Nous avons testé les 20+ meilleures alternatives à Monday en 2024

Que vous ayez appris à connaître lundi.com d'un podcast, d'une publicité sur YouTube ou d'une recherche rapide sur Google, vous avez encore des questions.

Bien sûr, Monday a le projet de base fonctions de gestion de projet pour faire avancer les choses, mais quelque chose en vous fait douter.

Vous voulez croire que ce logiciel de projet vous accompagnera sur le long terme pour vous aider à être proactif plutôt que réactif dans vos tâches quotidiennes... mais cette application est-elle la solution ?

Si c'est le cas :

Un solopreneur à la recherche d'un outil de gestion des tâches nécessitant peu de maintenance

Un chef de projet à la recherche d'un outil de gestion de projet en groupe

Une personne involontairement désignée pour sélectionner les outils les plus robustes de l'équipe logiciel de gestion de projet

...vous avez besoin d'un outil de gestion de projet construit pour répondre à vos besoins exacts - et ce n'est pas toujours lundi.

Voici ce que vous devez savoir sur les principales alternatives et concurrents de Monday, y compris ClickUp, Toggl, ActiveCollab, et plus encore !

Pourquoi chercher une alternative à Monday.com ?

Récemment, Monday.com a annoncé une augmentation de ses tarifs sur l'ensemble de ses offres. Cette hausse de prix a poussé de nombreux chefs de projet et entreprises à rechercher des plateformes alternatives de gestion de projet adaptées à leur budget et à leurs besoins.

Un autre point de désaccord avec monday.com est son exigence d'un minimum de trois sièges par plan payant. Cette exigence peut faire grimper le coût pour les petites équipes ou les utilisateurs individuels qui ont besoin d'accéder aux fonctionnalités payantes.

Voici un examen plus approfondi de la structure tarifaire de Monday, qui exige un minimum de trois postes de travail par mois :

Gratuit: Jusqu'à 2 sièges

Jusqu'à 2 sièges Basic: 12 $ par siège/mois (36 $ facturés mensuellement)

12 $ par siège/mois (36 $ facturés mensuellement) Standard: 14 $ par siège/mois (42 $ facturés mensuellement)

14 $ par siège/mois (42 $ facturés mensuellement) Pro: 24 $ par siège/mois (72 $ facturés mensuellement)

En outre, de nombreux utilisateurs ont estimé que monday.com manquait de certaines fonctionnalités clés et d'intégrations dont ils avaient besoin pour une gestion de projet efficace.

Quelle que soit la raison pour laquelle vous cherchez une alternative à monday.com, vous n'êtes pas seul. Continuez à lire pour découvrir les meilleures alternatives qui existent !

21 Best Monday Alternatives and Competitors in 2024 (Meilleures alternatives et concurrents de Monday en 2024)

1. ClickUp

Meilleur pour la gestion de projet

Obtenez une vue d'ensemble pour mieux anticiper et organiser votre travail quotidien, vos rappels et les événements de votre calendrier avec ClickUp Home ClickUp est un logiciel de gestion de projet gratuit qui permet à chaque équipe de de gérer des projets, de collaborer plus intelligemment et de regrouper tout le travail sous un seul outil . Que vous soyez novice en matière d'applications de gestion de projets ou que vous soyez un utilisateur chevronné, la personnalisation de ClickUp peut s'adapter à n'importe quelle taille d'équipe - à distance ou au bureau - pour la meilleure productivité de votre vie.

Le plan gratuit de ClickUp est tout ce dont vous avez besoin pour commencer à concevoir vos journées selon la façon dont vous travaillez le mieux. Il n'y a pas de condition pour passer à l'un des plans payants parce que ClickUp est gratuit pour toujours !

