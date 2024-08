10 meilleurs logiciels de suivi des candidatures (ATS) en 2024

Mettre la main sur les meilleurs talents est essentiel à la réussite de votre entreprise, mais la recherche et le recrutement de ces talents prennent énormément de temps. Pour rationaliser le processus de recrutement, de nombreux services de ressources humaines, recruteurs et responsables du recrutement s'appuient sur un logiciel de suivi des candidatures (ATS). Logiciel RH peuvent vous assister en mettant en forme une description de poste, en recherchant des candidats potentiels dans le vivier de talents au sens large et en gérant les candidatures. Les meilleurs systèmes ATS utilisent également l'intelligence artificielle et des algorithmes pour automatiser l'analyse des CV, ce qui vous aide à présélectionner les candidats pour créer une liste restreinte de ceux dont l'ensemble des compétences et l'expérience de travail sortent du lot.

Certains systèmes de suivi des candidatures vous aident même à planifier des entretiens, à créer des évaluations, à envoyer une lettre d'offre par e-mail et à gérer les candidatures l'intégration de votre nouveau membre du personnel .

Explorons comment les outils de recrutement tels que les logiciels ATS automatisent le processus d'embauche, optimisent votre flux de travail et facilitent les décisions d'embauche. Nous mettrons également en évidence les fonctionnalités et les fonctions que vous devriez prendre en compte et examinerons certaines des meilleures options de systèmes ATS pour vous aider à trouver celui qui vous convient le mieux. ✨

Que faut-il rechercher dans les systèmes de suivi des candidats ?

Un bon logiciel de recrutement vous aide à gérer le processus de candidature, du début de votre forfait de mise en œuvre du recrutement jusqu'à la fin.

Voici quelques fonctionnalités clés d'un système de suivi des candidats à prendre en compte lorsque vous recherchez le système d'acquisition de talents adapté à votre entreprise :

Une recherche de candidats simplifiée grâce à l'automatisation de la publication des offres d'emploi sur plusieurs sites de carrière et tableaux d'affichage en ligne

Un système optimisé basé sur le cloud auquel vous pouvez accéder de n'importe où sur n'importe quel appareil

Abase de données consultable pour vous permettre de trouver facilement le candidat que vous recherchez

Des options personnalisables vous permettant de visualiser les données de la manière que vous préférez

Un tableau de bord qui vous aide à suivre comment vous faites par rapport à vos objectifs de recrutement

Les 10 meilleurs logiciels de suivi des candidatures à utiliser en 2024

Heureusement, il y a beaucoup de meilleurs systèmes de suivi des candidats pour différents cas d'utilisation. Nous avons divisé les fournisseurs en différentes catégories, en fonction de ce que.. les capacités de gestion des talents -ou la combinaison de tâches dont vous avez besoin.

Certains outils de recrutement sont gratuits et, si vous êtes une petite entreprise, ils peuvent répondre à vos besoins. D'autres logiciels de suivi des candidatures sont payants, et vous devez donc décider si cela en vaut la peine pour vous. 💵

Décortiquons-les.

1. ClickUp #### Meilleur pour le suivi des candidats avec gestion de projet

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp de bout en bout Plateforme de gestion des ressources humaines vous offre tout ce dont vous avez besoin pour constituer votre équipe de rêve, développer ses talents et gérer ses performances.

Utilisez ce logiciel de suivi des candidats gratuit pour obtenir des informations claires sur les positions ouvertes à pourvoir dans votre diagramme organisationnel . Préparez ensuite le forfait du processus de recrutement à l'aide d'un outil de mappage de processus . Vous pouvez créer des tâches pour tout, de la publication d'offres d'emploi en ligne à la programmation d'entretiens vidéo en temps réel, en passant par l'envoi d'une lettre d'offre et la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines l'intégration de votre nouvel employé .

Le système vous aide à gérer les profils des candidats et leurs coordonnées. De plus, l'automatisation intégrée fait passer tous les candidats dans votre pipeline afin que vous puissiez identifier le meilleur candidat pour le poste.

