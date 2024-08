50 termes de Scrum Agile que tout le monde doit connaître (Glossaire détaillé)

vous cherchez un glossaire complet de l'approche Agile ?

Même si Agile existe à peine depuis 2 décennies, il a eu un impact majeur sur le monde du développement logiciel.

vous avez besoin d'une Révision ?

Aujourd'hui, 86% des développeurs utilisent la méthode Agile dans leur travail !

Depuis que des millions de développeurs en entreprise et en milieu professionnel ont utilisé la méthode Agile dans leur travail teams virtuelles la méthode Agile a évolué au fil des ans, donnant naissance à de multiples principes, méthodologies et pratiques Agile.

En conséquence, les équipes Agile ont créé leur propre terminologie Agile pour gérer tous ces principes et pratiques.

Et comme rien dans développement de logiciels n'est jamais facile, ces mots peuvent parfois sembler provenir d'une autre langue !

Mais ne vous inquiétez pas.

Dans ce glossaire Agile, nous allons expliquer 50 termes clés d'Agile qui vous aideront à décoder cette méthodologie de développement logiciel.

nous allons maintenant commencer à feuilleter ce dictionnaire de terminologie Agile, n'est-ce pas ?

A-E : Critères d'acceptation à l'épique

1. Critères d'acceptation

Définition

Les critères d'acceptation sont un ensemble de paramètres auxquels un logiciel doit répondre pour être accepté par un client ou partie prenante. et comment ces conditions sont-elles décidées ?

Tout dépend de la propriétaire du produit . Ils doivent déterminer si la fonctionnalité fait ce que les utilisateurs veulent qu'elle fasse ( histoire de l'utilisateur) .

Synonymes

Client accepté

Définition de Terminé (DoD)

2. Test d'acceptation

Définition

Un test d'acceptation permet de s'assurer qu'une fonctionnalité logicielle fonctionne correctement et répond aux critères d'acceptation. Il est généralement effectué après que le logiciel a été développé.

Synonymes

Test utilisateur, test fonctionnel

3. Manifeste agile

Définition

Le manifeste Manifeste Agile est un document qui résume les 12 principes Agile qui guident la démarche de la Cadre agile. Chaque méthodologie Agile suit strictement les principes et les pratiques énoncés dans le Manifeste Agile.

Synonymes

Aucun

4. Marketing agile

Définition

C'est une technique de marketing qui emprunte beaucoup aux pratiques et aux valeurs agiles. Marketing agile les professionnels travaillent par sprints afin que leur équipe puisse achever des projets à forte valeur ajoutée dans une période très courte.

Après chaque sprint, ils mesurent l'état d'avancement de leur projet et voient quels changements ils peuvent apporter afin d'améliorer leurs performances lors du prochain sprint.

Le marketing agile est également un excellent moyen pour votre équipe marketing de répondre rapidement à l'évolution rapide des marchés que nous connaissons aujourd'hui.

Synonymes

Aucun

5. Esprit agile

Définition

Un état d'esprit L'état d'esprit agile est un ensemble d'attitudes qu'une organisation Agile ou Équipe Scrum doit avoir à l'égard de son travail.

Ces attitudes s'inspirent des valeurs et des principes Agile, tels que :

Le respect

La collaboration

L'amélioration continue

Focalisation sur la création de valeur

comment faire pour développer un état d'esprit agile ?

Un praticien Agile ou un Coach Agile peut aider votre équipe à adopter la méthode Agile.

Synonymes

Aucun

6. Principe agile

Définition

Un principe Agile est une pratique directrice qui aide les équipes à comprendre et à adopter les principes suivants Agile. Il existe 12 principes Agile qui tournent autour de la satisfaction du client, de l'augmentation de la vitesse de développement des logiciels et de la flexibilité.

Lisez de plus près tous les

12 principes Agile.

