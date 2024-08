Qu'est-ce que la gestion des campagnes de marketing (avec des exemples et des modèles) ?

"Faites-le"

En 1988, une agence de publicité nouvellement créée a inventé ce slogan pour son premier client, une petite entreprise de vêtements de sport de l'Oregon appelée Nike. Surprise, surprise : le campagne de marketing a connu un succès immédiat.

La phrase est certes accrocheuse, mais ce n'est pas la seule raison de la réussite de la campagne publicitaire. L'agence a également bien choisi son moment.

Effacées, les campagnes de marketing sont importantes, mais leur gestion peut sembler décourageante pour les agences. Comment faire pour équilibrer les campagnes entre les différents clients ? À faire en sorte de garder le contrôle sur les campagnes sans être en interne ?

Pas de panique !

Dans ce guide sur la gestion des campagnes de marketing, nous aborderons tout ce que vous devez savoir pour mener à bien des campagnes pour vos clients, du début à la fin.

Qu'est-ce que la gestion des campagnes de marketing ?

La gestion des campagnes marketing est le processus de planification, d'exécution et de suivi des efforts marketing stratégiques. Elle comprend toutes les tâches nécessaires à l'organisation, au lancement et à l'évaluation d'une campagne de marketing tout au long de son cycle de vie, de la stratégie à la du coup d'envoi au post-mortem .

Si vous gérez des campagnes de marketing pour des clients dans le cadre d'un paramètre d'agence, vous êtes probablement responsable d'éléments tels que :

Définirla stratégie marketing* Réaliser des études de marché pour connaître le public cible

Aider les clients à déterminer et à gérer leur budget marketing

Élaborer et gérer un calendrier de contenu

Renforcer la reconnaissance de la marque de vos clients par le biais du contenu et de la communicationmarketing des médias sociaux* Création de graphiques et de vidéos visuellement étonnants véhiculant le message de vos clients pour les publicités

ClickUp Objectifs fonctionnalité Blog CTA

Éléments clés Gestion de la campagne marketing Planification

Dans le cadre de gestion de projet marketing vous devez définir tous les éléments dont la campagne de marketing de vos clients a besoin pour réussir.

Voici six éléments clés sur lesquels il convient de se concentrer lorsque le forfait des campagnes de marketing pour les clients :

Public : _À qui s'adresse votre marketing ? Le public cible de votre client déterminera les messages qui trouveront un écho, les canaux de communication à utiliser, etc atteindre ce public et les formes de contenu les plus utilisées par ce public. Objectifs marketing et OKRs: Pourquoi menez-vous une campagne ? Des objectifs clairs permettent de responsabiliser votre équipe lorsqu'elle travaille sur des projets clients. Et avec des OKR bien définis, vous disposez d'un moyen de suivre la progression de votre équipe vers ces objectifs. Ces indicateurs permettent à votre équipe et à vos clients de savoir ce que vous faites, pourquoi vous le faites et quelle est l'efficacité de vos efforts. Budget: Le budget de la campagne de marketing de votre client fixe un paramètre concret sur le montant que vous ou votre client pouvez dépenser pour cette initiative spécifique. Bien que vous ne souhaitiez pas que les budgets des clients écrasent la créativité, utilisez le montant pour évaluer si les idées de votre équipe pour la campagne sont réalisables. Activités de marketing: _Quel type de campagne allez-vous créer pour votre client ? Cette question est clé pour déterminerl'allocation des ressources, attendueproduits livrableset les échéanciers. Un spot publicitaire télévisé nécessitera beaucoup plus de ressources qu'une campagne de lettres d'information par e-mail. Le type de campagne de marketing que vous menez dépend également des canaux que vous utilisez pour atteindre le public cible de votre client. Par exemple, si vous souhaitezvous adresser à la génération Z, les campagnes de marketing sur les médias sociaux sur des plateformes de vidéos de courte durée comme TikTok sont la voie à suivre. Échéancier: Combien de temps faudra-t-il pour planifier et exécuter la campagne de votre client, et quand votre message sera-t-il le plus efficace ? Fixez une date de début et une date de fin pour votre campagne, et forfaiter les paramètres appropriés sur une feuille de route échéancier . Si vous annoncez des soldes pour la rentrée scolaire aux États-Unis, vous souhaiterez probablement mener la campagne de la fin juillet à la mi-août. Le forfait doit commencer au plus tard en juin, tous les éléments livrables doivent être terminés à la mi-juillet, et vous évaluerez les résultats de la campagne en septembre. Équipe: Comme les Avengers, vous devrez constituer une équipe de rêve composée de collaborateurs de votre agence (rédacteurs, concepteurs, etc.) capables de s'atteler à chacune des tâches figurant sur la liste de votre campagne de marketing. Tenez compte des paramètres de compétences des membres de l'équipe et de leur disponibilité lorsque vous choisissez votre groupe.

