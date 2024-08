8 stratégies créatives de gestion de la marque pour maximiser le potentiel de votre marque

Vous êtes prêt à faire passer votre marque au niveau supérieur, mais vous ne savez pas par où commencer ?

Avec tant de marques qui se battent pour attirer l'attention, comment pouvez-vous vous assurer que votre marque est celle qui résonne avec votre public cible ? Ou, mieux encore, qu'elle soit en tête de liste au bon moment dans le parcours de l'acheteur.

La réponse consiste à sortir des sentiers battus et à s'appuyer sur des stratégies de gestion de marque créatives. Parce que parfois, vous avez juste besoin d'un peu d'éclat pour aider votre marque à se démarquer.

Donc, si vous voulez vraiment créer une entreprise réussie qui résiste à l'épreuve du temps, ne sous-estimez pas l'importance d'investir dans les éléments suivants un logiciel de gestion de la marque et des stratégies pour vous aider à faire le travail terminé.

Nous allons explorer huit stratégies créatives que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour améliorer votre gestion de la marque. De l'élaboration d'une stratégie créative au positionnement de la marque en passant par l'utilisation d'outils de gestion efficace de la marque ces exemples de stratégies de marque réussies vous aideront à faire passer votre marque au niveau supérieur et à garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Alors, plongeons dans l'aventure !

Qu'est-ce que la gestion stratégique de la marque ?

À quoi cela sert-il de construire une marque réussie ? Tout commence par une gestion et des stratégies de marque stratégiques et efficaces. Mais qu'est-ce que cela fait exactement ?

En termes simples, la gestion stratégique de la marque implique la création, la maintenance et l'amélioration continue de la personnalité, de la position et des efforts de marketing de votre marque. Cela permet de s'assurer que votre marque reste compétitive et pertinente sur un marché en constante évolution.

La gestion stratégique de la marque contribue également à fidéliser la clientèle, à accroître la notoriété de la marque et à favoriser les relations avec les parties prenantes. Cela permet à votre marque de rester compétitive et pertinente sur un marché en constante évolution. En définitive, une gestion efficace de la marque est une gestion de la réputation qui permet d'améliorer les performances de la marque, de fidéliser les clients, d'accroître la reconnaissance de la marque et de renforcer sa réputation.

**Conseil de pro Planifiez, suivez et gérez l'ensemble de vos tâches, projets et autres activités liées à la gestion de la marque, et établissez un flux de travail transparent grâce à l'outil de gestion de la marque Modèle de gestion de la marque par ClickUp . Ce modèle est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour rester au top de vos projets, échéanciers, ressources, tâches, et bien plus encore. De plus, il est personnalisable, ce qui vous permet de configurer l'affichage de votre travail en fonction des besoins de votre projet et de vos préférences en matière de flux de travail.

Ce modèle de gestion de la marque vous permet de rationaliser le processus de gestion stratégique de la marque. Utilisez ce modèle pour améliorer la cohérence de la marque, planifier, suivre et gérer les projets, les actifs de la marque, les ressources, les échéanciers, etc.

Facteurs importants à prendre en compte lors de l'élaboration d'une stratégie de gestion de la marque

Voici trois facteurs importants que les responsables de la gestion de la marque doivent prendre en considération pour élaborer une stratégie de gestion de la marque réussie :

Comprendre vos clients idéaux et ce qui les motive à choisir votre produit ou service plutôt que vos concurrents

Analyser le paysage concurrentiel et identifier les paramètres qui distinguent votre marque

Assurez-vous que les valeurs de votre marque sont clairement définies et qu'elles correspondent aux attentes de votre public

Mais voilà, la gestion stratégique de la marque n'est pas une solution miracle, comme la recette de ragoût de bœuf à la mijoteuse de votre mère, que vous cuisiniez chaque semaine à l'université. Il s'agit d'un processus continu qui nécessite des sessions d'idéation l'évaluation des performances et l'ajustement des stratégies.