Synonymes

Aucun

7. Train de mise en production agile

Définition

Un Train de mise en production agile est une combinaison de plusieurs équipes de développement logiciel agile utilisées pour s'attaquer à de grands projets à l'échelle de l'entreprise.

Il s'agit d'une méga équipe Scrum

En moyenne, il se compose d'environ 50 à 125 membres de l'équipe qui travaillent ensemble sur différentes parties du projet. À l'instar d'une équipe Scrum, un train de lancement Agile travaille par courtes périodes appelées itérations .

Cependant, leurs itérations (appelées incréments de programme) sont 5 fois plus longues qu'une itération normale !

Elles constituent une partie essentielle de la Cadre agile échelonné .

Synonymes

ART

8. Développement logiciel agile

Définition Développement logiciel agile est une technique de gestion de projet qui permet aux développeurs de créer un modèle de logiciel fonctionnel en seulement quelques semaines.

attendez, n'est-ce pas trop rapide ? Comment est-ce possible ?

Une Une équipe Agile décompose son projet en cycles de développement plus petits appelés itérations ou sprint.

À la fin de l'itération, l'équipe Agile est en mesure de livrer un logiciel fonctionnel ne comportant que les fonctionnalités essentielles. Les utilisateurs font part de leurs commentaires et suggestions, et l'équipe Agile les intègre dans les itérations futures, comme nous ! Ce cycle se poursuit jusqu'à ce que vous ayez créé un logiciel final qui ravit vos clients.

Au fil des années, il s'est divisé en différents cadres et méthodologies tels que Scrum,Kanban , Maigre et XP. Tout comme certains préfèrent les céréales, tandis que d'autres aiment le bacon et les œufs pour le petit-déjeuner, différentes équipes ont des goûts différents en ce qui concerne le cadre Agile !

en savoir plus sur les différentes saveurs d'Agile ?

Synonymes

Gestion agile des logiciels, gestion agile des projets, méthodologie agile, méthode agile, approche agile, manière agile

9. Transformation agile

Définition Transformation agile est le processus de transition de l'ensemble de votre organisation pour s'adapter à la

État d'esprit agile .

Il s'agit de créer un environnement de travail qui assiste l'innovation et la flexibilité. Il permet également à votre équipe de projet d'être.. interfonctionnelle (dont les membres ont des paramètres différents).

Note: La transformation agile ne fait pas qu'apprendre à votre équipe à utiliser des méthodologies de développement logiciel agiles.

Synonymes

Aucun

10. Backlog

Définition

Il s'agit d'une liste de nouvelles fonctionnalités du produit, de mises à jour, de corrections de bugs, etc. dont l'utilisateur a besoin.

Au début de chaque itération , le propriétaire du produit décide des éléments du backlog sur lesquels l'équipe doit travailler. Après chaque itération, le backlog est régulièrement mis à jour avec les suggestions des utilisateurs et les nouvelles fonctionnalités.

Synonymes Carnet de commandes du produit ,

backlog de sprint

11. Raffinement du backlog

Définition

Il s'agit d'un Réunion Scrum où l'équipe Scrum organise le backlog pour s'assurer qu'il est prêt pour le prochain sprint ou itération. en d'autres termes, c'est comme un nettoyage de printemps... mais pour les équipes Scrum !

Il a normalement lieu à la fin du sprint.

Voici ce que l'équipe fait pendant cette réunion :

Supprime leshistoires d'utilisateurs* Crée de nouvelles histoires d'utilisateurs sur la base du retour d'information des utilisateurs

Priorise les fonctionnalités qui doivent être incluses dans le prochain sprint

Synonymes

Toilettage du backlog

12. Goulot d'étranglement

Définition

Les goulots d'étranglement sont des problèmes qui peuvent achever de ralentir le processus de développement.

il s'agit d'un problème qui peut complètement ralentir le processus de développement

Une tâche de sprint passe par plusieurs étapes au cours du processus de développement, telles que : 'À faire', 'En cours', 'Révision'. Un goulot d'étranglement se produit lorsque trop de tâches sont stockées à une étape, comme un embouteillage de tâches de projet !

