51 Exemples et modèles d'indicateurs clés de performance (ICP)

Comment encourager votre équipe à réfléchir aux objectifs de l'organisation et à les atteindre ? La première étape consiste à dresser un inventaire approfondi de vos indicateurs clés de performance (ICP).

Le fait est que les ICP motiver l'équipe pendant les premiers mois, puis perdue dans de longs courriels, et revisitée la veille d'une réunion importante avec la direction.

des indicateurs de performance clés bien conçus permettront aux équipes de résoudre les problèmes d'inefficacité, d'éliminer les demandes qui font perdre du temps et d'aligner les tâches et les projets sur les objectifs de l'entreprise les objectifs de l'entreprise . C'est ce que nous voulons pour vous et votre équipe, c'est pourquoi nous avons rassemblé un catalogue d'exemples et de modèles d'indicateurs de performance clés pour répondre à vos questions :

Dans quelles conditions une mesure devient-elle un ICP ? Qui fait partie du processus de développement des ICP ? Où dois-je suivre les progrès de l'ICP ? Comment stimuler l'action et motiver mon équipe à atteindre le résultat ?

Nous aborderons toutes ces questions et bien d'autres encore, car les indicateurs de performance clés sont la sauce secrète de la stratégie d'entreprise moderne. Et tout le monde est qualifié pour cette tâche.

Qu'est-ce qu'un KPI ou indicateur clé de performance ?

Un indicateur clé de performance ou L'ICP est une mesure quantifiable utilisée pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'entreprise. Plus précisément, un ICP donne un aperçu de la performance de l'actif le plus important d'une organisation : les personnes.

Les entreprises investissent du temps, des efforts et de l'argent pour recruter des personnes capables de résoudre des problèmes, c'est-à-dire des personnes qui savent analyser et interpréter des données pour prendre des décisions. Et cet investissement ne se limite pas à la dotation en personnel des services informatiques et financiers. Il a été dit qu'une effectifsavec des compétences en matière de données contribue à améliorer la santé et les performances globales de l'entreprise.

En d'autres termes, tout le monde - employés de première ligne, cadres et dirigeants - a une influence sur les objectifs de l'organisation. En tant que chef d'équipe, vous avez donc la responsabilité de donner à vos collaborateurs des instructions réfléchies, spécifiques et précises sur la manière d'atteindre les objectifs de l'entreprise des indicateurs de performance clés (KPI) réfléchis, spécifiques et mesurables .

Si vous êtes plutôt visuel, jetez un coup d'œil à ce vlog sur la définition des ICP !

Si vous ne retenez qu'une chose de ce guide, que ce soit celle-ci : Des indicateurs de performance clés efficaces permettent de prendre des décisions précises et rapides.

La première erreur que commettent les entreprises lorsqu'elles réfléchissent aux indicateurs de performance clés est d'envoyer un courriel à tous les chefs de service avec pour objet : "Qu'allez-vous faire de tous ces indicateurs de performance clés ? Qu'allez-vous faire de tous ces indicateurs vraiment mauvais ?

Les entreprises devraient plutôt cibler les indicateurs qui ont le plus d'impact sur leur durabilité. **Lorsque vous vous concentrez sur des projets, des outils et des systèmes qui font bouger les choses, vous établissez une feuille de route qui vous permettra d'accélérer la croissance de votre chiffre d'affaires

Voici donc une liste de contrôle étape par étape pour vous aider à démarrer vos indicateurs de performance clés de la bonne manière :

1. Identifier les indicateurs directement liés aux objectifs de l'entreprise

Commençons par les éléments de base qui Les indicateurs clés de performance (KPI) des ventes sont différents des Indicateurs clés de performance du produit qui sont différents des Indicateurs de performance financière (KPI) . Posez à votre secteur des questions sur les indicateurs de performance directs afin de comprendre ce qu'il veut atteindre et ses critères de réussite. Ce groupe utilisera ces les mesures de l'entreprise comme guide pour le mois, le trimestre ou l'année à venir. Si un indicateur de performance clé ne contribue pas à une objectif de l'entreprise il faut y aller !