Bonus: Logiciel de gestion de la marque & Outils de marketing IA

7 étapes pour une gestion de campagne marketing à fort impact

Pour montrer comment la gestion des campagnes de marketing fonctionne dans la pratique, imaginons que vous êtes responsable du marketing dans une.. média social agence de marketing. Votre client est MySkinDoc, une startup en pleine croissance ; son produit est une application de télésanté qui connecte à distance des dermatologues agréés avec des patients. Le client vous a engagé pour mener une campagne de médias sociaux (que l'on espère virale) qui.. augmente la notoriété de sa marque .

Décomposons votre stratégie de gestion des campagnes de marketing en sept étapes réalisables.

1. Comprendre votre cible 🙋

La réussite d'une campagne dépend de sa résonance avec le public cible de la marque. En tant qu'agence, vous devez creuser les recherches sur les clients clés de votre client avant de plonger dans la création de la campagne.

Posez ces questions pour entrer dans la tête du public cible et lui faire du marketing plus efficacement :

Qui bénéficie le plus du produit ou du service de votre client ?

Quels sont les souhaits, les intérêts et les comportements de la cible ?

Quelles sont les difficultés rencontrées par le public et comment votre client peut-il les résoudre ?

À quel stade de l'entonnoir marketing se trouve le destinataire cible de cette campagne : en haut (sensibilisation), au milieu (considération) ou en bas (achat) ?

Pour répondre à ces questions, vous et votre équipe devrez probablement faire une étude de marché et une segmentation du public. Demandez au client s'il a des personas d'acheteurs ou de profils de clients idéaux qu'ils peuvent partager pour compléter cette recherche.

Les sondages réalisés auprès du client vous aident également à comprendre sa cible et ses besoins, ce qui facilitera votre processus de gestion des campagnes de marketing.

Exemple de réponses: Les personnes qui s'inscriraient à MySkinDoc :

Sont des individus souffrant de problèmes de peau qui ne peuvent ou ne veulent pas se rendre en personne chez un dermatologue

Veulent avoir une peau claire et saine et utilisent les médias sociaux pour suivre des marques qui correspondent à leurs intérêts

Ils sont peut-être gênés par leur apparence et ne sont pas sûrs des options qui s'offrent à eux en dehors d'une consultation médicale en personne ; MySkinDoc peut les mettre en relation avec un dermatologue à distance, sans jugement

Sont encore dans le top-funnel à ce stade et commencent à connaître MySkinDoc ; vous voulez qu'ils choisissent de rester en connexion avec votre client en appuyant sur le bouton "Suivre"

2. Définir des objectifs et des types de campagnes spécifiques 🎯

À quoi le client veut-il parvenir avec cette campagne, et quel type de campagne correspondra le mieux à cet objectif ?

Les clients ont généralement une idée générale de leurs objectifs et de ce à quoi ils pensent que la campagne devrait ressembler. Votre tâche consiste à être plus précis afin qu'il n'y ait pas de surprise quant à ce qui sera livré. Examinez cette liste d'objectifs et de types de campagnes de marketing possibles :

Augmenter le nombre d'inscriptions aux essais gratuits: Lancer des publicités payantes dans les médias sociaux en ciblant les clients potentiels sur LinkedIn et Twitter

Lancer des publicités payantes dans les médias sociaux en ciblant les clients potentiels sur LinkedIn et Twitter Succès lancer un nouveau produit fonctionnalité : Créez des pages d'atterrissage fraîches et passionnantes et rédigez des communiqués de presse à publier sur Hacker News

lancer un nouveau produit fonctionnalité : Créez des pages d'atterrissage fraîches et passionnantes et rédigez des communiqués de presse à publier sur Hacker News Drive sales : Lancez une campagne de marketing par e-mail qui rappelle aux gens qu'ils ont abandonné leur panier dans les 24 heures suivant leur départ de votre site Web

: Lancez une campagne de marketing par e-mail qui rappelle aux gens qu'ils ont abandonné leur panier dans les 24 heures suivant leur départ de votre site Web Augmenter le trafic sur le site web et améliorer la portée organique : Créez une série de listicles SEO qui se classent sur la page n°1 des résultats des moteurs de recherche d'ici la fin de l'année avec des listicles " meilleur produit/logiciel/outil ".