Le résultat est que la flux de travail du projet est ralenti, ce qui n'est pas souhaitable dans le cadre d'un processus Agile rapide !

personne n'aime les embouteillages, n'est-ce pas ?

C'est la raison pour laquelle une équipe Agile utilise généralement un Tableau Kanban pour éviter que cela ne se produise.

Synonymes

Obstacle, obstacle

13. Diagramme d'épuisement

Définition Un diagramme à rebours (burndown chart) est un diagramme important qui aide les gestionnaires de projets Agile à suivre :

La quantité de travail restant dans le projet

Le temps restant pour achever le travail

L'axe des abscisses représente le temps restant dans un sprint, et l'axe des ordonnées représente le nombre de tâches.

Un outil de gestion de projet Agile comme ClickUp peut fournir une ligne de progression projetée qui met en évidence la progression du projet si votre équipe travaille au même rythme.

Synonymes

Diagramme d'avancement de la version, diagramme d'avancement du sprint

14. Diagramme d'épuisement

Définition

A diagramme de combustion un diagramme important qui aide les gestionnaires de projet à visualiser :

Le travail que l'équipe Scrum a achevé dans le sprint

La quantité totale de travail dans le projet

L'axe x représente le temps restant dans le sprint, et l'axe y représente la quantité de travail ( points d'histoire ).

Ici, la ligne verte représente le travail que le L'équipe Teams a achevé jusqu'à présent, et la ligne grise représente le travail qu'il reste à faire.

Synonymes

Aucun

15. Intégration continue (CI)

Définition

L'intégration continue est une pratique agile dans laquelle les développeurs ajoutent constamment leur code au système principal.

à faire : Mon travail..

Les professionnels du développement travaillent de manière indépendante sur une fonctionnalité. Une fois la fonctionnalité achevée, elle est testée pour détecter d'éventuels bugs.

Ce n'est qu'après avoir passé le test automatisé qu'elle est ajoutée au logiciel final.

Synonymes

Livraison continue, CI

16. Scrum quotidien

Définition

Il s'agit d'une réunion quotidienne généralement organisée par le Maître Scrum . Chaque matin, le L'équipe Teams se réunit pendant 15 minutes pour discuter de leur journée à venir.

Chaque membre parle brièvement des sujets suivants :

Ce qu'ils ont prévu de faire aujourd'hui

Ce qu'ils ont fait hier

Les problèmes qu'ils ont rencontrés

Le Scrum Master intervient pour résoudre les problèmes rencontrés obstacles que l'équipe Scrum pourrait avoir.

Note: Les membres de l'équipe Scrum doivent être debout pendant toute la durée de cette réunion Scrum.

Oui, Keanu!

Cela permet à l'équipe de rester concentrée et alerte pendant cette courte période

Synonymes

Daily standup, réunion quotidienne de Scrum

17. DSDM (méthode de développement de systèmes dynamiques)

Définition

Il s'agit d'une méthode orientée entreprise Cadre agile qui se concentre sur l'ensemble du projet, du début à la fin. La conviction fondamentale de DSDM est que le travail fait dans le cadre du projet Agile doit s'aligner sur la stratégie de l'entreprise.

Synonymes

Aucun

18. Épiques

Définition

Une épique est une grande idée ou fonctionnalité qui peut être décomposée en plus petits histoires d'utilisateurs **Tout comme les grandes épopées telles que le Seigneur des Anneaux sont divisées en trois livres.

**Par exemple, une épopée intitulée "Améliorer l'interface utilisateur mobile" peut se composer de 3 user stories : "Ajouter un panier d'achat mobile", "Optimiser la vitesse" et "Conserver une police de caractère".

Chaque histoire d'utilisateur peut à son tour être divisée en tâches gérables.

Voici comment une épique ressemble à ClickUp :

En raison de leur taille, les épiques sont livrés sur plusieurs itérations.

Synonymes

Histoires épiques

F-J : Diagramme de Gantt de l'itération

19. Diagramme de Gantt

Définition

Il s'agit d'un diagramme à barres horizontales qui visualise la séquence des tâches dans l'échéancier du projet. Chaque tâche comporte une date de début et une date de fin afin que votre équipe ne dépasse pas les délais.

Utilisez un diagramme de Gantt pour voir quelles tâches sont dépendantes les uns des autres.

En savoir plus sur les diagrammes de Gantt !

Synonymes

Échéancier du projet

20. Empêchement

Définition

C'est un obstacle qui réduit la productivité d'une équipe Agile ou l'empêche d'achever complètement un projet Agile.

Par exemple :

Problèmes de communication, distractions sur le lieu de travail, gueule de bois après une sortie d'équipe 😉 , etc.

Au cours d'une Réunion Scrum , c'est la Le maître Scrum a la responsabilité de lever tous les obstacles auxquels une équipe peut être confrontée, même si cela implique de les traiter avec un remède contre la gueule de bois !

Synonymes

Obstacles, problèmes

21. Itération

Définition

C'est une période de temps pendant laquelle une équipe Agile doit développer un logiciel qui fonctionne. Une itération dure généralement de 2 à 4 semaines pour Kanban et Les équipes Scrum .

Synonymes Sprints, boîte temporelle

K-O : Kanban à Lean

22. Kanban

Définition

Il s'agit d'un cadre Agile très visuel.

Au lieu de travailler par itérations fixes et forfaitaires comme dans Scrum, les équipes Kanban travaillent sur des tâches prioritaires à chaque fois qu'elles arrivent. L'objectif de Kanban est d'avoir un flux constant de travail sans aucune goulots d'étranglement .

à faire ?

Les Teams ajoutent une limite au nombre de tâches qui peuvent être travaillées simultanément (appelée limite de travail en cours), afin que l'équipe ne soit pas multitâche et ne ralentisse pas la productivité.

les Teams prévoient d'augmenter la productivité de leur équipe ?

Synonymes

Aucun

23. Tableau Kanban

Définition

A Tableau Kanban visualise tout le travail au sein du projet.

Il s'agit d'un tableau de bouchon physique ou visuel qui est divisé en 3-4 colonnes

Chaque colonne d'un tableau Kanban représente un statut de la tâche, intervalle entre "À faire", "En cours" et "Terminé".

Dans le système Kanban, chaque tâche est représentée par une note ou une carte. Chaque fois qu'un membre de l'équipe termine une tâche, la carte est déplacée dans la colonne correspondante :

c'est bien, non ? Vous pouvez voir

20 autres exemples d'entre eux

ici

Synonymes

Tableau de tâches, tableau blanc, tableau de liège

24. Lean

Définition

C'est un ensemble de principes et de paramètres qui permet d'optimiser le processus de développement. Il a été inspiré par le l'approche de la production allégée (lean manufacturing) introduite par Toyota dans les années 50.

en savoir plus la gestion de projet allégée

la gestion de projet est une question d'intérêt général

dans nos articles dédiés, vous trouverez des informations sur les principes de l'allègement

Synonymes

Développement logiciel allégé

P-T : Backlog de produit au Tableau des tâches

25. Backlog de produits

Définition

A carnet de commandes est une terminologie Scrum qui fait référence à une liste de nouvelles fonctionnalités, de mises à jour, de corrections de bugs, etc. dont l'utilisateur a besoin. Le propriétaire du produit est chargé de de hiérarchiser les éléments dans le backlog du produit . Ils décident de chaque élément du carnet de commandes sur lequel l'équipe doit travailler au début de chaque itération.

Consultez ces outils de backlog de produit !

Synonymes

Arriéré

26. Chef de produit

Définition

Un manager d'équipe assiste l'équipe Agile dans le processus de développement du début à la fin.

Ses principales responsabilités sont les suivantes :

traiter les problèmes liés au processus de développement

veiller à ce que l'équipe respecte les délais du projet

collaborer avec d'autres services de l'entreprise tels que les équipes commerciales, le marketing et le service clientèle

Note: Les termes "Product Manager" et "Product Owner" ne sont pas interchangeables dans le cadre de la méthode Agile.

apprendre comment Les chefs de produit utilisent ClickUp .

Synonymes

Gestion de projet

Bonus : Check out our glossaire de la gestion des produits

pour en savoir plus sur cette méthode Agile

Synonymes

SAFe

31. Scrum

Définition

Scrum est une Méthodologie agile dans laquelle une équipe travaille par courtes tranches de travail allant de 2 à 4 semaines, appelées sprints . A la fin du sprint, ils livrent le produit aux clients, et à leur tour, les clients donnent aux développeurs leur feedback

que se passe-t-il au cours d'un sprint Sprints ?

A L'équipe Scrum paramètre un rigoureux forfait pour le sprint, afin que chacun sache ce qu'il a à faire. De plus, les équipes organisent régulièrement des Réunions Scrum afin de gérer les processus au sein du sprint.

dans le monde de l'Agile, Scrum est l'enfant du pays

En fait, autour de 66% des équipes Agiles utilisent Scrum ou un formulaire de Scrum !

Cliquez ici en savoir plus sur ce super célèbre _Agile framework.

Synonymes Gestion de projet Scrum ### 32. Scrumban

Définition

Scrumban est une méthodologie hybride Agile qui combine des éléments de, vous l'avez deviné... Scrum et Kanban !

Elle possède la structure de Scrum et le flux de travail continu de Kanban. Cela s'avère pratique lorsque l'équipe Kanban souhaite abonné quelques pratiques Scrum, et que l'équipe Scrum souhaite essayer la méthode Kanban.

en savoir plus sur cette intrigante _méthode agile ?

Synonymes

Aucun

33. Tableau Scrum

Définition

Il s'agit d'un tableau virtuel ou physique qui affiche les tâches à faire au cours d'un sprint.

Le Tableau Scrum est presque identique à un Tableau Kanban. mais ne vous laissez pas abuser !

Contrairement à un Tableau Kanban, le Tableau Scrum n'a pas de limite sur le nombre de tâches qui peuvent se trouver simultanément dans une colonne.

pour en savoir plus sur le $$ Ferméa, cliquez ici

Synonymes

Tableau de tâches, tableau blanc, tableau de liège.

34. Maître de stage

Définition

Le Maître Scrum est le leader du Scrum. Il organise les réunions, lève les obstacles et travaille avec le propriétaire du produit pour s'assurer que le backlog du produit est à jour.

Note: Ils ne donnent pas d'ordres aux membres de leur équipe.

Au contraire, ils résolvent les problèmes que les membres de l'équipe peuvent rencontrer.

Synonymes

Aucun

35. Réunion Scrum

Définition

Une réunion Scrum est une partie essentielle du cadre Scrum. Sans elles, le sprint n'aurait aucune structure ni aucun forfait de projet en place !

Il existe cinq types de réunions Scrum qui se déroulent au cours du sprint.

Chaque réunion Scrum permet à l'ensemble de l'équipe de faire des tâches importantes du sprint comme :

Créer un forfait pour le sprint dans un..le forfait du sprintréunion

Résoudre les problèmes ensemble dans laMêlée quotidienne* Organiser le backlog dans leraffinement du backlogréunion

vous voulez regarder de plus près les réunions de Scrum ?

Cérémonies Scrum, Cérémonies Agile

36. Scrum des Scrums

Définition

Il s'agit d'une réunion spéciale de Scrum pour les grandes équipes Scrum.