La création d'une marque réussie nécessite un examen minutieux de tous les éléments qui composent la "recette" de votre marque Vous devez prendre en compte les ingrédients spécifiques : votre public cible, vos valeurs et votre message, et la façon dont ils créeront une marque unique et attrayante.

Et comme en cuisine, vous devez expérimenter, goûter et ajuster votre stratégie de gestion de la marque pour vous assurer que votre position de marque fait mouche auprès de vos clients.

**Conseil de pro Étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments en mouvement, essayez les outils gratuits de gestion de la marque modèles gratuits de planification stratégique pour vous permettre de rester sur le suivi et de progresser vers les objectifs que vous vous êtes fixés. Les Tableau blanc du plan stratégique par ClickUp fournit une feuille de route visuelle qui montre facilement quelles sont les étapes nécessaires à la planification stratégique et comment ces étapes peuvent (et doivent) se fondre les unes dans les autres dans le contexte d'un projet plus vaste.

N'oubliez aucune information essentielle en utilisant cette feuille de route visuelle afin que votre équipe puisse coordonner chaque étape essentielle

8 stratégies créatives de gestion de la marque à mettre en œuvre dès aujourd'hui

Voici huit stratégies créatives de gestion de la marque et des exemples de stratégies de marque réussies que vous devez connaître pour construire une identité de marque puissante.

1. Créer une identité de marque unique

L'identité de votre marque est ce qu'elle représente. Elle permet à votre entreprise de se démarquer, rendant votre marque unique et mémorable.

Pour améliorer la perception et la réputation de votre marque, il est conseillé de conserver les éléments de base de l'identité de marque lignes directrices de la marque lorsque vous définissez votre mission, les valeurs de votre marque, votre cible et la voix de votre marque.

Voici quelques exemples notables qui vous aideront à définir les valeurs fondamentales de votre entreprise et à améliorer la position de votre marque :

1️⃣ Marques de tailleur affiche fièrement sa mission et sa cible sur la page "À propos" de son site web.

via Tailor Brands

2️⃣ Une autre approche efficace consiste à mettre l'accent sur les fonctionnalités ou les avantages uniques de votre produit. Par instance, en tant que marque de mode qui vend des des vestes en cuir , vous pourriez vouloir mettre en évidence la qualité des matériaux, l'artisanat impliqué dans leur production, et le style personnalisé qu'ils offrent.

via TOMS Une fois que vous avez consolidé l'objectif de votre marque, l'étape suivante est la suivante éléments visuels de la marque entrent en jeu, comme un logo mémorable et le choix des bonnes couleurs et polices de caractères.

Les petits détails ont leur importance ; en les gardant cohérents dans tous vos supports de marque, vous contribuerez à créer une image de marque cohésive que les clients pourront facilement reconnaître et dont ils se souviendront.

Vous voulez que vos clients puissent distinguer votre produit dans un rayon ou reconnaître votre logo sur différentes publicités. L'idée est de se démarquer et de ne pas se fondre dans la masse, alors n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus et d'être différent.

**Conseil professionnel Établissez les valeurs de votre marque et améliorez sa réputation avec l'aide de modèles de lignes directrices pour la marque ! Utilisez des modèles tels que le modèle Modèle de lignes directrices de la marque par ClickUp pour vous donner un bon point de départ lors de l'élaboration de vos directives de marque. Il vous guidera à travers toutes les bases et vous aidera à vous concentrer sur les questions les plus importantes en matière d'image de marque.

Documentez clairement l'aspect et la convivialité de votre marque grâce à ce modèle complet

2. Mettre l'accent sur l'expérience client

La personnalisation peut contribuer à offrir une expérience client fluide et agréable. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse prédictive pour créer des messages et des contenus qui plaisent à vos clients, offrant ainsi une expérience client plus pertinente et plus engageante.

