10 modèles gratuits de lignes directrices pour votre équipe marketing

Vous voulez connaître la recette secrète d'une entreprise qui réussit ? Il est important d'avoir un excellent produit et une stratégie marketing bien pensée, mais ce qui distingue vraiment les meilleurs des autres, c'est une forte présence de la marque.

Investir dans votre marque peut sembler demander beaucoup de travail, mais le résultat peut vraiment changer la donne. D'après une étude réalisée par l'institut de sondage de l'Université d'Amsterdam, l'investissement dans la marque peut sembler être un travail considérable, mais le résultat peut vraiment changer la donne sondage auprès de 452 professionnels de l'industrie la cohérence de la marque peut augmenter la croissance du chiffre d'affaires jusqu'à 20 %. En outre, 46% des consommateurs américains déclarent que la reconnaissance de la marque est l'une des principales raisons pour lesquelles ils pourraient choisir un produit plus cher plutôt qu'un produit moins cher.

Pour ces raisons, une présence cohérente de la marque est essentielle pour toute entreprise, mais sa création et sa gestion peuvent s'avérer décourageantes. Pour vous faciliter la tâche, nous avons créé des modèles gratuits de lignes directrices pour votre marque.

Ces modèles vous permettent de forfaiter facilement tous les aspects importants de la création d'une marque unifiée et attrayante, y compris les logos, les combinaisons de couleurs, le style, etc.

Alors, qu'attendez-vous ? Commençons à définir une marque qui permettra à votre entreprise de conquérir le cœur et l'esprit de vos clients.

Qu'est-ce qu'un modèle de lignes directrices de marque ?

Un modèle de directives de marque est un outil qui aide les entreprises à créer une image unique et cohérente pour leur société. Il peut inclure des éléments tels que des logos, des polices de caractères, des slogans et tout ce qui aidera les gens à reconnaître votre marque lorsqu'ils la verront en ligne.

L'élaboration d'un n'est pas une mince tâche un modèle permet donc à une entreprise de toute taille de forfaiter et de coordonner ces détails cruciaux au sein de l'équipe. Même si vous ne maîtrisez pas encore tous les aspects de votre marque, le travail avec ces modèles vous aidera à réfléchir à ce que votre marque doit être pour se démarquer et prospérer dans votre secteur d'activité.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de directives de style pour une marque ?

D'abord et avant tout, un modèle de bonne ligne directrice pour la marque doit vous poser les bonnes questions. Chaque question ou blanc doit vous guider en douceur dans le processus de création de la marque, pour en faire un exercice simple et créatif.

Ensuite, un modèle de lignes directrices de marque professionnel devrait être utile. Un bon modèle peut se démarquer en offrant des conseils sur la meilleure façon de le remplir. Ainsi, même les débutants peuvent forfaiter la façon dont leur marque apparaîtra sur différentes plateformes ou appareils.

Enfin, les modèles utiles doivent connaître leurs limites. Une marque est une chose énorme, et s'attendre à ce qu'un seul modèle puisse la forfaiter est la recette d'un désastre.

Au lieu de cela, un excellent modèle de marque vous aidera à organiser et à gérer des domaines spécifiques. Cette spécialisation vous permet non seulement de forfaiter votre marque en morceaux plus faciles à gérer, mais aussi de réfléchir à tous les aspects qui composent une marque puissante et unifiée.

10 modèles gratuits de directives de marque

Trouver les bons modèles de directives de marque peut souvent s'avérer une corvée. Cependant, avec cette liste de 10 modèles de directives de marque, ce travail a été terminé pour vous.

Ne perdez plus une seconde à chercher de l'aide pour construire votre marque. Grâce à ces ressources, vous pouvez commencer à définir qui est votre entreprise et pourquoi elle fera une impression durable sur vos clients.

1. Modèle de directives de marque ClickUp

Documentez clairement l'aspect et la convivialité de votre marque grâce à ce modèle complet

Les Modèle de lignes directrices de la marque ClickUp est un outil incroyablement complet et simple pour créer une présence de marque qui vous ressemble.

