11 modèles gratuits de suivi et d'enregistrement des problèmes dans Excel et ClickUp

Quel que soit le produit ou le service que vous proposez, vous et votre équipe devrez faire face à des problèmes quotidiens. Qu'il s'agisse d'un client mécontent ou d'une livraison manquante, vous aurez besoin de d'un logiciel de suivi des problèmes et des outils pour traiter ces problèmes de manière efficace.

L'une des meilleures façons de gérer vos problèmes est d'utiliser un modèle de suivi des problèmes. Qu'il s'agisse de suivre les réactions des clients ou d'identifier et de résoudre rapidement les bogues, un système fiable peut faire toute la différence.

Heureusement, il existe de nombreux modèles qui peuvent vous aider dans cette tâche. Dans cet article, nous allons explorer quelques-uns de nos modèles de suivi des problèmes préférés, de la gestion du service client à la sécurité informatique, afin que vous puissiez trouver l'outil idéal pour votre équipe !

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi des problèmes ?

Un modèle de suivi des problèmes est un outil qui permet aux équipes de cataloguer facilement les problèmes, de planifier des stratégies d'atténuation et, en fin de compte, de résoudre les problèmes.

Comme dans tous les projets, il y aura des problèmes de temps en temps. Il peut s'agir de fonctionnalités qui ne fonctionnent pas comme prévu, de bogues dans un logiciel ou de plaintes de clients.

L'objectif d'un modèle de suivi des problèmes est de gérer ces problèmes et de suivre leur évolution jusqu'à ce qu'ils soient résolus. Ainsi, votre équipe peut rapidement et facilement s'attaquer aux problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent, sans risquer de les laisser sans solution pendant trop longtemps.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi des problèmes ?

Les meilleurs modèles de suivi des problèmes ont tous des caractéristiques communes. Pour être efficace, un modèle de suivi des problèmes doit être.. :

Facile à comprendre : Une interface utilisateur de qualité doit permettre aux utilisateurs de trouver ce dont ils ont besoin en un coup d'œil.

: Une interface utilisateur de qualité doit permettre aux utilisateurs de trouver ce dont ils ont besoin en un coup d'œil. Personnalisable : Des vues multiples permettent d'adapter le modèle à vos besoins.

: Des vues multiples permettent d'adapter le modèle à vos besoins. Intelligent : Permettre un accès facile à l'informationentrée de données qui s'intègrent parfaitement à vos flux de travail.

: Permettre un accès facile à l'informationentrée de données qui s'intègrent parfaitement à vos flux de travail. Actionnable : Inclure des espaces pour que les membres de l'équipe puissent connaître la nature du problème et ce qu'ils doivent faire pour le résoudre.

11 des meilleurs modèles de suivi des problèmes

Les entreprises sont confrontées chaque jour à toutes sortes de problèmes. Voici une collection de 11 modèles qui peuvent vous aider à gérer la plupart d'entre eux.

1. Modèle de suivi des problèmes ClickUp

Modèle de suivi des problèmes ClickUp

Parfois, vous n'avez pas besoin de quelque chose de trop sophistiqué. Modèle de suivi des problèmes de ClickUp est simple, facile à utiliser et parfait pour presque toutes les équipes. Ce modèle est donc particulièrement bien adapté à plusieurs équipes.

Cependant, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un modèle de base qu'il n'a pas quelques tours dans son sac. Par exemple, le modèle de suivi des problèmes comporte plusieurs vues uniques. D'un simple clic, il peut passer d'un diagramme de Gantt à une vue en liste pour s'adapter à vos préférences.

De plus, il est fourni avec toutes les colonnes d'informations les plus pertinentes dont vous pourriez avoir besoin pour suivre les problèmes de gestion de projet en temps réel. Cela inclut :

Priorité de la tâche

Personnel affecté

Date de début

Date d'échéance

Département

Ce modèle est également entièrement personnalisable. Ainsi, si vous voyez quelque chose dont vous avez besoin (ou pas), il est assez simple d'apporter les modifications nécessaires.

Si vous êtes novice en matière de modèles de suivi des problèmes ou si vous avez simplement besoin d'un modèle pour gérer les problèmes de votre équipe, n'hésitez pas à nous contacter carnet de commandes ne cherchez pas plus loin, c'est le modèle idéal pour vous ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de suivi des problèmes au niveau du risque ClickUp

Modèle de suivi des niveaux de risque ClickUp

Le modèle Modèle de suivi du niveau de risque ClickUp est une solution idéale pour les équipes qui ont besoin de hiérarchiser leurs tâches et de s'assurer que les éléments les plus importants sont traités en premier.

Ce modèle offre aux équipes une vue d'ensemble simplifiée des tâches les plus critiques, ce qui leur permet de se concentrer en priorité sur ces tâches. La possibilité de reformater rapidement le modèle en différentes vues (par exemple, diagramme de Gantt ou liste) ajoute une fonctionnalité supplémentaire qui facilite encore plus la gestion des tâches de tous les niveaux de risque.

Le tableau de suivi des niveaux de risque est également fourni avec toutes les colonnes essentielles dont vous avez besoin. Il ne vous faudra donc que très peu de travail pour télécharger ce modèle et en faire un rouage essentiel du fonctionnement de votre équipe.

