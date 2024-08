Comment rédiger une charte de projet (avec exemples)

Les projets réussis ne sont pas le fruit du hasard ; ils commencent par une base solide - une charte de projet.

Bien que le concept de charte de projet existe depuis un certain temps, le Project Management Institute (PMI) n'a que récemment souligné son importance dans le guide PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

Dans le troisième édition du guide PMBOK un nouveau processus "Élaborer la charte du projet" a été ajouté, ce qui en fait un produit livrable plus visible et plus essentiel dans la gestion de projet.

Cependant, la création d'une charte de projet n'est pas chose aisée. Vous avez des parties prenantes qui vous suivent, des délais à respecter et une équipe de professionnels à coordonner.

Avec autant d'enjeux, vous ne pouvez pas vous permettre d'improviser. La dernière chose que vous souhaitez, c'est de vous retrouver dans la situation redoutée de la "mort par mille coupures de papier", c'est-à-dire pris dans ces petites décisions qui peuvent lentement saigner votre projet à blanc.

Si vous voulez assurer la réussite de votre projet, cet article vous guidera pas à pas dans la création d'une charte de projet.

De la compréhension des bases et des bonnes pratiques de la charte de projet à d'autres alternatives de charte de projet, nous avons tout prévu.

$a$ Qu'est-ce qu'une charte de projet ?

Le Guide PMBOK, 3e édition, décrit la charte de projet comme "le document qui autorise officiellement le projet"

Au fond, une charte de projet énumère l'objectif du projet, détermine les rôles et les responsabilités des personnes impliquées, fournit un budget prévisionnel, identifie les risques, et fournit un échéancier et des indicateurs pour mesurer la réussite du projet

Mais alors, pourquoi en faire une ? Eh bien, une charte de projet :

Apporte clarté et transparence à tous les fournisseurs prestataires, ce qui permet une communication plus fluide et un travail d'équipe plus cohérent

Elle aide à maintenir le projet sur la bonne voie, en réduisant les risques de malentendus, de délais non respectés ou de dépassements de budget

Fournit un point de référence unique, garantissant que toutes les parties prenantes ont accès aux mêmes informations et comprennent la portée et les objets du projet

Examinons en détail chaque élément de la charte de projet.

La composition d'une charte de projet

Une charte de projet doit fournir un aperçu du projet, généralement en 2 à 4 pages, en fonction de sa complexité et de sa longueur.

Voici les éléments clés qui font une charte de projet bien rédigée et détaillée.

1. Nom et description du projet

Le nom du projet doit être concis mais descriptif. En plus du nom, vous devez également rédiger une brève description du projet en quelques lignes qui capturent l'essence de votre idée.

Voici un exemple :

nom du projet : Refonte du portail clients_

description : Refonte du portail client afin d'améliorer l'expérience utilisateur, les performances et l'engagement_ _Description : _Remise à niveau du portail client

2. Vision et objet (objectifs)

La vision dicte l'orientation du projet et ce que vous souhaitez atteindre comme objectif plus large. Cette information est cruciale pour aider à comprendre pourquoi le projet est entrepris.

L'objectif est de traduire cette vision en tâches plus petites, réalisables et exploitables afin d'offrir une perspective plus claire.

Par exemple,

vision : Améliorer notre présence en ligne et stimuler l'engagement des clients de 25 % dans les six mois. _Vision

objectif : _L'objectif est d'améliorer notre présence en ligne et de stimuler l'engagement des clients dans un délai de six mois

créer et distribuer des vidéos marketing attrayantes

réaliser des sondages auprès des clients pour recueillir des informations et stimuler l'interaction

3. Portée du projet

Avant de commencer un projet, il est préférable de définir tout ce qu'il couvre afin d'éviter toute confusion ou l'étendue du projet à creuser plus tard. Cette section détaille les activités ou les tâches qui entrent dans le champ d'application du projet et celles qui n'y entrent pas

Voici à quoi ressemblerait cette section dans une charte de projet remaniée :

champ d'application : Refonte de la page d'accueil, des pages produits et du menu de navigation_

hors périmètre : Réécriture de blogs

4. Les acteurs clés

La liste des parties prenantes clés comprend toutes les personnes investies ou essentielles à la réussite du projet. Elle permet de maintenir une communication fluide tout au long du projet et de clarifier les rôles et responsabilités de chaque partie prenante.

