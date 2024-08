10 exemples d'objectifs marketing pour atteindre vos objectifs

Tout le monde sait que les objectifs de marketing sont importants.

D'une part, la concurrence est rude, le growth hacking aidant les startups à atteindre des sommets impressionnants. Deuxièmement, vous devez savoir ce que vous voulez, sinon vous errerez sans destination pendant que tous les autres passeront devant vous.

Cependant, pour que votre stratégie de marketing soit couronnée de succès, vous devez vous fixer des objectifs dès maintenant.

Dans cet article, nous allons définir les objectifs marketing, explorer leurs dix principaux exemples et répondre à quelques questions que vous vous posez peut-être sur les objectifs marketing.

Qu'est-ce qu'un objectif marketing ?

Les objectifs marketing sont des objectifs spécifiques définis dans un plan marketing .

Ils décrivent les intentions de l'équipe de marketing, lui fournissent des orientations claires et offrent des informations que les dirigeants peuvent examiner et soutenir.

Ces objectifs peuvent être :

Des tâches telles que le brainstorming aplan de marketing numérique* L'amélioration de l'image de marqueKPIs comme les taux de conversion

Spécifiquequotas de vente Ou d'autres critères de référence basés sur les performances que vous pouvez utiliser pour mesurer le succès du marketing.

Pour mieux comprendre les objectifs, demandez-vous ce que vous voulez.

Augmenter les ventes ou le chiffre d'affaires ?

Améliorer la reconnaissance de la marque ou le leadership éclairé ?

Renforcer votreefforts de marketing entrant?

Initier le marketing numérique ou les médias sociauxcampagnes de marketing?

Se concentrer sur le marketing de contenu ?

Tous ces exemples sont des exemples d'objectifs marketing.

Pourquoi est-il important de se fixer des objectifs ?

Les objectifs marketing stratégiques vous permettent d'envisager les tactiques et les stratégies marketing dont vous avez besoin pour les atteindre.

Ils sont comme des lunettes de vision qui vous permettent de voir toutes les possibilités. 🥽

Un entonnoir de marketing de base comporte trois niveaux :

Découverte (haut de l'entonnoir): Les gens découvrent votre marque lorsqu'ils recherchent un produit ou un service

Les gens découvrent votre marque lorsqu'ils recherchent un produit ou un service Considération (centre de l'entonnoir): Le consommateur a fini de naviguer et est maintenant prêt à acheter

Le consommateur a fini de naviguer et est maintenant prêt à acheter Achat (bas de l'entonnoir): Votre entreprise conclut l'affaire

Lorsque vous vous fixez des objectifs, vous passez d'un niveau de l'entonnoir marketing à l'autre en douceur.

Sans eux, vous dériverez sans but d'une tâche à l'autre, sans comprendre clairement en quoi votre travail fait la différence.

alors, fixez-vous des objectifs objectifs ! Bonus : Logiciel d'analyse SWOT pour les entreprises et les équipes

10 exemples d'objectifs marketing

Voici quelques exemples d'objectifs marketing dont vous aurez besoin pour mettre en place une stratégie marketing efficace !

1. Augmenter la notoriété de la marque

quand vous voulez photocopier quelque chose, vous voulez probablement le "Xeroxer", n'est-ce pas ?

Mais voilà : Xerox n'est pas un verbe ou un nom générique pour la photocopie. C'est une marque

Et la raison pour laquelle elle est si synonyme de cette activité est la connaissance de la marque.

Et votre entreprise doit accroître la sienne.

L'objectif est simple : Vous devez faire connaître votre marque à un plus grand nombre de personnes .

Votre marque a une personnalité unique, tout comme vous !

Amplifiez-la pour accroître la notoriété de votre marque.

Une autre stratégie pour atteindre cet objectif est de considérer les endroits où vos acheteurs cibles passent le plus de temps. Essayez peut-être de mettre en place une stratégie de médias sociaux afin de disposer d'une plateforme pour dialoguer avec votre public cible.