Il est particulièrement utile pour les personnes qui partent de zéro, car il vous guidera à travers toutes les bases dont vous devez vous préoccuper en premier lieu. Au lieu de vous perdre dans une myriade de détails qui peuvent vous arrêter dans votre élan, vous allez vous concentrer sur les questions les plus importantes en matière d'image de marque.

Ces éléments comprennent des éléments tels que les logos, les couleurs, les polices de caractères et les slogans.

En prime, notre modèle comprend des conseils d'experts qui permettront à n'importe qui de le remplir. Ainsi, si vous ne savez pas comment définir votre logo ou les meilleures pratiques en matière de typographie, nous avons prévu de vous fournir un texte décrivant ce que vous devez inclure et pourquoi cela vous sera utile.

2. Modèle de Tableau blanc des lignes directrices de la marque ClickUp

Visualisez vos directives de marque dans l'affichage Tableau blanc pour voir facilement les couleurs, les textes, les logos, et plus encore

Ce modèle Modèle de Tableau blanc des lignes directrices de la marque ClickUp est un excellent moyen de créer votre propre livre de marque ou manuel de marque d'une manière amusante et visuelle. Un livre de marque est le guide pratique ultime de votre marque.

Cependant, un gros manuel peut être un peu long à lire. Grâce à notre modèle de Tableau blanc des lignes directrices de la marque, vous pouvez créer un TLDR visuellement attrayant pour votre identité de marque afin que chacun puisse comprendre rapidement ce qu'est votre marque et ce qu'elle n'est pas.

Notre modèle de Tableau blanc des lignes directrices de la marque contient tous les champs dont vous aurez besoin pour élaborer votre propre livre de la marque. Il vous guidera à travers des sections telles que l'histoire de votre entreprise, sa mission, la sélection de la typographie, et bien plus encore.

Et le plus intéressant, c'est que ce modèle inclut des choses à faire et à ne pas faire, pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter de dérailler lors de la création d'une présence de marque unique.

Si vous cherchez un moyen génial de donner vie à la marque de l'entreprise que vous souhaitez créer, ce modèle est fait pour vous.

3. Modèle de gestion de la marque ClickUp

Cette page Gestion de la marque Le modèle vous permet de suivre toutes les activités pour vos clients en plus de documenter les guides de style et les processus internes

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, la gestion de la marque deviendra de plus en plus complexe. Il se peut que plusieurs services doivent travailler ensemble pour assurer une présence cohérente dans l'ensemble de votre entreprise médias sociaux le contenu, les communications et les interactions avec les clients.

Les Modèle de gestion de la marque ClickUp facilite le suivi des activités des clients, des processus internes et de la gestion de la marque les dossiers de conception en un seul endroit. Vous pouvez ainsi organiser tout ce qui concerne la maintenance de votre marque.

Ce modèle contient un Accueil pour chacune de vos tâches, et vous permet d'assigner des dates d'échéance, de désigner une personne responsable et de laisser des notes sur ce qui doit être fait. Avec un peu de travail, ce document deviendra rapidement un point d'ancrage pour tout votre travail de gestion de la marque.

Plus besoin de courir partout pour savoir ce qui se passe. Ce modèle vous permet de disposer d'un document unique qui synchronisera tout le monde en interne, afin que rien ne soit oublié ou négligé.

Non seulement l'organisation de tout cela vous fera gagner du temps, mais elle vous aidera également à atteindre les objectifs suivants des indicateurs clés de performance (KPI) en matière de marketing car vous serez en mesure de réaliser des projets de manière plus cohérente afin d'améliorer la présence de votre marque. Commencez à perfectionner votre gestion de la marque dans le modèle ci-dessous.

4. Modèle d'identité de marque ClickUp

Apprenez à définir votre marque grâce à ce modèle tout-en-un

Si vous souhaitez créer une identité de marque puissante qui vous mettra sur la voie de la réussite, alors le Modèle d'identité de marque ClickUp est exactement ce dont vous avez besoin. Que vous lanciez un effort de rebranding ou que vous partiez de zéro avec une nouvelle identité de marque, ce modèle peut vous aider à atteindre vos objectifs en un temps record.

