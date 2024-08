20 meilleurs outils logiciels de gestion des tâches pour améliorer vos flux de travail [2024 Edition]

Il y a encore quelques années, j'étais toujours coincée dans un cycle de frustration et de culpabilité, tout cela parce que ma charge de travail professionnelle devenait incontrôlable . J'élaborais des plans ambitieux pour moi et mon équipe et je les voyais tomber à l'eau. La situation s'est tellement détériorée que je me suis habituée à l'anxiété qui accompagnait mes millions de tâches non exécutées. Il s'en est suivi un dépassement constant, une un manque de motivation évident et même des répercussions sournoises sur la santé. 😔

J'ai fini par me confier à des pairs et j'ai réalisé que je n'étais certainement pas la seule. En fait, des recherches révèlent qu'il y a autant de

41 % des travailleurs

sont stressés par leur lourde charge de travail.

J'ai réussi à sortir de cette mauvaise passe avec le temps, et je ne saurais trop insister sur le changement de vie qu'a représenté pour moi le fait d'avoir trouvé le bon logiciel de gestion des tâches. Vous voyez, ce n'est jamais la quantité de travail qui crée le chaos, mais une mauvaise gestion des tâches.

Dans mon cas, par exemple, j'ai orchestré sans le savoir l'épuisement d'une équipe, car j'avais l'habitude de fixer des délais trop enthousiastes (lire : déraisonnables) et de déléguer des tâches sans tenir compte de la charge de travail de manière réaliste. Ce n'est qu'après avoir trouvé l'outil de gestion des tâches idéal que j'ai eu les connaissances et la visibilité nécessaires pour faire des choix plus pratiques.

Je me considère aujourd'hui comme un gestionnaire de tâches beaucoup plus sain, et j'espère que l'équipe de ClickUp est d'accord avec moi. Nous avons travaillé ensemble pour vous présenter cet article qui explore les 20 meilleurs logiciels de gestion des tâches, en mettant l'accent sur les outils qui peuvent vous aider à assigner des tâches et à optimiser les priorités de manière efficace en 2024. Vous pouvez découvrir leurs principales fonctionnalités, leurs limites et leurs prix avant de verrouiller votre outil de gestion des tâches idéal. 🌻

Que faut-il rechercher dans un outil de gestion des tâches ?

Pour les équipes collaboratives comme la mienne, un logiciel de gestion des tâches ne se contente pas d'aider à identifier, surveiller et gérer les tâches. Il va au-delà d'une simple liste de choses à faire et offre des fonctionnalités permettant de collaborer efficacement sur des flux de travail élaborés pour l'accomplissement efficace des objectifs .

Le meilleur logiciel de gestion des tâches permet à mon équipe de fixer des délais, hiérarchiser les tâches de suivre l'avancement des travaux et d'ajuster les calendriers, ce qui facilite la prise de décision. Les autres fonctionnalités utiles que nous privilégions sont les suivantes :

Flexibilité: D'après mon expérience, un bon logiciel de gestion des tâches est toujours celui qui possède une interface conviviale. Des points bonus s'il fonctionne sans problème sur tous les principaux systèmes d'exploitation et appareils, ce qui permet à mon équipe de mieux contrôler le travail quotidien Le suivi du temps: Nous trouvons qu'il est préférable d'opter pour une solution de gestion des tâches qui nous permet ded'améliorer notre gestion du temps grâce à un suivi transparent du temps L'automatisation des tâches: Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, l'automatisation joue un rôle clé dans l'expansion durable de votre base de tâches. Le meilleur logiciel de gestion des tâches nous permet d'automatiser les tâches administratives récurrentes, ce qui laisse à chacun plus de temps pour se concentrer sur les missions de haut niveau exigeantes sur le plan cognitif Soutien à la communication: Parce que je dirige une équipe occupée et distribuée, j'apprécie les outils qui favorisent les discussions productives sur les tâches, le partage de fichiers et les annonces instantanées Nous avons remarqué que les logiciels de gestion des tâches de qualité offrent des fonctions de reporting permettant d'enregistrer et d'analyser des informations (comme les données d'arrivée et de départ, les absences et les heures supplémentaires) à des fins d'analyse de la productivité, de facturation et d'évaluation de la performancegestion de la paie6. Intégration avec d'autres outils: Il s'agit peut-être d'une préférence personnelle, mais j'aime que mon système de gestion des tâches s'intègre avec d'autres logiciels que nous utilisons, tels queles applications de messagerie,outils de gestion de projetetassistants de rédaction, simplement parce que cela élimine le changement de contexte et rend la collaboration d'équipe et le suivi des tâches beaucoup plus facile 😇

20 meilleurs logiciels de gestion des tâches pour une planification et une exécution équilibrées des tâches

Lorsque nous avons commencé à tester les tonnes d'applications de gestion des tâches disponibles sur le marché, un aspect était clair : elles ne sont pas toutes taillées dans la même étoffe. Par exemple, certaines sont des outils polyvalents, tandis que d'autres se concentrent sur des fonctions spécifiques telles que les dépendances de tâches.

Nous avons finalement sélectionné les 20 meilleurs logiciels de gestion des tâches qui devaient impérativement figurer sur notre liste. Nous les avons triés sur le volet après avoir pris en compte divers critères tels que les fonctionnalités et le prix, de sorte que vous êtes sûr de trouver quelque chose qui réponde à vos besoins immédiats. 🧐

Voici un aperçu de notre liste, qui sera suivie d'évaluations détaillées et honnêtes de chaque logiciel :

1.

Cliquez sur

-le meilleur logiciel de gestion de projets et de tâches

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux organisations une solution mur à mur pour chaque équipe

Pourquoi finir en beauté quand on peut commencer en beauté ? 💥

Nous sommes peut-être un peu partiaux, mais ClickUp a prouvé à maintes reprises qu'il était la meilleure solution de gestion des tâches pour les particuliers, les professionnels et les équipes. Nous ne sommes pas les seuls à le penser ; même G2 le considère comme la meilleure solution de gestion des tâches

meilleure solution de gestion des tâches

et

logiciel de gestion des tâches de l'équipe

le classer

#1 dans plus de 15 catégories compétitives

en 2024 !

ClickUp se distingue par son assistance de bout en bout, basée sur l'IA, pour la gestion des tâches et des priorités, le suivi des progrès et la productivité.

La façon dont nous utilisons ClickUp pour mon équipe est assez simple - pour commencer, nous allons à

Tâches ClickUp

pour tout, de la planification centralisée des tâches au suivi des affectations individuelles.

J'adore la façon dont la plateforme rend notre processus de gestion des tâches super intuitif et riche en données. Nous pouvons classer les tâches de l'équipe par type et définir des statuts de tâches personnalisés de To Do à Done pour faciliter le suivi. Nous pouvons utiliser autant de

Champs personnalisés

pour fixer des échéances, ajouter des assignés et définir d'autres détails à suivre ou à filtrer. Pour chaque tâche assignée, notre équipe peut également :

Ajouter des liens et des commentaires pour centraliser les connaissances contextuelles et les discussions

Spécifier les dépendances des tâches afin d'offrir une visibilité pour la gestion du calendrier

Définir des sous-tâches et des listes de contrôle pour soutenir des livrables étendus

Utiliser des @mentions et des actions pour déléguer des tâches et partager des mises à jour

Notre vue des tâches est par défaut une fenêtre contextuelle, mais nous pouvons également la réduire à une barre latérale ou à une barre d'outils

Plateau des tâches

si nous voulons garder nos listes de tâches individuelles accessibles ou suivre le temps au fur et à mesure.

Dans une tâche ClickUp, créez et organisez facilement des listes de contrôle détaillées avec des groupes d'éléments à faire qui peuvent même être assignés à d'autres utilisateurs

Si vous êtes un gestionnaire de tâches visuel comme moi, il y a de bonnes nouvelles ! J'utilise fréquemment l'outil

15+ vues de projets

je gère les tâches sur des tableaux Kanban, je les classe dans la vue Liste et je visualise les délais avec des diagrammes de Gantt colorés. 🌈

ClickUp est livré avec un logiciel de gestion des tâches par glisser-déposer

Vue du calendrier

qui facilite la planification granulaire des tâches. Nous utilisons également la vue

Tâches récurrentes

cette fonctionnalité permet de planifier des tâches routinières, comme les réunions et les rétrospectives de sprint, et de visualiser ou d'ajuster notre quotidien directement sur le calendrier.

Chaque jour, nous avons plus de 100 tâches actives dans tous les départements, et il est pratiquement impossible de suivre chacune d'entre elles. Heureusement, nous pouvons garder le contrôle de nos listes de tâches grâce à

Rappels ClickUp

. Nous les créons à partir de n'importe quel commentaire ou notification de tâche, ce qui nous donne plus de flexibilité pour gérer les tâches de l'équipe de manière transparente à partir de n'importe quel appareil sans perdre de vue les dépendances interdépartementales.