Vous pouvez atteindre vos objectifs en matière de médias sociaux en

En publiant des informations sur la culture de votre entreprise

En partageant des articles intéressants liés à votre secteur d'activité

Ou en organisant des sondages pour établir un lien avec votre public

L'objectif est d'engager le dialogue avec votre public sur les médias sociaux et de donner l'impression que votre marque est accessible.

Soyez amical avec votre public pour le transformer en admirateurs et mécènes de votre marque. 🤝

Puis regardez-les partager votre contenu et leurs associations positives à la marque avec leur cercle.

Bientôt, le nom de votre marque sera lui aussi synonyme de votre produit. 😎

**_Vous avez besoin d'aide pour la gestion des produits ?

Take a look at our product management guide and check out themeilleurs outils de gestion de produits._

2. Stimuler l'engagement de la marque

Lorsque les internautes arrivent sur votre ou sur vos pages de médias sociaux vous voulez qu'ils restent engagés.

Mais ils disposent de connexions Internet à haut débit et n'ont pas de temps à perdre.

Engagez-vous auprès de votre public en :

En publiant régulièrement

Répondant aux commentaires sur les médias sociaux (y comprisCommentaires sur les publicités Facebook!)

Mise à jour de toutes les pages en ligne avec les informations les plus récentes

Si vous ne les engagez pas, votre public ne réfléchira pas à deux fois avant de cliquer sur le bouton "retour".

Ils quitteront votre site web plus vite que LeBron James ne peut tirer un 🏀.

Et dès que Google aura une idée des taux de rebond élevés..

Gulp

Et cela nous amène à..

3. Mieux se classer dans les résultats de recherche

Se retrouver sur la deuxième page des résultats de recherche de Google est le pire cauchemar de toute marque.

Si vous ne voulez pas que cela devienne réalité, visez à être en tête pour augmenter le trafic web ! 🚀

Parce qu'un meilleur classement dans les résultats de recherche signifie :

Augmentation de la notoriété de la marque

Une génération de prospects plus importante

Réduction des dépenses publicitaires

Atteindre les objectifs en matière de prospects et de revenus

comment atteindre le sommet ?

Une stratégie de marketing numérique axée sur Optimisation des moteurs de recherche (SEO) augmentera votre visibilité dans les classements des moteurs de recherche.

Vos tâches quotidiennes peuvent inclure :

Optimiser votre contenu pour les moteurs de recherche

Cibler les mots-clés liés à votre activité

Identifier les problèmes d'indexation

Et le contenu /%href/création de liens Ces tâches garantiront que votre site web est suffisamment solide pour atteindre vos clients idéaux. 💪 Améliorer la visibilité de votre site web peut également contribuer à votre marketing objectifs de communication comme l'augmentation de l'engagement dans les médias sociaux.

You'll feed two birds with one scone. 😎

4. Augmenter le trafic sur le site web

Demandez aux équipes marketing ce qu'elles aimeraient le plus au monde.

Elles répondront probablement "de nouveaux clients"

Pour cela, vous devez avoir un objectif simple : faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes se rendent sur votre site web pour que vous puissiez dialoguer avec elles selon vos conditions.

Nous avons déjà compris que le fait d'être mieux classé dans les résultats de recherche permet à un plus grand nombre de personnes de vous trouver.

Facile à trouver = plus de trafic web

Mais il ne faut pas que les internautes arrivent sur votre site et le quittent aussitôt.

Veillez à ce que vos visiteurs obtiennent les réponses à leurs questions.

Aidez-les à en savoir plus sur votre entreprise, vos produits et vos services

Incluez des liens internes au site

Ajoutez des appels à l'action (CTA)

Et surtout, demandez-leur leurs coordonnées pour vos efforts de génération de leads.

Non seulement cela profitera à votre entreprise, mais cela aidera également à guider les visiteurs de votre site web et les encouragera à passer à l'étape suivante de leur voyage avec vous.