Voici à quoi ressemble une liste typique de parties prenantes pour un projet de construction :

architecte en chef (nom, adresse e-mail)

ingénieur en chef (nom, adresse e-mail)_ _Ingénieur en chef (nom, adresse e-mail)_Ingénieur en chef (nom, adresse e-mail)

gestion de projet de construction (nom, adresse e-mail)

superviseur du chantier (nom, adresse e-mail)_ _Superviseur du chantier (nom, adresse e-mail)_Superviseur du chantier (nom, adresse e-mail)

5. Risques et contraintes identifiés

Il est essentiel d'identifier les défis potentiels qui pourraient avoir un impact sur le projet et de reconnaître les contraintes budgétaires. La prise en compte de ces aspects permet à l'équipe de développer et d'incorporer des forfaits d'urgence dans les attentes du projet.

certains risques identifiés pour un projet de construction pourraient être l'augmentation du coût des matières premières ou l'indisponibilité de la main-d'œuvre dans le secteur de la construction

6. Budget du projet

Lors de la présentation d'un projet, il est essentiel de communiquer sur les coûts qu'il implique. le budget du projet décrit les besoins financiers et fournit une ventilation détaillée des dépenses, donnant ainsi un aperçu de la gestion des coûts du projet .

imaginons que vous proposiez le développement d'un nouveau produit à un éditeur de logiciels. Voici à quoi ressemblera la section consacrée au budget du projet:

conception - 20 000

Développement - 15 000 $

test - 10 000

marketing - 5 000

7. Rôles et responsabilités de l'équipe de projet

Vous connaissez toutes les personnes impliquées dans l'exécution du projet. Mais que se passe-t-il en cas de chevauchement ou de confusion ? **Cette section définit les rôles et les responsabilités internes de l'équipe afin que chacun connaisse ses devoirs

Cette section se présente généralement comme suit :

sarah Parker (gestionnaire de projet) - Responsable de la supervision du projet de l'échéancier du projet et la coordination des tâches

john Williamson (expert en référencement) - Responsable de l'amélioration du classement du site web

8. Échéancier et jalons du projet

Considérez ces deux affirmations.

Énoncé 1 : "Améliorer l'engagement sur les médias sociaux et la visibilité de la marque."

Énoncé 2 : "Augmenter l'engagement sur les médias sociaux de 30 % et accroître la visibilité de la marque de 40 % au cours des six prochains mois."

Lequel de ces deux énoncés sera le plus susceptible d'être approuvé ? Le deuxième parce qu'il vous donne un échéancier et des jalons à poursuivre.

Lorsque vous présentez un projet, il est essentiel d'indiquer le temps total nécessaire pour l'achever et d'établir des jalons clés. **Cela permet aux parties prenantes de suivre la progression et de rester informées de l'échéancier du projet

pour illustrer cela, prenons l'exemple d'une agence de marketing qui met en place ClickUp , un site complet logiciel de gestion de projet . Un échéancier de projet comportant des jalons clairs pourrait ressembler à ceci:

phase 1 (semaine 1) : Mener des entretiens approfondis avec les parties prenantes afin de recueillir les besoins et de définir la portée du projet

phase 2 (semaine 2) : Configurer ClickUp pour qu'il corresponde au flux de travail de l'agence et créer les premiers modèles de projet

phase 3 (semaine 3) : Former l'ensemble de l'équipe aux fonctionnalités de ClickUp correspondant à leurs rôles _Phase 4 (Semaine 4) : Former l'ensemble de l'équipe aux fonctionnalités de ClickUp correspondant à leurs rôles _Phase 5 (Semaine 5) : Former l'ensemble de l'équipe aux fonctionnalités de ClickUp correspondant à leurs rôles

phase 4 (semaine 4) : Lancer un projet pilote pour tester le nouveau système et recueillir des commentaires _Phase 4 (semaine 4) : Lancer un projet pilote pour tester le nouveau système et recueillir des commentaires