Avec un intervalle de modèles RH gratuits pour vous assister - d'un forfait pour le personnel, à la Modèle de plan de mise en œuvre du recrutement ClickUp des documents sur les processus de l'entreprise et les politiques de ressources humaines aux sondages sur l'engagement des employés et aux modèles de mesures correctives, tous les aspects du processus d'embauche et de gestion sont couverts. 🙌

ClickUp meilleures fonctionnalités

Des modèles personnalisés vous aident à franchir chaque étape du cycle de vie du recrutement

Les statuts personnalisés vous indiquent en un coup d'œil où vous en êtes dans chaque tâche

ClickUp CRM pour suivre les candidats et organiser leurs coordonnées

Des affichages personnalisables facilitent la visualisation de la progression et des indicateurs en détail ou sous forme d'aperçu

La collaboration est simple, de sorte que toute l'équipe de recrutement peut travailler ensemble pour trouver le bon candidat

Le système basé sur le cloud signifie que vous pouvez accéder à votre système de suivi des candidatures depuis n'importe où

Limites de ClickUp

L'intervalle de fonctionnalités et d'options de personnalisation est si large qu'il peut être difficile de s'y retrouver

L'application mobile ne dispose pas encore de toutes les fonctions de la version bureau

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Breezy HR

Meilleur système de suivi des candidatures gratuit

via Breezy HR Ce système de suivi des candidatures fonctionne bien pour les petites et moyennes entreprises qui embauchent tout au long de l'année, comme les recruteurs, les magasins en dur et les franchises.

Breezy vous aide à créer une page de carrière et à publier vos offres d'emploi sur plus de 50 sites d'emploi de premier plan dans le monde entier.

Chaque niveau de prix de ce logiciel ATS offre davantage de fonctionnalités. Par exemple, bien qu'ils proposent tous l'automatisation de la publication sur les sites d'emploi et l'analyse des CV, les forfaits payants permettent également d'automatiser la présélection des candidats, de gérer la planification des entretiens par le biais de réunions vidéo et de s'occuper d'autres tâches répétitives.

Le forfait Business offre des fonctionnalités encore plus avancées, telles que la comparaison des candidats, l'approbation des postes et la gestion des offres. 🛠️

Meilleures fonctionnalités de Breezy HR

Il est simple et facile d'utiliser et de personnaliser le système

Le tableau de bord et les analyses vous donnent beaucoup d'informations

Le système permet l'embauche collaborative, de sorte que tous les membres de l'équipe d'embauche peuvent s'impliquer

Limites de Breezy HR

Sur la version gratuite Bootstrap, vous ne pouvez voir que les candidats qui ont postulé au cours des 30 derniers jours

Il ne s'intègre pas à LinkedIn Recruiter, vous devez donc ajouter des profils manuellement

Prix de Breezy HR

Bootstrap: Gratuit

Gratuit **Démarrage : à partir de 157 $/mois

**Croissance : à partir de 273 $/mois

Business: À partir de 439 $/mois

G2: 4.4/5 (550+ reviews)

4.4/5 (550+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,390+ reviews)

3. MightyRecruiter

Meilleur système de suivi des candidatures gratuit

via MightyRecruiter MightyRecruiter est l'un des systèmes de suivi des candidatures gratuits conçus pour aider le responsable du recrutement à trouver à la fois des demandeurs d'emploi actifs et des candidats plus passifs.

MightyRecruiter publie des offres d'emploi sur plus de 29 tableaux d'affichage, notamment LinkedIn, Glassdoor et CareerBuilder. Il effectue également des recherches dans vos réseaux de médias sociaux pour identifier des candidats potentiels, ce qui vous permet de tirer parti de votre réseau.

Puis, lorsque les candidatures commencent à arriver, il utilise l'IA pour identifier les candidats les plus qualifiés et les amener jusqu'à l'étape de l'embauche.

Les meilleures fonctionnalités de MightyRecruiter

Source de candidats actifs et passifs à partir de nombreuses plateformes différentes

Extraire des informations sur les candidats directement à partir des profils sociaux

Intégrer MightyRecruiter à votre système de gestion des candidatures existant

Envoyez des messages personnalisés et automatisés aux candidats à partir du système, en gardant tout en un seul endroit

Limites de MightyRecruiter

Certains utilisateurs souhaiteraient des rapports plus détaillés

Il n'y a pas beaucoup de personnalisation possible pour les e-mails envoyés aux candidats

Prix de MightyRecruiter

Free

G2: 4.1/5 (25+ avis)

4.1/5 (25+ avis) Capterra: 4.1/5 (60+ avis)

4. Serre

Meilleur système de suivi des candidatures pour les moyennes et grandes entreprises

via Serre Greenhouse propose un processus de recrutement structuré qui améliore l'efficience et l'efficacité afin que vous embauchiez les bonnes personnes pour vous aider à développer votre entreprise. La réduction des préjugés et la promotion de l'inclusion garantissent une plus grande diversité, ainsi qu'une plus grande créativité et un meilleur impact sur l'entreprise.

