10 modèles de matrice pour organiser vos idées de gestion de projet

Un projet désorganisé mène au chaos - et le chaos mène à un travail de qualité médiocre. 😵‍💫

Les gestionnaires de projet ont suffisamment à faire, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue pour fournir un travail de haute qualité rapidement, efficacement et dans les délais. ⚙️

À la place, concentrez vos efforts sur votre équipe et sa charge de travail en vous appuyant sur une solution de gestion de projet dynamique conçue pour faire le gros du travail à votre place.

Ce n'est pas une nouveauté -nous savons à quel point la gestion de projet est appropriée logiciel de gestion de projet peuvent améliorer le niveau de stress de n'importe quel gestionnaire de projet au quotidien, mais ces outils ne sont aussi puissants que les personnes qui les utilisent ! Sérieusement, à quoi bon investir dans toutes ces fonctionnalités si vous ne savez pas comment les intégrer dans vos flux de travail et les partager avec l'équipe ?

C'est là que les modèles entrent en jeu. 🙌🏼

De nos jours, il existe un modèle pour tout, et ces modèles peuvent s'avérer très utiles pour rationaliser certains des aspects les plus fastidieux de la gestion de projet, comme le développement de nouvelles idées, la planification de projets entiers et la création d'une base de données la gestion des flux de travail .

Si vous êtes actuellement confronté à ces points de douleur, si vous souhaitez rafraîchir vos processus actuels ou si vous avez simplement besoin de faire bouger les choses le plus rapidement possible, ce blog est fait pour vous. Nous avons parcouru la mer des modèles pour vous offrir cette liste de 10 modèles de matrice pour gérer, organiser et agir sur vos flux de travail de gestion de projet à partir de du brainstorming à l'exécution . 📈

Qu'est-ce qu'un modèle de matrice ?

Les modèles de matrice permettent d'organiser et de hiérarchiser vos idées en fonction de la viabilité du projet et de la valeur pour l'utilisateur. Autrement dit, votre modèle de matrice vous aidera à créer le processus et le système de gestion permettant de déterminer quels projets potentiels ont le plus de chances de se réaliser et de réussir.

La bonne nouvelle, c'est que, quel que soit votre style de travail, _vous pouvez utiliser un modèle de matrice matrix diagram pour tout cas d'utilisation.

Vous pouvez ajouter des colonnes ou des lignes supplémentaires à votre diagramme matriciel pour tenir compte d'éléments tels que de grands paramètres, des détails supplémentaires, des médias ou du contexte. Mais rien n'est obligatoire, il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous ! Feuilles de calcul , les tableaux, et les diagrammes sont tous d'excellents cadres pour construire votre matrice, ce qui fait d'outils tels que Microsoft Excel et PowerPoint des destinations courantes pour ces ressources. Mais ce n'est pas parce que ces outils sont populaires qu'ils sont les plus fonctionnels, les plus intuitifs ou les plus flexibles. 👀

C'est en partie pour cette raison que les modèles de matrice sont des points de départ essentiels. Ils jettent les bases d'une utilisation plus efficace de ces outils et, plus important encore, ils vous aident à créer votre matrice plus rapidement !

nous avons inclus des modèles pour Excel, PowerPoint et autres, de sorte que vous n'avez pas besoin de changer votre logiciel préféré pour commencer à tirer le meilleur parti de votre modèle de matrice 🙂

À quoi ressemble vraiment un bon modèle de matrice ? Et quels sont les éléments incontournables que vous devez connaître avant de le télécharger ? Nous allons vous montrer . 🤓

Ce qu'il faut rechercher dans votre prochain modèle de matrice

Les meilleurs modèles de matrice sont :

Personnalisables

Collaboratifs

Faciles à modifier en cours

Très visuels

Utilisation et lecture intuitives

Ces qualités peuvent sembler évidentes, mais il est plus difficile qu'il n'y paraît de trouver des modèles qui excellent dans chacun de ces domaines.

Si votre modèle n'est pas personnalisable, ce n'est pas un modèle. Les modèles de matrice fournissent un cadre prêt à l'emploi pour la construction de votre diagramme matriciel. Ils ne se contentent pas de vous fournir l'espace nécessaire pour remplir les détails de votre projet, mais ils vous indiquent quelles informations doivent être placées où elles doivent l'être.

L'un des principaux avantages de la création d'un diagramme matriciel est qu'il permet de visualiser et d'exprimer clairement vos priorités par ordre d'urgence, d'importance et de viabilité. Avec l'un des modèles de matrice abonnés, vous pourrez commencer à trier ou à filtrer vos idées de projet afin d'investir votre temps de la manière la plus utile.