9. Indicateurs de performance pour la réussite

Enfin, comment faire pour prouver la réussite du projet ? C'est là qu'interviennent les indicateurs de performance. **Ils fournissent des mesures quantifiables de la réussite et des pistes d'amélioration

par exemple, la réussite sera mesurée par une augmentation de 30 % des inscriptions et de 10 % des abonnements payants après un évènement d'entreprise

Étapes de la création d'une charte de projet

Avec autant d'éléments, il peut être difficile de savoir par où commencer. Pour simplifier les choses, nous avons créé un guide étape par étape pour vous aider à suivre la procédure de création d'une charte de projet.

1. Organiser une réunion sur la charte

Vous ne pouvez pas créer une charte de gestion de projet sans consulter les autres parties prenantes. Et si l'équipe marketing contactait directement le client et comprenait ses exigences en détail ?

C'est pourquoi, avant de commencer, il est crucial d'organiser une réunion rapide et d'inviter toutes les personnes qui jouent un rôle important dans le projet, des sponsors aux chefs d'équipe.

Quelles sont les bases que vous allez aborder lors de cette réunion ?

Faire un remue-méninges, s'assurer que tout le monde est sur la même page et recueillir des informations précieuses afin de jeter des bases solides pour le projet

2. Identifier les objectifs du projet

Dans cette étape, vous vous demandez ce que vous voulez obtenir de ce projet. Cela vous aidera à définir et à quantifier vos objectifs pour les rendre mesurables.

Si votre objectif est d'augmenter le trafic du site web de 30 % au cours des six prochains mois, quels sont les petits objectifs mesurables en fonction desquels vous décomposerez cet objectif ?

3. Définir le champ d'application, les rôles, le budget, l'échéancier

Une fois l'objectif fixé, déterminez les facteurs à prendre en compte dans le cadre du forfait du projet. Notez également les rôles et les responsabilités des différents membres de l'équipe et ce dont ils sont comptables.

Une fois que vous aurez une vue d'ensemble claire, il vous sera facile d'établir un budget et un échéancier provisoires pour une gestion claire et avancée.

4. Gestion et identification des risques

Il s'agit de votre forfait du projet 'A'. Toutefois, un bon gestionnaire de projet dispose toujours d'un forfait "B" en guise de sauvegarde

Qu'il s'agisse de contraintes budgétaires, de défis techniques ou de limites de main-d'œuvre, vous devez tâter le terrain à l'avance et savoir quoi faire si le forfait A du projet tombe à l'eau.

Réunissez votre équipe, examinez tous les problèmes susceptibles d'entraver la progression et la réussite du projet, et élaborez une solution de gestion des risques pour que votre charte de projet soit à toute épreuve.

5. Processus d'approbation : Examen, alignement et obtention de l'approbation finale

Voici la première version de votre charte de projet.

En d'autres termes, il est temps d'obtenir l'Attention des parties prenantes avant de la présenter à vos supérieurs. Prenez en compte les commentaires, faites les ajustements nécessaires et assurez-vous que le projet se synchronise avec les objectifs de l'organisation

Une fois que tout le monde est à bord, obtenez l'approbation finale des parrains du projet ou de la direction générale. Cette étape officialise le démarrage du projet et vous donne le feu vert !

Le rôle et l'utilité des logiciels de gestion de projet dans la création de chartes de projet

La coordination avec les parties prenantes du projet, l'établissement d'une liste de tous les points critiques et l'estimation des jalons et des échéanciers peuvent parfois s'avérer compliqués, ce qui retarde inévitablement la création d'une charte de projet.

C'est là que les logiciels de gestion de projet peuvent faire des merveilles.

Il aide à la planification, à l'organisation et à l'exécution du projet en le divisant en tâches plus petites et en éléments réalisables. En divisant le travail et en systématisant les tâches, vous pouvez éviter de vous sentir débordé et garder le contrôle tout au long du projet

ClickUp est un logiciel de gestion de projet tout-en-un qui fournit des solutions de productivité, améliore la collaboration entre les membres de l'équipe et augmente l'efficacité globale du projet. Sa grande variété de fonctionnalités peut faire de la création de chartes de projet un jeu d'enfant.

Voici un aperçu de la façon dont chacune de ses fonctionnalités uniques peut vous aider à créer des chartes de projet en toute transparence.

Collaborez en temps réel avec ClickUp Docs

Lors de la création d'une charte de projet, il y a forcément beaucoup de va-et-vient. Jongler avec de nombreuses versions créées par différentes personnes est chronophage, source de confusion et propice aux erreurs. Et s'il existait un document auquel toute l'équipe pourrait se référer en une seule fois ? Documents ClickUp rend cela possible ! Mon travail consiste à réunir votre équipe autour d'un document commun. **C'est l'endroit idéal pour rédiger et stocker votre charte de projet, car toute modification effectuée par l'un des membres sera visible par tous, et ce en temps réel

Collaborez avec toutes les parties prenantes du projet en temps réel avec ClickUp Docs et ne manquez jamais les changements importants

Grâce à cette plateforme collaborative, toutes les parties prenantes du projet peuvent apporter leur contribution et ajouter des commentaires et des réactions que les autres peuvent voir.

Et le meilleur ? Les ClickUp Docs sont dotés de fonctionnalités de mise en forme de texte riche et de rédaction. Vous pouvez :

Intégrer des URL dans les pages et personnaliser leur apparence

dans les pages et personnaliser leur apparence Intégrer des URL dans les pages et en personnaliser l'apparence

dans les pages et en personnaliser l'apparence Gérer les contrôles d'accès pour une sécurité accrue et la maintenance de la confidentialité de vos données

Rendez votre charte de projet visuellement attrayante grâce aux riches fonctionnalités de modification en cours et de mise en forme de ClickUp Docs

Décomposez la charte du projet en tâches plus petites avec ClickUp Tasks

Voici une astuce pour achever votre charte de projet dans les temps - divisez le projet gigantesque en tâches plus petites et assignez-les aux personnes concernées.

L'avantage ? Chacun sait ce qu'il doit faire et connaît l'échéancier dans lequel il doit achever les tâches qui lui ont été assignées. Tâches ClickUp vous permet de convertir des sections de la charte en tâches et sous-tâches. Par exemple, si la charte comprend une section sur les livrables du projet, vous pouvez créer des tâches pour chaque livrable et les assigner aux membres de l'équipe.

Divisez la charte du projet en tâches plus petites et attribuez-les aux membres de l'équipe concernés avec ClickUp Tasks

Et en plus ?

Dites adieu aux textes envoyés aux membres de l'équipe pour savoir s'ils ont terminé de finaliser le budget du projet ou d'en préciser la portée. ClickUp Statut de la tâche personnalisé vous permet d'avoir un aperçu rapide du statut actuel de la tâche, qu'elle soit en cours ou achevée

Voici la cerise sur le gâteau.

Supposons que votre équipe chargée du budget travaille simultanément sur plusieurs chartes de projet, mais que vous devez en envoyer une ce soir. Vous pouvez ajouter des étiquettes de priorité et indiquer à l'équipe budgétaire ce sur quoi elle doit travailler en premier.

Enfin, créez un fichier Checklist des tâches ClickUp des étapes et organisez vos tâches et sous-tâches. Vous pouvez ainsi cocher chaque tâche et vous assurer qu'aucun aspect de la charte du projet n'est oublié.

Cochez les tâches au fur et à mesure grâce à la checklist des tâches ClickUp, et ne manquez jamais un détail important

Suivez la progression de votre projet avec ClickUp Objectifs

Lors de la création d'une charte de projet, il est également essentiel de trouver un moyen de suivre les réalisations et les cibles du projet. Objectifs ClickUp vous aide à faire précisément cela.

