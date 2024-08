10 modèles gratuits de rétrospective de sprint sous ClickUp, Excel et Word

Amélioration continue est le nom du jeu si votre Équipe Agile vise à rester à l'avant-garde.

...Et le secret pour rester à l'avant-garde ?

Efficace Les sprints rétrospectifs qui célèbrent vos victoires tout en évitant que les erreurs commises précédemment ne se reproduisent. Terminées, les rétrospectives de sprint permettent aux équipes de mieux travailler ensemble, de réfléchir de manière critique et de mettre en œuvre des changements significatifs avant le prochain sprint.

Cela semble assez simple, mais il y a en fait des tonnes de mises en forme rétrospectives en fonction du résultat souhaité. Heureusement, vous n'avez pas besoin d'être un expert en Le forfait sprint vous n'avez besoin que d'un modèle personnalisable pour vous préparer à la réussite.

Utilisez ce guide comme point de départ pour tous vos besoins en matière de rétrospective de sprint - vous y trouverez les réponses aux principales questions fréquemment posées, les fonctionnalités indispensables des modèles et l'accès à 10 modèles dynamiques pour Excel, Word et ClickUp.

Qu'est-ce qu'une Sprint Retrospective ?

Comme on dit, le recul est de 20/20, et c'est à peu près l'idée maîtresse qui sous-tend les fréquentes Sprints rétrospectifs.

Une Sprint Retrospective est une Évènement Agile où les équipes Scrum peuvent réfléchir ouvertement et honnêtement à leurs performances passées pour apporter des changements positifs à l'avenir. Ces réunions ont lieu à la fin d'un sprint pour évaluer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné.

Utiliser les Tableaux blancs ClickUp comme aide visuelle dans n'importe quelle réunion, y compris les Sprint Retrospectives, les sessions de brainstorming, et bien d'autres outils

Les Sprint Retrospectives sont fortement recommandées pour Les équipes Scrum et peut avoir lieu aussi souvent que nécessaire afin de maintenir une amélioration fréquente et de rester concentré sur une progression continue. Les questions utiles à poser lors de votre prochaine rétrospective de sprint sont les suivantes :

Qu'est-ce qui s'est bien passé ?

Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer ?

Que ne devrions-nous pas répéter ?

Sur quoi devrions-nous nous concentrer lors du prochain sprint ?

Ces questions peuvent varier en fonction de votre équipe et de votre secteur d'activité, mais elles permettront d'engager la discussion dans la bonne direction. L'engagement, c'est tout en réunions rétrospectives -sans une discussion constructive et honnête, l'équipe n'en tirera pas les mêmes avantages.

10 modèles gratuits de rétrospective de sprint

Rétrospective de sprint des modèles ont été créés pour les équipes et peuvent être personnalisés pour s'adapter à n'importe quelle forme. Ils font le gros du travail lorsqu'il s'agit d'établir une base productive pour vos réunions, et peuvent être rendus aussi généraux ou complexes que nécessaire grâce à quelques modifications en cours.

Les modèles ont été conçus pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos Sprint Retrospectives à chaque fois - et la plupart d'entre eux sont complètement gratuits à utiliser.

Les modèles de Sprint Retrospective ne sont pas seulement un excellent moyen de gagner du temps en préparant une réunion récurrente, ils peuvent vous aider à mieux naviguer dans les fonctionnalités de votre gestion de projet et à rationaliser vos processus hebdomadaires.

Avant de vous lancer sur le web, commencez ici, avec un accès direct à 10 des meilleurs modèles de Sprint Retrospective pour ClickUp, Excel et Word. 🙌🏼

1. Modèle de rétrospective de sprint ClickUp

Modèle de rétrospective de sprint de ClickUp est un tableau blanc numérique convivial pour les débutants, qui permet d'obtenir un retour d'information en collaboration avec votre équipe. Visualisez ce qui a été bien fait, ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu et les changements nécessaires.

Vous pouvez également indiquer s'ils seront inclus dans les réunions quotidiennes de Scrum, les réunions de rétrospective ou les réunions de l'équipe Les forfaits Sprints . Il est important de noter qu'il n'y a pas de limite au nombre de personnes que vous pouvez avoir dans chaque équipe. De plus, notez que vous avez un contrôle achevé sur la façon dont vous pouvez personnaliser les différents volets.

Pour utiliser cette Modèle de tableau blanc il suffit de cliquer sur une note numérique et de taper votre texte. Ensuite, faites-le glisser et déposez-le dans la catégorie appropriée. Télécharger ce modèle

2. ClickUp Modèle de démarrage, d'arrêt et de continuation

Modèle de démarrage, d'arrêt et de poursuite de ClickUp aide l'équipe à partager ses réflexions et ses commentaires sur le sprint ou le projet précédent. Le modèle est livré avec deux statuts et deux types d'affichages.

Le modèle vous guidera pour demander à l'équipe Scrum ce qu'elle pense de ce qui devrait être fait commencer, arrêter ou continuer . À partir du retour d'information, vous devriez disposer d'une liste maîtresse d'idées que vous pourriez finalement exploiter pour affiner vos processus et vos approches.

Créez des tâches exploitables directement à partir de votre Tableau blanc et réutilisez le modèle pour rationaliser les Sprints à venir ! Télécharger ce modèle

3. Modèle de rétrospectives de base ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Basic-Retrospectives-Template.png Utiliser un document ClickUp pour capturer le feedback lors d'une revue de sprint https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-15021&\_gl=1\*atecjs\*\_gcl\_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Si vous n'avez pas l'habitude d'organiser des Sprints rétrospectifs, alors Modèle de rétrospective de base de ClickUp est un excellent point de départ. Ce modèle contient une liste des bonnes pratiques de collaboration et un exemple d'agenda.

Ce dernier est parfait pour organiser des discussions connexes dans un hub de travail collaboratif. Une fonctionnalité qui mérite d'être mentionnée dans ce modèle de rétrospective rapide est que vous pouvez attribuer un commentaire à n'importe quel membre de l'équipe pour résoudre un élément d'action.

Astuce : Utilisez ce même document de rétrospective pour les Sprints à venir afin de documenter les points clés sur une page individuelle ! Télécharger ce modèle

4. ClickUp Agile Sprints Modèle d'évènements

Pour les équipes Agile qui utilisent la méthode Scrum Agile méthodologie, Modèle d'évènements de sprint Agile de ClickUp de ClickUp est très utile car il fournit un moyen facile de documenter les notes, les décisions et les évènements des réunions. Les équipes peuvent dresser la liste du public cible et de l'objectif de la réunion, de la date à laquelle elle s'est tenue, de sa durée et des participants.

Le modèle comporte trois pages : Planification du sprint, Événements du sprint agile et Standup quotidien. Il vous aidera à lancer votre processus de réunion et fournira à votre équipe Agile un cadre de travail pour planifier et améliorer continuellement les Sprints.

Les utilisateurs peuvent ajouter autant d'éléments d'action et les réorganiser en fonction de leur priorité pour créer la prochaine itération. Enfin, vous avez la possibilité d'intégrer ce modèle à vos outils existants pour une meilleure synchronisation des processus ! Télécharger ce modèle

5. Modèle ClickUp de gestion Agile Scrum avec rétrospectives

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Agile-Scrum-Management-with-Retrospectives-Template.png ClickUp Agile Scrum Management avec modèle de rétrospectives https://clickup.com/templates/agile-scrum-management-t-48349780 Télécharger ce modèle /$cta/ Modèle de Scrum Agile de ClickUp contient l'essentiel : Backlogs, Sprints la gestion des tests et les rétrospectives. Si vous ne connaissez pas ce modèle, ouvrez le document Comment démarrer pour obtenir des conseils sur les bonnes pratiques !

Le modèle de rétrospective Agile vous propose un choix de statuts de départ, notamment en attente, en cours, terminé et refusé. Pour plus de personnalisation, utilisez les fonctionnalités d'étiquettes et de champs personnalisés afin de fournir un contexte supplémentaire sans encombrement.

Pour une meilleure organisation, vous disposez de six types d'affichages, dont des tableaux Kanban et des listes.

En tant que Scrum Master, vous n'avez plus à vous débattre avec une boîte de réception pleine de demandes de développeurs, de commentaires de clients ou de réponses à des tests. Vous pouvez forfaiter, suivre et gérer tous vos sprints en un seul endroit !

Si la composition de votre équipe devait changer au milieu du Sprints, ce modèle vous offre la flexibilité d'établir de nouvelles vitesses avec de nouveaux points de référence. Vous pouvez facilement faire avancer les éléments du carnet de commandes qui n'ont pas été achevés sans avoir à saisir à nouveau des données ou à perdre de précieuses informations de fond.

Bonus: Scrum Templates Télécharger ce modèle

6. Modèle Excel de rétrospective de sprint par Plan des parties prenantes

via Plan des parties prenantes Si vous préférez un modèle de rétrospective Starfish, ce modèle d'Excel est un excellent point de départ. Il vous aide à suivre les points forts et les points faibles de chaque projet, ainsi que les moyens de l'améliorer. L'avantage de ce modèle est qu'il s'agit d'une feuille prête à imprimer que vous pouvez utiliser.

Passez à la vitesse supérieure en intégrant la calculatrice à la mise en forme conditionnelle dans le modèle Excel de rétrospective de sprint pour un suivi de projet plus calculé. De plus, vous pouvez facilement suivre la progression de votre projet dans Excel, ce qui devrait vous permettre de prendre de meilleures décisions concernant le projet en cours de route. Télécharger ce modèle

7. Modèle de rétrospective Scrum Google Sheets

via Google Sheets

Le modèle de rétrospective Scrum dans Google Sheets permet aux membres de l'équipe de réfléchir à ce qui s'est bien passé, à ce qui n'a pas fonctionné et à ce qui pourrait être fait. Les équipes peuvent préparer et modifier les notes de manière collaborative tout en créant des tâches, ce qui devrait permettre de transformer les leçons du passé en forfaits pour l'avenir.

Ce modèle se distingue par son adaptabilité. Les grandes lignes peuvent facilement être modifiées pour s'adapter à l'approche unique de l'équipe. De plus, étant donné qu'il est librement accessible à tous, il est possible pour chacun de s'aligner sur les points principaux.

Il est important de noter que vous pouvez connecter ce modèle aux outils de flux de travail de votre organisation. Cela révolutionne la façon dont l'équipe aborde les actions assignées, apportant ainsi un meilleur alignement à votre environnement de travail. Télécharger ce modèle

8. Microsoft Word Modèle de rétrospective de sprint par Template.net

via Template.net

Le modèle de rétrospective de sprint de Microsoft Word vous fournit un moyen simple mais efficace d'organiser vos réunions de rétrospective de sprint. Cet outil de gestion de projet agile facile à utiliser peut aider à la planification quotidienne de Scrum et de Sprint. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucune installation n'est nécessaire et qu'il est prêt à l'emploi. L'idée qu'il est adapté à tous les appareils, y compris les mobiles, les tablettes et les bureaux, en fait un go-to pour les équipes à distance.

Ce modèle commence par vous aider à recueillir des données. Il fournit des emplacements où vous pouvez entrer le temps rétro et les participants. À vous ensuite d'organiser les idées en cinq lignes détaillant les activités qui doivent être lancées, arrêtées, maintenues, mises en synergie ou faites en moins. Tout en bas, vous avez la ligne des notes où vous pouvez capturer les points de discussion et assigner des actions de suivi. Télécharger ce modèle

9. Microsoft Word Modèle de rétrospective de sprint de productivité par Template.net

via Template.net

Le modèle de rétrospective de sprint de Microsoft Word Le modèle de rétrospective du sprint de productivité est utile pour les gestionnaires de produits qui cherchent à comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui aurait pu être mieux fait après chaque Sprint.

En suivant ce modèle, il devient de plus en plus facile de tirer des leçons des échecs passés et d'anticiper les problèmes, car ceux-ci peuvent être identifiés plus tôt. L'administrateur de la réunion devrait être en mesure de dresser une liste de validations pour les itérations suivantes, ce qui permettra d'améliorer les performances de l'équipe à long terme. Télécharger ce modèle

10. Microsoft Word Échéancier Modèle de rétrospective de sprint par Template.net

via Template.net

Le modèle de rétrospective de sprint Échéancier de Microsoft Word permet à l'équipe de réfléchir sur une période, généralement plus longue qu'un seul sprint. Ce modèle guide l'équipe dans la construction d'une réalité partagée, en donnant une voix et en reconnaissant les expériences actuelles, et en rassemblant les actions à venir.

Ce modèle fournit un espace où l'administrateur de la réunion peut saisir les informations relatives à la réunion, telles que les participants à la réunion et le sujet de discussion. Télécharger ce modèle

Qu'est-ce qui fait une bonne rétrospective de sprint ?

La réussite de votre réunion de Sprint Retrospective dépend du contenu de vos discussions.

Chaque membre doit arriver à la rétrospective avec..

Un esprit ouvert, prêt à s'engager avec l'équipe

Des questions et des invitations à la discussion partagées bien à l'avance

Un retour d'information ou des notes sur le sprint précédent

Des solutions potentielles

Arriver préparé avec un agenda de la réunion ou tableau blanc numérique comme support de réunion est un excellent moyen d'orienter la discussion dans la bonne direction et de la maintenir centrée sur l'objectif - l'amélioration continue. En outre, il permet de s'assurer que tous les principaux points de discussion sont abordés et que personne ne quitte la réunion avec des questions sans réponse.

Votre agenda ajoutera également un élément visuel à la discussion, aidant l'équipe à acquérir une nouvelle perspective ou à comprendre les concepts plus clairement. C'est là que le logiciel de tableau blanc s'avère vraiment utile !

Convertissez des formes en tâches sur votre Tableau blanc ClickUp pour lancer instantanément vos prochains paramètres

Lors de vos rétrospectives, vous pouvez mettre à jour votre Tableau blanc en temps réel, que la réunion ait lieu en personne ou en ligne. De cette manière, la discussion reste d'actualité tout au long du sprint suivant et toutes les étapes suivantes sont clairement documentées au moment où la réunion se termine.

Mais plutôt que de commencer par un nouveau tableau blanc ou un nouveau document, commencez par un modèle !

Traverser la ligne d'arrivée en sprintant avec des modèles de rétrospective

Les équipes agiles s'appuient sur l'efficacité pour s'améliorer à chaque itération - et commencer avec un modèle de rétrospective de sprint, c'est la productivité à son meilleur !

Quel que soit le format préféré par votre équipe, le modèle de Sprint Retrospective parfait existe ! Mais au lieu de vous contenter d'un modèle qui vous oblige à choisir entre des éditeurs de documents, des outils numériques et des outils de gestion de projet, vous pouvez utiliser un modèle de rétrospective de sprint logiciel de Tableau blanc ou des tableaux croisés dynamiques, choisissez la solution qui peut lui apporter toute l'assistance nécessaire- ClickUp !

Choisissez parmi plus de 15 affichages uniques dans ClickUp pour personnaliser n'importe quel flux de travail en fonction de vos besoins

ClickUp est la seule plateforme de productivité avec plus de 15 affichages uniques pour développer et visualiser n'importe quel flux de travail. Avec des centaines de fonctionnalités personnalisables et plus de 1 000 intégrations monUp, ClickUp rassemble tout votre travail à travers les applications dans un hub collaboratif. Cela ne rend pas seulement vos Sprint Retrospectives plus précieuses chaque semaine, mais est parfait pour les équipes Agile qui cherchent à rationaliser continuellement leurs processus.

Avec Tableaux de bord collaboratif Tableaux blancs ClickUp , Documents ainsi qu'une vaste collection de Bibliothèque de modèles clickUp permet aux équipes de travailler comme elles l'entendent sans avoir à vider leur budget.

Tirez le meilleur parti de vos Sprint Retrospectives avec des tonnes de fonctions, des tâches illimitées, des membres illimités, et plus encore avec Le forfait Free Forever de ClickUp . Ensuite, poussez votre productivité encore plus loin avec des fonctionnalités encore plus avancées dans les forfaits payants à partir de seulement 5 $ !

Prêt à faire passer vos rétros au niveau supérieur ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! 🏆