12 modèles agiles pour les projets dans ClickUp, Excel et Google Sheets

Tel un diamant brut, le rôle d'un chef de projet est multiforme et plus dur que l'acier. 💎💪🏼

Les gestionnaires de projet sont chargés de créer et de superviser les processus de projet liés à la planification, à l'organisation, à l'exécution, à l'établissement de rapports et au suivi, pour n'en citer que quelques-uns. En outre, ils sont tenus de communiquer les mises à jour aux clients et aux parties prenantes en temps opportun.

Pour Équipes agiles la pression est encore plus forte ! L'équipe Méthodologie agile en matière de gestion de projet se concentre sur l'amélioration constante du produit par le biais d'une série de sprints. Et si vous considérez chaque sprint comme un mini-projet, le travail ne s'arrête tout simplement jamais. 😳

C'est pourquoi Logiciel de gestion de projet agile et les modèles personnalisables sont autant d'atouts pour les équipes interfonctionnelles. Utilisées conjointement, ces ressources améliorent la collaboration au sein de l'équipe, rationalisent les processus, promouvoir la transparence du projet et tout simplement de faire avancer les choses.

Nous avons passé au peigne fin des milliers de modèles sur le web pour vous présenter les meilleurs d'entre eux ! Lisez la suite pour accéder et télécharger 12 modèles Agile pour vos styles et logiciels de gestion de projet traditionnels préférés, y compris ClickUp, Microsoft et Google Sheets.

Qu'est-ce que la méthodologie de gestion de projet agile ? Gestion de projet agile est particulièrement populaire parmi les équipes de développement de logiciels et adopte une approche itérative pour améliorer continuellement le projet tout au long de son cycle de vie. L'avantage des itérations multiples (cycles répétitifs) est qu'elles favorisent l'adaptabilité et la rapidité au fur et à mesure que les équipes progressent vers l'achèvement du projet.

L'idée est de diviser les grands projets en phases plus petites et plus faciles à gérer, à intervalles réguliers appelés "sprints". Les sprints durent d'une semaine à un mois et peuvent vous aider à intégrer les commentaires des clients dans vos mises à jour de produits de manière régulière.

Créer des sprints d'une durée d'une semaine à un mois avec l'approche Agile dans ClickUp

En fait, il existe un Manifeste Agile complet qui définit les principes de l'approche Agile 12 principes essentiels de l'approche - et la voix de votre client est tout en haut de la liste. Cette méthodologie repose sur l'idée que la seule façon d'obtenir la satisfaction totale du client est de lui livrer fréquemment un logiciel fonctionnel de haute qualité.

Ces 12 principes peuvent être résumés en quatre valeurs Agile :

Les individus et les interactions plutôt que les processus et les outils Le logiciel de travail plutôt queune documentation complète sur le projet3. Collaboration avec le client lors de la négociation du contrat Répondre au changement en suivant un plan

Le lancement d'un projet est l'affaire de tout un village, où les efforts du client, de l'équipe de développement logiciel et du chef de projet se complètent. L'adoption de la méthodologie Agile peut s'avérer difficile si vous n'êtes pas habitué au rythme et à la demande, mais les modèles sont un excellent moyen de relever ces défis et de vous donner une longueur d'avance sur cette nouvelle (pour vous) approche !

Si vous êtes un adepte convaincu de la méthode Agile, il est probable que vous prêchiez déjà la bonne parole des modèles ! Voici 10 de nos modèles préférés pour quelques-uns des principaux projets de développement Agile logiciel de gestion de projet gratuit .

12 modèles gratuits de gestion de projet agile

Quelle que soit votre familiarité avec la gestion de projet Agile, un modèle flexible associé à un logiciel puissant est la clé de la mise en œuvre de processus rationalisés sur une base régulière. Ces modèles sont conçus pour vous aider à utiliser au mieux les fonctionnalités de votre outil de gestion de projet et à .. passer à l'approche Agile le plus rapidement possible.

Accédez à l'un de ces 12 modèles de gestion de projet Agile par ClickUp, Microsoft, Excel et Google Sheets pour planifier des feuilles de route, créer des sprints, suivre les tâches et livrer des produits de qualité.

1. Modèle de gestion de projet agile par ClickUp

Modèle de gestion de projet agile par ClickUp

Comme l'ensemble de La bibliothèque de modèles de ClickUp, la Modèle de gestion de projet agile par ClickUp est truffé de fonctionnalités pour aider votre équipe à fournir et à appliquer un retour d'information, à pivoter en cas de besoin et à travailler ensemble dans un espace organisé et collaboratif.

La clé d'une gestion de projet Agile efficace et efficiente est de s'assurer que tous les éléments fonctionnent ensemble de manière transparente. Mais en quelques minutes, ce modèle complet peut aligner votre équipe sur la méthodologie de gestion de projet Agile en utilisant 30-oui, 30-états personnalisés, deux champs personnalisés, 10 balises, 13 ClickApps le logiciel de gestion de projet ClickApps est un outil de gestion de projet qui comprend huit vues de projet, deux automatisations et bien plus encore. 🤩

Aussi complet que soit ce modèle, ClickUp vous accompagne à chaque étape. En appliquant ce modèle Agile à votre espace de travail, vous êtes invité à nommer votre espace, à importer des données et à définir des dates d'échéance importantes. À partir de là, votre projet commence déjà à prendre forme.

Accédez à des dossiers prédéfinis pour Gestion du Scrum, Introduction, Cartes de route, Epics, Barrière-plan sortant, et plus encore. Dans chaque dossier, vous pouvez accéder à d'autres listes prêtes à l'emploi, ajouter de nouvelles tâches et visualiser votre projet dans les vues personnalisables de ClickUp (liste, tableau, calendrier et charge de travail). Ce modèle est un ensemble complet, donc si vous êtes prêt à vous engager dans la voie Agile, laissez ce modèle vous montrer la voie ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de gestion Agile Scrum par ClickUp

Modèle de gestion Agile Scrum par ClickUp

Le Cadre de travail Scrum est ancré dans la méthodologie de gestion de projet Agile et est couramment utilisé par les équipes interfonctionnelles pour rester organisées, s'approprier leurs rôles et mieux communiquer. Si vous considérez le mot Agile comme un terme large, Scrum est l'une des nombreuses branches qui découlent de cette philosophie plus large.

Comme la gestion de projet Agile, Scrum agile est axé sur les sprints et utilise des tests et des développements rapides et fréquents pour diviser les grands projets en plusieurs périodes plus courtes.

La collaboration est au cœur de toutes les fonctionnalités de ClickUp et du système de gestion de l'information Modèle de gestion Agile Scrum par ClickUp n'est pas différent. Il permet à une équipe Scrum auto-organisée de créer des sprints, de travailler ensemble sur des tâches et d'automatiser des actions répétitives pour maintenir le projet sur la bonne voie.

Dans ce modèle, vous trouverez :

30 statuts de tâches personnalisés

Champs personnalisés

Tags

13 ClickApps

Six vues de projet

Automatisation

Et bien d'autres choses encore ! Y compris des listes préétablies pour Backlogs, Sprints, et Retrospectives. De plus, un guide pratique d'utilisation ClickUp Doc pour apprendre les ficelles du métier. Télécharger ce modèle

3. Modèle de planification de sprint agile par ClickUp

Planifiez, suivez les progrès et gérez les ressources pendant la planification du sprint en utilisant le modèle de planification du sprint agile de ClickUp

Il est facile d'assurer le bon déroulement de vos sprints lorsque vous déployez cette Modèle de planification de sprint agile par ClickUp . Fixez des attentes réalistes basées sur les capacités de l'équipe, puis suivez les progrès et gérez les ressources tout au long de chaque sprint avec facilité. Enfin, examinez la différence entre les heures estimées et les heures réelles pendant la rétrospective du sprint pour vous assurer que tous les objectifs sont atteints rapidement et efficacement !

Ce modèle comprend des tâches pour la planification des sprints, la définition des objectifs et des buts, la gestion des ressources, le suivi de la progression et bien plus encore. De plus, il est facilement personnalisable pour s'adapter aux besoins de n'importe quelle équipe ou entreprise ! Commencez à utiliser ce modèle pour maximiser l'efficacité de votre processus agile et prendre le contrôle de chaque sprint. Télécharger ce modèle

4. Modèle de marketing agile par ClickUp

Le marketing agile est la clé pour rester compétitif dans le paysage numérique en constante évolution

Les processus de marketing peuvent être difficiles à gérer Modèle de marketing agile par ClickUp rationalisez vos efforts ! L'utilisation de ce modèle permet de structurer les campagnes créatives, de mesurer leur succès et de faciliter la recherche de nouvelles idées. Vous disposerez également d'une vue d'ensemble organisée des tâches de l'ensemble de l'équipe marketing.

Le marketing agile fait référence à l'utilisation de la méthodologie agile pour créer des stratégies de marketing plus efficaces. Grâce au travail d'équipe collaboratif, votre équipe peut travailler ensemble pour exécuter des projets rapidement et efficacement avec des résultats étonnants. Télécharger ce modèle

5. Modèle d'histoire agile par ClickUp

Utilisez le modèle d'histoire agile de ClickUp pour aligner les objectifs individuels sur des objectifs plus larges afin d'obtenir une efficacité maximale

Modèle d'histoire agile de ClickUp est conçu pour les équipes de développement Agile qui souhaitent améliorer l'efficacité et la collaboration. Il aide à organiser les caractéristiques ou les exigences du projet, connues sous le nom d'histoires Agile ou d'histoires d'utilisateur, en fournissant une approche structurée.

Grâce à des graphiques et des visualisations agiles, ce modèle permet de suivre l'évolution du projet, ce qui garantit la transparence et l'adaptabilité. En outre, le modèle aligne les objectifs individuels sur les objectifs globaux du projet, ce qui favorise une efficacité maximale.

Qu'il soit appliqué à des projets internes ou à des produits destinés aux clients, le modèle de récit agile de ClickUp permet aux équipes de rester organisées et accélère l'achèvement des projets. Il devient un atout précieux pour le développement Agile, en aidant à la planification, à l'organisation et à la livraison réussie de produits de grande valeur. Télécharger ce modèle

6. Modèle de feuille de route pour équipe agile par ClickUp

Communiquez votre stratégie produit avec les parties prenantes en utilisant un modèle de feuille de route produit agile

Le Modèle de feuille de route agile par ClickUp est un outil dynamique qui permet aux équipes Agile de communiquer efficacement la stratégie produit avec les parties prenantes. Conçu pour être flexible, le modèle permet d'ajuster facilement les plans au fur et à mesure que les équipes acquièrent des connaissances sur le marché et la dynamique du produit.

Dans le cadre de ce modèle, les équipes agiles peuvent :

Visualiser la feuille de route sur une ligne de temps: Le modèle permet de visualiser clairement la feuille de route de l'équipe sur une ligne de temps, offrant ainsi une vue d'ensemble stratégique. Planifier les sprints avec des estimations: Les équipes agiles peuvent planifier les sprints avec des estimations d'effort et de complexité, garantissant ainsi des objectifs réalistes et réalisables. Track Progress and Adapt Plans: Le modèle facilite le suivi continu des progrès, permettant aux équipes d'adapter les plans de manière dynamique en fonction des informations en temps réel et de l'évolution des besoins. Télécharger ce modèle ### 7. Modèle de gestion de projet en cascade par ClickUp

La méthodologie de gestion de projet en cascade implique un ordre d'exécution bien défini, les phases du projet n'avançant pas avant d'avoir reçu l'autorisation finale.

Modèle de gestion de projet en cascade de ClickUp est conçu pour l'exécution systématique de projets, en adhérant aux phases bien définies de la méthodologie Waterfall.

Organisant les tâches en phases mesurables, le modèle garantit une réalisation dans les délais et offre une visibilité sur les progrès réalisés à chaque étape. Idéal pour ceux qui apprécient la structure, il permet une gestion efficace des projets, en se concentrant sur la progression séquentielle sans compromettre la qualité ou le respect des délais. Télécharger ce modèle

8. Modèle de diagramme de Gantt Excel Agile

Modèle de diagramme de Gantt Agile par Microsoft Le modèle de diagramme de Gantt Agile de Microsoft aide les équipes à décomposer les tâches et les projets à étapes multiples en éléments d'action, même les plus petits, à l'aide de catégories codées par couleur sur un diagramme de Gantt à haute résolution graphique de Gantt très visuel en utilisant Microsoft 365 .

