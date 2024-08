Comment créer un calendrier de projet en 5 étapes simples

Vous êtes sur le point de vous attaquer à un projet important ?

Faites-en une faveur à votre projet (et à vous-même) en faisant de votre l'échéancier de votre projet ASAP. Sans cela, les choses deviennent vite chaotiques !

Bien sûr, cela peut sembler décourageant au début, mais la gestion de projet est tellement plus facile une fois que l'on a appris à créer un échéancier. Les gestionnaires de projet utilisent des échéanciers pour diviser tout en tâches réalisables, ce qui permet de maintenir le calendrier du projet et de garder tout le monde sur la bonne voie du début à la fin. 🌻

Vous voulez réussir. Nous voulons que vous réussissiez. Et nous avons créé un guide contenant tout ce que vous devez savoir sur les échéanciers de projet pour y parvenir.

Préparez-vous à découvrir les différents types d'échéanciers, les avantages d'avoir un échéancier de projet et la façon de le respecter d'un forfait de projet vous y trouverez des exemples d'échéancier pour un projet efficace et, bien sûr, la manière de créer un plan parfait.

Qu'est-ce qu'un échéancier de projet ?

Un échéancier de gestion de projet est une représentation visuelle d'un projet en cours ou d'un nouveau projet. Il décrit toutes les tâches et les les jalons du projet nécessaires pour atteindre votre objectif.

Un échéancier de projet efficace comprend souvent :

L'étendue du projet déclaration

Structure de répartition du travail (voir cesOutils WBS)

Liste achevée des différentes tâches etlivrables du projet* Dépendances ou contraintes liées aux tâches

Dates de début et de fin pour chaque tâche du projet

Dates d'échéance pour objectifs du projet et des lots de travail par ordre chronologique

Jalons importants pour suivre la progression du projet

Le forfait de gestion des ressources

Utilisez l'Échéancier pour afficher les informations les plus importantes pour vous et affichez les tâches par ordre chronologique ou alphabétique ou par date d'échéance ou de début

Utilisez l'Échéancier pour afficher les informations les plus importantes pour vous et affichez les tâches par ordre chronologique ou alphabétique ou par date d'échéance ou de début

L'objectif d'un échéancier de projet est de vous permettre d'afficher une vue d'ensemble et de mieux comprendre le projet dans son intégralité. Elle vous permet également de voir d'un coup d'œil la progression du projet.

L'échéancier d'un projet permet également à votre équipe de zoomer sur des tâches, sous-tâches et les jalons clés en temps réel pour savoir ce qui est nécessaire aujourd'hui et ce qui se profile à l'horizon.

Avantages de l'utilisation d'un échéancier de projet

Ce n'est pas pour rien que presque tous les gestionnaires de projet adorent les échéanciers de projet. Ces bébés sont une partie essentielle du processus de planification ! 🤩

Les échéanciers préparent toutes les personnes concernées à l'aventure dans laquelle vous êtes sur le point de vous embarquer. De plus, ils peuvent impressionner les parties prenantes en leur montrant exactement comment votre équipe atteint vos objectifs et respecte les délais à chaque étape. 🏆

Voici quelques-uns des nombreux avantages de l'utilisation d'un échéancier de projet :

Améliorer le suivi de la progression: Les échéanciers de projet affichent une vue d'ensemble de la progression du projetdu calendrier du projetce qui permet à chacun de suivre la progression des tâches, des jalons et de l'achèvement du projet. Cela permet d'instaurer un climat de confiance avec les parties prenantes et d'améliorer la communication au sein de l'équipe

Les échéanciers de projet affichent une vue d'ensemble de la progression du projetdu calendrier du projetce qui permet à chacun de suivre la progression des tâches, des jalons et de l'achèvement du projet. Cela permet d'instaurer un climat de confiance avec les parties prenantes et d'améliorer la communication au sein de l'équipe Optimiser les flux de travail : Sans un Échéancier de planification de projet clair, il est facile de se retrouver avec plusieurs personnes travaillant sur la même tâche - mais les échéanciers permettent de rationaliser les flux de travailla gestion de la charge de travailce qui améliore le travail d'équipe, la gestion des tâches et la qualité de l'informationgestion du temps* **Avec des centaines de tâches entre le début et la fin de votre projet, il est facile de se laisser distraire. Mais un échéancier de projet permet d'afficher la situation dans son ensemble à tout moment

Sans un Échéancier de planification de projet clair, il est facile de se retrouver avec plusieurs personnes travaillant sur la même tâche - mais les échéanciers permettent de rationaliser les flux de travailla gestion de la charge de travailce qui améliore le travail d'équipe, la gestion des tâches et la qualité de l'informationgestion du temps* **Avec des centaines de tâches entre le début et la fin de votre projet, il est facile de se laisser distraire. Mais un échéancier de projet permet d'afficher la situation dans son ensemble à tout moment Identifier les rôles de chaque membre de l'équipe: Votre équipe doit s'unir et travailler ensemble si vous voulez que votre projet se déroule sans accroc. Un échéancier indique à chaque membre de l'équipe le rôle qui lui est assigné afin qu'il puisse faire cela

Votre équipe doit s'unir et travailler ensemble si vous voulez que votre projet se déroule sans accroc. Un échéancier indique à chaque membre de l'équipe le rôle qui lui est assigné afin qu'il puisse faire cela Garder des attentes réalistes: Lorsque vous pouvez regarder le forfait de planification de votre projet et voir où vous en êtes, il est plus facile de garder des attentes réalistes. Par exemple, vous ne promettrez pas accidentellement à vos parties prenantes d'achever le projet en deux fois moins de temps que votre équipe n'en a besoin

Lorsque vous pouvez regarder le forfait de planification de votre projet et voir où vous en êtes, il est plus facile de garder des attentes réalistes. Par exemple, vous ne promettrez pas accidentellement à vos parties prenantes d'achever le projet en deux fois moins de temps que votre équipe n'en a besoin **Les échéanciers vous aident à découvrir et à mettre en évidence les dépendances et les contraintes afin d'éviter les goulets d'étranglement dans votre progression vers la réussite

**Il n'est pas rare que les projets et les objectifs changent. Les échéanciers permettent de suivre le flux au lieu de laisser les gens dans l'ignorance

Célébrer les réussites: Vous pouvez stimuler la motivation en célébrant des jalons en plus de l'achèvement du projet, et un échéancier vous aide à identifier les réussites afin que vous puissiez récompenser votre équipe de manière appropriée

La liste pourrait s'allonger, mais vous avez des choses importantes à faire ! En résumé, un échéancier de projet, même élémentaire, facilite chaque étape pour garantir la réussite du processus. Les gestionnaires de projet auront moins de maux de tête et plus de temps à consacrer à un happy hour avec leur équipe. 🙌

Voici une étape pour créer votre premier échéancier avec le logiciel ClickUp le logiciel d'échéancier de projet de ClickUp et créateur 🙂

Etape 1 : Afficher l'Échéancier

La disposition de l'échéancier de ClickUp offre un large intervalle de fonctions. Vous pouvez faire un zoom avant pour afficher des jours individuels ou un zoom arrière pour afficher des semaines ou des mois à la fois. Cela vous permet de voir les tâches et les évènements historiques du début à la fin.

Pour ajouter une vue Échéancier, cliquez sur le bouton "Nouvelle vue" dans n'importe quelle liste, dossier ou espace et sélectionnez "Échéancier" dans le menu déroulant. Cliquez sur "Ajouter un affichage" pour créer votre propre échéancier. Vous pouvez maintenant ajouter des tâches et assigner des échéances en conséquence.

Ajoutez facilement des tâches en cliquant n'importe où dans l'affichage de l'Échéancier et en suivant les invites, instructions pour créer la tâche. Faites glisser une tâche existante depuis la barre latérale de droite vers votre échéancier.

La vue de l'échéancier de la gestion de projet n'affiche que les tâches programmées dans l'intervalle de temps que vous avez sélectionné. Par conséquent, si vous ne voyez pas vos tâches, cliquez sur la barre latérale (elle se trouve sur le côté droit de l'écran) pour afficher les tâches non planifiées ou en retard.

