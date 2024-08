16 Meilleures intégrations Zendesk de 2024

La clé de la réussite réside dans l'assistance client. Avec une bonne plateforme de service client comme Zendesk, vous pouvez créer une expérience de service client holistique à l'échelle. La plateforme aide les marques à construire et à maintenir de bonnes relations avec les clients, ce qui est essentiel à la croissance.

En quoi Zendesk fait-il office d'assistance client ? Eh bien, il unifie les messages à travers les canaux, permet une automatisation facile avec zéro ou faible code, suit les demandes d'assistance facilement et surveille les commentaires des clients.

Mais pour tirer le meilleur parti de cette plateforme d'assistance client, les marques peuvent utiliser les plus de 1 300 applications et intégrations Zendesk conçues pour étendre leur puissance afin de répondre à divers besoins en matière de ventes, de marketing et de service client.

Avec des milliers d'applications parmi lesquelles choisir, quelles intégrations Zendesk devriez-vous utiliser ?

Nous sommes là pour vous présenter les 16 applications les plus populaires les plus utiles que vous pouvez trouver sur le Zendesk Marketplace.

C'est parti !

16 des intégrations Zendesk les plus utiles de 2024

Créez facilement des tâches ClickUp directement dans Zendesk ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un où les équipes se réunissent pour planifier, organiser et collaborer sur le travail à l'aide de tâches, de documents, de discussions, d'objectifs, de tableaux blancs, etc. Facilement personnalisable en quelques clics, ClickUp permet aux équipes de tous types et de toutes tailles de travailler plus efficacement et d'atteindre de nouveaux sommets en matière de productivité.

Grâce à son Intégration de Zendesk , votre équipe d'assistance gardera le contrôle des tâches et des tickets prioritaires, ce qui permettra de résoudre les problèmes de vos clients le plus rapidement possible, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité. À faire avec l'intégration de Zendesk Intégration ClickUp inclure :

Lier les tickets aux tâches pour faciliter la référence et la délégation

Créer de nouvelles tâches à partir de tickets Zendesk

Obtenir des mises à jour automatiques lorsque vous créez ou liez un ticket à une tâche

Référencez facilement le statut et l'identifiant en joignant un nombre quelconque de tâches ClickUp à un ticket Zendesk En savoir plus sur les intégrations En traitant les tickets comme des tâches, il est facile d'en assurer le suivi et de veiller à ce qu'ils soient résolus le plus rapidement possible. C'est l'ultime voie à double sens entre ces puissantes plateformes basées sur le cloud !

ClickUp pros

Facilite la communication et la collaboration entre les services

Facilite l'automatisation de divers processus

Flexible et personnalisable

Assistance client de premier ordre

Simplicité de connexion à Zendesk et de suivi de la progression

Les inconvénients de ClickUp

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile... pour l'instant !

Courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités disponibles et du niveau de personnalisation

Prix de ClickUp

Free

Unlimited : 5 $ par membre et par mois

: 5 $ par membre et par mois Business : 12 $ par membre et par mois

: 12 $ par membre et par mois Business Plus : 19 $ par membre et par mois

: 19 $ par membre et par mois Enterprise : Contacter pour une tarification personnalisée

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (4,781 commentaires)

4.7/5 (4,781 commentaires) Capterra: 4.7/5 (3,071 commentaires)

2. Slack

Un exemple de l'intégration de Intégration de Slack avec Zendesk Slack est l'une des meilleures applications de messagerie disponibles. Elle améliore la collaboration et stimule le flux de travail en permettant aux membres de l'équipe de communiquer efficacement. En tant qu'application autonome, elle fait du bon travail. Mais l'application Slack porte ses capacités à un tout autre niveau.

Parmi les avantages de l'intégration de Zendesk à Slack, citons :

Restez au fait des réponses des clients en envoyant des tickets directement dans Slack

Améliorez la collaboration et ajoutez des notes privées ou des conversations annexes dans un ticket d'assistance dans Slack

Invitez vos clients à forte valeur ajoutée dans Slack pour rendre votre équipe disponible dès que le besoin s'en fait sentir

Paramétrez l'automatisation pour voir les commentaires dans Slack au fur et à mesure qu'ils sont reçus

L'intégration de Slack à Zendesk peut vous aider à améliorer votre marge de réponse, à rester maître de votre charge de travail et à améliorer la qualité du service client, entre autres avantages.

