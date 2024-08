10 des meilleurs logiciels de gestion de marque pour 2024

La gestion de la marque est un art et une science. 👩‍🎨

Qu'il s'agisse de trouver des idées pour de nouvelles campagnes ou de gérer des projets, on peut dire que les gestionnaires de marque ont fort à faire. Ils doivent faire preuve d'une grande attention aux détails, d'une bonne compréhension du marché et d'un sens aigu de la créativité.

Pour tirer le meilleur parti de vos efforts et avoir un impact positif sur les résultats de l'entreprise, vous pouvez vous tourner vers des outils de gestion de marque pour surveiller, gérer et mesurer la santé et les performances de votre marque.

Ces outils vont des formes traditionnelles d'études de marché à des solutions d'analyse plus sophistiquées. Ils peuvent vous donner une idée précise de la position de votre marque, cibler les bons clients et optimiser votre stratégie de marque stratégies de marketing pour que votre marque se démarque de la concurrence.

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle solution de gestion de la marque à ajouter à votre pile technologique ou si vous cherchez simplement une solution polyvalente, nous avons tout ce qu'il vous faut. Nous avons sélectionné dix des meilleurs logiciels de gestion de marque disponibles aujourd'hui. Jetez un coup d'œil à chacun d'entre eux pour en savoir plus sur leurs meilleures fonctionnalités, leurs limites, leurs prix et les avis des clients.

Mais avant de vous plonger dans la liste, découvrez ce qui fait un bon logiciel de gestion de marque pour vous aider, vous et votre entreprise équipe marketing choisissez le bon outil pour votre marque ! 🤝

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de gestion de marque La gestion de la marque est une stratégie de marketing et le processus de création, d'entretien et de protection de l'identité et de la réputation d'une marque. Elle concerne tous les aspects de la communication d'une entreprise avec ses clients, notamment

les initiatives de marketing le service à la clientèle, se tenir au courant des tendances du secteur, et bien d'autres choses encore.

Ces outils marketing aident les responsables de marques et les équipes marketing avec :

Stratégie de marque : Gérer et exécuter efficacement votre stratégie de marque

: Gérer et exécuter efficacement votre stratégie de marque La cohérence de la marque : Maintenir la cohérence globale de la marquelignes directrices de la marque cohérentes sur les différents canaux

: Maintenir la cohérence globale de la marquelignes directrices de la marque cohérentes sur les différents canaux Organisation des actifs : Base de données centralisée pour les actifs numériques de la marque

: Base de données centralisée pour les actifs numériques de la marque Sensibilisation et portée de la marque : Attirer des clients potentiels et renforcer la notoriété et la fidélité à la marque

: Attirer des clients potentiels et renforcer la notoriété et la fidélité à la marque [Amélioration du parcours client](https://clickup.com/fr-FR/blog/56658/modeles-de-parcours-client/) avec de superbes designs

Limites

Le prix peut être plus élevé que celui d'autres plateformes de planification de médias sociaux

le coût des forfaits payants peut être un peu élevé, surtout pour les petites entreprises. De plus, je trouve que certaines des fonctionnalités les plus avancées peuvent être un peu déroutantes à utiliser" -_ Avis de Capterra

Prix

Essai gratuit de 30 jours

Standard : 249 $/mois (utilisateur supplémentaire + 199 $/mois)

: 249 $/mois (utilisateur supplémentaire + 199 $/mois) Professionnel : 399 $/mois (utilisateur supplémentaire + 299 $/mois)

: 399 $/mois (utilisateur supplémentaire + 299 $/mois) Avancé : 499 $/mois (utilisateur supplémentaire + 349 $/mois)

: 499 $/mois (utilisateur supplémentaire + 349 $/mois) Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4,3 sur 5 (2 093+ commentaires)

4,3 sur 5 (2 093+ commentaires) Capterra: 4,4 sur 5 (531+ commentaires)

4. Porte-bannière

Le meilleur pour la gestion des ressources numériques

via Brandfolder

Avec Dossier de marque brandfolder permet aux gestionnaires de marques de stocker, de gérer les actifs numériques et de partager des fichiers à partir d'une base de données sécurisée et centralisée. Il propose des bibliothèques d'actifs robustes, des processus de partage de fichiers rationalisés et des contrôles d'accès personnalisables pour vous permettre de contrôler vos actifs numériques et de maintenir une image de marque uniforme identité de marque sur les plateformes, les sites web, les canaux de médias sociaux, etc.

En plus des fonctions essentielles de gestion de la marque, Brandfolder permet aux utilisateurs de mesurer la performance de leur marque. Grâce à son tableau de bord analytique, vous aurez accès à des informations sur les utilisateurs, des analyses sur les actifs et des analyses sur Brandfolder et la Collection pour vous aider à améliorer le retour sur investissement et à vous assurer que les actifs de votre marque sont performants sur plusieurs canaux de distribution.

