez la formation des employés et la planification de la main-d'œuvre à l'aide de ce modèle pratique de matrice de formation de ClickUp

Vous cherchez à créer un programme de formation efficace ?

Modèle de matrice de formation de ClickUp

facilite la gestion, l'enregistrement et le suivi des compétences de votre équipe. L'utilisation régulière de ce modèle peut vous aider à rationaliser vos programmes de formation et de développement.

Le modèle de matrice de formation vous permet de suivre l'évolution des compétences matérielles et immatérielles de chaque membre du personnel. Chaque ligne offre un espace pour inscrire le nom de l'employé, son rôle, son département et ses compétences individuelles. Les rôles et les départements sont codés par couleur, tandis que les points forts offrent un système de classement facile à suivre.

Vous pouvez créer des vues personnalisées pour obtenir une vue d'ensemble des performances des employés. De plus, vous pouvez créer des statuts personnalisés pour marquer les tâches comme terminées, absentes de l'entreprise ou en cours d'examen.

Télécharger ce modèle

4. Modèle de matrice de recrutement ClickUp

Prenez des décisions d'embauche stratégiques et obtenez pour vos employés les promotions qu'ils méritent grâce à ce modèle de matrice de dotation de ClickUp

Êtes-vous en train de faire passer votre entreprise au niveau supérieur ? Avant d'embaucher un nouveau membre de l'équipe, vous devez savoir quels ensembles de compétences vous souhaitez ajouter à votre arsenal.

Modèle de matrice de recrutement de ClickUp

énumère les compétences nécessaires pour chaque rôle particulier. Pour chaque poste, il suffit de créer une liste des caractéristiques souhaitées. À partir de là, vous pouvez cocher chaque compétence spécifique, ce qui permet à la direction générale d'avoir un aperçu des compétences manquantes dans chaque département.

La matrice de recrutement propose une grille dans laquelle vous pouvez dresser la liste de chaque fonction, suivie de la description du poste, du département et des compétences requises. Il vous suffit d'intervertir chaque champ personnalisé ou de créer votre propre système de codage couleur pour qu'il corresponde au mieux à votre entreprise.

Télécharger ce modèle

5. Modèle de matrice de compétences techniques ClickUp

Suivez les compétences techniques de l'ensemble de votre personnel en utilisant ce modèle simple de matrice des compétences techniques de ClickUp

Le suivi des compétences techniques est impératif pour la croissance de toute entreprise, en particulier lorsqu'il s'agit de services informatiques, d'ingénierie ou de gestion des produits. Si vous cherchez à transformer votre processus d'embauche ou de formation interne, vous devriez tirer parti de ce modèle de matrice de compétences techniques de ClickUp

Modèle de matrice de compétences techniques de ClickUp

.

Ce modèle de matrice des compétences aide les équipes à gérer les complexités de la gestion des talents. Chaque département dispose d'une ligne consacrée à chaque employé. Ensuite, chaque colonne se concentre sur une certaine compétence, telle que le développement de logiciels, les langages de codage, les procédures de test ou le débogage.

Le modèle offre un espace pour créer votre propre légende d'évaluation des compétences, classant chaque compétence de un à quatre. Si une personne est experte dans un domaine donné, inscrivez un quatre. S'il s'agit d'un débutant, inscrivez un 1.

Le modèle se colore automatiquement en fonction de votre classement, offrant ainsi une vue d'ensemble des compétences techniques de votre équipe.

Télécharger ce modèle

6. Modèle de matrice de compétences IT ClickUp

Enregistrez, contrôlez et évaluez exactement les compétences dont votre département informatique a besoin pour réussir en utilisant ce modèle de matrice des compétences informatiques de ClickUp

Chaque département informatique a besoin de la bonne combinaison de compétences et d'expertise pour réussir. Avec la

Modèle de matrice des compétences informatiques par ClickUp

grâce à ce modèle, vous pouvez suivre les forces, les faiblesses et les lacunes de votre équipe en matière de compétences techniques.

Cette grille offre une représentation visuelle du degré d'expertise de chaque personne au sein de votre département informatique. Pour ajouter un nouvel ensemble de compétences, il vous suffit d'accéder à la vue Tableau des compétences, de cliquer sur le signe plus, puis d'ajouter le domaine d'expertise. Vous pouvez visualiser et évaluer les compétences de votre équipe dans son ensemble, ou vous plonger dans les compétences de chaque membre de votre service.

Télécharger ce modèle

7. Modèle de matrice de compétences Excel par AIHR

via AIHR

Vous cherchez un moyen simple d'évaluer et de gérer les compétences de votre équipe ? Les bilans de compétences aident la direction de l'entreprise à investir dans le développement des employés, à prendre des décisions intelligentes en matière de recrutement et à allouer des ressources pour chaque projet.