Et si nous sommes confrontés à une charge de travail écrasante, nous identifions ce qu'il convient de faire prioriser et déprioriser en utilisant

Priorités des tâches ClickUp

et ses balises de couleur. Nous allégeons également la charge de travail des équipes avec

Automates ClickUp

qui nous permet d'automatiser les tâches fastidieuses comme la vérification des courriels ou l'organisation des documents.

Bonus ! Notre secret pour une productivité sans stress ? ClickUp Brain et les modèles préfabriqués

Au-delà du suivi et de la hiérarchisation des tâches, ClickUp nous donne également un coup de main pour

Gestion de projet

. Par exemple, nous employons

ClickUp Brain

l'assistant IA de la plateforme, pour automatiser les résumés de projets, la planification des tâches et les mises à jour des tâches.

Automatiser la collaboration INTJ-ISTP avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est un réseau neuronal qui relie les tâches, les documents et les discussions de l'équipe sur la plateforme. Il nous aide à extraire et à résumer les informations et les actions à entreprendre à l'aide de questions et d'invites simples.

Notre productivité atteint également de nouveaux sommets grâce aux nombreux modèles ClickUp personnalisables qui nous aident à normaliser immédiatement l'attribution des tâches ! Si vous ne connaissez pas encore la plateforme, la page d'accueil de ClickUp vous permettra de vous familiariser avec le système

Modèle de gestion des tâches ClickUp

peut être un excellent point de départ. Par

téléchargeant ce modèle gratuit

vous pouvez organiser vos tâches dans des listes telles que Action Items, Ideas, et Backlog pour faciliter la navigation. Ouvrez des vues distinctes pour suivre les affectations par département ou étiquette de priorité. 🚩

Organisez vos tâches et obtenez des résultats rapides avec le modèle de gestion des tâches de ClickUp

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Limites de ClickUp

Il faut du temps pour explorer toutes les fonctionnalités de gestion des tâches (vous pouvez utiliser la fonctionCentre d'aide ClickUp pour faciliter la courbe d'apprentissage)

Une fonction dédiée à la création de rapports sur les sous-tâches serait un excellent complément

Prix de ClickUp

La plupart des fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp sont accessibles dans la version gratuite. Le rapport prix/fonctionnalités des options payantes est l'un des meilleurs dans ce domaine.

Gratuit pour toujours (prend en charge un nombre illimité de tâches et de membres)

(prend en charge un nombre illimité de tâches et de membres) Illimité: 7 $/mois par utilisateur

7 $/mois par utilisateur Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI: Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5$ par membre et par mois

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuel

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ commentaires)

La plateforme a recueilli des avis largement positifs en tant que solution de gestion des tâches. Voici comment un utilisateur décrit son expérience :

ma fonction préférée est la fonction "ajouter à" pour les tâches, qui me permet d'avoir un emplacement central pour tous les projets importants. Au sein du projet/Epic, les sous-tâches peuvent être assignées au bon espace/à la bonne liste pour être travaillées par la personne qui en a besoin. Le fait d'avoir une vue d'ensemble de l'emplacement et de l'état de chaque sous-tâche est inestimable pour garder une trace de ce qui est terminé et de ce qui est incomplet. L'ajout de champs personnalisés là où j'en ai besoin est également fantastique

2. Asana - le meilleur pour les équipes à distance

Via : Asana Il n'y a pas de façon plus douce de le dire : nous adorons Asana en tant que logiciel de gestion des tâches en ligne pour les équipes à distance ! Pour commencer, nous pouvons utiliser des modèles prédéfinis pour organiser nos projets à distance et coordonner les tâches et les mises à jour à l'aide de la fonction Boîte de réception centralisée.

En testant l'outil plus en détail, nous avons remarqué qu'il était incroyablement facile d'ajouter et de suivre les tâches d'une équipe à l'autre sur plusieurs projets. En fait, je peux m'assurer qu'une même tâche n'est jamais dupliquée dans un autre département, ce qui est un problème courant pour les équipes à distance !

L'étendue de ses fonctionnalités est assez similaire à celle de ClickUp (vous pouvez consulter un article détaillé sur ClickUp) ClickUp vs. Asana ici ). Par exemple, je peux ajouter des descriptions de tâches sous forme de listes à puces, intégrer des fichiers pour ajouter du contexte, définir des dates d'échéance et ajouter des destinataires en quelques clics. Il est également facile de créer des sous-tâches, d'identifier les bloqueurs et de rationaliser les approbations sur les changements de tâches.

Ce qui fait de Asana parmi ses alternatives pour moi est la fonctionnalité de création de flux de travail - elle nous offre une interface fluide pour créer des flux de travail sans codage, nous aidant à automatiser les tâches de routine et à accélérer les projets. Ce logiciel de gestion des tâches de qualité propose également une liste Mes tâches, qui aide à hiérarchiser le travail en promouvant automatiquement les tâches en fonction des dates d'échéance.

Dans l'ensemble, Asana est un outil de gestion collaborative des tâches pour tous ceux qui travaillent à distance - ma répartition a été en mesure de communiquer directement dans l'application, encourageant les collaboration interfonctionnelle avec un minimum de friction. Pour plus de transparence, nous recommandons d'ajouter les collaborateurs concernés aux tâches de votre équipe afin de les tenir informés de l'avancement des travaux de manière asynchrone.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Modèles pour la gestion des tâches

Outils de collaboration à distance

Constructeur de flux de travail à code zéro

Options de recherche et de filtrage pour une navigation plus simple

S'intègre à des applications telles que Slack et Dropbox,ainsi que ClickUp* Application mobile pour Android et iOS

Limites d'Asana

Peut être difficile à mettre en œuvre pour les grandes équipes

Les fonctions de stockage et de collaboration pourraient être améliorées

Prix d'Asana

Personnel: Gratuit pour toujours (jusqu'à 10 utilisateurs)

Gratuit pour toujours (jusqu'à 10 utilisateurs) Débutant: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Avancé: 24,99 $/mois par utilisateur

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.3/5 (9 000+ avis)

4.3/5 (9 000+ avis) Capterra: 4.5/5 (12 000+ avis)

De nombreux utilisateurs ont évalué favorablement la fonction de rappel automatique d'Asana, comme celui-ci :

j'aime la façon dont Asana nous aide à créer et à assigner des tâches aux employés de notre équipe, et il leur envoie automatiquement des rappels pour qu'ils accomplissent les tâches dans les délais. Les e-mails de rappel sont très utiles. Ainsi, nos collègues ont la liste des tâches à accomplir à portée de main sans avoir à consulter plusieurs plates-formes de messagerie et e-mails

3. Jira - le meilleur pour les professionnels de l'informatique expérimentés

Via : Jira Lorsque j'ai commencé à explorer Jira, il m'a semblé évident qu'il n'était pas aussi facile à utiliser pour les débutants que d'autres alternatives, en raison d'un ensemble de fonctionnalités quelque peu complexe. Mais Jira est un logiciel de gestion des tâches populaire parmi les professionnels chevronnés dans des secteurs comme l'informatique, la finance, le marketing et les ressources humaines, et cela valait donc la peine d'essayer.

Pour vous donner un peu de contexte, Jira a d'abord été lancé par Atlassian en tant que logiciel de gestion des tâches outil de suivi des problèmes pour les développeurs de logiciels, mais il s'est maintenant diversifié pour devenir un outil utile pour les chefs de projet et les gestionnaires de tâches. D'après mon expérience, il s'agit d'un outil incroyablement pratique pour Gestion de projet agile .

Mon équipe a essayé de mettre en place un exemple de flux de travail pour un projet Agile complexe, et nous avons pu tout décomposer en sprints gérables . Nous avons la possibilité de configurer des tâches dans le cadre de :

Projets gérés par l'entreprise: Un flux de travail standard contrôlé par l'administrateur

Un flux de travail standard contrôlé par l'administrateur Projets gérés par l'équipe: Un espace de travail plus autonome pour les équipes indépendantes

Les multiples vues de Jira, comme les tableaux et les calendriers, facilitent le suivi des tâches du sprint et l'identification des obstacles afin de garantir la réussite du projet l'amélioration continue . L'outil soutient également la collaboration au sein de l'équipe en en permettant aux membres de faire un brainstorming et d'échanger des informations sur les tâches entre les départements par le biais de flux de travail partagés.

En ce qui concerne la productivité, il convient de noter que Jira, comme ClickUp nous permet de mettre à jour des statuts de tâches personnalisés en temps réel, tandis que sa fonction automaton permet d'exécuter des actions manuelles en arrière-plan. De plus, les chefs de projet peuvent automatiser le travail à l'aide de ses nombreux modèles de gestion des tâches . 😀

Tip: Explore the

Intégration Jira-ClickUp

pour mieux gérer votre flux de travail Agile !