Meilleures caractéristiques

Téléchargez, stockez, organisez et partagez un nombre illimité de fichiers à partir d'un emplacement sécurisé

La personnalisation de la marque vous permet de personnaliser l'apparence, le domaine et la recherche afin d'offrir une expérience véritablement conforme à la marque

Organisez vos ressources par Collections, Sections et Étiquettes

L'étiquetage automatique (AI) ajoute automatiquement des étiquettes logiques aux ressources lors de l'importation

L'éditeur vidéo avancé vous permet d'éditer des fichiers vidéo dans l'application

Limites

Courbe d'apprentissage pendant la période d'installation

il est difficile au début de comprendre les sections, les étiquettes, les collections et les épingles Revue Capterra

Prix

L'essentiel : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs Premium : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4,5 sur 5 (1 035+ commentaires)

4,5 sur 5 (1 035+ commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (433+ commentaires)

5. Slack

Meilleur logiciel de communication unifiée

via Slack Slack est une plateforme de messagerie qui permet aux équipes de communiquer plus efficacement, de partager des idées et d'accélérer le processus de retour d'information.

Les responsables de marque et les équipes peuvent créer des canaux personnalisés pour séparer les fils de conversation, envoyer des messages à une ou plusieurs personnes et envoyer des fichiers dans les commentaires. Pour améliorer encore la communication au sein de l'équipe, Slack vous permet de participer à une réunion téléphonique ou à une vidéoconférence, ce qui peut s'avérer utile lorsque vous travaillez à distance ou que vous expliquez des sujets complexes.

En outre, Slack Connect permet d'inviter et d'envoyer des messages à des membres de l'équipe collaborer avec des clients et des équipes externes dans votre espace de travail. Toutes ces fonctionnalités, et bien d'autres encore, facilitent la communication des mises à jour, la collecte des commentaires, la délégation des tâches et l'accélération du processus de retour d'information, en particulier par rapport à la communication par courrier électronique.

Slack peut également s'intégrer à d'autres outils professionnels, tels que les outils de gestion de projet comme ClickUp et des applications CRM comme Hubspot, pour aider les équipes à rationaliser leur travail, à gérer les projets et à suivre les campagnes de marketing.

Meilleures caractéristiques

Les canaux aident les équipes à suivre les conversations

Les huddles et les clips permettent aux équipes de se connecter et de communiquer plus efficacement

Lancez une discussion avec une ou plusieurs personnes à la fois

Connecter Slack à d'autres outils de travail comme ClickUp, Google Drive, Zoom, et plus encore

Limites

Les canaux peuvent être envahissants et distrayants s'ils ne sont pas gérés correctement

vous pouvez vous perdre sur certains canaux, surtout s'il y en a beaucoup avec des équipes différentes -_ Revue Capterra

Prix

Gratuit

Pro : 7,25 $/mois

: 7,25 $/mois Business+ : 12,50 $/mois

: 12,50 $/mois Grille d'entreprise : Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

G2: 4,5 sur 5 (30 841+ commentaires)

4,5 sur 5 (30 841+ commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (22 811+ commentaires)

6. FreshBooks

Le meilleur pour la comptabilité et la facturation en ligne

Via FreshBooks FreshBooks est une solution de facturation et de comptabilité qui aide les marques, les comptables, les indépendants et les entrepreneurs de différents secteurs à simplifier leur comptabilité.

Rationalisez votre flux de travail et apprivoisez la dérive du champ d'application en utilisant ses fonctions de comptabilité et de tenue de livres faciles à utiliser, telles que la facturation professionnelle, qui vous permet de créer des rapports professionnels, de personnaliser vos factures et de suivre vos données financières. Utilisez l'application pour générer et envoyer des rapports d'honoraires à tout moment au cours d'une période d'honoraires, et mettez vos paiements sur pilote automatique grâce à la facturation automatique, aux paiements récurrents et aux rappels automatisés.

Meilleures caractéristiques

Mise en place facile de paiements récurrents et de rappels de paiement automatisés

Se connecte à plus de 14 000 banques et sociétés de cartes de crédit différentes

S'intègre à plus de 100 applications pour rationaliser votre activité et connecter vos équipes et vos clients

Prévisualisez vos factures avant de les envoyer et recevez des mises à jour instantanées lorsqu'une facture a été consultée et payée

Calcule automatiquement les taxes et suit les stocks facturés sur les factures

Limitations

L'outil peut être difficile à utiliser pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec la comptabilité

certains utilisateurs peuvent trouver le logiciel complexe et difficile à utiliser, en particulier s'ils ne sont pas familiarisés avec la facturation et les pratiques comptables -_ Avis de Capterra

Prix

Lite : 4,50 $/mois pour trois mois (5 clients facturables)

: 4,50 $/mois pour trois mois (5 clients facturables) Plus : 9$/mois pour trois mois (50 clients facturables)

: 9$/mois pour trois mois (50 clients facturables) Premium : 16,50 $/mois pour trois mois (nombre illimité de clients facturables)

: 16,50 $/mois pour trois mois (nombre illimité de clients facturables) Sélectionnez : Tarification personnalisée ; demander une démonstration

G2: 4,5 sur 5 (657+ commentaires)

4,5 sur 5 (657+ commentaires) Capterra: 4,5 sur 5 (4 037+ commentaires)

7. Frontify

Meilleur logiciel de gestion des actifs de marque

via Frontify Frontify est un logiciel de gestion des marques et des actifs numériques qui offre aux concepteurs, aux marques, aux développeurs et aux équipes de marketing un écosystème de marques numériques qui évolue avec leur entreprise.

Il offre un endroit centralisé pour chaque actif de la marque et des outils pour personnaliser les lignes directrices de la marque améliorer la créativité collaboration en équipe et la création de modèles numériques et imprimés réutilisables. Accédez facilement aux lignes directrices numériques, modifiez-les et mettez-les à jour, et accédez à plus de 40 éléments de contenu différents pour vous aider à personnaliser vos lignes directrices.

En ce qui concerne la collaboration créative, cet outil améliore le processus de retour d'information en permettant aux équipes de partager des informations détaillées et des révisions à l'aide d'un seul lien. En outre, il offre aux responsables de marque une solution rationalisée pour le partage des modèles de conception. Il suffit de créer des bibliothèques de vos modèles de marque et permettre à tout membre de l'équipe de créer lui-même des modèles pré-approuvés afin d'encourager l'autonomie, d'éviter les goulets d'étranglement et d'accélérer le processus de création de contenu.

Meilleures caractéristiques

Simplifiez votre flux de travail et triez vos actifs grâce aux bibliothèques d'actifs dédiées

Bloc de contenu préconstruit ou SDK pour créer des éléments personnalisés qui répondent aux besoins de votre marque

Intégrez-le à vos applications préférées pour la conception, la communication, la productivité, le marketing et la publicité gestion de projet plus

Accédez aux actifs et aux directives directement à partir de votre application de bureau

Fonctionnalités d'analyse et de suivi de l'utilisation pour s'assurer que l'investissement dans la gestion de la marque est rentable sur tous les canaux

Limitations

La fonction de recherche au sein de la plateforme pourrait être améliorée

la fonction de recherche est un peu maladroite, car elle renvoie tout le texte autour du terme recherché -_ Revue Capterra

Prix

Essentiels Gratuit Démarrage : 79$/mois Équipe : 279 $/mois

Entreprise : Réservez une démo pour connaître les tarifs

G2 : 4.6 sur 5 (104+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (104+ commentaires) Capterra : 4.8 sur 5 (63+ commentaires)

8. Uberall

Le meilleur pour la gestion du marketing de localisation

via Uberall Uberall est un outil de gestion du marketing de localisation qui permet aux utilisateurs d'offrir une expérience client hybride transparente. Il offre une suite d'outils permettant aux marques de gérer leur présence en ligne à travers les moteurs de recherche populaires, les canaux de médias sociaux, les sites web d'évaluation, et plus encore.

En tant que logiciel de géolocalisation, il est conçu pour améliorer la visibilité de votre marque sur les moteurs de recherche locaux, augmenter l'engagement de la marque et générer des revenus en optimisant tous les canaux numériques qui influencent la découverte et les décisions d'achat, en particulier au niveau local.

En outre, Uberall fournit des analyses puissantes, des solutions automatisées et des intégrations avec les principaux sites d'évaluation, afin que les entreprises puissent accroître leur visibilité auprès des clients potentiels et prendre des décisions fondées sur des données.

Meilleures caractéristiques

Surveillance en temps réel et publication automatisée sur les sites les plus importants

Optimise chaque signal pour s'assurer que votre marque est recommandée, que ce soit sur Google ou Google Home, Apple Maps ou Siri

Limites

Le prix peut être élevé et la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs est abrupte

le prix est assez élevé pour les spécialistes du marketing non expérimentés et moyennement expérimentés, et la courbe d'apprentissage est un peu longue pour en tirer le meilleur parti, car il faut s'adapter à l'application et à ses caractéristiques -_ L'avis de Capterra

Prix

Get Found : Contact pour la tarification

: Contact pour la tarification Be Chosen : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Thrive : Contactez-nous pour obtenir des informations sur les prix

G2 : 4.4 sur 5 (81+ commentaires)

: 4.4 sur 5 (81+ commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (29+ commentaires)

9. Zendesk

Le meilleur pour la gestion des réclamations, la solution de service client et le CRM pour les ventes

Via Zendesk Zendesk est un logiciel de gestion de la réputation en ligne qui permet aux marques de résoudre les tickets plus rapidement, de suivre les plaintes des clients sur tous les canaux et d'offrir la meilleure expérience client.

