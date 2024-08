10 meilleurs logiciels de chronologie de projet en 2024

Si vous avez déjà essayé de jongler avec des torches enflammées et un couteau métaphorique - tout en faisant du monocycle - vous avez déjà une idée de ce que c'est que de gérer un projet complexe. 🤹

Gérer des projets, des délais et des équipes n'est pas une mince affaire, mais nous savons que vous êtes prêt à relever le défi. En tant que gestionnaire de projet (GP), vous avez simplement besoin de la bonne combinaison d'outils pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos ressources.

Le budget et l'expertise de votre équipe sont certes importants, mais le timing l'est tout autant. Vous avez besoin d'un outil pour visualiser les tâches du projet et faire en sorte que tout se déroule dans les temps chronologie du projet le logiciel s'avère très utile. 🛠️

Dans ce guide, nous expliquerons ce qu'est un les échéances du projet et pourquoi vous en avez besoin, et nous partagerons nos 10 choix préférés de logiciels de planification de projet en 2024.

Qu'est-ce qu'un calendrier de projet ?

Un calendrier de projet est une représentation visuelle des tâches et des étapes de votre projet, présentées de manière séquentielle sur une période donnée. Il s'agit d'une représentation visuelle des tâches et des étapes de votre projet, qui s'échelonnent dans le temps une feuille de route qui vous guide à chaque étape du projet, de sa conception à son achèvement.

Les calendriers de projet aident les gestionnaires de projet à comprendre la séquence de ce qui doit être fait et quand, les dépendances entre les tâches et la façon d'avancer.

Facilitez la compréhension de la chronologie de votre projet grâce à un diagramme de réseau, au diagramme de Gantt de ClickUp ou à une autre méthode

Chaque calendrier de projet est unique, mais il comprend généralement les éléments suivants.

Tâches: Il s'agit des activités spécifiques que vous devez cocher sur votre liste. Elles ont une date de début et une date de fin

Il s'agit des activités spécifiques que vous devez cocher sur votre liste. Elles ont une date de début et une date de fin Jalons : Il s'agit de points de contrôle importants dans un projet

Il s'agit de points de contrôle importants dans un projet Dépendances : Les tâches dépendantes sont subordonnées à la réalisation d'autres tâches

Les tâches dépendantes sont subordonnées à la réalisation d'autres tâches durée : Elle représente le temps nécessaire à votre équipe pour terminer une tâche

Elle représente le temps nécessaire à votre équipe pour terminer une tâche ressources: Il s'agit des personnes ou des équipes chargées de mener à bien chaque tâche

Au lieu de simplement répertorier vos projets dans une liste, un outil de calendrier de projet visualise tous ces facteurs pour vous. La visualisation de votre charge de travail offre plus de clarté, et cette clarté fait de vous un meilleur gestionnaire de projet. 🙌

Gardez à l'esprit qu'un calendrier de projet n'est pas la même chose qu'un diagramme de Gantt bien qu'ils soient similaires. Un diagramme de Gantt offre de nombreux détails en une seule vue, tandis qu'un diagramme de Vue de la ligne de temps vous donne un aperçu rapide de la façon dont tout s'imbrique.

Si vous souhaitez visualiser la feuille de route de votre projet et les événements à venir, le logiciel de chronologie de projet est ce qu'il vous faut.

Avantages du logiciel de calendrier de projet

Peut-on réussir à gérer un projet sans disposer d'un calendrier ? Bien sûr, mais un calendrier de gestion de projet un outil de gestion de projet facilite grandement votre travail de gestionnaire de projet - pourquoi ne pas en utiliser un ?

Les outils de planification de projet offrent de nombreux avantages, notamment

Une meilleure gestion des ressources telles que la main-d'œuvre, l'équipement et les matériaux

Une gestion proactive des risques

Une meilleure responsabilisation de l'équipe grâce aux dépendances des tâches et aux jalons

Automatisations et autres outils permettant aux chefs de projet de gagner du temps

Qu'avez-vous à perdre ? Tous les chefs de projet rêvent d'avoir une meilleure visibilité et une plus grande responsabilité sur l'ensemble du projet, et c'est précisément ce que permet un outil de gestion du calendrier de projet.