Incorporez des documents ClickUp directement dans les Tableaux blancs pour accéder aux documents importants du projet, à la recherche et au contexte sans jamais quitter votre tableau

Incorporez des documents ClickUp directement dans les Tableaux blancs pour accéder aux documents importants du projet, à la recherche et au contexte sans jamais quitter votre tableau

Vous pouvez les faire glisser directement de cette barre latérale sur votre échéancier selon vos besoins. Et vous pouvez utiliser Tableaux blancs ClickUp pour faciliter le brainstorming sur une liste de tâches avant de commencer la création de l'échéancier. C'est un tout autre aspect de votre logiciel d'échéancier de projet pour visualiser ce qui est nécessaire et quand. 👀

Étape 2 : Trier les tâches par assigné

L'une des fonctionnalités clés de la vue Échéancier de ClickUp est le regroupement des tâches par assigné afin que vous puissiez voir en un coup d'œil le nombre de tâches de chaque personne. Vous pourrez également voir les tâches qui se chevauchent et que vous pourriez vouloir déplacer. Vous pouvez également regrouper les tâches en utilisant la priorité, les étiquettes et les champs personnalisés. Pour ce simple tutoriel sur l'échéancier, nous regrouperons les tâches en fonction de l'assigné.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image8-1.png Vue de la liste ClickUp /$$img/

Comprenez d'un coup d'œil où en est votre travail en organisant les tâches grâce à des options flexibles de tri, de filtrage et de regroupement dans l'affichage Liste de ClickUp

Cliquez sur le bouton "Grouper par" à droite de votre barre d'outils en haut de votre échéancier et sélectionnez "Assigné" Cela regroupera les lignes de votre échéancier en fonction de chaque assigné, avec toutes leurs tâches dans une seule ligne. Si une tâche est assignée à plusieurs personnes, elle apparaîtra sur trois lignes, mais il s'agit toujours d'une seule tâche.

Chaque tâche sera également triée à l'aide d'une couleur d'arrière-plan, ce qui permettra de les distinguer plus facilement.

Étape 3 : Modification en cours des tâches

ClickUp vous permet de modifier les tâches directement à partir de l'affichage de l'Échéancier. Vous pouvez faire glisser les tâches vers l'intérieur ou l'extérieur pour ajuster les dates de début et de fin. En outre, vous pouvez ajouter ou supprimer des tâches de groupes en les faisant glisser d'un groupe à un autre.

La fonctionnalité Tâches dans des listes multiples (TIML) de ClickUp permet aux développeurs de connecter des tâches avec d'autres équipes au sein de l'organisation

La fonctionnalité Tâches dans des listes multiples (TIML) de ClickUp permet aux développeurs de connecter des tâches avec d'autres équipes au sein de l'organisation

Vous pouvez également interagir avec la zone de texte associée à chaque tâche pour afficher les autres lignes dans lesquelles elle apparaît, redimensionner la zone de texte et double-cliquer pour obtenir des options supplémentaires pour les modifications nécessaires.

Étape 4 : Personnalisez votre échéancier

Cliquez sur les ellipses dans le coin droit de votre barre d'outils pour afficher le menu Paramètres et les options de personnalisation. Ici, vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan de chaque tâche, ajuster les paramètres de notification, développer les noms des tâches et choisir ce que vous souhaitez afficher sur votre Échéancier.

Personnalisez votre Carte mentale à partir de zéro dans ClickUp avec le mode vierge

Personnalisez votre Carte mentale à partir de zéro dans ClickUp avec le mode vierge

Vous pouvez également réduire et développer les groupes en cliquant sur l'icône de flèche à droite du nom, qui est l'assigné dans ce tutoriel.

Étape 5 : Prenez plaisir à rester sur la bonne voie

C'est une évidence, mais elle mérite d'être mentionnée : les échéanciers fonctionnent mieux lorsque vous les utilisez activement pour rester sur la bonne voie ! Même les meilleures applications ne peuvent pas vous permettre de respecter le calendrier si vous et les membres de votre équipe ne le vérifiez pas régulièrement.

La bonne nouvelle, c'est que ClickUp n'est pas seulement un créateur d'échéancier, c'est une suite complète avec des centaines d'outils qui permettent à votre équipe d'achever plus facilement toutes les tâches de l'échéancier. 🛠️

ClickUp dispose de plus de 1 000 intégrations avec des programmes tels que Jira, Asana, Slack, Gmail, Google Docs, Outlook, Loom, Zoom et l'ensemble de la suite Microsoft (Excel, PowerPoint, Word, etc.). Et vous pouvez l'utiliser pour tout garder dans un tableau de bord central.

Comme l'accès à l'affichage de l'Échéancier commence à partir de la tarification Business, vous disposerez de tous les outils de notre suite. Nous pouvons vous aider pour tout, des forfaits marketing aux infographies, en passant par la formation des nouveaux employés et la création d'autres documents relatifs aux ressources humaines.

Les types d'échéanciers de projet les plus courants

Choisir le bon type d'échéancier de projet est essentiel si vous voulez tirer le meilleur parti de votre projet le forfait du projet . Chacun a ses avantages et ses inconvénients pour différents types de projets, il convient donc de faire un choix judicieux.

Diagramme de Gantt échéanciers de projets

Triez vos tâches rapidement et facilement, et créez des affichages en cascade d'un simple clic pour garder une longueur d'avance et prioriser ce qui est important

Triez vos tâches rapidement et facilement, et créez des affichages en cascade d'un simple clic pour garder une longueur d'avance et prioriser ce qui est important

Le diagramme de Gantt est le type d'échéancier de projet le plus répandu. C'est aussi l'un de nos favoris, comme en témoigne l'amour que nous avons porté à l'application Vue Gantt du diagramme de ClickUp . 👀

Les diagrammes de Gantt sont super polyvalents et peuvent fonctionner pour presque tous les projets, vous montrant toutes les informations dont vous avez besoin en un seul endroit. Cela vous permet d'obtenir des tonnes d'informations en quelques secondes !

Les outils de gestion de projet tels que ClickUp ont simplifié Modèles de projets avec diagramme de Gantt ce qui les rend interactifs et utiles pour un suivi du temps efficace.

Tous ceux qui s'intéressent à la gestion de projet Agile ont probablement entendu parler des diagrammes de Gantt, car ils appliquent la méthode de gestion de projet Agile modèle de la chute d'eau pour planifier votre projet du début à la fin. Diagramme de Gantt et Échéancier

Tableau Kanban échéancier des projets

Personnalisez votre système de gestion de projet en organisant les colonnes en fonction de vos préférences, comme le statut, l'assigné, les priorités, etc

Personnalisez votre système de gestion de projet en organisant les colonnes en fonction de vos préférences, comme le statut, l'assigné, les priorités, etc

Les échéanciers Kanban fonctionnent bien pour le forfait de sprint dans les projets Agile et constituent un bon complément aux échéanciers du diagramme de Gantt. Les équipes agiles utilisent souvent les diagrammes de Gantt pour la gestion globale du projet et les tableaux Kanban pour les échéanciers quotidiens et hebdomadaires.

La plupart des logiciels de gestion de projet proposant des diagrammes de Gantt fournissent également des tableaux Kanban, car ces deux éléments vont souvent de pair. Chez ClickUp, par exemple, les diagrammes de Gantt et les tableaux Kanban font partie de nos produits les plus populaires modèles de feuilles de route pour les projets .👀

Essayer la gestion de projet avec Les logiciels de planification de la construction !

Échéanciers chronologiques des projets

L'affichage de l'échéancier vous permet de passer facilement d'une tâche à l'autre et d'obtenir un aperçu visuel de l'état d'avancement des tâches et des échéances

L'affichage de l'échéancier vous permet de passer facilement d'une tâche à l'autre et d'obtenir un aperçu visuel de l'état d'avancement des tâches et des échéances

Un échéancier chronologique est conçu pour les projets linéaires. Ces échéanciers sont beaucoup plus simples qu'un diagramme de Gantt - voici une comparaison rapide des éléments suivants Diagrammes de Gantt et échéanciers si vous êtes curieux.

Ils vont généralement de gauche à droite, montrant la progression du début à la fin sans les tâches plus petites ou les voies multiples. Il est ainsi plus facile pour les gestionnaires de projet de se faire une idée du forfait du projet et de savoir ce qui est à venir ou ce qui est dû.

Diagramme vertical échéancier du projet

La vue Charge de travail de ClickUp vous permet d'aller plus loin dans la gestion de votre temps et de voir comment votre estimation de la durée de chaque tâche se compare à la durée totale de votre semaine.

/$$img/

La vue Charge de travail de ClickUp vous permet d'aller plus loin dans la gestion de votre temps et de voir comment votre estimation de la durée de chaque tâche se compare à la durée totale de votre semaine.

Un diagramme vertical ou un diagramme à barres possède un axe vertical et un axe horizontal, ce qui vous permet de visualiser les ressources et le temps en conséquence. Ces diagrammes sont très utilisés dans les projets financiers pour la gestion détaillée des ressources et le suivi des tendances.

La gestion des ressources est cruciale pour la santé de votre échéancier de gestion de projet, car elle vous permet de savoir si vous ne surestimez pas vos ressources ou si vous ne les sous-estimez pas. Qu'il s'agisse de main-d'œuvre, d'outils ou de budgets, l'échéancier de votre gestion de projet est influencé par la manière dont vous planifiez vos ressources.

Échéancier de projet Exemples

Avec les multiples types d'échéanciers, presque tous les projets peuvent bénéficier d'un échéancier ! Voici quelques exemples de projets assortis d'un échéancier :

Échéancier d'un projet de stratégie de référencement :

A Stratégie d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) Échéancier du projet peut jouer un rôle déterminant dans l'amélioration de la visibilité de votre site web sur les moteurs de recherche. Cet échéancier comprendrait :

Recherche de mots-clés: Identifier et analyser les mots-clés populaires qui peuvent générer du trafic vers votre site web.

Identifier et analyser les mots-clés populaires qui peuvent générer du trafic vers votre site web. Analyse des concurrents: Examinez les stratégies utilisées par vos concurrents et déterminez comment les devancer.

Examinez les stratégies utilisées par vos concurrents et déterminez comment les devancer. SEO On-Page: Modifier le contenu et le code source HTML d'une page pour la rendre plus attrayante pour les moteurs de recherche.

Modifier le contenu et le code source HTML d'une page pour la rendre plus attrayante pour les moteurs de recherche. Référencement hors page: Cela comprend la création de liens retour, le marketing des médias sociaux et d'autres tactiques visant à accroître la popularité et la fiabilité de votre site.

Cela comprend la création de liens retour, le marketing des médias sociaux et d'autres tactiques visant à accroître la popularité et la fiabilité de votre site. Création et publication de contenu: Préparez et créez un contenu de haute qualité qui inclut les mots-clés que vous avez choisis.

Préparez et créez un contenu de haute qualité qui inclut les mots-clés que vous avez choisis. Suivi des performances: Surveillez régulièrement votre classement dans les moteurs de recherche et modifiez vos stratégies si nécessaire.

Échéancier du projet d'organisation d'évènements :

Qu'il s'agisse d'une conférence, d'un lancement de produit ou d'un mariage, les échéanciers de planification d'évènements sont essentiels à la réussite ! Ils comprennent :

Budgétisation: Établissez votre paramètre et allouez des fonds pour les différentes dépenses. Il est important d'avoir suffisamment d'argent de côté pour faire face aux imprévus !

Établissez votre paramètre et allouez des fonds pour les différentes dépenses. Il est important d'avoir suffisamment d'argent de côté pour faire face aux imprévus ! Sélection du lieu et des fournisseurs: Recherchez, évaluez et réservez les fournisseurs. Il peut s'agir de photographes, de traiteurs, d'artistes, etc.

Recherchez, évaluez et réservez les fournisseurs. Il peut s'agir de photographes, de traiteurs, d'artistes, etc. Invitations et gestion des RSVP: Concevoir les invitations et suivre les réponses des invités. Il s'agit également de gérer les annulations et les changements de dernière minute.

