Pipedrive vs. Trello : Quel est le meilleur outil de conseil ?

La gestion de la relation client (CRM) est un domaine essentiel à maîtriser si vous souhaitez développer votre entreprise. D'après un sondage réalisé par Stella Connect le service client est une priorité pour 50 % des consommateurs lorsqu'ils choisissent une marque.

La plupart des managers seraient d'accord pour dire que Tableau Kanban sont le secret de la visualisation et de la gestion des flux de travail CRM, des clients et des leads à travers les différentes étapes d'une équipe commerciale. Pipedrive et Trello sont deux outils de type Kanban les mieux évalués, mais l'un est-il meilleur que l'autre ?

À première vue, ils se ressemblent beaucoup : conception "glisser-déposer", centaines d'intégrations et robustesse options de gestion des tâches peuvent stimuler l'efficacité de votre équipe. Mais en creusant un peu, vous verrez que ces deux outils servent des objectifs uniques pour les équipes marketing et commerciales.

Nous allons mettre nos chapeaux de détectives impartiaux et vous emmener dans un voyage Pipedrive vs. Trello. Parcourez notre comparaison approfondie des fonctionnalités et déterminez le logiciel de gestion de projet gagnant.

Et qui sait, vous pourriez repérer une alternative superstar qui pourrait répondre à tous vos.. Logiciel de gestion de la relation client (CRM) et de gestion de projet de gestion de projet. ⭐

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un outil CRM populaire basé sur le cloud et axé sur les ventes. Il offre des fonctionnalités de visualisation, de personnalisation et de gestion des ventes la gestion des équipes commerciales l'amélioration de l'expérience client et la stimulation de l'innovation la collaboration au sein de l'équipe . 😍

Via : Pipedrive Pipedrive adore les tableaux Kanban - il vous permet de créer des tableaux de pipeline personnalisés et de représenter chaque étape sous forme de cartes (ou de donnes) déplaçables par de simples actions de glisser-déposer. Utilisez-les pour définir les étapes de l'équipe commerciale et suivre les progrès réalisés les parcours des clients à travers différents statuts.

L'assistant CRM dispose d'excellentes options de filtrage et de segmentation des prospects, et un seul aperçu de votre Tableau permet de savoir où vous en êtes avec les différents prospects dans le pipeline de vente. Suivez facilement les projets dans son affichage de calendrier, qui permet également aux utilisateurs d'utiliser au mieux Pipedrive comme un véritable outil de collaboration.

Grâce à ce puissant outil, vous pouvez créer des expériences personnalisées pour vos clients. L'automatisation des tâches, un assistant commercial alimenté par l'IA, des fonctionnalités de génération de leads, marketing par e-mail , et les chatbots ne sont que quelques-unes des options qui rendent vos flux de travail plus efficaces et vous font gagner du temps.

Les fonctionnalités de Pipedrive

Qu'est-ce qui rend Pipedrive si populaire ? Jetons un coup d'œil à ses fonctionnalités les plus notables.

1. Automatisation des ventes

Si vous demandez aux vendeurs pourquoi ils aiment Pipedrive, nous parions que beaucoup d'entre eux commenceront par faire l'éloge de son système d'automatisation des ventes l'automatisation des ventes des options. Cet outil reconnaît les défis auxquels les équipes commerciales sont confrontées, comme l'administration fastidieuse, la gestion des prospects et la prévision du pipeline de vente. Mais cet outil aide à les surmonter grâce à de solides fonctionnalités d'automatisation (disponibles sur les forfaits avancés et supérieurs).

Via Pipedrive

Vous pouvez automatiser pratiquement n'importe quelle partie de l'équipe commerciale. Envoyez des e-mails personnalisés aux prospects, suivez les affaires inactives, faites progresser les affaires dans le pipeline et faites des prévisions de revenus en seulement quelques clics. Pipedrive vous permet de personnaliser vos propres automatisations avec des évènements de déclenchement et d'action. Vous pouvez même accéder à des automatisation du flux de travail des modèles pour faciliter le processus !

2. Des options de rapports robustes

Chaque L'outil de gestion de la relation client (CRM) offre des options de rapports alors pourquoi est-ce la fonctionnalité la plus importante de Pipedrive ? Eh bien, la plateforme va plus loin et vous permet de comprendre et d'entretenir les relations avec vos clients et d'exploiter les informations pour développer votre entreprise.

Via : Trello Trello, c'est avant tout la vue Tableau. Cette plateforme de gestion de projet utilise des Tableaux Kanban comme interface principale pour gérer les cartes Trello. La plateforme vous aide à créer et à gérer des flux de travail, à coordonner les équipes et à faire en sorte que chaque projet soit achevé à temps avec un minimum d'accrocs.

Le meilleur atout de Trello est sa polyvalence, moyennant quelques ajustements mineurs, outils de gestion de projet comme celui-ci peut devenir un puissant hub de gestion de la relation client. En outre, Trello convient à tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse de la finance, de la santé et du bien-être ou des organisations à but non lucratif.

La plateforme permet de gagner du temps. Avec Butler, l'outil d'automatisation intégré à Trello, vous pouvez définir des paramètres et vous assurer qu'aucune tâche ne passe entre les mailles du filet. Définissez des déclencheurs et des actions souhaitées, et regardez Trello faire le gros du travail à votre place pendant que vous vous concentrez sur autre chose. Butler peut même repérer les processus répétitifs et suggérer des automatisations possibles.

La conception par glisser-déposer de la plateforme garantit une navigation fluide dans les Tableaux Kanban et permet à l'utilisateur de se concentrer sur les tâches à accomplir la gestion des tâches un jeu d'enfant.

Fonctionnalités de Trello

Trello propose plusieurs fonctionnalités adaptées à la gestion de la relation client (CRM) sur le tableau. Jetons un coup d'œil à quelques fonctionnalités remarquables.

1. Tableaux, listes et cartes

Les trois mots magiques qui caractérisent Trello sont Tableau, Liste et Carte. Ils vous aident à obtenir un aperçu clair de vos projets et à suivre la charge de travail et la progression des équipes.

Les tableaux Trello sont l'Accueil de chaque projet en cours. C'est là que vous ajoutez et triez les tâches et que vous déplacez les choses pour garder votre espace à jour et sans encombrement.

Via Trello

Chaque Tableau Trello contient des listes représentant les différentes étapes de vos tâches, telles que À faire, En cours de réalisation, En révision et Terminé pour mieux gérer les projets. Les listes vous donnent un aperçu rapide de la progression d'un projet, ce qui vous aide à établir des priorités et à personnaliser les flux de travail.

**Les cartes représentent des tâches individuelles, avec des détails tels que l'assigné, la date d'échéance, la description et les pièces jointes. Triez vos cartes dans les listes par glisser-déposer et assurez-vous d'une organisation sans faille.

2. Plusieurs affichages de projets

Un changement de perspective peut vous aider à repérer les risques et les inefficacités liés aux tâches et à trouver des moyens d'optimiser vos processus de gestion de projet.

Trello rend cela possible grâce à plusieurs affichages de projet - sept, pour être précis. L'outil est connu pour sa vue Tableau, une vue de type Kanban affichant l'ensemble des tâches liées au projet sous forme de cartes, mais les utilisateurs de Trello affichent également d'autres dispositions.

Via Trello

Par exemple, vous disposez des vues Calendrier et Échéancier pour visualiser les dates d'échéance, les plannings et les charges de travail. Jouez avec différents points de données sur la vue Tableau de bord et analysez les cartes par date d'échéance, membre de l'équipe, liste ou libellé.

3. Modèles

Trello propose des centaines de modèles prédéfinis pour vous aider, vous et votre équipe, à atteindre les étoiles ! Pour vous faciliter la tâche, la plateforme classe les modèles en plusieurs catégories.

Utilisez les modèles de gestion de projet pour créer des flux de travail, assurer le suivi des réunions, organiser les tâches en attente et marquer les tâches comme Terminées pour un sentiment ultime de réussite ! 😌

Explorez l'ensemble des modèles commerciaux de Trello pour trouver des paramètres axés sur la gestion de la relation client. Par instance, utilisez le modèle de pipeline CRM pour trier les prospects, gérer les contacts et centraliser les ressources pour permettre aux utilisateurs de naviguer dans les pipelines. Le Customer Success Board est un autre modèle solide qui affiche des vues granulaires de chaque compte client.

Prix de Trello

Free Version

Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Pipedrive Vs. Trello : Comparaison des fonctionnalités

Pipedrive et Trello sont tous deux des outils pratiques tirant parti des tableaux Kanban pour apporter de l'efficacité à vos flux de travail, organiser les processus et faciliter la collaboration. Cela dit, les deux outils diffèrent sur de nombreux aspects importants, notamment leur utilisation principale. Pipedrive est un expert en CRM Kanban axé sur les ventes, tandis que Trello est un outil de gestion de projet qui permet aux utilisateurs de glisser-déposer des cartes pour accélérer les flux de travail.

Pourtant, leurs utilisations se chevauchent dans une certaine mesure-Pipedrive a quelques capacités de PM, et Trello peut être utilisé comme une plate-forme CRM. Lançons un match Pipedrive vs. Trello en trois rounds et voyons quel outil sort vainqueur ! 🥇

1. Automatisation

Les deux concurrents s'en sortent bien dans ce domaine avec des fonctionnalités d'automatisation impressionnantes pour les scénarios si-alors. Pipedrive est axé sur les ventes, de sorte que la plupart des options d'automatisation tournent autour de la génération et de l'affectation de prospects et de l'accélération du travail administratif, comme le stockage des contacts. Pipedrive propose actuellement 36 modèles d'automatisation prédéfinis.

Trello propose des options d'automatisation plus générales pour éviter l'encombrement de vos tableaux Kanban. Sa fonctionnalité Butler peut lui donner un avantage sur Pipedrive. Butler assiste l'automatisation sans code à l'aide de commandes pratiques et d'un menu riche, suggérant même des automatisations rapides pour les tâches répétitives.

C'est incroyablement pratique pour les débutants qui peinent à identifier ce qu'il faut automatiser ou comment le faire.

Dans l'ensemble, les deux outils sont de premier ordre dans le domaine de l'automatisation, mais Trello a peut-être l'avantage ici en raison de son outil Butler dédié.

2. Collaboration et communication

Le travail d'équipe et la communication transparente sont essentiels pour chaque entreprise, et les développeurs de Pipedrive et Trello en sont bien conscients. Dans cette optique, ces plateformes vous permettent de laisser des commentaires, de poser des questions et de travailler en temps réel avec vos collègues, quel que soit leur emplacement.

La différence ? Pipedrive offre des options de communication externe plus robustes, axées sur la gestion de la relation client. Pipedrive vous permet de de prendre des nouvelles de vos clients et assurez le suivi de vos abonnés en quelques clics.

En tant qu'outil de gestion de projet, Trello se concentre davantage sur les aspects suivants la communication interne -vous pouvez laisser des commentaires sur les cartes de tâches, utiliser les mentions et prendre des notes. La plateforme dispose même de modèles qui rationalisent la collaboration. Par exemple, le Tableau de collaboration vous aide à hiérarchiser les projets et à en discuter avec vos collègues dans un paramètre plus informel dans Pipedrive.

Bien que les deux produits assistent les équipes à distance, Pipedrive vous séduira peut-être davantage en termes d'outils de communication favorisant les ventes, tels que le marketing et le suivi par e-mail. 📧

3. Intégrations

Les intégrations avec d'autres outils de travail peuvent étendre les fonctions de n'importe quelle plateforme, il n'est donc pas surprenant que Pipedrive et Trello proposent tous deux de nombreuses options.

En termes de nombre d'intégrations, Pipedrive remporte la palme, avec plus de 400 intégrations, tandis que Trello est à la traîne avec plus de 190 intégrations.

Pipedrive étant davantage orienté vers les équipes commerciales, il propose des intégrations avec des plateformes d'e-mail marketing, de génération de leads, de propositions et de contrats, ainsi que de comptabilité et de facturation.

Trello dispose d'une palette d'intégrations plus générales pour des cas d'utilisation comme :

La gestion de fichiers

RH et opérations

Produit et conception

Ventes et assistance (y compris des options comme noCRM.io et Salesforce)

Bien que la balle soit dans le camp de Pipedrive en ce qui concerne le nombre d'intégrations, nous dirions qu'il s'agit d'une égalité. C'est parce que Trello est une filiale du géant du logiciel Atlassian et s'intègre de manière transparente avec des produits frères comme Jira et Confluence.

Pipedrive Vs. Trello sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit, férus de technologie, jouissent d'une grande crédibilité lorsqu'il s'agit de discussions sur les logiciels. Nous avons consulté quelques fils de discussion pour connaître l'avis des Redditors sur Pipedrive et Trello en tant qu'outils de gestion de la relation client (CRM).

Pour la plupart, les utilisateurs pensent que Pipedrive est un outil de gestion de la relation client décent pour les petites entreprises . Voici un extrait d'un fil :

mon travail est très bien pour les PME B2B, mais IMO ne permet pas autant de croissance évolutive. Restreint en termes de paramètres de permission et de quantité de fonctionnalités que vous pouvez automatiser"

Certains utilisateurs pensent que Trello est une bonne option de gestion de la relation client même si ce n'est pas son objectif premier :

trello n'est jamais recommandé en tant que CRM et c'est compréhensible puisqu'il n'est pas annoncé pour cela. Mon travail est personnalisé, je pense qu'il fonctionne très bien en tant que CRM en utilisant la version premium où des champs personnalisés peuvent être ajoutés, puis en gardant une vue kanban simple des Nouveaux leads > leads contactés > leads chauds > fermés/perdus." Un autre fil dit :

"J'aimerais que Trello puisse, d'une manière ou d'une autre, être facilement transformé en CRM. Ce serait formidable. Mais pour l'instant, je ne vois pas les choses de cette façon..."

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Pipedrive Vs. Trello

Ajoutez des points sprint, des assignés multiples, des pièces jointes, des étiquettes et plus encore à votre tableau Kanban en quelques clics dans l'affichage de ClickUp

ClickUp offre plus de 15 affichages de projets dont l'une concerne les cartes de type Kanban. Avec Tableaux Kanban ClickUp avec ClickUp Kanban, vous pouvez gérer les équipes commerciales et classer les clients potentiels et existants dans des catégories personnalisées. Décomposez des projets épuisants en cartes de tâches gérables et représentez-les en fonction de leur statut, de leur date d'échéance ou d'un autre critère de votre choix.

Les tableaux ClickUp Kanban sont facile à utiliser, grâce à l'interface glisser-déposer qui permet de déplacer les cartes le long des listes. Créez plusieurs pipelines personnalisés avec des étapes telles que Contacté, Intéressé, Négociation et Terminé. Ajoutez des assignés de tâches, paramétrez des priorités et des dates d'échéance, et triez et filtrez vos flux de travail.

Vous gérez plusieurs Tableaux ? Utilisez la vue Tout$a pour obtenir un aperçu centralisé de tous vos Tableaux Kanban.

La modification en cours de plusieurs tâches peut être fastidieuse, c'est pourquoi ClickUp a créé la barre d'action en bloc. Utilisez-la pour mettre à jour plusieurs tâches à la fois sans quitter votre Tableau. Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automatisations, vous pouvez automatiser toutes sortes de tâches, notamment l'attribution de tâches en fonction de la position des prospects, la mise à jour des statuts et l'envoi d'e-mails aux prospects. Sélectionnez parmi plus de 100 options de routine ou créez les vôtres.