10 meilleurs logiciels de gestion de projet de 2024

Prêt à découvrir la puissance d'un logiciel de gestion de projet par vous-même ? Nous avons tout ce qu'il faut pour vous aider. 🤝

Consultez cette liste des 10 meilleurs outils de chronologie de projet de 2024 pour trouver la meilleure option pour votre équipe.

Planifiez plusieurs projets, gérez les dépendances et établissez des priorités dans votre calendrier de projet personnalisé grâce à la vue Timeline de ClickUp

Surprise ! ClickUp est la suite de productivité préférée de tous, il n'est donc pas surprenant que nous ayons également un logiciel de planification de projet robuste.

Pour créer votre propre vue de la chronologie dans ClickUp, allez dans votre espace de travail existant et ajoutez la vue chronologique . Voilà, c'est fait !

Il est facile de convertir votre espace de travail en une ligne du temps claire et très visuelle que votre équipe pourra consulter. Mais ce n'est que le début : ClickUp offre bien plus que gestion des tâches et des outils de visualisation de projet. ✨

Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillées sur les projets, passez à l'outil de visualisation des projets Vue du diagramme de Gantt de ClickUp . L'affichage du diagramme de Gantt vous donne une vue d'ensemble de tous les Espaces, Projets et Listes. Collaborez avec votre équipe, suivez les dépendances des tâches et priorisez les tâches et les projets, le tout en un seul endroit.

Il est impossible pour un PM d'être partout à la fois, mais ClickUp facilite la gestion de projet en combinant tout votre travail en une seule plateforme.

Et n'avons-nous pas mentionné les modèles ? Emprunter Modèle de tableau blanc de la chronologie du projet de ClickUp pour visualiser votre calendrier dans un tableau de bord pratique. Le tableau blanc Modèle de chronologie remplissable ClickUp vous permet de planifier rapidement vos projets et vos événements. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes un inconditionnel de la méthode Gantt, le Modèle de chronologie de Gantt ClickUp est là aussi pour vous.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp :

Brainstorming virtuel avecTableaux blancs ClickUple tableau blanc ClickUp, et transformez votre tableau blanc en projet d'un simple clic

Suivez les progrès en temps réel avecTableaux de bord ClickUp Gagnez des heures chaque semaine avecModèles de chronologie de projet de ClickUp Obtenez de l'aide spécifique à votre travail pour la rédaction, l'écriture et l'idéation avecClickUp AI Limitations de ClickUp :

ClickUp a tellement de fonctionnalités que les nouveaux utilisateurs se sentent parfois dépassés par la plateforme

ClickUp AI n'est disponible que sur les plans payants

Prix de ClickUp :

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

ClickUp ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Wrike

via Wrike Wrike est un outil de gestion de projet utilisé pour la planification de projets, les tableaux Kanban et les approbations créatives. Cela en fait un outil de collaboration populaire pour les équipes créatives, mais tout type d'équipe peut utiliser Wrike pour accélérer les processus et gagner du temps.

Les tableaux de bord de Wrike permettent de visualiser les tâches et les processus. Ils autorisent les champs personnalisés, ce qui vous permet de créer pratiquement n'importe quel type de rapport avec des données en temps réel.

Les meilleures caractéristiques de Wrike :

Planification avec des calendriers partagés

La vue de la charge de travail est un outil de gestion des ressources par "glisser-déposer"

Suivi des heures facturables et des coûts dans l'outil de gestion des revenus

Limites de Wrike :

Certains utilisateurs disent que Wrike est difficile à naviguer et qu'il semble dépassé

D'autres disent qu'il est difficile d'obtenir une vue d'ensemble de leur travail

Prix de Wrike :

Gratuit

Équipe: 9,80 $/mois par utilisateur, pour deux à 25 utilisateurs

9,80 $/mois par utilisateur, pour deux à 25 utilisateurs Entreprise: $24.80/mois par utilisateur, pour cinq à 200 utilisateurs

$24.80/mois par utilisateur, pour cinq à 200 utilisateurs Entreprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Pinnacle: Contacter pour les tarifs

Wrike ratings and reviews :

G2: 4.2/5 (3,400+reviews)

4.2/5 (3,400+reviews) Capterra: 4.3/5 (2,400+ commentaires)

3. Lundi.com

via Lundi.comLundi.com propose des flux de travail prêts à l'emploi pour les équipes de vente, les chefs de projet, les RH, les développeurs de logiciels, etc. Jetez un coup d'œil à vos projets dans Kanban, Timeline, Workload, ou Vues Gantt pour visualiser les tâches, les étapes et les dépendances comme vous le souhaitez.