Par rapport à Monday, ClickUp offre une suite de fonctionnalités de gestion de projet de base, y compris : ClickUp AI clickUp AI : automatisez les tâches, créez des stand-ups et arrêtez de perdre du temps avec des travaux répétitifs avec ClickUp AI ! Commentaires assignés : assigner plus petit éléments d'action qui nécessitent un effort de la part de n'importe quel membre de votre espace de travail Tâches récurrentes : établissez des calendriers répétitifs pour votre travail afin d'éviter que quelque chose ne tombe à l'eau Bloc-notes notepad : convertit instantanément n'importe quelle entrée du Bloc-notes en une tâche traçable avec des dates d'échéance, des assignés, des priorités, et plus encore commandes /Slash : créez des sous-tâches, changez l'emplacement d'une tâche, déplacez des tâches dans votre flux de travail, et plus encore avec un simple "/" Champs personnalisés : ajoutez des champs à une liste, à un dossier ou à un espace pour indiquer clairement les délais, préciser qui est responsable de quelle partie du processus, et confirmer ou refuser les demandes d'action Templates : utiliser modèles de gestion de projet pour suivre les progrès et les objectifs de vos projets. Essayez nos Modèle de gestion de projet de ClickUp pour votre prochain projet.

ClickUp permet aux gestionnaires de projets, de programmes et de portefeuilles de supprimer les silos et les barrières, et d'exécuter efficacement et rapidement.

✅ ClickUp pros

Connectez vos applications professionnelles les plus utilisées à ClickUp avec plus de 1 000 intégrations, y compris le courrier électronique, le stockage en nuage,Lundiet bien plus encore

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail en fonction de votre style de travail avecLes 15+ vues de projet personnalisables de ClickUp ❌ ClickUp cons

Pas de fonction d'exportation du tableau de bord

Toutes les vues de ClickUp ne sont pas disponibles sur l'application mobile...pour l'instant ! 🔮

💸 Prix de ClickUp

Plan gratuit pour toujours (idéal pour un usage personnel) - Pas d'économies par rapport à lundi

(idéal pour un usage personnel) - Pas d'économies par rapport à lundi Plan illimité $7/membre par mois (économie de $7/membre par mois par rapport au plan standard de lundi)

$7/membre par mois (économie de $7/membre par mois par rapport au plan standard de lundi) Plan d'affaires 12 $/membre par mois (économies de 12 $/membre par mois par rapport au plan pro de lundi)

12 $/membre par mois (économies de 12 $/membre par mois par rapport au plan pro de lundi) ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les processus de votre entreprise, nous serions ravis de vous aider à réussir ! S'il vous plaît contacter les ventes lorsque vous êtes prêt.

Capterra : 4.7/5 (2,480+ commentaires)

✅ Asana pros

plus de 200 intégrations, notamment Jira Cloud, Microsoft Teams et Google Sheets

Interface conviviale

❌ Les inconvénients d'Asana

Pas d'option d'assignation multiple

💸 Prix d'Asana

Asana propose un essai gratuit, un plan gratuit et des plans payants à partir de 10,99 $/mois par utilisateur

💬 Notes des clients d'Asana

G2 : 4.3/5 (8 000+ avis)

Capterra : 4.4/5 (10 000+ avis)

5. Trello

Meilleur pour les utilisateurs de tableaux Kanban

via Trello Si vous n'en êtes pas à votre première chasse aux logiciels de gestion de projet, vous avez très probablement déjà rencontré Trello. Trello organise les projets en tableaux inspirés de Kanban, une méthode de gestion de projet gestion du flux de travail méthode. Un tableau est rempli de cartes de tâches contenant des notes, des pièces jointes, des images, des documents et d'autres données permettant de collaborer avec les coéquipiers.

✅ Les pros de Trello

Créez des commandes pour automatiser presque n'importe quelle action avec le Butler de Trello

Gérer les projets dans les vues Tableau, Ligne de temps, Tableau, Calendrier, Tableau de bord et Carte

❌ Les inconvénients de Trello

Plan gratuit limité à 10 utilisateurs pour les espaces de travail gratuits

Intégration limitée du courrier électronique

💸 Prix de Trello

Trello propose un essai gratuit, un plan gratuit et des plans payants à partir de 5 $/utilisateur par mois

💬 Notes des clients de Trello

G2 : 4.5/5 (20 410+ avis)

Capterra : 4.4/5 (12 390+ avis)

6. Basecamp

Meilleur pour le partage de fichiers

via Camp de base Basecamp est un logiciel de gestion de projet qui aide les équipes à distance à organiser les tâches, à suivre l'avancement du projet et à collaborer sur les tâches. L'outil vise à rapprocher la gestion des tâches et des projets la communication au sein de l'équipe sous une même tente, avec des fonctionnalités telles que des listes de tâches et des tableaux d'affichage.