Alors, sans plus attendre, lançons-nous. 🛠

10 modèles de matrice dont tous les gestionnaires de projet ont besoin

Les diagrammes matriciels mettent en balance le risque potentiel et la récompense potentielle de toute idée donnée. En théorie, vous pourriez même créer un diagramme matriciel pour déterminer lequel de ces modèles vous convient le mieux !

Bien que vous puissiez créer un diagramme matriciel à partir de zéro, les modèles vous permettent de superposer des informations critiques supplémentaires si nécessaire et, plus important encore, ils vous aident à construire votre diagramme rapidement. 💨

De plus, ils sont agréables à regarder ! Lorsque vous justifiez vos choix auprès de vos supérieurs ou des parties prenantes clés, les modèles de matrice peuvent servir d'aide visuelle propre et claire pour présenter les idées rapidement.

Utilisez l'un de ces 10 modèles de matrice pour introduire un élément visuel et collaboratif dans votre processus de prise de décision en matière de gestion de projet à l'aide de ClickUp, PowerPoint et Google Slides.

1. Modèle de matrice de décision de la grille des hypothèses par ClickUp

Télécharger ce modèle

Qu'il s'agisse de planifier un forfait, de gérer un service ou de créer une campagne de marketing, une stratégie modèle de prise de décision est indispensable à toute pile technologique. Non seulement il est ClickUp la plateforme de productivité par excellence pour gérer ces projets de grande envergure, mais la Modèle de matrice de décision de la grille des hypothèses par ClickUp est le modèle ultime pour faire les choix correspondants avec facilité et confiance.

Ce modèle de matrice personnalisable et flexible organise vos idées les unes par rapport aux autres sur la base de la certitude et du risque en utilisant les éléments suivants Les Tableaux blancs collaboratifs de ClickUp . Sur ce code préconstruit, vous pouvez ajouter un contexte critique à chaque idée sur sa propre note, puis les trier sur une matrice à code couleur.

Ce diagramme matriciel couvre l'essentiel et vous laisse de l'espace pour ajouter des détails, de la couleur et des supports au fur et à mesure de l'évolution de vos idées. De plus, alors que logiciel de Tableau blanc numérique est un outil de gestion de projet populaire, les Tableaux blancs ClickUp sont la seule option qui vous donne le pouvoir de transformer n'importe quelle idée directement en tâche ClickUp. En d'autres termes, vous pouvez utiliser ce modèle pour hiérarchiser votre idée principale et créer et assigner instantanément des tâches pour construire l'ensemble de son flux de travail.

Un autre avantage majeur de l'utilisation de ce modèle ClickUp ? Il applique automatiquement un Guide de démarrage Document ClickUp pour vous guider dans les moindres détails et vous assurer que vous utilisez ce modèle au maximum de ses capacités.

Télécharger ce modèle

2. Modèle de matrice d'impact et d'effort par ClickUp

Télécharger ce modèle

La prise de décision stratégique implique la définition du problème, la collecte d'informations, l'identification d'alternatives et le suivi des résultats. La Modèle de matrice d'impact et d'effort par ClickUp facilite ce processus en aidant les gestionnaires de projet à à identifier la cause première des problèmes et trier les solutions en fonction de l'effort et de la probabilité d'impact.

Également connu sous le nom de matrice de priorité d'action, ce modèle personnalisable est aussi populaire parmi les managers que parmi les équipes, aidant les membres à hiérarchiser leurs tâches plus efficacement et à identifier rapidement où leur temps est le mieux employé. Avec des charges de travail plus stratégiques utilisant les Tableaux blancs ClickUp, le modèle de matrice d'impact et d'effort aide les équipes à optimiser leur échéanciers de projet et des ressources pour atteindre leurs Objectifs tout en réduisant les pertes de temps ou d'efforts.

La polyvalence et la conception intuitive rendent ce modèle de matrice précieux pour les gestionnaires de projet, les chefs d'équipe et les scrum masters qui cherchent à maximiser la productivité de l'équipe.

Le modèle de matrice d'impact et d'effort ClickUp présente les activités en fonction de :

Le niveau d effort : Montrant la capacité et les ressources nécessaires pour atteindre le résultat souhaité

: Montrant la capacité et les ressources nécessaires pour atteindre le résultat souhaité Le niveau d'impact : Pour déterminer la valeur que le résultat aura sur le projet ou l'entreprise

Télécharger ce modèle

3. Modèle de matrice de messages par ClickUp

Télécharger ce modèle

Vous avez passé des mois à développer un nouveau produit - il est maintenant temps de le partager avec le monde entier ! Avant le lancement, assurez-vous de choisir les canaux appropriés pour atteindre votre cible.

