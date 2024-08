10 meilleurs outils et logiciels de communication sur le lieu de travail en 2024

Communication interne fait partie intégrante des activités sur le lieu de travail. De la direction aux employés de base, la diffusion d'informations pertinentes contribue à créer un environnement de travail sain et à maintenir l'engagement des employés.

Bien qu'il subsiste des obstacles inévitables, tels que les barrières environnementales et personnelles, qui résultent d'une mauvaise communication, il est clé de surmonter ces obstacles pour améliorer la communication interne et les résultats de l'entreprise la collaboration au sein de l'équipe .

Et à la lumière de la pandémie, plus d'outils de communication sont disponibles que jamais pour atténuer les défis de l'épidémie de grippe aviaire des environnements de travail télétravail et hybrides nous sommes là pour vous aider à découvrir les meilleurs outils de communication sur le lieu de travail afin que vous puissiez faire le bon choix pour votre équipe.

Nous avons analysé différents outils et logiciels de communication qui peuvent stimuler la productivité, rationaliser la collaboration et connecter vos équipes distribuées. Poursuivez votre lecture pour découvrir nos 10 recommandations sur les meilleurs outils de communication sur le lieu de travail disponibles aujourd'hui !

Avantages de l'utilisation d'outils et de logiciels de communication sur le lieu de travail

"La plupart des coûts importants des entreprises vont aux coûts immobiliers comme le loyer et les taxes. Avec la pandémie rendant possible le travail à domicile, cela a permis de réduire et de réaligner les budgets vers des investissements à plus forte valeur ajoutée comme les outils de communication interne."-Carter Seuthe,

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en communicationsommet du crédit Si vous envisagez également d'investir dans la communication et l'innovation, il est important que vous sachiez qu'il s'agit d'une priorité outils d'engagement des employés vous êtes sur la bonne voie ! Outre le fait qu'ils fournissent aux équipes hybrides et distantes un moyen de rester connectées, les outils de communication d'entreprise profitent également à l'ensemble de l'organisation. Voici quelques avantages clés de la mise en œuvre de ces outils modernes :

Rationaliser la communication sous un même toit

Les managers et les chefs d'équipe peuvent suivre la progression du travail, l'état d'avancement des employés et les résultats de l'enquête les objectifs de communication et des projets plus facilement en mettant en œuvre un outil ou une plateforme de centre de connaissances.

Il est facile de perdre des informations dans un flot de données, d'informations et de missions outils de communication d'équipe constituent un guichet unique pour le suivi de tout ce que vous devez savoir sur une mission.

Communication d'entreprise sécurisée

"De plus en plus d'entreprises s'appuient sur la technologie, et ce pour de très bonnes raisons. Toutefois, ces entreprises doivent également examiner attentivement ces applications afin d'éviter les pertes de données ou les violations. La sécurité des données devrait être l'un des investissements les plus importants d'une organisation afin d'éviter les conséquences et/ou les ramifications juridiques." -Mark Pierce, PDG de avocat de la LLC au Colorado Ceci étant dit, il est crucial pour les entreprises de choisir des outils de communication d'équipe. Les entreprises peuvent mieux protéger la communication d'entreprise et les données sensibles en utilisant les bons outils de communication interne une sécurité de bout en bout .

Amélioration de la collaboration, de la productivité et de l'engagement des employés

"Les dirigeants considèrent souvent l'engagement des employés comme l'une des tâches les plus difficiles dans la maintenance d'une organisation. La productivité des employés est fortement influencée par la façon dont ils se sentent valorisés et impliqués, donc s'assurer qu'ils sont engagés et tenus au courant est ce sur quoi les managers très efficaces devraient se concentrer."-Tom Golubovich, Head of Marketing & Media Relations,

il faut donc s'assurer qu'ils sont engagés et tenus au courant, ce à quoi les managers les plus efficaces doivent s'employerles transferts de Ninja Placer la communication avec les employés au cœur de chaque organisation fait partie intégrante du maintien de l'engagement et de la productivité des employés à leur plus haut niveau. L'utilisation d'outils de communication interne permet aux employés de rester constamment sur la même page et d'être productifs, efficaces et efficients, même lorsqu'ils travaillent à domicile.