Concevoir les invitations et suivre les réponses des invités. Il s'agit également de gérer les annulations et les changements de dernière minute. Tâches du jour : Finaliser les détails et créer un programme pour le jour de l'évènement. Coordonner avec les fournisseurs pour s'assurer que tout se passe bien.

Finaliser les détails et créer un programme pour le jour de l'évènement. Coordonner avec les fournisseurs pour s'assurer que tout se passe bien. Suivi après l'évènement: Envoyer des notes de remerciement, analyser les commentaires et rassembler des photos à des fins de marketing futur.

Échéancier du projet d'Accueil :

Les projets de rénovation d'Accueil sont un exemple parfait de la façon dont les échéanciers peuvent vous aider à rester organisé et efficace. Voici à quoi pourrait ressembler cet échéancier :

Planification: Déterminez votre forfait, recherchez des entrepreneurs et évaluez l'état de votre Accueil. Décidez de l'ampleur du projet.

Déterminez votre forfait, recherchez des entrepreneurs et évaluez l'état de votre Accueil. Décidez de l'ampleur du projet. Conception et permis: Travaillez avec un architecte ou un concepteur pour établir les forfaits de votre rénovation. Demandez les autorisations nécessaires auprès des autorités locales.

Travaillez avec un architecte ou un concepteur pour établir les forfaits de votre rénovation. Demandez les autorisations nécessaires auprès des autorités locales. Démolition et construction: Abattez les murs, enlevez les vieilles installations et commencez la construction. Cette étape est généralement la plus longue !

Abattez les murs, enlevez les vieilles installations et commencez la construction. Cette étape est généralement la plus longue ! Installation et finitions: Installez les nouveaux appareils électroménagers, les nouvelles installations et les nouvelles finitions. Cette étape peut également inclure la peinture, le revêtement de sol, etc.

Installez les nouveaux appareils électroménagers, les nouvelles installations et les nouvelles finitions. Cette étape peut également inclure la peinture, le revêtement de sol, etc. Inspection et assurance de la qualité: Demandez à un professionnel d'inspecter votre travail et d'apporter les modifications nécessaires avant de finaliser le projet.

7 modèles d'échéancier de projet pour la gestion de projet

Les logiciels d'échéancier de projet rendent plus efficace la création de forfaits pour des projets de toutes tailles. Les applications de gestion de projet qui fournissent plusieurs échéanciers et modèles d'échéancier fonctionnent particulièrement bien pour les projets comportant de nombreux groupes de tâches et des objectifs changeants.

Voici, par exemple, quelques-uns des modèles d'échéancier de projet proposés par ClickUp :

1. Modèle d'échéancier de projet

Modèle d'échéancier de projet de ClickUp est idéal pour les équipes à distance, car il fournit un accès centralisé aux mises à jour en temps réel. Braindump et catégoriser les activités du projet pour comprendre la portée, l'échéancier et les besoins en ressources. La création d'un échéancier de projet permet aux équipes d'identifier les obstacles et les dépendances.

Les tableaux blancs numériques sont des outils polyvalents pour la planification de projets. Et cet outil polyvalent est parfait pour décrire la portée du projet, l'échéancier, les ressources et les objectifs. Modèle d'échéancier de projet de ClickUp est idéal pour les équipes à distance, car il fournit un accès centralisé aux mises à jour en temps réel. Braindump et catégoriser les activités du projet pour comprendre la portée, l'échéancier et les besoins en ressources. La création d'un échéancier de projet permet aux équipes d'identifier les obstacles et les dépendances.

2. Modèle d'échéancier de projet remplissable

Modèle d'échéancier à remplir de ClickUp est enrichi de champs personnalisés détaillés qui affichent les informations essentielles en une seule vue. Les champs personnalisés permettent aux équipes d'ajouter des détails pertinents tels que des descriptions de tâches, des dates d'échéance, des assignés et des jalons.

