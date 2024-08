10 meilleurs outils logiciels de calendrier de contenu en 2024

Il est pratiquement impossible de mettre en œuvre une stratégie de médias sociaux réussie à la volée. Vous devez établir des forfaits, rassembler des ressources et vous associer à d'autres personnes pour créer du contenu qui attirera l'attention de votre public.

Tous ces forfaits, ces recherches et cette créativité ont besoin d'un Accueil. C'est là qu'intervient le logiciel de calendrier de contenu.

Avec le bon outil de calendrier de contenu, la préparation du trimestre ou du mois à venir devient un jeu d'enfant. Sans lui, vous vous demandez si vos conceptions sont prêtes, si vos collaborations sont confirmées ou si votre projet est prêt lancement de produit a été approuvé.

Dans cet article, nous allons vous présenter les meilleurs outils logiciels de calendrier de contenu disponibles aujourd'hui. Nous mettrons en évidence les fonctionnalités clés, les limites et les forfaits de chacun afin que vous puissiez faire le bon choix en fonction de vos besoins.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de calendrier de contenu pour les médias sociaux ?

Vous êtes donc prêt à abandonner les feuilles de calcul et les checklists et à trouver un meilleur moyen de forfaiter votre contenu pour l'année à venir. Mais qu'est-ce qui fait qu'un outil de calendrier de contenu est meilleur qu'un autre ?

Avant de pouvoir évaluer vos options, déterminez d'abord vos objectifs. Faites-vous en sorte de forfaiter uniquement le contenu des médias sociaux ou un mélange de différents types de contenu ? À faire de la planification visuelle avec une interface de type glisser-déposer, ou est-ce qu'un Tableau Kanban c'est plus votre style ? Besoin d'un flux de travail simple ou de beaucoup de personnalisation ? 🛠️

Déterminer ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin vous permet d'économiser du temps et de l'énergie, et de mieux cibler vos objectifs.

Vos objectifs personnels mis à part, d'excellents outils logiciels de calendrier de contenu vous aident :

Planifier et organiser votre contenu

Voir votrecalendrier de marketing de contenu en un coup d'œil

Stockez des idées de contenu et retrouvez-les quand vous en avez besoin

Visualisez facilement les dates d'échéance, les délais et la progression

Gagnez du temps grâce aux flux de travail, aux processus et aux automatisations

Collaborez avec des agences, des indépendants et des créateurs de contenu en un seul endroit

S'intégrer aux systèmes d'exploitation et aux outils que vous utilisez déjà, comme iOS, Android, WordPress ou Webflow

Gardez ces fonctionnalités, fonctions et avantages à l'esprit lorsque vous examinez vos options. Ajoutez-les à vos objectifs personnels et vous disposez d'une checklist sur mesure pour vous aider à trouver le logiciel de calendrier de contenu idéal.

Les 10 meilleurs logiciels de calendrier de contenu

Il existe des milliers d'outils marketing qui se disputent votre attention. Même dans la niche du calendrier de contenu, il y a beaucoup d'options. Pour vous faire gagner du temps, nous avons dressé une liste des 10 meilleures applications logicielles de calendrier de contenu disponibles aujourd'hui. 🤩

Faites facilement glisser les tâches dans l'affichage du Calendrier pour modifier les cours, créer de nouvelles tâches ou les supprimer

Ici à ClickUp, nous voulons construire une application pour les remplacer toutes, y compris les applications de calendrier de contenu.

Notre approche unique de la productivité et du travail d'équipe vous offre les outils et les fonctionnalités dont vous avez besoin pour être un membre organisé et productif de l'équipe marketing. Utilisez ClickUp pour votre gestion des tâches et élaborez un calendrier de contenu intuitif qui s'intègre parfaitement à votre travail d'équipe.

Lancez le processus avec Le modèle de calendrier de contenu de ClickUp ou Modèle pour les médias sociaux ou créez votre propre version à partir de zéro. L'affichage Calendrier permet de voir facilement ce qui se passe et quand, grâce à des catégories et des échéances personnalisables et codées par couleur. Passez à une autre vue pour afficher un Tableau Kanban ou un échéancier avec des champs personnalisés prédéfinis qui mettent en évidence les détails les plus importants. 👀

ClickUp vous offre bien plus qu'une simple fonctionnalité de calendrier de contenu sans faire de compromis sur l'expérience. Mettez en miroir la façon dont vous travaillez dans d'autres domaines avec l'aide de Tableau de bord de gestion de projet de ClickUp . Si vous cherchez à améliorer la façon dont vous travaillez en tant qu'équipe marketing, ClickUp est une option remarquable.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Content-Calendrier-Template.png Planifiez, affichez et gérez votre calendrier de contenu avec ce modèle /$$img/

Modèle de calendrier de contenu par ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Affichez votre Calendrier de contenu dans plus de 15 formes différentes et personnalisables, y comprisAfficher le Calendrierla vue Échéancier, la vue Kanban et la vue Liste

Étiquette les membres de l'équipe, assigne des tâches et communique par le biais de commentaires

Accélérez votre flux de travail avecmodèles gratuits* Rationalisez les processus répétitifs à l'aide de l'automatisation

Intégrations utiles avec des outils tels que Google Drive, Google Agenda, Salesforce, etc

Vérifier votre contenucalendrier à chaque fois avec des modes en ligne et hors ligne* Travaillez avec des indépendants et des agences en toute transparence grâce à des droits d'accès personnalisés

Limites de ClickUp :

Puisque vous pouvez utiliser ClickUp pour tous vos calendriers de contenu et leslogiciel de gestion de projet certains utilisateurs peuvent se sentir dépassés au début

L'application mobile présente certaines limites, mais une nouvelle application sera bientôt disponibleClickUp 3.0 Prix ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.5/5 (6,600+ reviews)

4.5/5 (6,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ commentaires)

2. CoSchedule

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/CoSchedule-Calendrier-View-Example.png Exemple d'affichage du calendrier de CoSchedule /$$$img/

Via CoSchedule CoSchedule est une solution de planification de médias sociaux et de outil de planification marketing l'outil de planification marketing /%href/ est conçu pour faciliter la gestion des contenus éditoriaux et sociaux à partir d'une seule plateforme. La plateforme vous permet d'attribuer des tâches, de partager votre calendrier avec des supérieurs et d'apporter des modifications facilement lorsque les forfaits changent. Utilisez l'outil pour forfaiter votre contenu, puis publiez des posts sociaux sur différents réseaux sociaux sans quitter la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de CoSchedule :

Voir ce sur quoi vous travaillez sur différents supports dans un seul calendrier de contenu

Modifiez vos forfaits en quelques instants grâce à la fonction glisser-déposer

Planifiez, rédigez et publiez du contenu de médias sociaux et des campagnes de médias sociaux intégrées

Partagez votre calendrier marketing et votre progression avec les parties prenantes internes à l'aide d'un seul lien

Limites de CoSchedule :

Certaines des fonctionnalités les plus utiles - comme les invitations et les discussions d'équipe - sont réservées aux forfaits payants

Certains utilisateurs expriment le souhait d'avoir plus de flexibilité et d'options de personnalisation

Prix de CoSchedule :

Calendrier Marketing Free : Gratuit

Gratuit Marketing Calendrier Pro: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Marketing Suite: Contacter pour les prix

G2: 4.4/5 (100+ reviews)

4.4/5 (100+ reviews) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

3. Mémoire tampon

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Buffer-week-toggle-calendar-view-example-1400x715.png Exemple d'affichage du calendrier activé/désactivé de la semaine Buffer /$$$img/

Via Tampon Buffer a été un outil de calendrier de contenu de médias sociaux de go-to pour les gestionnaires de médias sociaux grâce à sa facilité d'utilisation. Buffer est conçu pour aider les équipes de marketing des médias sociaux à publier des messages sur un intervalle de plateformes de médias sociaux en un seul endroit. Son ajout d'un assistant IA donne également aux équipes la possibilité d'obtenir de l'aide pour générer des idées et réaffecter le contenu sur les plateformes de médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Buffer :

Tableau de bord de publication sur les médias sociaux facile à utiliser pour les collaborateurs internes et externes

Accès à la publication intégrée sur la plupart des plateformes de médias sociaux

Assistant IA pour aider à trouver des idées et desla réécriture de contenu* Flux de travail d'approbation pour faciliter le travail en équipe

Limites de la mémoire tampon :

Il n'y a pas d'accès à une assistance en direct

Certains utilisateurs signalent des problèmes de déconnexion inopinée des comptes de médias sociaux

Prix de Buffer :

Free: Gratuit

Gratuit Essentials: $6 par mois pour 1 canal

$6 par mois pour 1 canal Teams: 12$ par mois pour 1 canal

12$ par mois pour 1 canal Agence: 120$ par mois pour 10 canaux

Évaluations et critiques de Buffer :

G2: 4.3/5 (900+ commentaires)

4.3/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,400+ reviews)

4. Sprout Social

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Sprout-Social-Publishing-Calendrier-Example-1400x1029.png Exemple de Calendrier de publication de Sprout Social /$$$img/

Via Sprout Social Sprout Social se promeut comme un outil de gestion des médias sociaux tout-en-un. Il s'agit d'une plateforme où vous pouvez créer un calendrier de contenu et programmer des posts sur les médias sociaux, mais aussi tirer le meilleur parti de l'écoute sociale et de l'engagement. Si votre contenu l'objectif de votre stratégie est d'exceller dans l'engagement, une plateforme comme celle-ci pourrait être une option utile.

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social :

Voir ce qui se passe et s'organiserposts et newslettersà l'aide d'un hub ou d'un calendrier central

Effectuer une écoute sociale à travers les hashtags, les mentions et les recherches

Planifier le contenu en fonction des heures de publication intégrées et recommandées

Faire circuler le contenu dans le système avec des flux de travail d'approbation

Limites de Sprout Social :

Certains utilisateurs trouvent l'expérience de navigation écrasante

Certains utilisateurs signalent des difficultés dans l'étiquetage lors de la publication de contenu sur les comptes de médias sociaux

Prix de Sprout Social :

Standard: $249/utilisateur par mois

$249/utilisateur par mois Professionnel: 399 $/utilisateur par mois

399 $/utilisateur par mois Avancé: $499/utilisateur par mois

$499/utilisateur par mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (2,400+ reviews)

4.4/5 (2,400+ reviews) Capterra: 4.4/5 (500+ avis)

5. SocialPilot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/SocialPilot-Calendrier-View-Example.png Exemple d'affichage du Calendrier de SocialPilot /$$$img/

Via SocialPilot SocialPilot est un outil de marketing des médias sociaux qui comprend une fonctionnalité de calendrier de contenu. Planifier le contenu planifiez le contenu /%ref/, planifiez les plateformes de médias sociaux et restez engagé avec une boîte de réception sociale tout-en-un. Invitez les membres de l'équipe, les freelances et les parties prenantes à collaborer avec vous, et gérez votre présence sur les médias sociaux à partir d'un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de SocialPilot :

Voir la situation dans son ensemble avec des affichages par mois, par semaine et par jour

Possibilité de filtrer votre affichage pour voir des groupes ou des plateformes de médias sociaux spécifiques

Apportez des modifications à votre calendrier de contenu grâce à un système de glisser-déposer

Facile de dupliquer du contenu et de le programmer pour l'avenir

Limites de SocialPilot :

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il y ait plus de fonctionnalités leur permettant de s'engager avec le contenu publié

Il n'est pas toujours possible d'étiqueter d'autres pages ou utilisateurs lors de la programmation de contenu sur les médias sociaux

Prix de SocialPilot :

Professionnel: 30 $ par mois pour 1 utilisateur

30 $ par mois pour 1 utilisateur Petite équipe: 50 $ par mois pour 3 utilisateurs

50 $ par mois pour 3 utilisateurs Agence: 100$ par mois pour 6 utilisateurs

100$ par mois pour 6 utilisateurs Agence+: 200 $ par mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Evaluations et critiques de SocialPilot :

G2: 4.5/5 (500+ commentaires)

4.5/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (300+ avis)

6. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/HubSpot-Social-inbox-example-1400x826.png Exemple de boîte réception HubSpot Social /$$$img/

Via HubSpot HubSpot est une plateforme de marketing tout-en-un utilisée par les agences et les grandes équipes pour gérer non seulement l'affichage des médias sociaux et du contenu éditorial, mais aussi l'ensemble des campagnes de marketing de contenu et les stratégies de médias sociaux. Si vous utilisez déjà HubSpot ou si vous souhaitez investir dans un nouveau système, vous serez heureux d'apprendre que des fonctionnalités de médias sociaux et de calendrier de contenu sont disponibles.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot :

Construire des campagnes et publier du contenu sur les médias sociaux à partir d'une seule plateforme

Liez les interactions à votre CRM HubSpot

Obtenir des suggestions sur les meilleures heures de publication pour vos canaux de médias sociaux

Utilisez les analyses et les intégrations avec le CRM de HubSpot pour prendre des décisions stratégiques

Les limites de HubSpot :

La plateforme de HubSpot peut sembler écrasante, surtout si vous souscrivez également à d'autres domaines tels que les ventes et le CRM

Les fonctionnalités liées aux médias sociaux ne sont disponibles que dans les forfaits Professional et Enterprise

Prix de HubSpot :

Free: Gratuit

Gratuit Débutant: À partir de 20 $/mois

À partir de 20 $/mois Professionnel: À partir de 890 $/mois

À partir de 890 $/mois Enterprise: À partir de 3 600 $/mois

G2: 4.4/5 (9,400+ reviews)

4.4/5 (9,400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (5,500+ reviews)

7. Evernote

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Evernote-Social-Calendrier-Example.png Exemple de calendrier social Evernote /$$$img/

Via EvernoteEvernote est avant tout une application de prise de notes, conçue pour aider les utilisateurs à capturer des idées et à gérer des projets et des listes à faire . Au sein d'Evernote, vous pouvez utiliser les fonctionnalités pour créer votre propre calendrier de contenu allégé, puis travailler dessus avec d'autres personnes grâce à leurs fonctionnalités Teams. Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un outil de calendrier pour les médias sociaux, si votre équipe utilise déjà Evernote, il est pratique de savoir que vous pouvez l'utiliser pour vos gestion du contenu aussi.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote :

Collaborer avec les membres de l'équipe avec des notes partagées

UtiliserLes modèles préfabriqués d'Evernote pour lancer vos propres campagnes de médias sociaux

Constituez une bibliothèque de modèles, de guides et d'outils de calendrier de médias sociaux à portée de main pour votre équipe de médias sociaux

Utilisez des fonctionnalités telles que les cases à cocher pour savoir où vous en êtes dans le flux de travail

Limites d'Evernote :

Axé sur la prise de notes et la productivité, Evernote manque de fonctions généralement associées aux outils de calendrier de contenu pour les médias sociaux

Certains utilisateurs signalent des difficultés avec les permissions de partage et de modification en cours pour les utilisateurs

Prix d'Evernote :

Free: Free

Free Teams: $14.99/utilisateur par mois

Evaluations et critiques d'Evernote :

G2: 4.3/5 (70+ commentaires)

4.3/5 (70+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (8,000+ commentaires)

8. Envoyer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/sendible-queues-content-calendar-example.png sendible queues content calendar exemple /$$$img/

Via Envoyer Sendible est un média social outil de planification, de suivi et de rapports pour les médias sociaux . C'est un outil de médias sociaux conçu pour les agences qui gèrent plusieurs clients, mais vous pouvez également l'utiliser comme logiciel de calendrier de contenu interne. Programmez du contenu en masse, personnalisez les graphiques avant de les publier et facilitez les choses avec des flux de travail d'approbation.

Les meilleures fonctionnalités de Sendible :

Rationalisez votre processus avec des modèles intégrés

Invitez les parties prenantes ou les créateurs de contenu à contribuer à votre Calendrier

Utilisez des files d'attente pour garder votre flux de médias sociaux rempli de contenu

Affichez un aperçu visuel de votre contenu grâce à un calendrier mensuel

Limites de Sendible :

Certains utilisateurs estiment que les fonctionnalités d'analyse et de rapports sont limitées par rapport à d'autres options

Certains utilisateurs affirment que l'utilisation de l'application mobile peut parfois représenter un défi

Prix de Sendible :

Creator: 29 $ par mois pour 1 utilisateur

29 $ par mois pour 1 utilisateur Traction: 89 $ par mois pour 4 utilisateurs

89 $ par mois pour 4 utilisateurs Scale: 199$ par mois pour 7 utilisateurs

G2: 4.5/5 (800+ commentaires)

4.5/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

9. Chef d'histoire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/StoryChief-Calendrier-View-Example.png Exemple d'affichage du calendrier de StoryChief /$$$img/

Via Chef d'histoire StoryChief est un Création de contenu alimentée par l'IA et de référencement. Il est conçu pour aider les équipes chargées du contenu à forfaiter créer et planifier du contenu sur les médias sociaux et les plateformes de blogs. L'outil de calendrier de contenu de StoryChief vous aide à vous organiser grâce à des catégories codées par couleur, à la gestion de campagnes éditoriales et à des intégrations avec des plateformes et des outils populaires.

Les meilleures fonctionnalités de StoryChief :

Travail collaboratif avec des briefs de contenu et des flux de travail d'approbation

Affichez votre calendrier de contenu et ce qui se passe grâce à une vue mensuelle facile à utiliser

Publier automatiquement du contenu sur les plateformes de médias sociaux

Analyser la réussite des dernières campagnes de contenu

StoryChief limitations :

Lorsqu'ils travaillent avec une équipe nombreuse, certains éditeurs peuvent manquer l'occasion de laisser des suggestions au sein des contenus

Certains utilisateurs aimeraient pouvoir attribuer des statuts pour mieux gérer leur flux de travail

Prix de StoryChief :

Individuels: A partir de 40$ par mois

A partir de 40$ par mois Équipe de marketing : À partir de 220 $ par mois pour 4 utilisateurs

À partir de 220 $ par mois pour 4 utilisateurs Équipe d'éditeurs: À partir de 900$ par mois pour 10 utilisateurs

À partir de 900$ par mois pour 10 utilisateurs Agences: À partir de 440 $ par mois pour 3 espaces de travail (4 utilisateurs par espace de travail)

StoryChief évaluations et critiques :

G2: 4.6/5 (30+ reviews)

4.6/5 (30+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

10. ContentStudio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/contentstudio-content-planner-example.png contentstudio exemple de planificateur de contenu /$$$img/

Via ContentStudio ContentStudio est un outil de médias sociaux tout-en-un conçu pour aider les agences et les équipes marketing à planifier, gérer et se développer. Une fonctionnalité robuste de calendrier de contenu est complétée par une IA assistant de rédaction et de la boîte réception, afin que les équipes puissent gagner du temps et de rationaliser leur travail. Préparez et publiez différents types de contenu sur vos profils sociaux, obtenez des indications sur le moment où il faut publier et gérez les files d'attente de publication pour que votre calendrier ne soit pas vide.

Les meilleures fonctionnalités de ContentStudio :

Construisez vos forfaits de contenu dans un calendrier de contenu interactif et partageable

Créez des pipelines de contenu et des files d'attente basées sur des sujets personnalisés

Accélérer les approbations de contenu afin d'accélérer le processus pour les spécialistes du marketing des médias sociaux

Utilisez l'automatisation pour que votre calendrier de contenu soit toujours rempli de posts pertinents sur les médias sociaux

Limites de ContentStudio :

Les fonctions sur l'application mobile peuvent être plus limitées que l'expérience sur le bureau

Certains utilisateurs aimeraient avoir plus d'informations disponibles grâce à l'analyse

Prix de ContentStudio :

Starter: 25 $ par mois pour 1 utilisateur

25 $ par mois pour 1 utilisateur Pro: 49 $ par mois pour 2 utilisateurs

49 $ par mois pour 2 utilisateurs Agence: 99$ par mois pour 5 utilisateurs

G2: 4.6/5 (300+ commentaires)

4.6/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (600+ commentaires)

Qui bénéficie de l'utilisation d'outils de calendrier de contenu ?

Les équipes de marketing: Les calendriers de contenu sont essentiels pour les équipes de marketing afin de s'assurer que leur contenu est publié à temps et de manière cohérente. Ce document présente l'échéancier, les sujets, les mots-clés et toute autre information nécessaire liée à un projet.

Businesses: Les calendriers de contenu permettent aux entreprises de planifier leur contenu et de s'assurer que tous les membres de l'équipe sont alignés sur les objectifs du projet. Ce document les aide à suivre la progression et à s'assurer que toutes les parties prenantes sont au courant des changements ou des mises à jour nécessaires au projet.

Commencez à planifier votre contenu avec le logiciel Calendrier de contenu

Disposer du bon logiciel de calendrier de contenu peut vous faire gagner du temps, accélérer votre flux de travail et faciliter la collaboration. Que vous ayez besoin d'un calendrier éditorial pour votre empire de l'édition ou d'un

calendrier des médias sociaux pour votre marque

ces outils peuvent faciliter la publication. 🙌

Si vous êtes à la recherche d'un outil qui vous aide non seulement à garder le cap sur vos objectifs en matière de stratégie de contenu, mais aussi sur la gestion de projet et la collaboration, essayez ClickUp. Contactez notre équipe ou

