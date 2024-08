Modèles gratuits de feuilles de route pour les projets

En tant que gestion de projet votre rôle est de faire avancer vos projets le plus harmonieusement possible tout au long du cycle de vie du projet.

Pour bien faire, vous devrez créer une feuille de route de projet efficace, et heureusement pour vous, il existe des modèles qui peuvent vous aider !

Avec les bons modèles, vous serez en mesure d'élaborer un aperçu de haut niveau de votre projet de objectifs du projet pour vous, les parties prenantes de votre projet et vos équipes, afin d'aider tout le monde à rester synchronisé et sur la bonne voie à tout moment.

Cela dit, nous avons rassemblé 10 modèles gratuits de feuille de route de projet pour vous aider à démarrer et à mettre votre équipe sur la bonne voie pour franchir la ligne d'arrivée. 🏁

Chaque modèle offre une façon unique d'organiser et de visualiser vos feuilles de route, alors jetez un coup d'œil à chacun d'entre eux pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vos projets !

Qu'est-ce qu'un modèle de feuille de route pour un projet ?

Un modèle de feuille de route de projet est un aperçu de haut niveau des objectifs, des buts, des jalons et des étapes du projet les éléments livrables du projet , traditionnellement présentés sous forme d'échéancier.

Ces feuilles de route sont essentielles dans la gestion de projet car elles décrivent le résultat souhaité et les étapes stratégiques que l'équipe doit franchir pour y parvenir. Il s'agit en quelque sorte d'une forfait d'action qui indique clairement les échéanciers, les priorités et les attentes et qui décompose les objectifs en petites tâches pour aider les équipes à faire avancer le projet.

En outre, les gestionnaires de projet peuvent utiliser ces feuilles de route comme outil d'amélioration de la qualité de l'information la gestion des ressources et simplement gestion du personnel .

Vous voulez voir un exemple de feuille de route d'un projet en L'affichage de l'échéancier de ClickUp ? En voici une pour vous :

Obtenez une vue d'ensemble de votre feuille de route produit dans ClickUp grâce à l'affichage de l'échéancier dans ClickUp

À présent, si vous souhaitez créer votre propre feuille de route pour votre projet, vous pouvez le faire à partir de zéro, mais il peut être utile de vous pencher sur les modèles de feuille de route. Ils ont été créés par des experts du secteur pour aider les gestionnaires de projet comme vous à établir une base solide pour votre feuille de route et vous aider, ainsi que votre équipe, à à mener des projets réussis .

Il existe plusieurs modèles, aussi, lorsque vous en choisissez un pour votre projet, assurez-vous qu'il comporte ces éléments :

Objectifs du projet

Échéancier du projet

Jalons et produits livrables importants du projet

Risques éventuels liés au projet

Dépendances du projet

Prêt à trouver votre prochain modèle de feuille de route favori ?

10 meilleurs modèles de feuilles de route pour les projets

Comme vous allez le découvrir, il existe différents types de modèles de feuille de route. En tant que chef de projet, vous devez vous équiper de plusieurs modèles de gestion de projet facilement personnalisables pour répondre aux besoins de votre projet.

Dans cette optique, voici dix modèles de feuille de route de gestion de projet différents pour aider votre.. développement de produits ou tout autre projet.

1. Modèle de feuille de route pour un projet

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Project-Roadmap-Template-by-ClickUp.png Modèle de feuille de route ClickUp https://clickup.com/templates/project-roadmap-t-102456720 Télécharger ce modèle /$$cta/

En haut de la liste se trouve l'élément Modèle de feuille de route par ClickUp .

Ce modèle de feuille de route peut vous aider à forfaiter, suivre et gérer toutes les parties mobiles de vos projets de manière efficace et en un seul endroit.

Projet et responsables de produits peuvent utiliser ce modèle pour :

Mettre à jour et suivre facilement la progression de vos tâches et projets

Vous aider, vous et votre équipe, à visualiser un projetprojet à partir d'une proposition jusqu'à son achevé

Élaborer des stratégies efficaces et prévoir à l'avance les obstacles et les goulets d'étranglement

Collaborer de manière transparente avec les équipes et les clients, et améliorer la communication autour du projet

À quoi fait-on avec ce modèle ?

Il comprend cinq vues distinctes prédéfinies, notamment Liste, Charge de travail, Calendrier, Gantt et Tableau, pour vous permettre d'afficher vos projets de différentes manières.

De plus, il est livré avec Les statuts personnalisés prédéfinis de ClickUp pour vous aider à créer un flux de travail structuré et fluide et des paramètres préétablis Champs personnalisés pour que les détails les plus importants de vos tâches et projets soient facilement visibles pour vous et votre équipe de projet, les parties prenantes et les clients.

