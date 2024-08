10 meilleurs outils et applications de gestion de la performance en 2024

Les employés d'aujourd'hui recherchent une carrière avec un potentiel de croissance. À la même époque, la direction a besoin d'employés qui feront de leur mieux pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Les évaluations régulières des performances servent ces deux objectifs.

Les logiciels de gestion des performances permettent aux responsables d'évaluer les performances de leurs employés et d'élaborer des forfaits d'amélioration qui accéléreront la progression de leur carrière. Il existe de nombreuses options sur le marché, et beaucoup se ressemblent. À faire ?

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un outil de gestion de la performance ?

La carrière de vos employés et la santé de votre entreprise dépendent de l'existence d'un logiciel de gestion des performances précis et fiable. De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors de la sélection d'un produit pour votre entreprise.

Interface conviviale: Le système doit être facile à utiliser, tant pour les managers que pour les utilisateurs

Le système doit être facile à utiliser, tant pour les managers que pour les utilisateurs Personnalisation : Les rôles sont nombreux et variés dans les entreprises. Le logiciel que vous choisissez doit être suffisamment souple pour s'adapter à toutes les fonctions pertinentes pour votre entreprise

Les rôles sont nombreux et variés dans les entreprises. Le logiciel que vous choisissez doit être suffisamment souple pour s'adapter à toutes les fonctions pertinentes pour votre entreprise Feedback régulier: Les employés ont besoin d'un feedback régulier pour devenir leur meilleure version. Le logiciel doit apporter une assistance à ces canaux de communication

Les employés ont besoin d'un feedback régulier pour devenir leur meilleure version. Le logiciel doit apporter une assistance à ces canaux de communication Plans de développement des employés: Un forfait de développement personnalisé peut faire une grande différence dans le parcours professionnel d'un employé. Les outils que vous utilisez doivent vous permettre de le créer et de le gérer

Un forfait de développement personnalisé peut faire une grande différence dans le parcours professionnel d'un employé. Les outils que vous utilisez doivent vous permettre de le créer et de le gérer Perspectives à 360 degrés: Les pairs, les subordonnés et les responsables ont tous des informations sur les performances d'un employé. Le logiciel que vous avez choisi doit permettre à chacun de fournir un retour d'information

Les pairs, les subordonnés et les responsables ont tous des informations sur les performances d'un employé. Le logiciel que vous avez choisi doit permettre à chacun de fournir un retour d'information Indicateurs de performance et indicateurs clés de performance: La mesure des indicateurs est le moyen le plus précis de juger de la performance. Choisissez un programme qui dispose d'outils permettant de mesurer les indicateurs les plus importants

La mesure des indicateurs est le moyen le plus précis de juger de la performance. Choisissez un programme qui dispose d'outils permettant de mesurer les indicateurs les plus importants Intégration avec d'autres systèmes: La capacité à s'intégrer avec d'autres domaines pertinents de votre pile technologique permettra à l'entreprise d'être plus performanteaméliorer les flux de travail ## Les 10 meilleurs logiciels de gestion de la performance à utiliser en 2024

Pour vous aider à trouver le meilleur système de gestion de la performance pour votre Business, nous avons dressé une liste des meilleures options du marché.

1. ClickUp - Meilleur pour le suivi des objectifs de performance

Créez un système efficace de gestion des performances dans ClickUp

ClickUp est une solution de gestion de projet tout-en-un dotée de fonctionnalités de gestion des performances. ClickUp permet aux équipes de définir des objectifs, de suivre la progression, de gérer les tâches et de collaborer.

Pour guider un employé dans son forfait de croissance, vous pouvez définir des objectifs individuels et suivre leur progression à l'aide de statuts personnalisables. Vous pouvez ensuite classer ces objectifs par ordre de priorité afin que les employés sachent par rapport à quoi ils sont évalués.

Grâce aux vues Échéancier et aux tableaux de bord, ClickUp permet une visibilité en temps réel de la progression des objectifs et des tâches. Les managers comme les employés auront un aperçu complet de l'amélioration des performances.