Les tableaux Kanban sont facilitent la collaboration et également assistée sur le site de la Application mobile ClickUp . Il suffit d'ajouter votre équipe aux Tableaux et de collaborer à l'aide de mentions, de fils de recommandation, tableaux blancs numériques et la Révision, entre autres outils.

2. Entretenir les relations avec les clients grâce à ClickUp CRM

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

ClickUp est comme un caméléon : il s'adapte aux différentes exigences des entreprises. Vous souhaitez l'utiliser pour sa robustesse ? fonctionnalités de gestion de projet ? C'est très bien ! Mais si vous recherchez une suite CRM complète, ClickUp répondra à vos attentes. ✌️ ClickUp CRM a pour but d'accélérer la croissance et la satisfaction des clients grâce à une gestion sur mesure du pipeline et des comptes. Ses fonctionnalités groupées conviennent à pour les startups et les grandes entreprises.

Vous pouvez explorer multiples affichages flexibles pour surveiller les prospects chauds, les comptes, les commandes, les factures et les parcours clients. Capturez les données des clients à l'aide d'outils sur mesure Formulaires ClickUp et utilisez les champs personnalisés pour gérer les informations de contact.

Décomposer les objectifs, les tâches, les points agiles et les statuts du projet dans le tableau de bord ClickUp 3.0 hautement personnalisable

Tourner vers Tableaux de bord avec plus de 50 widgets et des outils de rapports pour analyser les données personnalisées et obtenir des informations précieuses sur les processus qui fonctionnent bien et ceux qui peuvent être améliorés.

Essayez l'impressionnant ClickUp gestion des e-mails des options pour suivre les abonnés, envoyer des informations sur les projets aux clients et collaborer en toute simplicité. Intégrer plus de 1 000 outils de travail pour rationaliser les processus quotidiens.

3. Gagnez du temps et de l'énergie avec le modèle ClickUp CRM

Gérer les clients, les équipes commerciales, les éléments d'action et plus encore avec le modèle CRM simple de ClickUp en vue Liste

Les offres de ClickUp plus de 1 000 modèles à des fins diverses. Choisissez parmi une sélection de Tableau Kanban et gestion de la clientèle des modèles pour permettre à votre équipe d'avancer. Pour une gestion tout-en-un du pipeline, il y en a un que vous ne devriez pas hésiter à essayer : le modèle Modèle ClickUp CRM .

Ce modèle est un hub centralisé pour tout ce qui concerne les pipelines et les relations personnalisées. Il offre plusieurs affichages conçus par des experts pour organiser l'information.

Par exemple, la vue Détails du compte vous permet de créer une liste de vos comptes et opportunités et de les trier par statut : Close, Proposition, Démonstration et Prospect qualifié. Fournissez des informations sur vos entrées à l'aide de cinq champs personnalisés :

Contact Nombre d'employés Segment Secteur d'activité Chiffre d'affaires de l'entreprise

Vous allez adorer l'affichage Schedule : il affiche un calendrier couvrant les rendez-vous, les tâches et les évènements associés au CRM.

L'affichage Sales Playbook permet de résumer les politiques de l'entreprise et les règles de gestion des ventes et des clients. Cette vue est particulièrement utile lors de la formation de nouveaux employés. 🥰

Les meilleurs outils de gestion de projet ? ClickUp a tout pour plaire

Toutes les plateformes ne se valent pas - pourquoi se contenter d'un bien suffisant quand on peut avoir le meilleur ? ClickUp est une solution logicielle solide pour les gestionnaires de projet et les équipes commerciales, et le plus cool, c'est qu'il a un généreux forfait gratuit ! Que ce soit pour les grandes ou les petites équipes, ClickUp est l'outil de collaboration ultime pour toutes les équipes.

Il assiste des tâches et des membres illimités, offre des documents collaboratifs et dispose même d'un plan gratuit iA native assistant. Essayez sa version gratuite dès aujourd'hui et voyez comment il élève vos relations avec vos clients ! 🌞