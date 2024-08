10 Logiciels de gestion des employés pour les équipes RH en 2024

Que vous soyez propriétaire d'une entreprise ou responsable des ressources humaines, la constitution et la gestion de votre capital humain doivent être au cœur de vos préoccupations, car c'est le travail d'équipe qui fait travailler les rêves. ✨

La gestion du personnel ne consiste pas seulement à s'assurer que les tâches sont terminées, à approuver les demandes de congés et à procéder à des évaluations de performance - bien que ces éléments soient également importants. De nos jours, la satisfaction du personnel compte beaucoup, et cela implique bien plus que de fournir un environnement de travail agréable. Cela commence par votre processus d'intégration des employés le processus d'intégration des employés se poursuit avec les outils de travail que vous leur fournissez (ou non) et inclut les paiements à temps. 💸

Tout cet administrateur est souvent incroyablement chronophage - mais il n'a pas à l'être. Lorsque vous investissez dans un logiciel de gestion des employés, il est facile d'automatiser une grande partie de ces tâches.

Voyons ce qu'une bonne solution de gestion des employés devrait faire et examinons certains des éléments suivants Logiciel RH options. En choisissant celui qui convient à votre entreprise, vous gagnerez du temps et de l'argent, ce qui favorisera la fidélisation de votre personnel et votre rentabilité. Tout le monde y gagne. 🏆

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des employés ?

Selon le type d'entreprise que vous dirigez, voici quelques-unes des fonctionnalités clés à prendre en compte lorsque vous recherchez un logiciel de gestion des employés pour vous aider dans les fonctions RH :

Un moyen facile de stocker et d'accéder aux informations sur les employés, y compris les données importantes telles que le rôle, le niveau de rémunération et les congés restants

Des modèles utiles qui vous permettent de gagner du temps et d'économiser des efforts, tels quemodèles d'accueil des nouveaux arrivants pour les nouveaux employés, les modèles 30-60-90 pour faciliter la gestion des tâches, ou les modèlesmodèles de formulaires de retour d'information pour recueillir des informations afin de stimuler l'engagement des employés

Logiciel de suivi des employés pour suivre les relevés de temps et les tâches - ce qui est particulièrement important si vous travaillez avec une main-d'œuvre télétravailleur

Des outils de gestion de projet qui assistent la gestion du temps et vous aident à suivre la progression de vos projetsKPI RHet vous permettent dedélégué des tâches* Une interface intuitive et facile à naviguer qui offre une excellente expérience utilisateur

Excellentecommunication au sein de l'équipe des outils, de préférence avec une fonction de visioconférence, afin que vous puissiez facilement prendre des nouvelles des personnes ou des équipes, quel que soit l'endroit où elles se trouvent ou vous-même

Un portail de libre-service pour les employés, si possible, où les membres du personnel obtiennent des réponses à leurs questions et accèdent à l'apprentissage dont ils ont besoin, réduisant ainsi la charge de travail de votre équipe RH 😊

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des employés à utiliser en 2024

Simplifiez au maximum la gestion de votre capital humain (HCM) en choisissant les outils de gestion des employés adaptés à votre entreprise. Réfléchissez à la taille de votre entreprise et décidez exactement des tâches que vous aimeriez automatiser. Déterminez également si vous et votre équipe travaillez principalement à partir de bureaux ou si vous avez besoin d'une excellente application mobile pour assister les travailleurs en déplacement. 🚚

Si les besoins de votre entreprise ne sont pas trop complexes à ce stade, vous pouvez même trouver des systèmes de gestion des employés gratuits pour stimuler l'engagement et la productivité des employés.

Voici quelques-uns des meilleurs systèmes de gestion des employés disponibles aujourd'hui.

