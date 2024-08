10 modèles gratuits de gestion du changement avec des exemples de plans

Le changement est la seule constante dans le l'évolution du paysage commercial . C'est pourquoi la gestion du changement est essentielle pour que les entreprises puissent s'adapter et prospérer. Elle implique la planification de la succession l'organisation de la relève est un processus complexe et complexe qui repose sur l'expérience, la communication et l'exécution pour mettre en œuvre les changements sans heurts tout en maximisant les avantages et en minimisant les perturbations.

Le changement organisationnel peut être décourageant et complexe, mais il n'a pas à l'être ! Les équipes productives s'appuient sur des modèles de gestion du changement pour les aider à gérer les tenants et les aboutissants du processus de changement. Grâce à une approche claire et structurée, ces modèles définissent les rôles et les responsabilités de chacun, ce qui permet à tous de rester sur la bonne voie et de réussir. 🏆

Ce guide explore les éléments constitutifs des modèles de plan de gestion du changement et décompose les différents cas d'utilisation. Que vous soyez novice en matière de gestion du changement ou vous cherchez à améliorer votre stratégie, nous avons ce qu'il vous faut !

Qu'est-ce qu'un modèle de gestion du changement ?

La gestion du changement est mettre en œuvre des stratégies et des plans d'organisation pour guider une organisation à travers des périodes de transformation, généralement causées par des forces internes ou externes.

Un modèle de gestion du changement est une ressource décrivant les étapes nécessaires à une mise en œuvre réussie du changement. Il donne à une série de parties prenantes de différents niveaux et fonctions au sein d'une organisation une visibilité sur les objectifs, les ressources, les mesures, le calendrier et plans de communication du projet .

En donnant une orientation et une structure au processus de changement, la gestion du changement aident les organisations à gérer des transitions complexes avec clarté et efficacité ! ✨

10 modèles gratuits de gestion du changement

L'intégration d'un plan ou d'un modèle de gestion du changement à une logiciel de gestion de projet ajoute de la valeur à l'ensemble des technologies de productivité de votre équipe. Il permet non seulement de rationaliser les processus, mais aussi de favoriser la collaboration, la visibilité et la normalisation.

Grâce aux modèles de gestion du changement intégrés à votre outil de gestion de projet, vous pouvez simplifier et centraliser le processus de gestion du changement, ce qui permet à toutes les personnes concernées de travailler ensemble en toute transparence. Les modèles de gestion du changement plateforme de gestion du changement fournit un emplacement centralisé pour la documentation du projet, le suivi des progrès et les mises à jour en temps réel, ce qui permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde.

Voici les modèles de plan de gestion du changement que nous recommandons pour lancer le processus de création de votre équipe ! ⚡️

1. Modèle de gestion du changement ClickUp

Modèle de gestion du changement ClickUp

Le modèle Modèle de gestion du changement ClickUp clickUp Change Management Template (modèle de gestion du changement ClickUp) pousse encore plus loin les avantages d'une structure prédéfinie, en fournissant à votre équipe une solution tout-en-un pour la gestion du changement. Ce puissant modèle est conçu pour fournir une vue d'ensemble de votre processus de gestion du changement, avec des champs personnalisés et des détails pour vous aider à couvrir tous les aspects critiques en un coup d'œil. 👀

Tous les modèles ClickUp sont dotés de puissantes fonctions de personnalisation, afin que votre équipe puisse visualiser en un coup d'œil des informations clés telles que les facteurs de risque, les phases du projet, les parties prenantes, les problèmes, l'impact et le niveau d'effort. Qu'il s'agisse d'améliorations de processus ou d'un projet complexe, les modèles ClickUp sont faciles à utiliser transition complexe à l'échelle de l'entreprise le plan de gestion du changement décrit chaque étape du processus ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de liste de contrôle pour la gestion du changement ClickUp

Modèle de liste de contrôle pour la gestion du changement ClickUp

La liste de contrôle de la gestion du changement Modèle de liste de contrôle pour la gestion du changement ClickUp est le rêve d'un auteur de liste pour visualiser chaque tâche dans le processus de contrôle du changement. Ce modèle est divisé en cinq sections clés sous une seule vue de liste : Planification du changement, Engagement du changement, Mise en œuvre du changement, Renforcement du changement et Évaluation du changement.