Ce système de suivi des candidatures met l'accent sur l'équité et la collaboration dans le processus d'embauche. Il prend également en compte l'expérience des candidats, de l'entretien à l'intégration, afin de les aider à s'intégrer rapidement dans leur nouvelle équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Greenhouse

Le logiciel est très simple à utiliser, même si vous n'êtes pas un recruteur expérimenté

Le système vous aide à définir des tâches pour chaque étape du processus et à mesurer votre réussite à la fin

Vous pouvez créer des tableaux de bord basés sur l'expérience des candidats ainsi que sur d'autres facteurs tels que les compétences non techniques, afin d'identifier facilement les meilleurs candidats pour les différentes descriptions de poste

Les rapports et les analyses permettent à tout le monde de rester dans la boucle pendant le processus d'embauche

Les limites de Greenhouse

La fonction de rapports pourrait être améliorée, et vous pourriez avoir besoin d'une intégration tierce pour obtenir les données que vous souhaitez de la manière dont vous le souhaitez

L'interface utilisateur, en particulier le tableau de bord, n'est pas aussi intuitive qu'elle pourrait l'être

Prix de Greenhouse

Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (1,500+ reviews)

4.4/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (650+ commentaires)

5. BambooHR

Meilleur système de suivi des candidatures pour les moyennes et grandes entreprises

via BambooHR BambooHR est un système de ressources humaines achevé qui comprend un logiciel de suivi des candidats. Travaillant à partir d'une source de données unique et sécurisée au sein du système, il assiste l'embauche et l'onboarding ainsi que la performance des employés, la paie et les avantages sociaux.

Au cours du processus d'embauche, ce système de suivi des candidatures gère toutes les données du candidat, y compris ses coordonnées. Il assure également le suivi des particularités du rôle, comme le titre et la description du poste.

Les mises à jour de statut vous indiquent exactement où en est le candidat dans le processus et quelle est son évaluation actuelle pour le poste. Et pour vous rappeler la progression de leur candidature, il est facile de vous reporter à la dernière communication avec ce candidat. 📫

BambooHR meilleures fonctionnalités

Automatisation du suivi et de la gestion des informations relatives aux candidats, ce qui vous permet de gagner du temps

Vous aide à communiquer avec le candidat à chaque étape du processus, créant ainsi une excellente expérience pour eux

Ouvre la collaboration avec les parties prenantes en autorisant des permissions personnalisées

S'intègre à d'autres applications Bamboo ainsi qu'à des applications externes compatibles avec les ATS, comme Indeed, Greenhouse et Breezy

Limites de BambooHR

Certains utilisateurs ont rapporté que l'assistance fournie est lente et pas toujours très utile

BambooHR ne s'intègre pas à QuickBooks Online, donc s'il s'agit de votre système comptable, vous devrez saisir les données manuellement ou utiliser un intermédiaire pour transférer les informations sur les employés vers QuickBooks

Prix de BambooHR

Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (1,450+ reviews)

4.5/5 (1,450+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,500+ reviews)

6. Ondulation

Meilleur système de suivi des candidatures pour les startups

via Ondulation Rippling vous aide à trouver des talents à partir de plusieurs plateformes, puis à paramétrer des processus d'embauche et des flux de travail pour gérer le processus de manière transparente du début à la fin.

Ce logiciel de suivi des candidats facilite chaque étape, de la personnalisation des étapes d'entretien en fonction de l'ancienneté à la programmation de ces entretiens dans des calendriers tels qu'Outlook, Google et iCal.