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Prise en charge de l'automatisation du flux de travail

Vues de tâches multiples pour les équipes agiles

Modèles pour les niches commeles ressources humainesle marketing et l'informatique

Intégration avec Atlassian Work Management et d'autres applications populaires

et d'autres applications populaires Applications efficaces de gestion des tâches pour Android et iOS

Limites de Jira

Le système est parfois lent

L'interface utilisateur et la conception du tableau de bord pourraient être améliorées

Prix de Jira

Gratuit: Jusqu'à 10 utilisateurs

Jusqu'à 10 utilisateurs Standard: $8.15/mois par utilisateur

$8.15/mois par utilisateur Premium: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Entreprise: Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

L'assistance professionnelle de Jira n'est disponible que pour les niveaux payants. Cependant, les utilisateurs de l'offre gratuite peuvent s'adresser à l'équipe d'assistance de Jira l'assistance communautaire .

Jira ratings and reviews

G2: 4.3/5 (5 000+ commentaires)

4.3/5 (5 000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (13 000+ commentaires)

Lecture bonus: Consultez les sites suivants Alternatives à Jira !

4. Monday.com - le meilleur pour les équipes marketing et PMO

Via : Lundi.com L'utilisation de Monday.com pour la gestion des tâches peut-elle rendre les lundis moins pénibles ? Nous pensons que oui ! Ce logiciel de gestion des tâches simple offre toutes les fonctionnalités clés, des vues de tâches multiples aux modèles de tâches, que vous trouverez dans la plupart des logiciels de gestion des tâches Alternatives du lundi .

Cependant, ce que notre équipe de recherche aime le plus, ce sont les fonctionnalités de gestion des tâches spécifiques au marketing et Équipes PMO . Par exemple, les équipes marketing peuvent bénéficier de fonctionnalités clés telles que la gestion des actifs de la marque des diagrammes de Gantt robustes (pour établir les calendriers des tâches), et le suivi des campagnes . De leur côté, les équipes PMO s'appuient sur les fonctionnalités de le suivi des OKR d'identifier les dépendances et de suivre le temps pour la planification des tâches futures.

Je pense que Monday.com se distingue également par son interface fluide. Sa fonction de gestion du travail vous permet de créer des flux de travail marketing sans code pour des fonctions spécifiques telles que la création de contenu, les médias sociaux et la planification d'événements.

J'ai consulté quelques chefs de projet qui utilisent cet outil, et ils ont même apprécié sa présentation intuitive. Par exemple, la plateforme leur permet de prendre des décisions éclairées en accédant à des aperçus rapides de l'avancement des tâches sur un tableau de bord. 📈

De plus, Monday.com vous permet d'organiser les espaces de travail en projets avec des tâches individuelles et des sous-tâches, avec des options de code couleur pour vous aider à suivre facilement les priorités et les statuts des tâches.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un outil de gestion des tâches puissant, tout à fait adapté aux besoins de l'entreprise similaire à ClickUp et Asana en termes de design et de fonctionnalités. De plus, la plateforme s'intègre aux meilleurs outils de marketing ainsi qu'à d'autres plateformes de collaboration (

dont ClickUp

).

Monday.com meilleures caractéristiques

Plus de 200 options d'automatisation

Statuts et niveaux de priorité des tâches personnalisés et codés par couleur

Modèles de projets conviviaux

Configuration de flux de travail sans code

Offre une application mobile pour iOS et Android

S'intègre à plus de 200 applications

Limitations de Monday.com

La configuration initiale a tendance à être écrasante

Certains utilisateurs éprouvent des difficultés à personnaliser les rappels et subissent des retards dans les notifications

Prix de Monday.com

Vous pouvez accéder aux plans suivants en vous inscrivant d'abord à un essai gratuit de 14 jours :

Free: Jusqu'à deux utilisateurs

Jusqu'à deux utilisateurs Basic: 9$/mois par utilisateur

9$/mois par utilisateur Standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Pro: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (10 000+ commentaires)

4.7/5 (10 000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (4,000+ commentaires)

5. Trello - le meilleur pour les petites équipes

Via : Trello Je suis un fervent adepte des tableaux Kanban, ce qui explique en partie pourquoi j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à utiliser Trello. L'une des principales raisons pour lesquelles je l'ai placé en haut de notre liste est sa simplicité - la plupart des logiciels de gestion de projet ne sont pas aussi faciles à apprendre que Trello, ce qui le rend parfait pour gérer des tâches linéaires à plus petite échelle.

Ce bon logiciel de gestion des tâches permet de déplacer les tâches comme des notes autocollantes sur un tableau Kanban à glisser-déposer pour faciliter le suivi de l'état d'avancement. Les individus peuvent l'utiliser pour créer des listes de tâches personnalisées, tandis que les membres d'une équipe peuvent s'appuyer sur listes de contrôle avancées pour ajouter un contexte aux tâches en ajoutant des dates d'échéance et des destinataires.

En ce qui concerne la gestion des tâches de base, ce logiciel prend en charge la hiérarchisation des tâches au moyen d'étiquettes telles que haute, moyenne ou faible priorité. Supposons que je veuille accéder à un spécifique de tâches et préparer un rapport d'état rapide - tout ce que j'ai à faire, c'est de filtrer ces étiquettes.

L'outil d'automatisation de Trello sans code (et mignon !) appelé Butler est également incroyablement facile à utiliser. Même les membres de mon équipe les moins férus de technologie peuvent automatiser des tâches récurrentes en créant des règles, des boutons et des commandes simples.

Trello nous permet de visualiser les tâches sur des calendriers, des échéanciers et des tableaux bien organisés, ce qui est souvent plus que suffisant pour gérer les charges de travail dans les petites équipes. Cependant, si vous dirigez une équipe plus importante ou un projet plus complexe qui nécessite de l'agilité et une plus grande variété de vues du projet, Alternatives à Trello avec des fonctionnalités d'entreprise peuvent être une meilleure option.

Les meilleures caractéristiques de Trello

Outil d'automatisation sans code pour Butler

Logiciel de suivi des tâches basé sur le système Kanban

Inclut des listes de contrôle, des calendriers et des échéances

Le code couleur permet de hiérarchiser les tâches

Applications mobiles Android et iOS

S'intègre à d'autres systèmes de gestion des tâches comme ClickUp et Jira

Limites de Trello

Devient coûteux lorsque le nombre d'utilisateurs augmente

Ne peut pas prendre en charge la gestion de projets complexes

Prix de Trello

Le plan gratuit de Trello est assez généreux et prend en charge jusqu'à 10 tableaux. Vous devez passer au niveau Premium pour accéder à davantage de vues et de fonctionnalités basées sur l'IA, qui sont nécessaires pour une gestion efficace des tâches dans les espaces de travail modernes.

**Gratuit

Standard: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Premium: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Entreprise: 17,5 $/mois par utilisateur

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (13 000+ commentaires)

4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (23 000+ commentaires)

Voici ce qu'un avait à dire sur la réalisation de tâches et de projets avec Trello :

trello fournit aux projets de développement de logiciels une plateforme fluide pour gérer les flux de travail Agile et Kanban. Les tâches peuvent être facilement créées et organisées grâce à son interface conviviale et à ses tableaux, listes et cartes personnalisables. Si la facilité d'utilisation de Trello est l'un de ses principaux avantages, il se peut qu'il ne dispose pas de toutes les capacités de gestion de projet complexes des applications plus complètes

6. Hive - le meilleur logiciel de gestion des tâches pour une collaboration d'équipe à plusieurs niveaux

Via : Ruche Je n'avais qu'une vague idée de ce qu'était Hive lorsque j'ai commencé à la tester. La plateforme se présente comme un logiciel de gestion de projet complet dont les cas d'utilisation vont de la gestion des projets et des ressources à l'engagement des clients. Bien que j'aie principalement exploré les fonctionnalités de gestion des tâches, je peux affirmer avec certitude que cet outil est le plus performant lorsqu'il s'agit de faciliter la collaboration au sein d'une équipe.

Hive fournit à toute équipe hybride une plateforme de gestion des tâches pour :

Attribuer, suivre et exécuter des tâches ensemble, quel que soit l'endroit où l'on se trouve

Contrôler les tâches à venir dans tous les services

Rationaliser les données d'entrée des tâches avec des formulaires

Collaborer de manière asynchrone ou en direct avec Hive Notes et Text and Voice Chat

Comme ClickUp, Hive prend en charge la collaboration dans le cadre de projets en permettant aux coéquipiers de communiquer entre les projets en laissant des commentaires sur les cartes d'action ou en étiquetant les membres de l'équipe.