Fonctionnalités telles que modèles de chronologie pour la charte de projet le calendrier de la charte de projet, des histoires d'utilisateurs et du backlog de produit avec le diagramme d'épuisement sur ce modèle de gestion de projet agile offre un aperçu réel et projeté du temps et des ressources utilisés entre les sprints.

Dans l'ensemble, ce modèle est structuré de manière à aider les équipes agiles à communiquer visuellement les progrès réalisés aux parties prenantes internes et externes, à suivre le temps et les étapes du sprint, et à identifier les ressources de l'équipe de projet sur la base des projections temporelles. Télécharger ce modèle

9. Google Sheets Agile Scrum Projects Reporting Template

Modèle de rapport de projets Agile Scrum pour Google Sheets Google SheetsGoogle Sheets est gratuit pour un usage personnel avec un compte Google, ce qui le rend personnalisable Projets Agile Scrum Le modèle de rapport pour Google Sheets est une solution rentable pour les utilisateurs qui disposent déjà d'un compte et qui souhaitent mettre en œuvre des processus agiles. Ce modèle comprend plusieurs pages de feuilles de calcul pour le suivi des projets Agile et des catégories dans différentes colonnes pour montrer le statut des tâches, les priorités, les dates de sprint, les identifiants des tâches, et plus encore. Télécharger ce modèle

10. Office Timeline Modèle de plan de projet agile

Modèle de plan de projet agile par Calendrier du bureau Le modèle de plan de projet agile d'Office Timeline permet d'identifier les défis et de mettre en œuvre des solutions rapides en organisant vos tâches sur un plan de travail Diagramme de Gantt avec PowerPoint . Ce qui est intéressant et différent de ce modèle par rapport aux autres modèles de cette liste, c'est qu'il est accompagné d'un plan de lancement Agile modifiable spécialement pour PowerPoint afin de visualiser vos possibilités stratégiques. Ce modèle peut être utilisé en complément d'un autre modèle Agile ou de votre logiciel de gestion de projet Agile en tant qu'aide visuelle lors de réunions ou de présentations avec des parties prenantes ou des responsables. Télécharger ce modèle

11. Modèle de tableau Excel Agile Kanban

Modèle de tableau Agile Kanban pour Excel

Ce modèle de tableau Kanban pour Excel peut également être adapté à Google Sheets et a été conçu pour aider les équipes à adopter la méthodologie Agile aussi simplement que possible. Avec des couloirs séparés pour les tâches qui sont à faire, en cours ou faites, ce modèle aide les développeurs de logiciels à visualiser des projets entiers, à fixer des objectifs clairs et à les atteindre Limites du travail en cours et de maximiser leur efficacité. Télécharger ce modèle

12. Modèle de gestion de projet agile simple Google Sheets

Modèle simple de gestion de projet agile pour Google Docs

Les feuilles de calcul sont un outil de base pour tout gestionnaire de projet, mais la conception d'un tableau presque parfait pour chaque projet individuel peut prendre beaucoup de temps et nécessiter de nombreuses tentatives, surtout si ce n'est pas votre style de travail préféré. Ce modèle simple de gestion de projet agile remédie à ce problème en proposant un tableau préconstruit à l'intérieur de la base de données Google Docs .

Comme son nom l'indique, ce modèle est simple à utiliser et présente une structure intuitive et épurée permettant de définir un calendrier précis pour les sprints à venir. Considérez ce modèle comme votre roue d'entraînement à la méthodologie Agile. Vous pouvez décomposer les tâches en sprints, points de récit et le statut, ce modèle convient mieux aux petits projets Agile, au partage rapide d'informations et aux présentations visuelles. Télécharger ce modèle

L'agilité rencontre l'efficacité avec les modèles de gestion de projet agile

Quel que soit votre niveau d'expérience en matière de gestion de projet Agile, l'aide est toujours appréciée. Plutôt que d'être exclusivement une ressource pour les chefs de projet qui apprennent encore la méthodologie, considérez les modèles comme un atout pour démarrer votre projet de la manière la plus productive possible.

Recherchez un modèle qui s'aligne sur votre logiciel de gestion de projet Agile, qui soit entièrement personnalisable, collaboratif et doté de centaines de fonctionnalités qui vous permettront de mener à bien chaque sprint en toute simplicité.