Les champs personnalisés inclus accélèrent le processus de création :

Coût réel

Budget alloué

Jours alloués

Jours (formule proposée)

Phase du projet

Achevé de la tâche

Un échéancier vierge est parfait pour le forfait de projets ou d'évènements où l'enchaînement des activités est crucial. Il permet de définir les étapes et de visualiser l'échéancier de votre projet, en donnant un aperçu clair des tâches et des délais. Modèle d'échéancier à remplir de ClickUp est enrichi de champs personnalisés détaillés qui affichent les informations essentielles en une seule vue. Les champs personnalisés permettent aux équipes d'ajouter des détails pertinents tels que des descriptions de tâches, des dates d'échéance, des assignés et des jalons.

Les champs personnalisés inclus accélèrent le processus de création :

Coût réel

Budget alloué

Jours alloués

Jours (formule proposée)

Phase du projet

Achevé de la tâche

3. Modèle d'échéancier de projet Gantt

Le modèle d'échéancier de projet ClickUp Gantt est idéal pour la gestion de projets à long terme. Il offre des aperçus quotidiens, mensuels et annuels pour faciliter le suivi de la progression et le forfait.

La vue journalière affiche le travail quotidien, tandis que la vue mensuelle affiche les progrès mensuels et les obstacles potentiels. L'affichage annuel offre une vue d'ensemble permettant d'identifier les tendances et de planifier à long terme.

L'utilisation du modèle d'échéancier de Gantt permet d'améliorer la gestion de projet, de rationaliser les opérations et de stimuler la productivité. 📈

La vue journalière affiche le travail quotidien, tandis que la vue mensuelle affiche les progrès mensuels et les obstacles potentiels. L'affichage annuel offre une vue d'ensemble permettant d'identifier les tendances et de planifier à long terme.

L'utilisation du modèle d'échéancier de Gantt permet d'améliorer la gestion de projet, de rationaliser les opérations et de stimuler la productivité. 📈

4. Modèle d'échéancier pour un projet de marketing

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Marketing-Project-Échéancier-Template.png Décrivez les tâches du projet et les principaux jalons sur un diagramme de Gantt dans ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-205346470&_gl=1*rhvy31*_gcl_aw*R0NMLjE3MDY0OTk0OTMuQ2p3S0NBaUFrOWl0QmhBU0Vpd0ExbXlfNjc0SmRkUE9JbWpsSWdGbmFIS1RYQ0FacGZkc2psUDdjQlhxLUtFRVAxLVpyV3c4WXRGX3NSb0NUcElRQX0J3RQ..*_gcl_au*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle d'échéancier de projet marketing ClickUp est un outil robuste destiné aux équipes marketing désireuses d'optimiser leur flux de travail et de gérer efficacement leurs campagnes. Ce modèle permet aux équipes de créer des échéanciers adaptables et reproductibles pour toute campagne ou projet marketing. 🌐

Il favorise la cohérence en organisant des affichages de projet personnalisés :

Affichage de l'échéancier : Dates de début/fin des activités et des réunions regroupées par trimestre

: Dates de début/fin des activités et des réunions regroupées par trimestre Vue Équipe : Les managers, les membres de l'équipe, les partenaires et les tâches assignées

: Les managers, les membres de l'équipe, les partenaires et les tâches assignées Vue Liste : Vue de la liste : activités de marketing regroupées par trimestre

: Vue de la liste : activités de marketing regroupées par trimestre Vue Tableau : Activités de marketing regroupées par statut

Rationalisez la création de contenu, la promotion, les révisions et les lancements en un seul endroit, en garantissant une image de marque cohérente et en permettant des adaptations rapides aux besoins spécifiques du projet.

5. Modèle d'échéancier de projet Tableau blanc

Modèle de Tableau blanc de l'Échéancier du projet de ClickUp est doté d'une interface conviviale de type "glisser-déposer" qui permet d'organiser sans effort les notes et les objets.

Idéal pour la collaboration entre partenaires interfonctionnels sur des projets complexes, ce modèle convient aux concepteurs, rédacteurs, développeurs, chefs de produit et autres parties prenantes. Il simplifie la compréhension des tâches et l'identification des rôles pour les membres de l'équipe.

En établissant des exigences précises, les membres de l'équipe peuvent se concentrer sur les tâches pertinentes, minimisant ainsi le temps consacré à un travail sans importance. Cette approche permet d'atténuer les erreurs de communication et les malentendus, évitant ainsi les retards ou les reprises.