Ici, la collaboration est plus fluide car vous pouvez observer vos tâches sous des angles uniques. Par exemple, nous pouvons utiliser la vue Portefeuille pour obtenir un aperçu détaillé des tâches à travers les projets ou la vue Étiquette pour catégoriser les sous-tâches. J'ai pensé que je pourrais mieux me concentrer en activant la vue Mes actions pour afficher mes attributions de tâches de manière concentrée.

Nous pouvons également compter sur des fonctionnalités clés telles que task status pour suivre facilement la progression, templates pour personnaliser la mise en page des projets et les processus d'entreprise, et notifications pour ne jamais perdre le fil. De plus, Hive propose Workflows App, une application sans code outil d'automatisation des tâches pour vous aider à réduire le travail manuel et à concevoir des flux de travail automatisés personnalisés.

Les meilleures caractéristiques de Hive

Outil de gestion collaborative des tâches

Prise en charge des discussions individuelles, de groupe ou de projet

Assistant IA ( HiveMind ) et modèles pour prendre en charge les tâches standard

) et modèles pour prendre en charge les tâches standard La vue Mes actions permet de suivre toutes les tâches qui vous ont été assignées

Comprend un outil d'automatisation des tâches sans code

S'intègre à Dropbox et Google Drive

Limitations de Hive

L'application mobile a des fonctionnalités limitées

L'interface utilisateur peut être compromise avec de nombreux collaborateurs

Prix de Hive

La version gratuite de Hive prend en charge la gestion des tâches de base pour tous vos projets, mais vous devrez passer à la version payante pour bénéficier de fonctionnalités telles que les champs personnalisés, les étiquettes de tâches et un calendrier intégré à l'application.

**Gratuit

Débutant: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Équipes: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter le service commercial pour connaître les tarifs

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

Bonus: Consultez ces Alternatives à Hive !

7. MeisterTask - le meilleur pour la gestion des tâches Kanban

Via : MeisterTask La plupart alternatives à MeisterTask incluent les tableaux Kanban comme l'une de leurs principales caractéristiques. Cependant, j'insiste sur le fait que MeisterTask excelle en tant que logiciel de gestion de tâches basé sur Kanban en raison de sa convivialité et de son intuitivité. 😻

L'outil est magnifiquement conçu et fournit des tableaux personnalisables de type Kanban qui nous permettent d'organiser et de suivre les cartes de tâches. Nous pouvons marquer si les tâches sont En cours, Abandonnées, ou sur la liste À faire (ou créer des sections personnalisées). Ce qui est génial, c'est que nous pouvons également passer à une vue temporelle de type Gantt pour accéder à une planification plus linéaire.

Ces tableaux permettent de centraliser l'ensemble du travail et de communiquer efficacement grâce aux commentaires sur les tâches. Nous pouvons mentionner des coéquipiers dans les commentaires, les ajouter comme observateurs du projet et leur assigner des tâches directement depuis le tableau. Lorsque vous gérez des projets susceptibles d'être modifiés, il vous suffit d'activer les notifications en temps réel pour tenir tout le monde au courant des dernières mises à jour.

En plus des tableaux collaboratifs, le logiciel propose des tableaux Kanban personnels appelés Agendas, où nous pouvons organiser toutes les tâches qui nous sont assignées, ainsi qu'accéder plus rapidement aux dates d'échéance et aux fichiers importants.

Beaucoup d'avis d'utilisateurs pour MeisterTask complimentent la jolie interface de l'outil -Voici ce qu'un utilisateur vérifié a partagé :

l'interface colorée de type Kanban, les multiples listes de projets que vous pouvez avoir, les tags, l'intégration de MindMeister, l'intégration facile d'autres sites web pour créer des tâches. Je l'utilise sur mon téléphone, ma tablette et mon iPad

MeisterTask meilleures fonctionnalités

Tableaux Kanban faciles à utiliser pour suivre l'avancement d'un projet

Peut servir de logiciel de gestion des tâches personnelles

Collaboration sur les tâches par le biais de commentaires

Tableaux de bord pour suivre les tâches, les données de suivi du temps et les notifications

Permet d'automatiser les tâches récurrentes

applications mobiles iOS et Android

Limitations de MeisterTask

Le logiciel pourrait bénéficier de l'ajout d'un calendrier de flux de travail à ses fonctionnalités

Les notifications peuvent être retardées sur les appareils mobiles

Prix de MeisterTask

Basique: Gratuit (ne permet pas l'intégration avec d'autres applications)

Gratuit (ne permet pas l'intégration avec d'autres applications) Pro: 6,50 $/mois par utilisateur

6,50 $/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuel

G2: 4.6/5 (100+ commentaires)

4.6/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1 000+ avis)

8. nTask - meilleur logiciel de gestion de tâches pour la planification

Via : nTâche nTask est un hub orienté PME qui permet de suivre et de planifier des tâches dans trois sections : To-Do, Workflow et Projects. L'idée est de créer des listes de tâches personnelles et professionnelles, ainsi que de définir des flux de travail pour des fonctions spécifiques telles que la conception, la gestion de fonds et le travail en freelance.

À mon avis, l'onglet Projets dispose d'une interface assez claire pour concevoir des calendriers granulaires et assigner des tâches ou des listes de tâches entières à vos coéquipiers. Si vous êtes nouveau sur la plateforme, vous pouvez commencer par une feuille de planification hebdomadaire pour créer une base de tâches, avec des descriptions et des assignations. Ensuite, vous pouvez utiliser le Créateur de tâches pour ajouter des tâches selon vos besoins.

En tant qu'outil visuel de gestion des tâches, mon équipe a pu utiliser nTask pour planifier et hiérarchiser les tâches sur un schéma Kanban, gérer des délais de livraison interconnectés, et visualiser les projets à l'aide de diagrammes de Gantt codés par couleur.

Par exemple, nous avons planifié les tâches en fixant des dates d'échéance planifiées et réelles et en créant des dépendances de tâches et des jalons pour garantir une réalisation dans les délais. Nous avons ensuite défini des priorités, des statuts personnalisés et des notifications en temps réel pour nous assurer qu'aucune action n'est négligée.

les solides capacités de suivi du temps de nTask nous aident à rester dans des délais réalistes. Je peux surveiller le temps passé sur les tâches et estimer le temps dont mon équipe aura besoin pour les tâches futures, ce qui facilite la planification (et la facturation) au fil du temps.

nTask meilleures caractéristiques

Offre plusieurs vues de projet (tableau, grille, liste et calendrier)

Suivi complet des tâches

Gestion visuelle des tâches et planification des tâches grâce aux diagrammes de Gantt

Fonctionnalité de tâches récurrentes avec répétitions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles

Intégration avec plus de 1 000 outils tels que Apple Calendar, Zoom et Microsoft Teams

Prise en charge d'Android et d'iOS

limitations de nTask

Il peut être difficile de joindre des documents et des images aux tâches

L'interface utilisateur pourrait être plus intuitive

nTask pricing

Vous pouvez bénéficier d'une période d'essai de 7 jours pour tous les plans. Les ONG peuvent obtenir jusqu'à 50% de réduction en contactant le service des ventes.

Premium: 3 $/mois par utilisateur

3 $/mois par utilisateur Entreprise: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Entreprise: Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (10+ reviews)

4.4/5 (10+ reviews) Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

9. ZenHub - le meilleur pour les équipes logicielles

Via : ZenHub ZenHub est une solution de gestion de projet qui s'adresse principalement aux équipes de développement de logiciels. Il fournit une intégration native de GitHub via une extension de navigateur pour Google Chrome ou Mozilla Firefox. Cela permet de réduire le changement de contexte en gardant les tâches du projet connectées au code GitHub.

De plus, ZenHub offre des mises à jour automatiques des tâches au fur et à mesure que les utilisateurs complètent les problèmes dans GitHub, rationalisant ainsi la réalisation des tâches en éliminant les vérifications manuelles de l'état de la liste des tâches de votre équipe. Des transferts automatisés permettent également de mettre à jour tous les espaces de travail connectés.

Ce logiciel de gestion des tâches en ligne et outil de développement logiciel rassemble les tâches sur des tableaux Kanban intuitifs, permettant aux équipes de visualiser toutes les tâches en cours et leur état.

Ces tableaux permettent de hiérarchiser les tâches, de suivre les projets et d'attacher des demandes de téléchargement aux problèmes correspondants. Regroupez les problèmes connexes dans des Epics ou connectez divers dépôts GitHub privés et publics à un seul tableau. 👨‍🏫

En outre, ZenHub offre des fonctionnalités de planification de sprint, ce qui en fait un outil pratique pour équipes agiles . Il nous permet de définir des cycles de sprints automatisés, de générer automatiquement de nouveaux sprints avec des tâches prioritaires et inachevées, et de recevoir des rapports périodiques sur l'avancement des travaux.