Exemple: Revenons à notre exemple de MySkinDoc. Il s'agit d'un produit assez nouveau, l'équipe de l'entreprise souhaite donc accroître la notoriété de la marque par le biais d'une série de publicités payantes sur Twitter, Instagram et TikTok. Vous avez prévu d'attirer l'attention des utilisateurs de médias sociaux en montrant des photos et des vidéos "avant" et "après" de véritables utilisateurs de MySkinDoc.

3. Établir des indicateurs pour mesurer la réussite 🔢

Une fois que vous savez ce que la campagne marketing de votre client doit accomplir, vous pouvez alors décider de la manière dont vous évaluerez l'efficacité de la campagne. Indicateurs clés de performance marketing doivent être directement liés à la manière dont la campagne de marketing atteint les objets du client que vous avez définis à l'étape 2.

Rassemblez tout votre travail dans un aperçu de haut niveau grâce aux tableaux de bord

Voici quelques exemples d'indicateurs marketing que vous pouvez utiliser pour mesurer la réussite en fonction des objectifs de votre client :

Pour lancer de nouveaux produits et générer des revenus: Taux de discussion, taux de clics sur les e-mails, prospects qualifiés, nouvelles inscriptions, ventes incitatives, ROI

Taux de discussion, taux de clics sur les e-mails, prospects qualifiés, nouvelles inscriptions, ventes incitatives, ROI Pour générer du trafic: Classement des mots-clés, autorité du domaine, trafic de recherche organique, nombre total de pages vues, nombre de visiteurs uniques, taux de rebond, coût des campagnes de paiement au clic

Classement des mots-clés, autorité du domaine, trafic de recherche organique, nombre total de pages vues, nombre de visiteurs uniques, taux de rebond, coût des campagnes de paiement au clic Pour la notoriété de la marque: Sentiment des utilisateurs, indicateurs d'engagement dans les médias sociaux, affichages sur YouTube, mentions sur les médias sociaux ou dans la presse, volume de recherche pour les mots-clés de la marque

Sentiment des utilisateurs, indicateurs d'engagement dans les médias sociaux, affichages sur YouTube, mentions sur les médias sociaux ou dans la presse, volume de recherche pour les mots-clés de la marque Pour les évènements: Nombre total d'inscriptions ou de ventes de billets, nombre total de participants, prospects qualifiés, taux d'acquisition de clients

Exemple: Augmenter les abonnés et l'engagement sur les médias sociaux, MoM, de 100% sur tous les canaux (Impressions et likes sur Twitter, likes et commentaires sur Instagram et TikTok).

4. Identifiez vos ressources disponibles ✔️

Lors du forfait de la campagne marketing de votre client, déterminez quelles personnes de votre agence ont les compétences et la disponibilité nécessaires pour les tâches à accomplir. À partir de là, votre stratégie de gestion de la campagne de marketing doit fournir à ces personnes des échéanciers et des délais pour les aider à maintenir le projet sur la bonne voie.

En plus des membres de l'équipe, déterminez les outils ou l'équipement dont vous avez besoin pour vos campagnes, comme les outils d'automatisation du marketing et l'accès au CRM et à Google Analytics de votre client. Superbe logiciel de gestion de campagne comme ClickUp vous aide à suivre toutes vos campagnes et leurs listes d'À faire, en veillant à ce que votre équipe respecte toutes les échéances.

Utilisez la vue Charge de travail de ClickUp pour savoir qui est en avance ou en retard et faites facilement glisser les tâches pour réaffecter les ressources

Veillez également à garder à l'esprit le budget alloué à la campagne de marketing de votre client afin de ne pas dépasser les ressources.

Exemple: Vous allez affecter trois gestionnaires de marketing des médias sociaux à ce projet, Sam, Lydia et Marco. Chacun d'entre eux a de l'expérience dans la gestion de campagnes sur Twitter, Instagram et TikTok, respectivement. Vous créerez des actifs dans Canva et Final Cut Pro et programmerez des posts via Hootsuite. Le budget de cette campagne est de 15 000 $.