✅ Les avantages de Basecamp

Fonctionnalité de check-in pour envoyer des questions récurrentes

Fonctionnalité de tableau d'affichage pour publier des annonces, envoyer des mises à jour sur l'état d'avancement, etc

❌ Basecamp contre

Ne convient pas aux petites agences qui mènent plusieurs projets de front

💸 Prix de Basecamp

Basecamp propose un essai gratuit, un plan gratuit et un plan payant à 99 $/mois flat

💬 Évaluation des clients de Basecamp

G2 : 4.1/5 (4,940+ reviews)

Capterra : 4.3/5 (13 350+ avis)

7. Ruche

Meilleur pour la collaboration d'équipe à distance

via RucheHive permet la gestion des tâches des modèles de projets et un suivi du temps pour refléter votre façon de travailler au quotidien. Choisissez parmi les milliers d'intégrations de Hive pour obtenir les informations dont vous avez besoin à partir de sources multiples dans un emplacement centralisé. Les utilisateurs peuvent également créer des listes de tâches personnalisées et automatiser leur flux de travail pour une plus grande efficacité.

✅ Hive pros

Planification automatique des réunions à partir d'une carte de tâches pour une meilleure collaboration au sein de l'équipe

Nombre illimité de projets et de tâches

❌ Hive contre

Pas de statut personnalisé pour soutenir des processus spécifiques

Le suivi du temps est une fonctionnalité payante

💸 Prix de Hive

Hive propose un essai gratuit, un plan gratuit et des plans payants à partir de 12 $/utilisateur par mois

💬 Notes des clients de Hive

G2 : 4.5/5 (290+ avis)

Capterra : 4.5/5 (140+ avis)

8. Jira

Meilleur pour le développement logiciel agile

via Jira Jira est un logiciel de suivi des bogues et de projet destiné aux équipes agiles et aux utilisateurs techniques chevronnés. Grâce à des options de reporting avancées, notamment la charge de travail des utilisateurs, l'âge moyen des problèmes et les problèmes récemment créés, les chefs de projet peuvent prendre des décisions éclairées pour planifier des sprints plus intelligents.

✅ Jira pros

Assignez des tâches ou créez des problèmes Jira directement à partir de votre demande d'extraction

Tableau de bord d'investigation des incidents pour résoudre plus rapidement les problèmes de déploiement de code

❌ Jira contre

Courbe d'apprentissage abrupte pour les administrateurs de Jira pour apprendre, mettre en œuvre et former les membres de l'équipe

💸 Prix de Jira

Jira propose un essai gratuit, un plan gratuit et des plans payants pour dix utilisateurs à partir de 7,50 $/mois

💬 Notes des clients de Jira

G2 : 4.2/5 (4,440+ reviews)

Capterra : 4.4/5 (11 180+ avis)

9. Toggl

Meilleur pour le suivi du temps

via Toggl Toggl est un logiciel de gestion de projet comprenant trois solutions différentes : Toggl Track toggl Plan et Toggl Hire. Les feuilles de route visuelles de Toggl Plan complètent la gestion du changement lorsque la gestion de plusieurs projets à l'aide de feuilles de calcul entraîne plus de travail que de soutien.

✅ Toggl pros

Rationaliser la communication avec des commentaires et des calendriers de projet partagés

Automatisez les tâches répétitives grâce aux tâches récurrentes

❌ Toggl contre

Les utilisateurs invités de l'espace de travail (parties prenantes externes ou coéquipiers) sont des fonctionnalités premium payantes

💸 Prix Toggl

Toggl propose un essai gratuit, un plan gratuit et des plans payants à partir de 8 $/utilisateur par mois

💬 Notes des clients de Toggl

G2 : 4.3/5 (30+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (100+ avis)

10. nTask

Meilleur pour la planification de projet

via nTâche nTask est une plateforme de gestion de projet basée sur le cloud qui aide les équipes à tout gérer, de la planification des ressources aux livrables du projet. Comme d'autres alternatives à Monday sur cette liste, nTask propose des tableaux Kanban pour créer un plan de projet et visualiser les tâches . Les chefs de projet peuvent également créer des listes de contrôle avec les tâches à accomplir, afin que rien ne soit oublié.

✅ nTask pros

Équipeoutils de gestion de la charge de travail pour aligner les équipes à distance

Fichier joint etgestion des documents ❌ nTask cons

Ne convient pas aux grandes équipes de 50 personnes ou plus

Les tableaux Kanban sont une fonctionnalité payante

💸 Prix de nTask

nTask propose un essai gratuit, un plan gratuit et des plans payants à partir de 3 $/mois par utilisateur

💬 nTask évaluations des clients

G2 : 4.4/5 (10+ avis)

Capterra : 3.9/5 (10+ avis)

11. Hubspot

Meilleur pour les équipes de marketing et de vente

via Hubspot Hubspot est une solution de gestion de la relation client (CRM) et de marketing direct logiciel de gestion des tâches pour les entreprises qui ont besoin de gérer leur entonnoir et leurs relations avec les clients potentiels.

La plateforme propose des produits de marketing, de vente, de gestion de contenu, d'opérations et de service à la clientèle. Les utilisateurs peuvent s'inscrire pour utiliser les fonctionnalités gratuites ou passer à des versions premium de ces produits.

✅ Hubspot pros

HubSpot CRM est gratuit et comprend un tableau de bord de rapports, des informations sur l'entreprise, le suivi des affaires et la gestion des pipelines

Offre la HubSpot Academy pour les professionnels de l'inbound marketing, des ventes et du service client

❌ Les inconvénients de Hubspot

Fonctionnalités limitées en fonction du plan

Manque de rapports granulaires

💸 Prix de Hubspot

Hubspot propose un essai gratuit, un plan gratuit et des plans payants à partir de 45 $/mois

💬 Évaluation des clients de Hubspot

G2 : 4,5/5 (1 190+ avis)

Capterra : 4.8/5 (50+ avis)

12. ActiveCollab

Meilleur pour la collaboration en équipe

via ActiveCollab Le prochain sur la liste est ActiveCollab, une solution de gestion de projet tout-en-un permettant aux petites équipes de planifier et d'organiser le travail. Cette plateforme dispose d'une interface conviviale et simple pour les projets complexes. Pour commencer, les membres peuvent utiliser des projets types pour tester les options d'organisation.

✅ Les avantages d'ActiveCollab

Les projets provenant de certains outils de gestion peuvent être importés dans ActiveCollab

Prise en charge de tout type de fichier à télécharger dans les tâches et les commentaires

❌ Les inconvénients d'ActiveCollab

Intégrations limitées

La facturation est une fonctionnalité payante

💸 Prix d'ActiveCollab

ActiveCollab propose une version d'essai gratuite, une version gratuite pour trois membres et des plans payants à partir de 6,25 $/mois par utilisateur

💬 Évaluation des clients d'ActiveCollab

G2 : 4.3/5 (70+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (370+ avis)

13. Projet ProProfs

Le meilleur pour la planification de projet en ligne

via Projet ProProfs ProProfs Project est une autre alternative à Monday pour vos besoins quotidiens en matière de gestion de projet. Il vous permet de mettre en place votre tableau de bord du projet en quelques minutes en ajoutant des tâches, en désignant des membres de l'équipe et en définissant des échéances. Vous pouvez classer les tâches par ordre de priorité et établir des dépendances entre elles.

✅ ProProfs Projet pros

Visualisez la progression à l'aide de vues de projet interactives telles que le diagramme de Gantt, le tableau Kanban, etc

Suivez le temps et analysez les tâches qui prennent le plus de temps

❌ ProProfs Project contre

Ne propose pas de rapports avancés

Manquesuivi des étapes 💸 ProProfs Project pricing

ProProfs Project offre un essai gratuit et des plans payants à partir de 2 $/mois par utilisateur

💬 Notes des clients de ProProfs Project

G2 : 4.4/5 (30 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (70+ avis)

14. Wrike

Meilleur pour la gestion de projet d'entreprise

via Wrike Le logiciel de gestion de projet Wrike est idéal pour les petites agences qui ont besoin d'un espace de travail personnalisable pour organiser leur travail les calendriers partagés wrike vous permet de travailler en équipe, de planifier des projets et de collaborer facilement. De plus, les personnes chargées de l'approbation peuvent accélérer le retour d'information grâce à l'outil de marquage visuel de Wrike.