Les canaux Modèle de matrice de messages par ClickUp vous aide à tirer parti des stratégies de messagerie les plus efficaces grâce à une feuille de route préétablie et personnalisable pour le positionnement de votre marque.

Les entreprises s'appuient souvent sur des campagnes de promotion pour générer du buzz et de l'enthousiasme autour de leur produit avant le lancement. Ce modèle de matrice résume et systématise le message de votre marque afin de garantir que tout le contenu que vous diffusez s'aligne sur votre proposition de valeur fondamentale.

Ce modèle de matrice Dossier utilise des fonctionnalités telles que les Étiquettes, les statuts personnalisés et les affichages de projets multiples pour vous aider à couvrir les aspects critiques de la gestion des projets éléments d'action d'un lancement de produit réussi pour les e-mails, les plateformes sociales, le texte du site web et les SMS.

Télécharger ce modèle

4. Modèle de matrice Eisenhower par ClickUp

Télécharger ce modèle

La Modèle de matrice Eisenhower par ClickUp est un excellent point de départ pour les débutants en matière de diagrammes matriciels. L'utilisation de Tableaux blancs ClickUp grâce à ses deux vues (Tableau blanc et Liste), ce modèle aide les penseurs visuels et ceux qui cherchent à résoudre des problèmes à gérer les tâches, le temps et les idées.

En fait, ce modèle simple mais efficace est placé dans les favoris des gestionnaires de projet pour les raisons suivantes classer rapidement les tâches par ordre de priorité en utilisant Champs personnalisés et développer des idées dès l'étape du forfait sur leur Tableau blanc collaboratif.

Le projet ClickUp Modèle de matrice Eisenhower sert de source de vérité actualisée et fiable tout au long du processus de gestion du projet pour aider les équipes à mieux comprendre les priorités et les produits à livrer sur leur l'échéancier du projet .

Notre matrice Tableau blanc se compose de quatre quadrants basés sur l'urgence et l'importance afin que les gestionnaires de projet puissent efficacement supprimer, déléguer, faire, ou décider de la manière de faire avancer les éléments à venir :

Le quadrant 1 correspond aux tâches importantes ou urgentes

correspond aux tâches importantes ou urgentes Le quadrant 2 correspond aux tâches importantes mais non urgentes

correspond aux tâches importantes mais non urgentes Le quadrant 3 correspond aux tâches moins importantes mais urgentes

correspond aux tâches moins importantes mais urgentes Le quadrant 4 correspond aux tâches moins importantes et non urgentes

Télécharger ce modèle

le bonus:**_

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le site web de l'entreprise https://clickup.com/blog/technical-debt/#3-the-technical-debt-quadrant le quadrant de la dette technique /%href/**_

5. Modèle de matrice des priorités par ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Priority-Matrix-Template.png Utilisez ce modèle de matrice des priorités de ClickUp pour identifier les tâches critiques en fonction de leur urgence, de leur impact et de leur importance https://app.clickup.com/signup?template=t-216135654&\_ga=2.190386539.1539182556.1667862691-799228753.1666645233 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous cherchez un modèle d'échantillon de matrice pour trier vos tâches et vous assurer que rien d'important n'est accidentellement mis en veilleuse, vous avez besoin du modèle de matrice de priorité Modèle de matrice des priorités par ClickUp ! Ce modèle est un outil d'aide à la décision qui vous permet de vous concentrer sur les points suivants les objectifs à long terme en fournissant un schéma de hiérarchisation des tâches urgentes.

L'avantage de ce modèle de matrice de Tableau blanc est qu'il peut être personnalisé et appliqué à pratiquement n'importe quel cas d'utilisation, ce qui le rend idéal pour les équipes occupées, les départements entiers ou les managers qui cherchent à stimuler la productivité globale. En véritable diagramme matriciel, ce modèle préconstruit aide à analyser les tâches en les séparant en quatre quadrants :

Quadrant 1 pour les tâches urgentes à Faire en premier

pour les tâches urgentes à Quadrant 2 pour les tâches importantes mais non urgentes que vous pouvez faire plus tard

pour les tâches importantes mais non urgentes que vous pouvez Quadrant 3 pour les tâches importantes mais non urgentes que vous pouvez faire plus tard pas importantes mais urgentes les tâches à Déléguer

pour les tâches importantes mais non urgentes que vous pouvez pas importantes mais urgentes les tâches à Quadrant 4 pour les tâches qui peuvent être éliminées à terme