Supposons que vous élaboriez une charte pour le lancement d'un nouveau produit. L'objectif est d'atteindre 10 000 commandes préalables au cours du premier trimestre suivant le lancement. Vous pouvez définir des objectifs tels que l'achèvement des campagnes de marketing, la finalisation de la conception des produits et le lancement des pages de précommande.

Visualisez la réalisation de vos objectifs et suivez votre progression grâce à ClickUp Objectifs

ClickUp offre de multiples fonctionnalités uniques pour suivre la progression des objectifs, telles que :

Progress roll up: Regrouper les tâches et les objectifs et visualiser le pourcentage de progression en un coup d'œil

Regrouper les tâches et les objectifs et visualiser le pourcentage de progression en un coup d'œil Cibles numériques: Créez des cibles numériques pour des tâches quantifiables telles que la création de cinq posts Instagram

Créez des cibles numériques pour des tâches quantifiables telles que la création de cinq posts Instagram Tâches monétaires: Suivez la progression grâce à des tâches monétaires pour les chartes de projet liées aux ventes ou aux revenus

Suivez la progression grâce à des tâches monétaires pour les chartes de projet liées aux ventes ou aux revenus Cibles vraies ou fausses: Utilisez des cibles simples Oui et Non pour des tâches telles que la réservation d'un lieu, le paiement des traiteurs, etc. pour la soirée de lancement

Rationalisez et accélérez les processus avec ClickUp Automatisations

Avec tant de tâches qui s'alignent, il peut être difficile de rester au courant de chacune d'entre elles. À faire pour rester informé et s'assurer de toujours les achever à temps ? Grâce à Automatisations ClickUp bien sûr !

Laissez ClickUp rappeler automatiquement à chacun ses échéances et pousser les notifications du projet. Il peut envoyer des rappels pour les échéances de révision de la charte ou mettre à jour automatiquement le statut des tâches liées à la charte.

Mettre en place une automatisation personnalisée et des notifications pour les mises à jour et les rappels de la charte de projet avec ClickUp Automations

Vous pouvez également mettre en place des notifications automatisées pour tenir les membres de l'équipe informés des modifications apportées à la charte. Cela rappellera automatiquement à l'équipe chargée du budget de mettre à jour la charte du projet chaque fois qu'une nouvelle modification est apportée.

Voici ce qu'il faut faire Solutions Pontica parle de son expérience avec ClickUp.

Notre équipe peut désormais travailler ensemble sur le même projet et communiquer instantanément avec n'importe quelle partie prenante, où qu'elle se trouve. ClickUp héberge tous nos projets, qu'ils soient antérieurs, actuels ou futurs

Dayana Mileva, Directrice de compte, Pontica Solutions

Rationaliser la création de la charte de projet avec le modèle de charte de projet ClickUp

Si créer une charte tout seul est trop de travail et que vous avez besoin d'une solution prête à l'emploi, sautez tout et téléchargez un modèle de charte de projet.

A modèle de charte d'équipe contient déjà tous les champs nécessaires ; il vous suffit donc de remplir des détails spécifiques pour élaborer une charte de projet bien structurée et complète. Modèle de charte de projet de ClickUp met en forme les grandes lignes et la gestion des détails clés du projet. Il comprend des sections consacrées aux objectifs du projet, à sa portée, aux produits à livrer, aux parties prenantes et à l'échéancier.

Il comporte également des fonctionnalités telles que la gestion des risques, la planification du budget et les champs relatifs au processus d'approbation.

Ce document modèle de charte de projet est le choix le plus approprié pour promouvoir la clarté et l'organisation dès le début.

Télécharger ce modèle

Avec ce modèle gratuit de charte de projet, vous pouvez :

Définir Effacées les objectifs, la portée, les objectifs et les résultats du projet

Garder les parties prenantes et l'équipe du projet alignées sur les différents objectifs du projet

sur les différents objectifs du projet Déléguer et assigner des tâches pour rationaliser les flux de travail et organiser la division du travail

pour rationaliser les flux de travail et organiser la division du travail Promouvoir une collaboration et une communication harmonieuses et efficaces entre les acteurs clés

et une communication harmonieuses et efficaces entre les acteurs clés Contrôler la progression du projet et respecter les échéances

Mise en œuvre d'une charte de projet dans le monde réel

Vous disposez des bons outils. À faire pour mettre en œuvre efficacement une charte de projet dans le monde réel ?