Idéal pour la collaboration entre partenaires interfonctionnels sur des projets complexes, ce modèle convient aux concepteurs, rédacteurs, développeurs, chefs de produit et autres parties prenantes. Il simplifie la compréhension des tâches et l'identification des rôles pour les membres de l'équipe.

En établissant des exigences précises, les membres de l'équipe peuvent se concentrer sur les tâches pertinentes, minimisant ainsi le temps consacré à un travail sans importance. Cette approche permet d'atténuer les erreurs de communication et les malentendus, évitant ainsi les retards ou les reprises.

6. Modèle d'échéancier de projet créatif

Modèle d'échéancier de projet créatif de ClickUp est un outil puissant pour l'organisation et la gestion des projets créatifs, quelle que soit leur taille ou leur complexité. Il offre un cadre structuré pour visualiser les jalons et les tâches critiques, rationalisant ainsi la gestion du projet. 🎨

Adapté aux petits ou grands projets, le modèle est conçu pour s'adapter à toutes les idées. Son interface intuitive par glisser-déposer permet la création rapide d'échéanciers détaillés, mettant l'accent sur les jalons et les tâches importantes.

Ainsi, tous les participants au projet restent informés de la progression et des échéances cruciales.

Adapté aux petits ou grands projets, le modèle est conçu pour s'adapter à toutes les idées. Son interface intuitive par glisser-déposer permet la création rapide d'échéanciers détaillés, mettant l'accent sur les jalons et les tâches importantes.

Ainsi, tous les participants au projet restent informés de la progression et des échéances cruciales.

7. Modèle d'échéancier pour un projet de déploiement de logiciel

Construire un échéancier visuel sur un Tableau blanc ClickUp

Construire un échéancier visuel sur un Tableau blanc ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Software-Rollout-Project-Échéancier-Template.png Construire un échéancier visuel sur un Tableau blanc ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-182171603&_gl=1*1yalmc*_gcl_aw*R0NMLjE3MDY0OTk0OTMuQ2p3S0NBaUFrOWl0QmhBU0Vpd0ExbXlfNjc0SmRkUE9JbWpsSWdGbmFIS1RYQ0FacGZkc2psUDdjQlhxLUtFRVAxLVpyV3c4WXRGX3NSb0NUcElRQX0J3RQ..*_gcl_au*MTU5NDQ2NzkwNi4xNzAyOTI4NjAy Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle d'échéancier du projet de déploiement du logiciel ClickUp fournit aux équipes de développement les ressources nécessaires pour collaborer et élaborer des échéanciers pour le déploiement de leurs logiciels. En générant des affichages visuels des tâches, des échéanciers et des dépendances, les membres de l'équipe peuvent facilement identifier les tâches cruciales et suivre la progression en temps réel.

De plus, les fonctionnalités conviviales de glisser-déposer permettent aux équipes de réorganiser et de classer rapidement leurs cartes, en ajustant leur échéancier de déploiement en fonction des besoins. Cette adaptabilité permet aux équipes de répondre invitamment, instructions à l'appui, aux changements de portée ou d'échéancier du projet, garantissant ainsi que toutes les tâches seront accomplies dans les délais prévus. 🗓️

Améliorez la gestion de projet de votre équipe grâce aux échéanciers de projet

La création d'un échéancier de projet ne doit pas être un casse-tête - c'est un jeu d'enfant grâce à ce guide étape par étape. De plus, nos modèles d'échéancier de projet rendent la tâche encore plus facile !

À ClickUp fait bien plus que simplifier les échéanciers de projets. C'est une solution tout-en-un pour la gestion de projet avec des centaines d'outils pour vous aider à faire le travail plus rapidement afin que vous puissiez passer aux choses sérieuses. (Netflix binge, quelqu'un ?)

Ça vous dit quelque chose ? Si c'est le cas, essayez ClickUp avec notre forfait Free Forever. En quelques secondes, vous pouvez commencer à créer les tâches que vous utiliserez pour faire de l'échéancier de votre projet une réussite. 🙌