Utilisez les tableaux de bord de Monday.com pour obtenir des informations en temps réel. Cette fonctionnalité qui permet de gagner du temps est indispensable à tout PM, surtout si vous jonglez avec plusieurs projets (et nous savons que c'est probablement le cas). 👀

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com :

Monday.com s'intègre à des outils tels que Zoom, Slack, Mailchimp, Google Drive, Outlook, et plus encore

Vous gérez des demandes de travail ? Utilisez Monday.com Forms pour créer des formulaires internes personnalisables

Monday.com est livré avec des automatisations pour le suivi du temps, les dates d'échéance, les dépendances, et plus encore

Limitations de Monday.com :

Certains utilisateurs disent qu'il est difficile de suivre les objectifs d'un projet

D'autres disent que Monday.com n'offre pas autant de possibilités de personnalisation que d'autres plateformes

Prix de Monday.com :

Gratuit

Basic: $8/mois par poste, facturé annuellement

$8/mois par poste, facturé annuellement Standard: 10 $/mois par siège, facturé annuellement

10 $/mois par siège, facturé annuellement Pro: 19$/mois par poste, facturé annuellement

19$/mois par poste, facturé annuellement Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Monday ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (8,500+ reviews)

4.7/5 (8,500+ reviews) Capterra: N/A

4. Jira

via Jira Jira est un outil de gestion de projet que les équipes de développement utilisent pour planifier des projets, suivre des tâches, gérer des versions, générer des rapports et automatiser des tâches.

Jira Timelines est une fonctionnalité interactive qui permet de visualiser les éléments de travail, les dépendances et les versions. Conçue pour les équipes agiles, elle permet aux responsables de projet d'avoir une vue d'ensemble de plusieurs équipes et projets d'un simple clic de souris.

Les meilleures fonctionnalités de Jira :

Créer des tableaux Scrum ou Kanban

Visualiser rapidement les progrès grâce à des rapports en un clic

Personnalisez les flux de travail pour mieux structurer votre équipe

Limitations de Jira :

Jira est conçu pour les équipes de développement, donc si vous n'êtes pas développeur, vous n'en tirerez probablement pas grand-chose

Certains utilisateurs disent que Jira a beaucoup de pièces mobiles et qu'il est difficile à utiliser

Prix de Jira :

Gratuit

Standard: $7.75/mois par utilisateur

$7.75/mois par utilisateur Premium: $15.25/mois par utilisateur

$15.25/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Jira ratings and reviews :

G2: 4.3/5 (5,400+ reviews)

4.3/5 (5,400+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13,200+ reviews)

5. Créateur de ligne de temps

via Créateur de ligne de temps Il n'est peut-être pas aussi sophistiqué que les autres outils de notre liste des 10 meilleurs, mais il y a un temps et un lieu pour des outils plus simples comme Timeline Maker. Il n'inclut pas de fonctions supplémentaires, telles que la gestion des tâches ou la gestion du temps modèles de plannings quotidiens mais si vous cherchez un outil de planification de projet sans fioritures, celui-ci pourrait être celui qu'il vous faut.

Timeline Maker vous permet de saisir vos propres données à partir d'un fichier Excel CSV, TXT ou Projet Microsoft de Microsoft Project. Choisissez parmi ses cinq styles de diagramme chronologique, et le logiciel générera automatiquement des options pour vous. Exportez votre chronologie par courrier électronique, PNG, JPEG, HTML, PDF, GIF ou même PowerPoint pour la partager avec votre équipe ou votre patron.

Les meilleures caractéristiques de Timeline Maker :

Payez une licence unique et vous serez propriétaire de Timeline Maker à vie

Essayez cinq styles de chronologie différents en un seul clic

Ajoutez du contexte aux chronologies en joignant des documents et des fichiers

Limitations de Timeline Maker :

Contrairement aux autres outils de gestion de projet de cette liste, Timeline Maker n'offre pas de fonctions robustes de gestion du travail

Timeline Maker n'a pas fait l'objet de nombreuses critiques

Prix de Timeline Maker :

Licence individuelle à vie: $149 (frais uniques)

$149 (frais uniques) Pack PME: 299 $ pour une licence à vie pour trois utilisateurs

299 $ pour une licence à vie pour trois utilisateurs Entreprise: à partir de 535 $ pour une licence à vie pour cinq utilisateurs

Timeline Maker ratings and reviews :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. GanttPRO

via GanttPRO Comme son nom l'indique, GanttPRO est un outil de visualisation de projet spécialisé dans les diagrammes de Gantt. Ses Structure de répartition du travail (SRT) cette vue décompose les projets de logiciels en tâches réalisables, ce qui rend le processus de travail le plus complexe facile à suivre.

GanttPRO est un outil interactif de création de diagrammes de Gantt qui peut gérer plusieurs projets à la fois. Il dispose d'outils permettant de gérer les ressources, d'estimer les coûts d'un projet et de partager des fichiers avec votre équipe en quelques clics.

Les meilleures caractéristiques de GanttPRO :

GanttPRO offre une planification automatique des projets

Les utilisateurs apprécient l'interface conviviale de type "glisser-déposer"

Gérez votre temps et collaborez avec votre équipe sur une seule et même plateforme

Limites de GanttPRO :

Certains utilisateurs estiment que l'interface et le design sont un peu désuets

D'autres souhaitent que GanttPRO offre un meilleur service client

Prix de GanttPRO :

Basic: $7.99/mois par utilisateur, facturé annuellement

$7.99/mois par utilisateur, facturé annuellement Pro: $12.99/mois par utilisateur, facturé annuellement

$12.99/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: $19.99/mois par utilisateur, facturé annuellement

$19.99/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (450+ commentaires)

4.8/5 (450+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (440+ avis)

7. Plan Toggl

via Plan Toggl Vous connaissez peut-être Toggl comme une application de suivi du temps, et Toggl Plan est un dérivé conçu pour la visualisation de projets. Si vous suivez déjà le temps dans Toggl de toute façon, les deux produits s'intègrent parfaitement, de sorte qu'opter pour Toggl Plan est tout simplement logique. 🕣

Avec l'intégration de Toggl, vous pouvez tirer des données de façon transparente entre les deux produits, tirer des idées de projet des données de suivi du temps de votre équipe, et assurer une facturation précise.

Les meilleures caractéristiques de Toggl Plan :

Visualisez le temps et les tâches de votre équipe en un seul endroit

Rationaliser la planification de l'équipe grâce à un calendrier partagé

Invitez des clients à participer à un projet partagé grâce à des autorisations basées sur les rôles

Limitations de Toggl Plan :

Plusieurs utilisateurs disent qu'ils ont eu du mal à s'acclimater à l'application et à trouver tout ce qu'ils voulaient au début

D'autres souhaiteraient que Toggl Plan ait plus d'intégrations

Prix du Plan Toggl :

Équipe : 8 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Entreprise : 13,35 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Toggl Plan ratings and reviews :

G2: 4.3/5 (30+ reviews)

4.3/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (110+ avis)

8. Trello

via TrelloTrello est avant tout un tableau Kanban numérique pour la gestion de projet. Les tableaux Kanban étant déjà très visuels, Trello fait partie de notre top 10 des meilleurs logiciels de gestion de projet.