Une fois que vous êtes prêt à embaucher, il vous aide à envoyer des lettres d'offre et tous les documents pertinents, comme les titres et les descriptions de poste, à votre nouveau membre du personnel. Il enregistre également le nouvel employé dans tous les systèmes nécessaires, comme le système de paie et l'assurance maladie. 📝

Les meilleures fonctionnalités de Rippling

Il ajoute automatiquement des offres d'emploi sur des plateformes telles que LinkedIn et Indeed

Vous pouvez personnaliser les rapports pour obtenir les données que vous souhaitez - par exemple, le temps disponible pour pourvoir une position ou les commentaires des candidats

Les systèmes de suivi des candidats travaillent pour intégrer la gestion de l'apprentissage afin que vous puissiez rapidement mettre vos nouvelles recrues à niveau

Limites de l'ondulation

Certains clients se sont plaints que l'assistance lors de la mise en œuvre pourrait être améliorée

Vous devrez utiliser une application tierce pourla gestion des performances Prix d'ondulation

Contact pour la tarification

G2: 4.8/5 (2,000+ reviews)

4.8/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.9/5 (2 700+ avis)

7. JazzHR

Meilleur système de suivi des candidatures pour les entreprises de taille moyenne

via JazzHR Destiné aux entreprises de taille moyenne et aux grandes entreprises, JazzHR vous aide à rechercher des candidats sur plusieurs sites d'emploi en un seul clic. Il utilise ensuite des évaluations et des entretiens pour classer les candidats selon vos propres critères.

Vous pouvez également utiliser la plateforme pour obtenir des commentaires sur les candidats de la part de tous les membres de l'équipe d'embauche, afin de mettre en place un processus véritablement collaboratif.

Une fonctionnalité de gestion des offres numériques automatise et accélère l'intégration, tandis qu'une image de marque claire de l'employeur contribue à garantir que l'expérience des candidats est cohérente et positive à chaque point de contact. 😊

JazzHR meilleures fonctionnalités

Tous les forfaits Unlimited permettent un nombre illimité d'utilisateurs

Le système vous permet de créer des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins en matière d'embauche

JazzHR s'intègre à plusieurs autres systèmes connexes, comme JobTarget, Criteria, et Recruiting.com

Limites de JazzHR

Il ne s'intègre pas aux sites de services à distance comme Fiverr ou Upwork, de sorte que vous ne trouverez pas facilement des entrepreneurs à distance

L'assistance ne répond pas toujours rapidement lorsque vous signalez des problèmes techniques

Prix de JazzHR

**Essai gratuit

Hero: 49 $/mois

49 $/mois Plus: 239 $/mois

239 $/mois Pro: 359 $/mois

JazzHR évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (450+ commentaires)

4.4/5 (450+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (450+ avis)

8. Recrutee

Le meilleur pour recruter des candidats

via Recrutement Recruitee commence par vous aider à créer un site de carrières avec votre marque d'employeur à l'aide d'un éditeur facile à utiliser. Il utilise ensuite de multiples outils de sourcing, notamment des sites d'emploi, des liens de médias sociaux partageables et des recommandations d'employés pour trouver des candidats qualifiés.

Le planificateur élimine les tracas liés à la programmation des entretiens, et les modèles et notes d'entretien dans le système garantissent la cohérence et la transparence. Cela permet également de garder tout au même endroit pour un accès facile et d'assister la collaboration au sein de l'équipe d'embauche. 📚

Les meilleures fonctionnalités de Recruitee

L'automatisation et les modèles contribuent à faciliter votre flux de travail et à vous faire gagner du temps

Vous pouvez personnaliser vos rapports et tableaux de bord pour suivre le processus et voir facilement où une optimisation pourrait être nécessaire

Ce logiciel de suivi des candidats s'intègre à de nombreuses autres plateformes, notamment Google, Teams, Indeed et Zapier

Limites de Recruitee

L'application mobile n'est pas aussi développée que l'application de bureau

La fonction répond aux besoins du marché américain et n'est pas facilement personnalisable en fonction des besoins des processus d'embauche dans d'autres pays

Prix de Recruitee

**Essai gratuit

Lancement: 224 $/mois

224 $/mois Échelle: 399 $/mois

399 $/mois **Contact pour une offre de prix

G2: 4.5/5 (400+ avis)

4.5/5 (400+ avis) Capterra: 4.4/5 (180+ avis)

9. Corne de taureau

Le meilleur pour recruter des candidats

via Corne de taureau Bullhorn se concentre sur l'expérience du candidat et la création de relations de proximité. Cette approche est associée à des solutions automatisées de haute technologie pour aider à placer les bons candidats aux bonnes positions.