Une fois que vous avez obtenu leurs coordonnées, guidez-les à travers les étapes suivantes un parcours client qui corresponde à leurs attentes afin qu'ils vivent la meilleure expérience possible avec votre marque !

Utilisez cette vidéo utile pour tirer le meilleur parti du modèle de gestion de contenu

Le modèle de gestion de contenu ClickUp est votre outil ultime de marketing de contenu, que vous suiviez le trafic de votre site ou les posts sociaux sur tous vos canaux. Dites adieu aux tracas et bonjour à un modèle de gestion de contenu facile et polyvalent flux de travail marketing qui couvre tout, de la réception des demandes à la mise à jour du calendrier éditorial et à la diffusion du contenu.

5. Générer des prospects qualifiés

Vous voulez faire passer les visiteurs de votre site du stade de la prise de conscience à celui de la considération.

Votre prochain objectif marketing est donc qualifié la génération de prospects .

Une piste qualifiée est une personne qui peut devenir un client potentiel sur la base des critères et des données d'identification qu'elle a fournis.

En gros, c'est quelqu'un qui n'a pas avoué qu'il s'intéressait à vous, mais dont vous savez ce qu'il a en tête. 😏

Vous devez donc faire un pas en avant.

Mais d'abord, il est nécessaire de noter deux choses à propos d'une telle piste :

Les critères sont propres à votre entreprise

Les prospects qualifiés ne peuvent être que ceux qui ont fourni des informations de leur plein gré

Comment générer des pistes qualifiées ?

Ciblez des mots-clés que les clients potentiels rechercheront

Essayez une approche de marketing de contenu comme le guest blogging

Organisez un webinaire etcollaborer avec un influenceur ou une marque

Les prospects qualifiés constituent votre liste restreinte de clients potentiels. Concentrez-vous donc sur eux pour -

6. Augmenter le chiffre d'affaires

C'est l'un des objectifs de marketing intelligent les plus courants que tout le monde poursuit. Et c'est celui vers lequel tous vos efforts de marketing doivent tendre.

il est temps de mettre les bouchées doubles !

Fixez des objectifs de chiffre d'affaires et identifiez tous les canaux de marketing les mieux adaptés à votre entreprise entreprise de marketing .

Ensuite, offrez à vos clients potentiels tout l'amour et l'attention qu'ils méritent.

Pour les aider à se rapprocher de votre marque à un niveau personnel, vous pouvez.. :

Communiquer avec vos clients potentiels par téléphone, par courrier électronique, par chat, par les médias sociaux, etc.

Leur proposer des promotions, des annonces et des réductions

Présenter un contenu pertinent en fonction de l'étape du parcours de l'acheteur

Vous finirez par convertir le lead en vente !

**Vous cherchez d'autres conseils sur le marketing de votre projet pour augmenter les ventes ?

Check out these 20+ conseils de gestion de projet pour les spécialistes du marketing .

7. Augmenter la valeur du client

Vous avez trouvé de nouveaux clients ! Mais une fois la fête terminée, il est temps de penser à long terme.

En tant que spécialiste du marketing, votre stratégie ne peut pas se limiter à l'acquisition de nouveaux clients.

Il est plus important de prendre soin de vos clients existants.

pourquoi ?

Gagnez leur fidélité et ils deviendront les ambassadeurs de votre marque, amenant d'autres clients comme eux.

Et ce n'est pas tout.

Un client satisfait achètera à nouveau chez vous, ce qui augmentera sa valeur à vie. En outre, il est beaucoup moins coûteux de fidéliser les clients que d'en acquérir de nouveaux.

comment faire en sorte que les clients actuels soient satisfaits et que leur valeur augmente ?

Les informer sur vos produits, vos services et les opportunités que vous pouvez leur offrir

Menez des campagnes de reciblage pour vendre davantage de produits ou de services

Concevoir des campagnes de marketing dans le cadre desquelles les clients font votre promotion et, en retour, bénéficient d'avantages ou de privilèges

Offrez un service à la clientèle de qualité

Leur donner un accès privilégié à de nouveaux produits ou services

Check out these Les outils d'analyse marketing!