ClickUp automatise la gestion des équipes de bout en bout, afin que vous puissiez vous concentrer sur la croissance de votre entreprise

ClickUp est une plateforme de productivité qui vous permet de suivre tous les aspects de votre entreprise, y compris vos ressources humaines fonctions. Il s'agit d'un logiciel de gestion des employés facile à utiliser, avec toutes vos données en un seul endroit et organisées, de sorte qu'il est facile de trouver ce dont vous avez besoin.

Avec les fonctions logiciel de gestion de projet intégré pour vous aider à maîtriser toutes vos initiatives en matière de ressources humaines, ainsi qu'une myriade de modèles de traitement de texte et de feuilles de calcul, il n'est pas nécessaire de réinventer la roue. ClickUp vous fait gagner du temps dès le début - et tout au long de vos projets. 🙌

La communication avec votre équipe est simple, où qu'elle se trouve. Utilisez la fonction de vidéoconférence de ClickUp pour organiser une réunion virtuelle ou un webinaire de formation, ou utilisez l'une des nombreuses intégrations possibles, telles que Microsoft Teams ou Zoom . Collaborez visuellement pendant votre réunion en utilisant Tableaux blancs ClickUp qui transforment les idées en tâches.

ClickUp est l'un des meilleurs systèmes gratuits de gestion des employés pour démarrer lorsque votre entreprise est petite. Le forfait Free offre tous les outils de base dont vous aurez besoin. Et au fur et à mesure que votre entreprise se développe et devient plus complexe, il est facile de mettre à niveau votre forfait pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires. ✨

ClickUp meilleures fonctionnalités

Importez tout de votre ancien outil de gestion de projet, comme Asana, Trello ou Monday.com

Quelle que soit la taille de votre équipe, et que vous soyez un professionnel des RH ou basé dans le service de la paie, les outils de collaboration facilitent le travail en commun, car tout le monde est sur la même page

L'une des fonctionnalités de gestion est un tableau de bord qui vous donne un aperçu des indicateurs clés, puis vous permet d'afficher les détails à partir de là

Personnalisez vos affichages afin de visualiser les données comme vous le souhaitez, par exemple dans une Liste, un tableau Kanban ou un diagramme Gantt

ClickUp est extrêmement convivial, de sorte que vous comprendrez rapidement le système et commencerez à économiser du temps et des efforts

Il existe de nombreuses possibilités d'intégration, notammentOutlook, Slack,Google Drive, One Drive, etSalesforceafin que vous puissiez travailler de manière transparente sur toutes les plateformes

Les limites de ClickUp

Le système étant très complexe et personnalisable, il faut parfois un certain temps pour découvrir toutes ses possibilités

L'application mobile n'est pas aussi rationalisée et accessible que la version bureau (pour l'instant)

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Treillis

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Lattice.jpg Treillis /$$$img/

Via Treillis Lattice rationalise votre flux de travail en matière de gestion des personnes, ce qui vous permet de vous concentrer gratuitement sur des initiatives plus importantes, comme la gestion des talents et la promotion de l'engagement et de la performance des employés. Des analyses détaillées vous donnent toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions fondées sur des données qui développent votre capital humain - et votre entreprise. 📈

Ce système de gestion des employés à distance est particulièrement efficace pour les équipes distribuées. Il maintient tout le monde à bord avec ce qui se passe, ce qui rend la gestion de l'équipe à distance facile.

Les meilleures fonctionnalités de Lattice

Suivi des objectifs de carrière, des tâches et des réunions pour que rien ne soit oublié

Centralisation des informations et des processus pour que les employés à distance aient l'impression de faire partie d'une équipe plus large, ce qui améliore la gestion de l'équipe virtuelle ainsi que l'expérience de l'employé

Il est facile de suivre la progression des processus RH en temps réel, de sorte que vous sachiez toujours où vous en êtes

C'est un excellent outil pour fournir et recevoir un retour d'information au sein des équipes, qu'elles soient au bureau ou à distance

Les modèles d'évaluation des performances sont personnalisables pour des individus ou des cas d'utilisation spécifiques