Quel est le problème que vous voulez résoudre dans votre processus/équipe/organisation ? Quel est le résultat que vous souhaitez obtenir ? Comment allez-vous mesurer le succès ? Comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif ?

2. Rédiger des indicateurs de performance clés clairs et spécifiques

Une fois que vous avez obtenu leur avis, organisez les mesures en deux catégories : les indicateurs avancés et les indicateurs retardés.

Les indicateurs avancés leur permettront de savoir s'ils doivent pivoter ou ajuster leur stratégie pour se remettre sur la bonne voie en vue d'atteindre le résultat souhaité

pour se remettre sur la bonne voie en vue d'atteindre le résultat souhaité Les indicateurs retardés sont l'inverse. Ces indicateurs clés de performance déterminent la qualité des processus et des mises à jour sur une période plus longue

Astuce : Il peut être tentant d'utiliser des abréviations ou des mots flous, mais n'oubliez pas que ces indicateurs clés de performance sont partagés par l'ensemble de l'entreprise, et qu'ils doivent donc être clairs pour tout le monde.

3. Intégrer les indicateurs clés de performance dans un outil à distance pour enregistrer et suivre les progrès réalisés

Nous le dirons : Rapports sur les indicateurs clés de performance ne sont pas les plus passionnants à construire.

C'est une tâche (presque) quotidienne qui demande du temps pour transformer des données brutes en informations exploitables. C'est pourquoi les rapports sur les indicateurs de performance clés ont généralement une durée de vie très courte une fois qu'ils arrivent dans la boîte de réception, et ce pour plusieurs raisons :

Les rapports sont obsolètes à la fin de la journée, car les données changent d'heure en heure

Les rapports au format PDF ou Excel ont un aspect différent selon les écrans

Les rapports envoyés par courrier électronique ne sont pas sécurisés

Pour les entreprises axées sur les données, il est indispensable d'obtenir les bonnes informations au bon moment. Les gens veulent accéder aux indicateurs clés de performance sur leurs smartphones, leurs ordinateurs de bureau et même sur l'écran géant du bureau.

51 exemples et modèles d'indicateurs de performance clés pour mesurer les progrès accomplis

Chez ClickUp, nous sommes de grands fans de KPI et de vous. Notre équipe s'est donc mise au travail et a rassemblé une liste d'indicateurs de performance clés et de modèles de KPI modèles gratuits classés par département ou secteur d'activité.

Exemples d'indicateurs clés de performance pour les ventes

1. Coût d'acquisition des clients : Le coût total de l'acquisition d'un client l'acquisition d'un client (comprend les coûts liés au processus de vente et aux efforts de marketing) 2. Activités de vente par représentant : Le nombre total de tâches accomplies au cours d'une période donnée 3. Taux de conversion des prospects en clients : Le pourcentage de prospects convertis dans votre processus de vente 4. Revenu total des ventes : Le revenu total généré par vos produits sur une période définie 5. La durée du cycle de vente : Le temps moyen nécessaire entre le premier contact et la conclusion du contrat

Essayez Modèle de suivi des commissions de ClickUp

Les champs de calcul prédéfinis dans le modèle de suivi des commissions éliminent le travail manuel Télécharger ce modèle

Exemples d'indicateurs de performance clés des opérations

6. Heures supplémentaires : Le nombre d'heures travaillées par un employé au-delà de ses heures de travail normales 7. Processus développés : Nombre d'améliorations apportées aux processus opérationnels actuels 8. Coût des stocks : Le montant total de toutes les dépenses liées au stockage des invendus 9. Utilisation de l'espace de bureau : Le pourcentage de l'espace de bureau utilisé par les employés 10. Utilisation des avantages de l'entreprise : Pourcentage d'avantages utilisés par les employés