La clé réside dans la traduction de sa vision stratégique en étapes exploitables

L'élaboration d'une charte de projet détaillée et bien définie n'est qu'un début. La phase de mise en œuvre exige un engagement continu des parties prenantes afin d'intégrer les commentaires, de maintenir l'alignement et de fournir une assistance cohérente tout au long du projet cycle de vie de la gestion de projet .

Une communication efficace et la capacité d'adaptation sont essentielles pour relever les défis et maintenir le projet sur la bonne voie. En intégrant ces pratiques, la charte de projet passe d'un document statique à un cadre dynamique qui guide le projet vers des résultats réussis.

Le rôle d'un gestionnaire de projet dans la création d'une charte de projet

Différents experts spécialisés dans leur champ travaillent avec dévouement à l'idéation d'un projet. Qui va assembler ces fragments et formuler un forfait final mettant en évidence des aspects uniques et irrésistibles à refuser ? Le gestionnaire de projet, bien sûr !

La partie prenante ou le sponsor apprécie l'idée du projet dans ses grandes lignes, mais craint de dépasser le budget. Qui s'occupera de ces préoccupations et procédera aux ajustements nécessaires ? Le gestionnaire de projet, encore une fois !

**Il est l'intermédiaire entre l'équipe et les parties prenantes, celui qui résout les problèmes, celui qui négocie et même celui qui coordonne.

Les rôles principaux d'un gestionnaire de projet sont les suivants :

Recueillir et intégrer les contributions des parties prenantes , notamment en facilitant les discussions, en négociant les priorités et en synthétisant les retours d'information dans une vision unifiée

, notamment en facilitant les discussions, en négociant les priorités et en synthétisant les retours d'information dans une vision unifiée Attribuer les rôles tels que l'architecte du projet, le gestionnaire du site et le responsable de la sécurité, et préciser les responsabilités

tels que l'architecte du projet, le gestionnaire du site et le responsable de la sécurité, et préciser les responsabilités Assurer l'alignement sur les objectifs de l'organisation pour assister la vision plus large de l'organisation

pour assister la vision plus large de l'organisation Rédiger et finaliser le document de projet et apporter les révisions nécessaires, le cas échéant

Le gestionnaire de projet est le point d'ancrage du projet. Il est l'auteur achevé de la charte du projet et dirige l'équipe dans l'exécution du projet.

Chartes de projet et autres documents

Vous ne savez pas en quoi une charte de projet diffère d'un forfait Business, d'un plan de projet ou d'une note d'information sur le projet ? Bien qu'ils puissent sembler interchangeables, chaque document a un objectif spécifique pour faciliter les opérations de l'entreprise.

Comprenons en détail la différence entre ces deux documents.

Différence entre charte de projet et forfait de projet

Aspect Charte de projet Plan de projet La charte de projet et le plan de projet sont deux documents distincts qui se complètent mutuellement Échéancier - Définit le champ d'application général et les produits livrables de haut niveau - Détaille les tâches spécifiques, les échéanciers et les jalon Objet - Autorise le projet et fournit des objectifs et une portée de haut niveau - Décrit la manière dont le projet sera exécuté et contrôlé - Explique comment le projet sera exécuté et contrôlé La lettre d'intention est un document d'information qui définit les objectifs et le champ d'application du projet

Différence entre la charte de projet et l'analyse de rentabilité

La charte de projet et l'analyse de rentabilisation sont des documents qui se distinguent l'un de l'autre La charte de projet est un document d'information qui fournit une vue d'ensemble de haut niveau avec les détails essentiels du projet, une analyse détaillée des besoins de l'entreprise, des avantages et de la justification financière, ainsi qu'une analyse de l'impact sur l'environnement Analyse détaillée des besoins de l'entreprise, des avantages et de la justification financière Le plan d'action comprend les objectifs du projet, sa portée, les parties prenantes et les risques de haut niveau, l'analyse coûts-avantages, l'évaluation des risques et l'alignement stratégique L'analyse coûts-avantages, l'évaluation des risques et l'alignement stratégique font partie de l'analyse coûts-avantages, de l'évaluation des risques et de l'alignement stratégique