✅ Wrike pros

Le tableau Kanban permet une visibilité totale des tâches

La fonction de suivi du temps permet de comparer le temps estimé et le temps réel

❌ Wrike contre

Les diagrammes de Gantt ne sont pas disponibles dans la version gratuite

💸 Prix de Wrike

Wrike propose un essai gratuit, un plan gratuit et des plans payants à partir de 9,80 $/mois par utilisateur

💬 Évaluation des clients de Wrike

G2 : 4.2/5 (2,350+ reviews)

Capterra : 4.2/5 (1 700+ avis)

15. Workzone

Meilleur pour la gestion de portefeuille de projets

via Zone de travail Workzone est un logiciel de gestion de projet doté d'une fonction efficace d'alerte par courrier électronique qui permet aux utilisateurs d'accéder directement à l'élément de tâche important dans Workzone. Idéal pour les entreprises, les équipes peuvent consulter un tableau de bord complet pour voir les projets dans les départements, les clients ou les campagnes.

✅ Workzone pros

Formulaires de demande de projet personnalisés et efficaces

Fonctionnalité To-Do List qui envoie automatiquement une liste organisée de tâches

❌ Les inconvénients de Workzone

Pas de plan gratuit

Les options de personnalisation sont payantes

💸 Prix de Workzone

Workzone propose des plans payants à partir de 24 $/mois par utilisateur pour les équipes de cinq utilisateurs ou plus

💬 Évaluation des clients de Workzone

G2 : 4.3/5 (40+ avis)

Capterra : 4.7/5 (160+ avis)

16. Notion

Meilleur pour la prise de notes

via Notion Le prochain sur notre liste d'alternatives du lundi est Notion, une application populaire de prise de notes avec plus de 1 000 modèles créés par la communauté et téléchargeables. Dans Notion, vous pouvez également créer une base pour n'importe quel projet et personnaliser entièrement votre contenu pour qu'il corresponde à votre flux de travail. Quel que soit le type de travail (wikis, tableaux de bord ou prise de notes), les utilisateurs peuvent suivre les tâches, voir ce qu'il reste à faire et lier des notes.

✅ Notion pros

Interface de base de données graphique pour la pensée en réseau

Nombre illimité de collaborateurs dans le plan de démarrage

❌ Notion contre

Coûteux par rapport aux autres alternatives du lundi

💸 Prix de Notion

Notion propose un essai gratuit, un plan gratuit et des plans payants à partir de 4 $/mois

💬 Notes des clients de Notion

G2 : 4.6/5 (480+ avis)

Capterra : 4.8/5 (570+ avis)

17. Hygger

Meilleur pour la cartographie des produits

via Hygger Hygger est un outil de gestion de projet qui aide les équipes à rationaliser leur flux de travail en renforçant la hiérarchisation des tâches. Les équipes peuvent créer des calendriers complets pour les listes de tâches traditionnelles afin d'organiser le travail.

✅ Hygger pros

Fonctionnalité Swimlanes sur le tableau Kanban

Flux d'activité en direct pour montrer les tâches en cours, en retard et terminées

❌ Hygger contre

Ne convient pas pouréquipe transversale collaboration

Peu d'intégrations disponibles

💸 Prix Hygger

Hygger propose un essai gratuit et des plans payants à partir de 7 $/mois par utilisateur

💬 Notes des clients de Hygger

G2 : 4.8/5 (2 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (100+ avis)

18. NiftyPM

Meilleur pour les projets à grande échelle

via NiftyPM NiftyPM vous permet de travailler sur des projets à grande échelle avec plusieurs membres de l'équipe. Comme la plupart des outils de gestion de projet il s'agit d'un espace de travail collaboratif qui vous aide, vous et votre équipe, à organiser les tâches, à suivre le temps et à gérer les projets.

✅ NiftyPM pros

Fonctionnalité de gestion de portefeuille pour visualiser les membres et les statuts en un coup d'œil

Offre différents rôles et permissions d'utilisateurs pour contrôler les niveaux d'accès

❌ NiftyPM contre

Le plan gratuit est limité à deux projets actifs

Plans payants coûteux pour utiliser les fonctionnalités de base

💸 Prix de NiftyPM

NiftyPM propose un essai gratuit, un plan gratuit et des plans payants à partir de 39 $/mois

💬 Évaluation des clients de NiftyPM

G2 : N/A

Capterra : 4.7/5 (110+ avis)

19. TeamGantt

Meilleur pour le diagramme de Gantt Planification de projet

via TeamGantt TeamGantt est un Logiciel de diagramme de Gantt qui permet aux membres de conserver toutes les tâches, tous les documents et toutes les conversations dans un centre unique et centralisé. Ce logiciel Créateur de diagramme de Gantt intègre un logiciel de gestion des ressources qui permet aux équipes de vérifier la disponibilité avant de planifier et d'attribuer les tâches du projet.

✅ TeamGantt pros

Fonctionnalité de glisser-déposer

Plusieurs projets sont autorisés dans un seul diagramme de Gantt

❌ TeamGantt contre

Destiné aux utilisateurs qui préfèrent travailler principalement dans des diagrammes de Gantt

Limité à trois outils de gestion des tâches : Diagramme de Gantt, calendrier et tableau Kanban

💸 Prix de TeamGantt

TeamGantt propose un essai gratuit, un plan gratuit et des plans payants à partir de 19 $/mois pour un utilisateur et un nombre illimité d'invités

💬 Évaluation des clients de TeamGantt

G2 : 4.8/5 (800+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (180+ avis)

20. Aceprojet

Meilleur pour le suivi des tâches

via Aceprojet AceProject est un logiciel de gestion de projet orienté vers la collaboration qui aide les équipes à centraliser les communications afin que rien ne tombe dans l'oubli. Avec des fonctionnalités telles que le téléchargement de documents en masse, les graphiques dynamiques et autres, AceProject offre également une expérience utilisateur simplifiée.

✅ Aceproject pros

Fonctionnalité de pointeuse permettant de pointer pendant que l'on travaille sur une tâche spécifique

AceProject est disponible sur iPhone/iPad, Windows ou Android

❌ Aceproject contre

Plans payants coûteux par rapport à d'autres alternatives du lundi

Capacités d'intégration limitées

💸 Prix d'Aceproject

Aceproject propose un essai gratuit, un plan gratuit et des plans payants à partir de 24 $/mois pour dix utilisateurs

💬 Notes des clients d'Aceproject

G2 : 3.9/5 (14 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (13 avis)

21. Podio

Meilleur pour l'automatisation des tâches

via Podio Le dernier mais non le moindre de notre liste d'alternatives du lundi est Podio, un outil de gestion de projet qui fournit une structure permettant aux équipes de collaborer plus facilement, de trouver des informations plus rapidement et de choisir entre différentes vues de travail. En outre, chefs de projet peuvent créer une automatisation des tâches pour que les personnes et les projets restent en contact avec le flux de travail de Podio.

✅ Les pros de Podio

Interface conviviale

Les fonctionnalités complémentaires de Podio sont disponibles pour des cas d'utilisation spécifiques

❌ Podio contre

Fonctionnalités avancées limitées pour la gestion des tâches de base

Les tableaux de bord des ventes sont une fonctionnalité premium payante

💸 Prix de Podio

Podio propose des plans gratuits et payants à partir de 7,20 $/mois

💬 Notes des clients de Podio

G2 : 4.1/5 (370+ avis)

Capterra : 4.3/5 (280+ avis)

ClickUp : La meilleure alternative à Monday.com pour les équipes

Il peut être difficile de sortir d'une baisse de productivité lorsque vous travaillez avec des outils de gestion de projet qui vous volent du temps. Le fait est que, Le lundi nous donne l'impression d'être un lundi comme les autres -fatigués et bloqués.

Si vous voulez inverser le scénario de la déprime du lundi, ClickUp est votre café numérique qui ne cesse de s'améliorer. ☕️⚡️

S'inscrire à un compte ClickUp gratuit pour découvrir toutes les fonctionnalités qui permettent de gagner du temps !