Vous avez le choix entre les vues Tableau, Chronologie, Tableau, Calendrier, Tableau de bord, Carte et Espace de travail pour mieux comprendre vos projets. La vue chronologique est particulièrement utile pour visualiser les échéances de vos projets : Suivez les sprints, les objectifs et les échéances de votre pipeline en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de Trello :

Utilisez la fonction Power-Up pour intégrer vos outils existants avec les plugins Trello

L'automatisation Butler de Trello peut guider votre équipe de manière transparente à travers les flux de travail établis

Essayez les modèles Trello pour tout ce qui concerne l'intégration des nouveaux employés et la gestion des prospects

Limites de Trello :

Le plan gratuit de Trello limite les intégrations, les fonctionnalités et la taille des pièces jointes

Certains utilisateurs disent que la fonction de rapport de Trello manque de personnalisation

Prix de Trello :

Gratuit

Standard: 5 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

5 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Premium: 10 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

10 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Trello ratings and reviews :

G2: 4.4/5 (13,300+ reviews)

4.4/5 (13,300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (22,600+ reviews)

9. Notion

via Notion Saviez-vous que Notion est bien plus qu'une application de prise de notes ? Cet outil combine les wikis, les documents et les projets en un seul endroit. Et oui : c'est aussi une option solide en tant qu'outil de gestion de projet.

Utilisez la vue chronologique de Notion pour voir comment l'ensemble du projet ou des projets s'intègrent. Vous pouvez également visualiser le travail dans une base de données, un calendrier ou un tableau à travers les tâches spécifiques de votre projet.

Les meilleures caractéristiques de Notion :

Bien qu'il ne soit pas encore sorti, Notion est prêt à sortir un nouveau système de gestion de projetautomatisation du flux de travail bientôt

Décomposer les tâches en sous-tâches et assigner des dépendances

Suivre l'avancement du projet grâce à la barre d'état de Notion

Limitations de Notion :

Notion manque d'intégrations par rapport à d'autres outils de gestion de projet

Certains utilisateurs disent que l'interface peut avoir des problèmes lorsqu'on travaille avec beaucoup de données

Prix de Notion :

Gratuit

Plus: 8 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

8 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise: $15/mois par utilisateur, facturé annuellement

$15/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (4,700+ reviews)

4.7/5 (4,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,800+ reviews)

10. Asana

via Asana Asana est un outil de gestion de projet robuste avec des objectifs, un suivi de la charge de travail de l'équipe, des automatisations, des formulaires et des calendriers partagés. Utilisez la vue Asana Timeline pour visualiser vos tâches sous la forme d'un tableau Kanban, d'une liste, d'une chronologie, d'un calendrier ou d'un diagramme de Gantt. Et si vous décidez de voir les choses sous un autre angle, Asana vous permet de changer de vue en un seul clic.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana :

Utilisez le générateur de flux de travail par glisser-déposer pour automatiser la charge de travail de votre équipe

Obtenez des rapports de productivité en temps réel

Mesurez la charge de travail des membres de l'équipe grâce à la fonction Charge de travail

Limitations d'Asana :

Certains utilisateurs affirment que la fonctionnalité de recherche n'est pas aussi robuste qu'ils le souhaiteraient

D'autres disent qu'Asana n'est pas intuitif pour les nouveaux utilisateurs

Prix d'Asana :

Gratuit

Premium: 10,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

10,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise: 24,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.3/5 (9,400+ reviews)

4.3/5 (9,400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12,100+ reviews)

Commencer à créer un calendrier de projet avec un logiciel de gestion de projet

Que vous créiez une campagne de marketing ou que vous développiez une application, vous avez besoin d'un calendrier de projet pour tenir la distance avec votre équipe. Au lieu de griffonner sur du papier ou de simplement lister les tâches, visualisez tout instantanément avec le bon logiciel de chronologie de projet. 🌻

Vous êtes libre de choisir votre option préférée sur cette liste, mais si vous en avez assez de passer d'une plateforme à l'autre, optez pour ClickUp. Nous regroupons vos documents, tableaux blancs, projets, tâches et équipes en un seul endroit. Notre solide bibliothèque de modèles est parfaite pour visualiser les calendriers des projets, mais elle contient également des modèles pour tout, de la comptabilité aux ressources humaines.

Constatez par vous-même la puissance de ClickUp : Créez gratuitement votre espace de travail ClickUp.