8. Établir l'autorité de la marque

La notoriété de la marque est excellente.

mais qu'en est-il de l'autorité de la marque dans le secteur ?

Il s'agit de la confiance que les clients accordent à votre marque et de la mesure dans laquelle ils la considèrent comme un expert du secteur.

Disons que vous vendez des baskets personnalisées qui font fureur. 👟

Nous ne voulons pas que le parcours d'un client s'arrête là.

Si quelqu'un veut savoir quel type de teinture fonctionne pour les chaussures ou comment nettoyer des baskets sans les abîmer, il doit se rendre sur votre site web.

C'est l'autorité de la marque.

comment l'établir ?

Créez un contenu de qualité et éducatif qui réponde aux questions des internautes. Votre réputation augmentera et les gens vous considéreront comme une source digne de confiance. Cet objectif peut également figurer en tête de votre liste d'objectifs en matière de marketing de contenu

Employerpreuve sociale et affichez vos témoignages positifs à la vue de tous. Cela prouve que votre entreprise crée des clients heureux

Laissez tomber les arguments de vente et les mots marketing. Montrez plutôt votre personnalité authentique, afin que les gens sachent qui est votre marque. Laissez briller votre personnalité ! ✨

Continuez à vous concentrer sur l'optimisation SEO de tout votre contenu en ligne afin de rester numero uno sur Google.

Enfin, offrez un service client cohérent.

Learn how to manage campaigns with Les logiciels de marketing de contenu !

9. Améliorer la fidélisation des clients

Nous sommes accaparés par la recherche de nouveaux clients et nous nous assurons d'avoir des taux de conversion massifs.

Mais il est tout aussi important de suivre les niveaux de satisfaction de vos clients existants, en particulier pour les entreprises basées sur l'abonnement.

Évaluez leur degré de satisfaction à l'égard de votre marque, de vos produits ou de vos services.

Une enquête rapide ou des commentaires réguliers peuvent vous aider à mieux comprendre leurs besoins !

Voici ce que vous pouvez faire :

Suivre la fréquence à laquelle les clients renouvellent leurs achats

Envisagez de relancer vos clients une semaine après leur achat pour leur demander leur avis

Surveillez les sentiments de mécontentement et résolvez le problème immédiatement

Si le client sait que vous vous efforcez constamment d'améliorer son expérience, il sera plus enclin à rester fidèle à votre entreprise.

10. Améliorer la présence sur les médias sociaux

À l'ère du numérique, le maintien d'une forte présence sur les médias sociaux est essentiel au succès d'une marque. Elle sert de plateforme de communication directe avec le public, favorise la visibilité de la marque et offre des possibilités d'engagement de la part des clients. L'objectif est d'augmenter régulièrement le nombre de followers, de likes et de partages de votre marque sur les différentes plateformes sociales. Pour ce faire, vous devez

En publiant régulièrement du contenu intéressant et pertinent

Interagir avec vos followers par le biais de commentaires, de messages et de partages

Collaborer avec des influenceurs pour étendre votre portée

Organiser des concours ou des cadeaux pour encourager la participation du public

Utiliser des outils pour planifier les publications et suivre les indicateurs

Une présence solide sur les médias sociaux peut considérablement augmenter le trafic vers votre site web, améliorer la réputation de votre marque et, en fin de compte, contribuer à l'augmentation des ventes.

en plus d'une équipe de marketing très talentueuse et d'objectifs définis, de quoi avez-vous besoin ?

Un outil puissant pour gérer les projets et les objectifs marketing . Cliquez sur le bouton connaît le succès grâce à ces trois aspects. C'est l'un des outils de productivité les mieux notés au monde, utilisé par des équipes du monde entier . Notre équipe marketing nous a permis d'arriver là où nous sommes en nous concentrant sur tous les objectifs et en les atteignant avec notre logiciel de classe mondiale .

Et pour une entreprise qui est fière de ses méthodes de marketing, nous avons dû développer un outil qui peut être une source d'inspiration l'aide parfaite pour les spécialistes du marketing .

Vous pouvez utiliser ClickUp pour planifier, définir et suivre des objectifs marketing efficacement.

1. Fixer des objectifs marketing

Bonne nouvelle. Objectifs de ClickUp sont des objectifs de haut niveau que vous pouvez diviser en cibles plus petits.

C'est ici que vous pouvez définir un objectif de marketing numérique pour suivre les publications sur les médias sociaux, les articles de blog ou les générations de revenus.

Utilisez-les pour effectuer un suivi :

OKR (Objectifs et résultats clés)

Sprints

Cartes de pointage hebdomadaires

Et bien d'autres choses encore

Une cible est une objectif mesurable ou résultat. Vous pouvez associer les cibles à l'achèvement d'une tâche, à des valeurs numériques, à de l'argent ou à de simples champs vrai/faux. Au fur et à mesure que vous réalisez chaque objectif, il s'ajoute automatiquement à votre progression dans la réalisation de l'objectif.

En outre, vous pouvez utiliser la fonction Modèle de plan marketing stratégique ClickUp le plan stratégique de marketing de ClickUp est un plan directeur pour les efforts de marketing annuels de votre entreprise. Ce modèle vous aide à définir les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs de marketing.

Ces objectifs peuvent aller de l'augmentation des ventes à l'expansion sur de nouveaux marchés.

Accédez à vos objectifs et résultats clés (OKR) en créant un plan détaillé sur la façon dont votre équipe marketing atteindra les objectifs, les budgets et plus encore

Votre plan marketing doit comprendre des objectifs spécifiques, un plan d'action détaillé pour atteindre ces objectifs, ainsi qu'une méthode pour suivre les progrès et respecter le budget. Grâce à ce modèle, vous pouvez vous en servir comme d'une feuille de route pour guider vos efforts de marketing tout au long de l'année. Essayez le modèle de plan marketing stratégique de ClickUp

2. Mesurer le ROI avec Tableaux de bord Les tableaux de bord sont l'endroit où vous pouvez voir toutes les informations sur les projets, les tâches, les personnes... à peu près n'importe quoi.

Personnalisez vos tableaux de bord avec Widgets personnalisés et superviser les résultats des campagnes de marketing en un coup d'œil.

Les widgets personnalisés vous permettent d'intégrer toutes les données que vous souhaitez sous la forme de diagrammes à barres, de diagrammes circulaires, de calculs, de portefeuilles, etc.

Check out these Modèles de ROI !

Le widget Portfolio de ClickUp vous donne un aperçu rapide de l'état de vos projets à un niveau élevé

Créez un tableau de bord spécifique pour chaque campagne. De cette façon, vous pouvez facilement vous référer à des campagnes antérieures afin d'optimiser le retour sur investissement.

Astuce: ClickUp offre un service d'aide à la création d'entreprise modèles de fixation d'objectifs aussi. N'oubliez pas d'essayer.

3. Définir des échéances pour vos objectifs avec la vue du diagramme de Gantt

Assurez-vous que vos objectifs ont une date de début et une date de fin.

comment ?

Faites de vos objectifs marketing une tâche ClickUp et planifiez-les sur Vue du diagramme de Gantt de ClickUp .

Utiliser logiciel de planification marketing pour visualiser la qualité de votre plan marketing.

vous avez oublié un calendrier quelque part ?

Il suffit de glisser-déposer pour réorganiser vos objectifs.

La vue Gantt de ClickUp vous permet de planifier le temps, de gérer les ressources, de visualiser les dépendances et bien plus encore

vous êtes en retard sur votre planning ?

Ne vous inquiétez pas.

Le diagramme de Gantt vous permet de calculer le chemin critique afin que vous puissiez atteindre vos objectifs marketing le plus rapidement possible.

FAQ sur les objectifs marketing

vous avez d'autres questions en tête ? Répondons à certaines d'entre elles.

