Comparaison entre Asana et Monday : Quel est le meilleur logiciel de gestion de projet ? 2024

Asana vs Monday - c'est une question que nous entendons tout le temps. Mais quelle plateforme va plus loin que son concurrent ?

Pour commencer, tous les projets réussis, quels que soient leur ampleur et leur objet, ont une chose en commun : une gestion et une la collaboration de l'équipe . À l'heure où tant d'organisations adoptent une main-d'œuvre distribuée, comment font-elles gèrent-elles des projets multiples ? en même temps ?

Il s'agit là d'un véritable tour de force ou, plus probablement, les organisations s'appuient de plus en plus sur des solutions basées sur le cloud logiciels de gestion de projet basés dans le nuage . Les assistants sont plutôt sympas, mais logiciel de gestion de projet est absolument idéal pour tous ceux qui ont besoin de forfaiter des projets, d'assigner et de planifier des tâches, d'allouer des ressources et de suivre les échéances.

Il facilite le flux de travail de l'équipe travaillant sur le projet et permet aux gestionnaires de projet de gérer efficacement tous ces projets. Heureusement pour les Business, il existe de nombreuses options pour gérer, suivre et forfaiter des projets avec leur équipe.

Revenons donc à la question principale : qu'est-ce qui est le mieux ? Asana ou Monday ?

Creusons chaque plateforme, discutons des avantages et des inconvénients, et couvrons toutes les fonctionnalités des deux options de logiciels de gestion de projet dans notre confrontation Asana vs Monday :

Qu'est-ce qu'Asana ? Asana est un logiciel de gestion de projet destiné aux startups et aux petites et moyennes entreprises. Il a été fondé en 2008 par d'anciens cadres de Facebook pour aider à suivre le travail en fournissant une solution unique pour la création de projets, la délégation et la gestion des tâches, la collaboration, la gestion de portefeuille et la gestion du flux de travail.

Teams propose un tableau de bord centralisé permettant aux membres de l'équipe de communiquer. Cela élimine les allers-retours par e-mail, améliore la collaboration entre les membres et vous permet de gérer votre équipe plus efficacement, ce qui accroît la productivité.

Exemple d'un Tableau Kanban en Asana

Qu'est-ce que Monday ?

Fondée en 2012, Logiciel de gestion de projet du Monday est largement utilisé par toutes les tailles d'organisations, qu'il s'agisse de startups ou d'entreprises bien établies. Différentes équipes d'une même organisation peuvent l'utiliser pour diverses fonctions afin d'atteindre leurs objectifs spécifiques.

Par exemple, l'équipe commerciale peut l'utiliser pour créer un CRM afin d'optimiser les processus de vente, les développeurs peuvent l'utiliser pour suivre les bugs, et l'équipe marketing peut l'utiliser pour forfaiter et optimiser les campagnes. Il est livré avec plus de 200 modèles de flux de travail parmi lesquels choisir, ou chaque équipe peut créer le sien à partir de zéro.

L'ensemble des fonctionnalités permet aux utilisateurs d'intégrer chaque étape de la gestion de projet dans un espace unique et de favoriser la transparence en renforçant la coopération entre les membres de l'équipe afin d'améliorer leur productivité.

Les utilisateurs peuvent afficher une liste de tâches pour l'ensemble des projets sur Monday

Asana Vs. Monday.com : Comparaison des fonctionnalités de base

Bien que les plates-formes soient similaires, chaque outil présente des différences en termes de fonctionnalités qui leur confèrent à tous deux leur avantages en matière de gestion de projet . En fin de compte, les outils conviennent à différentes organisations et à différents besoins, c'est pourquoi il est important de connaître les fonctionnalités de base.

Dans cette section, nous mettons en évidence les fonctionnalités de chaque outil et les décomposons pour vous aider à déterminer lequel est le mieux adapté à vos besoins spécifiques. Voyons qui sort vainqueur de cette confrontation entre Asana et Monday :

la fonctionnalité est disponible uniquement dans les forfaits payants

Gestion des tâches

Asana est connu pour offrir une création de tâches plus rapide, car il ne nécessite pas autant de détails à créer que Monday. Cependant, Monday peut afficher plus d'informations en un coup d'œil. En effet, avec Monday, vous pouvez voir l'équipe, les propriétaires, les échéanciers, les mises à jour de statut (avec un code couleur) et la progression pour chaque tâche. Vous pouvez également choisir de supprimer certaines colonnes d'informations si elles sont trop nombreuses.