Limites de Lattice

Certains utilisateurs estiment que l'interface utilisateur n'est pas bien conçue et qu'il est difficile de naviguer dans le système

La fonction 1:1 et les rapports pourraient être améliorés

Prix de Lattice

Engagement: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Croissance: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Compensation: 6$/mois par utilisateur

6$/mois par utilisateur Gestion de la performance + OKRs et Objectifs: $11/mois par utilisateur

$11/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

G2: 4.7/5 (3,700+ reviews)

4.7/5 (3,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

3. Ondulation

Via Ondulation Rippling est un système de paiement centralisé système de gestion de la main-d'œuvre qui gère l'ensemble du cycle de vie de vos employés - de la paie et des dépenses à l'administration des avantages sociaux - en un seul endroit.

Il permet de recruter de nouveaux talents, de suivre les heures de travail et les présences, et de gérer le temps de travail transférer des connaissances par le biais du système de gestion de l'apprentissage. Il permet également de paramétrer facilement le logiciel informatique d'un individu et de l'intégrer à des applications telles que Microsoft 365 et Slack. 💻

Le cloud RH fait partie de l'écosystème plus large de Rippling, qui comprend des logiciels informatiques et financiers.

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

L'interface utilisateur est intuitive, bien présentée et très facile à naviguer

Modèles de paie de se mettre automatiquement à jour pour refléter les modifications apportées aux rôles, aux données des employés, à la rémunération ou aux avantages sociaux

Le centre d'apprentissage en ligne permet d'obtenir facilement l'aide d'un spécialiste lorsque vous en avez besoin

Le système est continuellement mis à jour, de sorte que les outils de gestion des employés sont toujours améliorés

Limites de l'effet d'entraînement

Certains utilisateurs ont eu du mal à obtenir l'assistance d'une personne réelle lorsqu'ils rencontraient des problèmes

Le système n'est pas très personnalisable en termes de couleurs ou d'applications à afficher

Prix de Rippling

À partir de 8 $/mois par utilisateur

Contact pour les prix

G2: 4.8/5 (2,000+ reviews)

4.8/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.9/5 (2 700+ avis)

4. Travaux d'utilité publique

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Justworks.jpg Juste pour le plaisir /$$$img/

Via Travaux d'intérêt général Justworks est une solution de gestion des employés à distance destinée aux petites et moyennes entreprises, principalement dans les secteurs des services professionnels, des services financiers, de la technologie et des organisations à but non lucratif. Elle aide ces entreprises à automatiser les outils de gestion des ressources humaines, la paie et l'assistance en matière de conformité.

L'intégration des nouveaux employés et leur inscription aux avantages auxquels ils ont droit se font rapidement. Suivez ensuite leurs heures de travail et informez-les lorsqu'ils sont payés.

Vos employés ont également un accès direct à l'assistance de Justworks s'ils ont des questions sur leurs prestations de soins de santé, les déductions ou l'impôt. 👀

Meilleures fonctionnalités de Justworks

Le système est très simple et il est facile de trouver les informations dont vous avez besoin

Comparez l'assurance maladie et d'autres prestations à partir du système

L'équipe du service clientèle est très réactive et ouverte aux suggestions d'amélioration

Les limites de Justworks

Les fonctionnalités de l'application mobile sont plus limitées que celles de la version bureau

Même s'il est conçu pour les petites entreprises, Justworks peut s'avérer coûteux pour elles

Prix de Justworks

Basics: $59/mois par employé (réduction pour 50+ employés)

$59/mois par employé (réduction pour 50+ employés) Plus:99$/mois par employé (réduction pour 50 employés et plus)

G2: 4.6/5 (390+ commentaires)

4.6/5 (390+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (190+ avis)

5. Deel HR

Via Deel HR Deel est un système de gestion des employés à distance tout-en-un qui vous aide à développer et à gérer des équipes internationales. Il permet d'embaucher du personnel à temps plein ou des entrepreneurs indépendants, puis d'intégrer facilement les nouveaux employés et de les rémunérer.