Les avantages de Slack

Toutes vos discussions de travail se trouvent au même endroit avec les notifications de Slack

Il est facile de l'intégrer sans formation car il est utilisé presque partout

Facile à utiliser et naturel

Vous pouvez segmenter les canaux pour des parties spécifiques du projet

Les inconvénients de Slack

Vous pouvez être submergé par les nombreux canaux avec différentes équipes

Prix de Slack

Gratuit

Standard : 6,67 $/8,00 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement/mensuellement

: 6,67 $/8,00 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement/mensuellement Plus : 12,50 $/15,00 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement/mensuellement

: 12,50 $/15,00 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement/mensuellement Enterprise Grid : Contactez-nous pour obtenir des détails sur les tarifs personnalisés

Évaluations et critiques de Slack

G2: 4.5/5 (30 180 commentaires)

4.5/5 (30 180 commentaires) Capterra: 4.7/5 (21,435 commentaires)

3. Shopify

via Shopify Compte tenu du niveau élevé de la concurrence dans les boutiques de commerce électronique, vous avez besoin de tous les avantages possibles. Et un bon service à la clientèle fait beaucoup. Si vous avez ouvert une boutique sur la plateforme Shopify, l'intégration de Zendesk pour Shopify est essentielle pour améliorer le service client et l'assistance. Voici quelques-uns des avantages de cette intégration :

Connecter plusieurs vitrines Shopify à votre compte Zendesk pour améliorer la gestion

Ajouter un widget Web sur votre page de vitrine, afin que les clients puissent vous joindre rapidement ou se servir eux-mêmes

L'éditeur de tickets vous permet de commander des annulations et des remboursements facilement

Il permet à votre équipe d'assistance d'accéder aux informations des clients directement depuis votre boutique Shopify et de s'assurer qu'ils sont informés avant d'agir.

Les avantages de Shopify

Mon travaille comme un CRM pour Zendesk

Vous pouvez mettre à l'échelle les services clients de Zendesk au fur et à mesure que votre entreprise se développe

Les fonctionnalités IA de Zendesk peuvent personnaliser les visiteurs

Les inconvénients de Shopify

L'e-mail ID de Shopify et l'identifiant du numéro de téléphone sont identifiés comme des utilisateurs distincts dans Zendesk

Shopify pricing

Basic : 29 $ par mois

: 29 $ par mois Shopify : 79 $ par mois

: 79 $ par mois Avancé : 299 $ par mois

G2: 4.3/5 (4 109 commentaires)

4.3/5 (4 109 commentaires) Capterra: 4.5/5 (5,672 reviews)

4. Geckoboard

Créez des tableaux de bord personnalisés en Geckoboard à partir des données de Zendesk

Geckoboard est un outil pratique qui permet de créer et de partager des tableaux de bord en temps réel en quelques étapes. Il s'intègre à plus de 80 outils pour améliorer sa commodité et ses capacités. L'une de ses intégrations les plus importantes est celle avec Zendesk.

L'intégrer à Zendesk vous permet, à vous et à votre équipe, de partager facilement des indicateurs d'assistance client Zendesk en temps réel avec votre équipe grâce à des tableaux de bord faciles à comprendre. Certaines de ses fonctionnalités incluent :

Facilité de construction de tableaux de bord basés sur les indicateurs Zendesk

Les visualisations sont faciles à interpréter

Filtres puissants pour visualiser les données

Et le partage des tableaux de bord créés en copiant-collant le lien et en le partageant dans un message est facile !

Les avantages de Geckoboard

Permet aux membres de l'équipe de se concentrer sur les bons indicateurs dans Zendesk

Repère les problèmes avant qu'ils ne surviennent et les résout grâce à une meilleure visualisation

Motive vos agents Zendesk vedettes si vous les mettez en avant sur votre tableau de bord

Les inconvénients de Geckoboard

Vous êtes limité à des champs de données prédéterminés

Prix de Geckoboard

Essentiel : 39 $ par mois

: 39 $ par mois Pro : 79 $ par mois

: 79 $ par mois Echelle : 559 $ par mois

Geckoboard évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (47 commentaires)

4.3/5 (47 commentaires) Capterra: 4.6/5 (76 commentaires)

5. Nicereply

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Screenshot-11-10-2022-3-03-38-PM-1400x660.png

/$$$img/

via Nicereply

Nicereply est un service de Logiciel de sondage CX qui propose des sondages CSAT, NPS et Customer Effort Score pour Zendesk.