10 meilleurs outils de communication au travail pour les équipes en 2024

Lorsqu'il s'agit d'outils de communication, ces plateformes sont aujourd'hui alimentées par la gestion des tâches, la messagerie instantanée, collaboration documentaire des outils de réunion virtuelle, des fonctionnalités de discussion en groupe et de visioconférence.

Alors, comment faire pour savoir lequel est fait pour vous ? Voici un tour d'horizon des 10 meilleurs outils de communication interne, avec leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites, leurs prix et leurs commentaires, afin de vous permettre de choisir ceux qui conviennent le mieux à votre équipe et à votre organisation !

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Docs, Chat, et Vue Liste dans ClickUp /$$$img/

Suivez les mises à jour du projet, gérez les flux de travail et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp ClickUp est un logiciel tout-en-un de gestion de projet et d'aide à la décision de productivité qui vise à rationaliser le flux de travail et la communication au sein de l'équipe en rassemblant tout votre travail en un seul endroit centralisé.

Avec des centaines de fonctionnalités à son actif et une plateforme entièrement personnalisable, les équipes de toutes tailles issues de différents secteurs d'activité peuvent planifier, gérer et suivre leurs projets et leur communication au sein d'une seule et même plateforme.

Et parce que ClickUp est construit avec des fonctionnalités de communication d'équipe avec détection de collaboration, les équipes peuvent collaborer en toute transparence en temps réel ou de manière asynchrone, ce qui permet de de maintenir l'alignement des équipes à distance et connectées à tout moment. Utiliser Les Tableaux blancs numériques de ClickUp pour les sessions de brainstorming et de planification stratégique et Documents ClickUp pour stocker des idées, des procédures opératoires normalisées et bien plus encore.

Il dispose même d'une fonction fonctionnalité de messagerie intégrée pour la messagerie instantanée, afin que vos discussions se poursuivent parallèlement à votre travail. Et si vous avez besoin d'un autre moyen de communiquer avec votre équipe, vous pouvez utiliser l'enregistreur d'écran intégré à l'application, Clip by ClickUp, qui vous permet de créer et d'envoyer des messages vidéo au sein de ClickUp.

Partagez des enregistrements d'écran pour transmettre votre message avec précision sans avoir recours à une chaîne d'e-mails ou à une réunion en personne Essayez Clip de ClickUp Et si vous cherchez un moyen plus efficace pour gérer vos e-mails clickUp offre une fonctionnalité d'e-mail dans ClickUp qui vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails sans quitter la plateforme. Il vous suffit d'intégrer vos applications de messagerie les plus utilisées à ClickUp, telles que Gmail, Outlook ou Front, et de commencer à répondre à vos e-mails au sein de vos tâches ClickUp. 📧

Envoyez et recevez des e-mails dans ClickUp pour rationaliser la gestion des e-mailsEssayez l'e-mail dans ClickUp Les fonctionnalités de ClickUp vous permettent de travailler et de communiquer facilement avec vos équipes sans passer d'une plateforme à l'autre, ce qui en fait l'un des meilleurs outils de communication et de gestion des ressources humaines outils de gestion de projet aujourd'hui.

Meilleures fonctionnalités

Plateforme entièrement personnalisable : Personnalisez chaque partie de ClickUp pour l'adapter aux besoins de votre équipe et de votre entreprise

: Personnalisez chaque partie de ClickUp pour l'adapter aux besoins de votre équipe et de votre entreprise 15+ affichages personnalisés: Choisissez parmi plus de 15 façons d'afficher votre travail, y compris l'affichage Chat

affichages personnalisés: Choisissez parmi plus de 15 façons d'afficher votre travail, y compris l'affichage Chat Affichage de discussion : Envoyez des messages instantanés à votre équipe et conservez les discussions à côté de votre travail

: Envoyez des messages instantanés à votre équipe et conservez les discussions à côté de votre travail L'e-mail dans ClickUp: Gérez toutes vos communications par e-mail en un seul endroit, sans avoir besoin de programmes ou de logiciels supplémentaires. Envoyez des nouvelles de l'entreprise, des missions, des tâches, des informations et des messages critiques dans ClickUp sans avoir besoin de changer d'onglet

Gérez toutes vos communications par e-mail en un seul endroit, sans avoir besoin de programmes ou de logiciels supplémentaires. Envoyez des nouvelles de l'entreprise, des missions, des tâches, des informations et des messages critiques dans ClickUp sans avoir besoin de changer d'onglet Tableaux blancs : Créez des supports visuels pour les réunions virtuelles, et mappez des projets et des idées pour communiquer des forfaits à vos équipes

: Créez des supports visuels pour les réunions virtuelles, et mappez des projets et des idées pour communiquer des forfaits à vos équipes Observateurs : Lorsque quelqu'un est désigné comme observateur, il reçoit automatiquement des notifications lorsque des mises à jour sont effectuées sur une tâche, ce qui élimine le besoin d'effectuer un suivi manuel

: Lorsque quelqu'un est désigné comme observateur, il reçoit automatiquement des notifications lorsque des mises à jour sont effectuées sur une tâche, ce qui élimine le besoin d'effectuer un suivi manuel Commentaires et mentions attribués : Créez des éléments d'action dans une tâche et assignez-les à d'autres personnes ou même à vous-même, et utilisez la fonctionnalité de mention pour attirer leur attention sur des éléments dans les tâches ou dans l'affichage Chat

Limites

Le logiciel ne fait pas de fonctionnalité intégrée pour les appels vidéo pour les réunions virtuelles. À vrai dire, il fait plusieurs applications intégrées avec des logiciels de visioconférence tels queIntégration avec Zoom qui vous permet de démarrer une réunion au sein d'une tâche ClickUp en utilisant le bouton de réunion Zoom ou la commande slash /zoom

Tarifs

Free Forever

Unlimited : 7 $ par membre et par mois

: 7 $ par membre et par mois Business : 12 $ par membre et par mois

: 12 $ par membre et par mois Entreprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.7 sur 5 (5 732 commentaires) Les 50 meilleurs produits de gestion de produits

: 4.7 sur 5 (5 732 commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (3 553 commentaires) Top Performer dans les logiciels de gestion de projet et de tâche Essayez ClickUp gratuitement ### 2. Slack

: 4.7 sur 5 (3 553 commentaires)

via Slack Slack est une plateforme de communication et de messagerie instantanée où les équipes peuvent se réunir pour former une communication et une collaboration flexibles et transparentes.

L'installation de Slack est conçue de manière à ce que les équipes au sein des équipes soient facilement accessibles et identifiables, avec ses "channels" au cœur de son interface utilisateur. À l'instar de Discord, Slack utilise des canaux afin que les équipes puissent séparer efficacement les conversations et les discussions par projet ou par sujet, pour une manière plus organisée de stocker et de garder une trace des conversations.

Meilleures fonctionnalités

Canaux: Organise les discussions en espaces dédiés

Organise les discussions en espaces dédiés Huddle: Au sein des canaux, Slack vous permet de parler sur Slack Huddle, qui vous permet de communiquer par appel audio ou vidéo

Au sein des canaux, Slack vous permet de parler sur Slack Huddle, qui vous permet de communiquer par appel audio ou vidéo Intégrations d'applications : Intégrez Slack à divers outils et logiciels tels que ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Google Calendrier, Microsoft Teams, et bien d'autres encore

➡️ essayez l'intégration ClickUp Slack

Limites

Les messages, les fichiers et les discussions de plus de 90 jours sont cachés dans le cadre du forfait gratuit

Tarifs

Free

Pro : 7,25 $ par mois

: 7,25 $ par mois Business : 12,50 $ par mois

: 12,50 $ par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5 sur 5 (30 942 commentaires) Les 50 meilleurs produits pour le travail télétravail

: 4.5 sur 5 (30 942 commentaires) Capterra 4,7 sur 5 (22 843 commentaires)



3. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Quand il s'agit de travail hybride pour les employés modernes, Microsoft Teams est devenu un outil de communication important pour les visioconférences, les discussions de groupe et les besoins en outils de communication interne.

Microsoft Teams vous permet d'organiser des réunions à tout moment et en tout lieu, grâce à ses fonctionnalités de réunion, notamment le mode Together et la vue dynamique, de rendre les réunions à distance et les webinaires aussi proches et interactifs que possible.

En tant qu'outil de communication, Microsoft Teams aide à connecter les travailleurs à distance grâce à des fonctionnalités de discussion et de collaboration faciles à naviguer, notamment les canaux et les canaux partagés, ainsi qu'à créer des salles d'équipes séparées et à répondre et recevoir des appels téléphoniques par l'intermédiaire du programme.

Meilleures fonctionnalités

Microsoft Office 365 : S'intègre de manière transparente aux programmes Microsoft PowerPoint et Excel les plus utilisés pour faciliter les réunions et discussions d'équipe

Salles de réunion : Les salles de réunion vous permettent d'organiser des mini-réunions dans le cadre d'une réunion plus importante

Les salles de réunion vous permettent d'organiser des mini-réunions dans le cadre d'une réunion plus importante Teams Mode: Réunit les équipes distantes en regroupant les flux vidéo de chacun sur un fond d'écran virtuel partagé

Réunit les équipes distantes en regroupant les flux vidéo de chacun sur un fond d'écran virtuel partagé Mode présentateur: Ce mode permet aux présentateurs de voir les notes des diapositives et les diapositives à venir, alors que les participants à la réunion ne le peuvent pas

Limites

Microsoft Teams est uniquement destiné à la communication entre équipes et ne fait pas appel aux fonctionnalités de gestion des projets et des tâches pour le suivi du travail collaboratif

Prix

Prix pour l'Accueil et l'Individuel :

Free

Microsoft 365 Personal : 6,99 $ par mois pour une personne

: 6,99 $ par mois pour une personne Microsoft 365 Family : 9,99 $ par mois pour six personnes

Prix Business :

Microsoft Teams Essentials : 4 $ par utilisateur et par mois

: 4 $ par utilisateur et par mois Microsoft 365 Business Basic : 6 $ par utilisateur et par mois

: 6 $ par utilisateur et par mois Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.3 sur 5 (13 423 commentaires)

: 4.3 sur 5 (13 423 commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (8 927 commentaires) Comparer Slack à Microsoft Teams !

4. Zoom

via Zoom Zoom est devenu un outil de communication inestimable qui a permis aux membres de l'équipe de rester connectés et est devenu l'un des outils de communication les plus efficaces sur le lieu de travail au cours des dernières années.

En tant qu'outil de communication, le slogan de Zoom, "une seule plateforme" pour se connecter, créer et innover, est un véritable témoignage de ce qu'il peut faire lorsqu'il s'agit de connecter les membres de l'équipe.

La particularité de Zoom est qu'il propose un certain nombre de fonctionnalités de collaboration et de connexion pour tous les employés, notamment Zoom One pour tous vos besoins en matière de réunions et de discussions, Zoom Espaces pour des solutions vidéo innovantes et Zoom Events pour les évènements virtuels.

Meilleures fonctionnalités

Réunions virtuelles : Zoom est l'une des applications de visioconférence et de communication virtuelle de groupe les plus utilisées et propose des réunions audio et vidéo HD pouvant accueillir jusqu'à 1 000 participants

: Zoom est l'une des applications de visioconférence et de communication virtuelle de groupe les plus utilisées et propose des réunions audio et vidéo HD pouvant accueillir jusqu'à 1 000 participants Enregistrement des réunions : Zoom vous permet d'enregistrer les réunions audio et vidéo

: Zoom vous permet d'enregistrer les réunions audio et vidéo Zoom Discute : Les fonctionnalités d'assistance en ligne de Zoom permettent aux membres de l'équipe de communiquer de manière transparente et de revenir sur les discussions grâce à un historique consultable et à une archive de 10 ans

: Les fonctionnalités d'assistance en ligne de Zoom permettent aux membres de l'équipe de communiquer de manière transparente et de revenir sur les discussions grâce à un historique consultable et à une archive de 10 ans Tableau blanc de Zoom : Cette fonctionnalité de Tableau blanc aide les prestataires à fournir des aides visuelles virtuelles pour transmettre des informations et des messages au public et aux membres de l'équipe

Limites

Les utilisateurs doivent télécharger l'application pour organiser une réunion ou y participer

Prix

Les forfaits pour Zoom One :

Basic : Free

: Free Pro : 14,99 $ par mois et par utilisateur

: 14,99 $ par mois et par utilisateur Business : 19,99 $ par mois et par utilisateur

: 19,99 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5 sur 5 (52 537 commentaires)

: 4.5 sur 5 (52 537 commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (13 457 commentaires) Les plus performants en matière de logiciels de réunion

: 4.6 sur 5 (13 457 commentaires)

Check out these intranet tools !

5. Environnement de travail de Google

via l'environnement de travail de Google Via l'environnement de travail de Google est une application Business et un outil de collaboration qui vous aide à vous connecter non seulement avec les membres de l'équipe de l'organisation, mais aussi avec les clients et les personnes extérieures. Les applications de Google comptent parmi les applications professionnelles les plus utilisées dans le monde, et un environnement de travail unique conçu par les mêmes développeurs permet d'organiser les communications internes de manière transparente.

Meilleures fonctionnalités

Google Meet : Organisez des réunions vidéo et participez-y ; les réunions vidéo sont cryptées, ce qui signifie que vos réunions et vos discussions restent privées

: Organisez des réunions vidéo et participez-y ; les réunions vidéo sont cryptées, ce qui signifie que vos réunions et vos discussions restent privées Intégration : Participez en toute transparence aux vidéoconférences Google Meet grâce à l'intégration avec Google Agenda ou Gmail

: Participez en toute transparence aux vidéoconférences Google Meet grâce à l'intégration avec Google Agenda ou Gmail Des applications de productivité en un seul endroit : L'intégration avec l'ensemble de l'environnement de travail de Google permet aux membres de l'équipe de sauter des appels vidéo, de répondre à des discussions, de collaborer et de répondre à des e-mails sur une seule et même plateforme

Limites

Alors queL'environnement de travail de Google est excellent pour permettre aux utilisateurs de collaborer sur des fichiers Google Office, mais il nécessite d'avoir un compte Google. Les fichiers Microsoft Office, par exemple, peuvent être ouverts par l'intermédiaire de Google Workspace, mais ils doivent être convertis en fichiers Google Docs ou Sheet

Prix

Business Starter : 5,40 $ par utilisateur et par mois

: 5,40 $ par utilisateur et par mois Business Standard : 10,80 $ par utilisateur et par mois

: 10,80 $ par utilisateur et par mois Business Plus : 18 $ par utilisateur et par mois

: 18 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Appelez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.6 sur 5 (40 276 commentaires)

: 4.6 sur 5 (40 276 commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (134 531 commentaires)

6. Flock

via Flock Flock est l'un des nombreux outils de collaboration en ligne sur le marché qui a révolutionné la communication entre les employés au fil des ans. Les outils de travail modernes ayant remplacé les méthodes de communication traditionnelles, Flock fait appel à de puissants outils de productivité pour améliorer la communication interne au sein de l'organisation.

En particulier, Flock permet d'améliorer la stratégie de communication interne grâce à son canal de messagerie, la visioconférence, le partage de fichiers de recherche intégrée et d'outils de productivité d'entreprise en un seul système.

Meilleures fonctionnalités

La fonctionnalité de messagerie par canal permet deune communication croisée efficacesoit par des discussions 1:1, soit par des canaux d'équipe

Flock dispose d'un système d'appel vidéo et vocal intégré ou permet l'intégration d'autres applications d'appel vidéo telles que Zoom

Grâce à une fonctionnalité de recherche intégrée, il n'est pas nécessaire de parcourir des milliers de messages ou de fichiers pour trouver l'information dont vous avez besoin

Limites

La version gratuite ne fait pas appel à la fonctionnalité d'appel vidéo et la capacité de stockage des fichiers est limitée à 5 Go

Prix

Démarrage : Free pour les petites équipes

: Free pour les petites équipes Pro : 4,50 $ par utilisateur et par mois

: 4,50 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4 sur 5 (227 commentaires)

: 4.4 sur 5 (227 commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (310 commentaires)

7. Pumble

via Pumble by COING Pumble est un outil de communication d'équipe qui permet d'accélérer et de faciliter la communication au sein de l'entreprise. Il permet aux membres de l'équipe de communiquer en temps réel grâce à des canaux, des fils de discussion, des fonctionnalités de messagerie directe individuelle, des messages vocaux, le partage de fichiers et des réunions vidéo.

Meilleures fonctionnalités

Les canaux privés et publics de Teams permettent aux chefs d'équipe decréer un forfait de communication pour que les membres restent connectés en fonction de leurs besoins et de leurs missions, sans encombrer un seul groupe de discussion

Teams permet d'enregistrer des messages vocaux, de sorte que tout le monde peut laisser des enregistrements vocaux vers des canaux ou en tant que messages directs et permettre aux membres de l'équipe de les réécouter à tout moment

Grâce à sa fonctionnalité d'historique de recherche, les membres de l'équipe peuvent facilement naviguer dans l'application et rechercher des informations, des liens ou des fichiers en tapant n'importe quel mot-clé

À ses utilisateurs, Pumble offre également la possibilité d'organiser des réunions, que vous pouvez faire par le biais de la voix, de la vidéo ou du partage d'écran

Limites

Bien que Pumble soit une plateforme de communication gratuite, certaines fonctionnalités sont limitées au plan payant, notamment l'accès des invités, la vidéoconférence, le partage d'écran, 10 Go de stockage par utilisateur, les permissions, les groupes d'utilisateurs et les sections personnalisables

Prix

Free Forever pour toujours

Pro : 1,99 $ par utilisateur/mois

G2 : 4.5 sur 5 (14 commentaires)

: 4.5 sur 5 (14 commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (127 commentaires)

8. Discord

via Discord

Bien que de nombreuses personnes associent Discord est la plateforme de communication par excellence de l'industrie du jeu, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas un excellent outil de communication pour les entreprises et les équipes. Discord est un service de communication vocale, vidéo et texte bien connu qui s'adresse à tous les types de groupes imaginables, qu'il s'agisse de fandoms, d'équipes de joueurs, de groupes d'amis, d'équipes d'entreprises ou d'organisations scolaires.

Meilleures fonctionnalités

L'une des fonctionnalités les plus connues de Discord est sa fonction d'invitation uniquement. Comme son nom l'indique, les utilisateurs peuvent créer des serveurs Discord de communication privés qui ne sont disponibles et accessibles qu'aux personnes ayant reçu un lien d'invitation de la part des administrateurs de l'équipe, ce qui permet de maintenir une communication aussi privée que possible au sein de l'équipe

Un serveur Discord permet de créer des canaux thématiques où l'équipe peut communiquer sur différents sujets par le biais de canaux distincts, ce qui permet d'optimiser la productivité des discussions.

Grâce aux canaux vocaux, les membres de l'équipe peuvent participer à un appel vocal public où d'autres membres de l'équipe peuvent simplement intervenir sans avoir à téléphoner

Limites

Un serveur Discord bourdonnant rendra impossible la réflexion sur l'historique des discussions, en particulier lorsque des dizaines et des centaines de sujets sont créés (Jetez un coup d'œil à ces il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le serveur Discordles alternatives à Discord)

Prix

Free

Nitro : 9,85 $ par mois

: 9,85 $ par mois Nitro Classic : 4,92 $ par mois

: 4,92 $ par mois Server Boost : 4,99 $ par mois

: 4,99 $ par mois Nitro Basic : 2,95 $ par mois

Capterra : 4.7 sur 5 (240 commentaires)

9. ProofHub

via Proofhub ProofHub est un projet tout-en-un logiciel de forfait qui permet aux membres d'une équipe de forfaiter, de collaborer, d'organiser et de réaliser des projets.

Avec les outils de communication d'équipe qui envahissent le marché, Teams vous fournit des fonctionnalités de planification de projet et de communication d'équipe en un seul logiciel avec une interface utilisateur facile à comprendre pour faire des discussions d'équipe, faire des annonces et partager les nouvelles de l'entreprise.

Meilleures fonctionnalités

Intégration d'applications avec Dropbox, Microsoft Outlook, Google Agenda et Drive

Tableaux Kanban et diagrammes de Gantt pour une gestion de projet et une organisation efficaces

ProofHub fournit un centre de notifications pour les notifications à l'échelle de l'entreprise afin de faciliter la communication avec les employés

Limites

Avec l'absence d'outils de budgétisation, ce logiciel n'est pas recommandé aux managers qui cherchent à gérer efficacement leur budget au sein d'une seule application

Prix

Contrôle ultime : 99 $ par mois facturés mensuellement pour des projets illimités, des utilisateurs illimités et 100 Go de stockage

: 99 $ par mois facturés mensuellement pour des projets illimités, des utilisateurs illimités et 100 Go de stockage Essentiel : 50 $ par mois facturés mensuellement pour 40 projets, utilisateurs illimités et 15 Go de stockage

G2 : 4.5 sur 5 (74 commentaires)

: 4.5 sur 5 (74 commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (76 commentaires)

10. Messager des troupes

via TroopMessenger Messagerie des troupes est une solution de communication qui permet la messagerie instantanée, les visioconférences, les discussions de groupe, le partage de fichiers et le partage d'écran à distance.

Meilleures fonctionnalités

Cryptage de bout en bout pour que les discussions de travail soient sûres et sécurisées

La fonctionnalité de fenêtre d'épuisement permet de discuter incognito pour des discussions plus privées

Outre les appels vocaux, vous pouvez également envoyer des messages audio comme vous le feriez dans vos messages téléphoniques habituels ou dans Facebook messenger

Limites

La différence entre Teams et d'autres applications de cette liste est qu'elle est principalement axée sur la communication entre les membres de l'équipe plutôt que sur la gestion de projet

Prix

Premium : 25 $ par utilisateur/mois

: 25 $ par utilisateur/mois Enterprise : 5$ par utilisateur/mois

: 5$ par utilisateur/mois Supérieur : 9 $ par utilisateur/mois

G2 : 4.6 sur 5 (71 commentaires)

: 4.6 sur 5 (71 commentaires) Capterra : 4.8 sur 5 (15 commentaires)

Qu'est-ce qui fait un bon logiciel de communication sur le lieu de travail ?

Lorsque vous recherchez des outils de communication, votre objectif doit être de trouver ceux qui répondent à vos besoins croissants, qui offrent flexibilité et sécurité et qui sont rentables.

"L'innovation technologique a un coût élevé. Les dirigeants doivent trouver un équilibre entre les coûts et les avantages et évaluer soigneusement le retour sur investissement d'investissements importants qui affectent une grande partie des activités de l'entreprise

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information pour la gestion de l'informationl'expert en rentes Voici quelques fonctionnalités clés à garder à l'esprit lorsque vous êtes à la recherche d'outils de communication interne :

Fonctionnalités de collaboration

Intégration d'applications

Gestion de projets et de tâches

Conférence vocale et vidéo

Messagerie directe et de groupe

Partage de fichiers

Liste de diffusion d'équipe

Fonctionnalités de cryptage et de sécurité

"Les violations de données et les cyberincidents sont l'une des affaires juridiques les plus répandues ces dernières années. Les organisations devraient accorder la plus grande priorité à l'utilisation d'applications et de programmes qui placent la cybersécurité au-dessus de tout, afin de ne pas compromettre les données et les informations sensibles." -Amy De La Fuente, directrice des affaires publiques _

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser des applications et des programmes de cyber-sécuritéle service juridique de Bosco

Gardez vos équipes à distance productives et connectées avec ClickUp

Quels que soient les fonctionnalités, les avantages ou le budget que vous avez en tête pour choisir le meilleur logiciel de communication sur le lieu de travail, vous devez être en mesure d'évaluer soigneusement les besoins de votre organisation et, surtout, de vos employés.

Le meilleur logiciel de communication interne devrait apporter une assistance à distance et rendre.. communication asynchrone le partage des connaissances et la collaboration aussi faciles et transparents que possible, de la direction générale au personnel.

Les outils de productivité tout-en-un comme ClickUp constituent un excellent outil de gestion de projet et de communication pour l'ensemble de votre organisation. Il est doté de milliers de fonctionnalités de collaboration et de communication qui donnent à vos équipes ce dont elles ont besoin pour organiser des discussions de groupe, surveiller le flux de travail des projets et collaborer sur les forfaits et les projets en temps réel, où qu'elles se trouvent.

ClickUp est gratuit à l'essai - connectez vos équipes distribuées, améliorez votre communication interfonctionnelle et réunissez tout votre travail en un seul endroit dès aujourd'hui ! ---

Rédacteur invité:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Roman-Shvydun.jpeg

/$$$img/ Roman Shvydun est un rédacteur indépendant. Il écrit des articles informatifs sur le marketing, les affaires, la productivité, la culture du lieu de travail, etc. Au cours de plus de 10 ans d'expérience dans la création de contenu, ses articles ont aidé de nombreux entrepreneurs à faire évoluer leur entreprise._