J'ai également entendu des choses très intéressantes sur ZenHub AI (catégorisation automatique des problèmes, revues de sprint, etc.) Cependant, je n'ai pas pu passer la liste d'attente pour essayer son programme bêta.

Les meilleures caractéristiques de ZenHub

Diverses fonctionnalités clés pour les équipes agiles

Intégration native de GitHub

Planification et suivi du printemps

Boards avec des capacités intuitives de gestion des tâches

Automatise les tâches répétitives et les transferts

Agit comme un outil de gestion visuelle des tâches avec des feuilles de route et des calendriers

S'intègre à Figma, Miro et Loom

Limitations de ZenHub

Courbe d'apprentissage abrupte

L'interface peut être difficile à naviguer

Prix de ZenHub

Pour les équipes: $8.33/mois par utilisateur (facturation annuelle après un essai gratuit de 14 jours)

$8.33/mois par utilisateur (facturation annuelle après un essai gratuit de 14 jours) Pour les entreprises: Contacter le service commercial pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (30+ reviews)

4.3/5 (30+ reviews) Capterra: 4.4/5 (30+ avis)

10. Zoho Projects - le meilleur pour la gestion de projets complexes

Via : Projets Zoho Zoho Projects est un logiciel de gestion de projet fiable avec des fonctionnalités telles que le suivi des problèmes, le suivi de l'équipe les feuilles de temps des projets, et l'utilisation des ressources graphiques. D'après les cas d'utilisation que nous avons explorés, cette plateforme peut être excellente pour la gestion de projets complexes dans des secteurs tels que le marketing, la construction, l'informatique et le conseil.

Zoho Projects offre un ensemble complet d'outils de gestion des tâches qui nous aide à diviser les projets en jalons, en listes de tâches et en sous-tâches pour en simplifier le suivi. Cette plateforme de gestion des tâches est axée sur les détails - chaque tâche peut avoir des attributs tels que des assignés, des heures de travail, des priorités et des rappels. De plus, nous pouvons utiliser des feuilles de temps et des chronomètres pour enregistrer le temps passé sur chaque tâche.

Nous avons pu planifier des tâches sur un calendrier et obtenir simultanément une vue d'ensemble des capacités des membres de l'équipe. Je pense que c'est essentiel pour une planification équilibrée des tâches et pour éviter le risque d'épuisement de l'équipe.

Comme beaucoup de Alternatives à Zoho zoho, cet outil simplifie l'organisation des tâches en fournissant des tableaux de style Kanban avec des cartes de tâches à glisser-déposer et des statuts flexibles. En ce qui concerne la planification et le suivi des flux de travail complexes, nous pouvons utiliser les diagrammes de Gantt pour identifier les tâches granulaires de l'équipe, définir les dépendances et surveiller les délais pour s'assurer que tout est fait à temps. ⌛

Je crois que l'utilisation de Zoho Projects est excellente pour consolider votre écosystème de tâches lorsque vous utilisez d'autres applications Zoho, comme Zoho Mail ou Zoho CRM, car l'outil vous donne une vue unifiée de vos tâches sur les plateformes sœurs.

Les meilleures caractéristiques de Zoho Projects

Accès rapide aux diagrammes de Gantt

Prise en charge de cas d'utilisation polyvalents en matière de gestion des tâches

Flux de travail hautement personnalisables grâce à des modèles de projet

Planification facile des tâches sur les calendriers

Intégration avec diverses applications Zoho, Google et Microsoft

Applications de gestion des tâches (iOS 9.0+ et Android 4.1+)

Limitations de Zoho Projects

L'installation initiale peut être difficile

La personnalisation du logiciel peut prendre du temps

Prix de Zoho Projects

Gratuit: Jusqu'à trois utilisateurs

Jusqu'à trois utilisateurs Premium: 4$/mois par utilisateur (10 jours d'essai)

4$/mois par utilisateur (10 jours d'essai) Entreprise: $9/mois par utilisateur (10 jours d'essai)

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Zoho Projects ratings and reviews

G2: 4.3/5 (300+ reviews)

4.3/5 (300+ reviews) Capterra: 4.4/5 (400+ avis)

Les commentaires mentionnent principalement que le produit est utile, bien que parfois déroutant. Voici un extrait :

zoho Projects est utile pour assigner des tâches, mener à bien plusieurs projets et savoir qui les réalisera et à quel moment. Il permet à chacun de se chronométrer pour savoir combien de temps il lui a fallu pour accomplir sa tâche. Il est parfois difficile de créer des tâches en raison des nombreux besoins fastidieux qui peuvent être mal communiqués lors de l'attribution des tâches

11. ActiveCollab - le meilleur pour une expérience de gestion des tâches personnalisée pour les flux de travail basés sur le client

Via : ActiveCollab ActiveCollab, c'est l'augmentation de la productivité et de respecter les délais avec facilité dans les flux de travail basés sur les clients. Que vous soyez une startup ou une petite équipe créative, l'outil vous permet d'inviter un nombre illimité de clients sur la plateforme pour améliorer la collaboration et les boucles de rétroaction. À mon avis, cela suffit à éliminer les réunions avec les clients et les chaînes d'e-mails de suivi qui sont difficiles à suivre.

Mon expérience ? Outre l'ajout de tâches pour mon équipe, j'ai également pu décomposer des actions complexes en sous-tâches pour mes clients, ce qui a permis de s'assurer que toutes les tâches assignées étaient effectuées comme prévu. En outre, nous avons vu des fonctions pour :

Ajouter des dates d'échéance, des destinataires et des descriptions de tâches détaillées

Regrouper les tâches en fonction de différents critères

Dupliquer les tâches répétitives

Ce logiciel de gestion des tâches en ligne n'offre que trois vues de projet au choix, ce qui est moins que ce qu'offre le logiciel de gestion des tâches en ligne Alternatives à ActiveCollab offrent généralement. Il comprend néanmoins des vues fréquemment utilisées - le tableau Kanban, le diagramme de Gantt et la vue Liste. 📝

Je sais que l'automatisation est un thème récurrent à ce stade, mais elle mérite tout de même d'être mentionnée : ActiveCollab peut réduire le travail manuel en automatisant les tâches récurrentes telles que la rédaction de rapports hebdomadaires. Et si vous devez vous assurer que les actions sont effectuées dans un ordre précis, il vous suffit de créer des dépendances entre plusieurs tâches.

ActiveCollab souligne l'importance d'un gestionnaire de tâches personnel, que les indépendants peuvent trouver utile. Il propose une page "Mon travail" où vous pouvez trouver et organiser vos tâches par projet, par client ou par date d'échéance.

Les feuilles de temps d'ActiveCollab m'impressionnent également beaucoup. En plus d'avoir une vue d'ensemble de tous mes enregistrements de temps, je peux accéder au suivi du temps au niveau du projet pour faciliter la facturation. Je peux même revoir ma productivité en termes de commentaires postés, de tâches créées ou clôturées, ou de dates d'échéance modifiées.

Meilleures caractéristiques d'ActiveCollab

Excellent logiciel de gestion des tâches personnelles

Outils pour automatiser les tâches répétitives

Dépendances pour accomplir les tâches dans un ordre spécifique

Applications pour smartphones Android et iOS

Intégration avec d'autres outils de gestion des tâches comme Asana et Trello

Limites d'ActiveCollab

La fonction de partage de fichiers de ce logiciel de gestion des tâches pourrait être plus simple à utiliser

L'ajout d'options de personnalisation pourrait être bénéfique

Prix d'ActiveCollab

Toutes les formules sont assorties d'une période d'essai gratuite de 14 jours. Cependant, vous devez souscrire à la formule la plus chère pour bénéficier de fonctionnalités telles que la gestion de la charge de travail et la planification des congés.

Plus: 9,5 $/mois 3 utilisateurs/mois

9,5 $/mois 3 utilisateurs/mois Pro: 8 $/mois par utilisateur/mois

8 $/mois par utilisateur/mois Pro+Get Paid: 11,75 $/mois par utilisateur

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.2/5 (90+ commentaires)

4.2/5 (90+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (300+ avis)

12. Wrike - le meilleur pour la gestion évolutive des flux de travail

Via : Wrike Wrike est réputé pour sa robustesse en matière de tâches et de gestion de flux de travail de l'entreprise. Mais ce qui échappe à beaucoup d'utilisateurs, c'est sa formidable évolutivité ! Par exemple, la plateforme me permet de créer une bibliothèque de tâches personnalisées qui imite nos processus de base - nous pouvons l'utiliser comme base de référence pour tous nos flux de travail futurs. Et le meilleur, c'est que nous pouvons étendre cette bibliothèque pour créer un espace de travail adapté à un rôle, à un département ou même à un secteur d'activité.