Asana vous permet de créer des tâches, de définir leurs objectifs et leurs échéances, de créer des dépendances et de les assigner en quelques paramètres. Gardez-en le suivi grâce aux listes, aux échéanciers ou à l'affichage en tableau. Lorsque vous vous connectez à Asana, les tâches arrivant bientôt à échéance s'affichent dans la section Accueil.

Il est facile de voir la liste achevée de toutes les tâches qui vous ont été attribuées en naviguant vers Mes tâches. Il suffit de cliquer sur n'importe quelle tâche pour afficher tous les détails et joindre des documents à des fins de collaboration.

Monday propose un moyen similaire de gérer les tâches, mais les appelle "Pulsations" Chaque Pulsation est accompagnée de son propre journal d'activité, d'une section FAQ, d'une section de commentaires et d'une fonction de pièce jointe. Vous pouvez les organiser en colonnes pour permettre aux utilisateurs de construire leur propre flux de tâches.

Vous pouvez créer, assigner et suivre la progression des Pulsations grâce à l'aperçu des tâches du gestionnaire de tâches. Il rend la gestion des tâches pratique car les tableaux d'action donnent un aperçu du statut de chaque tâche.

Asana dispose d'un système intégré de gestion des dépendances des tâches. Il permet de désigner des tâches qui ne peuvent démarrer que lorsque d'autres sont achevées. Lorsqu'elles sont achevées, le membre de l'équipe désigné en est automatiquement informé.

Monday ne dispose pas d'un système intégré de gestion des dépendances des tâches, mais il offre une solution de contournement. Vous pouvez ajouter une colonne de dépendance qui vous permet de créer des connexions entre les tâches. À faire, les tâches dépendantes ne peuvent jamais démarrer avant les tâches dont elles dépendent.

Asana Dépendances des tâches

Gestion du portfolio

Lorsque l'on gère plusieurs projets, le fait de se concentrer sur l'un d'entre eux peut aboutir à une vision étroite, ce qui conduit à oublier ou à passer à côté de détails essentiels sur d'autres projets.

La gestion de portfolio consiste à gérer tous les projets en un seul endroit afin d'équilibrer les gains à court terme et les objectifs à long terme. Les deux outils proposent une gestion de portfolio, contrairement à la plupart des autres outils de gestion de projet.

La fonctionnalité de gestion de portefeuille d'Asana travaille comme l'outil de gestion de projet standard, mais pour les projets au lieu des tâches. Pour afficher le portfolio des projets en cours, faites un zoom arrière sur les tâches quotidiennes pour voir le statut de chaque projet.

La fonctionnalité de portefeuille vous permet de catégoriser tous vos projets, en les affichant par diagramme d'épuisement, priorité ou tout autre champ personnalisé que vous souhaitez créer.

À la place de la fonctionnalité de gestion de portfolio, Monday propose une fonctionnalité appelée Groupes. Bien qu'ils ne fournissent pas autant d'informations ou de détails, tels que l'état d'avancement achevé, que la fonctionnalité de portefeuille d'Asana, ils permettent d'éviter de passer à côté de certains détails d'un projet si vous en gérez plusieurs.

Lorsque vous créez une pulsation dans Monday, vous pouvez choisir le groupe auquel l'ajouter.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Monday-portfolio-.png Monday.com Gestion de portefeuille /$$$img/ Monday.com Gestion du portfolio

Collaboration

Il est évident que la collaboration est essentielle à la réussite des projets. Un logiciel de gestion de projet qui ne dispose pas des fonctionnalités de collaboration nécessaires vous obligera à recourir à des applications tierces, ce qui peut s'avérer peu pratique et risque de nuire à la productivité.

Monday offre davantage d'assistance en matière de collaboration qu'Asana. Il fournit des commentaires sur les tâches, un calendrier, un tableau blanc en ligne et une collaboration sur les documents. La collaboration documentaire est une fonctionnalité pratique car elle vous permet de créer des documents publics et privés et de les partager avec l'équipe. Elle permet également de communiquer dans le document par le biais de discussions et de commentaires.

Asana ne dispose pas de collaboration documentaire ni de tableau blanc en ligne, vous devez donc vous appuyer sur des applications tierces telles que Google Docs, puis les joindre à Asana. Ses fonctionnalités collaboratives comprennent un Tableau de messages de projet qui peut être un hub pour les discussions liées au projet, un calendrier et des commentaires sur les tâches.

Gestion du flux de travail

Asana vous aide à garder toutes les informations critiques du projet à portée de main pour y accéder facilement. Ses fonctionnalités de code couleur vous permettent de suivre tous les détails du projet, comme les personnes qui y travaillent, les tâches qu'elles ont achevées et leurs échéances.

Vous pouvez gérer votre flux de travail grâce à plusieurs façons d'afficher le projet : listes, diagrammes de Gantt, calendriers, etc Tableaux Kanban .

Monday brille vraiment lorsqu'il s'agit d'afficher des vues. Il dispose, de loin, du plus grand nombre de façons d'afficher votre projet de tous les logiciels de gestion de projet. Vous pouvez utiliser toutes les vues d'Asana, plus les tableaux, les échéanciers, les plans et plusieurs autres. La vue par défaut s'affiche sous forme de listes.

Monday permet de passer d'une pulsation à l'autre sans souci.

Intégrations

Pour un travail plus efficace et plus fluide, le logiciel de gestion de projet que vous choisissez doit comporter plusieurs fonctionnalités d'intégration pour fonctionner avec d'autres logiciels et applications que vous utilisez de manière transparente. De plus, ces intégrations sont vitales car elles compensent ce qui manque à chaque logiciel en termes de fonctionnalités.

Les deux outils proposent des intégrations robustes à plusieurs applications populaires, qu'il s'agisse d'applications de vidéoconférence et de technologie ou d'outils de collaboration comme Slack et Teams.

Asana possède le plus grand nombre d'intégrations (plus de 150), notamment Dropbox, Microsoft Teams, Mailchimp, Zoom, Evernote, Dossier, Slack et bien d'autres outils populaires. Vous pouvez également utiliser des applications comme Time Camp pour introduire le suivi du temps dans Asana.

Monday propose également plusieurs intégrations, mais pas autant qu'Asana, donc il est un peu en retrait par rapport à Asana . Il dispose d'une cinquantaine d'intégrations, notamment dans le domaine des ventes et du commerce électronique, comme Shopify et Salesforce. Il est intéressant de noter qu'il s'intègre à d'autres logiciels de gestion de projet tels qu'Asana et Trello. Les intégrations de Monday sont personnalisables de manière unique, ce qui les paramètre par rapport à celles d'Asana. Cela permet aux utilisateurs de choisir la fonction exacte dont ils ont besoin.

Les deux sont disponibles pour les membres de l'équipe mobile avec leurs applications Android et iOS. Bien que les écrans d'ordinateur plus grands soient meilleurs pour gérer tous les détails et leur complexité, il est pratique de savoir que l'on peut emmener certaines délégations ou tâches loin du bureau.

Monday.com vs Asana Pricing

Soyons réalistes. Si nous nous interrogeons sur Asana vs Monday, vous allez vouloir savoir combien cela va vous coûter. Les deux outils sont un peu plus chers que certaines des meilleures alternatives, mais ils ne sont pas non plus très éloignés l'un de l'autre.

Forfaits de Monday

La principale différence entre Monday et Asana est la tarification. Vous pouvez obtenir Monday à un prix inférieur à celui d'Asana. La société propose cinq niveaux de prix. Chaque palier a ses fonctionnalités et ses limites. Le plan de base gratuit ne permet que deux utilisateurs, des intégrations limitées, 500 Mo de stockage et moins d'affichages de tableaux de bord.

Vérifier Monday.com pour plus de détails sur les prix.

**Plans tarifaires d'Asana

Asana propose un forfait à quatre niveaux et sa version gratuite peut accueillir jusqu'à 15 utilisateurs. Il dispose de nombreuses fonctionnalités pour lesquelles vous devriez payer dans d'autres outils de gestion de projet. Par exemple, Asana propose plus de 100 intégrations et vous pouvez collaborer avec un maximum de 15 coéquipiers. Le stockage du forfait Free est illimité, jusqu'à 100 Mo par fichier.

Visiter Asana pour plus de détails sur les prix.