Voici quelques exemples de gestion stratégique de la marque que vous pouvez explorer pour améliorer l'expérience client :

1️⃣ Netflix et Amazon sont deux marques de premier plan qui proposent des expériences personnalisées. Dans cet exemple, Amazon partage des recommandations de produits basées sur vos achats passés pour donner aux clients des idées et des produits pertinents afin qu'ils restent engagés et poursuivent leur parcours d'achat.

via Glossier Pro Tip Utilisez un modèle de calendrier de contenu pour vous aider à planifier vos publications mensuelles sur les médias sociaux. Il vous permettra de rester sur la bonne voie tout en vous tenant compte de vos responsabilités. Ensuite, pour débloquer pleinement le pouvoir des médias sociaux, vous devez également mettre en place une flux de travail des médias sociaux où vous vous engagez avec votre public sur les différentes plateformes.

4. Exploiter le pouvoir de la narration

La publicité du Super Bowl de The Farmer's Dog a suscité de fortes émotions chez les propriétaires et les amoureux des animaux de compagnie. Pourquoi ? Elle raconte l'histoire d'une femme et de son chien, qui trouve un écho chez de nombreux propriétaires et amoureux d'animaux de compagnie qui comprennent le lien entre un humain et son compagnon à fourrure.

Publicité du Super Bowl pour le chien du fermier 2023

Elle met en scène l'histoire d'une femme et de son chiot labrador noir nommé Bear, à partir du moment où elle était une jeune fille. Tout au long de la publicité, le spectateur assiste aux aventures du couple, notamment des promenades et des voyages à la plage, à mesure qu'ils vieillissent ensemble.

Finalement, la femme part à l'université, laissant Bear derrière elle. Cependant, au fil du temps, la femme devient adulte et fonde sa propre famille. Bear reste à ses côtés malgré son âge, alors qu'elle s'apprête à se marier et à devenir parent.

Le message ? Les chiens sont précieux. Les chiens sont loyaux. Et les chiens méritent une alimentation saine.

En exploitant le pouvoir de la narration et en soulignant l'importance d'une alimentation saine pour les chiens, Farmer's Dog a pu créer un récit qui s'alignait sur les valeurs fondamentales et la mission de sa marque (baiser du chef).

La confiance et la relativité sont les fondements d'une solide réputation de marque. Mettez en avant des angles et des valeurs uniques qui résonnent avec votre cible, humanisez la voix de votre marque et rendez-la plus relatable, afin d'accroître la confiance et l'engagement des consommateurs et de renforcer la réputation de votre marque.

**Astuce professionnelle Rédigez des articles de blog, des scripts et bien plus encore, et collaborez facilement avec les membres de votre équipe et d'autres personnes dans Documents ClickUp . Cette fonctionnalité met à disposition des pages des options de mise en forme, d'édition collaborative, d'étiquettes et d'historique de modification où vous pouvez développer vos histoires, vos campagnes, vos articles, etc. Cette fonction Guide ultime pour l'utilisation de ClickUp Docs contient un guide étape par étape qui vous permettra de vous familiariser avec la fonctionnalité et de démarrer plus rapidement.

5. Collaborer avec les influenceurs

Des études montrent que presque tous les 75 % des personnes reconnaissent qu'il y a trop de publicités sur les médias sociaux. Elles sont envahissantes, répétitives et, le plus souvent, non pertinentes. C'est là que les influenceurs peuvent aider.

Les influenceurs se sont imposés comme des leaders dignes de confiance dans leurs niches respectives et ont un public fidèle de fans engagés. Certains influenceurs, comme Charli D'Amelio, ont plus de 100 millions d'abonnés sur TikTok (méga-influenceurs), tandis que d'autres en ont moins de 50 000 ( micro-influenceurs). Et aussi surprenant que cela puisse paraître, bien qu'ils aient moins d'abonnés, les micro-influenceurs ont tendance à avoir.. des taux d'engagement plus élevés avec leur public.

via Verts athlétiques Ils ont diversifié leur mix d'influenceurs en s'associant avec différents followers à travers la niche du voyage, et en faisant cela, ils ont atteint un public plus large et ont augmenté leur crédibilité auprès des consommateurs. Et avec les compléments de santé, la confiance est tout.