Les fonctionnalités du logiciel ressources humaines les fonctionnalités couvrent tous les aspects de la gestion des employés, y compris le recrutement et l'évolution de carrière. Vous pouvez utiliser les fonctions Modèle de rapport de performance ClickUp pour présenter la progression globale des employés et des projets.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Outils robustes de gestion des tâches et de collaboration

Objectifs de ClickUp pour suivre les objectifs de reconnaissance des employés

Flux de travail et statuts de tâches personnalisables pour un processus d'évaluation des performances mensuel, trimestriel et annuel

Intégration avec diverses applications tierces, y compris d'autres outils de gestion de la performance des employés

Suivi du temps et capacités de rapports pour l'assistance à la progression des employés

Formulaires ClickUp pour la création et l'envoi d'une lettre de remerciementdes sondages sur l'engagement des employés ClickUp limites

Courbe d'apprentissage initiale élevée

Les fonctionnalités complexes peuvent être trop lourdes pour des projets simples

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. PerformYard - Le meilleur pour le suivi des indicateurs des employés

/img/ https://global-uploads.webflow.com/5f442fc2524d56a89638a487/61d85c6f0159b90b1db0b850\_documenting%20performance.png Outil de gestion des performances de PerformYard /$$img/

Via PerformYard PerformYard est un logiciel de gestion des performances qui rationalise et améliore le processus d'évaluation des performances, des objectifs et du développement des employés. Le système permet aux responsables de définir et de suivre les objectifs, les résultats clés (OKR) et d'autres paramètres importants pour les employés. Vous pouvez suivre les objectifs et la progression tant au niveau individuel qu'au niveau de l'organisation.

PerformYard fournit une interface intuitive permettant aux superviseurs de gérer leurs employés. Vous pouvez fournir un retour d'information régulier par le biais de notes et effectuer des contrôles et des évaluations de performance structurés.

Le logiciel vise à permettre aux dirigeants d'avoir des discussions individuelles de qualité avec leurs employés. Il promeut des check-ins cohérents tout au long de l'année plutôt que des examens annuels isolés.

Les meilleures fonctionnalités de PerformYard

Paramètres des objectifs et suivi pour les individus et les équipes

Retour d'information continu et évaluation des performances

Analyse des performances

Intégration avec le SIRH et d'autres outils

Limites de PerformYard

Intégrations limitées

Les options de personnalisation peuvent être trop nombreuses pour les petites équipes

PerformYard, le prix

Engagement des employés: 1-3$/mois par personne

1-3$/mois par personne Gestion de la performance: 5-10/mois par personne

Évaluations et critiques de PerformYard

G2: 4.7/5 (500+ reviews)

4.7/5 (500+ reviews) Capterra: 4.8/5 (88 commentaires)

3. Engagedly - Le meilleur pour la gestion des talents

/$$$img/ https://engagedly.com/wp-content/uploads/2021/10/online-learning-header-image.avif Outil de gestion des performances d'Engagedly /$$$img/

Via Engagé Engagedly est un service de plateforme de gestion des talents qui donne aux organisations les moyens d'agir en stimulant la participation, la progression et la collaboration des employés. Le logiciel vise à aider les employeurs à développer une culture axée sur la croissance et l'avancement sur le lieu de travail. Il encourage les discussions cohérentes entre les managers et les employés.

La plateforme dispose d'outils qui peuvent synchroniser les cibles individuelles avec les objectifs de l'entreprise. Vous serez en mesure de constituer une main-d'œuvre plus inspirée et plus efficace. Il existe des outils pour aider à la mise en place d'un système efficace de le management d'équipe et les employés peuvent suivre leur progression tout au long du processus.

Les meilleures fonctionnalités d'Engagedly

Paramètres et alignement des objectifs des employés

Feedback et reconnaissance en temps réel

Outils d'apprentissage et de développement

Évaluations des compétences et suivi des compétences

Les limites de l'engagement

L'interface pourrait être améliorée

Options d'intégration limitées

Tarification Engagedly

À partir de 5 000 $/an

Engagedly évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (400+ commentaires)

4.4/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (76 commentaires)

4. Workhuman Conversations - Le meilleur pour la gestion des opérations

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/CON-01-Dashboard@2x-700x0-c-default.png Tableau de bord de Workhuman /$$$img/

via L'homme au travail Workhuman Conversations fait partie de l'initiative Workhuman logiciel de gestion des opérations suite. Il s'attache à fournir aux prestataires un retour d'information et une reconnaissance continus et permet des discussions franches entre les membres du personnel, ce qui leur permet d'exprimer leur appréciation et de fournir un retour d'information.

Le logiciel encourage les employés à se féliciter mutuellement de leur travail et permet aux responsables d'apprécier ceux qui dépassent leurs objectifs.

L'idée est de stimuler le moral et l'engagement grâce à des éloges fréquents et à une culture positive. Le logiciel s'intègre à d'autres applications, ce qui vous permet d'interagir avec d'autres employés sans quitter votre application de travail principale.

Les meilleures fonctionnalités de Workhuman Conversations

Discussions continues sur les performances

Reconnaissance et récompenses sociales

Aperçu des performances individuelles et de l'équipe

Intégration avec d'autresplateformes de communication Les limites des discussions entre humains au travail

Options de personnalisation limitées

Le prix peut être trop élevé pour les petites entreprises

Tarification de Workhuman Conversations

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Workhuman Conversations

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (4 commentaires)

5. Bamboo HR - Le meilleur pour la gestion des RH

/img/ https://www.bamboohr.com/hr-software/media\_13421e9d6c51c8df2da6eb9a599e5b44e27d2c32d.png?width=2000&format=webply&optimize=medium Outil de gestion de la performance de Bamboo HR /$$img/

Via Bambou HR Bamboo HR est une plateforme complète de gestion des ressources humaines. Elle rationalise la gestion des données des employés, la documentation et l'évaluation des performances. Le logiciel offre des outils pour les tâches RH courantes, telles que l'onboarding, la gestion des avantages sociaux et la paie.

La plateforme de base dispose de fonctionnalités permettant de suivre les candidats et de paramétrer les objectifs des employés. Grâce à des formulaires personnalisés et à une interface intuitive, il est facile d'être opérationnel avec le logiciel de base.

Pour la gestion des performances, Bamboo HR permet de réaliser des sondages, des évaluations de compétences et un coaching continu. Chacun de ces éléments est directement lié au profil de l'employé au sein de la plateforme élargie. Il est ainsi plus facile de suivre la progression de leur forfait d'amélioration des performances .

Les meilleures fonctionnalités de Bamboo HR

Base de données centralisée des employés

Fonctionnalités de libre-service pour les employés

Rapports et analyses personnalisables

Flux de travail pour l'accueil et l'intégration des employés

Limites de Bamboo HR

Problèmes de performance occasionnels

Les fonctionnalités avancées nécessitent une installation supplémentaire

Prix de Bamboo HR

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (1,500+ reviews)

4.4/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,500+ commentaires)

6. Lattice - Meilleur pour les évaluations de performance

Via Treillis Lattice est une logiciel d'évaluation des performances pour l'assistance au développement de l'équipe. Il comporte des fonctionnalités qui facilitent la définition des objectifs, le retour d'information et les évaluations, tant pour le manager que pour l'employé.

Les flux de travail sont personnalisables, ce qui simplifie la configuration des cycles d'examen et des questions de retour d'information. Les managers peuvent facilement créer des OKR pour les employés et fournir un retour d'information. La fonction d'évaluation régulière des performances favorise la croissance des employés.

Le développement continu est vital pour la progression des employés. Lattice permet aux managers de fournir un coaching continu, et les employés peuvent demander ou fournir un feedback à tout moment.

Des fonctionnalités telles que les éloges anonymes et le suivi en temps réel encouragent l'engagement et le suivi des parties prenantes.

Les meilleures fonctionnalités de Lattice

Gestion continue des performances

feedback et examens à 360 degrés

Suivi et alignement des objectifs

Développement des compétences et forfaits de croissance

Les limites du treillis

L'interface utilisateur peut être peu intuitive

Intégrations d'outils limitées

Prix de Lattice

Engagement: 4 $/mois par personne

4 $/mois par personne Croissance: 4 $/mois par personne

4 $/mois par personne Gestion de la performance: 8 $/mois par personne

8 $/mois par personne gestion de la performance: 8 $/mois par personne Organisation de la performance et Objectifs: 8 $/mois par personne

Organisation de la performance et Objectifs: 8 $/mois par personne Gestion de la performance et OKRs & Objectifs: 11$/mois par personne

11$/mois par personne Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Lattice

G2: 4.7/5 (3,500+ reviews)

4.7/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

7. Leapsome - Meilleur pour l'habilitation des personnes

/img/ https://assets-global.website-files.com/5f55ff47b6d23a0bb0496a65/62a1e759ac5ef5dbd08bec4b\_Development%20framework%20mockup.webp Logiciel de gestion des performances de Leapsome /$$$img/

Via Leapsome Les managers sont souvent confrontés à des systèmes fragmentés et à des processus manuels qui entravent la gestion des performances. Cela se traduit par un désengagement des employés, une forte rotation du personnel et un potentiel non atteint.

Leapsome est une plateforme de gestion des ressources humaines qui vise à résoudre ce problème. Elle fournit une solution tout-en-un, améliorant la culture du travail au sein de votre organisation en fournissant des informations sur les employés et en stimulant l'engagement.

Les fonctionnalités clés de Leapsome permettent un retour d'information significatif qui se concentre sur la croissance des employés. Ses processus sont évolutifs pour gérer les entreprises de toute taille tout en offrant des expériences cohérentes aux employés.

Les systèmes flexibles et modulaires vous permettent de composer un flux de travail qui fait exactement ce dont vous avez besoin et rien d'autre. Quels que soient les éléments que vous choisirez, ils seront tous liés à une solution d'analyse supérieure.

Les meilleures fonctionnalités de Leapsome

Examens des performances et retour d'information

Sondages auprès des employés et outils d'engagement

Fonctionnalités d'apprentissage et de développement

Cycles et modèles d'évaluation personnalisables

Les limites de Leapsome

Il y a des pépins occasionnels dans la plateforme

Options d'intégration limitées

Des prix imbattables

À partir de 8 $/mois par personne

Évaluations et critiques de Leapsome

G2: 4.8/5 (1,250+ reviews)

4.8/5 (1,250+ reviews) Capterra: 4.7/5 (58 commentaires)

8. Grove HR - Le meilleur pour l'automatisation des tâches RH

Via Grove HR Grove HR est un logiciel tout-en-un Logiciel RH qui peut automatiser les tâches manuelles pour l'ensemble de votre entreprise. Il centralise les fonctions RH de base, telles que l'onboarding, et gère les données des employés de manière transparente. Les employés peuvent facilement demander des congés ou accéder à des évaluations.

Les responsables ont accès à un ensemble complet d'outils de gestion des performances. Ils peuvent définir et suivre les objectifs des employés sur la base d'examens de performance automatisés. La plateforme facilite la planification de ces examens et le suivi des résultats.

Vous serez en mesure d'obtenir des informations significatives sur les performances des employés grâce à un retour d'information à 360 degrés. Les pairs, les subordonnés et les responsables peuvent tous fournir des avis confidentiels sur les performances de l'employé afin que vous puissiez vous faire une idée complète de la situation.

Les meilleures fonctionnalités de Grove HR

Paramètres et suivi des performances

Fonctionnalités de feedback et de reconnaissance

Forfaits de développement des employés

Indicateurs de performance personnalisables

Les limites de Grove HR

Fonctionnalités de rapports réduites

Navigation difficile en raison d'une interface compliquée

Prix de Grove HR

**Essentiels : à partir de 3 $/mois par personne

Performance: À partir de 4 $/mois par personne

À partir de 4 $/mois par personne Engage: À partir de 6 $/mois par personne

Évaluations et critiques de Grove HR

G2: 4.5/5 (69 commentaires)

Capterra: 4.4/5 (67 commentaires)

9. PeopleGoal - Meilleur pour le développement des employés

/img/ https://res.cloudinary.com/dkctgehrc/image/upload/f\_auto,q\_auto:best/dpr\_1.0/v1/peoplegoal-site//peoplegoal\_v2\_timeline.png Outil de gestion des performances de PeopleGoal /$$$img/

Via PeopleGoal PeopleGoal est un système de gestion des performances qui connecte les processus RH en une seule solution simple. Votre entreprise peut automatiser les flux de travail et stimuler la croissance des employés à un prix abordable.

La culture d'entreprise variant d'une entreprise à l'autre, les applications qui composent la plateforme sont personnalisables pour correspondre à vos besoins spécifiques. Ces applications couvrent le suivi des objectifs les outils de suivi des objectifs, les évaluations de performance, les OKR, le feedback 360, et bien d'autres encore.

Pour les performances, PeopleGoal aligne les objectifs de l'individu, de l'équipe et de l'entreprise. Il fournit un feedback 360 impartial pour la connaissance de soi. Après une évaluation des performances, vous pouvez créer des forfaits de développement personnel qui gardent à l'esprit les objectifs de l'employé et de l'entreprise.

En ce qui concerne l'engagement, vous pouvez créer des sondages pour recueillir les commentaires des employés. Des questions personnalisées vous permettent de recueillir des informations propres à votre secteur ou à votre entreprise. Promouvoir l'engagement à long terme des employés grâce à des outils qui les aident à forfaiter leur parcours professionnel.

Les meilleures fonctionnalités de PeopleGoal

Flux de travail personnalisables pour la gestion de la performance

Suivi et alignement des objectifs des employés

Feedback et reconnaissance en temps réel

Plans de développement des employés et parcours d'apprentissage

Les limites de PeopleGoal

Options de modèles limitées par rapport à d'autres outils de gestion de la performance

L'installation initiale nécessite quelques conseils

Tarifs de PeopleGoal

A partir de 4$/mois par personne

Évaluations et critiques de PeopleGoal

G2: 4.7/5 (14 commentaires)

4.7/5 (14 commentaires) Capterra: 4.6/5 (20 commentaires)

10. Actus - Meilleur pour l'engagement des employés

/$$$img/ https://actus.co.uk/wp-content/uploads/2022/01/Mask-Group-3-1-545x320.png Outil de gestion des performances d'Actus /$$$img/

Via Actus Actus est une autre solution logicielle RH axée sur la gestion des performances et l'engagement des employés. Sa principale fonction est la capacité à faciliter la définition et l'alignement des objectifs. Cela fonctionne aux niveaux individuel, de l'équipe et de l'organisation, en aidant à aligner les objectifs de chacun.

Le logiciel met l'accent sur l'importance des entretiens annuels traditionnels et des contrôles plus fréquents. Il dispose d'outils pour faciliter ces deux types d'entretiens, en encourageant des discussions fructueuses entre les managers et les employés sur leurs forces et leurs faiblesses.

L'approche inclusive du logiciel permet de recueillir facilement les commentaires des pairs, des subordonnés ou des responsables de l'employé.

Le logiciel s'intègre à d'autres produits RH pour offrir une solution plus complète.

Les meilleures fonctionnalités d'Actus

Outils de gestion et d'évaluation des performances

Évaluation des compétences et forfaits de développement

Intégration avec les systèmes RH

Rapports et analyses personnalisables

Limites d'Actus

Interface primitive nécessitant une modernisation

Le prix peut être trop élevé pour les petites organisations

Tarification d'Actus

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques d'Actus

G2: 4.6/5 (13 commentaires)

4.6/5 (13 commentaires) Capterra: 4.7/5 (58 commentaires)

Donner la priorité à l'engagement des employés avec un système de gestion de la performance

Les entreprises prospèrent lorsque leurs employés comprennent leurs responsabilités, reçoivent un retour objectif et peuvent voir les possibilités de leur trajectoire de carrière devant eux. Le bon logiciel de gestion de la performance et outils organisationnels aident les managers à évaluer les performances tout au long de l'année afin que les équipes puissent bénéficier des données.

Les modèles polyvalents, les outils logiciels et les tableaux de ClickUp peuvent servir de base à vos nouveaux forfaits de gestion de la performance jusqu'à la fin de 2024 et au-delà. Ouvrez un compte gratuit dès aujourd'hui et accédez aux services de ClickUp ressources de gestion des employés !