Destiné aux entreprises de recrutement, ce logiciel de suivi des candidatures assiste les recruteurs tout au long du processus de recrutement, de la recherche de candidats à la facturation aux clients. Son objectif est de rationaliser vos opérations et de vous aider à placer plus de candidats, et donc à réaliser plus d'équipes commerciales. 📈

Grâce à un système centralisé qui gère les emplois, les candidats et les tâches, vous pouvez toujours savoir exactement où vous en êtes dans le processus. Vous pouvez également mettre en place des rappels pour achever les tâches à certains moments, de sorte que vous êtes toujours sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de recrutement.

Les meilleures fonctionnalités de Bullhorn

Le système basé sur le cloud est sécurisé et accessible où que vous soyez

Le système intégréCRM intégré vous aide à suivre l'évolution des besoins de vos clients

L'accent est mis sur l'assistance client et l'aide apportée aux clients pour qu'ils tirent le meilleur parti du système

Limites de Bullhorn

L'interface n'est pas très conviviale par rapport à d'autres systèmes de suivi des candidatures de cette liste

Il y a tellement de fonctionnalités qu'il peut être difficile de s'y retrouver, surtout pour les nouveaux utilisateurs du système de suivi des candidatures

Prix de Bullhorn

Contact pour les prix

G2: 4/5 (500+ commentaires)

4/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (1 000+ commentaires)

10. Recruter CRM

Le meilleur pour le recrutement de candidats

via Recruter CRM Également conçu pour les agences de recrutement et de placement de personnel, Recruit CRM automatise votre flux de travail en matière de recrutement, ce qui vous rend d'autant plus efficace.

Ce logiciel de suivi des candidats recherche des candidats potentiels directement à partir de plateformes telles qu'Outlook, Gmail et LinkedIn. Une fois dans le système, ces nouveaux candidats peuvent mettre à jour leurs propres informations de profil en cliquant sur un bouton. Recruit CRM utilise ensuite l'IA pour passer au crible leurs CV, en sélectionnant les meilleurs candidats. 🏆

Chaque forfait successif vous donne la possibilité de suivre davantage de candidats. Le forfait Business offre un accès à l'API et un rapport de recherche de cadres. Et le plan Enterprise permet d'obtenir une marque et des accords de niveau de service personnalisés, une formation en direct illimitée et un gestionnaire de compte dédié.

Les meilleures fonctionnalités de Recruit CRM

Le système de suivi des candidats est intuitif et simple à utiliser

Les tableaux Kanban à glisser-déposer facilitent la visualisation de votre pipeline de candidats

Le logiciel est 100 % personnalisable, avec plus de 5 000 intégrations disponibles

Les équipes d'assistance et de développement sont extrêmement utiles et réactives

Limites de Recruit CRM

Certains utilisateurs souhaiteraient davantage d'automatisation et d'options d'intégration

La fonction de rapports pourrait bénéficier de quelques fonctionnalités supplémentaires

Prix de Recruit CRM

Essai gratuit

Pro: 85 $/mois par utilisateur

85 $/mois par utilisateur Business: 125 $/mois par utilisateur

125 $/mois par utilisateur Enterprise: $165/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (45+ avis)

4.7/5 (45+ avis) Capterra: 4.9/5 (330+ avis)

Faciliter l'embauche avec le logiciel de suivi des candidats

Lorsque vous recrutez régulièrement du personnel, il est logique de trouver le moyen le plus efficace et le plus efficient. Un système de suivi des candidatures vous aide à gérer votre processus d'embauche du début à la fin.

Il conserve toutes les informations relatives aux candidats en un seul endroit, vous aide à trier leurs profils et facilite la collaboration avec les autres parties prenantes. Un ATS automatise également les tâches, facilite votre flux de travail et vous aide à prendre des décisions d'embauche exceptionnelles pour votre entreprise. ✨

Si vous cherchez un SEA qui répond à tous vos besoins en matière d'embauche, vous ne pouvez pas faire mieux que ClickUp. Avec un vaste intervalle de modèles et d'informations à portée de main, il vous aide dans tous les aspects de votre entreprise, de l'embauche à l'onboarding. 🤩 Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !