15 modèles gratuits de chronologie de projet en Excel, Word et ClickUp

Les modèles de calendrier de projet sont un outil essentiel pour tout chef de projet qui souhaite que son équipe reste alignée sur un objectif commun. Il y a de nombreuses parties prenantes à garder à l'esprit, des délais à respecter et des budgets à gérer.

Il existe un large éventail de modèles adaptés à différents types de projets et de structures d'équipe. Certains sont conçus spécifiquement pour la gestion de projets Agile, tandis que d'autres conviennent mieux aux projets plus traditionnels en cascade. Certains modèles mettent l'accent sur les représentations visuelles de la de la chronologie du projet tandis que d'autres offrent des descriptions plus détaillées de chaque tâche et de chaque étape.

Nous avons sélectionné 15 modèles gratuits de calendrier de projet pour vous aider à mieux gérer vos tâches, votre calendrier, vos ressources et vos objectifs afin d'atteindre vos buts.

C'est parti !

Qu'est-ce qu'un modèle de calendrier de projet ?

Un modèle de calendrier de projet est une ressource utilisée pour décrire la séquence des événements d'un projet. Il est utilisé comme un outil de cartographie visuelle pour montrer comment les tâches, les activités et les événements individuels doivent être organisés pour atteindre les objectifs du projet

Les calendriers permettent également d'estimer en détail la durée des principales activités d'un projet plan de projet . Ils peuvent également être utilisés pour prédire des événements futurs et anticiper les besoins potentiels en ressources !

Visualiser la durée de chaque tâche sur une vue ClickUp Gantt

Une fois que vous avez ajouté chaque tâche à la chronologie du projet dans ClickUp, vous pouvez l'utiliser pour calculer les dates de début et de fin de l'ensemble du projet. En outre, vous pouvez comparer les jalons avec la progression réelle afin d'identifier tout obstacle potentiel et de réviser le plan si nécessaire.

Il est essentiel de tenir toutes les parties prenantes au courant de la progression du calendrier, afin que tout le monde dispose des mêmes informations. Ce niveau de transparence et de communication peut contribuer à favoriser une culture de la responsabilité et à améliorer les performances globales du projet !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier de projet ?

Un bon modèle de calendrier de projet offre une vue d'ensemble des objectifs, des étapes, des délais et des tâches du projet. Le modèle doit être facile à comprendre et modulable, avec un code couleur et des formes différentes représentant les différents types de tâches.

Les modèles de calendrier de projet doivent s'adapter à différents méthodologies de gestion de projet , y compris les approches Agile et Waterfall, et permettent à l'équipe d'inclure des détails spécifiques à la tâche, tels que les ressources et les délais estimés. ⏰

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

Un modèle de calendrier de projet efficace doit promouvoir la collaboration et la transparence, en permettant des mises à jour faciles par tous les membres de l'équipe. Cela encourage la communication et le travail d'équipe, en créant un effort commun vers un objectif partagé.

Les autres caractéristiques d'un bon modèle de calendrier de projet sont les suivantes :

Jalons : Le modèle définit clairement les jalons afin que les équipes puissent facilement identifier les tâches les plus importantes et les étapes à franchirlivrables du projet *Flexibilité : Le calendrier est suffisamment souple pour tenir compte des changements de portée ou des obstacles inattendus au fur et à mesure de l'avancement du projet

: Le modèle définit clairement les jalons afin que les équipes puissent facilement identifier les tâches les plus importantes et les étapes à franchirlivrables du projet *Flexibilité : Le calendrier est suffisamment souple pour tenir compte des changements de portée ou des obstacles inattendus au fur et à mesure de l'avancement du projet Progression suivi : Le calendrier suit automatiquement l'avancement des tâches au fur et à mesure de leur réalisation et de leur mise à jour

: Le calendrier suit automatiquement l'avancement des tâches au fur et à mesure de leur réalisation et de leur mise à jour Ressources allocation : Le calendrier offre la possibilité d'allouer les ressources nécessaires à la réalisation d'un projet : Le calendrier offre la possibilité d'allouer des ressources aux tâches en fonction des besoins du projet

: Le calendrier offre la possibilité d'allouer les ressources nécessaires à la réalisation d'un projet : Le calendrier offre la possibilité d'allouer des ressources aux tâches en fonction des besoins du projet Détails Délais : Le calendrier est suffisamment détaillé pour inclure des échéances spécifiques pour chaque tâche et sous-tâche

: Le calendrier est suffisamment détaillé pour inclure des échéances spécifiques pour chaque tâche et sous-tâche Automatisation : L'automatisation aide à simplifier le processus de gestion du calendrier, permettant aux membres de l'équipe de se concentrer sur le travail important

: L'automatisation aide à simplifier le processus de gestion du calendrier, permettant aux membres de l'équipe de se concentrer sur le travail important Compatibilité multiplateforme : Un modèle simple de calendrier de projet fonctionne sur plusieurs plateformes, ce qui le rend accessible aux parties prenantes du projet

: Un modèle simple de calendrier de projet fonctionne sur plusieurs plateformes, ce qui le rend accessible aux parties prenantes du projet Dépendances des tâches **Le modèle montre la relation entre deux ou plusieurs tâches dans un projet où l'achèvement d'une tâche dépend de l'achèvement d'une autre tâche

Configurer les tâches pour qu'elles se bloquent ou s'attendent les unes les autres afin de créer une dépendance dans ClickUp

Nous avons compilé une liste de 15 modèles gratuits de calendrier de projet dans ClickUp, Excel, Word et PowerPoint pour vous aider à organiser vos tâches et activités. Grâce à ces modèles, vous pouvez personnaliser la chronologie de votre projet en fonction des besoins spécifiques de votre équipe et de vos processus !

15 modèles de chronologie de projet pour respecter le calendrier de vos projets

1. Modèle de calendrier de projet ClickUp

Modèle de chronologie de projet ClickUp

Les tableaux blancs numériques sont des outils visuels pour la planification et l'organisation de projets . L'une de leurs caractéristiques les plus précieuses est la capacité de braindump et de catégoriser rapidement et facilement les principales activités impliquées dans un projet. Cela peut aider les chefs de projet et les équipes à développer une compréhension claire et complète de la portée du projet, du calendrier et des besoins en ressources. 🧑‍💻

Le nombre d'activités incluses dans le calendrier d'un projet dépend de la taille et de la complexité du projet. Pour les petits projets, cette liste peut ne comprendre que quelques activités clés, tandis que les projets plus importants peuvent nécessiter des dizaines d'activités entièrement planifiées .

Quelle que soit la taille du projet, la création d'un calendrier de projet sur un tableau blanc numérique permet à l'équipe de projet de décomposer le projet en éléments gérables et d'identifier les obstacles ou dépendances potentiels.

Pour les équipes à distance, Modèle de calendrier de projet de ClickUp est particulièrement utile car il permet de centraliser toutes les informations relatives au projet. Au lieu de s'appuyer sur des courriels ou des documents distincts pour suivre l'avancement du projet, les membres de l'équipe peuvent accéder à la chronologie et voir les mises à jour en temps réel ! Télécharger ce modèle

2. ClickUp Gantt Modèle de chronologie de projet

Modèle de chronologie de projet ClickUp Gantt

Le Modèle de chronologie de projet ClickUp Gantt est un outil parfait pour gérer les projets nouveaux ou en cours qui s'étendent sur une longue période. Le modèle fournit aux équipes de projet une vue d'ensemble des processus quotidiens, mensuels et annuels, ce qui facilite le suivi des progrès et les prévisions.

La vue quotidienne permet de suivre le travail au jour le jour. La vue mensuelle donne un aperçu des progrès réalisés au cours d'un mois, ce qui permet aux équipes de signaler tout obstacle potentiel. La vue annuelle offre une perspective de haut niveau sur l'ensemble du projet, aidant les entreprises à identifier les tendances à long terme et à planifier en conséquence. 📈

En utilisant le modèle de calendrier de Gantt, les entreprises peuvent améliorer leur processus de gestion de projet, rationaliser les opérations et stimuler la productivité. Télécharger ce modèle Apprendre le différences entre un diagramme de Gantt et une ligne de temps !

3. Modèle de calendrier de projet marketing ClickUp

Modèle de calendrier de projet marketing ClickUp

Le Modèle de calendrier de projet marketing ClickUp est un outil puissant pour les équipes de marketing qui cherchent à rationaliser leur flux de travail et à gérer leurs campagnes et leurs projets plus efficacement. L'un des principaux avantages de ce modèle est qu'il permet aux équipes de construire des calendriers reproductibles qui peuvent être facilement adaptés à n'importe quelle campagne ou projet de marketing. 🌐

Ce modèle contribuera à promouvoir la cohérence dans les domaines suivants campagnes de marketing et des projets en organisant des vues de projet personnalisées :

Vue chronologique : Les dates de début et de fin des activités de marketing ou des réunions importantes sont regroupées par trimestre

: Les dates de début et de fin des activités de marketing ou des réunions importantes sont regroupées par trimestre Vue de la boîte : Les chefs de projet marketing, les membres de l'équipe, les partenaires et les activités qui leur sont attribuées

: Les chefs de projet marketing, les membres de l'équipe, les partenaires et les activités qui leur sont attribuées Vue en liste : Différentes activités de marketing regroupées par trimestre

: Différentes activités de marketing regroupées par trimestre Vue tableau : Différentes activités de marketing regroupées par statut

Rationalisez les processus, notamment la création de contenu, la promotion, les révisions et les lancements, le tout en un seul endroit. Il fournit une structure et une image de marque cohérentes pour les documents et peut être utilisé pour créer rapidement des versions similaires du contenu en fonction des besoins spécifiques d'un projet. Télécharger ce modèle

4. ClickUp Modèle de calendrier de projet remplissable

Modèle de chronologie de projet à remplir par ClickUp

Un calendrier vierge est un excellent outil pour planifier tout projet ou événement pour lequel la séquence des activités est essentielle. Il vous permet de définir les étapes nécessaires et de visualiser la chronologie de votre projet, en vous donnant une vue d'ensemble claire des tâches et des délais à respecter.

Le Modèle de chronologie à remplir ClickUp va encore plus loin avec des champs personnalisés détaillés, de sorte que tout le monde voit les informations les plus importantes d'un seul coup d'œil ! Les champs personnalisés permettent aux équipes d'ajouter des détails pertinents à vos calendriers, tels que des descriptions de tâches, des dates d'échéance, des assignés et des étapes importantes.

Nous avons inclus des champs personnalisés pour accélérer votre processus de création :

Jours (formule suggérée)

Jours alloués

Achèvement de la tâche

Coût réel

Phase du projet

Budget alloué Télécharger ce modèle ### 5. ClickUp Projet Timeline Whiteboard Template

Modèle de tableau blanc de la chronologie du projet ClickUp

Modèle de tableau blanc de la chronologie du projet de ClickUp est doté d'une interface intuitive de type "glisser-déposer" qui permet d'organiser facilement des notes autocollantes, des objets et d'autres éléments.

Ce modèle est parfait pour une équipe qui doit collaborer avec des partenaires interfonctionnels sur des projets complexes. Il peut s'agir de concepteurs, de rédacteurs, de développeurs, de chefs de produit et d'autres parties prenantes. Il est ainsi plus facile pour les partenaires interfonctionnels de comprendre les tâches impliquées dans le projet et d'identifier leurs rôles et responsabilités spécifiques.

Avec des exigences claires, les membres de l'équipe peuvent concentrer leurs efforts sur des tâches spécifiques et éviter de perdre du temps sur des travaux inutiles ou non pertinents. Cela permet de réduire le risque de mauvaises communications et de malentendus, qui peuvent entraîner des retards ou des reprises ! Télécharger ce modèle

6. Modèle de chronologie de projet créatif ClickUp

Modèle de chronologie de projet créatif ClickUp

Le Modèle de chronologie de projet créatif par ClickUp est un outil efficace pour organiser et gérer les projets créatifs de toute taille et de tout niveau de complexité. Ce modèle offre un cadre structuré qui permet de visualiser clairement les éléments suivants étapes du projet et les tâches critiques, offrant ainsi une approche organisée et rationalisée de la gestion de projet. 🎨

Que vous travailliez sur un projet créatif à petite échelle ou sur une initiative vaste et complexe, le modèle est conçu pour explorer n'importe quelle idée. Grâce à son interface intuitive par glisser-déposer, vous pouvez rapidement et facilement créer une chronologie détaillée qui met en évidence les étapes et les tâches importantes, en veillant à ce que toutes les personnes impliquées dans le projet soient au courant de l'avancement du projet et des principales échéances. Télécharger ce modèle

7. Modèle de calendrier pour le déploiement du logiciel ClickUp

Modèle de chronologie du projet de déploiement du logiciel ClickUp

Le Modèle de calendrier pour le déploiement du logiciel ClickUp donne aux équipes de développement les outils nécessaires pour collaborer et planifier le calendrier de déploiement de leur logiciel. Grâce à la possibilité de créer des représentations visuelles des tâches, des délais et des dépendances, chacun peut facilement identifier les tâches critiques et les progrès en temps réel.

En outre, les fonctions intuitives de glisser-déposer permettent aux équipes de déplacer et d'organiser rapidement leurs cartes, en apportant des ajustements à leur calendrier de déploiement si nécessaire. Cette souplesse permet aux équipes de s'adapter rapidement aux changements dans les domaines suivants l'étendue du projet ou le calendrier, afin que toutes les tâches soient accomplies dans les délais prévus. 🗓️ Télécharger ce modèle Bonus : Construire des lignes de temps avec Logiciel de ligne de temps !

8. Modèle de feuille de route ClickUp

Modèle de feuille de route ClickUp

Modèle de feuille de route de ClickUp est conçu pour gérer toutes vos échéances et étapes de production en un seul endroit centralisé. Il est livré avec des vues prédéfinies, des statuts personnalisés et des champs personnalisés pour une gestion de projet personnalisée.

Ce modèle fournit non seulement une vue d'ensemble de la vision et de la direction de votre projet, mais il vous permet également de suivre les progrès réalisés, d'obtenir des informations en temps réel et d'aligner le travail, les équipes et les individus. Télécharger ce modèle

9. Modèle de feuille de route ClickUp

Modèle de feuille de route commerciale ClickUp

Le modèle Modèle de feuille de route pour l'entreprise par ClickUp est conçu pour vous aider à créer un calendrier qui décrit les principaux objectifs et stratégies de votre entreprise et vous permet de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs à long terme.

Ce modèle est livré avec des vues prédéfinies, telles que la ligne de temps et la liste, pour visualiser votre feuille de route objectifs du projet de manière organisée. Télécharger ce modèle

10. ClickUp Modèle de diagramme de Gantt simple

Modèle de diagramme de Gantt simple ClickUp

Modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp est un outil remarquable pour visualiser le calendrier de votre projet. Cette ressource offre une vue d'ensemble des différentes étapes de votre projet, en mettant l'accent sur l'identification des dépendances et des obstacles potentiels avant qu'ils ne surviennent. Télécharger ce modèle

11. Modèle de calendrier de projet Excel

via Microsoft Le modèle Excel de calendrier de projet met en évidence les étapes importantes et les tâches critiques tout au long du processus. Vous pouvez facilement identifier les échéances clés, les dépendances et les retards potentiels dans votre plan de projet. Ce niveau d'organisation et de clarté est essentiel pour une gestion de projet efficace, vous permettant d'allouer les ressources, de gérer les attentes et de rester sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de votre projet.

En décomposant votre projet en étapes spécifiques et en tâches critiques, vous pouvez facilement avoir une vue d'ensemble de votre projet et prendre des décisions éclairées sur la manière d'allouer les ressources et de gérer les risques.

Learn how to créer une ligne du temps dans Excel ! Télécharger ce modèle

12. Modèle de calendrier de projet PowerPoint

via Microsoft Le modèle de chronologie PowerPoint est un outil permettant au chef de projet de représenter visuellement les étapes du projet étapes clés dans le calendrier d'un projet. Cela permet de clarifier le calendrier du projet et de faciliter la compréhension du plan global par les membres de l'équipe ou les parties prenantes.

Ce modèle de calendrier simple propose une sélection d'icônes infographiques. Ces icônes peuvent être utilisées pour représenter les différentes étapes du projet ou les tâches clés. L'ajout d'un élément visuel peut contribuer à rendre la chronologie plus attrayante et informative ! Télécharger ce modèle

13. Modèle de calendrier de projet Microsoft Word

via MicrosoftCalendrier du projet Microsoft Word est un document qui permet de saisir les étapes, les délais et les dépendances de votre événement afin de créer un calendrier de projet. Le modèle permet également la personnalisation, avec l'option d'ajouter des éléments et des images pour que votre chronologie reflète le thème de votre événement.

Grâce à un modèle prédéfini, vous pouvez facilement créer un plan complet couvrant tous les aspects de l'événement, de la logistique au marketing en passant par le budget. Le modèle Word comprend des sections pour les détails importants tels que le nom de l'événement, la date, le lieu et la phase du projet. Télécharger ce modèle

14. Modèle de diagramme de Gantt Excel par Vertex42

Via Vertex42

Un modèle de diagramme de Gantt Excel est un outil puissant qui aide à la gestion de projet en fournissant une représentation visuelle des tâches planifiées dans le temps. Il s'agit d'un type de diagramme à barres qui indique les heures de début et de fin de chaque tâche dans le calendrier d'un projet, ce qui vous permet de suivre l'état des tâches au fur et à mesure que le travail progresse.

Le modèle vous permet de gérer des projets complexes et de mieux organiser plusieurs projets simultanément. Il simplifie les projets complexes en les présentant sous la forme d'un calendrier hebdomadaire ou mensuel, ce qui les rend plus faciles à comprendre et à suivre. Les tâches figurant dans le tableau sont généralement classées en fonction d'une structure de répartition du travail, ce qui permet de mieux suivre l'avancement du projet. Télécharger ce modèle

15. Modèle Excel de chronologie des étapes par Gecko & Fly

Via Gecko et mouche Ce modèle d'échéancier est un outil convivial conçu pour vous aider à représenter visuellement les étapes d'un projet sous la forme d'un diagramme chronologique facile à comprendre.

Le modèle vous permet de dresser la liste des étapes de votre projet et d'en créer une représentation visuelle, en mettant en évidence leurs statuts. Il s'agit d'un outil axé sur les jalons qui illustre clairement les principaux événements de votre projet. Le modèle est hautement personnalisable, ce qui vous permet d'ajuster les couleurs, les styles et les polices en fonction du thème ou de la marque de votre projet. Télécharger ce modèle

Gardez une longueur d'avance sur le calendrier grâce aux puissantes échéances de projet de ClickUp Créer le bon calendrier de projet est essentiel pour rester organisé et sur la bonne voie. Que vous préfériez un calendrier, un diagramme de Gantt ou un tableau blanc numérique, le fait de documenter votre projet lui confère structure et clarté.

ClickUp offre des fonctions avancées de hiérarchisation, ce qui vous permet de personnaliser les priorités en fonction de l'urgence, de l'importance ou de tout autre critère correspondant aux besoins de votre équipe. De plus, grâce au suivi intelligent des chemins de dépendance de ClickUp, vous pouvez facilement faire des ajustements par une simple action de glisser-déposer. ⚡️ Commencer avec ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !