10 meilleures plateformes logicielles de marketing de contenu en 2024

Lorsque vous créez une entreprise, vous avez l'impression d'être toujours à la course pour attirer l'attention de vos clients. Si des produits et des services de qualité vous donnent une longueur d'avance, vous avez besoin de solides stratégies de marketing pour dépasser vos concurrents. 🏁

Les clients sont plus susceptibles de se sentir connectés à une marque s'ils trouvent son contenu, tel que des blogs, des infographies et des les messages sur les médias sociaux engageants et utiles.

Pour toute entreprise, la clé de la maintenance d'une hygiène de contenu saine est enracinée dans son logiciel de marketing de contenu. Avec le bon produit, vous pouvez générer des campagnes marketing à l'épreuve des balles, suivre la réponse de l'audience, mesurer le retour sur investissement et convertissez les prospects en clients !

Nous avons compilé une liste des 10 meilleurs logiciels de marketing de contenu dans ce guide. Creusez en profondeur dans leurs fonctionnalités et leurs prix et trouvez la meilleure solution pour.. dynamiser votre marque visibilité !

Que faut-il rechercher dans un logiciel de marketing de contenu ?

Pour qu'une plateforme logicielle de marketing de contenu soit performante, elle doit offrir :

L'évolutivité : Le logiciel doit être en mesure d'assister la montée en charge pour s'adapter à des stratégies de marketing de contenu plus complexes Options de rédaction et de collaboration : Toutes les solutions de marketing de contenu ne..n'assistent pas toutes la production de contenumais les meilleures options de plateformes de marketing de contenu le font. Des fonctionnalités telles que la modification en cours, les fils de commentaires et les tableaux blancs permettent à votre équipe dede réfléchir et de collaborer sur des idées ensemble Fonctionnalités d'Automatisation : Il devrait vous permettre d'automatiser les tâches répétitives telles que les publications sur les médias sociaux, l'entonnoir de prospects à partir de formulaires Web et l'envoi d'e-mails pour les conversions Intégration : Les meilleurs produits s'intègrent bien avecle marketing de contenu populaire, l'analyseetgestion de la relation client (CRM) les outils Traçabilité : L'outil doit permettre un suivi sans faille des calendriers de contenu, des délais de publication et des flux de travail d'approbation Modèles intégrés : Il devrait offrir des modèles utiles pour le positionnement de la marque,les lignes directrices de la marqueles pages d'atterrissage et les pages de vente, etles forfaits de communication7. Outils d'analyse et de référencement : Il doit vous donner des indications sur la santé de votre contenu grâce à des indicateurs tels que la visibilité, le taux de clics, etc.

Les 10 meilleurs outils de marketing de contenu à utiliser en 2024

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Vous souhaitez une solution tout-en-un pour le brainstorming, le forfait et l'exécution des campagnes multicanal ? campagnes de marketing multicanal ? Ne cherchez pas plus loin que ClickUp ! La plateforme dispose d'outils de marketing de contenu intégrés, mais vous pouvez vous connecter avec vos applications de marketing et de référencement favorites grâce à l'effortless Intégrations ClickUp !

La plateforme offre des options de collaboration inégalées pour les spécialistes du marketing de contenu avec :

Tableaux blancs ClickUp : Visualiserles forfaits des projets et créer des tâches directement à partir du Tableau

Documents ClickUp : Collaborez à la rédaction de documents internes et à la publication de matériel dans différents domainesde travail et centralisez vos efforts de marketing

Révision :Échangez un retour d'information organisé grâce aux commentaires de révision et accélérez le processus d'approbation

Regarder générer du contenu automatisé pour les e-mails, les blogs et les médias sociaux... C'est vraiment facile avec ClickUp IA , un assistant de rédaction hautement fonctionnel. Utilisez-le pour rédiger des contenus pertinents et utiles, tels que des articles de blog et des équipes commerciales. Il peut également améliorer la qualité de vos textes marketing existants. 🤖

Commencez avec le Modèle de plan de marketing de contenu ClickUp clickUp Content Marketing Plan est une solution complète pour aligner les équipes, élaborer des stratégies et ajuster votre forfait contenu en fonction des indicateurs de performance !

ClickUp meilleures fonctionnalités

Assistance à la gestion des campagnes et à la production créative

Tableaux blancs et documents ClickUp pour la collaboration au sein de l'équipe

Tableaux de bord intuitifs pourgérer les ressources marketing et suivre les calendriers

plus de 1 000 intégrations pour plus d'efficacité

Assistant de rédaction IA pour aider à construire une stratégie de marketing de contenu détaillée

100+ Automatisations pour les tâches de routine

Livrer à n'importe quelle échelle avec une bibliothèque de contenu centralisée

1,000+modèles pour accélérer les processus de marketing* Outil de gestion des actifs numériques pour organiser le contenu interactif

Limites de ClickUp

L'interface peut sembler complexe pour un utilisateur novice

Des décalages occasionnels

Prix de ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contact pour les prix *ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (8 300+ commentaires)

: 4.7/5 (8 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. ContentStudio

Via : ContentStudio ContentStudio est une plateforme de gestion des médias sociaux adaptée aux entreprises et agences de toute taille. Elle offre un calendrier de contenu détaillé avec plusieurs affichages pour visualiser et mapper vos stratégies.

Les options d'automatisation de cette plateforme vous permettent de publier de manière cohérente sur les plateformes de médias sociaux et de maintenir l'élan. Avec le bot IA de ContentStudio, générez des légendes avec les emojis appropriés et créez des images à couper le souffle pour vos campagnes. Essayez la fonctionnalité Workflow Approver pour vous assurer que seul le contenu approprié arrive jusqu'à la publication.

La boîte de réception sociale unifiée de ContentStudio vous permet d'aborder les messages entrants et de les attribuer aux membres de l'équipe. De cette façon, les demandes et préoccupations des clients restent traitées. 📞

Grâce aux options d'analyse et de rapports multicanaux de la plateforme, vous pouvez suivre les indicateurs clés de performance pour affiner votre stratégie marketing.

Les meilleures fonctionnalités de ContentStudio

Outils de marketing de contenu, y compris une fonction decalendrier de contenu détaillé* Une boîte de réception sociale unifiée

Outils de rapports natifs

Options d'automatisation

IA bot pour la curation de contenu

Limites de ContentStudio

La navigation peut être difficile pour les utilisateurs non technophiles

L'assistance client pourrait être plus réactive

Prix de ContentStudio

Débutant : 20$/mois par utilisateur

: 20$/mois par utilisateur Pro : 40$/mois pour deux utilisateurs

: 40$/mois pour deux utilisateurs Agence : 80$/mois pour cinq utilisateurs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (400+ commentaires)

: 4.6/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (600+ commentaires)

3. CloudCampaign

Via : CloudCampaign CloudCampaign est une marque blanche gestion des médias sociaux plateforme bien adaptée comme outil de marketing de contenu. Pour les non-initiés, la marque blanche signifie que vous pouvez réutiliser du contenu produit en masse et l'intégrer à votre propre marque.

Vous créez des campagnes RSS ? CloudCampaign permet l'importation automatique. Vous pouvez importer du contenu en masse à partir de flux RSS en quelques clics et ajouter du contenu pertinent à votre bibliothèque.

Générez des légendes de médias sociaux alimentées par l'IA avec captionAI. Vous pouvez personnaliser le ton et choisir les plateformes sur lesquelles vous publiez en quelques clics. ⌨️

En ce qui concerne la programmation du contenu, CloudCampaign vous permet de personnaliser les éléments suivants des campagnes de goutte-à-goutte et définir des heures de publication par défautpour rationaliser vos efforts et gagner du temps. Avec drag-and-drop scheduling, vous pouvez déposer du contenu dans la bibliothèque d'un client, et l'IA de la plateforme déterminera le moment optimal pour le poster.

Si vous gérez plusieurs clients, vous apprécierez la boîte de réception sociale centralisée de la plateforme et les bibliothèques de contenu en silo pour une navigation intuitive.

Les meilleures fonctionnalités de CloudCampaign

Freelogiciel de marketing en marque blanche sur certains forfaits

Importation automatique de contenu

Gestion centralisée des clients

Intégrations avec des outils tels que Google Analytics et Facebook Ads

Limites de CloudCampaign

La plateforme peut parfois présenter des bogues

Délais potentiels lors de l'accès à l'assistance client

Prix de CloudCampaign

Freelancer : 41 $/mois

: 41 $/mois Studio : 191 $/mois

: 191 $/mois Agence : 291$/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.9/5 (90+ commentaires)

: 4.9/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (100+ commentaires)

4. Buffer

Via : Tampon Vous souhaitez gérer plusieurs canaux marketing à partir d'un seul tableau de bord ? Lancez-vous dans Buffer, une plateforme de marketing de contenu.

Tirez parti du puissant assistant IA de Buffer pour modéliser des contenus pertinents, les traduire en plusieurs langues, expérimenter des approches et rédiger des réponses aux commentaires des clients. L'assistant aide également à garder des subtilités comme le ton et le style cohérents avec votre marque.

Buffer est doté de options de collaboration de premier ordre. Créez des brouillons et affinez le contenu avec votre équipe en temps réel. Ajustez les contrôles d'approbation et d'accès aux médias sociaux en fonction de vos besoins.

Avec Buffer, la création d'un planning de publication et d'un calendrier de contenu est assez simple. Utilisez les fonctions avancées de la plateforme outils de rapports pour mesurer la réussite des campagnes en cours et prendre des décisions intelligentes à l'avenir. 💡

Meilleures fonctionnalités de Buffer

Curation de contenu basée sur l'IA

Tableau de bord complet avec des contrôles pratiques

Analyses avancées pour mesurer les performances

Calendrier de contenu facile à utiliser

Limites de Buffer

Les performances de la plateforme peuvent diminuer lorsque plusieurs photos sont téléchargées simultanément

Certains utilisateurs ont trouvé la tarification trop élevée

Prix de Buffer

Free : $0

: $0 Essentiels : 5$/mois pour un canal

: 5$/mois pour un canal Teams : 10$/mois pour un canal

: 10$/mois pour un canal Agence : 100 $/mois pour 10 canaux

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (950+ commentaires)

: 4.3/5 (950+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 400+ commentaires)

5. PathFactory

Via : PathFactory Choisissez la bonne voie vers des stratégies personnalisées de marketing de contenu B2B avec l'intelligence de contenu alimentée par l'IA de PathFactory ! 🦾

La véritable force de PathFactory réside dans des options d'analyse de contenu uniques - éloignez-vous des indicateurs quotidiens (comme les pages affichées, les ouvertures et les clics) et concentrez-vous sur la consommation de contenu. La plateforme vous permet d'analyser le comportement des acheteurs grâce aux taux de Binge et aux types d'actifs.

Ces indicateurs vous aident à adapter des recommandations hyper-personnalisées à vos profils d'acheteurs et à vous assurer qu'il y a quelque chose d'intéressant pour chaque groupe. Vous pouvez également reconnaître les angles morts potentiels du marketing et fournir du contenu futur avec une approche plus intentionnelle.

PathFactory permet d'identifier facilement la position d'un individu sur l'échelle des plan du parcours du client afin que les lecteurs n'aient aucun mal à accéder à un contenu soigneusement sélectionné.

Les meilleures fonctionnalités de PathFactory

Focus sur le marketing de contenu B2B

Outils d'IA

Indicateurs de consommation de contenu

Recommandations hyper-personnalisées pour l'audience

Les limites de PathFactory

Certains utilisateurs trouvent l'interface un peu désuète

Options de personnalisation limitées par rapport à d'autres plateformes de marketing de contenu

Prix de PathFactory

Contact pour les prix

G2 : 4.4/5 (150+ commentaires)

: 4.4/5 (150+ commentaires) TrustRadius : 8.5/10 (200+ avis)

6. Kapost

Via : Kapost Superchargez votre processus de développement de projet et tenez votre équipe au courant des mises à jour grâce à Kapost d'Upland ! 💪

Kapost est un contenu logiciel d'exploitation qui vous aide à classer les éléments en fonction de critères spécifiques tels que le buyer persona, l'étape d'achat et la gamme de produits. L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est le calendrier éditorial, qui offre des options de filtrage exceptionnelles. Triez le contenu en fonction de l'emplacement, de l'heure, de l'auteur et de la campagne pour identifier les les surcharges de capacité ou des chevauchements de tâches.

Kapost est également livré avec des analyses de production pour assister les organisations qui ont des délais de contenu stricts. Vous pouvez coordonner les horaires des équipes en fonction de l'investissement en temps pour chaque tâche.

D'autres options que vous apprécierez sont la modification en cours collaborative, la duplication du contenu (pour faciliter la traduction dans plusieurs langues) et l'affectation des tâches pour la production, l'approbation et la publication. Kapost s'intègre à des centaines d'applications telles que Salesforce, HubSpot hootsuite et Google Analytics pour des flux de travail plus rationnels.

Kapost meilleures fonctionnalités

Calendrier éditorial avec tri avancé

Analyse de la productivité

Assistance à la modification en cours

Intégration avec les plateformes CMS et CRM

Limites de Kapost

Les intégrations avec certains outils universels ne sont pas disponibles

Le flux d'activité peut être encombré par de multiples messages

Prix de Kapost

Contact pour les prix

G2 : 4/5 (40+ commentaires)

: 4/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (10+ commentaires)

Learn about logiciel de marketing de produits logiciel de marketing de produits _logiciel de marketing de produits !

7. Hemingway Éditeur

Via : Éditeur Hemingway Que peut-on attendre d'une plateforme portant le nom d'un maître de l'écrit, Ernest Hemingway ? 🖊️

Assez prévisible - l'éditeur Hemingway est conçu pour peaufiner votre contenu et le rendre plus compréhensible !

Il ne s'agit pas d'un outil de vérification grammaticale avancé, mais il se concentre davantage sur la détection des erreurs qui affectent la lisibilité et le style de votre contenu.

L'utilisation de l'outil gratuit est incroyablement simple. Collez votre texte dans l'éditeur et le programme met en évidence les parties de votre texte avec différentes couleurs.

Chaque couleur correspond à un problème particulier - par exemple, le bleu clair signale les adverbes, tandis que le vert signale les passives. L'interface vous indique si le nombre d'adverbes et de passifs dans votre texte est acceptable. Elle signale également les mots complexes et les phrases difficiles à lire qui peuvent nuire à la lisibilité du contenu pour votre public cible.

La plateforme offre également diverses options de mise en forme du texte et vous permet de personnaliser les titres et d'intégrer des liens à votre texte. Grâce à des intégrations telles que WordPress et Medium, vous pouvez publier votre contenu directement depuis l'éditeur.

Meilleures fonctionnalités de l'éditeur Hemingway

Interface simple

Offre des options de mise en forme du texte

Détermine la lisibilité d'un texte

Repère les phrases difficiles à lire

Limites de l'éditeur Hemingway

Absence d'outils marketing ou de gestion de projet marketing

Pas d'options de correction grammaticale

Prix de l'éditeur Hemingway

**L'éditeur en ligne est gratuit

Version bureau : 19,99 $ (paiement unique)

Hemingway éditeur évaluations et critiques

G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

: 4.4/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (10+ commentaires)

8. BuzzSumo

Via : BuzzSumo La recherche est l'étape fondamentale pour générer un contenu pertinent et engageant. Avec BuzzSumo, votre équipe marketing peut mettre son chapeau de détective et explorer les vastes profondeurs d'Internet à la recherche d'opportunités de contenu ! 🕵️

BuzzSumo se concentre sur quatre domaines :

Découverte de contenu Recherche de contenu Surveillance des médias Recherche d'influenceurs

Utilisez la plateforme pour garder un œil sur vos concurrents, voir où et à quelle fréquence votre marque est mentionnée, et vérifier les dernières nouvelles du secteur. Grâce aux Alertes BuzzSumo, vous serez averti dès qu'un éditeur, un influenceur ou un journaliste spécifique publie quelque chose.

La plateforme est une centrale d'analyse des tendances. Vous pouvez filtrer les histoires en fonction des scores de tendance, identifier le prochain grand succès et l'utiliser pour votre contenu. BuzzSumo propose des filtres géographiques avancés afin que vous puissiez adapter votre contenu à une zone particulière.

Les meilleures fonctionnalités de BuzzSumo

Options de découverte de contenu riches

Alertes personnalisables pour être averti lorsque quelqu'un publie un article

Suivi des tendances de contenu

Options de filtrage géographique

Limites de BuzzSumo

L'interface utilisateur pourrait être améliorée

Le prix peut être trop élevé pour certains utilisateurs

Prix de BuzzSumo

Basique : 95 $/mois par utilisateur

: 95 $/mois par utilisateur Création de contenu : 199 $/mois pour cinq utilisateurs

: 199 $/mois pour cinq utilisateurs RP & Comms : 199 $/mois pour cinq utilisateurs

: 199 $/mois pour cinq utilisateurs Suite : 399 $/mois pour 10 utilisateurs

: 399 $/mois pour 10 utilisateurs Enterprise : 999 $/mois pour 30 utilisateurs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (130+ commentaires)

9. Uberflip

Via : Uberflip Uberflip est une plateforme d'expérience de contenu (CEP) populaire qui vous aide à créer du contenu curaté en fonction du parcours de l'acheteur et à le rendre prêt pour la vente plus rapidement.

Faites passer la personnalisation du contenu au niveau supérieur avec Uberflip IA. Cet outil exploite les données d'intention des acheteurs et l'apprentissage automatique pour servir des recommandations de contenu adaptées à vos leads et clients actuels.

Uberflip vous permet de centraliser, d'étiqueter, de filtrer et d'organiser tout votre contenu dans un hub unique. Lorsque vous imaginez une stratégie marketing, il vous suffit d'aller dans le hub et de faire tourner le contenu existant pour créer des flux personnalisés pour votre audience.

Grâce aux options d'analyse d'Uberflip, vous pouvez découvrir :

Quels sont les canaux de marketing qui apportent le plus d'engagement de la part des clients Quels types de contenu influencent le plus le cycle commercial

Sur la base des données collectées, reconstruisez vos futures stratégies de contenu en toute confiance et épatez votre public !

Les meilleures fonctionnalités d'Uberflip

Hub de contenu centralisé pour créer des flux de contenu

Options d'analyse perspicace

Recommandations de contenu personnalisées grâce à l'IA d'Uberflip

Identification des parcours d'achat

Limites d'Uberflip

La fonctionnalité de recherche pourrait bénéficier d'une mise à jour

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix d'Uberflip

Contact pour les prix

G2 : 4.3/5 (200+ commentaires)

: 4.3/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (150+ commentaires)

10. Semrush

Via : Semrush Semrush est la crème de la crème des logiciels de marketing de contenu - il offre une foule de fonctionnalités pour rechercher, créer et analyser du contenu et offrir une expérience riche à votre public.

Commençons par le Générateur d'idées de contenu de la plateforme et découvrons les sujets tendance en fonction du classement. Vous pouvez également explorer des idées de contenu spécifiques à un emplacement et verrouiller des titres avec un potentiel d'engagement sain.

Une fois que vous avez terminé vos recherches et généré votre contenu, utilisez le Vérificateur de contenu SEO de la plateforme pour analyser la lisibilité, le ton et l'originalité du texte. Examinez votre contenu à la recherche de problèmes tels que le bourrage de mots clés et les liens de mauvaise qualité, et comparez-le à d'autres pages de classement.

Semrush s'accompagne d'un outil complet de MARKETING CALENDAR pour planifier votre contenu et identifier les goulets d'étranglement. Paramètres des objectifs hebdomadaires et des échéances, créez des activités récurrentes et supervisez les performances de votre campagne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ! ⌚

Les meilleures fonctionnalités de Semrush

Générateur d'idées de contenu pour découvrir des sujets pertinents

Calendrier marketing multifonctionnel

Vérifie la lisibilité, les scores SEO, le ton et le style d'un texte

Analyse des concurrents disponible

Limites de Semrush

Certains utilisateurs ont mentionné que les algorithmes de mesure du trafic devraient être mis à jour

Le prix de la plateforme pourrait être élevé pour les petites entreprises

Prix de Semrush

Pro : 108,33 $/mois (jusqu'à cinq projets)

: 108,33 $/mois (jusqu'à cinq projets) Guru : 208,33$/mois (jusqu'à 15 projets)

: 208,33$/mois (jusqu'à 15 projets) Business : 416,66 $/mois (jusqu'à 40 projets)

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (1,500+ commentaires)

: 4.5/5 (1,500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

Logiciel de marketing de contenu : Passez de l'insipide à la marque avec ClickUp

Le marketing de contenu est un marathon, pas un sprint. Il nécessite un travail d'équipe cohérent, une expertise et un travail en coulisses.

Essayez ClickUp pour vous aider à résoudre les problèmes de votre stratégie actuelle et produire des actions personnalisées rentables. Ce n'est qu'une question de temps avant que vos consommateurs cibles ne deviennent accros et n'en redemandent !