Le modèle fournit également une matrice d'état RAG pour coder par couleur l'état des tâches. "RAG" signifie rouge, orange et vert. Chaque couleur représente un niveau de priorité ou d'urgence différent :

Vert : Vert : aucun problème rencontré ; le calendrier est respecté

: Vert : aucun problème rencontré ; le calendrier est respecté orange : Orange : des problèmes apparaissent, mais ils sont en cours de gestion ; ils doivent être surveillés de près pour éviter tout retard

: Orange : des problèmes apparaissent, mais ils sont en cours de gestion ; ils doivent être surveillés de près pour éviter tout retard Rouge : Problèmes critiques rencontrés, dates d'échéance non respectées, ou nécessité d'une action immédiate et d'une escalade

La matrice d'état RAG est un outil précieux qui permet aux chefs de projet de tenir leur équipe informée et de se concentrer sur les tâches ou les problèmes les plus critiques ! Télécharger ce modèle

3. Modèle de plan de gestion du changement ClickUp

Modèle de plan de gestion du changement ClickUp

Le plan de gestion du changement Modèle de plan de gestion du changement ClickUp fournit une approche structurée pour créer une feuille de route pour l'exécution réussie du processus de changement. 🗺️

Le dossier est divisé en quatre listes clés : Évaluation et planification, Changement Exécution, Changement Contrôle et amélioration, et Gestion. Ces listes permettent à votre comité de contrôle du changement de séparer chaque étape clé afin que les dates de début et de fin ne se chevauchent pas. Les ressources sont ainsi affectées aux bonnes priorités au bon moment.

Grâce à cet outil, vous pouvez planifier et tracer toutes les étapes nécessaires pour mener à bien le processus de gestion du changement. Chacun peut voir l'état d'avancement de chaque tâche et savoir qui est responsable de sa réalisation. Cela encourage les membres de l'équipe à s'approprier leur travail et à être conscients des dépendances entre les tâches ! Télécharger ce modèle

4. Modèle de gestion des services informatiques ClickUp

Modèle de gestion des services informatiques ClickUp

Si vous êtes une équipe informatique qui cherche à améliorer son processus de gestion du changement, le modèle de gestion des services informatiques de ClickUp est fait pour vous Modèle de gestion des services informatiques ClickUp est la solution idéale. Ce modèle est conçu pour aider les services informatiques à gérer les leur travail dans différents domaines tels que la gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion du changement, la gestion des actifs simples, et la gestion de la sécurité la gestion des connaissances .

En quelques étapes simples, vous pouvez mettre en place votre Service d'assistance informatique dans ClickUp et gérez tous les tickets informatiques, suivez les données importantes et rationalisez la communication avec votre équipe à l'intérieur des tâches ! Modifiez les champs personnalisés prédéfinis pour suivre le niveau de priorité des tâches, le délai d'achèvement estimé, le type de travail impliqué et le(s) membre(s) de l'équipe responsable du ticket. 🧑‍💻 Télécharger ce modèle

5. Modèle de plan de projet ClickUp SaaS

Modèle de plan de projet SaaS ClickUp

Essayez le Modèle de plan de projet ClickUp SaaS pour organiser votre prochain projet de développement de logiciel ! Ce modèle offre des outils de gestion du changement pour gérer, suivre et organiser les responsabilités de l'équipe. Mieux encore, un exemple de projet est intégré au modèle pour vous donner des idées sur la façon de structurer les aspects les plus importants de votre plan de projet pour en assurer la réussite :