Télécharger ce modèle

6. Matrice BCG Tableau blanc par ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-BCG-Matrix-Tableau blanc-Template.png Essayez le modèle de matrice BCG de ClickUp pour visualiser votre processus de prise de décision sur les produits à forte ou faible croissance https://app.clickup.com/signup?template=t-199575968&\_ga=2.190386539.1539182556.1667862691-799228753.1666645233 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Également connue sous le nom de matrice de partage de la croissance, la matrice du Matrice BCG Tableau blanc par ClickUp est un cadre de gestion de portefeuille destiné aux entreprises de taille moyenne à grande pour gérer leurs gammes de produits.

Ce modèle de matrice BCG organise les produits du portfolio en catégories gérables basées sur des facteurs tels que le prix (popularité), la qualité (premium) et la fonction. Ce modèle est particulièrement utile pour les gestionnaires de projet en raison de sa facilité d'utilisation et de sa capacité à transmettre visuellement des informations complexes et abstraites.

La croissance et la part de marché sont les deux principales matrices permettant de déterminer la réussite d'un produit à l'aide de ce modèle. Elles sont représentées le long des deux axes pour créer les quatre quadrants de la matrice :

Vaches à lait : Représente les produits avec une part de marché élevée mais dans une catégorie à faible croissance

: Représente les produits avec une part de marché élevée mais dans une catégorie à faible croissance **Les $$$a : représentent des produits à faible part de marché et à faible rentabilité dans une industrie mature, qui devraient être abandonnés

Étoiles : produits très performants qui nécessitent des investissements constants pour devancer la concurrence et maintenir leur part de marché

Question Marques : Les produits de cette catégorie doivent faire l'objet d'une analyse approfondie. L'investissement peut transformer ces produits en vaches à lait ou les faire échouer et dégénérer en chiens de faïence

Télécharger ce modèle

7. Analyse des parties prenantes par ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Stakeholder-Analysis-Matrix-Template.png Le modèle de matrice d'analyse des parties prenantes de ClickUp vous aide à comprendre comment vous engager avec les différentes parties impliquées dans votre entreprise https://app.clickup.com/signup?template=t-216134541&\_ga=2.218857049.1539182556.1667862691-799228753.1666645233 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Peu importe le temps et les recherches que vous avez terminés pour justifier votre nouvelle initiative, tout dépend de ce qui suit les parties prenantes du projet approbation. 😳

Il est impératif d'obtenir l'adhésion et l'approbation des parties prenantes à vos projets, qu'il s'agisse de pairs, de collègues, de supérieurs ou de clients. Vos parties prenantes doivent comprendre rapidement et facilement comment votre projet s'inscrit dans le contexte plus large de l'entreprise.

Les Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes par ClickUp aide les équipes et les gestionnaires de projet à déterminer comment s'engager de manière appropriée avec les dirigeants, les clients ou les parties prenantes potentielles en fonction du pouvoir, de l'influence et de l'intérêt.

Cette analyse complète utilise un diagramme de matrice pour identifier et hiérarchiser les parties prenantes clés en fonction de l'influence et de l'intérêt de chacun. A analyse des parties prenantes l'analyse des parties prenantes, dans ce cas, vous prépare à l'action de plaidoyer dont vous avez besoin et à l'opposition potentielle que vous pouvez rencontrer.

Également appelée grille d'intérêts, cette analyse ClickUp Gestion de projet Tableau blanc vous aide à

Gagner la confiance pour obtenir l'adhésion à de futurs projets

Rassembler les informations essentielles à la réussite du projet

Prévoir des forfaits et se préparer à d'éventuels revers

Obtenir des ressources et des investissements pour rester sur la bonne voie

Télécharger ce modèle

8. Matrice PowerPoint Modèle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ADL-matrix-PowerPoint-template-example.jpeg Exemple de modèle PowerPoint de matrice ADL /$$$img/

Via SlideBazaar Qu'il s'agisse d'évaluer un projet ou de créer une Diagramme SWOT le modèle PowerPoint de matrice fera le travail terminé. 💪🏼

Ce modèle personnalisable brille vraiment si vous cherchez à présenter des processus de développement de produits, à mettre en évidence le flux d'informations ou à construire des diagrammes matriciels complexes qui évaluent les idées en fonction de plusieurs facteurs différents.

Bien que PowerPoint dispose déjà de styles de matrice intégrés, ils sont plutôt désuets. Ce modèle rendra vos diagrammes plus esthétiques et plus faciles à lire grâce aux différents styles de conception proposés pour s'adapter à différents projets.