Et comme ClickUp est entièrement personnalisé, vous pouvez adapter la plateforme et les modèles à vos besoins aux exigences de votre projet et les préférences en matière de flux de travail.

Utilisez ce modèle de feuille de route pour vous aider à élaborer votre feuille de route produit idéale en quelques clics. Télécharger ce modèle

2. Modèle de feuille de route simple

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Simple-Roadmap-Doc-Template.png ClickUp Modèle de feuille de route simple https://clickup.com/templates/simple-roadmap-1737m-78681 Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous travaillez sur un projet de moindre envergure, ou vous souhaitez peut-être donner un aperçu de votre feuille de route dans un document ?

Dans ce cas, le Modèle de feuille de route simple par ClickUp est pour vous !

Ce modèle peut vous aider à créer une feuille de route simple mais efficace pour un projet dans une vue de document avec ClickUp Documents que vous pouvez facilement partager avec votre équipe et lier à vos tâches, objectifs, etc.

Dans le document, vous trouverez des paramètres prédéfinis pour vous guider dans la création de votre feuille de route. Et au cas où votre projet deviendrait plus complexe, ou si vous souhaitez simplement ajouter plus de détails à votre feuille de route, ce modèle vous donne la possibilité de personnaliser chaque partie de ce document.

Il offre des options de mise en forme pour vous donner la liberté de mettre en forme et de styliser votre document qui assiste les besoins uniques de votre projet. Vous pouvez intégrer des liens, des images, des vidéos et plus encore, et même contrôler les permissions de modification, de partage et d'affichage pour vous assurer que la feuille de route de votre projet est entièrement protégée contre les changements non désirés. Vous pouvez également communiquer avec votre équipe en étiquetant les membres de l'équipe et en leur attribuant des commentaires. Télécharger ce modèle

3. Modèle de feuille de route pour l'entreprise

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Business-Roadmap-Template.png Modèle de feuille de route pour les entreprises ClickUp https://clickup.com/templates/business-roadmap-t-205392700 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de feuille de route Business par ClickUp est conçu pour vous aider à créer une feuille de route stratégique qui décrit les principaux objectifs et stratégies de votre entreprise et vous permet de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs à long terme.

Ce modèle comporte des vues prédéfinies, telles que l'Échéancier et la Liste, qui vous permettent d'afficher votre feuille de route stratégique les objets de votre projet de manière organisée. De plus, vous aurez également accès à des champs personnalisés et des statuts personnalisés prédéfinis pour vous aider à rester au courant de la progression de votre projet à tout moment.

Tout comme les autres modèles de ClickUp, celui-ci est également personnalisable. Vous pouvez l'adapter aux exigences de votre projet et aider à l'assistance de votre entreprise à mesure qu'elle évolue.

Et si vous avez besoin de conseils lors de l'utilisation de ce modèle, il vous suffit de consulter le Guide de démarrage, inclus dans le modèle, pour vous aider à tirer le meilleur parti de ce modèle de feuille de route. Télécharger ce modèle

4. Modèle de tableau blanc du plan stratégique

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Strategic-Plan-Tableau blanc-Template.png ClickUp Modèle de tableau blanc pour le plan stratégique https://clickup.com/templates/strategic-plan-whiteboard-kkmvq-6319470 Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec le Modèle de tableau blanc pour le plan stratégique de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez élaborer une feuille de route visuelle et stratégique qui permettra à votre équipe de projet de coordonner toutes les étapes critiques de votre projet afin d'obtenir les résultats escomptés.

Ce modèle est disponible dans les formats suivants Tableaux blancs ClickUp où vous pouvez créer un tableau blanc détaillé, organisé, fonctionnel (et esthétique) qui présente clairement vos forfaits stratégiques.

Et parce que les Tableaux blancs vivent dans la plateforme ClickUp, vous serez en mesure d'ajouter vos tâches et projets à votre tableau blanc, de partager facilement votre forfait avec votre équipe, de collaborer de manière transparente avec eux en temps réel, et de conserver vos plans stratégiques à côté de votre travail pour un accès et une visibilité faciles. Télécharger ce modèle

5. Modèle de matrice de messages

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Messaging-Matrix-Template.png Modèle de matrice de messagerie ClickUp https://clickup.com/templates/messaging-matrix-t-126284618 Télécharger ce modèle /$cta/

Si vous êtes impliqué dans le développement et la commercialisation de produits, vous savez que vous devez faire plus que simplement concevoir un prototype de produit. Vous devez également vous assurer que vous disposez du bon message et le positionnement de la marque pour vous aider à atteindre votre cible.

Les Modèle de matrice de messages par ClickUp peut vous aider à élaborer une feuille de route claire en matière de marketing produit, à tracer les grandes lignes d'une carte des messages et à créer un plan de communication solide pour aligner votre équipe sur le positionnement de la marque et les messages avant votre lancement lancement de produit .