**Astuce professionnelle Créez facilement un contrat d'influenceur qui adhère à vos règles et conditions avec l'outil de création de contrat d'influenceur Modèle de document de contrat d'influenceur par ClickUp . En utilisant ce modèle pour partager et signer ce contrat, vous passez à un modèle de Doc en ligne qui vous permet d'envoyer votre document par e-mail, de recueillir des signatures dans l'ordre souhaité et de convertir instantanément votre contrat achevé en PDF.

Rédigez votre prochain contrat avec le modèle de document de contrat d'influenceur par ClickUp

6. Favoriser la fidélité à la marque

Les clients fidèles sont les meilleurs amis de votre marque. Ils sont plus susceptibles de crier sur les toits à quel point ils aiment votre marque et votre expérience client et de recommander vos produits à leur famille et à leurs amis, ce qui est.. au moins cinq fois plus efficace que les publicités payantes. Alors, pourquoi ne pas tirer parti de ce fruit à portée de main ? Pour encourager la fidélité à la marque, vous pouvez créer un programme de fidélisation qui récompense les clients pour leur assistance continue.

Par exemple, proposez des offres exclusives, des échantillons gratuits et des opérations spéciales pour les remercier de leur entreprise. Cette simple stratégie de marque peut inciter à renouveler les entreprises et donner aux clients l'impression de faire partie d'une communauté exclusive. Et lorsque vous tenez les promesses de votre marque, vous pouvez créer une expérience positive qui suscite l'enthousiasme des clients et les incite à revenir.

Tout se résume à trois choses simples : tenir les promesses de votre marque, créer des expériences positives pour vos clients et leur offrir des incitations pour qu'ils reviennent.

Voici un exemple de gestion stratégique de la marque qui favorise la fidélisation et améliore les performances de la marque :

1️⃣ Prenons l'exemple d'Ulta Beauty. Son programme Ultimate Rewards offre à ses clients un intervalle de privilèges, notamment des réductions exclusives, des produits gratuits et des cadeaux d'anniversaire. Plus un consommateur dépense, plus il gagne de récompenses. Et le fait d'accéder au statut très convoité de Diamant donne au consommateur l'impression d'appartenir à la royauté d'Ulta Beauty, de sorte que les consommateurs s'efforcent naturellement d'obtenir le meilleur statut.

via Ulta C'est un peu comme recevoir la carte de récompenses personnalisée et convoitée de Starbucks. C'est comme un droit de passage pour les lycéens et les étudiants lorsqu'ils paient leur frappuccino à la gousse de vanille. Suivez l'exemple d'Ulta Beauty et de Starbucks et utilisez les programmes de fidélisation pour créer une communauté de défenseurs de la marque qui sont passionnés par vos produits et désireux de les faire connaître.

7. Constituez une bibliothèque de contenus de niche

À faire.. 68% des instances en ligne commencent par un moteur de recherche ?

C'est exact. Même si les consommateurs connaissent votre site web par cœur, ils recherchent toujours votre marque sur Google et cliquent sur le premier résultat. Et s'ils commencent par une recherche sans marque, comment sauront-ils que votre marque existe ?

La réponse est simple : le contenu Le contenu.

La constitution d'une bibliothèque de contenus de niche est clé si vous souhaitez que votre marque fasse autorité dans votre secteur d'activité et que sa notoriété soit renforcée. De cette façon, votre marque peut apparaître en haut de la page de résultats des moteurs de recherche (SERP) pour que les gens cliquent dessus. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le processus implique la création d'un référentiel de contenu de haute qualité, informatif et engageant, qui s'adresse directement à votre cible.

En d'autres termes, il s'agit de rédiger un contenu qui s'aligne sur l'intention de recherche.

Par exemple, supposons que votre entreprise vende un logiciel de gestion des réunions du Tableau. Dans ce cas, vous pourriez créer une bibliothèque de contenu axée sur des sujets tels que :

Bonnes pratiques pour organiser des réunions virtuelles de conseil d'administration

Comment créer des agendas de réunion efficaces ?