5. Préparez le projet de votre campagne sur un échéancier 📅

Créez un calendrier de contenu pour clarifier les jalons et gérer les attentes entre votre agence et vos clients. Vous ou votre responsable de campagne marketing pouvez détenir le calendrier de contenu dans une simple feuille de calcul ou, mieux encore, en collaboration outils de gestion de projet comme ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/Release-2.79-Accueil-Calendrier.gif clickUp Accueil /$$img/

Utilisez la vue Calendrier de ClickUp Accueil pour créer des tâches, ajouter des réunions ou surveiller simultanément votre liste de tâches

Exemple: Votre campagne pour MySkinDoc consiste en un texte pour les médias sociaux et des actifs pour le marketing sur Twitter, TikTok et Instagram :

Les campagnes Twitter, TikTok et Instagram de MySkinDoc se dérouleront du 1er octobre au 31 décembre

Votre agence rédigera tous les éléments livrables au moins deux semaines avant leur date d'échéance, et l'équipe marketing de MySkinDoc fournira des commentaires ou des approbations dans un délai d'une semaine après la livraison

Votre équipe planifiera chaque publication sur les médias sociaux dans Sprout Social, en suivant leurs bonnes pratiques pour les éléments suivantsle meilleur moment pour publier sur chaque plateforme* Vous allez mapper vos échéances pour chaque action sur un calendrier de contenu et l'assigner à la personne responsable, par exemple, Sam doit rédiger un texte pour Twitter d'ici le 9 septembre, Calendrier doit tourner et modifier les TikToks d'ici le 14 septembre, etc.

6. Exécutez votre forfait 🏃

Le forfait d'une campagne de marketing est comme la préparation d'une fusée pour le lancement : s'assurer qu'il y a suffisamment de carburant et les bons astronautes à bord. Exécuter votre campagne, c'est appuyer sur le bouton "décollage" et s'assurer que la fusée garde le cap, en visant la lune !

Pour maintenir l'élan à cette étape, vérifiez que les membres de l'équipe produisent les éléments livrables dans les délais impartis. Encouragez tout le monde à respecter le forfait établi, mais soyez prêt à faire face à des imprévus, comme des clients qui modifient la portée du projet en cours de route. Sinon, la fusée de votre campagne risque de s'écraser sans crier gare !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Convertissez les commentaires en tâches ClickUp ou attribuez-les à l'équipe /$$$img/

Convertir les commentaires en tâches ClickUp ou les assigner pour transformer instantanément les pensées en éléments d'action

Communiquez régulièrement avec votre client afin de vous assurer que toutes les tâches sont effectuées parties prenantes -y compris le responsable de la campagne de marketing - sont en phase avec les attentes et les éventuelles répercussions sur les délais. Ne modifiez l'échéancier de votre campagne et les produits à livrer qu'en cas d'absolue nécessité. N'oubliez pas que les retards rendent difficile le respect du budget de la campagne et qu'ils introduisent souvent de nouveaux problèmes une dérive du champ d'application .

Exemple: Votre équipe fait du bon travail. Elle a respecté tous les délais et MySkinDoc a approuvé toutes vos versions préliminaires sans aucun commentaire. Mais Sam a eu un accident de ski pendant le week-end et sera absent du bureau pour le reste de votre campagne de marketing.

Vous allez devoir trouver un nouveau membre de l'équipe qui pourra prendre en charge la gestion de la campagne Twitter. Heureusement, Po est disponible pour vous aider sur les différentes plateformes de médias sociaux. Comme il est nouveau sur le compte, ses premiers messages ne s'adressent pas à la cible de MySkinDoc. Le client lui fait part de ses commentaires, et les révisions qui s'ensuivent ainsi que le processus d'approbation finale entraînent des retards dans votre calendrier de publication sur Twitter.

Affichez votre charge de travail en fonction des tâches restant à accomplir sur votre chemin critique en activant/désactivant un seul bouton dans ClickUp !

Il existe quelques moyens d'anticiper toutes ces perturbations inattendues. Tout d'abord, informez immédiatement votre client de la situation de Sam.

Demandez-lui de faire preuve de patience pendant que Po apprend les ficelles du métier. Ajustez votre échéancier et votre calendrier de contenu pour tenir compte du temps dont il a besoin pour s'intégrer correctement au compte. Enfin, demandez à Lydia et Marco de donner un coup de main à Po pour qu'il puisse mieux comprendre les besoins de MySkinDoc dès que possible.