Grâce à ce modèle simple de matrice des compétences en Excel de l'AIHR, votre organisation peut facilement tenir à jour votre matrice des compétences en Excel

gestion des compétences

à jour. Il suffit d'inscrire le nom de chaque employé en haut des colonnes et de consacrer une compétence à chaque ligne. Inscrivez ensuite les compétences et le niveau d'intérêt de chaque membre de l'équipe pour chaque compétence.

Télécharger ce modèle

8. Modèle de matrice des compétences Excel par AG5

via AG5

Le suivi des compétences des employés ne doit pas être un processus compliqué. Grâce à ce modèle gratuit proposé par AG5, vous pouvez suivre facilement les compétences de vos employés, qu'il s'agisse de compétences techniques ou non techniques.

La matrice des compétences peut être téléchargée aux formats Excel, Microsoft Word et PDF. Il suffit de la télécharger dans le format de votre choix, puis d'indiquer les noms des membres de l'équipe et les compétences disponibles. Le modèle est fourni avec une palette de couleurs intégrée, chaque individu étant classé dans l'un des statuts suivants : aucune connaissance, débutant, indépendant, expert ou formateur.

Télécharger ce modèle

9. Modèle de matrice des compétences Excel par Skilltree

via Skilltree

Voici un autre modèle qui ne nécessite pas de logiciel de matrice des compétences et qui peut être utilisé directement dans Excel. De plus, il peut être téléchargé gratuitement.

Ce modèle Excel de Skilltree contient tout ce dont vous avez besoin pour effectuer une analyse des lacunes en matière de compétences au sein de votre entreprise. Il suffit d'indiquer le prénom, le nom de famille et le rôle de chaque employé, puis les compétences non techniques et techniques souhaitées. Chaque employé dispose de sa propre ligne, où vous pouvez facilement enregistrer les niveaux de compétence pour chaque compétence que vous analysez.

Le modèle permet de visualiser les points forts et les lacunes en matière de compétences pour chaque projet ou service. Lors des sessions d'évaluation trimestrielles, les employés peuvent le remplir comme un outil d'auto-évaluation, ou les dirigeants peuvent documenter les niveaux de compétence pour

assigner des tâches

d'accorder des promotions ou de désigner des chefs de projet.

Télécharger ce modèle

10. Modèle de matrice de compétences Excel par CIToolkit

via CIToolkit

Les modèles de matrice de compétences peuvent être une

outil de communication

entre les employés et les chefs de service. Une matrice de compétences permet d'identifier facilement les lacunes dans la formation des employés, les certifications ou l'éducation de l'ensemble de l'équipe. À partir de là, la direction de l'entreprise peut réorganiser le processus d'intégration, promouvoir l'enseignement supérieur ou même fournir une formation sur place.

Pour entamer la conversation, envisagez de télécharger le modèle de matrice de compétences Excel de CIToolkit. Ce modèle facile à utiliser vous permet d'évaluer les compétences de l'ensemble de votre équipe. Il suffit d'inscrire les noms des membres de l'équipe dans la colonne de gauche et d'ajouter une compétence au début de chaque ligne.

Cette matrice peut facilement être personnalisée pour répondre aux besoins de votre entreprise. À partir de là, vous pouvez réorganiser vos besoins en formation pour aider vos employés à acquérir de nouvelles compétences.

Télécharger ce modèle

Investissez dans le développement des employés en utilisant les modèles de matrice de compétences de ClickUp

Le succès de votre entreprise dépend de la réussite de chaque employé. Pour vous assurer que les membres de votre équipe perfectionnent les compétences dont ils ont besoin, utilisez un modèle de matrice de compétences. 🤩

Un modèle de matrice de compétences est un outil

outil de gestion d'équipe

utilisé par les professionnels des ressources humaines et les chefs d'équipe. En enregistrant les compétences de chaque employé en matière de compétences matérielles et immatérielles, vous pouvez prendre de meilleures décisions en matière d'embauche, améliorer l'intégration des employés et vous assurer qu'aucun membre de l'équipe n'est surchargé de travail.

Pour commencer à tirer parti d'un modèle de matrice de compétences, utilisez ClickUp, qui vous permet de remplacer facilement les champs personnalisés, d'alterner entre différentes vues et, en fin de compte, de personnaliser votre modèle pour l'adapter à votre organisation. De plus, vous obtiendrez plus qu'un modèle de matrice de compétences avec une suite complète de fonctionnalités de gestion de projet, plus de 1 000 intégrations, 100 Mo de stockage, un nombre illimité de tâches et des fonctionnalités gratuites pour toujours. Essayez ClickUp dès aujourd'hui .