Planifiez et visualisez le travail entrant avec le modèle de demande de projet Télécharger ce modèle

Exemples d'indicateurs clés de performance en finance

11. Rendement sur fonds propres : Mesure de la performance financière basée sur le revenu net divisé par les capitaux propres 12. Marge bénéficiaire nette : Le montant dont dispose votre entreprise une fois que toutes les dépenses (intérêts, impôts, frais d'exploitation, etc.) ont été déduites de votre revenu total 13. Coût des marchandises vendues : Le coût total de fabrication des produits vendus par une entreprise (à l'exclusion des frais de vente, d'administration et de marketing) 14. Ratio dettes/fonds propres : Le rapport entre le passif total de l'entreprise et les capitaux propres 15. Flux de trésorerie disponible : La somme d'argent restante après les dépenses d'investissement

Gérez vos enregistrements de ventes, vos revenus, vos prévisions de revenus, et plus encore avec les modèles de comptabilité Télécharger ce modèle

Exemples d'indicateurs clés de performance marketing

16. Retour sur investissement marketing : Le rendement d'un investissement marketing divisé par les coûts de l'investissement marketing 17. Taux de rebond : Le pourcentage d'e-mails qui ont rebondi. Cela se produit lorsque l'adresse électronique n'est plus active 18. Taux de clics : Le nombre de personnes qui ont cliqué sur un lien dans votre e-mail par rapport au nombre total de personnes qui ont reçu votre e-mail 19. Impressions organiques : Le nombre de fois qu'un contenu est affiché sur le fil d'actualité d'une personne 20. Compte d'abonnés : Le nombre de personnes qui se sont abonnées à vos campagnes de marketing par courriel

Organisez la planification des campagnes, les actifs et les flux de travail avec le modèle de suivi et d'analyse des campagnes Télécharger ce modèle

Exemples d'indicateurs de performance clés de site web

21. ratio Trafic vers MQL (Marketing Qualified Lead) : Le rapport entre le trafic total généré par la plateforme et le nombre de prospects qualifiés provenant de ce trafic 22. Erreurs de crawl : Le nombre d'URL qui sont inaccessibles à Googlebot lorsqu'il scanne vos pages 23. Taux de rebond : Le nombre de personnes qui ont quitté votre site quelques secondes après leur arrivée 24. Utilisabilité mobile : La vitesse et la performance de votre page d'atterrissage sur les téléphones et les onglets 25. Trafic de référence : Le nombre de personnes qui visitent votre site web à partir de vos médias sociaux

Planifier, organiser et construire des pages avec le modèle de développement de site web Télécharger ce modèle

Exemples de KPI de conception

26. Taux de satisfaction de la clientèle : Les réponses vous permettent de savoir quels clients sont mécontents et ont besoin d'une attention particulière de votre part équipes de gestion des produits

27. Conformité aux normes : Le nombre moyen de problèmes liés au non-respect des les lignes directrices de la marque les processus ou les procédures 28. Délai de réponse : Le temps moyen nécessaire aux examinateurs et aux contributeurs du projet pour répondre aux questions, aux commentaires et aux demandes 29. Temps de cycle de production : Le temps moyen nécessaire à la réalisation d'un projet du début à la fin 30. Temps de révision : Le nombre moyen de révisions ou le temps nécessaire pour parvenir à la conception finale

Créez votre flux de travail idéal avec le modèle de conception graphique Télécharger ce modèle

Exemples d'indicateurs clés de performance pour les startups

31. Valeur à vie du client : Le revenu que votre entreprise peut attendre de chaque compte client 32. Taux d'activation : Le pourcentage d'utilisateurs qui accomplissent un événement majeur dans le processus d'intégration 33. Runway : Le nombre de mois pendant lesquels l'entreprise peut fonctionner avant d'être à court d'argent 34. Longueur moyenne du cycle de vente : Le nombre de jours nécessaires pour conclure une affaire en moyenne 35. Dépense mensuelle : Le montant d'argent dépensé par mois

Suivez et optimisez les flux de travail en fonction de la largeur de bande de l'équipe grâce au modèle de gestion des tâches Télécharger ce modèle

Exemples d'indicateurs de performance clés de produit

36. Net Promoter Score (NPS) : Le chiffre indiquant si vos utilisateurs sont prêts à recommander votre produit à leurs amis, collègues, etc.