Ici, les grandes équipes Agile (plus de 12 membres de l'équipe) sont divisées en petites équipes Scrum (environ 5 à 10 membres). Chaque petite équipe Scrum désigne un membre comme "ambassadeur".

Chaque jour, tous les ambassadeurs se réunissent dans la Mêlée des Mêlées pour faire le point sur leur progression et résoudre leurs problèmes.

quand on y pense, la Scrum of Scrums _ressemble davantage à une assemblée des Nations unies avec tous ces ambassadeurs !

Synonymes

Meta Scrum

37. Équipe Scrum

Définition

C'est une équipe transversale de 5 à 10 personnes avec différents paramètres de compétences allant de la conception graphique, UX, codage, etc. Mon travail consiste à développer un produit dans le cadre de Scrum.

Chaque équipe Scrum contient généralement 3 rôles clés :Propriétaire du produit .

Synonymes

Aucun

45. Points d'histoire

Définition

C'est une mesure de l'effort dont votre équipe aurait besoin pour achever les tâches du projet (user story).

comment sont-ils calculés ?

ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi compliqué que l'algèbre !

Le temps nécessaire pour achever l'histoire d'utilisateur la plus simple est considéré comme la base et reçoit 1 point. Les autres histoires d'utilisateurs se voient attribuer points d'histoire proportionnels à la ligne de base.

Par exemple, si une fonctionnalité qui prend 2 heures à développer reçoit 1 point, une fonctionnalité qui prend 4 heures reçoit 2 points.

Synonymes

Aucun

46. Tableau des tâches

Définition

Il s'agit d'un terme générique de la méthode Agile qui peut désigner soit un Tableau Kanban ou Tableau Scrum.

Synonymes

Tableau Kanban, Tableau Scrum, Tableau en liège, Tableau blanc.

U-Z : User Story à XP

47. Histoire d'utilisateur

Définition

C'est un brief description d'un produit ou d'un service spécifique productivité une fonctionnalité ou une fonction que les clients trouveraient utile.

Une histoire d'utilisateur ressemble à ceci :

' As (nom/type d'utilisateur), Je veux (faire une chose), pour que je puisse (atteindre un objectif).

Par exemple :

Imaginons que vous ayez pour tâche de développer une application pour Batman !

Un échantillon d'histoire d'utilisateur serait donc le suivant :

'En tant que Bruce Wayne, je veux pouvoir recevoir une notification 'Bat Signal' sur mon application, pour que je puisse sauver la journée.'

Pendant la réunion de planification du sprint, la propriétaire du produit est responsable de la décomposition d'un élément du carnet de commandes en différentes histoires d'utilisateurs.

Synonymes

Objectifs de l'utilisateur

48. Mon travail

Définition

Un élément de travail est un terme Agile qui désigne les différents types de travail qui doivent être terminés dans le cadre du projet.

Voici quelques exemples : Histoire de l'utilisateur .

Synonymes

Scrum extrême

Conclusion

vous vous souvenez de la première fois que vous avez fait du vélo ? Apprendre l'agilité c'est un peu la même chose !

Les deux semblent complexes et difficiles à première vue.

Mais une fois que vous êtes familiarisé avec eux, c'est une seconde nature !

à partir du moment où vous savez faire du vélo, vous le ferez plus souvent, n'est-ce pas ?

De même, une fois que vous avez appris la méthode Agile, vous pourriez avoir intérêt à appliquer la méthodologie Agile à vos projets.

Heureusement pour vous, les outils de gestion de projet Agile comme ClickUp ont tout ce qu'il vous faut pour mettre en œuvre l'approche Agile !

ClickUp possède des tonnes de fonctionnalités pour vous aider à mettre en œuvre les pratiques et méthodologies Agiles mentionnées dans cet article - comme par exemple Tableaux de bord Agile , Diagrammes de flux cumulatifs les listes de sprints, etc.

Ainsi, les s'inscrire dès aujourd'hui pour maîtriser l'Agile de A à Z !