Différences entre la charte de projet et le dossier de projet

La charte de projet et le résumé de projet sont des documents qui se distinguent par leur contenu et par leur contenu La charte de projet est un document de haut niveau qui contient les détails essentiels du projet et les autorisations nécessaires Document de haut niveau contenant les détails essentiels du projet et les autorisations nécessaires

| Pertinence | Pertinent tout au long du projet en tant que document d'orientation | Souvent utilisé au cours des premières étapes, moins central à mesure que le projet progresse |

Exemples de charte de projet

Pour finir, voyons quelques exemples de charte de projet dont vous pourrez vous inspirer pour commencer à créer votre charte de projet.

Tout d'abord, voici un échantillon de charte de projet pour un projet de construction visant à construire un immeuble de bureaux entièrement nouveau :

Charte de projet : Construction d'un immeuble de bureaux en site vierge

Construction d'un nouvel immeuble de bureaux de 10 étages afin d'améliorer la capacité opérationnelle et d'assister les objectifs de développement durable.

Vision et objectifs du projets

Construire un espace de bureaux qui favorise l'efficacité opérationnelle et obtienne la certification LEED Gold. Finaliser le projet dans un délai de 18 mois et avec un budget de $$$a.

Etendue du projet

Éléments inclus : Préparation du site, fondations, charpente, revêtement, aménagement intérieur, aménagement paysager et stationnement

Exclusions : Approvisionnement en mobilier et gestion continue des installations

Intervenants clés

Commanditaire du projet : Tableau exécutif de la société XYZ

Gestion de projet : David Smith

Architecte : ABC Design Architects

Entrepreneur général : BuildRight Construction Inc.

Risques identifiés du projet

Retards dus aux conditions météorologiques

Dépassements de coûts potentiels dus à des conditions inattendues sur le site

Budget du projet

Total : 25 millions de dollars

Principaux coûts : Acquisition du site, matériaux de construction, main-d'œuvre, permis

**Rôles et responsabilités de l'équipe de projet

Gestion de projet : Superviser la construction et gérer le budget et l'échéancier

Architecte : Concevoir le bâtiment et veiller au respect des normes LEED

Entrepreneur général : Gérer les activités de construction et les opérations sur le site

Échéancier et jalons du projet

Date de début : 15 janvier 2024

Achevé : 15 juillet 2025

Jalons : Préparation du site achevée en mars 2024, charpente structurelle en juillet 2024, revêtement extérieur en décembre 2024, aménagement intérieur en avril 2025, inspection finale et permis d'occuper en juillet 2025.

Indicateurs de performance pour la réussite

Obtention de la certification LEED Gold

Achevé dans un délai de 18 mois et avec un budget de $$$a

Changeons maintenant brièvement de contexte et examinons un exemple de charte de projet de site web pour une entreprise.

Charte de projet : Développement d'un site web pour XYZ

Développer un nouveau site web convivial pour XYZ afin d'améliorer sa présence en ligne et l'engagement de ses clients.

Vision et objectifs du projets

Concevoir et lancer un site web réactif, optimisé pour le référencement, qui améliore l'expérience utilisateur et augmente le trafic web de 30 % en six mois-budget total : 100 000 $.

Etendue du projet

Inclusions : Conception du site Web, développement, optimisation du référencement, intégration du contenu, tests auprès des utilisateurs et lancement.

Exclusions : Maintenance post-lancement et mises à jour du contenu

Intervenants clés

Commanditaire du projet : Directeur Marketing XYZ

Gestion de projet : Jane Smith

Concepteur du site web : ABC Web Solutions

Spécialiste SEO : SEO Pro Services

Risques identifiés du projet

Retards dans la livraison du contenu

Problèmes potentiels de compatibilité du site web avec les différents navigateurs

**Budget du projet

Total : 100 000

Principaux coûts : Conception, développement, référencement, essais et frais de lancement

**Rôles et responsabilités de l'équipe de projet

Chef de projet : Coordonner les tâches du projet et gérer le budget et l'échéancier

Concepteur du site web : Créer la conception du site web et l'interface utilisateur

Développeur web : Construire la fonction du site web et intégrer le contenu

Spécialiste du référencement : Optimiser le site pour les moteurs de recherche

Échéancier et jalons du projet

Date de début : 1er février 2024

Achevé : 1er août 2024

Jalons : Approbation de la conception d'ici mars 2024, achèvement du développement d'ici juin 2024, essais d'ici juillet 2024 et lancement d'ici août 2024.

Indicateurs de performance pour la réussite

Lancement du site web à la date forfaitaire

Augmentation de 30 % du trafic sur le web

Commentaires positifs des utilisateurs et indicateurs de performance

Avantages et inconvénients potentiels des chartes de projet

La création d'une charte de projet peut vous aider à mettre en œuvre vos paramètres. Voici un bref récapitulatif de tout ce qu'elle peut vous aider à accomplir :

Clarification des objectifs et de la portée du projet: Elle vous donne un document écrit auquel vous pouvez vous référer en tant que source unique de vérité pour les objectifs et la portée du projet. Il est ainsi plus facile pour l'équipe et les autres parties prenantes de comprendre ce qui est attendu et de rester sur la bonne voie

Elle vous donne un document écrit auquel vous pouvez vous référer en tant que source unique de vérité pour les objectifs et la portée du projet. Il est ainsi plus facile pour l'équipe et les autres parties prenantes de comprendre ce qui est attendu et de rester sur la bonne voie **En définissant clairement les rôles et les responsabilités des gestionnaires et des responsables clés du projet, vous vous assurez que les tâches sont faciles à suivre et que les projets sont exécutés dans le cadre d'une coordination et d'une collaboration sans faille

Échéancier et budget clairs: L'établissement d'un échéancier et d'un budget bien définis dès le départ garantit que le projet est facile à gérer et à suivre. Grâce à cette clarté, vous pouvez concevoir de manière proactive un forfait de projet de façon à respecter le budget et les délais

La création d'une charte de projet présente de nombreux avantages, mais elle n'est pas exempte de limites. Voici quelques problèmes qui peuvent survenir lors de la création d'une charte de projet :

Désalignement des parties prenantes : Si la charte de projet ne liste pas clairement les attentes de toutes les parties prenantes, il peut y avoir un désalignement des attentes qui peut conduire à un conflit

Si la charte de projet ne liste pas clairement les attentes de toutes les parties prenantes, il peut y avoir un désalignement des attentes qui peut conduire à un conflit **L'un des problèmes les plus courants liés à la charte de projet est l'absence de définition adéquate du champ d'application, ce qui peut entraîner l'ajout de tâches supplémentaires et, en fin de compte, faire dérailler les délais et le budget

Concentration et désalignement de l'équipe: Parfois, la charte peut ne pas donner un aperçu des responsabilités des membres de l'équipe, ce qui peut entraîner une confusion et un manque de concentration, et finalement provoquer des retards ou des conflits

Tenez compte de ces limites lors de la création d'une charte charte de l'équipe pour vous assurer que votre forfait, vos détails et vos tâches sont irréprochables.

Rédiger une charte de projet efficace avec ClickUp

Une charte de projet bien rédigée est un plan qui permet de rendre un projet fluide, réussi et gratuit. Il s'agit non seulement d'un document d'approbation crucial, mais aussi d'une ressource complète sur laquelle s'appuient les parties prenantes et l'équipe du projet.

Des outils de gestion de projet efficaces tels que ClickUp vous aident à transformer des idées abstraites en un forfait de projet réalisable grâce à leur intervalle de fonctionnalités et de modèles de gestion de projet . Il facilite la collaboration en temps réel et la répartition des tâches pour mener votre projet à bonne fin. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour créer des chartes de projet complètes sans effort.