10 meilleurs logiciels intranet pour connecter les équipes en toute sécurité en 2024

Une communication interne structurée est essentielle à la réussite de toute entreprise. Sans elle, votre équipe risque de s'investir peu dans la vision et les valeurs de la marque, voire de ne pas savoir ce qu'il faut faire - ou pourquoi. La situation peut empirer lorsque la gestion de l'éloignement ou des équipes distribuées.

Vous avez besoin d'un logiciel intranet pour construire des canaux de communication solides dans l'ensemble de l'entreprise. Il s'agit favorise la communication au sein de l'équipe et l'engagement tout en assurant la transparence, la sécurité et la flexibilité de votre environnement de travail.

Choisir le logiciel intranet idéal n'est cependant pas une mince affaire. Vous devez tenir compte de facteurs tels que le secteur d'activité, la taille de l'équipe et la complexité des opérations pour décider quel produit peut faire justice à vos besoins.

Nous avons analysé le marché et sélectionné les 10 meilleurs logiciels intranet. Découvrez leurs fonctionnalités et leurs tarifs et trouvez celui qui vous permettra de synchroniser votre espace de travail !

Qu'est-ce qu'un logiciel intranet ?

Un logiciel intranet est un type de plateforme numérique qui facilite la communication interne, la collaboration et le partage d'informations au sein d'une organisation. Il sert de hub centralisé où les employés peuvent accéder aux ressources de l'entreprise, aux nouvelles, aux mises à jour et à d'autres informations essentielles.

D'après un de McKinsey l'utilisation efficace des technologies sociales (comme les intranets) sur le lieu de travail pourrait potentiellement améliorer la productivité des travailleurs du savoir de 20 à 25 % !

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'intranet ?

Les solutions intranet ne servent plus seulement à partager des documents d'entreprise ou à coller des notes de service - elles ont subi une transformation radicale au cours de la dernière décennie. 💅

Les fonctionnalités des logiciels intranet modernes disponibles aujourd'hui permettent de rationaliser une multitude d'activités de gestion de projet, allant de le partage des connaissances à la planification. Voici quelques caractéristiques universelles du bon logiciel intranet que votre lieu de travail numérique devrait posséder :

Collaboration et communications internes : Les outils intranet modernes rendent le travail collaboratif transparent. Des fonctionnalités telles quemodification en coursles commentaires, la prise de notes et les discussions minimisent le risque de malentendus et stimulent la productivité Personnalisation et facilité d'accès: Le logiciel devrait adapter les informations en fonction du rôle de l'employé, en lui donnant des mises à jour opportunes sur les changements qui le concernent Recherche et navigation intuitives: Les solutions intranet étant devenues un énorme référentiel de toutes les données de l'entreprise, l'extraction d'informations pertinentes doit être rapide et sans douleur ⌨️ Évolutivité : La plateforme doit être en mesure de répondre à la complexité des communications des entreprises en pleine croissance Sécurité et confidentialité: Il doit être conforme aux normes de sécurité les plus récentes, permettre des espaces de communication privés et contribuer à contrôler l'accès aux informations classifiées 🔐 Intégrations : Il devrait s'intégrer à d'autres systèmes de communication, de productivité et d'informationlogiciels de gestion des connaissances afin d'améliorerl'efficacité opérationnelle ## Les 10 meilleurs fournisseurs de logiciels intranet à utiliser en 2024

Nous avons fait la recherche pour vous et trié sur le volet les solutions offrant la meilleure suite de fonctionnalités et de capacités. Donnez le ton pour l'idéal communication sur le lieu de travail et les interactions avec l'un de ces 10 produits intranet autonomes ! 🗣️

1. ClickUp #### Meilleur pour la gestion des tâches et la collaboration en équipe

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une solution unique d'intranet et de productivité pour les équipes en évolution rapide, quelle que soit leur taille. Cette plateforme vous aide à maintenir un canal de communication transparent et efficace avec des dizaines d'outils avisés et plus de 1 000 intégrations. ✨

Que vous soyez dans un bureau ou que vous travailliez à distance, Tableaux blancs ClickUp permet de planifier et de collaborer en temps réel sans effort - et de façon très amusante ! 🎉

Cet outil visuel est doté de riches fonctionnalités de modification pour les activités basées sur des documents, aidant ainsi vos coéquipiers à faire du brainstorming, créer des cartes mentales et processus de connexion . Transformez les forfaits en tâches directement depuis votre Tableau blanc et passez de l'idéation à l'exécution en un rien de temps. 📝

Vous cherchez à centraliser la documentation de votre entreprise ? Confiance ClickUp Documents pour créer et gérer vos chartes d'équipe , feuilles de route détaillées et d'autres documents de projet.

Modifiez-les en cours avec vos pairs, joignez-les à des tâches ou classez les documents pour y accéder plus facilement. Grâce au contrôle étendu des permissions, vous décidez qui affiche ou modifie en cours .

Si vous en avez assez de trouver le contexte dans des discussions éparses, créez un Affichage des discussions intérieur à ClickUp. Utilisez-le pour rationaliser les mises à jour pour des équipes ou des projets spécifiques. Discutez du travail, attribuez des éléments d'action, partagez des fichiers et des liens, et intégrez des pages Web, des feuilles de calcul et des vidéos pour faciliter les discussions.

ClickUp abonde dans le sens de la norme les normes de sécurité les plus strictes en respectant les normes ISO 27001, PCI et SOC 2 pour garantir la sécurité de vos données.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp Tableau blanc et Mon document pour le travail collaboratif

plus de 15 affichages, y compris l'affichage des discussions

Meilleure hygiène de sécurité de l'industrie

Intégrémodèles pour la création de chartes d'équipe,des forfaits opérationnelset d'autres documents internes pour la gestion des connaissances

plus de 1 000 intégrations avec des logiciels tiers

Automatisation des tâches ClickUp pour améliorer l'efficacité de l'équipe

Interface conviviale avec un outil de glisser-déposer

Assistant de rédaction IA pour rédiger des mémos professionnels

Les limites de ClickUp

L'application peut être lente occasionnellement

Il faut du temps pour achever d'explorer l'ensemble de la plateforme

Prix ClickUp

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (8 300+ commentaires)

: 4.7/5 (8 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Microsoft Viva Engage (Yammer)

Meilleur pour l'engagement des employés

Via Microsoft Microsoft Viva Engage (anciennement Yammer) est un intranet-média social hybride qui sert de votre bureau numérique . Il s'agit essentiellement de la composante sociale de Microsoft 365, qui aide les collègues à discuter du travail, à examiner la documentation et même à créer des liens ! 🫶

L'interface de Viva Engage ressemble aux plateformes de médias sociaux comme Facebook ou Twitter, grâce à des fonctionnalités telles que les flux d'actualités, les commentaires, la messagerie instantanée, les profils d'utilisateurs, les groupes et les sondages de vote. 🗨️

Tirez parti de la plateforme pour éviter d'écrire des e-mails de bureau ennuyeux pour des questions insignifiantes. Il suffit d'envoyer un texte au destinataire - vous pouvez même y joindre des pièces jointes. Ajoutez de la couleur aux journées de travail banales en créant des discussions de groupe, en donnant des coups de projecteur publics aux employés et en organisant des évènements en direct !

Viva Engage dispose d'une fonction de recherche décente pour trouver des documents spécifiques, ce qui est une véritable bouée de sauvetage pour les personnes suivantes nouveaux employés !

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Viva Engage (Yammer)

Rationalise la communication interne

Travaille comme un média social pour les entreprises

Accès facile aux connaissances

Assistance aux utilisateurs de Microsoft 365

Embarquement rapide des employés

Limites de Microsoft Viva Engage (Yammer)

Peut être source de distraction pour les employés très occupés

Pourrait bénéficier de mises à jour de fonctionnalités

Prix de Microsoft Viva Engage (Yammer)

Disponible dans le cadre de la suite Microsoft Viva, à partir de $$$a utilisateur/mois

Microsoft Viva Engage (Yammer) évaluations et critiques

G2 : 3.6/5 (plus de 1 400 commentaires)

: 3.6/5 (plus de 1 400 commentaires) Capterra : 4.2/5 (700+ commentaires)

3. Interagir

Meilleur pour la gestion des connaissances

Via Interagir Vous souhaitez une solution intranet personnalisable pour stimuler l'engagement des employés et rationaliser les processus ? Envisagez de conclure un pacte avec Interact ! 🤝

La plateforme vous aide à créer un espace qui s'aligne sur la culture de votre entreprise. Communiquez les derniers faits marquants à votre équipe grâce à des diffusions, vérifiez l'engagement du personnel avec les sondages Pulsation, et profitez des intégrations pour centraliser votre travail.

Vous obtenez des outils pour motiver vos coéquipiers, tester leurs connaissances, encourager le partage d'idées et les discussions, et organiser des sondages. Grâce à l'éditeur par glisser-déposer d'Interact, la personnalisation de la plateforme est simple comme bonjour ! 🔤

Interact est doté d'une puissante système de gestion de contenu (CMS) pour créer, programmer et distribuer des contenus attrayants.

L'un des avantages les plus intéressants d'Interact est la possibilité de connecter les messages à un affichage numérique, idéal pour les grandes équipes. Une autre fonctionnalité bonus est l'extranet de la plateforme qui vous aide à tenir les clients et les parties prenantes tierces au courant ! 📢

Les meilleures fonctionnalités d'Interact

Plusieurs outils d'engagement des employés

Conception par glisser-déposer

Intégration avec les principales applications de productivité

Analyses centrées sur l'intranet

Extranet pour la communication externe

Limites d'Interact

L'utilisation des formulaires peut s'avérer difficile pour les nouveaux utilisateurs

L'interface pourrait être plus intuitive

Prix d'Interact

Contact pour les prix

G2 : 4.6/5 (30+ commentaires)

: 4.6/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (30+ commentaires)

4. Travail

Meilleur pour la communication avec les employés

Via Workvivo Workvivo est une solution logicielle intranet axée sur l'expérience des employés, qui s'articule autour de la communication et de la collaboration internes. Intégrez le logiciel à d'autres applications de travail, chargez-le avec des informations d'entreprise et partagez des données pertinentes avec votre équipe en un clin d'œil !

Le flux d'activité de cette plateforme intranet permet de maintenir un flux de communication fluide à l'échelle de l'entreprise. Réduisez le bruit blanc des discussions et des e-mails en mettant en formes engageantes comme les podcasts et la diffusion en direct pour partager les mises à jour internes. 🎧

Workvivo a pour objectif de créer une culture d'entreprise positive ! Renforcez les connexions avec les membres de votre équipe en reconnaissant leurs réalisations et en décernant des badges. 🏅

Workvivo vous offre de puissants outils d'analyse pour obtenir des informations sur les employés. Recherchez et suivez les interactions sur les posts et les articles et découvrez des moyens révolutionnaires pour aider vos employés à se sentir vus et appréciés. 😊

Les meilleures fonctionnalités de Workvivo

Flux d'activité intuitif

Outils de podcast et de diffusion en direct

Récompenses et badges

Sécurité (certifié ISO 27001 et SOC 2)

Fonctionnalités analytiques robustes

Limites de Workvivo

Outils de modification en cours limités

La fonctionnalité de téléchargement de photos pourrait être plus sophistiquée

Prix de Workvivo

Contact pour les prix

G2 : 4.8/5 (850+ commentaires)

: 4.8/5 (850+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

5. Zoho Connect

Meilleur pour l'intégration avec les applications Business

Via Zoho Connect Zoho Connect est une solution de réseautage social et de gestion de documents d'entreprise pour le partage d'idées au sein de l'équipe et la diffusion d'informations.

La page d'accueil de la plateforme est personnalisable avec des logos de marque et feuilles de style . Vous pouvez également créer des bulletins d'information, des annonces, des fichiers médias et des évènements avec des conceptions qui reflètent la culture unique de votre entreprise. 🌸

Utilisez Feeds pour créer des posts, partager et discuter des idées, et aider vos employés à se connecter. Organiser un réunion générale ? Essayez la fonctionnalité Town Halls pour avoir des dialogues ouverts et ciblés avec vos coéquipiers, comme dans un hôtel de ville ! 🏛️

Avec Zoho Connect, vous pouvez mettre en place des Tâche Agile tableau permettant à votre équipe de décomposer les grands projets en phases réalisables. Réalisez régulièrement des Sondages Pulsation pour vérifier comment vos employés font face à leur charge de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Connect

Tableau de bord personnalisable

Fils d'information semblables à ceux des médias sociaux

Assistance l'organisation de réunions * Tableaux de tâches agiles

Sondages pour mesurer l'engagement

Les limites de Zoho Connect

La vitesse de la plateforme peut être améliorée

L'installation peut prendre du temps

Prix de Zoho Connect

Free : jusqu'à cinq utilisateurs

: jusqu'à cinq utilisateurs Démarrage : 8,34 $/mois pour un maximum de 25 utilisateurs

: 8,34 $/mois pour un maximum de 25 utilisateurs Enterprise : 0,84 $/mois par utilisateur (minimum 25 utilisateurs)

: 0,84 $/mois par utilisateur (minimum 25 utilisateurs) Entreprise : 0,84 $/mois par utilisateur (minimum 25 utilisateurs) Ultimate : 2,50$/mois par utilisateur (minimum 25 utilisateurs)

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (90+ commentaires)

: 4.4/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (70+ commentaires) Essayez ces alternatives à Zoho !

6. Jostle

Meilleur pour l'expérience utilisateur simplifiée

Via Bousculer Jostle se présente comme un intranet moderne et une plateforme de réussite des employés conçue pour éliminer les blocs de communication des équipes hybrides. La plateforme présente un intervalle de fonctionnalités permettant d'éliminer les obstacles à la collaboration tels que les silos départementaux et les fuseaux horaires différents.

Avec Jostle, vous pouvez faire des annonces ciblées et les envoyer aux équipes et emplacements concernés. Cela évite aux autres membres de l'équipe d'être bombardés d'informations non pertinentes et de notifications distrayantes.

Lorsque vous traitez d'équipes interfonctionnelles il peut être désastreux de laisser une information importante sans la lire. C'est pourquoi Jostle offre une option de signature pour suivre qui a lu le message.

La plateforme possède d'impressionnantes fonctionnalités de gestion des documents : catégorisez votre bibliothèque, gérez les permissions d'accès et de modification en cours, et synchronisez les dossiers avec Google Drive ou OneDrive pour une sauvegarde supplémentaire.

Restez concret avec les sondages faciles à personnaliser de Jostle pour capturer les opinions des employés et ouvrir la voie à des changements internes significatifs.

Les meilleures fonctionnalités de Jostle

Annonces ciblées

Synchronisation avec Google Drive et OneDrive

Suivi des messages lus

Outils de gestion de documents faciles à utiliser

plus de 40 intégrations

Limites de Jostle

Outils de mise en forme et de conception limités

Le processus de téléchargement des fichiers peut présenter des problèmes

Prix de Jostle

Contact pour les prix

G2 : 4.5/5 (150+ commentaires)

: 4.5/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (70+ commentaires)

Le meilleur pour les grandes entreprises

Via Lieu de travail Workplace de Meta (la société mère de Facebook, rebaptisée) est un outil de communication d'entreprise axé sur les discussions et les conférences.

Ses fonctionnalités et son interface sont (sans surprise) similaires à celles de Facebook. Vous disposez d'un flux d'actualités pour publier les dernières informations de l'entreprise et partager des fichiers. Le flux alimenté par l'IA analyse l'activité passée d'un utilisateur pour lui montrer du contenu pertinent en premier ! 🦾

La plateforme propose le chat vidéo, la messagerie instantanée et les commentaires pour faciliter les discussions quotidiennes au travail (ou en dehors du travail). Une autre fonctionnalité très utile est la diffusion vidéo en direct - discutez en direct des principales mises à jour de l'entreprise et permettez aux membres de votre équipe d'y assister depuis n'importe quel emplacement !

La bibliothèque de connaissances de l'environnement de travail est une ressource cruciale pour les informations statiques telles que les manuels des employés, les processus de base et les thèmes de conception.

Workplace est un atout pour les équipes internationales grâce à ses capacités de traduction automatique. Il assiste la traduction de plus de 90 langues, ce qui permet à vos employés de se rencontrer quel que soit leur milieu d'origine.

Les meilleures fonctionnalités de Workplace

Fil d'actualité semblable à celui de Facebook, alimenté par l'IA

S'intègre à des dizaines d'applications

Traduit automatiquement plus de 90 langues

Bibliothèque de connaissances accessible

Diffusion de vidéos en direct

Limites du lieu de travail

Le fil d'actualité peut distraire certains utilisateurs

Pourrait bénéficier de plus d'options d'analyse pour une solution intranet robuste

Prix de Workplace

À partir de 4 $/mois par utilisateur

G2 : 4/5 (1 700+ commentaires)

: 4/5 (1 700+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (1 200+ commentaires)

8. Happeo

Meilleur pour l'intégration à l'environnement de travail de Google

Via : Happeo Happeo est le logiciel intranet de référence pour de nombreuses équipes hybrides et distantes. Il vous permet de créer un environnement de travail numérique visuellement attrayant avec une page d'accueil personnalisable et des widgets dynamiques.

La plateforme est bien plus que ce qu'elle semble être ! Vous disposez de tous les outils nécessaires pour faciliter une communication de qualité.

Délivrez les messages aux bonnes personnes en étiquetant vos employés ou en créant des canaux dédiés. Vous recevrez une confirmation lorsque quelqu'un lira votre message - envoyez-le à ceux qui l'ont manqué.

Avec Happeo, la communication n'est pas à sens unique. Les membres de votre équipe peuvent réagir à vos annonces et à vos nouvelles, laisser des commentaires et ajouter des emojis et des GIFs ! Utilisez les puissantes fonctionnalités d'analyse de l'outil pour voir comment votre contenu est perçu et suivre qui contribue le plus.

Happeo s'intègre pleinement à Google Workspace et Microsoft 365, centralisant ainsi les communications des équipes au sein de ces écosystèmes. 📬

Happeo meilleures fonctionnalités

Communications ciblées à l'intention des employés

Suivi des messages

Contrôles d'accès granulaires

Intégrations à l'environnement de travail de Google et à Microsoft 365

Analyse de contenu

Limites de Happeo

Pas encore d'option pour programmer des posts

Les paramètres de la plateforme peuvent être difficiles à mettre en place sans un graphiste

Prix Happeo

Contact pour les prix

G2 : 4.5/5 (130+ commentaires)

: 4.5/5 (130+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (130+ commentaires)

9. Base de personnel

Meilleur pour l'expérience mobile des employés

Via : Base du personnel Staffbase (formé après la fusion avec Bananatag) est une plateforme mobile-first pour collaborer avec vos pairs. Utilisez-la pour forfaiter, coordonner et poster des communications et des planifier le contenu voyages ! 🛣️

Staffbase fournit des expériences intranet personnalisées. Vous pouvez créer des communautés basées sur les intérêts et personnaliser l'accès et la lecture d'un contenu spécifique ! Comme Happeo, Staffbase vous permet de renvoyer des messages qui n'ont pas été pris en compte par les destinataires.

Sa messagerie basée sur l'IA vous aide à créer un contenu plus convaincant avec une grammaire et une orthographe parfaites pour les membres de votre équipe. Vous essayez de stimuler la communication et d'obtenir un retour d'information ? Staffbase vous soutient avec des fonctionnalités telles que les sondages, les formulaires et les commentaires.

Staffbase assiste la traduction automatique dans plus de 110 langues, permettant aux membres de l'équipe du monde entier de contribuer à votre communauté et de l'aider à prospérer. 🌼

Les meilleures fonctionnalités de Staffbase

Rédaction basée sur l'IA

Plateforme évolutive

Assistance à la planification du contenu

Traduit automatiquement plus de 110 langues

Limites de la base de personnel

Le plugin Outlook est parfois buggé

Il est difficile de supprimer les modèles inutilisés ou les ex-employés

Prix de Staffbase

Contact pour les prix

G2 : 4.6/5 (180+ commentaires)

: 4.6/5 (180+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (60+ commentaires)

10. Jive

Meilleur pour les communautés d'entreprise interactives

Via : Jive Jive est un maître de l'engagement des employés qui propose des outils de collaboration innovants. L'une de ses principales fonctionnalités est PeopleGraph, une technologie d'apprentissage automatique qui reprend les compétences, les intérêts et les responsabilités des membres de votre équipe pour leur fournir un contenu sur mesure en temps voulu. ⌛

Jive s'adapte à votre style de messagerie, qu'il soit descendant, ascendant ou entre pairs. Faites grimper les compteurs de l'engagement de vos employés en leur permettant de partager des idées et même d'écrire des blogs ! 😍

Des options telles que le partage de fichiers, les sondages, les espaces collaboratifs, les recommandations intelligentes et les modules d'idéation garantissent un flux fluide de concepts et d'opinions au sein des équipes.

Félicitez vos collègues avec des récompenses et des badges de pairs, personnalisés avec des messages de remerciement. 📜

Cette plateforme dispose de fonctionnalités légères de gestion de projet, telles que l'attribution de tâches, le suivi des résultats et la génération de rapports.

Les meilleures fonctionnalités de Jive

Contenu personnalisé pour vos coéquipiers

Assistance aux structures de communication hiérarchiques

Encourage les discussions et le partage d'idées

De basele management d'équipe outils

Limites de Jive

Le traitement des données pourrait être amélioré

Les mises à jour du panneau d'administration peuvent ne pas apparaître immédiatement

Prix de Jive

Contact pour les prix

G2 : 3.8/5 (300+ commentaires)

: 3.8/5 (300+ commentaires) Capterra : 4/5 (40+ commentaires)

Faites de la communication interne une force avec le logiciel d'intranet social

Les employés peuvent être les véritables ambassadeurs de la marque d'une entreprise si vous exploitez leurs capacités en entretenant la communication. Les solutions intranet que nous avons présentées vous aideront à forger des relations de confiance au sein de votre équipe et à porter votre réussite vers de nouveaux sommets ! ✈️ Créer un environnement travail ClickUp gratuit et tirez parti de ses outils de gestion des tâches pour assister votre lieu de travail numérique !