Créez des contacts juridiques locaux pour chaque membre de l'équipe, qu'il s'agisse d'un travailleur à distance ou non. Suivez leurs périodes de travail et d'inactivité, et gérez les paiements et autres avantages en fonction du pays où ils se trouvent. 🌎

Meilleures fonctionnalités de Deel HR

Deel est un logiciel de travail à distance très bien conçu, il est donc facile d'y naviguer, même si vous n'êtes pas très calé en technologie

L'infrastructure mondiale de Deel permet d'embaucher facilement des employés en tant qu'employeur officiel (EOR) dans d'autres pays où vous n'avez pas d'entreprise

Tirez parti des contrats conclus par Deel avec divers fournisseurs de services pour expédier du matériel à votre équipe, consulter des experts locaux ou offrir à vos employés des services tels que l'accès à des espaces de travail en commun dans le monde entier

Limites de Deel en matière de ressources humaines

L'Assistance sur leur service client varie d'un extrême à l'autre, donc l'assistance peut être aléatoire

Les paiements sont limités à des cycles spécifiques, vous ne pouvez donc pas effectuer de paiements ad hoc comme des remboursements de frais en dehors de ces dates

Prix de Deel HR

DeelHR: A partir de gratuit

A partir de gratuit Entrepreneurs: À partir de 49 $/mois

À partir de 49 $/mois EOR: À partir de 599 $/mois

À partir de 599 $/mois Paie mondiale: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Immigration: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (800+ avis)

4.6/5 (800+ avis) Capterra: 4.3/5 (90+ avis)

6. Kissflow HR Cloud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Kissflow-HR-Cloud.jpg Kissflow HR Cloud /$$$img/

Via Kissflow HRKissflow est une plateforme de développement d'applications à code bas qui vous aide à créer votre propre logiciel de gestion des employés. Créez les flux de travail, les applications, les tableaux de bord, les checklists et les formulaires dont vous avez besoin pour gérer votre équipe avec un minimum de temps de développement.

Avec des analyses et des rapports intégrés, il est facile de suivre la performance de vos processus. Kissflow assiste également la collaboration d'équipe avec des outils de partage de fichiers et de messagerie qui améliorent à la fois le travail d'équipe et la productivité de l'équipe. 📨

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow HR Cloud

Il est relativement simple d'automatiser vos processus d'entreprise à l'aide d'une interface de type glisser-déposer

Il s'intègre à l'environnement de travail de Google ainsi qu'au système de gestion des ressources humaines de l'entrepriseSlack etDropboxentre autres, de sorte que si vous utilisez ces systèmes, vous pouvez travailler de manière transparente sur toutes les plateformes

L'assistance client répond rapidement et utilement en cas de problème avec le système

Les limites de Kissflow HR Cloud

À l'heure où les utilisateurs non techniques peuvent faire l'essentiel, vous avez besoin d'une certaine expertise en matière de codage pour créer un système de gestion des employés plus impliqué

Si vous avez des flux de travail complexes - par exemple, vous utilisez des règles d'entreprise avancées ou plusieurs branches conditionnelles - vous pouvez trouver Kissflow limité dans les options de personnalisation

Prix de Kissflow HR Cloud

Basique: À partir de 1 500 $/mois

À partir de 1 500 $/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (500+ reviews)

4.3/5 (500+ reviews) Capterra: 3.9/5 (35+ avis)

7. Connecteam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/Connecteam-Time-Tracking.png Logiciel de gestion des employés : Connecteam Suivi du temps /$$$img/

Via Connecteam Conçu avec une approche mobile-first, ce logiciel de gestion des employés à distance aide les managers à automatiser leurs flux de travail et à se concentrer sur la croissance de l'entreprise, sachant que leur équipe est sur la bonne voie et qu'elle se sent assistée par le système.

