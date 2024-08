Sauver les équipes cloisonnées : Comment la collaboration interfonctionnelle peut faire progresser votre entreprise

Les frontières départementales et le travail décentralisé peuvent laisser votre équipe décousue et dans le chaos. Ces défis sont encore plus évidents au sein des équipes distantes et hybrides, souvent au point qu'il est super évident que le lieu de travail manque de synergie collaborative.

Heureusement, les bonnes pratiques de collaboration interfonctionnelle offrent une bouée de sauvetage aux équipes cloisonnées. Mon travail consiste à faciliter la communication et la collaboration pour harmoniser les départements multidisciplinaires. Le marketing se mêle aux équipes commerciales, les RH s'alignent sur l'informatique, les silos s'effritent et la magie opère ! 🪄

Que vous soyez aux prises avec des priorités contradictoires, des problèmes de communication ou des problèmes d'organisation, les équipes d'experts sont là pour vous aider résistance au changement ce guide est fait pour vous. Nous allons voir comment la collaboration interfonctionnelle vise à faire tomber ces barrières et à promouvoir le travail d'équipe et la communication entre pairs de différents services.

Qu'est-ce que la collaboration interfonctionnelle et pourquoi les équipes en ont-elles besoin ?

La collaboration interfonctionnelle est un puissant antidote à la "mentalité de silo " omniprésente dans les organisations multidépartementales. Dans les équipes cloisonnées, les employés peuvent s'abstenir de partager des informations avec leurs collègues d'un autre service, ce qui nuit à l'efficacité et étouffe l'innovation.

Dans la lutte contre les problèmes qui bloquent la progression, comme les silos et les cultures de travail isolées, la collaboration interfonctionnelle apparaît comme votre arme secrète. Cette approche proactive favorise un environnement qui valorise le partage des connaissances, motivant les autres équipes et domaines fonctionnels à collaborer à la réalisation d'objectifs et de défis communs.

La collaboration peut se faire de manière organique, comme lorsqu'un designer demande l'aide de l'équipe commerciale pour mieux comprendre son public. Elle peut également être forfaitaire dès le départ, lorsqu'un projet entier est structuré de manière à impliquer une collaboration entre différentes fonctions. 🧑‍🤝‍🧑

C'est comme si l'on ouvrait les portes qui séparent les différents services, ce qui permet de faire converger les compétences et les points de vue et, en fin de compte, de favoriser l'innovation et d'améliorer le processus de prise de décision. La collaboration interfonctionnelle favorise non seulement un sentiment d'unité, mais transforme également le lieu de travail en un environnement plus engageant et plus épanouissant. L'idée centrale : L'effort combiné surpasse la somme des contributions individuelles!

8 fonctions pour mettre en place une collaboration transversale dans votre entreprise (avec des conseils)

D'après un sondage réalisé par Deloitte 83 % des entreprises numériquement avancées exploitent la puissance de la technologie de l'information et de la communication des équipes interfonctionnelles pour rester "nimble" et "maintenir un avantage concurrentiel" Si les entreprises en phase de démarrage valorisent également ce type de collaboration, elles sont souvent incapables de puiser dans les bonnes ressources pour y parvenir.

Nous allons nous pencher ci-dessous sur les huit avantages les plus notables de la collaboration entre équipes interfonctionnelles. Nous examinerons également quelques outils de gestion de projet dans ClickUp , un outil de collaboration et de gestion du travail de premier ordre qui peut aider les équipes pluridisciplinaires à se positionner en vue d'une future réussite. 🛸

1. Amélioration de l'innovation et de la créativité au travail

La collaboration interfonctionnelle consiste à tirer parti de l'harmonie.. collaboration au sein de l'équipe pour explorer des idées novatrices qui seraient autrement ignorées dans des départements cloisonnés.

Un excellent exemple est la façon dont les équipes de développement de produits et les équipes commerciales se réunissent pour travailler sur les fonctionnalités d'une nouvelle application. Ces dernières sont plus conscientes de l'importance de l'application les points douloureux du client cible tandis que l'équipe produit possède les compétences en matière de code pour mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités créatives. Le fait que les deux équipes partagent leurs points de vue contribue en fin de compte à l'élaboration d'un produit fonctionnel qui a plus de chances de séduire les clients.

Si vous souhaitez que les différents talents de votre équipe interfonctionnelle se réunissent pour créer quelque chose de plus grand, utilisez les multiples outils de collaboration numérique de la nouvelle ère sur ClickUp. 🌻

Prendre Tableaux blancs ClickUp ou Cartes mentales par exemple - elles sont comme un pont reliant les esprits et les idées, transformant l'innovation en action !

Vous disposez d'un nombre infini de Tableaux numériques où les équipes interfonctionnelles peuvent collaborer pour un brainstorming de proposer de nouvelles idées et de discuter de la viabilité de leur mise en œuvre - en temps réel ! Qu'il s'agisse de le forfait sprint la plateforme met tout le monde dans la même pièce, pour ainsi dire, et leur permet d'être inventifs !

Collaborez plus efficacement avec vos clients ou vos équipes internes grâce à des Tableaux blancs virtuels qui stimulent l'innovation

Vous souhaitez partager vos idées innovantes sur plusieurs plateformes ? Seamless Intégration de ClickUp avec des outils et services externes comme Google Drive et Slack slack permet de rationaliser les données dispersées et d'éviter les silos.

2. Résolution plus rapide des problèmes grâce à des processus plus transparents

Si vous vous êtes déjà amusé à assembler des puzzles, vous avez probablement rencontré ce moment de frustration où vous n'arrivez pas à repérer la pièce insaisissable nécessaire pour achever l'image. C'est souvent le cas lors de la résolution de problèmes au sein de services fermés en raison de processus mal documentés ou mal contrôlés : il est difficile de mettre le doigt sur ce qui ne va pas.

Mais avec une équipe bien connectée, qui suit des des processus transparents il est plus facile de remarquer ce qui ne fonctionne pas comme prévu, ce qui vous permet d'atteindre plus rapidement votre moment "ah-ha". 🧩

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image3-1.png Mon travail Breakdown Structure en vue Liste /$$$img/

Décomposez les projets complexes en tâches gérables et supervisez tout votre travail à l'aide de statuts personnalisés, de champs personnalisés et bien plus encore grâce à la structure de répartition du travail dans ClickUp

Vous cherchez à établir des processus de travail interdépartementaux transparents ? Tirez parti de la structure de répartition du travail de ClickUp gestion des tâches au sein de ClickUp. Casser les flux de travail importants en tâches gérables, créez des sous-tâches et suivez la progression, ce qui permet de détecter et de résoudre rapidement les problèmes.

Si vous constatez des problèmes, personnalisez les paramètres de résolution des problèmes à l'aide de la fonction Champs personnalisés . Par exemple, vous pouvez catégoriser et coder par couleur les niveaux de priorité ce qui vous permet de vous concentrer d'abord sur les problèmes les plus critiques. De plus, l'ajout de dates d'échéance et de Rappels garantit la résolution rapide des problèmes dans tous les services.

3. Efficacité accrue des tâches

D'après une étude de l De l'Université de Stanford des équipes bien coordonnées et collaboratives sont 50 % plus efficaces pour achever des tâches que des travailleurs isolés. Pourquoi ?

Les meilleures équipes interfonctionnelles ne perdent pas de temps à faire des efforts en double, car leurs flux de travail et leurs fonctions sont bien définis. Elles partagent également des connaissances sur les procédures opérationnelles standard et sur l'estimation de la durée de chaque tâche, ce qui contribue à faire fonctionner votre équipe comme une horloge !

En tant que outil de gestion des tâches clickUp vous aide à rendre votre environnement de travail plus efficace, mieux organisé et mieux adapté aux besoins de votre service.

Avec ClickUp Suivi du temps avec ClickUp Time Tracking, vous pouvez chronométrer n'importe quel processus, ajouter des notes pour référence ultérieure et vous assurer que tout le monde est sur la même page. Tout comme une machine bien huilée, il minimise les temps d'arrêt et garantit que les ressources sont utilisées de manière optimale. ⏳

Créez des Relevés de temps et surveillez le suivi du temps dans tous les départements dans ClickUp

Créez un référentiel de processus et de documentation partagés sur Documents ClickUp et bénéficiez de livraisons plus rapides, de boucles de rétroaction et de mises à jour. De plus, la puissance de ClickUp Automatisation au bout des doigts signifie que vous pouvez dire adieu aux tâches répétitives et vous concentrer sur la réalisation d'objectifs communs.

Vous aimerez La fonctionnalité de détection de collaboration en direct de ClickUp si vous souhaitez éviter le travail redondant. Elle vous permet de savoir si un coéquipier travaille sur la même tâche ou le même document que vous. Vous pouvez continuer à collaborer avec plusieurs curseurs ou corriger la situation s'il s'agit d'une erreur.

4. Amélioration de la communication et de l'engagement des employés

Lorsque des personnes issues de différents services font équipe, c'est comme si l'on tissait un drapeau d'unité. 🕊️ La communication au sein de l'équipe est l'élément vital de toute équipe interfonctionnelle, dont elle forme la culture et stimule la croissance. La clé pour atteindre cet objectif passe souvent par des systèmes de communication in situ ou des systèmes de des réunions en ligne et des sessions de brainstorming pour discuter du travail en cours ou à venir.

La plupart des équipes multidisciplinaires s'appuient sur la messagerie et l'échange d'informations outils de collaboration pour faciliter le flux d'informations entre les membres de l'équipe.

ClickUp est l'outil idéal pour synchroniser et asynchroniser les communications. Utiliser Commentaires ClickUp dans les documents pour permettre un retour d'information et des discussions asynchrones. Vous pouvez même rationaliser les approbations de flux de travail avec l'option Fonctionnalité de Révision la fonction d'épreuvage permet de centraliser les commentaires et d'accélérer le processus de livraison des documents, des images et des vidéos.

Les choses s'améliorent encore lorsque vous intégrez ClickUp à des outils tels que Zoom , Teams Microsoft , Google Discuss et Discord, ce qui facilite la connexion avec vos équipes sur toutes les plateformes !

Démarrez et rejoignez des réunions directement à partir de vos tâches grâce à l'intégration de Zoom par ClickUp

De plus, l'intégration Zoom de ClickUp Affichez le chat , Jalons et Mentions stimulent également l'engagement général des employés. C'est comme si on tapait sur l'épaule de quelqu'un dans une entreprise occupée, pour s'assurer qu'il fait partie de la discussion !

5. Prise de décision globale

Prendre des décisions, en particulier celles qui s'appuient sur les perspectives de plusieurs équipes, peut s'avérer difficile. Pourtant, c'est dans ces moments précis que l'adage "deux têtes valent mieux qu'une" prend tout son sens.

Grâce à la collaboration entre les équipes, chaque individu devient une source de sagesse collective, ce qui permet d'atteindre le meilleur résultat possible. 🙌

Les décisions bien informées doivent toutefois être étayées par des données, et c'est là qu'intervient la Tableaux de bord ClickUp viennent renforcer les pratiques de prise de décision au sein de votre équipe. Les tableaux de bord rendent les données et les indicateurs de l'équipe visuellement accessibles. Grâce à une multitude de rapports et de widgets, le chef d'équipe peut obtenir des informations plus détaillées sur n'importe quel projet ou aspect de la productivité, ce qui facilite la résolution des problèmes et la prise de décision.

Les tableaux de bord de ClickUp permettent aux gestionnaires de projets agiles d'afficher rapidement les tâches restantes et les priorités de l'équipe pour la semaine, ainsi que des diagrammes de burnup et de burndown détaillés

Vous pouvez également tirer parti de Les plus de 15 affichages de ClickUp pour approfondir les processus départementaux de prise de décision à fort enjeu. Par exemple, le Afficher la liste vous aide à trier et à filtrer d'énormes champs de données, tandis que la vue en liste /%href/ vous aide à trier et à filtrer d'énormes champs de données Tableau Kanban et Calendrier les vues sont appréciées par les gestionnaires de projet agiles et les chefs d'équipe qui prennent les décisions dans des délais serrés.

6. Une meilleure allocation des ressources à l'échelle de l'équipe

La collaboration croisée en action est une question d'optimisation des ressources. Comment ? Imaginons cette situation étrange entre deux collègues, Bob de l'informatique et Alice du design, qui s'inquiètent de leur charge de travail.

Le bureau de Bob est surchargé de travail et il pense que son service aurait besoin de plus de stagiaires. Alice estime que son service a beaucoup trop de stagiaires et que les ressources de formation sont insuffisantes, ce qui les oblige à se tourner les pouces. C'est un exemple classique de mauvaise répartition des ressources au sein d'une équipe composée de plusieurs divisions.

Dans ce cas, la collaboration interfonctionnelle peut jouer le rôle d'un médiateur avisé, qui corrige la situation en répartissant équitablement les ressources humaines. Finies les accusations entre Bob et Alice, la paix règne et leurs pauses café se déroulent enfin sans drame ! 😁

L'avantage d'une répartition efficace des ressources est qu'elle ne concerne pas seulement l'équilibre de la charge de travail, mais aussi la santé mentale et la productivité de tous les services. Elle permet de respecter les délais, de réduire l'épuisement professionnel et d'améliorer la satisfaction au travail, créant ainsi une situation gagnant-gagnant pour l'équipe et l'organisation. ✅

Besoin d'aide pour répartir les ressources ? Le Vue Équipe dans ClickUp est comme une vue d'ensemble de la charge de travail de votre équipe. Elle fournit une représentation visuelle claire de qui fait quoi et quand, et avec la possibilité de glisser-déposer des tâches entre différentes ressources, il devient facile d'équilibrer les charges de travail et d'allouer les tâches en fonction de la capacité.

ClickUp offre une vue simplifiée pour afficher la charge de travail de toute votre équipe ou d'un individu afin de maintenir le travail en mouvement

Maintenant, si vous voulez modifier votre échéancier ou réorganiser les dépendances des tâches au sein des départements, le Vue diagramme Gantt de ClickUp vous permet de le faire en quelques clics, rendant votre flux de travail aussi flexible que possible !

Afficher les relations entre les tâches au sein des départements dans la vue diagramme de Gantt dans ClickUp

7. Amélioration de l'apprentissage et du développement

Dans une salle de classe de collaboration interfonctionnelle, les employés deviennent à la fois des étudiants et des enseignants. C'est un environnement où les connaissances circulent librement entre les collègues de différents services, ce qui leur permet d'acquérir de nouvelles compétences et de partager des idées et des expériences. En fin de compte, cela aide les équipes à rester résilientes et unies au milieu des défis du marché. 🧑‍🎓

8. Une responsabilité et une confiance accrues

Une équipe brisée joue souvent le jeu des reproches lorsque les choses tournent mal, mais les équipes interfonctionnelles saines sont en meilleure position pour établir les comptes et tirer collectivement les leçons des échecs.

La collaboration interfonctionnelle favorise le sentiment de propriété, ce qui garantit :

Chacun se sent responsable d'un ensemble particulier de tâches

Chaque membre sait qu'il est une pièce essentielle du puzzle

Les conflits entre les équipes sont résolus plus rapidement grâce au partage des responsabilités

Le travail en commun sur des projets interfonctionnels permet de renforcer les relations et la confiance entre les membres de l'équipe, ce qui favorise l'émergence d'un climat positif et positif au sein de l'équipe une culture de travail positive et collaborative .

Bonnes pratiques pour une collaboration interfonctionnelle efficace

Pour exploiter pleinement le potentiel de la collaboration interfonctionnelle dans votre fonction, adoptez les bonnes pratiques suivantes :

Communication effacée au sein de l'équipe : Établissez des canaux de communication ouverts et transparents pour garantir que les informations circulent librement entre les équipes Objectifs partagés : Définir et communiquer clairement les objectifs communs pour s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens Rôles et responsabilités: Décrivez les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe afin d'éviter la confusion et la duplication des efforts Réunions régulières : Programmer des réunions régulières de l'équipe interfonctionnelle pour discuter de la progression, relever les défis et partager les mises à jour Respecter la diversité des points de vue : Embrasser et valoriser les diverses perspectives et expertises apportées par chaque équipe, en favorisant une culture de respect et d'inclusion Outils de collaboration : Mettre en œuvreoutils de collaboration et la technologie pour faciliter le partage de l'information et la gestion de l'équipe Mécanisme de rétroaction : Créer un espace gratuit pour que les membres de l'équipe puissent partager leurs idées et leurs préoccupations, garantissant ainsi une amélioration continue et exempte de préjugés Résolution des conflits : Élaborer un processus de résolution des conflits ou des désaccords qui peuvent survenir au cours de la collaboration interdépartementale Responsabilité : Établir une hiérarchie claire au sein des départements afin que chaque membre puisse être tenu compte de ses contributions et de ses validations dans le cadre de l'effort de collaboration Célébrer les réussites : Reconnaître et célébrer les jalons et les organiser des activités de renforcement de l'équipe pour stimuler le moral et la motivation

4 modèles pour une collaboration interfonctionnelle efficace

Voici quatre modèles de Modèles ClickUp conçus pour rationaliser et améliorer la collaboration au sein d'équipes diverses, garantissant ainsi la réussite de vos projets. 🥳

1. Modèle de projet transversal ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Cross-Functional-Project-Template.png Modèle de projet transversal ClickUp /$$$img/

ClickUp Cross Functional Project Template est votre partenaire essentiel pour assurer une collaboration organisée entre les équipes

Vous avez besoin d'un raccourci pour adapter les meilleures pratiques de collaboration interfonctionnelle ? Le modèle Modèle de projet transversal ClickUp peut être l'allié de votre équipe !

Fini les documents éparpillés et la confusion - à l'intérieur de ce modèle de dossier, vous trouverez un espace dédié à chaque service impliqué dans votre projet, comme :

L'équipe de gestion du programme

L'équipe des services personnalisés

L'équipe commerciale

Chaque espace dispose de sa propre liste de tâches, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur les responsabilités départementales et générales. Mais la véritable magie opère avec la vue Gantt. Elle fournit une feuille de route visuelle de l'échéancier de votre projet, vous aidant à repérer les problèmes potentiels et les goulots d'étranglement.

Dans la vue Charge de travail, vous aurez une vue claire des champs personnalisés tels que le budget, le budget restant, les OKR de l'entreprise et le département, ce qui vous permettra de gérer efficacement vos tâches et vos ressources.

les *Tâches urgentes agissent comme une sentinelle vigilante, protégeant contre les oublis de tâches, tandis que l'Aperçu affiche une vue panoramique du paysage de votre projet. Avec Progress Tableau, vous pouvez illustrer le parcours de votre projet sous forme de cartes sur un Tableau.

Outre les vues, le modèle contient des Documents du projet, notamment une Carte du programme pour énoncer les objets et définir les parties prenantes, ainsi que des Documents de projet Meeting Minutes (compte-rendu de réunion) pour enregistrer l'agenda des réunions et les points clés.

2. Modèle de projet transversal par départements ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Cross-Functional-Project-by-Departments-Template-1.png ClickUp Modèle de projet interfonctionnel par départements /$$$img/

Ce modèle permet de maintenir la commande, d'assurer la clarté des tâches et de suivre la progression de manière efficace

Pensez à la Modèle de projet transversal ClickUp par départements est l'assistant personnel de votre équipe. Il permet de tout organiser et de tout suivre par département.

Chaque département que vous ajoutez obtient un espace dédié pour les tâches. Par exemple, sous l'onglet Marketing, vous pouvez ajouter des tâches liées aux campagnes publicitaires ou aux stratégies de médias sociaux.

La beauté de ce modèle est qu'il affiche différentes vues pour chaque département. Vous pouvez afficher les tâches sous forme de Liste, les voir disposées sur un Tableau, ou vérifier sur quoi tout le monde travaille avec la vue Équipe. 👀

Le modèle est idéal pour établir des dépendances de tâches entre les départements, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire à la planification de flux de travail complexes. Utilisez la vue Gantt interfonctionnelle pour visualiser ces tâches sur un échéancier.

Les champs personnalisés par défaut ajoutent de la profondeur à vos exercices de suivi, vous permettant d'évaluer les performances, d'attribuer des rôles, de suivre la progression et de mélanger les ressources.

3. ClickUp Modèle de plan de projet interfonctionnel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Cross-Functional-Project-Plan-Template.png ClickUp Modèle de plan de projet transversal /$$$img/

Connectez votre forfait de projet entre les équipes et donnez aux parties prenantes des conseils détaillés pour atteindre la réussite

Naviguer dans les méandres du travail d'équipe interfonctionnel peut s'avérer particulièrement difficile lorsqu'il s'agit de gérer plusieurs projets. C'est là que l'outil Modèle de plan de projet transversal ClickUp intervient en tant que guide, simplifiant la planification et la gestion de projets complexes.

Ce modèle déploie une structure de livraison transparente au sein même de ClickUp, offrant un intervalle de fonctionnalités et d'affichages affichés pour plus d'efficacité et d'organisation. 🌟

Vous trouverez une vue Liste bien structurée qui organise les Produits livrables fonctionnels, en regroupant les activités en fonction de leur équipe et de leur statut respectifs. Ensuite, il y a la vue Tableau de progression, une façon brillante de suivre les activités à travers les étapes du projet. Et, bien sûr, la vue Gantt dévoile l'échéancier de votre projet, montrant les dépendances avec une clarté cristalline. Pour ajouter une couche supplémentaire d'informations, l'Échéancier des produits affiche les durées des activités.

Affectez sans effort les membres de l'équipe, impliquez les parties prenantes, désignez les observateurs du projet et définissez les paramètres d'approbation pour les différentes étapes du flux de travail. Cela élimine la confusion entre les équipes et fournit un aperçu personnalisé du projet pour le début et la fin de chaque tâche.

4. Modèle de document d'équipe ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Team-Docs-Template-1.png Modèle de document de l'équipe ClickUp /$$$img/

Ce modèle est votre compagnon ultime pour une collaboration d'équipe efficace et la gestion des connaissances

L'équipe Modèle de document de l'équipe ClickUp est une fusion de Notes de réunion et un wiki d'équipe, créant ainsi une mine d'informations à portée de main. 👐

Le composant Meeting Notes est comme une lame tranchante, coupant à travers le bavardage pour capturer l'essence de vos discussions. Il dresse une liste précise des participants, fournit des liens importants (comme l'enregistrement de la réunion), met en évidence les points forts et les points faibles de la réunion les éléments d'action attribués à des éléments, et présente les points de l'agenda avec les notes correspondantes.

Ce modèle comporte également un Wiki de l'équipe complet, un hub central où vous pouvez facilement accéder aux noms de vos coéquipiers et comprendre leurs rôles au sein du groupe.

Ensemble, ce modèle hybride est l'outil idéal pour que votre équipe soit informée, organisée et prête à passer à l'action !

Adoptez la collaboration interfonctionnelle avec ClickUp

La collaboration interfonctionnelle est l'une de ces fonctions qui sont largement disponibles, mais que seules quelques équipes peuvent manier avec habileté. De nombreux managers ne savent toujours pas comment mettre en œuvre le partage des comptes - et le redoutent même !

Rome ne s'est pas construite en un jour, mais avec une approche dédiée à la collaboration, vous pouvez commencer à construire votre empire de l'innovation dès aujourd'hui en exploitant la puissance de ClickUp. 🏰 S'inscrire pour un compte gratuit et libérez-vous des contraintes des flux de travail traditionnels en silos !