10 modèles de tableaux blancs interactifs à partager sur Zoom & ; ClickUp

Que vous soyez une entreprise qui travaille à distance ou que vous essayiez de faire un brainstorming avec des collègues à l'autre bout du monde, les réunions Zoom permettent à votre équipe de se réunir. Il n'y a qu'un hic : la documentation de vos idées géniales. 💡

C'est là que les tableaux blancs entrent en jeu. Les versions numériques actuelles de ces tableaux d'antan aident votre équipe à collaborer de n'importe où, à n'importe quel moment . Et vous n'avez pas besoin de paramétrer un nouveau tableau blanc à chaque fois. Si vous avez besoin d'une solution prête à l'emploi pour accélérer vos appels Zoom de 8 heures du matin (qui n'en a pas besoin ?!), les modèles de tableau blanc sont la solution.

La productivité est à l'ordre du jour. Découvrez ce qu'il faut rechercher lors du choix des modèles de tableau blanc, comment les utiliser lors d'une réunion Zoom et quels sont les 10 modèles idéaux pour les réunions d'équipe.

Qu'est-ce qu'un modèle de tableau blanc ? Un Tableau blanc est un environnement de travail numérique qui facilite la collaboration lors des appels Zoom. Il est visuel, ce qui le rend idéal pour les sessions de brainstorming, la création de

des échéanciers de projets et la collaboration sur les diagrammes ou des messages sur les médias sociaux.

Au lieu de demander au présentateur de Zoom de partager son écran, utilisez un tableau blanc pour donner à tous les participants à l'appel Zoom la possibilité de faire de l'idéation en temps réel. Considérez votre tableau blanc comme un document de brainstorming vivant où vos idées et vos flux de travail vivent dans le même tableau blanc - avec vos tâches existant à côté de vos idées créatives pour minimiser les clics et la confusion. 🙌

Du Calendrier au du forfait du projet gestion du flux de travail, vous pouvez utiliser les tableaux blancs pour à peu près tout. ( Cartes mentales (tutoriels, webinaires, quelqu'un ?)

ClickUp fournit des tableaux blancs sur tous les forfaits et tous les invités peuvent utiliser des tableaux blancs. Avec un modèle existant, il n'est pas nécessaire de créer un nouveau tableau blanc à chaque fois. Il suffit de trouver le bon format de modèle, d'insérer vos coordonnées et vous voilà parti pour la course. 🏃

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau blanc ?

Il existe de nombreux modèles de tableau blanc, alors ne vous contentez pas du premier qui croise votre chemin. Vous devez faire preuve d'un peu de discernement. Tout bon modèle doit comporter les éléments suivants :

Intégrations: Tous les modèles ne sont pas compatibles avec les outils de vidéo conférence. Mais ClickUp s'intègre à Zoom, ce qui facilite le partage des modèles de tableau blanc lors de tous vos appels Zoom. Vous pouvez même connecter des enregistrements Zoom à chaque tâche associée à un tableau blanc afin que toutes vos communications soient au même endroit et à la même réunion.

Sans vouloir nous vanter, les modèles de tableau blanc de ClickUp font tout cela et bien plus encore. Mais ne nous croyez pas sur parole. Continuez à lire et laissez les faits parler d'eux-mêmes.

10 modèles de tableaux blancs

Si vous êtes à la recherche de tableaux blancs simplifiés pour vos appels Zoom, ne cherchez pas plus loin que ces 10 modèles de tableaux blancs pour lancer votre recherche.

1. ClickUp Matrice Eisenhower Modèle de Tableau blanc

vous avez besoin d'aide pour établir des priorités ? Ce modèle de matrice de décision de ClickUp vous donnera de la clarté_

Vous avez beaucoup de choses à faire, et toutes vous semblent importantes. Mais vous n'êtes qu'un être humain, et vous devez donc vous concentrer en priorité sur les tâches les plus importantes. Si votre équipe a du mal à se mettre d'accord sur les tâches à accomplir (et dans quel ordre), le modèle de matrice de décision de ClickUp vous aidera à y voir plus clair Modèle de Tableau blanc de la matrice d'Eisenhower de ClickUp peut vous aider. Cette matrice est également appelée matrice Urgent-Important et c'est un excellent cadre de résolution de problèmes pour les équipes. Elle est simple à utiliser et à créer, ce qui en fait un modèle de réunion Zoom idéal pour un brainstorming sur tableau blanc. Avec ce modèle de brainstorming vous mettez vos idées créatives sur papier et les classez dans les catégories suivantes :

Supprimer: Lorsque vous commencerez à parler des tâches, vous réaliserez que certaines d'entre elles ne sont pas aussi importantes que vous le pensiez. Supprimez-les et appréciez le sentiment de soulagement immédiat

Lorsque vous commencerez à parler des tâches, vous réaliserez que certaines d'entre elles ne sont pas aussi importantes que vous le pensiez. Supprimez-les et appréciez le sentiment de soulagement immédiat À faire: Faites la tâche maintenant et n'attendez pas. Le modèle de ClickUp vous permet de convertir les notes de cette colonne en tâches en quelques clics

Faites la tâche maintenant et n'attendez pas. Le modèle de ClickUp vous permet de convertir les notes de cette colonne en tâches en quelques clics Délégué: Vous ne pouvez pas tout faire tout seul, alors décidez des tâches que votre équipe prendra en charge pour distribuer le travail plus équitablement entre les utilisateurs individuels

Vous ne pouvez pas tout faire tout seul, alors décidez des tâches que votre équipe prendra en charge pour distribuer le travail plus équitablement entre les utilisateurs individuels Decide: Une tâche demande plus de réflexion ? Mettez-la dans cette colonne pour prendre une décision plus tard

2. ClickUp Matrice de l'impact et de l'effort Modèle de Tableau blanc

ce modèle de tableau blanc de ClickUp vous aide à identifier les tâches sur lesquelles votre équipe doit se concentrer dès maintenant_

Il n'est pas facile de prendre des décisions. Il est parfois utile de s'attaquer d'abord aux fruits les plus faciles à cueillir, et c'est exactement ce que fait le modèle de tableau blanc de ClickUp ClickUp Matrice d'impact et d'effort Tableau blanc vous aide à faire.

Avec ce modèle, vous répartissez vos tâches en quatre catégories afin de déterminer ce qui requiert votre attention dans l'immédiat. Au lieu d'alourdir votre équipe et les utilisateurs individuels avec un nombre écrasant de tâches, il s'agit de l'un des meilleurs modèles d'équipe pour aider tout le monde à se mettre d'accord sur un plan d'action forfait d'action .

Utilisez des modèles comme celui-ci - ou des cartes mentales - pour forfaiter les projets et classer les tâches par ordre de priorité en fonction de leur impact ou de leur difficulté. Il existe différentes catégories pour :

Faire maintenant: Il s'agit des tâches à faible effort et à fort impact

Il s'agit des tâches à faible effort et à fort impact À faire plus tard : les tâches à faible intensité d'effort et à fort impact. À faire plus tard : les tâches à faible intensité d'effort et à fort impact

À faire plus tard : les tâches à faible intensité d'effort et à fort impact À faire plus tard: Les tâches à faible effort et à faible impact sont importantes, mais elles ne le sont pas pour l'instant. Prévoyez du temps pour les faire quand vous le pourrez

Les tâches à faible effort et à faible impact sont importantes, mais elles ne le sont pas pour l'instant. Prévoyez du temps pour les faire quand vous le pourrez À ne pas faire: Pourquoi se creuser la tête pour des tâches peu gratifiantes ? Éliminez les tâches qui demandent beaucoup d'efforts et qui ont peu d'impact

3. ClickUp Modèle de Tableau blanc pour le mappage des histoires d'utilisateurs

Planifiez chaque étape de l'expérience utilisateur avant la phase de développement avec ce modèle de tableau blanc de ClickUp

Appel à tous les développeurs, les professionnels de l'UX et les concepteurs d'interface utilisateur. Le modèle de tableau blanc de ClickUp Modèle de Tableau blanc pour le mappage des histoires d'utilisateurs ClickUp peut vous aider à créer une plan du parcours du client pour votre application, votre site web ou votre logiciel, et faites en sorte que d'autres parties prenantes, comme le marketing, adhèrent à vos idées de brainstorming.