Comparaison des meilleurs logiciels gratuitsmodèles de procès-verbaux de réunions du conseil d'administration pour rationaliser les réunions

En fournissant des informations et des ressources précieuses sur ces sujets de niche, vous pouvez positionner votre marque en tant que leader d'opinion et attirer des prospects potentiels qui se tourneront vers vous pour obtenir des informations et des conseils sur le secteur. Bien entendu, vous n'êtes pas limité aux articles de blog. Mettez les bouchées doubles sur différents types de contenu, tels que les vidéos, les infographies, les eBooks, les livres blancs et bien plus encore, afin d'étendre votre portée.

Voici un exemple de gestion stratégique de la marque qui encourage les clients et les visiteurs du site web à s'engager avec votre contenu :

1️⃣ Restez à la pointe de l'actualité en créant un opt-in par e-mail où les visiteurs peuvent s'inscrire à votre newsletter. Ils recevront un e-mail lorsque vous déciderez de partager ces contenus de haute qualité. De cette façon, vous pouvez construire une liste e-mail solide de prospects potentiels. Pendant ce temps, les visiteurs de votre site web sont gagnants car ils reçoivent désormais ces informations directement dans leur boîte de réception.

via ClickUp

Ainsi, la prochaine fois que vous publierez ce gestion des campagnes de marketing que vous avez mis des semaines à élaborer, ils seront les premiers à en prendre connaissance. Et à l'utiliser. Tout le monde y gagne.

**Conseil de pro Les responsables de marque peuvent planifier, suivre et gérer tout ce dont ils ont besoin pour planifier et créer du contenu sur plusieurs canaux (site web, blog, réseaux sociaux et e-mail) en un seul endroit grâce à l'application Modèle de gestion de contenu par ClickUp . Il fournit un cadre solide pour commencer et est entièrement personnalisable pour vous permettre de configurer votre travail à votre façon. Utilisez ce modèle pour assister votre flux de travail de bout en bout, de la réception des demandes à la planification avec des documents, en passant par la maintenance d'un calendrier éditorial et la livraison de contenu.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Content-Management-Template-by-ClickUp\_List-view.png Modèle de gestion de contenu par ClickUp en vue Liste /$$img/

Modèle de gestion de contenu par ClickUp en vue Liste

8. Adopter l'innovation

Suivez l'exemple d'Apple en adoptant l'innovation au lieu de vous en éloigner. Vous devez être à l'affût des dernières tendances pour vous démarquer dans le paysage numérique actuel, qui évolue très rapidement.

Par exemple, l'IA fait les gros titres de LinkedIn et de Twitter. Cela vaut la peine de tremper votre orteil dans l'eau pour voir si cela fonctionne pour votre marque. Mais ne vous arrêtez pas là. Gardez également l'onglet sur vos concurrents et les préférences des consommateurs. Et si vous vous retrouvez à la traîne, n'ayez pas peur de changer de marque ou d'essayer de nouvelles approches pour votre stratégie de marque.

Voici quelques exemples d'entreprises qui ont fait le pari de l'innovation :

1️⃣ Take Correspondance par exemple. Ce service, qui établit une connexion entre les exigences des entreprises en matière de ressources humaines et le système de gestion des ressources humaines de l'Union européenne, a été mis en place par la Commission européenne Logiciel RH vendeurs, a été créé pour la première fois en 2012 sous le nom de "HR Payroll Systems", mais cela les limitait uniquement aux logiciels de paie.

Aujourd'hui, il existe un logiciel SIRH tout-en-un qui inclut ces fonctionnalités de paie. L'entreprise a donc changé de nom pour devenir Matchr en 2021 et a mis à jour les éléments de conception pour les rendre plus modernes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image13-1400x612.png Matchr comme exemple de stratégie de gestion de la marque /$$$img/

via Matchr

Le changement de marque a permis d'aligner le service sur le nom, réduisant ainsi la confusion chez les clients et offrant plus d'opportunités de faire correspondre les professionnels des ressources humaines à leurs besoins en logiciels. Heureusement, l'innovation n'est pas forcément synonyme de réinvention de la roue. Parfois, il suffit de sortir des sentiers battus.