Lorsque nous avons testé cet outil, nous avons créé des listes de tâches à plusieurs niveaux, comme des dossiers, des jalons, des phases et des projets. Certains d'entre nous ont même créé des tableaux de bord personnalisés en épinglant des tâches importantes de leur liste de tâches, toutes automatiquement triées par priorité et date d'échéance.

Comme la plupart des Les concurrents de Wrike wrike, la plateforme soutient un travail d'équipe solide - nous pouvons collaborer sur des plans de projet en temps réel, des affectations de tâches, et des la prise de décision au sein de la plateforme. De plus, le logiciel comprend des fonctions intégrées de outils d'épreuvage intégrés pour un retour d'information rapide mais détaillé sur les tâches et l'automatisation des tâches afin de gagner du temps et d'accroître l'efficacité du travail.

En outre, Wrike permet aux chefs de projet de créer des rapports personnalisables sur les performances des tâches et des équipes. J'ai pu, par exemple, optimiser davantage les flux de travail en analysant les indicateurs clés de performance (KPI) pertinents sur les tableaux de bord.

Les meilleures caractéristiques de Wrike

Tableaux de bord complets sur les projets avec des rapports personnalisés

Favorise la collaboration au sein de l'équipe

Vues multiples du projet

Visualisation des tâches dans des vues telles que le diagramme de Gantt, Kanban et le calendrier

plus de 400 intégrations tierces

Automatisation des tâches

Limitations de Wrike

Plus d'options d'affichage personnalisées

Certains utilisateurs rencontrent des problèmes de synchronisation des tâches

Prix de Wrike

Wrike propose des intégrations et des fonctions de sécurité cloud supplémentaires moyennant un supplément, mais tous les plans suivants contiennent des fonctions de gestion des tâches :

Gratuit

Équipe: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur **Entreprise : 24,80 $/mois par utilisateur

Enterprise et Pinnacle: Contacter le service commercial

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.2/5 (3,000+ reviews)

4.2/5 (3,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,000+ reviews)

13. Todoist - le meilleur pour les équipes à budget limité

Via : Todoist Alors que de nombreux Alternatives à Todoist de notre liste offrent des fonctionnalités supplémentaires de gestion de projet, cette application vétéran est purement axée sur la gestion des tâches. Je pense que Todoist est l'une des rares applications qui s'améliore constamment dans son créneau. Par exemple, nous pouvons désormais créer des listes de tâches quotidiennes détaillées et définir des tâches récurrentes en utilisant le langage naturel.

L'outil remplit toutes les conditions pour la planification et la gestion des tâches de base - nous pouvons créer des tâches et des sous-tâches, déterminer des priorités, ajouter des dates d'échéance, et définir des rappels pour s'assurer que rien n'est oublié. 👀

Bien qu'il s'agisse avant tout d'une appli de gestion des tâches, Todoist peut vous aider à gérer des projets à petite échelle, car elle comprend les éléments suivants des fonctions de fixation d'objectifs des étiquettes pour classer les tâches et des descriptions de tâches pour centraliser les informations.

Personnellement, j'ai adoré la vue Calendrier à venir : elle affiche les tâches à effectuer d'urgence et, si l'une d'elles est trop exigeante, je peux utiliser une fonction de glisser-déposer pour la reprogrammer. Et si je dois me concentrer sur les tâches de l'équipe qui sont en cours d'exécution, il me suffit d'accéder à la vue Aujourd'hui.

Si la simplicité de navigation et le prix modique de Todoist en font un outil pratique pour la gestion des tâches personnelles, c'est aussi une bonne application de liste de tâches pour les équipes disposant d'un budget serré. Ses fonctionnalités de gestion de projet ne sont pas très complètes, mais vous pouvez tout de même assigner des tâches et utiliser les commentaires pour améliorer le travail d'équipe et la transparence. Voici ce qu'un propriétaire de petite entreprise a déclaré après avoir utilisé l'outil :

extrêmement facile à utiliser pour tous les niveaux de compréhension technologique. J'utilise Todoist plusieurs fois par jour et nous l'avons intégré à l'ensemble de notre équipe. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup moins de risques que des tâches soient perdues ou oubliées et que les gens restent responsables grâce aux notifications reçues lorsqu'elles sont terminées

Conseil: ClickUp a une fonctionnalité Importer de Todoist si vous avez besoin de passer à un outil de gestion de projet plus complet à l'avenir.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Gestion efficace des tâches quotidiennes

Vues multiples des tâches (y compris des tableaux Kanban et des listes)

Support de base pour la collaboration en équipe

Navigation facile pour suivre l'avancement du projet

Intégration avec diverses applications de productivité et de suivi du temps de travail

Dispose d'une application de liste de tâches pour Android et iOS

Limites de Todoist

L'intégration du logiciel avec certaines applications peut s'avérer difficile

Il serait utile que l'application affiche les tâches lorsque vous n'êtes pas en ligne

Prix de Todoist

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Entreprise: 6$/mois par utilisateur

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (700+ commentaires)

4.4/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,000+ avis)

14. ProofHub - le meilleur pour le suivi granulaire des tâches

Via : Preuve de l'existence d'un lien En plus d'être un bon outil de gestion des tâches, ProofHub est un logiciel de suivi des tâches qui vous permet de facilement créer des listes de tâches et des tâches individuelles, les assigner à plusieurs membres de l'équipe, et suivre de près les dates d'échéance et les priorités à travers les catégories de tâches. Je suis particulièrement impressionné par la vue Tableau de la plateforme pour le suivi des tâches - je peux surveiller les pourcentages de progrès pour les actions dans différentes catégories (sans être un micromanager ennuyeux). 😁

Similaire à Alternatives à ProofHub le logiciel est entièrement personnalisable - nous pouvons créer des flux de travail personnalisés et utiliser des champs personnalisés pour capturer toutes les données liées aux tâches que mon équipe juge importantes. Les champs personnalisés améliorent le suivi des tâches, car nous les personnalisons pour suivre pratiquement tous les détails, qu'il s'agisse de délais ou de résultats.

En ce qui concerne le suivi, ProofHub dispose d'une interface intuitive pour la création de dépendances de tâches pour s'assurer que les tâches sont accomplies dans un ordre prédéterminé. Si vous souhaitez offrir plus de clarté aux assignés, laissez des commentaires sur les tâches ou utilisez des mentions pour les guider.

En outre, ProofHub offre plusieurs options de rapport pour aider à mieux comprendre l'avancement d'un projet. Vous pouvez améliorer l'allocation des ressources en analysant les rapports d'utilisation des ressources ou en suivant l'avancement d'un projet spécifique grâce aux rapports d'achèvement des tâches.

Les meilleures caractéristiques de ProofHub

Logiciel de suivi des tâches à multiples facettes

Flux de travail personnalisables

Prise en charge des discussions liées aux tâches par le biais de commentaires et de mentions

Rapports pour évaluer l'avancement des tâches

Diverses vues de projet comme les Kanbans et les tableaux

Adapté aux mobiles

Limitations de ProofHub

Les notifications peuvent être difficiles à gérer

Certains utilisateurs trouvent ses fonctions de personnalisation complexes

Prix de ProofHub

Notez que ProofHub évite actuellement le format de facturation par utilisateur, ce qui peut le rendre attrayant pour certaines équipes.

Essentiel: 45 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

45 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Contrôle ultime: 150 $/mois (ou 89 $/mois pour une offre limitée dans le temps)

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/5 (80+ reviews)

4.5/5 (80+ reviews) Capterra: 4.6/5 (90+ avis)

15. SmartTask - le meilleur pour gérer plusieurs projets

Via : Tâche intelligente SmartTask comprend toutes les fonctionnalités clés que l'on trouve généralement dans un outil de gestion des tâches. Vous pouvez fixer des délais, ajouter des dépendances et gérer les tâches dans des vues telles que le calendrier, la liste et le tableau. Je tiens à souligner que vous pouvez créer un flux de travail réaliste en optimisant les tâches dépendantes, les tâches qui se chevauchent et les tâches ignorées. C'est le genre de visibilité dont vous avez besoin lorsque votre équipe jongle avec plus de 5 projets simultanément.

Pour moi, ce logiciel se distingue surtout par ses outils de gestion simultanée de plusieurs projets dans une configuration interfonctionnelle. Sa fonction Project Portfolios vous permet de créer plusieurs tableaux pour suivre des objectifs distincts, en alignant vos équipes de marketing, de vente et de conception. Pour plus de sécurité, vous pouvez même partager des listes de tâches entre les équipes afin d'éviter les actions orphelines.

SmartTask soutient la collaboration d'équipe en nous permettant de commenter les tâches et de générer des notifications en temps réel pour les mises à jour. Nous pouvons également inviter des clients, des fournisseurs et des parties prenantes externes à collaborer sur une tâche ou un projet en leur envoyant une invitation.

