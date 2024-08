Stimuler la résolution innovante de problèmes grâce à des séances de brainstorming : Guide de l'expert

Imaginez la situation : Vous êtes assis dans une énième réunion de brainstorming interminable, entouré de collègues épuisés, qui fixent tous un tableau blanc encombré d'idées insipides. Le tic-tac de l'horloge est inquiétant, reflétant la pression exercée pour déchiffrer le code d'un problème persistant, mais la solution reste insaisissable.

C'est un scénario que beaucoup connaissent, où la promesse de créativité rencontre souvent la dure réalité de la stagnation. De nombreuses raisons peuvent expliquer l'absence d'impact de ces sessions : peut-être les participants s'enferment-ils dans des discussions prévisibles, ou ceux qui ont des idées tactiques restent-ils assis, hésitants, les lèvres scellées.

Fini ce dilemme courant sur le lieu de travail ! Notre guide pratique vous aidera à se libérer des chaînes des sessions de brainstorming ennuyeuses. Tout comme un interrupteur allume une ampoule, nous explorerons comment illuminer les voies du cerveau humain dans un paramètre de groupe, suscitant la brillance nécessaire pour trouver des idées révolutionnaires.💡

Qu'est-ce qu'une session de brainstorming ?

Une session de brainstorming est une opportunité pour une équipe de générer des idées et des solutions pour relever un défi spécifique. L'idée est de tirer parti de la créativité collective et des flux de connaissances pour découvrir de nouvelles perspectives qui ne seraient pas disponibles d'un point de vue singulier. 🧐

Le terme "brainstorming" a été introduit par le publicitaire et auteur Alex F. Osborn . Il l'a appelé une "méthode de pensée créative délibérée" pour accéder à notre capacité d'imagination, soulignant que les organisations autonomes sont animées par la créativité et l'innovation. Pour reprendre ses termes :

"...chacun de nous fait partie de la lampe d'Aladin, et si nous la frottons suffisamment fort, elle peut éclairer notre chemin vers une vie meilleure - tout comme cette même lampe a éclairé la marche de la civilisation"

Selon Osborn, une session de brainstorming de groupe réussie peut s'appuyer sur quatre règles de base :

**Zone de non-jugement : les participants doivent examiner de la même manière toutes les solutions proposées et différer tout jugement ou toute critique Espaces pour les idées folles: Les idées exagérées doivent être les bienvenues pour encourager les solutions créatives La quantité prime sur la qualité: Un plus grand nombre d'idées sur le tableau est le signe d'une session saine Combinaison et développement: La solution finale est le résultat de l'évaluation, de la combinaison et de la réduction de plusieurs idées

Vous pouvez appliquer ces principes de brainstorming à n'importe quel scénario, qu'il s'agisse d'une idée pour un projet de recherche ou d'un projet de développement campagne de lancement de produit , le processus de développement est gravé dans la pierre ou simplement finaliser le choix d'un fournisseur pour les fournitures.

Surmonter les obstacles sociaux au brainstorming

L'idée du brainstorming proposée par Osborn est assez terre à terre et exige une contribution sans entrave de la part des participants. Bien que cela soit sans aucun doute efficace, les normes de la construction sociale humaine peuvent constituer un obstacle potentiel, en particulier dans les grandes équipes.

Le problème des réunions de brainstorming en entreprise est qu'elles peuvent être notoirement rigides. Vous avez beau crier : "Trouvez autant d'idées que possible" ou "Il n'y a pas de mauvaises idées", rien ne sortira de la session si vous avez une bande de cadres au visage impassible qui attendent maladroitement que la "douleur" prenne fin.

Heureusement, le problème est assez facile à résoudre si vous élaborez à l'avance une stratégie pour votre session de brainstorming. Pour faire cela, vous devez faire attention à deux domaines en particulier:

Les étapes à suivre pour organiser des sessions de brainstorming efficaces Groupetechniques de brainstorming Reprenons ces solutions une à une.

Nous avons préparé une feuille de route en cinq étapes pour transformer les réunions en véritables incubateurs d'innovation. Pour faciliter le processus créatif, nous avons présenté des modèles et des outils au sein de ClickUp un site web de premier plan plate-forme de gestion de tâches et de projets de premier plan qui peut vous aider.