37. Support Ticket Escalations : Nombre de tickets transférés à un responsable du support client de niveau supérieur pour être résolus 38. Taux de satisfaction de la clientèle (CSAT) : L'échelle du taux d'expérience globale d'un client avec le produit, le service ou l'employé d'une entreprise 39. Velocity : Nombre total de tests manuels et automatisés effectués 40. Journalier Actif Utilisateur : Nombre d'utilisateurs actifs par jour

Organisez et stockez tous les rapports avec le logiciel Bug and Modèle de suivi des problèmesTélécharger ce modèle

Exemples de KPI SaaS

41. Net Promoter Score (NPS) : Le chiffre indiquant si vos utilisateurs sont prêts à recommander votre produit à leurs amis, collègues, etc.

42. Taux de croissance des revenus récurrents mensuels (MRR) d'un mois sur l'autre : Le pourcentage d'augmentation ou de diminution du MRR net d'un mois sur l'autre 43. Revenu annuel récurrent (ARR) : Le montant prévu des revenus annuels générés par les clients 44. Taux d'attrition : Le taux de pourcentage auquel les clients quittent une entreprise sur une période donnée 45. Processus développés : Nombre d'améliorations apportées aux processus opérationnels actuels 46. Taux de vélocité des leads : Nombre total de tests manuels et automatisés effectués

Utilisez le flux de travail à deux niveaux du modèle d'assistance à la clientèle avec une équipe d'assistance de première ligne et une deuxième équipe pour les escalades Télécharger ce modèle

Exemples d'indicateurs de performance clés en ressources humaines

47. Taux de conversion du recrutement : Le pourcentage de candidats qui ont été embauchés par rapport au nombre total de candidats que vous avez traités ( suivre avec l'ATS !) 48. Coût par embauche : Le coût total de l'embauche de chaque employé (y compris les coûts d'embauche, de formation ou d'intégration et les autres coûts liés à l'emploi) Indicateurs clés de performance RH ) 49. Coût moyen de formation : La somme d'argent dépensée pour la formation et le développement des employés

50. Taux d'absentéisme : Le pourcentage d'employés qui sont absents sur une période donnée 51. Taux de rotation des employés : Le pourcentage d'employés qui ont quitté l'entreprise

Organisez le parcours et la communication de chaque candidat avec le modèle Candidats à l'embauche Télécharger ce modèle Une fois que vous avez collecté et mesuré vos données, vous devez les présenter dans un format facile à comprendre. C'est là qu'une solution tout-en-un comme ClickUp entre en jeu pour fournir les meilleurs outils de visualisation !

Avec vos indicateurs de performance clés et vos modèles prêts à être suivis, l'étape suivante consiste à les compiler dans une solution numérique telle que ClickUp !

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un où les équipes se réunissent pour planifier, organiser et collaborer sur le travail en utilisant des tâches, des documents, des chats, des objectifs, des tableaux blancs, et plus encore. Facilement personnalisable en quelques clics, ClickUp permet aux équipes de tous types et de toutes tailles de travailler plus efficacement et d'atteindre de nouveaux sommets en matière de productivité !