Asana Vs Monday Avis des clients

Comme certaines des options de gestion de projet les plus populaires disponibles, vous demander de choisir entre Asana vs Monday peut être difficile. Nous avons trouvé que les deux avaient plusieurs critiques positives. Commençons par deux avis clients Asana récents que nous avons appréciés.

Avis des clients d'Asana

"_Lorsque nous avons commencé à utiliser Asana, je me suis dit oh bien sûr, un autre produit qui va "m'aider", mais WOW cela m'aide réellement à rester au top de mes missions à travers nos 4 sociétés sœurs, à exécuter et à planifier des promotions, à gérer les problèmes, les correctifs et bien plus encore. J'ouvre souvent ma boîte de réception Asana (ma fonctionnalité favorite) avant ma boîte e-mail, car cela me donne une meilleure idée de ce qui se passe dans l'entreprise." Caitlen C., Directeur artistique, G2 Review

"Une application mobile, un bureau et une version en ligne me permettent d'être fonctionnel en déplacement. J'aime utiliser les extensions Slack et Gmail pour garder une trace au cours de ma journée. C'est l'outil qui me convient le mieux, toutes les couleurs et les fonctions me permettent de programmer des choses en dehors de mon calendrier de travail tout en restant au courant de tout ce qui est important à cette minute, ce jour, cette année." - Venissa N., Senior Payroll Administrator, G2 Review

G2 : 4.3/5 (8 217 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (10 728 commentaires)

Mais ne vous laissez pas convaincre par ces excellentes évaluations pour l'instant - Monday a des évaluations similaires et des avis fantastiques sur sa plateforme. Voici deux avis de clients Monday récents qui se sont démarqués sur G2 :

avant Monday.com, toutes les demandes étaient envoyées par e-mail, ce qui rendait difficile le suivi de la charge de travail. Avec Monday, tous les membres de l'équipe peuvent afficher ce qui se trouve dans le dossier du projet et savoir où en est chaque tâche. J'apprécie vraiment les fonctionnalités personnalisées de Monday ; nous avons un certain nombre de clients qui veulent une expérience sur mesure pour simplifier les choses pour nous et pour eux. Monday a tellement d'excellentes fonctionnalités, mais si je devais en sélectionner une, ce serait l'organisation."_ - Keller C., Product Manager, G2 Review

le flux et l'interface utilisateur, la personnalisation, la facilité avec laquelle tout fonctionne ensemble tout en permettant la séparation des départements... mais ce que j'aime le plus à propos de Monday, c'est l'Assistance. Qu'il s'agisse d'un bug, d'une suggestion ou d'une erreur utilisateur, ils sont toujours rapides, compétents et courtois. Ils assurent également un suivi après coup. C'est une chose que mon entreprise s'efforce de faire, et j'apprécie donc beaucoup cela chez les autres. Oh, et les laboratoires du Monday ! Des modules complémentaires géniaux pour personnaliser encore plus votre expérience."_ - Amanda B., Fondatrice, G2 Review

G2 : 4.7/5 (5 660 commentaires).

Capterra : 4.6/5 (2 592 commentaires).

Monday contre Asana sur Reddit

Nous nous sommes rendus sur Reddit pour voir où les gens se situent dans le débat Asana Vs. Monday.com. Lorsque vous recherchez Monday vs Asana sur Reddit sur Reddit, de nombreux utilisateurs s'accordent à dire que les nombreuses intégrations d'Asana constituent un avantage considérable :

"Asana est bien mais manque un peu de logique si vous gérez des projets vastes et complexes. D'un autre côté, il s'interface avec tout, tout simplement."

D'autres notent que Monday remporte ce gâteau en matière de prix et d'UX :

"Pour moi, Monday.com prend la tête dans la comparaison des prix et de l'interface."

Alternatives à Asana et Monday pour la meilleure solution de gestion de projet

La question d'Asana vs Monday peut continuer à se poser et c'est juste. Ces deux outils font partie des outils de gestion de projet les plus courants au monde. Mais au cas où vous ne l'auriez pas encore adopté, il en existe un autre que vous devez essayer.