Alors, tenez compte de nos étapes ci-dessous et mettez votre cerveau au travail ! 🧠

Étape 1 : Définir le sujet et fixer des objectifs

Avant d'organiser une session de brainstorming, il est essentiel que vous en définissiez clairement l'objectif et que vous prépariez méticuleusement votre équipe pour une productivité maximale. Il ne s'agit pas simplement de réunir des personnes pour lancer des idées au vent, mais plutôt d'établir un cadre pour que les discussions restent ciblées et utiles.

Commencez par définir l'objectif spécifique que vous souhaitez atteindre. Il ne suffit pas de viser une "amélioration" Soyez précis ! À faire ? améliorer le service à la clientèle d'envisager des stratégies pour augmenter les ventes, ou rationaliser les processus internes ? 🎯 Objectifs ClickUp peut être un outil essentiel pour aider à orienter votre équipe dans la bonne direction, en alignant de manière transparente la session sur vos objectifs généraux. Cette fonctionnalité simplifie le processus de définition des objectifs et de mesure de la réussite. Paramètres des objectifs hebdomadaires pour des réunions récurrentes ou définir des initiatives prioritaires , telles que optimiser votre site web .

Organisez votre objectifs et buts sur une base centralisée Tableau de bord ClickUp le tableau de bord ClickUp permet aux participants à une réunion, quel que soit leur département, de savoir ce qui est attendu d'une session.

Le modèle d'agenda de réunion de ClickUp est l'allié de votre réunion, garantissant des sessions utiles et efficaces en décrivant les sujets, les objectifs et les buts

Étape 2 : Réunir la bonne équipe

La constitution d'une équipe optimale est primordiale pour la réussite d'une session de brainstorming, et la réunion est précisément le lieu où.. la collaboration interfonctionnelle doit briller. Vous avez besoin de personnes qui apportent un ensemble unique de points de vue à la Tableur, que ce soit du point de vue de la gestion ou de l'exploitation, et qui aident à aborder les défis sous de multiples paramètres. 👥

Si nous parlons de brainstorming, voici trois facteurs clés à prendre en compte lorsque vous rassemblez des membres provenant de d'équipes interfonctionnelles :

Pertinence : Invitez des collègues qui ont un intérêt direct ou une connaissance approfondie du sujet traité. Ils sont susceptibles de s'investir davantage et d'apporter des idées significatives Diversité : Visez un mélange de personnes issues de milieux et de services différents. La diversité peut déclencher des idées de couleur et des discussions saines sur la résolution des problèmes Taille : La taille de l'équipe doit être réduite, de 5 à 10 personnes environ. Les groupes plus importants résultent en des discussions diluées qui étouffent les contributions individuelles ClickUp affiche plusieurs points de vue pour obtenir des informations sur votre équipe et choisir les meilleurs éléments. Par exemple, vous pouvez utiliser la vue Vue Équipe pour superviser les charges de travail et l'expertise de vos employés et choisir les collaborateurs adéquats.

ClickUp 3.0 offre une vue simplifiée pour afficher la charge de travail et l'expertise de toute l'équipe ou d'un individu

Étape 3 : Choisir un espace de brainstorming idéal

Une fois votre équipe réunie, préparez l'étape d'une session de brainstorming efficace. Idéalement, la session devrait se dérouler dans une pièce lumineuse et bien ventilée avec des bureaux organisés qui maintiennent tout le monde en alerte et créent un climat propice à un travail intellectuel inspiré. L'emplacement doit être facilement accessible tout en étant relativement calme.

Si vous souhaitez sortir du cadre traditionnel d'un bureau, vous pouvez également organiser ces sessions dans un espace extérieur ou dans un café voisin afin de favoriser le flux d'idées gratuit. Réunions virtuelles sont également excellentes, à condition de disposer de la bonne boîte à outils numérique pour animer la session (abordée à l'étape 5).

Il n'y a pas de taille unique en ce qui concerne la durée des sessions. Certaines équipes s'épanouissent dans des séances de brainstorming courtes et intenses, tandis que d'autres préfèrent des sessions plus longues et plus détendues. Vous devez expérimenter pour trouver ce qui convient le mieux à la dynamique et aux niveaux d'énergie de votre équipe.

N'oubliez pas de tenir compte du moment. Déterminez le moment où votre équipe est la plus alerte et la plus réceptive. Est-ce le matin à la première heure ou peut-être après le déjeuner ? 🌅

ClickUp peut vous aider dans ce domaine avec suivi du temps natif . Il vous permet de connaître les heures les plus productives de votre équipe et de choisir les moments optimaux pour les sessions de brainstorming. Si vous invitez des conseillers tiers à la réunion, vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour suivre du temps facturable .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/time-tracking-in-clickup.gif Suivi du temps dans ClickUp /$$img/

Chronométrez vos sessions de brainstorming avec précision sur ClickUp et assurez-vous que votre équipe utilise le temps à bon escient

$$$a Étape 4 : Choisir un animateur qualifié

Un animateur qualifié guide le flux et le reflux de l'énergie créative, en préservant l'harmonie et en évitant les mauvaises " BlameStorming " situations. 🤓

Cependant, tout le monde n'est pas fait pour être facilitateur. Vous aurez besoin d'une personne qui possède les compétences nécessaires pour guider la discussion, maintenir le groupe sur le suivi, gérer efficacement le temps et veiller à ce que chaque voix soit entendue. Voici quelques traits de caractère souhaitables :

Communication efficace : Votre animateur doit être capable d'articuler clairement les instructions, d'écouter activement et de promouvoir une communication ouverte entre les participants de différents départements

: Votre animateur doit être capable d'articuler clairement les instructions, d'écouter activement et de promouvoir une communication ouverte entre les participants de différents départements Impartialité : Il doit rester neutre, veiller à ce que les contributions de chacun soient prises en compte, que personne ne se sente rabaissé et que la session n'affiche pas de points de vue biaisés

: Il doit rester neutre, veiller à ce que les contributions de chacun soient prises en compte, que personne ne se sente rabaissé et que la session n'affiche pas de points de vue biaisés L'adaptabilité : La capacité à ajuster les forfaits à la volée est cruciale. Un animateur doit être intuitivement capable d'adapter l'orientation de la session en fonction de l'énergie et du flux du groupe

Étape 5 : Utiliser les bons outils pendant la session

Après avoir choisi un animateur efficace, vous êtes maintenant prêt à doter votre équipe des bons outils pour faire avancer ses idées ambitieuses. Il n'est plus question de stylos, de papiers, de projecteurs ou de tableaux blancs physiques. L'ère numérique d'aujourd'hui offre une myriade d'outils innovants conçus pour favoriser la collaboration par le biais du brainstorming . 🛠️

Envisagez d'utiliser une plateforme de brainstorming complète, telle que ClickUp. Elle n'est pas liée à la géographie ou aux fuseaux horaires, ce qui donne à votre équipe la liberté de faire du brainstorming à tout moment et en tout lieu. De plus, vous pouvez tirer parti des Tableaux blancs infinis et des Documents ClickUp pour améliorer chaque session !

Image Tableaux blancs ClickUp comme votre terrain de jeu numérique pour la créativité. C'est une toile où les idées prennent vie - avec des solutions ambitieuses qui se ramifient, des formes qui se transforment, des notes qui s'agitent et des connecteurs qui tissent une tapisserie de l'innovation.

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées

Avec ClickUp Tableaux blancs, vos sessions de brainstorming ne sont jamais fades ou superficielles - elles sont des discussions collaboratives pratiques en temps réel. Une idée aléatoire ? Tous les participants peuvent intervenir immédiatement pour ajouter des textes, des images, des croquis et d'autres éléments afin de donner une chance à la solution. Vous pouvez ainsi vérifier la viabilité des idées plus rapidement que jamais !

Utilisation Commentaires , Révision et Mentions pour assurer le suivi des idées de manière asynchrone, même après la fin de la session. Si vous réfléchissez seul, vous pouvez partager ce canevas virtuel avec les membres de votre équipe à tout moment, afin qu'ils deviennent des relecteurs ou des cocréateurs du processus. Avec Intégration de Zoom dans ClickUp vous êtes libre d'introduire des Tableaux Blancs dans n'importe quelle réunion virtuelle !

ClickUp offre de nombreuses possibilités modèles de Tableau blanc pour faciliter différents scénarios de brainstorming. Par exemple, le modèle Modèle de remue-méninges ClickUp pour les entreprises est votre billet express pour une réflexion de groupe rationalisée sur n'importe quel sujet. Sa conception permet aux équipes de s'aligner sans effort sur des domaines tels que l'établissement de priorités et la prise en compte de l'impact, du coût et de l'effort. Il s'agit d'un outil indispensable pour votre prochaine réunion stratégique !

Ce modèle aide les équipes à s'aligner de manière transparente sur des opportunités passionnantes et à hiérarchiser les idées avec facilité, en tenant compte de l'impact, du coût et de l'effort

Documents ClickUp vont au-delà du conventionnel, offrant un espace dynamique pour la création, la modification en cours, le partage et le stockage de contenu en toute transparence. Qu'il s'agisse de stocker des agendas de réunion et des règles d'engagement, de donner aux participants un un support pour la prise de notes ou pour garder les idées générées organisées et effacées, c'est l'outil qu'il vous faut !

Mettez en forme et collaborez facilement sur des documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

Imaginons que vous vous prépariez à une session de brainstorming pour une campagne de marketing. Avec ClickUp Documents, vous créez une page collaborative intitulée Idées de campagne innovantes. En invitant votre équipe d'experts en marketing, vous développez collectivement des idées de cibles, de messages, de visuels et de canaux de diffusion. Les tâches sont attribuées de manière transparente dans le document des graphiques au concepteur et le contenu au rédacteur .

Mais ce n'est pas tout : vous avez également ClickUp AI dans Docs comme allié de votre brainstorming.

Utilisation de ClickUp AI pour générer un billet de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite à ajouter des détails et d'autres aspects importants

La fonction IA intégrée est accompagnée d'invitations spécifiques à chaque rôle pour générer toutes sortes d'idées pendant les réunions .

Si vous modifiez un document existant , il vous suffit de mettre le texte en surbrillance et de sélectionner "IA" dans la barre d'outils. Dans le menu déroulant IA, vous avez la liberté de choisir une invite ou un service, laissant la magie de l'IA générer un contenu adapté à vos besoins

, il vous suffit de mettre le texte en surbrillance et de sélectionner "IA" dans la barre d'outils. Dans le menu déroulant IA, vous avez la liberté de choisir une invite ou un service, laissant la magie de l'IA générer un contenu adapté à vos besoins Si vous démarrez avec un nouveau document, les possibilités sont tout aussi excitantes. Naviguez jusqu'à la pageOutils d'IA et explorez les options disponibles

L'outil peut également extraire des éléments d'action à partir de des notes de réunion . Ajoutez votre à l'e-mail de ClickUp et vous pouvez facilement envoyer des notes ou des idées réalisables à vos parties prenantes sans changer de plateforme.

Techniques de brainstorming en groupe que vous pouvez utiliser pour générer des idées

Les techniques de brainstorming en groupe ont principalement deux objectifs : stimuler les discussions et affiner les idées générées. Si vous êtes confronté à un afflux important d'idées, il serait toutefois judicieux de reconduire la session pour affiner ou réduire les suggestions les plus prometteuses.

Examinons cinq méthodes de remue-méninges populaires pour rationaliser vos efforts.

1. Cartes mentales

La carte mentale offre une méthode non linéaire et.. approche visuelle du brainstorming . Elle oblige les groupes à se concentrer sur une question ou un sujet spécifique tout en établissant des connexions entre des idées éparses.

Vous pouvez commencer par placer le sujet au centre, que ce soit sur du papier, un tableau blanc ou une toile numérique collaborative comme ClickUp. L'idée de chaque participant est ensuite ramifiée à partir du centre ou connectée à une autre idée, créant ainsi une représentation visuelle réaliste et interconnectée de la pensée collective.

Avec une conception conviviale par glisser-déposer, Cartes mentales ClickUp facilite l'établissement de connexions et le formulaire de visualisations distinctes. Personnalisez votre expérience en sélectionnant des cartes mentales basées sur les tâches ou sur les nœuds, et rassemblez méthodiquement des idées complexes. 🗺️

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées avec votre équipe dans ClickUp Whiteboards

ClickUp s'intègre parfaitement à plus de 1 000 outils comme G Suite, Dropbox et GitHub, amplifiant ainsi la valeur de vos cartes mentales sur toutes les plateformes.

2. Écriture cérébrale

Dans cette technique de brainstorming non verbale, chaque participant note trois idées liées au sujet. Après quelques minutes, l'animateur leur demande de transmettre ces idées à un coéquipier qui les développe. Ce cycle se poursuit jusqu'à ce que les idées circulent autour du tableau. À fait non seulement en sorte que les contributions soient équilibrées, mais aussi en luttant contre l'effet d'ancrage. 🤫

Bonus: Vous pouvez appliquer cette technique en utilisant des tableaux blancs virtuels avec des notes autocollantes pour améliorer la visibilité et les durées d'exécution. Cela permet de combler le fossé entre le brainstorming en personne et la commodité numérique. Vous pouvez explorer les Modèle de brainstorming ClickUp Squad pour structurer les sessions de brainwriting.

3. Idéation rapide

L'idéation rapide technique d'idéation est un moyen rapide de trouver un grand nombre d'idées créatives en une courte période. Il s'agit d'un processus verbal - il s'agit plutôt de laisser les pensées couler sans s'enliser, en se concentrant sur la génération de tous les types d'idées avant d'affiner les meilleures. 💐

4. Starbursting

Le starbursting est une technique de brainstorming conçue pour explorer en profondeur et remettre en question une idée ou un concept central. Au lieu de générer de nouvelles idées, les participants se concentrent sur une série de questions ouvertes - $$$a, $$$a, $$$a, $$$a, $$$a, $$$a, $$$a et $$$a - autour de l'idée centrale. Le résultat est un diagramme en étoile, avec le concept central au centre et un réseau de questions rayonnant vers l'extérieur. ⭐

Si vous voulez aller au-delà des solutions superficielles, donnez à l'élève la possibilité de s'exprimer Modèle de remue-méninges ClickUp 5 Whys il s'agit d'une interface en forme d'escalier, mais qui permet d'obtenir les mêmes résultats ! Vous pouvez également consulter d'autres modèles de brainstorming ici .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-5-Whys-Tableau blanc-Template.jpeg ClickUp 5 Whys Modèle de Tableau blanc /$$img/

Ce modèle est un puissant outil de résolution de problèmes pour toute session de brainstorming

5. Question burst

Si votre équipe est coincée dans une ornière de brainstorming ou fait face à des blocages de créativité, il existe une solution rafraîchissante. Au lieu de la routine habituelle du brainstorming, essayez une éclatement de la question approche. Encouragez l'équipe à poser de nombreuses questions ouvertes et descriptives sur le problème en question.

Cela permet non seulement de sortir du moule traditionnel du brainstorming, mais aussi d'éviter la pensée de groupe, de remettre en question les hypothèses et d'ouvrir des voies inexplorées pour des solutions potentielles. 🤯

Avantages des sessions de brainstorming bien menées

David Henningsen et son épouse, Mary Lynn Miller Henningsen, ont mené une étude révélant que les groupes qui mettent l'accent sur la quantité d'idées et qui s'appuient sur les contributions des uns et des autres améliorent considérablement leur cohésion.

Les sessions de brainstorming réussies présentent d'autres avantages notables :

Amélioration de la dynamique de groupe : Le brainstorming est essentiellement un sport d'équipe. Il encourage la collaboration, soulignant une dynamique de groupe et une créativité optimales. Vous pouvez exploiter l'intelligence collective du groupe, ce qui aboutit à des idées plus riches et plus diversifiées

: Le brainstorming est essentiellement un sport d'équipe. Il encourage la collaboration, soulignant une dynamique de groupe et une créativité optimales. Vous pouvez exploiter l'intelligence collective du groupe, ce qui aboutit à des idées plus riches et plus diversifiées Rompre avec la monotonie : Les tâches quotidiennes du travail ont tendance à peser lourd sur les travailleurs au fil du temps. Les sessions de brainstorming sont comme une bouffée d'air frais dans l'environnement de travail car elles permettent aux participants d'explorer leurs compétences et de trouver des idées innovantes

: Les tâches quotidiennes du travail ont tendance à peser lourd sur les travailleurs au fil du temps. Les sessions de brainstorming sont comme une bouffée d'air frais dans l'environnement de travail car elles permettent aux participants d'explorer leurs compétences et de trouver des idées innovantes Opportunité d'apprentissage : Ces sessions permettent d'explorer de nouveaux concepts et de nouvelles idées, et préparent l'étape de l'échange de compétences et de connaissances. Elles ouvrent la voie au développement personnel et professionnel

Améliorez vos sessions de brainstorming avec ClickUp

Armé d'étapes et de techniques de brainstorming efficaces, ainsi que des capacités dynamiques de ClickUp, vous disposez désormais de tous les outils nécessaires pour propulser vos sessions de groupe. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez ce que vous pouvez faire, non seulement pour les réunions, mais aussi pour l'ensemble de vos projets ! 🌌