De plus, il fournit des rapports de tableau de bord sur les tâches du projet et les ventes que vous pouvez facilement trouver grâce à sa barre de recherche avancée. 🔎

SmartTask meilleures caractéristiques

Communication interne et externe au sein de l'équipe

Définition de tâches récurrentes (quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles)

Rapports sur les tâches et les ventes

Prise en charge de la gestion des tâches dans le cadre de projets

Suivi du temps pour les tâches individuelles

Outils de gestion des tâches pour iOS et Android

Limites de SmartTask

L'interface utilisateur et l'UX pourraient être améliorées

L'ajout de plus d'intégrations serait utile

Prix de SmartTask

SmartTask peut offrir des prix réduits aux ONG sur contact. Les startups éligibles peuvent également demander un crédit d'une valeur de 1 000 $.

**Gratuit pour toujours

Premium: $7.99/mois par utilisateur

$7.99/mois par utilisateur Entreprise: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.5/5 (60+ avis)

4.5/5 (60+ avis) Capterra: 4.6/5 (30+ avis)

16. HubSpot (HubSpot Task Management) - le meilleur pour les tâches CRM

Via : HubSpot J'admets que HubSpot Task Management est loin d'être un gestionnaire de tâches traditionnel - il s'agit plutôt d'une suite conçue pour aider les spécialistes du marketing à rationaliser les processus de Gestion de la relation client (CRM). Maintenant, nous savons que un CRM efficace dépend du stockage, du suivi et de la gestion des activités des clients et des prospects. HubSpot vous aide à rationaliser ces tâches éparses pour augmenter vos revenus.

Nous avons exploré ce logiciel de manière approfondie et pouvons confirmer qu'il réduit la nécessité de passer d'un onglet à l'autre lorsque l'on parle à des prospects, tout cela grâce à des tableaux de bord qui centralisent tout le travail de gestion de la relation client. En termes de cas d'utilisation, utilisez les tableaux de bord pour suivre les éléments de votre liste de tâches, voir les détails des prospects et rester au courant des réunions.

Vous avez besoin de créer de nouvelles tâches ? Faites-le directement à partir de vos flux de travail, de votre boîte aux lettres électronique ou de votre liste de tâches. Et si vous avez besoin d'informations sur les performances des tâches passées, comme les contrats conclus et les activités réalisées, tirez parti des outils de reporting de HubSpot. Cette plateforme simplifie la communication avec des modèles d'email (pour envoyer des messages en masse) et un chat d'équipe en temps réel.

Si les équipes de vente et de marketing apprécient le style de gestion des tâches de HubSpot, certains de ses utilisateurs ne sont pas satisfaits Les alternatives de HubSpot pourrait être un meilleur choix pour les entreprises des secteurs de l'informatique ou de la finance. Vous pouvez même envisager la solution Intégration HubSpot-ClickUp si vous souhaitez organiser vos processus de contact avec les clients de manière plus rigoureuse.

Les meilleures caractéristiques de HubSpot

Un large éventail de fonctionnalités CRM

Discussions en direct au sein de l'équipe

Tableaux de bord pour centraliser le travail lié aux prospects

Intégration avec des applications telles que WordPress, Gmail et Zapier

application mobile iOS et Android pour HubSpot CRM

Limites de HubSpot

Option limitée pour prioriser les tâches

L'automatisation des flux de travail est limitée dans le plan gratuit

Prix de HubSpot

Pour les particuliers et les petites équipes :

Gratuit

Débutant: 15$/mois

15$/mois Professionnel: 800 $/mois

G2: 4.4/5 (11,000+ reviews)

4.4/5 (11,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (4,000+ reviews)

17. Paymo - le meilleur pour les tâches et les réservations des clients

Via : Paymo Paymo est un simple logiciel de gestion des tâches et une application de facturation réunis en un seul, je peux donc comprendre son énorme attrait pour les professionnels et les freelances qui veulent gérer le travail des clients, les données de suivi du temps et les ressources au sein d'une seule plateforme. Il vous permet de créer automatiquement des réservations fantômes basées sur les détails des tâches que vous avez saisies dans le passé, ainsi que de recevoir un aperçu visuel de toutes les réservations pour l'équipe immédiate sur un seul écran. 🖥️

Paymo, c'est aussi simplifie la gestion des ressources en permettant à plusieurs gestionnaires de travailler sur la planification afin d'éviter la surréservation ou la sous-réservation. Nous pouvons :

Réserver du temps à l'heure pour les tâches sensibles au temps Prendre en charge les tâches non planifiées à l'aide d'une simple fonction "glisser-déposer" Visualiser la disponibilité de notre équipe sur des lignes de temps Envoyer des notifications de réservation uniquement aux membres de l'équipe concernés

La plateforme permet à mes employés de visualiser leurs tâches dans une vue unique, tandis que nos gestionnaires de tâches surveillent à la fois leurs tâches personnelles et le travail de l'équipe dans des vues séparées. Comme pour la plupart des Alternatives à Paymo avec Paymo, nous disposons de vues de projet comme les diagrammes de Gantt, les tableaux et les calendriers pour visualiser les tâches.

Paymo encourage également la collaboration au sein de l'équipe, en offrant une Vue des tâches détaillée pour discuter en temps réel des dernières mises à jour des tâches. Enfin, Paymo fournit des niveaux de priorité pour les tâches, tels que critique, élevé, normal ou faible, à travers les équipes, que nous pouvons ajuster en fonction de nos engagements de livraison envers les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Paymo

Délais pour évaluer la disponibilité des employés

Permet de réserver du temps à l'heure pour les tâches des clients

Chat en temps réel

Vues de projets comme le diagramme de Gantt et le tableau Kanban

Intégration avec des applications telles que Slack, Google Calendar et JotForm

Prise en charge de l'application mobile pour iOS et Android

Limites de Paymo

L'application mobile peut être difficile à naviguer

La formation des employés à l'utilisation de la plateforme prend du temps

Prix de Paymo

Gratuit (jusqu'à cinq clients)

(jusqu'à cinq clients) Débutant: 5,9 $/mois par utilisateur

5,9 $/mois par utilisateur Petite entreprise: 10,9 $/mois par utilisateur

10,9 $/mois par utilisateur Entreprise: $16.9/mois par utilisateur

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (500+ avis)

4.6/5 (500+ avis) Capterra: 4.8/5 (400+ avis)

18. TimeCamp - le meilleur pour le suivi du temps et les tâches de facturation

Via : TimeCamp J'ai discuté avec de nombreux freelances de leur routine de gestion des tâches, et je pense que l'un de leurs principaux problèmes est de relier les tâches aux heures suivies et, finalement, aux factures. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai veillé à ce que cet outil pratique tout-en-un figure sur notre liste.

Bien que la plupart des Alternatives à TimeCamp de cette liste incluent des fonctionnalités typiques de gestion de tâches et de projets, TimeCamp se concentre plutôt sur la budgétisation des tâches et du temps.

Grâce à ses capacités de suivi du temps en un clic, vous pouvez suivre vos heures de travail ou celles de votre équipe sans effort. Vous pouvez utiliser ces données pour normaliser les temps pour des tâches spécifiques, planifier et créer des affectations de tâches et des estimations de factures, et surveiller la productivité de chaque membre de l'équipe.

TimeCamp propose également des fonctionnalités permettant de mesurer la rentabilité de vos projets et de suivre les heures facturables, ce qui simplifie la facturation et la gestion des ressources. En principe, les tâches que vous deviez effectuer manuellement, telles que la création de factures et l'approbation des feuilles de temps, sont automatisées sur cette plateforme.

Bien que ce logiciel mette l'accent sur le suivi du temps, il n'en reste pas moins un outil de gestion des tâches. Son produit TimeCamp Planner vous aide à organiser les tâches et à suivre leur progression sur des tableaux de type Kanban.

Si vous avez affaire à des tâches répétitives, automatisez-les en spécifiant des informations telles que les dates d'échéance, les assignés et les états d'avancement. De plus, vous pouvez passer d'une vue d'ensemble des tâches de l'équipe à la vôtre en utilisant la fonctionnalité Mes tâches, qui affiche les tâches qui vous ont été attribuées sous forme de liste, de calendrier ou d'échéancier.

Notez que les fonctions de suivi du temps et de gestion des tâches de TimeCamp sont disponibles sur des plans tarifaires distincts.