Au lieu de passer directement en mode maquette avec des logiciel de conception web vous pouvez placer toutes vos idées dans ce modèle existant sans repartir de zéro. Collaborez et obtenez l'avis de tous sur la stratégie globale afin de clarifier l'orientation du projet. Il faut quelque chose d'aussi grand et d'aussi accablant que la parcours de l'utilisateur et le décompose en un processus gérable, étape par étape.

4. ClickUp Org Chart Tableau blanc modèle

simplifiez qui rapporte à qui avec ce modèle de tableau blanc ClickUp_

Vous avez peut-être procédé à une vague d'embauches et vous devez assigner les employés au bon responsable. Ou peut-être êtes-vous en train de changer de modèle d'entreprise et avez-vous besoin de clarifier qui est responsable. Qu'il s'agisse d'une startup, d'une petite Business ou d'une Enterprise, vous avez besoin de bien comprendre qui rend compte à qui dans votre organisation.

Les Modèle de tableau blanc du diagramme organisationnel ClickUp offre aux dirigeants de la suite C et aux professionnels des ressources humaines un point de départ solide. Ajoutez une photo PNG, une fonction et une description de poste pour les autres utilisateurs individuels de l'équipe et gagner du temps de rechercher dans l'ensemble de l'organisation. Vous pouvez ensuite utiliser un diagramme de flux pour créer une nouvelle hiérarchie organisationnelle en quelques clics.

5. ClickUp Modèle de tableau blanc de flux de processus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-26-at-8.43.41-AM.png Modèles de tableau blanc de flux de processus par ClickUp /$$$img/

visualisez chaque projet pour gagner du temps et éviter les tracas avec ce modèle de ClickUp_

Diriger un projet peut ressembler à une chasse gardée. Mais avec ce Modèle de Tableau blanc ClickUp pour le flux de processus grâce à ce modèle, vous pouvez réfléchir aux différentes étapes d'un projet avant même de commencer le travail. Au lieu d'avancer dans les méandres d'un projet sans direction, augmentez votre productivité grâce à des modèles utiles tels que ceux-ci et font de la gestion de projet un jeu d'enfant. Prêts à l'emploi, ces modèles de définition d'objectifs comprennent des étapes pour planifier des projets, développer des concepts, exécuter des tâches et évaluer la stratégie globale. Contrairement à d'autres modèles, celui-ci vous donne la liberté de créer vos propres étapes. Vous pouvez même personnaliser les couleurs et l'image de marque pour rendre le modèle unique à votre organisation. 🤩

6. ClickUp Modèle de Tableau blanc sur l'étendue du projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/ClickUp-Project-Scope-Tableau blanc-Template.png Modèles de tableau blanc pour l'étendue du projet ClickUp /$$$img/

dites adieu aux limites du projet grâce à ce magnifique modèle de tableau blanc Zoom de ClickUp_

Que vous participiez à un appel Zoom avec un client, votre équipe ou d'autres utilisateurs individuels au sein de votre organisation, vous avez besoin d'un moyen clair de communiquer ce que vous ferez et ne ferez pas au cours d'un projet. Le Modèle de Tableau blanc de l'étendue du projet ClickUp créera un point de départ solide pour le l'étendue du projet appels.

Par rapport à d'autres modèles de notre liste, celui-ci comprend des sections pour :

Information

Justification

Le champ d'application

Objectifs Business

Produits à livrer

Exclusions

Hypothèses

Il suffit de saisir les notes autocollantes numériques de ce modèle pour déposer des idées ou des informations dans des catégories afin de collaborer plus efficacement. Cela permet à tout le monde d'être sur la même page et à la portée du projet de rester gérable. En incluant une liste claire des produits à livrer et des exclusions de ce que vous ne ferez pas pendant le projet, des modèles comme celui-ci permettront à votre équipe de se concentrer et de gagner du temps. ⏰

7. ClickUp Modèle de tableau blanc pour la feuille de route d'un projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Roadmap-Tableau blanc-Template.png Modèle de tableau blanc de la feuille de route du projet ClickUp /$$$img/

qui a dit que les projets complexes devaient être déroutants ? Ce modèle de tableau blanc de ClickUp simplifie les feuilles de route des produits, des projets et des forfaits_

Parfois, les projets sont plus compliqués que ce que vous pouvez montrer dans un modèle de portée de projet. Dans ce cas, vous aurez besoin de modèles plus robustes qui définissent les éléments importants du projet les jalons du projet qui en est responsable et à quel moment cela doit se produire. Modèle de Tableau blanc de la feuille de route du projet de ClickUp fait exactement cela. À faire tous vos Gestion des produits SaaS le modèle permet de regrouper en un seul endroit les tâches, les projets et les forfaits. Le modèle regroupe les employés en équipes et indique qui est responsable de quelles tâches à chaque étape du projet.

8. ClickUp Pour et Contre Modèle de Tableau Blanc

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Pros-\_-Cons-Tableau blanc-Template.jpg ClickUp Modèle de tableau blanc pour et contre /$$$img/

utilisez ce modèle de ClickUp pour peser soigneusement le pour et le contre de toute décision d'entreprise

Parfois, les décisions ne sont pas si claires et nettes. Décider d'accepter un gros client ou d'embaucher un nouvel employé sont des décisions importantes, c'est pourquoi il ne faut pas hésiter à peser le pour et le contre avant d'agir.

Si vous réfléchissez aux avantages et aux inconvénients d'une décision avec votre équipe au cours de l'émission Zoom, utilisez le tableau suivant Modèle de Tableau blanc ClickUp pour et contre pour simplifier le processus de prise de décision et y collaborer. À la fin de l'appel, vous pouvez passer en revue les catégories de pour et de contre afin de déterminer s'il s'agit de la meilleure ligne de conduite.

9. ClickUp Modèle de tableau blanc pour le plan de travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Work-Plan-Tableau blanc-Template.jpg Modèle de tableau blanc pour le plan de travail ClickUp /$$$img/

le modèle de tableau blanc ClickUp, axé sur le retour sur investissement, permet de mettre en forme le forfait de votre projet

Le forfait n'a jamais été aussi bien organisé. Modèle de tableau blanc pour le plan de travail de ClickUp s'inspire du Tableau Kanban pour vous aider à rationaliser la planification de vos projets, à collaborer avec vos coéquipiers en leur attribuant des commentaires pour plus de clarté, et à améliorer les sessions de brainstorming grâce à des catégories simples pour organiser votre forfait.

Il fonctionne parfaitement pour une réunion interne en résumé rapide sur Zoom et.. d'autres types de réunions . Utilisez ce modèle de réunion pour :

Créer un ensemble de tâches

Affecter des ressources au projet

Améliorer les processus et la définition des objectifs

Définir des paramètres ou assurer le suivi des indicateurs existants

Analyser votre projet à l'aide de tests

Contrôler les processus et les performances

10.ClickUp Plan d'action Modèle de Tableau blanc

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Action-Plan-Template.png Modèle de plan d'action ClickUp /$$$img/

ne perdez pas de vue les objectifs de votre projet - et célébrez les victoires - grâce à ce modèle de tableau blanc de plan d'action de ClickUp_

Une fois que vous avez mis en place un forfait de travail pour votre projet, utilisez le modèle de tableau blanc du plan d'action de ClickUp_ Modèle de tableau blanc du plan d'action ClickUp pour planifier vos tâches à l'aide d'outils collaboratifs de type Tableau blanc. Sa disposition simple vous indique, à vous ou à d'autres groupes, le travail à faire, le travail en cours et le travail achevé.

C'est un moyen fantastique de visualiser ce qui se passe quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et trimestriellement pour votre projet. Il offre également une excellente vue rétrospective de ce que vous avez achevé en affichant les tâches achevées. ✨

Voir ce qu'il y a de nouveau avec les modèles de tableau blanc Zoom

Nous aimons les réunions Zoom autant que les autres, mais elles peuvent dérailler en l'absence de visuels et de forfaits solides. Lorsque le moment est venu de coucher vos idées sur le papier, utilisez des modèles de tableau blanc en ligne de qualité qui permettent à votre équipe d'être sur la même page.

Les modèles de tableau blanc de ClickUp peuvent aider votre équipe à trouver de meilleures idées, à hiérarchiser les tâches, à créer des groupes d'idées visuels et à rester dans le coup. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Découvrez comment vous pouvez utiliser Zoom lors de votre prochaine réunion avec les intégrations intelligentes et les modèles de travail de ClickUp. Ou découvrez d'autres modèles dans la section Centre de modèles ClickUp .