Résumé

Portée et calendrier du projet

Coût, qualité et risques

Ressources

Communications

Approvisionnement

Conformité

Approbation de la direction

Pour rendre les choses encore plus faciles, le modèle ClickUp comprend un guide de démarrage complet ! Ce document vous guidera dans la personnalisation des tâches de l'exemple pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet. 🎨 Télécharger ce modèle

6. ClickUp Modèle de plan de gestion du changement complet

Modèle de plan de gestion du changement complet ClickUp

Le plan de gestion du changement Modèle de plan de gestion du changement complet ClickUp est conçu pour aider les équipes à planifier et à exécuter des plans de gestion du changement pour les opérations d'une organisation : Transformation des bureaux, mise en œuvre de nouvelles technologies et restructuration de la gestion.

Ce modèle est parfait pour les équipes à la recherche d'une stratégie de gestion du changement qui leur évitera de repartir de zéro. Et grâce aux vues Liste et Gantt, l'équipe de gestion du changement est en mesure de construire avec précision le calendrier et les étapes clés. 📍 Télécharger ce modèle

7. ClickUp Gestion du changement Modèle de plan WFH

Modèle de plan de gestion du changement de la FMH ClickUp

Le passage au travail à distance peut s'avérer difficile, mais les Modèle de plan de gestion du changement ClickUp pour le travail à distance aide le processus à se dérouler sans heurts. Ce modèle fournit un cadre clair pour la gestion des projets à distance, avec des sections consacrées à la communication, à la gestion des tâches et à la gestion des ressources humaines la collaboration au sein de l'équipe à distance . 👥

L'affichage de la liste des plans de communication offre une liste de contrôle de réunions internes pour partager la feuille de route de la gestion du changement et les avantages attendus. En outre, le modèle organise les principaux efforts de gestion du changement dans leurs propres listes :

Direction ou parties prenantes concernées

Suivi du changement et améliorations

Évaluation et planification

Exécution du changement

Risques et problèmes Télécharger ce modèle ### 8. Modèle de plan de projet de gestion du changement ClickUp

Modèle de plan de projet de gestion du changement ClickUp

Si les demandes de changement de votre organisation sont orientées vers des gains à court terme plutôt que vers des transformations majeures, le modèle de plan de gestion du changement de ClickUpdate peut être utile Modèle de plan de projet de gestion du changement ClickUp est l'outil idéal ! Il offre un cadre clair pour aider à planifier, suivre et gérer les tâches et les responsabilités de l'équipe.

En plus de la vue Liste de projets, la vue Tableau d'avancement de la planification représente visuellement l'avancement du projet à l'aide d'un tableau Kanban. En regroupant les cartes dans différentes colonnes en fonction de leur statut, les membres de l'équipe peuvent améliorer leur flux de travail et d'accroître leur efficacité au fil du temps. ⚙️ Télécharger ce modèle

9. Modèle de plan de gestion du changement ClickUp

Modèle de plan de gestion du changement ClickUp

Le plan de gestion du changement Modèle de plan de gestion du changement ClickUp est conçu pour aider les équipes à élaborer un plan de gestion du changement efficace, avec des sous-pages dédiées à la liste des étapes, aux détails du journal des changements et aux plans de risque et d'atténuation.

Ce modèle est facile à utiliser et entièrement personnalisable, ce qui en fait une ressource précieuse pour les équipes de toutes tailles et de tous niveaux d'expérience du processus de gestion du changement. Grâce à ce modèle, les équipes peuvent éviter des erreurs coûteuses, prévenir les malentendus et atteindre leurs objectifs objectifs du projet en toute confiance ! Télécharger ce modèle

10. ClickUp Modèle de plan d'action pour la gestion du changement

Modèle de plan d'action pour la gestion du changement ClickUp

Réalisez des gains quotidiens avec le modèle de plan d'action de gestion du changement de ClickUp Modèle de plan d'action de gestion du changement ClickUp ! Cet outil peut vous aider, vous et votre équipe, à rester organisés et concentrés sur les objectifs de vos demandes de changement et de vos projets. Avec des statuts de tâches et des dates d'échéance clairs, l'équipe a une visibilité sur ce qui est en retard, sur la bonne voie et terminé. Les champs personnalisés sont également disponibles pour vous aider à attribuer rapidement une tâche, à définir des priorités et à ajouter des commentaires. 💬

Le modèle permet aux membres de l'équipe de voir plus facilement comment leurs contributions s'intègrent dans le tableau d'ensemble et de coordonner leurs efforts avec ceux des autres. Il en résulte une efficacité et une productivité accrues, ainsi qu'une plus grande responsabilisation ! Télécharger ce modèle

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de gestion du changement ?

Un bon modèle de plan de gestion du changement est organisé de manière à faciliter la navigation et à permettre une consultation rapide. Qu'il s'agisse de changements à petite échelle ou de transformations organisationnelles majeures, il doit être entièrement personnalisable afin de définir clairement les rôles, les responsabilités, les délais et les résultats attendus

Le modèle doit comporter une série de caractéristiques permettant de lancer le processus de contrôle du changement et de soutenir la planification, l'exécution et la gestion efficaces des initiatives de changement.

Jetons un coup d'œil sur les 10 sections essentielles qu'offrent les bons modèles de plan de gestion du changement :

Claireur champ d'application : Une feuille de route pour la gestion du changement, y compris ce qui change, pourquoi cela change et quels sont les résultats souhaités

: Une feuille de route pour la gestion du changement, y compris ce qui change, pourquoi cela change et quels sont les résultats souhaités Rôles et responsabilités : Rôles et responsabilités : rôles et responsabilités définis pour tous les acteurs de l'entrepriseprincipales parties prenantesy compris le comité de contrôle du changement, les sponsors du projet, les gestionnaires du projet, les agents du changement et les utilisateurs finaux

: Rôles et responsabilités : rôles et responsabilités définis pour tous les acteurs de l'entrepriseprincipales parties prenantesy compris le comité de contrôle du changement, les sponsors du projet, les gestionnaires du projet, les agents du changement et les utilisateurs finaux Performance métrie : Partagés et attribuésKPI etOKRs pour que les équipes puissent mesurer le succès de l'initiative de changement et procéder aux ajustements nécessaires

: Partagés et attribuésKPI etOKRs pour que les équipes puissent mesurer le succès de l'initiative de changement et procéder aux ajustements nécessaires Formation et développement : Des plans de formation et de développement pour s'assurer que tout le monde possède les connaissances et les compétences nécessaires à la réussite du changement

: Des plans de formation et de développement pour s'assurer que tout le monde possède les connaissances et les compétences nécessaires à la réussite du changement Amélioration continue plan : Comment l'organisation recueillera les réactions au fil du temps, analysera les résultats et apportera des améliorations

: Comment l'organisation recueillera les réactions au fil du temps, analysera les résultats et apportera des améliorations Soutien et ressources : Gestion du personnel pour dresser la liste des risques potentiels et définir des stratégies d'atténuation

: Gestion du personnel pour dresser la liste des risques potentiels et définir des stratégies d'atténuation Calendrier : Les étapes clés, les échéances des tâches et les dépendances pour le changement organisationnel

: Les étapes clés, les échéances des tâches et les dépendances pour le changement organisationnel Plan de communication : Plan de communication : messages clés à diffuser et modalités de collecte des informations en retour

Améliorez votre flux de travail de gestion du changement avec des modèles de gestion du changement

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui permet d'aligner les équipes et les processus de gestion du changement. Grâce à ses fonctionnalités flexibles et ses options personnalisables, les équipes peuvent facilement s'adapter aux besoins de chaque demande de changement, rester organisées et communiquer efficacement. 🌐

En tirant parti des capacités de ClickUp pour la gestion du changement, les équipes disposent des outils nécessaires pour naviguer avec succès dans le paysage changeant du lieu de travail moderne et garder une longueur d'avance. Démarrez un espace de travail ClickUp gratuit dès aujourd'hui !