Télécharger ce modèle

9. Modèle de matrice de prise de décision pour PowerPoint

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Power-Point-decision-making-matrix-template.png Modèle de matrice de prise de décision pour Power Point /$$$img/

Via SlideHunter En tant que gestionnaire de projet, vous serez amené à faire des choix difficiles, mais ce modèle fournit une structure claire pour vous aider à éliminer les émotions et les conjectures de votre processus de prise de décision.

Le modèle de matrice de prise de décision peut être utilisé dans PowerPoint ou Google Slides et est fourni avec trois modèles de diapositives, ce qui en fait une ressource visuelle utile pour justifier les grands choix auprès des responsables et des parties prenantes lors des réunions.

En particulier lorsqu'il s'agit de présenter des évaluations de risques, de modéliser une matrice de décision pondérée ou de proposer une analyse des causes profondes, ce modèle vous aidera à parvenir à des conclusions réalisables et à les communiquer pour un grand nombre d'intervalles.

Télécharger ce modèle

10. Modèle de matrice de communication

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Communication-Matrix-PowerPoint-Template.jpeg Matrice de communication Modèle PowerPoint /$$img/

Via Modèle de diapositive Ce qui est génial avec ce modèle, c'est qu'il peut être utilisé pour Google Slides, PowerPoint ou Keynote ! Le modèle de matrice de communication est utile chaque fois qu'un gestionnaire de projet, un service des ressources humaines ou un chef d'équipe souhaite faire savoir qui est responsable de quelle étape d'un projet et quels sont les résultats attendus.

Ce modèle est idéal pour créer une matrice de communication forfait d'action à distribuer dans votre service. Vous pouvez personnaliser chaque colonne en fonction de votre cas d'utilisation spécifique pour transmettre des éléments tels que les éléments d'action à venir, les domaines d'opportunité ou la planification du budget, puis décomposer les personnes impliquées dans les étapes suivantes.

Il s'agit également d'un excellent outil visuel pour ajouter à vos procédures opératoires normalisées détaillant les canaux de communication appropriés et suggérant des lignes directrices en matière de communication interne avec d'autres services, responsables ou parties prenantes.

Dans ce modèle de matrice, les différentes catégories de communication interne sont disposées dans des colonnes distinctes, notamment :

Format : Moyens de communication tels que l'e-mail, la visioconférence, le chat et la messagerie

: Moyens de communication tels que l'e-mail, la visioconférence, le chat et la messagerie Fréquence : Fréquence : Fréquence d'envoi des messages

: Fréquence : Fréquence d'envoi des messages Propriétaire : Les chefs de service responsables du traitement des demandes

: Les chefs de service responsables du traitement des demandes Distribution : Les services concernés

: Les services concernés Échelle : Moyens de traiter et de transmettre les questions ou les demandes

Check out these Modèles de forfaits de communication !

Télécharger ce modèle

Ressources connexes

La solution unique pour vos besoins en modèles de matrice

Les modèles de matrice modifiables offrent aux équipes une voie claire et directe vers une meilleure communication et une meilleure collaboration.

Qu'il s'agisse de vos principaux partenaires ou de quelques membres de l'équipe, la clarification de vos objectifs de communication et de collaboration est essentielle objectifs du projet et vos idées augmentent considérablement vos chances de respecter les délais - car, soyons honnêtes, personne n'aime travailler sur un projet dont la communication est déficiente.

Heureusement, ClickUp offre les fonctionnalités, les ressources, les intégrations et la puissance nécessaires pour accomplir tout cela et plus encore.

Les modèles de matrice présentés dans cette liste ne font qu'effleurer la surface quand il s'agit du nombre de façons dont ClickUp peut rationaliser les processus du haut vers le bas. Ses bibliothèque de modèles qui ne cesse de s'enrichir sert tous les cas d'utilisation, et comme ClickUp propose des tonnes de fonctionnalités puissantes dans chaque forfait, cette solution tout-en-un de outil de productivité tout-en-un fournit des solutions mur à mur pour l'ensemble de votre entreprise.

Accédez à ces modèles de matrice personnalisables, à une un ensemble riche de paramètres de collaboration , plus de 1 000 intégrations , tâches illimitées et bien plus encore lorsque vous vous inscrivez à Le forfait Free Forever de ClickUp . Et débloquez encore plus de fonctions avec des forfaits payants à partir de seulement 5 $. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp pour commencer à organiser vos projets et à donner suite à vos idées dès aujourd'hui.