Dans le cadre d'un plan marketing, chaque objectif doit être une Objectif marketing SMART .

Une fois que vous connaissez vos objectifs marketing, il est temps d'entrer dans les détails.

Les types d'objectifs marketing qui fonctionnent le mieux sont SMART, alors utilisez ce système pour vous assurer que chaque objectif que vous fixez en vaut la peine.😎

S spécifique : Définissez le résultat souhaité en termes clairs et précis afin que tout le monde comprenne l'objectif. Fixez des chiffres et des délais concrets pour vous responsabiliser

spécifique : Définissez le résultat souhaité en termes clairs et précis afin que tout le monde comprenne l'objectif. Fixez des chiffres et des délais concrets pour vous responsabiliser M easurable : Les objectifs doivent être mesurables et assortis d'indicateurs clés de performance (ICP) et de jalons spécifiques qui vous permettent de mesurer votre réussite

easurable : Les objectifs doivent être mesurables et assortis d'indicateurs clés de performance (ICP) et de jalons spécifiques qui vous permettent de mesurer votre réussite **Réalisables : Assurez-vous qu'il s'agit d'objectifs marketing réalistes, dans la limite des capacités de votre entreprise et de votre équipe

**Pertinents : Les objectifs doivent être pertinents par rapport à la mission de votre marque et contribuer au plan d'ensemble

**Limités dans le temps : Vos objectifs doivent être assortis d'un calendrier indiquant les dates de début et de fin

Par exemple, un objectif SMART de trafic web pour votre blog peut ressembler à ceci :

D'ici la fin du mois (limité dans le temps), le trafic devrait augmenter de 5 % (mesurable) en augmentant le nombre d'articles hebdomadaires (spécifique) de 5 à 8 par semaine (réalisable).

L'augmentation du trafic renforcera la notoriété de la marque et générera plus de prospects (pertinent).

2. Quels sont des exemples d'objectifs publicitaires ?

Certains des objectifs publicitaires les plus courants buts ou objectifs comprennent :

Introduire de nouveaux produits ou services

Démontrer leur efficacité

S'étendre à un nouveau marché cible

Renforcer l'image de l'entreprise ou de la marque

Gagner des adeptes dans les médias sociaux et améliorer l'engagement

Générer de la demande et des prospects

Augmenter le nombre de clics sur les publicités payantes

Les objectifs de votre entreprise peuvent différer de ceux du service marketing.

Assurez-vous de bien les comprendre. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez être sûr de ce que votre entreprise veut réaliser.

Les objectifs de votre entreprise donnent une orientation à vos objectifs de marketing en leur donnant un cadre.

Cela devrait vous permettre de savoir si vous êtes sur la bonne voie investissez vos ressources marketing au bon endroit ou non.

Par exemple, l'objectif de votre entreprise est d'augmenter son chiffre d'affaires et l'objectif marketing de votre entreprise est d'attirer davantage de clients. C'est ce lien que vous recherchez.

Plus de clients = Augmentation du chiffre d'affaires

Commencez à suivre vos objectifs marketing avec ClickUp

Vos objectifs sont loin d'être parfaits. Même les stratégies marketing les plus ambitieuses et les plus inspirées ne le sont pas.

Mais ils sont SMART, et vous ne pouvez réussir que si vos objectifs le sont aussi.

Alors que vous créez votre prochaine stratégie de marketing, utilisez cette liste d'objectifs, les lignes directrices relatives aux objectifs SMART et un puissant outil d'aide à l'élaboration d'objectifs outil de gestion de projet comme ClickUp pour fixer des objectifs.

Avec ClickUp, vous pouvez planifier vos objectifs marketing, fixer un calendrier, planifier des stratégies de mise sur le marché , suivez vos KPI, gérez vos campagnes, mesurez le ROI..

Montrez cette liste à votre équipe marketing, elle sera impressionnée. Rejoignez ClickUp gratuitement pour battre les stratégies marketing des startups et des géants..