ClickUp est l'ultime alternative à Asana et Monday. De plus, ClickUp est l'un des outils de gestion de projet les mieux évalués qui soient. Sérieusement, nos clients nous adorent en tant que solution tout-en-un.

https://twitter.com/hellodavidryan/status/1534181907386474496?s=20&t=mJugUTnfMlayDFkWaFNOBw

En outre, ClickUp offre plusieurs fonctionnalités gratuites que vous auriez dû payer pour d'autres logiciels similaires. Qu'il s'agisse d'améliorer la gestion de la charge de travail, de créer des affichages personnalisés, de définir des rappels détaillés, d'assigner des priorités ou d'établir des Cartes mentales et Tableaux blancs, ClickUp est la meilleure solution pour les logiciels de gestion de projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Affiches ClickUp /$$img/

ClickUp dispose de nombreux affichages pour répondre au mieux à vos besoins

Il peut être utilisé par toutes sortes d'entreprises. Des startups aux entreprises du Fortune 500 en passant par les indépendants, ClickUp fonctionne tout simplement. Il a été conçu pour éliminer les inefficacités et les frustrations causées par d'autres outils de gestion de projet afin d'augmenter la productivité.

Cela dit, s'il existait une alternative parfaite à Asana vs Monday, ce serait ClickUp. Il possède des dizaines de fonctionnalités qui augmentent la productivité individuelle et celle de l'équipe. Compare ClickUp Vs Asana !

Les forfaits de ClickUp

Nous avons partagé les différences de tarification entre Asana et Monday voyons ce qu'il en est de ClickUp en comparaison. Pour commencer, il y a cinq forfaits à choisir pour répondre à vos besoins et à votre budget.

\NClickUp a un forfait Business plus abordable qu'Asana, mais le forfait supérieur de Monday (hors Enterprise) est moins élevé

ClickUp avis des clients

Ne nous croyez pas sur parole : les clients adorent ClickUp. Voici quelques avis récents de clients ClickUp de G2 que nous adorons :

clickUp permet à toute une organisation de travailler au sein d'une seule et même application. Nous utilisons la fonctionnalité des tableaux blancs, les tâches, les tableaux de bord, les documents et bien plus encore. Les concurrents ne peuvent même pas rivaliser avec ClickUp. Monday.com et JIRA n'ont pas la même idée globale que ClickUp, et c'est une société très innovante."_ - Ashley P., Directeur du développement de produits, G2 Review

j'aime que tout soit centralisé, cela rend les choses tellement plus faciles. ClickUp, avec ses nombreuses options de visualisation, me permet d'éviter de sauter d'une application à l'autre ou de devoir chercher des plugins louches ou coûteux. Les outils que j'utilise le plus sont le calendrier, les listes, les documents, le suivi du temps et les objectifs, et chacun d'entre eux propose des fonctionnalités difficiles à trouver, même dans les applications dédiées. Après avoir essayé des tonnes d'applications de productivité, celle-ci a été de loin l'expérience la plus fluide et la plus positive. Et il n'y a pas que les fonctionnalités qui sont importantes, j'aime aussi la façon dont l'entreprise affiche ses valeurs. De plus, les campagnes de marketing sont hilarantes, je pense que c'est la seule entreprise que je suis sur YT parce que leurs publicités me font rire. =)"_ - Daniel S., Caméraman, G2 Review

G2 : 4.7/5 (4 430 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (2 822 commentaires)

La question n'est pas Asana ou Monday, mais pourquoi pas ClickUp ?

Cet examen d'Asana et de Monday révèle une chose : aucun des deux n'est parfait. Ils ont tous deux leurs forces et leurs faiblesses, et c'est à vous de décider quelle fonctionnalité vous valorise le plus. Monday a un meilleur prix, ce qui le rend abordable, mais Asana a plus d'intégrations et de personnalisations.

De plus, Monday est meilleur si vous voulez un modèle spécifique pour un besoin d'entreprise particulier, mais Asana a une plateforme intuitive qui facilite la personnalisation de vos tableaux de bord.

C'est pourquoi nous avons listé d'autres alternatives à considérer si Asana et Monday ne répondent pas à vos attentes.

En fin de compte, le logiciel de gestion de projet qui vous convient dépend de vos besoins uniques. Nous espérons que ce guide vous aidera à faire le bon choix. Si vous souhaitez en savoir plus sur les logiciels de gestion de projet avant de vous décider, voici un guide complet qui vous aidera à trouver la solution de gestion de projet parfaite pour vous et votre équipe.