Zendesk systèmes de billetterie personnalisables , des profils de clients et des solutions d'assistance automatisées peuvent vous aider à créer une expérience cohérente et personnalisée pour chaque client qui visite votre entreprise, tandis que son puissant outil d'analyse vous permet de suivre les interactions avec les clients, les réclamations, etc.

En outre, les outils collaboratifs de Zendesk permettent aux équipes de créer un flux de travail fluide qui leur permet de réagir rapidement aux problèmes et aux demandes des clients et de partager facilement des informations, des commentaires et un retour d'information entre elles. Ainsi, les membres de l'équipe et les responsables impliqués dans le processus de gestion de la marque améliorent leur flux de travail et prennent ensemble des décisions commerciales plus intelligentes.

Caractéristiques

Gérer les plaintes, les demandes, etc., et répondre aux clients à partir d'un seul endroit

Connectez Zendesk à plus de 1 000 intégrations préconstruites y compris vos applications populaires, dont ClickUp, Slack, Dropbox, Salesforce, etc

Utilisez Side Conversations pour permettre à vos équipes internes et externes de collaborer sur les tickets dans l'espace de travail de l'agent Zendesk

Planifiez et lancez des réunions Zoom avec vos clients directement à partir d'un ticket d'assistance grâce à l'intégration Zoom ; l'enregistrement de la réunion sera automatiquement publié en tant que commentaire privé sur le ticket afin de conserver toutes les conversations importantes en un seul endroit

Les capacités d'IA et le générateur de flux vous permettent d'automatiser les interactions

Limitations

Le processus d'installation peut être trop complexe pour d'autres utilisateurs

il nécessite de nombreux réglages et prend donc plus de temps à mettre en œuvre le logiciel, en particulier le centre d'aide -_ L'avis de Capterra

Prix

Zendesk pour le service Suite Team : 49 $/agent/mois facturé annuellement Suite Growth : 79 $/agent/mois facturé annuellement Suite Professional : 99 $/agent/mois facturé annuellement

Zendesk pour les ventes Équipe : 19 $/utilisateur/mois facturé annuellement Croissance : 49 $/utilisateur/mois facturé annuellement Professionnel : 99$/utilisateur/mois facturé annuellement



G2 : 4.3 sur 5 (467+ commentaires)

: 4.3 sur 5 (467+ commentaires) Capterra : 4.4 sur 5 (3 382+ commentaires)

via Projets de travail en équipe Le travail en équipe est un projet logiciel de collaboration idéal pour les équipes de marketing qui cherchent à améliorer la gestion de leur marque. Teamwork permet aux équipes d'améliorer leur structure organisationnelle en créant un espace de travail central où tous les éléments du projet peuvent être stockés et accessibles aux membres de l'équipe.

Caractéristiques

Chat de projet pour une communication en temps réel

Vue du portefeuille pour un aperçu facile de tous les produits et services

Rapports d'avancement, rapports d'utilisation et facturation

Limitations

Les modèles de projet ne sont pas disponibles dans le plan gratuit

Le chat d'équipe intégré est une fonctionnalité payante

Plans payants coûteux par rapport à d'autres logiciel de gestion de projets marketing sur cette liste

Travail d'équipe Prix des projets

Teamwork Projects propose un plan gratuit et des plans payants à partir de 10 $/utilisateur par mois

Évaluations des clients de Teamwork Projects

G2 : 4.4/5 (990+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (700+ commentaires)

Faites passer votre marque au niveau supérieur avec les bons outils

Les logiciels de gestion de marque sont essentiels pour faire passer votre marque à la vitesse supérieure.

Du suivi objectifs de marketing et la gestion des actifs de votre marque au service à la clientèle, à l'analyse et à l'évaluation l'allocation des ressources il existe de nombreux outils pour vous aider à développer votre entreprise et à construire une marque forte. L'essentiel est de trouver les bons outils qui vous aideront à maintenir la cohérence de votre marque et vous permettront de faire avancer vos projets plus rapidement.

Si vous cherchez une application pour gérer tous les aspects de votre travail, vous pouvez vous appuyer sur ClickUp pour simplifier la gestion de projet et connecter vos équipes marketing et autres départements sous un même toit. Non seulement elle vous offre, à vous et à votre équipe, une plateforme entièrement personnalisable avec des centaines de fonctionnalités robustes pour soutenir votre marque à mesure qu'elle évolue, mais elle s'intègre également à plus de 1 000 autres outils de travail, ce qui rend plus facile que jamais de rassembler tout votre travail en un seul endroit et d'opérer avec efficacité. 😌⚡️

Si tout cela vous semble intéressant, essayez-le - c'est gratuit pour commencer !