7. Monitor KPIs 📈

Utilisez les KPI que vous avez déjà définis à l'étape 3 pour évaluer les performances de la campagne.

Si votre campagne ne fait pas aussi bien que prévu, vous devez faire grimper ces nombres !

Faites un brainstorming en interne pour trouver des idées sur la façon de booster vos indicateurs. Peut-être que la publicité Instagram avait besoin d'une image plus colorée, ou que la légende avait besoin d'être raccourcie. Gardez vos clients dans la boucle du processus de gestion de la campagne et obtenez leur approbation pour tout changement de stratégie marketing ou de délais.

Faites un remue-méninges et dessinez un formulaire gratuit Carte mentale en mode vierge dans ClickUp

Exemple: Au début de votre campagne, le compte Twitter de MySkinDoc ne comptait que 30 abonnés. L'objectif était de doubler le nombre d'abonnés chaque mois. En octobre, le compte a gagné 40 abonnés, dépassant ainsi votre objectif, mais il n'a gagné que 50 abonnés en novembre. Pour décembre, comment pouvez-vous vous assurer de passer de 120 à 240 abonnés ?

Les cadeaux sont un excellent moyen de stimuler l'engagement sur Twitter. Vous demandez à MySkinDoc s'il peut organiser une promotion en offrant une consultation gratuite avec l'un des dermatologues de sa plateforme à un abonné Twitter chanceux. Le client accepte et Mon travail consiste à promouvoir ce cadeau sur Twitter.

Rapidement, le compte Twitter gagne des abonnés intéressés par cette consultation gratuite. Même s'ils ne suivent plus après la fin de la campagne, vous vous êtes assuré d'avoir atteint vos KPI et de toucher directement des personnes faisant partie de la cible de MySkinDoc pour le reste du mois de décembre.

Les avantages d'une bonne gestion des campagnes de marketing

Tout agence de marketing leader peut vous dire qu'une campagne comporte de nombreux éléments mobiles. Mon travail consiste à faire travailler les différents services pour créer produits livrables . Et il y a de multiples échéances à suivre tout en tenant les clients au courant de la progression. Disons simplement que la liste est longue.

Mais l'objectif est de rendre tous ces éléments mobiles plus prévisibles. Grâce à la gestion des campagnes de marketing, les membres de l'équipe de votre agence peuvent respirer parce qu'ils savent :

Quelles sont leurs responsabilités

La date d'échéance de leurs livrables

Où trouver les commentaires des clients

La gestion des campagnes de marketing permet aux membres de l'équipe de votre agence de livrer la campagne dans les délais et d'atteindre les objectifs de votre client, tout en positionnant votre agence comme un partenaire stratégique plutôt que comme un simple fournisseur.

Créez des objectifs de haut niveau avec les Objectifs dans ClickUp, puis décomposez-les en cibles plus petites pour suivre votre progression

Les clients veulent des campagnes de marketing de haute qualité, qui arrivent à temps et donnent des résultats tangibles. À défaut de garantir ces résultats, une gestion efficace des campagnes de marketing les rend plus accessibles.

Une bonne gestion de campagne au sein de votre agence pourrait ressembler à ce qui suit :

Les responsables de compte suivent la progression des projets pour s'assurer que les membres de l'équipe de l'agence respectent les délais. Parallèlement, ils transmettent les commentaires des clients aux membres de l'équipe afin de s'assurer de la qualité des produits livrés.

Les membres de votre équipe connaissent tous individuellement les tâches qui leur sont assignées et les dates d'échéance, ce qui leur permet de faire plus facilement tout ce qu'ils ont à faire dans les temps.

Vos clients savent ce qu'ils peuvent attendre de vous et, à leur tour, ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire qu'ils donnent leur avis à des dates précises.

Des campagnes de marketing efficaces permettent tout simplement d'obtenir les résultats souhaités par vos clients, ce qui les rend heureux. Et des clients satisfaits sont plus susceptibles de devenir des partenaires réguliers. Vous souhaitez une réussite parallèle afin qu'ils fassent connaître la capacité de votre agence à faire les choses rapidement et avec succès.

**Une bonne campagne de marketing renforce la marque et le chiffre d'affaires de votre client, mais une campagne de marketing bien gérée renforce le chiffre d'affaires de votre agence

À l'inverse, une campagne de marketing mal gérée peut avoir des résultats catastrophiques tant pour vos clients que pour la marque de votre agence. Voir Le tweet de Burger King à l'occasion de la Journée internationale de la femme ou celui-là Publicité Pepsi de Kendall Jenner ...ce n'est certainement pas le genre de campagne de marketing que vous voulez que les prospects associent à votre agence !

Modèles de gestion des campagnes de marketing

Qui n'aime pas les bons modèles ? Nous le faisons. Ils rendent la vie beaucoup plus facile parce que vous n'avez pas à concevoir un système ou un document entier à partir de zéro.

Que vous fassiez du marketing pour une seule marque ou pour 12, voici six de nos modèles (gratuits !) favoris modèles qui peuvent vous aider à gérer tous vos projets de marketing .

1. Modèle de gestion de campagne et de promotion ClickUp

Ce modèle propose un flux de travail de bout en bout, de la réception de la demande à la planification et à l'exécution de la campagne

Le modèle de gestion de campagne et de promotion de ClickUp Modèle de gestion de campagne et de promotion ClickUp est une ressource tout-en-un pour tout manager d'une campagne de marketing ou pour les parties prenantes des équipes de marketing.

Ce modèle est livré avec de multiples Affichages ClickUp pour vous aider à visualiser et à forfaiter vos campagnes de marketing sous différents angles :

Campagne de lancement de produit: En un coup d'œil, checklist de haut niveau de toutes les tâches, regroupées par phase de la campagne

En un coup d'œil, checklist de haut niveau de toutes les tâches, regroupées par phase de la campagne Le suivi de l'équipe des médias sociaux: Décompose les tâches liées aux médias sociaux en éléments d'action, organisés en fonction de l'équipe qui en est responsable. Identifie le type de contenu à livrer et les canaux de médias sociaux pertinents

Décompose les tâches liées aux médias sociaux en éléments d'action, organisés en fonction de l'équipe qui en est responsable. Identifie le type de contenu à livrer et les canaux de médias sociaux pertinents Phase de marketing: Sépare les tâches par phase dans un Tableau Kanban

Sépare les tâches par phase dans un Tableau Kanban Calendrier: Fait le forfait de toutes vos tâches de marketing socialtâches marketing sur un calendrier pour une meilleure visibilité de vos prochaines échéances

Fait le forfait de toutes vos tâches de marketing socialtâches marketing sur un calendrier pour une meilleure visibilité de vos prochaines échéances Références: Stocke les informations dont vous avez besoinressources marketingtelles que votre proposition marketing,les lignes directrices de la marqueet les informations sur les produits, dansDocuments ClickUp *Budget Tracker: Affiche le budget alloué à chaque À faire, pour que vous restiez toujours dans les limites du budget Ajouter un modèle ### 2. ClickUp Gestion des campagnes et des promotions Liste Afficher le modèle

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Campaign-and-Promotion-Management-Template-List-View.png ClickUp Gestion des campagnes et des promotions Modèle de liste afficher /$$$img/

La vue Liste du modèle de gestion des campagnes et des promotions ClickUp permet d'afficher facilement les budgets et les autres informations relatives à la promotion analyses marketing importantes .

Avec le même modèle de gestion de campagne et de promotion ClickUp, vous pouvez modifier votre vue Liste pour détailler les aspects importants de votre campagne comme les objets, la cible, le budget, les dépenses et le statut du projet.

Plus besoin de harceler les équipes marketing pour obtenir des mises à jour ou de creuser profondément pour obtenir des indicateurs de performance clés. Ce modèle de suivi de campagne vous aide à :

Voir toutes vos campagnes et leurs indicateurs de conversion en une seule fois, en choisissant les KPI spécifiques que vous souhaitez suivre avec des champs de données personnalisables

Visualiser les flux de travail de vos campagnes sur plusieurs vues (cet exemple utilise la vue Liste )

Restez dans les temps et gérez les échéances avec des champs de date début et d'échéance personnalisables Ajouter un modèle ### 3. ClickUp Gestion des campagnes et des promotions Modèle d'affichage Kanban

Utilisez cet affichage Kanban dans le modèle de gestion des campagnes et des promotions pour organiser efficacement vos campagnes

Toujours dans le même modèle ClickUp de gestion des campagnes et des promotions, vous pouvez utiliser la vue Kanban comme un tout nouveau modèle pour suivre et gérer vos campagnes.