2️⃣ L'essayage virtuel de chaussures par Nike est un excellent exemple d'utilisation des technologies émergentes pour améliorer l'expérience des clients.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image8.png Nike comme exemple de stratégie de gestion de la marque /$$$img/

via Nike N'ayez donc pas peur d'être créatif et d'expérimenter de nouvelles idées. Vous ne savez jamais ce qui pourrait trouver un écho auprès de votre public et démarquer votre marque (en ajoutant à sa personnalité). Faites vos recherches et tenez-vous au courant des dernières tendances et technologies. Surveillez de près l'évolution des préférences des consommateurs et n'ayez pas peur de changer de marque pour rester pertinent.

L'importance d'une gestion réussie de la marque

Sans une vision claire et un message de marque cohérent, vos clients risquent de ne plus savoir ce que représente votre entreprise, ce qui les conduira dans les bras ouverts de vos concurrents

Pensez à votre marque favorite : qu'est-ce qui la paramètre par rapport à la concurrence ? Cela à faire bien plus que le produit lui-même. C'est toute l'expérience qui l'accompagne.

Prenons l'exemple de Nike. Nike fait mouche sur le titre. Grâce à la combinaison idéale de modèles élégants et décontractés, de collaborations créatives, de prix accessibles et de campagnes de marketing très médiatisées qui s'attaquent de front aux problèmes sociaux, Nike est devenue l'une des marques favorites de nombreuses générations.

Il ne s'agit pas seulement d'un fabricant de chaussures, mais d'une marque de style de vie qui incite les gens à repousser leurs limites et à poursuivre leurs passions. Le message de responsabilisation et d'expression personnelle de Nike trouve un écho auprès des clients du monde entier, ce qui en fait bien plus qu'une simple entreprise de vente de chaussures : un véritable phénomène culturel.

Dans l'ensemble, les clients sont plus susceptibles de se souvenir et de recommander une marque qui résonne avec eux à un niveau plus profond. Investissez dans la création d'une marque percutante grâce à des stratégies et des outils de gestion de marque efficaces afin de maximiser vos efforts de marketing.

Prenez le taureau par les cornes et investissez dès aujourd'hui dans des stratégies de gestion de marque appropriées. Cela vous aidera à améliorer la réputation de votre entreprise et à la rendre plus attrayante pour les clients potentiels. Pour bien faire, pensez à utiliser les outils suivants un outil de gestion de projet et en engageant des professionnels compétents dans ce domaine, tels que des agences ou des personnes spécialisées dans la gestion de projets les emplois de rédacteurs indépendants .

Libérez le potentiel de votre marque grâce à des stratégies et des outils créatifs de gestion de la marque

N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de choisir une seule stratégie de gestion de la marque. Vous pouvez vous lancer à fond et adopter les huit stratégies ou vous en tenir à une ou deux. La clé est de maintenir un processus continu qui retient toute votre attention. Et si une stratégie ne donne pas de bons résultats, mettez-la au rancart et essayez quelque chose de nouveau.

La clé ? Se tenir au courant des dernières tendances, investir dans un outil de gestion de projet pour mettre en place un processus efficace de gestion de la marque, et toujours faire passer vos clients en premier. C'est une formule simple pour assurer la réussite à long terme de votre marque.

Alors, qu'attendez-vous ? Il est temps de faire passer votre marque à la vitesse supérieure. Si vous avez besoin d'aide pour démarrer, consultez les sections "pro tip" ci-dessus pour obtenir des conseils perspicaces et des informations sur la gestion de votre marque modèles de marketing gratuits pour vous aider à démarrer !

Rédacteur invité:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image5.png Nidhi Kala /$$img/ Nidhi Kala est rédactrice indépendante pour le SaaS B2B elle s'est spécialisée dans le marketing, les ressources humaines et le commerce électronique. Quand elle n'écrit pas, son esprit artistique est enfoui dans la création d'une nouvelle page de journal ou l'exploration de scripts de calligraphie.