Ce modèle convient aux débutants et comprend cinq pages : Fondation de la marque, Identité de la marque, Mon identité par rapport à la concurrence, Brève présentation de la marque, et Actifs et lignes directrices de la marque . Chaque page vous permet de mieux comprendre la situation actuelle de votre marque et les moyens de l'améliorer.

Par exemple, la page "Mon identité par rapport à la concurrence" vous aidera à comprendre la situation actuelle de votre marque et vous poussera à réfléchir à la manière dont vous pourriez la modifier pour l'emporter sur vos concurrents.

Si vous souhaitez disposer rapidement de directives complètes en matière d'identité de marque, le modèle d'identité de marque ClickUp est l'option idéale pour votre entreprise.

5. Modèle de livre de marque ClickUp

Créez un livre de marque à partir de zéro avec des emplacements pour vos icônes, vos actifs, et plus encore

Avoir un livre de marque est essentiel pour toute entreprise, mais en créer et en gérer un peut prendre du temps. Avec l'outil Modèle de livre de marque ClickUp avec ClickUp, vous obtiendrez un modèle tout-en-un qui vous permettra de créer facilement votre propre livre de marque.

Ce document cliquable vous aidera à tout forfaiter, de l'histoire de l'entreprise et de sa mission à la sélection de la typographie et aux règles de la marque. À faire, ce modèle présente tous les aspects que vous devrez inclure pour créer un guide parfaitement fonctionnel. Il contient également une vidéo qui vous guidera tout au long du processus.

De plus, ce document comporte un espace pour les actifs de votre marque, ce qui facilite le suivi de tout ce que votre équipe a déjà créé. Vous passerez ainsi moins de temps à chercher des ressources et plus de temps à épater vos clients.

Si vous cherchez un moyen simple de créer et de gérer votre livre de marque, ce modèle est fait pour vous.

6. Modèle de rebranding ClickUp

Respectez le calendrier de votre rebranding grâce à notre affichage de l'échéancier

Donner une nouvelle image à votre entreprise peut être une tâche considérable, même pour les personnes qui ont déjà suivi ce processus une ou deux fois. C'est pourquoi la Modèle de rebranding ClickUp est là pour vous aider ! Il s'agit d'un modèle complet qui vous fournira tous les éléments de conception dont vous avez besoin pour un rebranding efficace.

Ce modèle est peuplé d'une tonne de tâches que vous devez probablement faire pour votre rebrand, comme changer les actifs de votre marque et les la mise à jour de vos calendriers de contenu . De plus, vous êtes libre de personnaliser le modèle en y ajoutant les tâches les plus importantes pour votre réussite.

Et grâce à l'interface intuitive et aux ressources utiles de ClickUp, vous pouvez vous assurer que toutes ces tâches restent planifiées et organisées en un seul endroit.

Vous êtes satisfait ? Allons de l'avant avec votre rebranding projet et de le faire fonctionner avec le ClickUp Modèle de rebranding .

7. Modèle de lancement de marque ClickUp

Pour réussir le lancement de votre marque, veillez à ce que toutes les tâches soient achevées dans les délais impartis

Trois, deux, un, nous avons décollé !

C'est du moins ce que vous voulez entendre. Mais il y a beaucoup de forfaits à faire avant le jour du lancement de votre marque, et ce modèle peut vous aider à le faire.

Ce modèle peut vous y aider Modèle de lancement de marque ClickUp permet à votre équipe d'organiser toutes les tâches liées au projet de lancement de votre marque. Il s'agit notamment d'attribuer les rôles, de fixer les dates d'échéance et de dresser la liste de tous les éléments livrables essentiels dont vous avez besoin.

Il est également convivial pour les débutants et vous permet de rester organisé grâce à une liste des tâches à achever, un calendrier des réunions et même un échéancier vous indiquant quand vous serez prêt pour le grand jour.

Vous vous sentez un peu intimidé ? Nous sommes là pour vous aider ! Nous avons créé un forfait détaillé pour ce modèle, afin que vous sachiez comment tirer le meilleur parti de vos efforts de planification du lancement.

N'attendez plus. Faites du lancement de votre marque un jour mémorable grâce au modèle de lancement de marque ClickUp.

8. Modèle de guide de style de la marque ClickUp

Préparez votre nouveau guide de style de marque jusqu'à la dernière tâche

Vouloir un guide de style et en créer un sont deux choses très différentes. Parfois, la création d'un guide de style unifié peut sembler une tâche gigantesque. Mais avec le bon modèle pour mobiliser votre équipe, il est facile de créer des directives de style dignes de votre produit.

Avec le Modèle de guide de style de la marque ClickUp grâce à ClickUp, votre équipe peut facilement établir une feuille de route pour créer votre nouveau guide de style de marque. Ce modèle vous permet de d'importer automatiquement ajouter et organiser toutes les tâches nécessaires pour faire terminé.

Vous pouvez également ajouter des éléments tels que le niveau d'effort, la complexité, les réviseurs et les ressources impliquées pour chaque tâche, puis les afficher dans une liste de tâches organisée ou un diagramme de Gantt.

Prêt à définir la personnalité de votre marque ? Utilisez notre Modèles de guides de style pour commencer à forfaiter votre document idéal sur le style et la voix.

9. ClickUp Brand Style Guide Doc Modèle

Établissez les lignes directrices de votre marque dans un document facile à lire

Le forfait de votre guide de style ne représente que la moitié de la bataille. Vous devez également vous assurer que votre guide de style comprend des instructions claires sur tous les aspects de votre marque.

Le guide de Guide de style de la marque ClickUp Modèle de document rend ce processus plus facile que jamais en exposant tous les domaines majeurs qui constituent un style de marque unifié. Ces domaines sont les suivants

La voix de la marque

Mission de l'entreprise

La culture et les valeurs

Identité visuelle et style

Il est très important de bien définir le guide de style de votre marque, car il vous aidera à vous mettre à niveau vos futures campagnes de marketing . Avec l'aide de ce modèle, vous pouvez vous assurer que tout votre travail est cohérent et qu'il offre une meilleure expérience aux personnes qui interagissent avec votre marque.

Ainsi, que les clients consultent un article de blog, une infographie ou une page Web, vous pouvez les aider à mieux comprendre votre marque communiqué de presse il est évident qu'il a été créé par vous.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à forfaiter votre guide de style de marque.

10. Modèle de guide de style du logo ClickUp

Créez un logo qui vous ressemble grâce à notre modèle de création de logo

Un logo est la pierre angulaire de toute marque et le visage que vous montrez au monde. C'est pourquoi vous devez faire en sorte que toutes les variations de votre logo et de votre iconographie sur votre site soient parfaites.

Le Modèle de guide de style du logo ClickUp vous permet de couvrir tout ce qui est nécessaire à la conception d'un logo de marque mémorable. Ce modèle vous guide à travers toutes les décisions importantes que vous devrez prendre, telles que la palette de couleurs de la marque, la sélection de la typographie et les variations du logo.

Il fournit également des ressources utiles pour vous assurer que les éléments de votre marque sont correctement appliqués sur différentes plateformes et différents appareils.

Commencez à rendre votre conception de logo unique en son genre grâce à notre modèle de guide de style de logo.

Construire une marque une étape à la fois

Les marques sont des choses vraiment massives qui nécessitent beaucoup de temps et d'efforts pour les créer et les maintenir à jour. Cependant, avec l'aide des modèles de lignes directrices de marque, ce processus est plus facile que jamais.

Que vous conceviez une marque d'entreprise ou une marque pour une petite entreprise, vous serez en mesure d'élaborer une stratégie de marque efficace qui placera votre entreprise sur la voie de la réussite. De la création de logos à la planification de journées de lancement, nos 10 modèles de marque ClickUp gratuits feront passer les efforts de marque de votre entreprise au niveau supérieur.

Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui, et vous pourrez commencer à choisir parmi les des milliers de nos modèles qui vous aideront à définir votre marque et à développer votre entreprise.