Cette vue est idéale pour la gestion des campagnes sur les médias sociaux, car elle permet aux parties prenantes et aux autres observateurs du projet d'afficher le statut de chaque actif, message ou élément de contenu de la campagne sociale. Ajouter un modèle

4. Modèle de dossier de campagne ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Campaign-Brief-Template.png Modèle de dossier de campagne ClickUp /$$$img/

Construisez chaque étape du flux de travail de votre campagne dans ce modèle de briefing dans ClickUp Docs

Vous avez besoin de résumer vos campagnes de manière concise, notamment pour obtenir l'approbation du client ?

Assurez-vous que vos clients et vous-même êtes sur la même page avec le modèle de briefing ClickUp Doc Modèle de dossier de campagne ClickUp qui vous aide à définir les objectifs et à rédiger une proposition pour n'importe quelle campagne de marketing dans un simple document succinct.

Ce modèle vous guide dans la définition, une à une, des composantes essentielles d'une campagne de marketing :

Aperçu de la campagne

Marché cible (y comprismodèles de persona utilisateur)

Budget proposé

Dates importantes

Efforts de marketing, matériel (c.-à-d. actifs ou produits livrables)

Références (liens vers des ressources marketing pertinentes, c'est-à-dire les lignes directrices de la marque, la liste des concurrents, les identifiants de connexion, etc.)

Résumé et approbation Ajouter un modèle ### 5. Modèle de document de briefing créatif ClickUp

Ce modèle permet d'aligner les équipes de production et les parties prenantes pour réaliser des projets créatifs en décrivant la stratégie globale et les éléments clés Modèle de briefing créatif de ClickUp fournit un aperçu bref et concis du contenu de votre campagne. Il est parfait pour vous aider, vous et votre client, à vous aligner sur les détails de base et les échéanciers. C'est un outil indispensable pour les équipes marketing.

Voici ce qui est inclus :

Aperçu de la campagne : Décrivez les objectifs, les jalons, le budget et la cible de votre campagne

: Décrivez les objectifs, les jalons, le budget et la cible de votre campagne Briefs créatifs : Expliquez comment définir le message, les appels à l'action et les produits livrables de votre campagne

: Expliquez comment définir le message, les appels à l'action et les produits livrables de votre campagne Briefing vidéo : Préparez la production de votre vidéo à l'aide d'un story-board, d'une liste de plans et d'un calendrier de tournage

Check out these Exemples de brèves créatives pour l'inspiration! Ajouter un modèle

6. Modèle de calendrier de campagne ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Campaign-Calendrier-Template.png Modèle de calendrier de campagne ClickUp /$$$img/

Veillez à ce que votre équipe reste organisée avec vos différentes campagnes dans un espace unique et partageable

Le Modèle de calendrier de campagne ClickUp aide votre équipe à rester organisée tout en gérant l'ensemble de ses campagnes de marketing. Ce Calendrier vous donne une vue d'ensemble de toutes vos campagnes actives en les planifiant, ce qui permet d'obtenir des informations de haut niveau un forfait stratégique de haut niveau et vous permet de

Tracer vos campagnes sur un calendrier d'évènements, consultable par jour, 4 jours, semaine ou mois

Afficher vos campagnes côte à côte sur un échéancier pour comprendre comment vos campagnes se chevauchent. Glisser-déposer pour ajuster les dates de début et de fin ou la durée des campagnes

Faites remonter à la surface les éléments d'action qui requièrent votre attention immédiate via la barre latérale droite, qui liste toutes les tâches non planifiées et en retard

Listez toutes vos campagnes et regroupez-les par durée pour différencier vos campagnes ponctuelles, à court terme et à long terme

Consultez les statuts actuels de toutes vos campagnes afin que les responsables des campagnes marketing puissent ajuster leur progression en glissant d'une colonne à l'autre sur un tableau Kanban visuel Ajouter un modèle ## Optimisez votre processus de gestion de campagne marketing avec ClickUp

Toutes les campagnes de marketing ne peuvent pas être "faciles, aisées et magnifiques" comme celles de Fermé, mais nous pouvons vous aider à franchir une étape de plus dans ce sens. 😉

ClickUp est un logiciel de gestion de campagne marketing tout-en-un outil de gestion de campagne qui aide les agences et les équipes de marketing à rationaliser leur collaboration avec les clients sur les campagnes de marketing, du début à la fin.

Voici quelques-unes des façons dont ClickUp vous aide à passer moins de temps organiser et plus de temps faire :