Les meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Outils complets de suivi du temps

Tableau Kanban pour un suivi facile des tâches

Listes de tâches personnelles

Possibilité d'automatiser les tâches répétitives

Inclut des applications pour Android et iOS

TimeCamp (pas le planificateur TimeCamp) s'intègre à des outils tels que :

ClickUp (vous pouvez utiliser cette intégration pour chronométrer vos tâches ClickUp et bénéficier d'une facturation précise) Agenda Google Slack



Limites de TimeCamp

L'interface utilisateur et le temps de chargement du serveur pourraient être améliorés

L'outil peut parfois présenter des bogues

Prix de TimeCamp (pour TimeCamp Planner)

Débutant: 2,99 $/mois par utilisateur (idéal pour les freelances)

2,99 $/mois par utilisateur (idéal pour les freelances) Premium: 4,99 $/mois par utilisateur (idéal pour les entreprises qui suivent leur rentabilité)

4,99 $/mois par utilisateur (idéal pour les entreprises qui suivent leur rentabilité) Ultimate: $7.99/mois par utilisateur (pour de meilleurs rapports analytiques)

$7.99/mois par utilisateur (pour de meilleurs rapports analytiques) Entreprise: 11,99 $/mois par utilisateur (pour une sécurité accrue et des intégrations personnalisées)

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

19. Any.do-best pour créer des listes de choses à faire

Via : Tout.fait Any.do est spécialisé dans la fourniture de listes de tâches faciles à utiliser pour vous aider à atteindre vos objectifs personnels ou professionnels objectifs professionnels de manière efficace. Il s'adresse aux individus, aux familles et aux équipes, et est disponible sur plus de 10 plateformes, y compris Mac, Safari et iPad.

Pendant que j'utilisais cet outil, j'ai pu organiser mes tâches dans des listes et des projets distincts, tous codés par couleur pour établir des priorités claires et déterminer les catégories de tâches. Nous pouvons améliorer nos listes de tâches avec :

Des sous-tâches et des pièces jointes pour une meilleure connaissance des tâches

Délais et rappels

Le partage des responsabilités est également simple : il suffit de partager une liste de tâches avec vos coéquipiers ou votre famille pour collaborer à la réalisation de la tâche. Par exemple, vous pouvez assigner différents articles d'une liste de courses à des membres de votre famille et suivre la liste pour vous assurer qu'ils terminent la tâche avec succès. Si vous souhaitez discuter d'une question urgente, utilisez la fonction de chat pour communiquer en temps réel.

Pour les entreprises qui recherchent un outil de gestion des tâches avec des capacités de gestion de projet, Any.do est un choix solide car il offre également des fonctionnalités telles que des flux de travail personnalisables, des vues, des modèles prédéfinis et de puissantes intégrations avec d'autres outils de travail.

Si vous souhaitez des fonctionnalités de flux de travail plus complètes, explorez des outils de gestion des tâches plus avancés Alternatives Any.do .

Les meilleures caractéristiques de Any.do

Fournit des listes de tâches simples

Idéal comme gestionnaire de tâches quotidiennes

Permet de partager des listes avec des équipes, la famille et les amis

Rappels pour l'achèvement des tâches en temps voulu

Dispose d'applications pour iOS et Android

S'intègre à d'autres outils de gestion des tâchescomme ClickUp et Asana (via Zapier)

Limites de Any.do

Certains utilisateurs souhaitent plus d'intégrations (comme avec Microsoft Calendar)

Fonctionnalités avancées limitées pour cette gamme de prix

Prix d'Any.do

N'oubliez pas de souscrire un plan Famille ou Equipes pour accéder aux listes partagées.

**Gratuit

Premium: 2,99$/mois par utilisateur

2,99$/mois par utilisateur Famille: $8.33/mois pour quatre utilisateurs

$8.33/mois pour quatre utilisateurs Équipes: 4,99 $/mois par utilisateur

tous les prix indiqués se réfèrent à des valeurs approximatives facturées annuellement

G2: 4.2/5 (100+ commentaires)

4.2/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (100+ commentaires)

Au moment de l'évaluation de cet outil, nous avons noté quelques critiques moins que positives de la part d'utilisateurs Android et iOS, principalement à propos de certains éléments de l'interface utilisateur. Cependant, les avis concernant les fonctionnalités générales sont plutôt positifs. Voici ce qu'en dit un directeur commercial qui utilise le produit :

avec Any.do, l'organisation de mes tâches est simple et rapide. L'application fonctionne bien, et elle fait le travail qu'elle est censée faire, en fixant des rappels quotidiens et en planifiant pour me permettre de rester au courant de ce qui se passe. J'aime les applications qui offrent un design professionnel simple et minimaliste

20. Smartsheet - la meilleure pour la gestion des tâches à l'aide d'un tableur

Via : Smartsheet Smartsheet est un outil de gestion des tâches de type tableur. Il est idéal pour ceux qui sont à l'aise avec le suivi des tâches dans Excel, mais qui sont prêts à passer à un outil où les calculs sont moins compliqués. Cet outil est populaire dans les secteurs de la construction, de la santé et de l'éducation, où la gestion des tâches consiste à travailler avec des données éparses.

Comme ClickUp, Smartsheet offre des outils complets de gestion de projets et de tâches pour gérer différents flux de travail. Par exemple, il vous permet de planifier des tâches, de créer des sous-tâches, d'allouer des ressources et de suivre les affectations de manière efficace à partir d'une seule plateforme. ✅

Ici, les tâches sont représentées sur des feuilles de calcul pour des projets individuels. Comme la plupart des Alternatives à Smartsheet avec Smartsheet, nous pouvons ajouter des informations de base sur les tâches, comme les dates d'échéance et les destinataires, dans des champs et des colonnes clairs. Nous pouvons également fusionner plusieurs feuilles de calcul pour obtenir une vue consolidée de nos tâches par catégorie.

Cependant, il ne s'agit pas de feuilles de calcul traditionnelles : elles offrent également les fonctionnalités avancées d'un outil de gestion des tâches moderne. Par exemple, nous pouvons utiliser des cases à cocher, des listes déroulantes et des commentaires pour interagir avec les tâches sur Smartsheet.

Il s'agit d'un excellent logiciel de gestion des tâches pour les équipes travaillant sur des projets étendus, car il comprend des modèles pour la gestion de projets agiles, le suivi des OKR, la budgétisation et la gestion des ressources.

Il prend également en charge l'automatisation des tâches, la collaboration en temps réel et des analyses avancées. De plus, il s'intègre aux services que nous utilisons déjà, comme Google Workspace et Microsoft Teams.

Bonus read: Explorer ClickUp vs. Smartsheet !

Les meilleures caractéristiques de Smartsheet

Outil de gestion de projet basé sur un tableur

Fonctionnalités avancées pour le suivi de projets complexes

Prise en charge de la communication en temps réel au sein de l'équipe

Modèles pour la gestion de projet agile

S'intègre à de nombreuses applications de communication, de visualisation de données et de réalisation de projets

Disponible sous forme d'application mobile iOS ou Android

Limites de Smartsheet

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs qui découvrent les fonctionnalités avancées

Il pourrait être utile d'ajouter plus d'options de modèles

Prix de Smartsheet

Gratuit (jusqu'à deux éditeurs de tâches)

(jusqu'à deux éditeurs de tâches) Pro: 7 $/mois par utilisateur

7 $/mois par utilisateur Entreprise: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Entreprise: Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuel

G2: 4.4/5 (14,000+ reviews)

4.4/5 (14,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ commentaires)

Tirer parti des meilleurs outils de gestion des tâches : Quel outil choisir ?

Notre expérience directe avec ces outils a été à la fois aventureuse et instructive. Nous pensons que chacune de ces options comprend ses utilisateurs cibles et s'efforce de les satisfaire. Toutefois, si vous avez encore du mal à trouver "le bon", faites une liste de ce que vous recherchez en priorité dans une plateforme de gestion des tâches.

En règle générale, un grand logiciel de gestion des tâches offre des fonctions qui vous aident à planifier, organiser, suivre et attribuer des tâches, mais vous ne devriez pas avoir à payer une fortune pour ces fonctions. Certaines fonctionnalités, comme les rappels, l'automatisation et l'affichage des tâches, constituent le strict minimum, et nous les retrouvons dans presque tous les outils que nous avons examinés.

Ce que vous pouvez explorer, c'est l'ensemble des fonctionnalités que vous obtenez pour un prix donné. Supposons que l'outil A vous offre 30 fonctions avancées et que l'outil B, plus populaire, vous en offre 25 au même prix : vous savez ce qu'il faut choisir !

Enfin, les meilleurs outils de gestion des tâches sont censés vous faciliter la vie, et non l'inverse, alors assurez-vous que l'outil que vous avez choisi est facile à mettre en œuvre et agréable à utiliser ! 🥳

Si vous n'arrivez absolument pas à faire un choix, nous allons être insolents et vous persuader d'essayer ClickUp ! Il possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour rationaliser la gestion des tâches avec un minimum d'effort. Que vous souhaitiez fixer des objectifs, suivre et assigner des tâches, gérer le temps, réduire le travail manuel ou communiquer avec votre équipe, les possibilités sont infinies. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et profitez de la meilleure boîte à outils qu'un logiciel de gestion des tâches gratuit puisse offrir ! 💖