Connecteam met en place des paramètres et suit les heures de travail, crée tous les formulaires, checklists ou rapports dont vous avez besoin pour la documentation numérique, et facilite les communications avec les membres de votre personnel, où que vous soyez. 📝

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Très convivial, il est facile à naviguer et à personnaliser, ce qui simplifie la gestion d'une équipe

Suivez les heures d'arrivée et de départ de votre équipe pour leur journée de travail,les congés payés (PTO)les heures supplémentaires et les préférences en matière de pauses

L'équipe d'assistance client répond rapidement et se montre très réceptive aux suggestions, ajoutant continuellement de nouvelles fonctionnalités sur demande

Connecteam s'intègre à des logiciels de paie tels que Gusto et QuickBooks Online

Limites de Connecteam

Si votre équipe travaille hors ligne, les fonctionnalités en temps réel ne vous seront pas utiles

Toutes les zones du système ne sont pas connectées, de sorte que trouver toutes les informations dont vous avez besoin peut parfois relever de la chasse au trésor

Prix de Connecteam

Small Business : Gratuit (jusqu'à 10 utilisateurs)

Gratuit (jusqu'à 10 utilisateurs) Basique: 29 $/mois (réduction pour 30 utilisateurs et plus)

29 $/mois (réduction pour 30 utilisateurs et plus) Avancé: 49 $/mois (réduction pour 30 utilisateurs et plus)

49 $/mois (réduction pour 30 utilisateurs et plus) Expert: 99$/mois (réduction à partir de 30 utilisateurs)

G2: 4.3/5 (39 commentaires)

4.3/5 (39 commentaires) Capterra: 4.8/5 (290+ commentaires)

8. Corne de taureau Sirenum

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Bullhorn-Sirenum.jpg Sirène de corne de taureau /$$$img/

Via Sirenum Bullhorn propose une suite d'applications pour les entreprises du secteur de la dotation en personnel, dont Sirenum. Cette plateforme d'automatisation de la gestion du personnel est conçue pour gérer les employés à temps partiel, temporaires ou mobiles. Étant basée sur le cloud et optimisée pour le mobile, les travailleurs peuvent accéder au système depuis n'importe où, à l'aide de n'importe quel appareil mobile. 📱

Destiné principalement aux agences d'intérim et aux secteurs de la sécurité, du transport, de la construction et des soins, ce logiciel de gestion des employés à distance aide à planifier les quarts de travail, à surveiller les présences et le suivi du temps. Il apporte également une assistance en matière de conformité et de paie.

Bullhorn Sirenum meilleures fonctionnalités

Le système est intuitif et facile à travailler

Il vous offre un hub central à partir duquel vous pouvez gérer l'ensemble de vos processus et fonctions RH

La fonction "glisser-déposer" permet de planifier les rotations rapidement et facilement

Le service clientèle est réactif et ouvert aux suggestions d'amélioration du système

Limites de Bullhorn Sirenum

Les notifications et les changements de version se font parfois sans notification préalable

Certains utilisateurs le trouvent un peu complexe à paramétrer

Prix de Bullhorn Sirenum

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (1 critique)

4.5/5 (1 critique) Capterra: 4.4/5 (7 commentaires)

9. Litmos

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Litmos.jpg Logiciel de gestion des employés : Litmos /$$$img/

Via Litmos La gestion des employés ne se limite pas au suivi du temps et à la mise à jour des données. Vous souhaitez également fournir à votre personnel la formation et les compétences dont il a besoin pour réussir dans votre entreprise et votre secteur d'activité. C'est là que Litmos intervient.

Litmos gère la formation de vos employés et peut être adapté aux besoins de votre organisation et de vos apprenants. Offrant une plateforme d'apprentissage en ligne et une bibliothèque de contenu étendue, il est parfait pour l'intégration des nouveaux employés et leur familiarisation avec la culture de l'entreprise ou pour la mise à niveau des membres actuels de l'équipe.

Les cours prêts à l'emploi sont créatifs et bien conçus, avec une base solide en théorie de l'apprentissage. Vous pouvez également créer votre propre contenu au sein du système pour répondre à toute exigence spécifique à l'entreprise. 📚

Les meilleures fonctionnalités de Litmos

Affectez du contenu à des équipes ou des employés spécifiques, y compris des cours ou des modules, et gérez les parcours d'apprentissage, les règles et les dates d'achèvement des cours

Des fonctionnalités comme la gamification interactive et les évaluations vidéo maintiennent l'intérêt des apprenants

Le tableau de bord montre en temps réel le statut de l'apprentissage en un coup d'œil

Personnalisez l'interface utilisateur et les tableaux de bord en fonction de l'image de marque de votre organisation

Les rapports sont rapides et faciles à générer, ce qui vous permet de savoir exactement où en est chaque apprenant dans son parcours d'apprentissage

Les limites de Litmos

Certains utilisateurs trouvent que les fonctions de rapports sont quelque peu limitées

L'équipe d'assistance client est parfois lente à répondre aux problèmes signalés

Prix de Litmos

Suite Foundation: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Premier Suite: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Platinum Suite: Contacter pour les tarifs

G2: 4,2/5 (500+ commentaires)

4,2/5 (500+ commentaires) Capterra: 4,2/5 (270+ commentaires)

10. BambooHR

Via BambooHR BambooHR est un logiciel de gestion des employés respectueux de l'environnement qui travaille à partir d'une source de données unique - y compris la base de données de vos employés - pour automatiser et rationaliser vos tâches, fonctions et flux de travail. Il s'agit d'un système RH tout-en-un idéal pour les petites entreprises.

Il comprend un système de suivi des candidats et des outils d'intégration pour rationaliser l'embauche. Le suivi du temps et l'administration des avantages sociaux facilitent la gestion des salaires. Le système permet même de mesurer et de gérer la satisfaction et le bien-être des employés. 🗂️

Mieux encore, vous aurez accès à toutes les analyses et à tous les rapports dont vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions en matière de ressources humaines pour votre entreprise.

BambooHR meilleures fonctionnalités

L'interface utilisateur est extrêmement propre, intuitive et conviviale, de sorte qu'il est facile de se familiariser rapidement avec le système

Il est facile de créer des formulaires, de les faire signer par toutes les parties concernées, puis de les enregistrer dans le dossier approprié de l'employé

Le système d'évaluation des performances des employés rationalise le processus de collecte des données et de remise des évaluations

L'assistance à la clientèle est excellente lorsqu'il y a un problème à résoudre, et elle est très ouverte aux commentaires des clients

Limites de BambooHR

Il arrive que BambooHR n'avertisse pas les utilisateurs lorsqu'ils effectuent un changement ou une mise à niveau

BambooHR est une entreprise basée aux États-Unis, et ses fonctions ne sont pas toujours bien transférées dans d'autres pays

Prix de BambooHR

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (1,500+ reviews)

4.5/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,500+ reviews)

Simplifier la gestion du personnel avec le meilleur logiciel de gestion des employés

La gestion de toutes vos fonctions RH empiète sur le temps que vous préféreriez consacrer à d'autres tâches, comme l'élaboration d'une stratégie ou le développement de votre entreprise. Résolvez ce problème en mettant en place un logiciel de gestion des employés qui automatise autant que possible. 🛠️

De l'intégration au suivi du temps et de la gestion des talents à la paie, ClickUp fait tout cela, et bien plus encore. Utilisez-le pour la gestion de projet, la gestion de la relation client (CRM), le marketing ou les opérations. C'est une solution tout-en-un, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez.

Essayez ClickUp gratuitement et voyez comme il est facile de simplifier votre entreprise et votre vie tout en augmentant la productivité, l'organisation et vos résultats !