Voici pourquoi aiment utiliser ClickUp comme centre de suivi des objectifs et tableau de bord des indicateurs de performance :

Aligner les tâches et activités liées aux KPI avec les objectifs dans ClickUp

Visualiser les pourcentages de progrès pour chaque objectif sous une seule vue Objectifs dans ClickUp sont des conteneurs de haut niveau divisés en cibles plus petites. Une fois que vous avez agi sur une cible, cliquez sur le nom de la cible pour mettre à jour votre progression. Selon le type d'objectif que vous utilisez, les options de suivi sont différentes :

Nombre : Créez une plage de nombres et suivez les augmentations ou les diminutions entre ces nombres

: Créez une plage de nombres et suivez les augmentations ou les diminutions entre ces nombres Vrai/Faux : Utilisez une case à cocher Terminé/Non terminé pour marquer l'achèvement de votre objectif

: Utilisez une case à cocher Terminé/Non terminé pour marquer l'achèvement de votre objectif Devise : Définissez un objectif monétaire et suivez les augmentations ou les diminutions

: Définissez un objectif monétaire et suivez les augmentations ou les diminutions Tâche : Suivez l'achèvement d'une seule tâche ou d'une liste entière. (Aapparaît dans les détails d'une tâche avec le nom de l'objectif rattaché)

Tirer parti des rapports KPI avec les tableaux de bord ClickUp

Partagez les tableaux de bord ClickUp avec des personnes, des équipes et des invités spécifiques au moyen d'un lien public ou privé Tableaux de bord dans ClickUp remplaceront les rapports hebdomadaires qui s'empilent dans la boîte de réception de votre directeur. Construisez, affichez et interagissez à partir d'une source unique de vérité avec tous les indicateurs de performance clés au premier plan.

Et vous n'avez pas besoin d'être un data scientist ou un spécialiste de la gestion des données graphiste pour créer des tableaux de bord dans ClickUp ! Grâce à une action de glisser-déposer, vous pouvez organiser vos tableaux de bord pour visualiser la façon dont le travail se déroule dans votre espace de travail, comme vous le souhaitez.

Créez un tableau de bord à partir de zéro ou utilisez un modèle ClickUp

KPI FAQs

Quels sont les avantages du suivi des indicateurs de performance clés en équipe ?

Les indicateurs clés de performance aident à définir des critères de réussite clairs et mesurables, ce qui permet aux équipes de travailler à la réalisation d'objectifs spécifiques tout en mesurant continuellement leurs progrès. Ils donnent aux équipes un sentiment d'orientation, de concentration et d'utilité, ce qui peut renforcer l'engagement et la motivation.

La sélection des indicateurs de performance clés appropriés dépend de la finalité, des buts et des objectifs de l'équipe. Bien qu'il n'existe pas d'approche unique, une équipe peut identifier des ICP en tenant compte de ses buts et objectifs, en analysant ses performances passées et en considérant les facteurs externes qui peuvent avoir un impact sur ses performances.

Que dois-je faire si mon équipe n'atteint pas les objectifs des ICP ?

Si votre équipe n'atteint pas les objectifs des ICP, vous devez d'abord essayer de d'identifier la cause profonde du problème . Cela peut impliquer de fournir une formation, des ressources et un soutien supplémentaires aux membres de l'équipe. En outre, vous devez examiner et réviser les indicateurs de performance clés pour vous assurer qu'ils sont réalisables, pertinents et réalistes.

Suivez vos chiffres en toute confiance avec ClickUp

Dans quels domaines l'équipe atteint-elle, dépasse-t-elle ou ne progresse-t-elle pas en matière d'indicateurs clés de performance ? Avec Logiciel KPI avec le logiciel KPI, les calendriers et les rapports relatifs aux indicateurs clés de performance sont centralisés, de sorte que tout le monde peut rapidement récupérer les données et comprendre où ils en sont et où ils doivent en être.

Il est facile de se perdre dans les données pendant des heures pour générer un rapport KPI d'une page. C'est l'ancienne façon de faire de la productivité.

La bonne Logiciel KPI simplifiera le processus d'établissement de rapports et vous donnera plus de temps pour vous concentrer sur les discussions et les activités stratégiques.

Continuez à surfer sur la vague de la croissance, et si vous avez besoin d'un outil de navigation infaillible, ClickUp vous soutient ! Commencez à suivre les KPI dans ClickUp