Ce modèle est également accompagné d'un document de démarrage pour vous guider dans les premières étapes de la création de votre propre matrice de messages. Téléchargez ce modèle

6. Modèle de feuille de route agile Microsoft Excel

Via Microsoft

Si vous utilisez une feuille de calcul Excel pour assumer vos rôles de gestion de projet, vous avez besoin d'une feuille de route de gestion de projet à intégrer à ce logiciel. C'est là qu'intervient le modèle de feuille de route Excel Agile.

Avec cette feuille de route de gestion de projet, vous pouvez facilement suivre le développement de votre produit avec un modèle simple qui vous aide à hiérarchiser vos tâches et à atteindre les cibles et les dates de votre projet. Vous pouvez également utiliser ce modèle de feuille de route, en particulier la feuille de calcul incluse, pour saisir les données essentielles du projet et.. mettre à jour automatiquement votre feuille de route et le projet si nécessaire. Télécharger ce modèle

7. Modèle de feuille de route déroulante Microsoft Excel

Via Microsoft

Le modèle de feuille de route déroulante Microsoft Excel vous permet de mesurer les jalons de votre projet et de suivre les activités.

Comme vous le découvrirez, ce modèle de feuille de route critique pour la gestion de projet vous permet de comprendre les activités du projet en détail tout en vous informant des résultats réels enregistrés dans votre projet.

De plus, ce modèle de feuille de route de projet comprend une feuille de calcul pour la saisie des données ; saisissez vos données et Excel mettra automatiquement à jour la feuille de route. Télécharger ce modèle

8. Modèle PowerPoint d'échéancier pour la feuille de route des processus de Microsoft

Via Microsoft

Le modèle d'échéancier Microsoft PowerPoint Process roadmap vous permet de créer une représentation visuelle de votre processus.

Utilisez ce modèle pour présenter le forfait et le processus de votre projet, de sa conception à son lancement, ajouter des jalons et des dates clés tout au long de votre échéancier vous permet de mettre facilement en évidence les évènements clés et de suivre les différents indicateurs du projet dans une vue horizontale.

Le modèle PowerPoint de feuille de route est également accompagné d'instructions pour vous guider lors de l'utilisation du modèle d'échéancier de feuille de route. Télécharger ce modèle

9. Modèle Excel d'échéancier de projet

Via Microsoft

Ce modèle d'Échéancier de projet Excel peut vous aider à créer une feuille de route stratégique que votre organisation peut utiliser pour améliorer ses opérations, maintenir des solutions technologiques et assister la vision de l'entreprise. Ce modèle vous permet d'ajouter des jalons, d'organiser votre feuille de route par thème, par équipe ou par statut, et d'attribuer des feuilles de route à des personnes ou des services spécifiques.

10. Modèle Excel d'échéancier de plan de travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/work-plan-timeline-blue-modern-simple-1-1-aa5191f9872e.jpeg Modèle d'échéancier pour le plan de travail Excel /$$$img/

Via Microsoft

Un modèle de feuille de route pour une entreprise est similaire à un plan d'affaires, car il peut également fournir un aperçu complet de votre entreprise, de ses objectifs et de la manière dont elle les atteindra.

Le modèle de feuille de route Roadmunk Business vous permet, ainsi qu'aux parties prenantes de votre entreprise, d'illustrer les initiatives prévues par trimestre et par les différents services. Ce type de feuille de route peut briser les silos et aider tout le monde à avoir une vue d'ensemble en fournissant une compréhension partagée des principaux objets de l'entreprise.

Related Resources:

Créer une feuille de route pour la réussite avec des modèles

La réussite d'un projet dépend de nombreux facteurs. C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'une solide logiciel de feuille de route et une feuille de route stratégique à toute épreuve pour guider votre équipe, s'assurer que toutes les parties prenantes sont sur la même page, identifier les risques et les problèmes potentiels dès le début et maintenir le cap pour répondre aux exigences de votre projet.

Profitez donc des modèles de feuilles de route que nous avons listés ici pour vous, qu'il s'agisse de modèles de feuilles de route de produits ou de modèles de feuilles de route de technologies.

Avec un bon modèle de feuille de route en main et un logiciel de gestion de projet entièrement personnalisable avec ClickUp dans votre boîte à outils, vous serez parfaitement équipé pour gérer tous les projets qui se présenteront à vous. Il offre une bibliothèque de modèles et des centaines de fonctionnalités pour vous donner les outils dont vous avez besoin pour mener à bien vos projets.

L'essai est gratuit - commencez à créer votre feuille de route vers la réussite dès aujourd'hui avec ClickUp ! Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui