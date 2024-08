25 meilleurs logiciels de gestion de projet gratuits : Plans à essayer en 2024

La gestion de projet peut souvent ressembler à de la jonglerie : suivre les éléments en mouvement, assurer la progression en temps voulu et maintenir une communication sans faille. Le travail à distance étant devenu la norme, cette jonglerie s'est enrichie de quelques balles supplémentaires. Heureusement, les logiciels de gestion de projet peuvent venir à votre rescousse !

Et si vous appreniez qu'il est possible de gérer efficacement un projet sans grever votre budget ? Bienvenue dans le monde des logiciels de gestion de projet gratuits ! En trouvant un équilibre entre accessibilité et efficacité, ces outils changent la donne pour les équipes du monde entier.

Dans ce blog, nous allons nous plonger dans 25 outils de gestion de projet gratuits conçus pour renforcer votre flux de travail. Du suivi des tâches à la communication avec les parties prenantes, ils vous couvrent, et le meilleur ? Ils ne vous coûteront pas un centime. Plongeons dans l'aventure !

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de projet ?

Un logiciel de gestion de projet est conçu pour aider à gérer les activités, les ressources, les informations et les tâches liées à un projet. Il permet de structurer et d'organiser des projets de toute taille afin que les équipes puissent suivre l'évolution du projet du début à la fin.

La plupart des outils de gestion de projet comprennent généralement des fonctions spécialisées pour rationaliser le cycle de vie de la gestion de projet :

Allocation des ressources permet aux chefs de projet de faire correspondre les ressources appropriées aux besoins d'un travail spécifique

Les listes de tâches, les tableaux blancs et les canaux de discussion permettent aux équipes de travailler ensemble en temps réel ou de manière asynchrone

Les fonctionnalités de reporting permettent aux responsables d'avoir un aperçu de l'état d'avancement du projet

Les équipes ont de plus en plus de projets qui occupent leur temps de travail. Des réunions au travail approfondi et des projets informels au suivi des objectifs, beaucoup de choses évoluent simultanément en peu de temps.

Sans le meilleur logiciel de gestion de projet, nous créons essentiellement plus de tâches, d'inefficacité et de décisions basées sur la peur.

25 meilleurs logiciels de gestion de projet gratuits en 2024

Le meilleur logiciel de gestion de projet gratuit dépend de la taille de votre équipe, de votre secteur d'activité et de vos besoins. Voici quelques-unes des meilleures options gratuites :

1. Cliquez sur - Meilleur outil gratuit de gestion de projet

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins ClickUp est un logiciel de gestion de projet équipé pour gérer toute la charge de travail de votre équipe. Il simplifie le processus de collaboration et la gestion du flux de travail en plusieurs étapes. Grâce à son cadre hiérarchique évolutif, même les projets les plus complexes sont soigneusement organisés en tâches et sous-tâches gérables, tout en offrant aux équipes la possibilité de basculer entre différentes vues des données d'un même projet, à partir d'un espace unique et unifié.

ClickUp offre une pléthore de fonctionnalités personnalisables qui permettent aux équipes de transformer les idées en actions et de structurer les feuilles de route des projets autour d'étapes clés. De plus, les impressionnantes capacités d'intégration de ClickUp lui permettent de se connecter en toute transparence et gratuitement à plus de 1 000 autres outils de travail. Parmi eux, Slack, Google Drive, Figma, Loom et bien d'autres encore ! Cette prouesse d'intégration de ClickUp affine non seulement votre processus de gestion de projet, mais propulse également vos projets et rapproche votre équipe de l'accomplissement de ses objectifs.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp :

Une assistance en ligne étendue, des webinaires interactifs et un service client proactif sont tous en place pour vous aider à maximiser l'utilisation de la plateformeTiroir des tâches ClickUp comparaison et liste de Trello Alternatives .

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Trello :

Plugins permettant de se connecter à d'autres applications et outils de gestion de projet

Vues de projet comprenant des tableaux Kanban, des échéanciers et des calendriers

Champs personnalisés pour structurer les informations pour l'ensemble du projet

Automatisations sans code dans chaque tableau Trello

Modèles de projet pour des flux de travail reproductibles

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de Trello :

Une intégration par tableau

Jusqu'à 10 Mo pour les fichiers

Ce que les gens pensent de la gestion de projets dans Trello :

"Jusqu'à présent, Trello fait un excellent travail. Ce qui est annoncé est fait comme prévu. La seule chose que je voudrais mentionner est l'interface utilisateur moderne. J'aimerais vraiment avoir un nouveau look pour ce logiciel qui rendrait l'expérience de l'utilisateur plus efficace." - G2Crowd "Trello est un outil formidable, mais il est limité en termes de projets qu'il peut gérer. Trello est idéal pour les petites tâches, mais pas pour les grandes" - Capterra Verified Review

5. Wrike - Bon pour la planification stratégique et les fonctions de type tableur

Via Wrike

Wrike est un outil de gestion de projet simple qui fonctionne bien pour les petites équipes.

Il dispose également d'un tableau de bord des activités qui vous permet de savoir qui travaille sur quoi. Leur suivi des problèmes peut également aider un certain nombre d'équipes de développement.

Mais sa version gratuite peut-elle résoudre tous vos problèmes ? problèmes de gestion de projet ?

Malheureusement, non. La version gratuite de Wrike est assez limitée. Vous n'aurez pas accès à leurs meilleures fonctionnalités et à bien d'autres encore jusqu'à ce que vous passiez à leur plan premium.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Wrike :

Fonctionnalité de suivi du temps pour comparer le temps réel passé au temps estimé

Priorités des tâches pour que les équipes accomplissent les tâches dans le bon ordre

Tableaux de bord du projet pour une meilleure gestion des tâches

Les tableaux Kanban permettent une visibilité complète des tâches

Intégrations avec plus de 400 autresApplications SaaS Ce que vous obtenez dans la version gratuite de Wrike :

Tâches, dossiers, projets

Partage de fichiers

Vue en tableau

Boîte de réception

applications iOS et Android

Nombre illimité d'utilisateurs

Aucune restriction de temps

Vue tableau et vue feuille de calcul

Gestion des tâches et sous-tâches

Partage de fichiers

Ce que les gens pensent de la gestion de projets dans Wrike :

"Parfois, la modification de certaines options affecte tous les dossiers ; d'autres fois, vous voulez qu'une option soit appliquée aux sous-dossiers, mais elle ne sera appliquée qu'à votre dossier principal. La configuration de l'outil peut être un processus assez long sans une formation adéquate Conseils technologiques "Honnêtement, il n'y a pas grand-chose que je changerais ou que je n'aimerais pas à propos de Wrike. La seule chose qui serait utile, c'est qu'il y ait un moyen plus facile de transférer les conversations dans Wrike vers nos emails Google. J'oublie parfois de vérifier mes messages Wrike, et j'aimerais donc recevoir les messages de manière synchronisée dans mon courrier électronique." - G2Crowd Vous n'êtes plus sûr de Wrike ? Jetez un coup d'œil à notre_ Wrike et ClickUp comparaison!

Et pour faire bonne mesure, voici les 9 meilleures alternatives à Wrike .

6. Bitrix24 - Bon pour la planification de projets

Via Bitrix24

Bitrix24 est un logiciel gratuit et intuitif logiciel de planification et une solution de gestion de projet qui tente de répondre à plusieurs besoins professionnels à la fois. Excellent pour certaines entreprises, en particulier les petites entreprises, mais cela dépend de votre personnalité et des habitudes de votre équipe.

Ce qui est ennuyeux, c'est que vous utilisez probablement déjà plusieurs de ces outils. Dans ce cas, l'intégration peut s'avérer préférable à la recherche d'une solution unique et confuse !

Mais en tant qu'outil gratuit de planificateur de projet il vous offre des tâches, des diagrammes de Gantt et des dépendances de tâches. La seule limite concerne le nombre d'utilisateurs et l'espace de stockage.

Bitrix24 meilleures fonctionnalités de gestion de projet :

Intégration CRM pour la gestion des projets des clients

Définition des tâches et des objectifs avec rappel des échéances

Diagrammes de Gantt pour la progression des tâches

Outils de collaboration d'équipe en temps réel

Suivi du temps passé sur le projet et rapports

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de Bitrix24 :

Gestion des tâches

Tableaux KanbanGestion des ressources et apprenez-en plus sur d'autres

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Todoist :

Listes de tâches avec niveaux de priorité et dates d'échéance

Suivi du projet grâce à des graphiques en couleur

Fonctionnalités de collaboration pour les tâches d'équipe

Capacités d'intégration avec diverses applications

Rappels de tâches par e-mail, SMS ou notifications push

Voici ce que vous offre la version gratuite de l'application Todoist :

Accès sur plus de 10 plateformes

Dates d'échéance récurrentes

Connexion sécurisée SSL

Sous-tâches et sous-projets

Priorités des tâches (quatre niveaux)

80 projets actifs

Cinq personnes par projet

Ce que les gens pensent de la gestion des projets dans Todoist :

"Je n'ai pas trouvé de moyen d'intégrer Todoist avec les autres outils de gestion de projets Google Calendar d'une manière qui me convient. Il synchronise les tâches, mais la manière dont il le fait n'est pas fluide par rapport à ma façon de travailler, ce qui est probablement dû à une erreur de l'utilisateur ou à mes préférences personnelles et moins probablement à un reflet du programme." - G2Crowd "J'utilise ToDoist pour suivre les tâches qui me sont envoyées par mes clients. Je ne l'utilise pas pour la gestion de projet, les notes détaillées ou le flux de travail, mais plutôt comme une simple liste de tâches à accomplir. Parfois, il n'est pas nécessaire d'écrire beaucoup de détails - il suffit d'être sûr d'accomplir la tâche et ToDoist est le meilleur logiciel que j'ai trouvé pour cela" - Capterra Verified Review

11. Airtable - Bon pour les projets basés sur des feuilles de calcul

Via Airtable

Airtable est une solution magnifiquement conçue, qui allie table et base de données. Elle prend ce que vous aimez dans Excel et Google Sheets et met en place un projet moderne basé sur le web sur ce projet.

Pensez à Airtable comme à un tableur sophistiqué qui vous aide à suivre l'inventaire des listes d'éléments de référence, ou comme CRM d'amorçage.

Essentiellement, Airtable est une base de données super conviviale et non intimidante pour le 21e siècle, qui bouleverse les systèmes traditionnels de gestion de documents systèmes de gestion de base de données traditionnels qui reposent sur le langage SQL ou d'autres langages complexes.

Si vous avez utilisé Excel comme outil de gestion de projet dans le passé, vous pouvez vous tourner vers Airtable. Toutefois, nous ne recommandons pas l'utilisation de tableurs pour la gestion de projets.

pourquoi ?

Parce que les meilleurs outils gratuits dédiés outils de gestion de projet mieux faire le travail !

Bonus : Lire à propos Airtable's best alternatives .

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet d'Airtable :

Intégrations avec Box, Salesforce et Google Calendar pour intégrer d'autres données

Outil Interface Designer pour construire et partager des interfaces personnalisées

Formulaires partageables pour remplir les enregistrements dans la base Airtable

Outils de développement logiciel pour construire des systèmes de rapports robustes

Automatisations avec des fonctionnalités Javascript

Voici ce que vous obtenez dans la version gratuite d'Airtable :

Bases illimitées

Nombre illimité de vues de planification

Enregistrements de champs riches

Commentaires

2 Go d'espace de stockage

Deux semaines de données historiques

Ce que les gens pensent de la gestion de projets dans Airtable :

"J'aime Airtable parce que je suis capable de construire des programmes et des bases de données personnalisés simples mais utiles tout en ne connaissant pratiquement aucun code. Bien qu'il y ait des fonctionnalités clés qui empêchent Airtable d'être parfait, c'est toujours beaucoup mieux qu'un tableur normal, c'est certain." - Capterra Verified Review "Je déteste le fait qu'il n'y ait pas de fonctions de rappel/suivi, surtout quand on sait qu'il s'agit d'un outil de collaboration d'équipe utilisé pour le service à la clientèle - G2CrowdComparer Airtable et ClickUp pour la gestion de projet.

12. TeamGantt - Bon pour les calendriers visuels des projets

Via TeamGantt

vous aimez la façon dont les diagrammes de Gantt rendent tout clair comme le jour ?

Alors TeamGantt est fait pour vous.

Il s'agit d'un logiciel de gestion de projet gratuit qui se concentre uniquement sur les diagrammes de Gantt.

Cet outil logiciel est impressionnant pour la construction et la visualisation des diagrammes de Gantt afin que vous puissiez voir quelles tâches peuvent se chevaucher et qui est responsable de quoi.

C'est également un excellent outil pour mesurer les progrès de l'équipe et des individus par rapport aux objectifs fixés les étapes du projet .

Ce qui est amusant, c'est que pour un logiciel qui est fier de ses diagrammes de Gantt, vous n'avez qu'UN seul diagramme de Gantt dans le plan gratuit. C'est un comble !

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de TeamGantt :

Diagrammes de Gantt faciles à lire pour la planification

Attribution de tâches avec dépendances et jalons

Gestion de la disponibilité de l'équipe

Suivi du temps pour une meilleure analyse de la productivité

Voici ce que vous obtenez dans la version gratuite de TeamGantt :

Un projet

Planification de projet et collaboration de base

Trois utilisateurs

Disponibilité et charge de travail de l'équipe

Ce que les chefs de projet pensent de TeamGantt :

"La version gratuite ne permet qu'un seul projet. La version supérieure n'est cependant pas très chère." - G2 Crowd "J'aime la polyvalence et la facilité d'utilisation de ce programme et la gestion des tâches - Capterra Verified Review vous êtes à la recherche d'un logiciel de diagramme de Gantt de qualité ? Lisez notre article sur les meilleurs logiciels de diagramme de Gantt

13. Projets de travail d'équipe - Bon pour la gestion des clients et les jalons

Via Travail d'équipe Teamwork Projects est un système ou logiciel de gestion de projet très connu, destiné à des publics ayant besoin d'une gestion d'entreprise avec authentification unique, conformité HIPAA et assistance de premier ordre.

Leurs plans payants comportent de nombreuses options pour les équipes et offrent une suite d'outils tels que la facturation.

Toutefois, la version gratuite est assez limitée.

Beaucoup de clients et d'équipes vont payer pour ces fonctionnalités avancées, mais c'est un risque si vous ne voulez pas être enfermé dans un plan de tarification à long terme. Par exemple, dans le plan Pro, vous obtenez de nombreuses intégrations telles que Dropbox et Slack, beaucoup plus de stockage, et jusqu'à 50 utilisateurs.

Teamwork Projects les meilleures fonctionnalités de gestion de projet :

Création et attribution de tâches et de sous-tâches

Diagramme de Gantt pourcalendrier du projet visualisation

Fonctions de suivi du temps et de facturation

Stockage de fichiers et gestion des versions pour une gestion efficace des documents

Outils de communication d'équipe intégrés

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de teamwork projects :

Deux projets actifs

Tableaux de tâches limités

Sous-tâches

Thèmes de couleur

Ce que les gens pensent de Teamwork Projects :

"Le logiciel semble n'être populaire qu'en Europe, il y a donc quelques applications tierces qui ont développé quelque chose en rapport avec Teamwork, mais elles ont accès à l'API et aux webhooks pour compenser." - G2Crowd "Teamwork excelle dans l'attribution de tâches et la gestion de projets de base, mais ne comptez pas sur lui pour obtenir des informations sur l'entreprise ou le portefeuille et/ou des vues d'ensemble. C'est un bon outil pour les petites équipes qui s'inquiètent du contrôle du pipeline et du trafic, mais pas pour les grandes équipes interconnectées qui ont besoin d'une gestion des comptes, d'une évaluation de l'efficacité ou d'un contrôle du budget." - Capterra Verified Review Try out these Teamwork alternatives !

14. Freedcamp - Bon pour le CRM

Via Freedcamp

Freedcamp vous propose plusieurs vues, dont une liste, un tableau Kanban et un diagramme de Gantt.

Il dispose également d'un mur pour la communication sociale et les tâches privées, ainsi que d'une marque blanche pour les espaces clients, la facturation et les capacités de gestion de la relation client.

Mais le problème, c'est que le plan gratuit est très limité et que les plans payants commencent à 1,49 $ par utilisateur et par mois.

Et selon leurs propres termes, il s'agit d'un plan "minimaliste" !

Nous aurions aimé qu'ils soient encore plus minimalistes avec un plan gratuit, cependant.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Freedcamp :

Listes de tâches avec notes autocollantes pour une saisie instantanée de l'information

Vue du calendrier pour faciliter la planification et le suivi des tâches

Tableaux de discussion dédiés pour la collaboration au sein de l'équipe

Suivi des problèmes pour une gestion efficace des problèmes

Stockage de fichiers dans le nuage pour une gestion simplifiée des documents

Voici ce que vous obtenez dans la version gratuite de Freedcamp :

Nombre illimité d'utilisateurs et de tâches

Suivi du temps

Tableaux de discussion

Gestionnaire de mots de passe

Gestionnaire de tâches personnelles

Sous-tâches

Ce que les gens pensent de Freedcamp :

"Freedcamp n'est pas mis à jour aussi souvent que je le souhaiterais. Les logiciels devraient constamment évoluer pour rester en phase avec les tendances et les besoins de l'industrie." - Capterra Verified Review "Je n'aime pas le fait qu'il n'y ait pas d'application mobile. Ce serait génial de pouvoir communiquer et gérer les tâches directement depuis le mobile." - G2Crowd

15. Smartsheet - Bon pour le support client et l'automatisation du flux de travail

smartsheet

Smartsheet est un outil de gestion de projet dynamique qui offre une interface de type tableur pour l'organisation et le suivi des tâches, des projets et de la collaboration en équipe. Grâce à des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, la gestion des ressources et les flux de travail automatisés, Smartsheet permet aux utilisateurs de rationaliser les processus, de fixer des priorités et de respecter les délais de manière efficace.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Smartsheet :

Alertes et rappels automatisés pour maintenir les équipes sur la bonne voie

Partage de fichiers dans le nuage pour une collaboration transparente

Mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les données importantes

Mises à jour en temps réel et visibilité de l'état d'avancement du projet

Intégrations avec des outils populaires tels que Google Drive et Salesforce

Voici ce que vous obtenez dans la version gratuite de Smartsheet :

10 plans de projet

Nombre illimité de collaborateurs

5 tableaux de bord pour des vues de haut niveau du projet

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec Smartsheet :

"Smartsheet a tellement de potentiel. Il a rendu l'automatisation de beaucoup de nos processus manuels internes facile et efficace. Il nous a permis de gagner du temps, alors que nous devions nous adresser à des personnes pour obtenir des approbations. Smartsheet le fait désormais pour nous. Nous l'utilisons tous les jours, toute la journée, pour des choses aussi simples que tenir tout le monde au courant de ce que nous faisons, gérer toutes nos demandes de formation et faire passer les éléments dans le pipeline automatiquement. Nous avons réussi à l'intégrer dans la majorité de nos processus." - G2Crowd "Il y a une certaine courbe d'apprentissage pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Il faut un peu de temps pour apprendre les formules qui sont similaires à celles d'Excel mais juste assez "différentes" pour vous déstabiliser. Nous vous suggérons de choisir une ou deux personnes dans votre équipe qui deviendront des experts en la matière de Smartsheet et qui pourront guider l'équipe tout au long de la transition." - G2Crowd Check out how ClickUp comparé à Redbooth .

16. Basecamp - Bon pour les utilisateurs débutants

Via Basecamp

Basecamp est un logiciel de gestion de projet et de communication d'équipe très populaire qui facilite la collaboration entre les membres d'une équipe.

L'un des principaux inconvénients de Basecamp est qu'il n'offre pas le même niveau de personnalisation et de flexibilité que d'autres logiciels de gestion de projet. Bien que Basecamp soit conçu pour être une plateforme facile à utiliser, sa rigidité peut rendre difficile l'adaptation du logiciel à des projets ou des équipes spécifiques.

Si vous recherchez un gestionnaire de tâches simple avec des fonctions de communication en temps réel pour les membres de votre équipe, Basecamp peut être un excellent choix.

Basecamp : les meilleures fonctionnalités de gestion de projet :

Ligne du temps de la gestion de projet pour tout voir du début à la fin

Graphiques en côte pour visualiser la progression en montée ou en descente au fil du temps

Le menu Hey ! regroupe les notifications dans un seul menu

Check-in avec un sondage automatique pour l'équipe

Système de chat et de messagerie

Voici ce que vous obtenez dans la version gratuite de Basecamp :

20 utilisateurs

Trois projets

Espace de stockage de 1 Go

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec Basecamp :

quand on l'utilisait pour une petite équipe pour collaborer, c'était génial. Lorsque j'ai commencé à l'utiliser pour la communication avec les clients et des livrables, cela nous a frustrés, moi et mon équipe" - Capterra Verified Review "Dans l'ensemble, Basecamp est un produit solide que j'utilise presque quotidiennement pour gérer des projets. Je n'ai pas eu de problèmes majeurs avec le logiciel, mais j'aimerais pouvoir référencer facilement des conseils et des astuces pour améliorer mon flux de travail." - Capterra Verified Review

17. ActiveCollab - Bon pour les freelances et les petites agences

Via ActiveCollab

Si vous êtes fan d'un design simple, de tableaux Kanban et d'une interface utilisateur épurée, jetez un coup d'œil à ActiveCollab . Un outil facile à utiliser qui vous permet de rationaliser les projets, de communiquer avec votre équipe et d'améliorer la qualité de votre travail collaborer avec les clients .

Divisez les projets en tâches avec des dates de début et des délais flexibles que vous pouvez assigner à l'équipe ou inviter les clients à les consulter si nécessaire.

ActiveCollab peut être visualisé sous forme de liste ou en vue Kanban, dispose d'un chronomètre intégré pour suivre le temps passé sur les tâches et d'une application intégrée pour discuter ou partager des fichiers.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet d'ActiveCollab :

Fonctionnalité de chronométrage avec diagramme de Gantt interactif

Outils de communication et de partage de fichiers intégrés à l'application

Dépendances des tâches et reprogrammation automatique

Suivi du budget pour contrôler les finances du projet

Ce que vous obtenez dans la version gratuite d'ActiveCollab :

Jusqu'à trois membres

Nombre illimité de projets et de clients

Dépendances des tâches et planification automatisée

Application mobile et de bureau

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec ActiveCollab :

Notre équipe gère tous nos projets par le biais d'ActiveCollab, ce qui inclut la budgétisation, les tâches et la planification gestion du temps . Sans elle, nous serions perdus dans une mer de courriels et de messages Slack." - Capterra Verified Review "J'aimerais qu'il se connecte à d'autres outils de gestion de projet tels que basecamp, asana, etc. Je travaille avec de nombreux entrepreneurs et fournisseurs et si je pouvais tout faire dans active collab, puis créer un ticket dans leurs plateformes, ce serait génial." - Capterra Verified Review

18. Paymo - Bon pour la gestion des ressources

Via Paymo Paymo est un logiciel de gestion de projet gratuit pour les utilisateurs individuels et les chefs d'équipe qui cherchent à la gestion des ressources . Il propose également des tableaux Kanban et un suivi du temps qui permet de aux freelances de garder une trace de leur travail du temps passé pour chaque client.

Paymo : les meilleures fonctionnalités de gestion de projet :

Commentaires sur les tâches en temps réel pour une communication efficace au sein de l'équipe

Calendrier visuel du projet avec des diagrammes de Gantt

Gestion avancée des tâches avec plusieurs utilisateurs

Widget de suivi du temps pour une meilleure gestion du temps

Création de factures pour gérer les finances du projet

Voici ce que vous obtenez dans la version gratuite de Paymo :

Un utilisateur

1GB d'espace

Rapports

Suivi du temps

API

Ce que les gens pensent de Paymo :

"J'adore le contrôle granulaire des rapports et la possibilité de gérer les utilisateurs, les projets, les tâches et bien plus encore" - Capterra Verified Review "Je recommanderais ce service à toutes les entreprises de taille moyenne qui recherchent un bon logiciel de suivi d'isseu." - Capterra Verified Review

19. Podio - Bon pour la messagerie

Via Podio

Podio est presque un cocktail de logiciels de gestion de projet gratuits et d'outils de messagerie. Il propose des conversations dans l'application, et vous avez une vue d'ensemble de toutes vos tâches.

Il prend en charge de nombreuses intégrations avec des logiciels populaires tels que ZenDesk, Evernote et Google Drive.

Podio : les meilleures fonctionnalités de gestion de projet :

Outils de collaboration d'équipe intégrés avec partage de fichiers

Fonctionnalités de reporting avec des tableaux de bord visuels

Intégration d'applications pour des fonctionnalités étendues

Flux de travail automatisés pour rationaliser les tâches

Voici ce que vous offre la version gratuite de Podio :

Cinq utilisateurs

Intégrations

Espaces de travail illimités

Possibilités de clavardage

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec Podio :

"Communication fiable avec l'équipe grâce à la fonction de chat. Bonne gestion des tâches personnelles et aussi gestion des connaissances . Même si nous avons stocké nos fichiers dans un service en nuage, nous avons 'indexé' et trié nos connaissances grâce à Podio" - Capterra Verified Review "Le système de gestion de la relation client Podio est personnalisable en fonction de vos besoins personnels. Vous pouvez facilement créer des espaces de travail séparés et ajouter les applications nécessaires pour faciliter l'accès et les besoins organisationnels." - G2Crowd

20. MeisterTask - Bon pour la gestion de projet basée sur le cloud

meisterTask

Tous Tableau Kanban fanatiques dans la maison ? MeisterTask est la solution qu'il vous faut. Ce logiciel de gestion de projet tente de rendre les tableaux Kanban plus pratiques.

Vos tâches, commentaires, notes, dates d'échéance, etc. sont tous configurés comme des tableaux Kanban en un seul endroit. Il s'agit d'un tableau de projet flexible et d'un outil de gestion de projet basé sur le cloud.

MeisterTask offre les meilleures fonctionnalités de gestion de projet :

Attribution de tâches et suivi de l'avancement

Tableaux Kanban pour la gestion des tâches

Automatisations illimitées

Calendrier de type Gantt pour la planification et l'affectation des tâches

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de MeisterTask :

Un nombre illimité de projets et d'utilisateurs

Deux intégrations (Slack ou Zendesk)

Listes de contrôle, commentaires, balises, suivi des tâches et du temps de travail

Interface conviviale

Partage de fichiers et pièces jointes (jusqu'à 20 Mo)

Ce que les gens pensent de la gestion de projets dans MeisterTask :

"La seule chose qui ne me satisfait pas vraiment est l'impossibilité de déplacer des tâches par lots d'une section à l'autre. Je ne sais pas pourquoi on peut faire ça ! On ne peut déplacer qu'une tâche à la fois. De plus, la barre de défilement est assez petite et il est difficile de cliquer dessus parce qu'elle est assez mince. La version gratuite ne prend pas en charge les tâches récurrentes, c'est donc un point à prendre en compte si vous n'avez pas l'intention de payer." - Capterra Verified Review "J'aurais aimé que la version gratuite ait plus de projets - quelque chose comme 4 à 6 serait bien. Mon budget me permettra peut-être d'acheter la version complète (Pro, je crois). Je l'utilise pour moi seul pour l'instant, mais je vois comment une entreprise pourrait l'utiliser. Comme la plupart des applications de tâches, il manque une fonction de rappel décente. Parfois, je suis en train de travailler sur une tâche et j'ai besoin de quelques minutes de plus pour la terminer - la fonction "snooze" d'un élément à venir est toujours utile - Capterra Verified Review

21. Zenkit - Bon pour la planification multi-vues

zenkit_

Lorsque vous recherchez le meilleur logiciel de gestion de projet, pensez à Zenkit. Avec Zenkit, vous bénéficiez d'un éventail de fonctionnalités et de modèles qui facilitent la configuration de l'espace de travail.

Bien que la configuration soit facile, la limite de 5000 éléments peut être une barrière à l'entrée pour la plupart des équipes occupées.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Zenkit :

Planification multi-vues avec Kanban, tableau, liste ou calendrier

Hiérarchie des tâches et configuration des dépendances

Outils collaboratifs avec assignations et mentions d'équipe

Suivi du temps pour une meilleure gestion de la productivité

Capacités d'intégration pour la gestion de projet

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de Zenkit :

Collections illimitées

3 Go d'espace de stockage

Jusqu'à cinq membres

Jusqu'à cinq équipes

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec Zenkit :

"Il est facile à utiliser dès le premier jour car la plupart des outils sont structurés de manière très conviviale. J'aime l'efficacité qu'il offre pour le partage des informations et des tâches avec mon équipe." - Capterra Verified Review "Pour les utilisateurs gratuits, le stockage des données est très faible, c'est le seul point négatif que j'ai concernant Zenkit. De plus, l'interface utilisateur devient trop encombrée à certains moments, il y a beaucoup de possibilités d'amélioration de l'interface." - G2Crowd

22. Toggl Plan - Bon pour la gestion du temps

plan de Toggl Via Toggl Plan

Toggl Plan est l'un des meilleurs outils de gestion de projet pour une planification efficace de l'équipe et la gestion des tâches.

Le logiciel est très facile à utiliser et convient aux chefs de projet qui gèrent de petites équipes.

Toggle Track les meilleures fonctionnalités de gestion de projet :

Vue chronologique pour une planification rationalisée du projet

Tableau des tâches pour la gestion de la charge de travail de l'équipe

Interface simple de glisser-déposer pour l'ajustement des tâches

Lignes de temps et tableaux de tâches partagés pour la collaboration au sein de l'équipe

Tâches avec code couleur pour une meilleure catégorisation des tâches

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de Toggl Plan :

Jusqu'à cinq utilisateurs

Nombre illimité de tâches

Jalons de projet illimités

Lignes de temps partagées

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec Toggl Plan :

"J'ai trouvé que l'expérience mobile laissait à désirer. C'est génial pour la planification à long terme, même pour la planification hebdomadaire, mais cela devient gênant quand il s'agit de la planification quotidienne ou de la planification dans les moindres détails pour l'établissement des horaires. C'est très bien pour les arrangements réguliers, mais cela devient compliqué lorsqu'il s'agit d'événements extraordinaires" Capterra Verified Review "Toggl a fait de grands changements d'interface ces dernières années, mais un moyen plus robuste de personnaliser votre interface et vos vues serait un bonus, d'autant plus que c'est un programme que j'utilise presque toute la journée et que je consulte fréquemment. Des vues supplémentaires de minuterie ou même des thèmes de couleur seraient amusants" - G2Crowd

23. Zoho Projects - Bon pour la gestion des documents

zoho Projects Projet Zoho est un autre logiciel de gestion de projet efficace. Que vous ayez besoin de gérer des documents, de collaborer avec votre équipe de manière pratique ou de faire corriger des bogues avec un outil de suivi des problèmes zoho peut s'en charger.

Les meilleures caractéristiques de gestion de projet de Zoho Projects :

Gestion complète des tâches avec champs personnalisés

Graphique de Gantt pour la planification des projets

Outils de suivi du temps et processus d'approbation des feuilles de temps

Analyses approfondies avec rapports personnalisables

Systèmes de gestion de documents intégrés

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de Zoho Projects :

10 Mo de stockage de fichiers

Deux projets

Visionneuse de diagramme de Gantt

Calendrier et forums

10 utilisateurs

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec Zoho Projects :

"L'interface utilisateur peut être un peu confuse (difficile pour les débutants) Capterra Verified Review "La chose que j'aime à propos de Zoho projects est qu'il m'aide à maintenir mon efficacité à compléter la tâche dans un délai donné grâce à sa fonction de suivi du temps. Ce logiciel est facile à intégrer avec d'autres logiciels Zoho et nous aide à suivre les progrès et à maintenir la productivité de notre équipe." - G2Crowd Try out these Zoho alternatives !

24. Nifty - Bon pour suivre les étapes d'un projet

Via Nifty Nifty est un outil de gestion de projet qui vise à vous permettre de vous concentrer sur la gestion de votre travail, et non sur l'outil. Collaborez avec votre équipe et vos clients dans une seule application avec une variété de fonctionnalités telles que le chat, les tâches, les documents et le calendrier. Créez un pour vos projets et d'automatiser le suivi de l'avancement de vos projets.

Fixez des objectifs et des échéances, collaborez sur les tâches, établissez un centre de connaissances, créez des documents et des wikis, et équilibrer les charges de travail .

Visualisez votre projet dans Nifty sous forme de jalons (similaire à la vue Gantt), ou choisissez parmi ses trois autres vues, dont la ligne de temps, la vue Swimlane semblable à celle d'un tableau, ou une vue d'ensemble avec Master.

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Nifty :

Suivi des étapes et calendrier du projet

Gestion des tâches avec mise à jour automatique de l'état d'avancement

Outils de collaboration d'équipe

Attribution des tâches et hiérarchisation

Canaux de communication intégrés

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de Nifty :

Nombre illimité de membres de l'équipe, d'invités et de clients

100 Mo d'espace de stockage

2 projets

Tâches, jalons, discussions et documents

Automatisation des flux de travail et rôles et permissions personnalisés

Ce que les gens pensent de la gestion de projets dans Nifty :

"Nifty est un produit qui excelle dans de nombreux environnements clients. Sa facilité d'utilisation en fait un outil puissant pour la gestion de notre portefeuille de clients." - Stefan Schmidt, associé exécutif, Hemmersbach

"Nifty en est encore à ses débuts, vous pouvez trouver quelques bugs ici et là, mais l'équipe est toujours très rapide à répondre lorsque vous signalez quelque chose ou si vous envoyez une demande de fonctionnalité. En ce qui concerne l'interface, il n'y a rien à redire. Je pense que Nifty va dans la bonne direction, il a juste besoin d'un peu de temps pour mûrir, mais en attendant, il est parfaitement fonctionnel et fait ce qu'il dit, rendre la gestion de projet facile." - G2Crowd

25. Jira - Bon pour les équipes de développement et les intégrations

Via : Logiciel Jira Jira est un outil de gestion de projet gratuit utilisé pour le suivi des bogues et la gestion des problèmes. Il offre des fonctionnalités de développement de logiciels telles que des options de rapport avancées, y compris la charge de travail de l'utilisateur, l'âge moyen des problèmes et les problèmes récemment créés. Cela permet aux chefs de projet d'analyser les performances du projet, de gérer les problèmes en suspens et de prendre des décisions fondées sur des données pour planifier des sprints efficaces .

Les meilleures fonctionnalités de gestion de projet de Jira :

Tableau de bord d'investigation des incidents pour résoudre plus rapidement les problèmes de déploiement de code

Assigner des tâches ou créer des Problèmes Jira directement à partir de votre demande d'extraction

Suivi du temps avec une indication de couleur pour une gestion visuelle du projet

Scrum boards pour décomposer les tâches complexes

Modèles de suivi de projet

Ce que vous obtenez dans la version gratuite de Jira :

Nombre illimité de clients

100 notifications par courriel par jour

Ce que les gens pensent de la gestion de projets avec Jira :

"Dans l'ensemble, Jira est un excellent outil doté d'une interface conviviale fantastique qui offre une expérience utilisateur agréable Capterra Verified Review "Il faut admettre que Jira peut être un peu accablant au début, surtout pour les nouveaux utilisateurs. La myriade de fonctionnalités peut prendre un certain temps à explorer et à comprendre. Mais une fois que l'on a pris le coup de main, c'est un outil puissant au bout des doigts" - G2Crowd **_Check out these *Jira alternatives* !

Fonctionnalités à rechercher dans un logiciel de gestion de projet gratuit

Nous avons fait le tour des meilleurs logiciels de gestion de projet. Nous allons maintenant nous pencher sur les fonctionnalités indispensables à ajouter à la boîte à outils de productivité de votre équipe !

Documents collaboratifs

Les systèmes de gestion de la documentation d'aujourd'hui sont des référentiels basés sur le cloud de la documentation du projet , SOPs et notes de réunion . Ce niveau de partage des connaissances favorise la cohérence et un contenu de haute qualité à exploiter dans l'ensemble de l'organisation. En conséquence, les entreprises accomplissent trois choses :

Documenter les processus, les procédures et les meilleures pratiques afin que les informations essentielles ne soient pas perdues lorsque les membres de l'équipe quittent l'entreprise ou changent de rôle Réduire le temps nécessaire à la recherche d'informations ou à l'exécution de tâches Respecter les exigences réglementaires et maintenir des pistes d'audit pour la conformité légale

Outils d'idéation

Les équipes utilisent l'idéation dans leurs projets pour développer des solutions nouvelles et créatives aux problèmes auxquels elles sont confrontées. Lors de la gestion des projets, ces solutions logicielles de gestion de projet sont aussi utiles pour les équipes de marketing et de vente que pour les équipes de produits.

Gestion des ressources

Les équipes ont des façons différentes d'organiser leurs tâches, car chaque projet a ses propres objectifs, sa propre portée et ses propres ressources. La gestion des ressources permet aux équipes de contrôler la planification des capacités et nivellement des ressources .

Gestion des tâches

Si vous avez besoin d'une plateforme pour mettre à l'échelle la gestion des tâches et la gestion de projet, les outils de gestion de projet tels que ClickUp offrent ce dont les équipes ont besoin pour gérer des listes de tâches personnelles, des projets complexes et tout ce qui se trouve entre les deux.

Suivi des objectifs

Au fur et à mesure qu'une entreprise se développe, il est plus difficile de communiquer de manière proactive la stratégie de l'entreprise du niveau supérieur au niveau de l'équipe et de l'individu. C'est pourquoi les chefs de service se tournent vers les applications de suivi des objectifs comme ClickUp pour décomposer les initiatives de haut niveau en tâches granulaires.

Canaux de communication

Avec 69% des personnes travaillant à domicile pendant la pandémie et 16% des entreprises qui embauchent des travailleurs à distance dans le monde entier, il est clair que la main-d'œuvre hybride est là pour durer. La meilleure approche pour maintenir une communication efficace dans un lieu de travail partiellement ou totalement distant est d'utiliser les outils suivants des solutions de communication multiples pour couvrir une variété de cas d'utilisation courants. La plupart des organisations auront besoin

D'un outil de chat comme Slack pour la communication quotidienne, ainsi que pour les annonces à l'échelle de l'équipe et de l'organisation

Aoutil d'enregistrement d'écran comme Loom pour la résolution de bogues et l'analyse de processus complexes

Un outil de vidéoconférence comme Zoom pour les réunions quotidiennes, les réunions hebdomadaires et les synchronisations impromptues

Suivi du temps

Le suivi du temps consacré aux tâches, aux réunions et à toute activité liée au travail (je vous regarde, formation à la conformité) est une pratique essentielle pour chaque membre de l'équipe.

Le suivi du temps favorise la collaboration au sein de l'équipe, ce qui permet de terminer plus rapidement la gestion des projets. Dans le meilleur des cas, le suivi du temps fournira des données permettant de prendre de meilleures décisions commerciales et de créer des opportunités d'automatisation.

Automatisations

Les automatismes remplacent le travail répétitif qui épuise l'énergie créative grâce à de puissants flux de travail dans l'application pour tout type de travail.

Avantages des logiciels de gestion de projet gratuits

Les logiciels de gestion de projet offrent de nombreux avantages qui peuvent rationaliser le flux de travail de votre équipe et stimuler la productivité. Grâce à ces outils, les équipes peuvent organiser efficacement les tâches, suivre l'avancement des projets et favoriser un environnement collaboratif.

Les logiciels de gestion de projet sont dotés de fonctionnalités telles que les tâches, les calendriers partagés, la gestion des documents, le chat d'équipe et les rapports de projet complets. Ces fonctionnalités permettent non seulement de structurer les tâches du projet, mais aussi de contrôler la charge de travail de chaque membre de l'équipe, en veillant à ce que toutes les tâches soient réparties efficacement.

Les avantages du meilleur logiciel de gestion de projet sont les suivants

Réduction des coûts de main-d'œuvre: L'élimination des redondances et l'automatisation des tâches répétitives réduisent le temps et les efforts nécessaires à l'accomplissement des tâches. En conséquence, moins d'heures sont nécessaires pour accomplir la même quantité de travail

L'élimination des redondances et l'automatisation des tâches répétitives réduisent le temps et les efforts nécessaires à l'accomplissement des tâches. En conséquence, moins d'heures sont nécessaires pour accomplir la même quantité de travail Amélioration de la responsabilisation et de l'appropriation: Le fait de documenter des attentes et des objectifs clairs dans l'outil de gestion de projet responsabilise les membres de l'équipe par rapport à leur travail

Le fait de documenter des attentes et des objectifs clairs dans l'outil de gestion de projet responsabilise les membres de l'équipe par rapport à leur travail Un délai de mise sur le marché plus rapide: L'alignement de la communication et de la gestion du projet sur les objectifs de l'équipe permet de réduire les délais de mise sur le marchédes flux de travail interfonctionnels sous une seule plateforme aidera les équipes à gérer et à livrer les projets plus rapidement

L'alignement de la communication et de la gestion du projet sur les objectifs de l'équipe permet de réduire les délais de mise sur le marchédes flux de travail interfonctionnels sous une seule plateforme aidera les équipes à gérer et à livrer les projets plus rapidement Amélioration de la gestion du temps: Planification et gestion des ressources humaineshiérarchisation des tâches à forte valeur ajoutée libère de l'espace pour consacrer de l'énergie aux tâches les plus importantes et moins aux tâches administratives

Planification et gestion des ressources humaineshiérarchisation des tâches à forte valeur ajoutée libère de l'espace pour consacrer de l'énergie aux tâches les plus importantes et moins aux tâches administratives Une meilleure allocation des ressources: L'attribution des tâches aux bonnes personnes permet de répartir les compétences et l'expertise entre les projets et de réduire les retards dus à la surcharge de travail

L'attribution des tâches aux bonnes personnes permet de répartir les compétences et l'expertise entre les projets et de réduire les retards dus à la surcharge de travail **Les commentaires et les discussions au sein d'une application de gestion de projet offrent aux équipes et aux parties prenantes un espace dédié pour poser des questions, fournir un retour d'information et s'aligner sur les décisions critiques du projet

Informations centralisées: Le stockage et le partage des informations réduisent le risque de perte ou de mauvaise communication des données. Les équipes bénéficient également du fait d'avoir à portée de main, sous une même plateforme, les dossiers du projet, les idées empochées et la documentation

Trouver le meilleur logiciel de gestion de projet gratuit pour votre équipe

Le logiciel de gestion de projet que vous avez choisi doit être capable de faire le travail. En même temps, toute votre équipe doit être en mesure de l'utiliser et de profiter de ses avantages sans même envisager d'opter pour une formule payante.

La pire des situations est celle où vous vous lancez avec enthousiasme dans l'utilisation d'un nouvel outil de projet, mais où vous vous retrouvez bloqué par son manque de caractéristiques et de fonctionnalités, ce qui vous incite à opter pour l'offre payante de la solution.

Alors pourquoi ne pas essayer ClickUp ?

Il y a plus d'options gratuites caractéristiques que tous les autres meilleurs outils de gestion de projet que nous avons listés ici.

Que vous souhaitiez assigner des tâches, créer des objectifs, faire du suivi de temps, utiliser des automatisations, les possibilités sont infinies.

Ainsi, les possibilités sont infinies essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui parce que vous méritez une gestion de projet efficace et facile qui ne vous coûte rien.