L'utilisation de Nicereply vous permet de mesurer la satisfaction, l'effort ou la fidélité des clients via un sondage au bas de chaque e-mail, dans vos macros, ou de le déclencher après la résolution d'un ticket ou d'un chat. Les réponses sont repoussées dans Zendesk sous forme de commentaires et de valeurs de champs personnalisés.

Voici quelques-uns des avantages de l'intégration :

Personnalisez entièrement vos sondages

Décidez du moment où vos sondages seront envoyés

Protégez vos clients contre les sondages excessifs

Supprimez les spams, les évaluations non pertinentes ou abusives

Les avantages de Nicereply

Variété de sondages sur l'expérience client (CSAT, CES & NPS, sondage 5 étoiles, smileys, etc.)

Combinaison de plusieurs canaux de distribution

Facile à paramétrer et à utiliser

Les inconvénients de Nicereply

L'analyse pourrait être plus robuste

Prix de Nicereply

Nicereply propose des forfaits payants à partir de 39$ par mois

G2: 4.5/5 (378 commentaires)

4.5/5 (378 commentaires) Capterra: 4.7/5 (284 commentaires)

6. Activité Mailchimp

via Mailchimp Mailchimp est un outil marketing permettant de gérer et de parler aux clients et à d'autres parties. Pour les intégrations Zendesk CRM, l'activité Mailchimp vous permet de personnaliser votre communication avec les clients.

Vous pouvez ainsi facilement automatiser la gestion de vos tickets, utilisateurs et agents dans Zendesk. Certaines des fonctionnalités incluent :

La gestion efficace des abonnements à la liste de diffusion Mailchimp du demandeur de ticket

Afficher toutes les campagnes d'e-mail qu'un demandeur de ticket Zendesk Assistance a reçues

Afficher les détails des actions que le demandeur de ticket Zendesk a effectuées avec chaque campagne Mailchimp

Ces fonctionnalités, entre autres, vous permettent d'anticiper les besoins et les questions de vos clients, ce qui rend vos interactions plus personnelles et significatives.

Pros de l'activité Mailchimp

Excellents forfaits payants

Utilisable pour toutes les entreprises et tous les projets, quelle que soit leur taille

Grâce à l'assistant créatif, il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes compétences en matière de conception

Les inconvénients de Mailchimp Activity

Mailchimp vous limite à des conceptions et des formes spécifiques

Prix de Mailchimp Activity

Free (gratuit)

(gratuit) Les services essentiels : 9,99 $ par mois

: 9,99 $ par mois Standard : 14,99 $ par mois

: 14,99 $ par mois Premium : 299 $ par mois

G2: 4.5/5 (14 952 commentaires)

4.5/5 (14 952 commentaires) Capterra: 4.4/5 (4,799 commentaires)

7. Harvestr

via Récolte Harvestr est un outil de gestion de produits qui booste la collaboration pour aider les équipes de produits à prendre des décisions éclairées sur les produits. Son intégration à Zendesk permet de connecter les équipes d'assistance et de produits. L'équipe produit peut ainsi exploiter les données et les commentaires des clients pour apporter des améliorations centrées sur le client ou créer des produits en fonction de leurs besoins.

Ces données clients proviennent des tickets d'assistance Zendesk qui contiennent des commentaires précieux de la part des clients. Elles peuvent améliorer la collaboration entre les équipes d'assistance et de produit, ce qui rend vos clients plus heureux avec le produit.

Harvestr pros

Concevoir des produits centrés sur le client pour augmenter sa satisfaction

Permet d'éviter les retards grâce à la hiérarchisation des tickets

Permet de se concentrer sur l'expérience client

S'adapte bien aux différents flux de travail

Harvestr contre

Manque de possibilités de rapports étendus

Prix de Harvestr

Free : essai gratuit de 14 jours

: essai gratuit de 14 jours Échelle : 79$/65$ par éditeur et par mois facturé mensuellement/annuellement

: 79$/65$ par éditeur et par mois facturé mensuellement/annuellement Élite : 139 $ par éditeur et par mois facturé annuellement

: 139 $ par éditeur et par mois facturé annuellement Enterprise : Contactez-nous pour obtenir des détails sur les tarifs personnalisés

G2: 4.9/5 (31 commentaires)

4.9/5 (31 commentaires) Capterra: 4.6/5 (501 commentaires)

8. Zoom

via ZoomZoom est l'une des applications de vidéoconférence les plus populaires et les plus pratiques pour stimuler la collaboration entre les membres d'une équipe. Mais certaines situations la rendent utilisable dans le cadre de l'assistance client. Par exemple, lorsqu'une demande de renseignements d'un client nécessite une expérience plus personnelle, comme l'examen de son environnement ou l'aide à une installation physique.

C'est là que l'intégration de Zendesk Zoom entre en jeu. Parmi les fonctionnalités, citons :

Planifier et démarrer une réunion à partir de Zendesk sans se connecter séparément à Zoom

Enregistrer toutes les informations de l'appel précédent et y accéder dans Zendesk

Ces éléments, ainsi que d'autres fonctionnalités spéciales, en font un outil essentiel. C'est particulièrement vrai si vous devez souvent traiter des demandes de clients qui nécessitent une expérience individuelle.

Les avantages de Zoom

Facilité d'invitation aux réunions

Très convivial et facile à utiliser

Nombreuses applications utiles auxquelles se connecter

Les inconvénients de Zoom

Vous avez besoin d'une excellente connexion internet

Prix de Zoom

De base : Free

: Free Pro : 14,99 $ par mois et par hôte

: 14,99 $ par mois et par hôte Business : 19,99 $ par mois par hôte

: 19,99 $ par mois par hôte Enterprise : 19,99 $ par mois par hôte

Zoom évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (41,571 commentaires)

4.5/5 (41,571 commentaires) Capterra: 4.6/5 (12,297 commentaires)

9. Recensement

via Place de marché Zendesk Vous avez besoin de données pour alimenter le flux de travail de votre équipe et stimuler la qualité des discussions avec les clients. Si vos données sont verrouillées dans d'autres bases de données ou outils, il est impossible de les synchroniser avec vos outils Business sans scripts personnalisés ou aide technique. À moins que vous ne disposiez de Census, qui peut connecter Zendesk à votre flux de travail.

Census est l'une des applications privilégiées qui vous permet de synchroniser les données de n'importe quel entrepôt dans vos outils de vente et de marketing. Son intégration à Zendesk vous permettra de synchroniser ces informations et données avec Zendesk en quelques taps. Parmi ses fonctionnalités, citons :

Vous n'aurez pas besoin d'ingénieurs pour migrer les données dans Zendesk

Vos données seront prêtes à être utilisées sur Zendesk ou dans un ticket

Conservez toutes vos données en un seul endroit

Census est l'une des applications les plus critiques si vous avez vos données dans différents entrepôts et que vous souhaitez les utiliser pour améliorer l'expérience client dans un ticket.

Les avantages de Census

Les agents résoudront les problèmes des clients ou un ticket sans passer d'une application à l'autre

Segmente vos utilisateurs pour apprendre des informations importantes et identifier des modèles

Améliore le routage des tickets Zendesk en utilisant les données produit pour identifier vos clients les plus précieux

Les inconvénients du recensement

Il est difficile de modifier une synchronisation une fois qu'un ticket est créé

Prix de Census

Free

Core : 800 $ par mois

: 800 $ par mois Plateforme : Contacter pour des tarifs personnalisés

G2: 4.6/5 (76 commentaires)

4.6/5 (76 commentaires) Capterra: Pas de commentaires

10. Salesforce

via Zendesk Salesforce est un outil populaire pour les équipes commerciales, marketing et d'assistance. Il aide les entreprises à améliorer le service client et les produits. L'intégrer à Zendesk améliore la collaboration entre vos équipes d'assistance et de vente, augmentant ainsi la productivité pour traiter un ticket ou un client.

Elle permet également aux deux équipes d'avoir accès aux bonnes données sur les clients. L'équipe commerciale peut ainsi conclure davantage d'affaires et l'équipe d'assistance offrir une expérience plus personnalisée. Il automatise également diverses activités, comme la réaffectation d'un ticket en fonction de certaines conditions.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités et avantages :

Amélioration de la satisfaction des clients grâce à des discussions personnalisées

Atteinte de résolutions plus rapides grâce à la collaboration de l'équipe

Analyse des données des tickets d'assistance Zendesk en fonction de différents critères Salesforce

L'intégration Zendesk Salesforce vous permet d'afficher une vue holistique de vos clients pour toutes vos équipes.

Les avantages de Salesforce

Facilité de suivi des contacts, des e-mails et des opportunités, et suivi du statut d'un lead

Aide à l'automatisation de plusieurs processus

Connexion du CRM Salesforce à pratiquement n'importe quelle application ou programme externe

Les inconvénients de Salesforce

La mise en œuvre peut être compliquée

Un peu cher

Prix de Salesforce

Les essentiels : 25 $ par mois

: 25 $ par mois Professionnel : 75 $ par utilisateur et par mois

: 75 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 150 $ par utilisateur et par mois

: 150 $ par utilisateur et par mois Unlimited : 300 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.2/5 (12 815 commentaires)

4.2/5 (12 815 commentaires) Capterra: 4.4/5 (17 197 commentaires)

11. Trello

via TrelloTrello est un outil de gestion de projet bien connu pour son interface simple et sa facilité d'utilisation. Pour les intégrations Zendesk, Trello est utilisé pour afficher votre flux de travail, automatiser les processus, créer et attribuer des tâches, collaborer et communiquer, entre autres.

L'intégration Zendesk Trello vous permet de joindre des pièces jointes à des cartes existantes ou de créer des cartes Trello directement à partir de tickets Zendesk. Il vous suffit de naviguer jusqu'au ticket, d'ouvrir l'onglet L'application Trello après l'avoir intégrée, vous pouvez l'ajouter à une carte existante ou en créer une nouvelle.

En voici les avantages et les fonctionnalités :

Suivi et organisation faciles des tickets Zendesk à travers les départements et les équipes

Il affiche une vue effacée des processus de résolution des tickets pour l'équipe d'assistance client

Dans cette application, vous pouvez gérer un flux de travail constant, déléguer des tâches et résoudre rapidement les problèmes des clients, car votre équipe sera sur la même page.

Les avantages de Trello

Conception et interface simples et directes

Améliore la collaboration entre les différentes équipes

Permet à votre équipe d'être toujours sur la même page

Rapide à intégrer et à utiliser

Avantages de Trello

Le contrôle des permissions pourrait faire l'objet de plus de détails

Trello pricing

Gratuit : Standard : Free : Free

: : : Standard : 5 $ par mois

: 5 $ par mois Premium : 10 $ par mois

: 10 $ par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Trello

G2: 4.4/5 (12, 812 commentaires)

4.4/5 (12, 812 commentaires) Capterra: 4.5/5(21,228 reviews)

12. TypeGenie

via TypeGenie TypeGenie est un outil d'IA avancé qui apprend à achever des phrases personnalisées pour la marque et les agents d'assistance. Cela fait partie de notre liste d'intégrations Zendesk parce qu'il crée des réponses plus rapidement et dans un style de voix unifié, ce qui est essentiel pour l'image de marque.

La connexion TypeGenie Zendesk améliore l'efficacité du service client grâce à des phrases et des achèvements de mots alimentés par l'IA au fur et à mesure que vos agents d'assistance client tapent.

Certains des avantages et des fonctionnalités de l'intégration de TypeGenie à Zendesk comprennent :

Supprimer les éléments répétitifs des messages pour améliorer la qualité

Passer moins de temps à écrire pour s'assurer qu'un nouveau ticket obtienne une réponse plus rapidement ou pour s'attaquer à un ticket existant

Les achèvements automatiques sont personnalisés et pertinents car ils sont basés sur vos tickets antérieurs

Apprendre en permanence et s'améliorer

Plus vous répondez rapidement aux demandes des clients, meilleure est l'expérience avec cette application et adressez votre ticket.

TypeGenie pros

Les agents passent moins de temps à résoudre les problèmes

Développement libre de tout code

Outils de rapports et d'analyse pratiques

Facile à paramétrer et à utiliser

Les inconvénients de TypeGenie

Les achevés peuvent ne pas être exacts au départ

Prix de TypeGenie

Pro : 20 $ par utilisateur et par mois

: 20 $ par utilisateur et par mois Premium : 28 $ par utilisateur et par mois

: 28 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contacter pour un devis personnalisé

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de commentaires

13. Ringover

via Zendesk Ringover est l'une des intégrations de Zendesk qui permet de gérer efficacement les communications professionnelles. Vous et votre équipe pouvez passer et recevoir des appels en ligne ou à partir d'une application pour smartphone. Cela présente plusieurs avantages, notamment des appels illimités vers et depuis plusieurs pays, une bonne réception depuis n'importe où et l'intégration des appels à votre CRM, entre autres.

Lorsque vous intégrez ces appels dans Zendesk, vous pouvez :

Créer, mettre à jour ou automatiser un ticket existant

Appeler vos clients à partir de Zendesk en un seul clic

Lire les messages vocaux et les discussions enregistrées à partir de Zendesk

Composition plus rapide et transfert facile vers un membre de l'équipe disponible

Ces fonctionnalités améliorent votre relation avec vos clients.

Les avantages de l'appel en attente

Beaucoup moins cher qu'une ligne téléphonique fixe

Accès facile aux détails de l'appel, y compris les journaux et les enregistrements

Obtention d'informations sur le client lors de la réception d'un appel afin de fournir une assistance sur mesure

Les données des clients sont consolidées en un seul endroit

les inconvénients de ### Ringover

Il arrive qu'un délai rende difficile une discussion fluide

Prix de Ringover

Smart : 24 $ par utilisateur et par mois

: 24 $ par utilisateur et par mois Power : 49 $ par utilisateur et par mois

: 49 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contact pour créer un forfait personnalisé

Ringover évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (27 commentaires)

4.7/5 (27 commentaires) Capterra: 4.6/5 (189 commentaires)

14. Asana

via Asana Pour les intégrations Zendesk, Asana est un outil de gestion de projet populaire permettant aux entreprises de collaborer, de communiquer, de gérer et d'organiser leurs projets et leurs tâches. L'intégrer à Zendesk vous permettra de résoudre un ticket plus rapidement.

Cette application vous permet de créer et de suivre des tâches à l'aide de tickets Zendesk en toute simplicité. Vous pouvez ajouter du contexte, joindre des pièces jointes et lier des tâches existantes pour un meilleur flux de travail. Ainsi, tout le monde s'occupe des problèmes d'assistance et fournit des services personnalisés, qu'il s'agisse d'un nouvel utilisateur ou d'un client.

Parmi les choses que vous pouvez faire avec cette intégration Zendesk, citons :

Créer des tâches Asana à partir de Zendesk

Lier des tâches existantes à un ticket Zendesk

Vérifier le statut de la résolution sans quitter Zendesk

Accéder à divers détails sur les clients pour un service personnalisé

De toutes les applications listées, cette intégration ferme la boucle de rétroaction entre Zendesk et Asana, ce qui permet à votre entreprise de d'améliorer le service à la clientèle de façon continue .

Les pros d'Asana

Amélioration de la collaboration sur les tâches grâce à Zendesk

Suivi facile des tickets et des tâches prioritaires

Bonne offre de fonctionnalités sur la version gratuite

Intégration d'outils externes dans Asana

Personnaliser les tableaux, les catégories, les tâches et les sous-tâches

Les inconvénients d'Asana

Résulte en un trop grand nombre d'alertes par e-mail

N'est pas aussi flexible que certains outils de cette liste

Manque de fonctionnalités de productivité par rapport à d'autres

Prix d'Asana

Basic : 0 $ par membre et par mois

: 0 $ par membre et par mois Premium : 10,99 $ par membre et par mois

: 10,99 $ par membre et par mois Business : 24,99 $ par membre et par mois

: 24,99 $ par membre et par mois Enterprise : Contacter pour une tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (8 831 commentaires)

4.3/5 (8 831 commentaires) Capterra: 4.5.5 (11 357 avis)

15. Zoho Projets

via Projets ZohoZoho Projets est un outil de gestion de projet pour la création de flux de travail, le suivi des tâches, la connexion avec les parties prenantes et la collaboration en équipe. Pour les intégrations Zendesk, celle-ci est excellente car elle vous permet d'envoyer des informations entre elles et de gérer vos projets plus efficacement pour chaque ticket.

L'intégration vous permet d'automatiser plusieurs tâches qui pourraient réduire l'efficacité de l'équipe. Parmi les choses que vous pouvez faire avec l'intégration, citons :

Automatiser les données complexes de l'entreprise en quelques minutes pour gagner du temps

Paramétrer des déclencheurs webhook basés sur des actions particulières

Utiliser des règles telles que les délais et les décisions pour créer un flux de travail efficace

Exécuter des actions à des moments précis de la journée

Les avantages de Zoho Projects

Décomposer les tâches en très petits éléments

Modifier les modèles sans affecter les projets précédents basés sur le même modèle

Le nombre de projets que vous pouvez créer n'est pas limité

Les inconvénients de Zoho Projects

L'intégration de Zendesk est légèrement limitée

Prix de Zoho Projects

free : Premium : Free

Premium Free Premium : 4 $ par mois et par utilisateur

: 4 $ par mois et par utilisateur Enterprise : 9 $ par mois et par utilisateur

G2: 4.3/5 (289 commentaires)

4.3/5 (289 commentaires) Capterra: 4.2/5 (256 commentaires)

16. Monday

via MondayMonday.com est une plateforme de gestion de projet et d'équipe avec tous les outils essentiels de gestion de projet et d'équipe fonctions de gestion de projet pour faire Terminé, quelle que soit la taille du projet ou de l'équipe.

L'intégration Monday Zendesk permet à votre équipe d'assistance de se connecter à d'autres équipes, telles que le produit, l'ingénierie et les ventes. Cela permet de rationaliser les demandes précieuses des utilisateurs vers l'ensemble de votre entreprise.

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire avec cela :

Transformer automatiquement les discussions des clients Zendesk en tâches d'ingénierie

Gérer et suivre chaque ticket à partir d'un seul endroit

Notifier et mettre à jour les membres de votre équipe directement depuis Monday

Consolider automatiquement toutes les interactions avec les clients en un seul endroit

Les avantages de Monday

Crée un flux de travail rationalisé pour traiter les nouveaux tickets

Facilite la collaboration entre les tableaux, le suivi des projets et les paramètres

L'automatisation permet aux utilisateurs de ne pas perdre de vue les tâches et de réduire le travail manuel

Les inconvénients de Monday

Il n'y a pas d'option pour ajouter des commentaires personnalisés à partir de Zendesk

prix ### Monday

Individuel : Free

: Free Basic : 8 $ par utilisateur et par mois

: 8 $ par utilisateur et par mois Standard : 10 $ par utilisateur et par mois

: 10 $ par utilisateur et par mois Pro : 16 $ par utilisateur et par mois

: 16 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contacter pour plus de détails

G2: 4.7/5 (6,166 critiques)

4.7/5 (6,166 critiques) Capterra: 4.6/5 (2,687 critiques)

Améliorez votre assistance client avec les intégrations Zendesk

La plupart de ces intégrations Zendesk sont efficaces pour booster l'assistance client lorsqu'elles sont utilisées seules. Mais aujourd'hui, il existe des milliers d'outils que vous pouvez regrouper pour garantir l'excellence du service client. Ce dont vous avez besoin pour booster votre service client, c'est, comme le dit Gartner, d'un "écosystème intégré de fonctions".

Zendesk fournit un moyen de faire exactement cela avec ses plus de 1 300 intégrations. Espérons que vous avez trouvé une ou deux intégrations parmi celles mentionnées ci-dessus qui peuvent vous aider à atteindre vos objets et à trouver la réussite.

Si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour assister les objectifs et les systèmes de votre organisation, nous serions ravis de vous aider à vous mettre sur la voie de la réussite. S'il vous plaît contacter les ventes quand vous êtes prêt !