Découvrez comment vous pouvez maîtriser les problèmes liés à vos produits en téléchargeant dès aujourd'hui notre modèle de suivi des problèmes liés aux niveaux de risque. Télécharger ce modèle

3. ClickUp Modèle de suivi des bugs et des problèmes

Modèle de suivi des bogues et des problèmes ClickUp

C'est un fait, personne n'aime les bogues, et encore moins lorsqu'ils se trouvent dans votre logiciel. Heureusement, avec le Modèle de suivi des bogues et des problèmes ClickUp grâce à ClickUp, il est plus facile que jamais d'exterminer les bogues qui apparaissent au cours du processus de développement.

Ce modèle permet à votre équipe de signaler, de suivre et de corriger les bogues aussi facilement que possible. Au lieu de s'appuyer sur des feuilles de calcul compliquées ou des messages informels sur Slack, ce modèle centralisé peut être le premier moyen pour votre équipe de signaler les bogues connus et de les résoudre rapidement.

Avec ce modèle, vous pouvez utiliser la puissance de l'organisation et du travail d'équipe pour réduire les problèmes dans votre logiciel. Par exemple, vous pouvez travailler avec plusieurs services pour optimiser vos efforts de suppression des bogues. Le service clientèle peut signaler les bogues connus signalés par les utilisateurs, les équipes chargées des produits peuvent évaluer le niveau de risque et l'efficacité de la solution créer des rapports de bogues et les équipes d'ingénieurs peuvent rapidement s'attaquer aux bogues les plus importants.

De plus, ce modèle permet d'afficher plusieurs vues, de sorte que le suivi des bogues et des problèmes se fait en un seul endroit. Ce modèle est livré avec les vues suivantes :

Vue liste : Voir vos tâches ouvertes et les organiser par priorité, points Scrum, et plus encore.

: Voir vos tâches ouvertes et les organiser par priorité, points Scrum, et plus encore. Vue tableau : Utilisez un système de glisser-déposer pour organiser vos tâchesTableau Kanban pour savoir où en sont les corrections de bogues dans votre pipeline.

: Utilisez un système de glisser-déposer pour organiser vos tâchesTableau Kanban pour savoir où en sont les corrections de bogues dans votre pipeline. Vue de la charge de travail : Visualisez la charge de travail de votre équipe afin d'éviter les goulots d'étranglement avant qu'ils ne se produisent.

: Visualisez la charge de travail de votre équipe afin d'éviter les goulots d'étranglement avant qu'ils ne se produisent. Vue des formulaires : Trouvez tous vossoumissions de rapports de bogues en un seul endroit.

: Trouvez tous vossoumissions de rapports de bogues en un seul endroit. Vue de la ligne de temps : Planifiez les initiatives de votre équipe sur une ligne de temps afin que chacun sache exactement comment et quand vous passerez de l'objectif A à l'objectif B.

Si vous voulez un logiciel qui fonctionne sans accroc, associez ce modèle à un excellent logiciel de suivi des bogues et vous serez débarrassé des bogues en un rien de temps ! Télécharger ce modèle

4. Modèle de rapport de bug ClickUp

Modèle de rapport de bug ClickUp

Souvent, les bogues sont découverts aux moments les plus inopportuns. Lorsque vous êtes occupé à autre chose, la dernière chose que vous voulez faire est de créer un rapport de bogue détaillé pour votre équipe.

C'est pourquoi nous avons créé l'outil Modèle de rapport de bug ClickUp .

Le modèle de rapport de bug ClickUp est une solution idéale pour les équipes qui ont besoin d'un moyen simple et direct de rapporter, suivre et prioriser les bugs.

Ce modèle de rapport de bogue comprend des questions détaillées qui vous permettent de signaler rapidement et précisément le problème. Il comprend des informations telles que :

Détails sur la date d'apparition du bogue

La plateforme sur laquelle il est apparu

Les fonctionnalités affectées

Les étapes à suivre pour reproduire le bogue

De plus, ce modèle est entièrement personnalisable. Ainsi, si vous avez des informations supplémentaires qui doivent être suivies avec chaque rapport de bogue, vous pouvez facilement les ajouter.

Assurez-vous que votre produit fonctionne sans problème en ajoutant notre modèle de rapport de bogue dès aujourd'hui ! Télécharger ce modèle Besoin d'aide pour la gestion des produits ? Jetez un coup d'œil à ces 20 modèles de gestion de produits pour encore plus d'informations sur la gestion de produits.

5. ClickUp Customer Service Management Issue Tracking Template (Modèle de suivi des problèmes pour la gestion du service client)

Modèle de suivi des problèmes pour la gestion du service client ClickUp

Peu de choses sont plus difficiles qu'un bon service à la clientèle. Il faut du temps, de la patience et des ressources pour apporter aux clients une solution satisfaisante à leurs problèmes.

L'un des moyens de donner une longueur d'avance à vos équipes d'assistance à la clientèle consiste à utiliser les bons outils d'organisation. Les Modèle de suivi des problèmes pour la gestion du service client ClickUp peut faire exactement cela.

Les représentants du service clientèle peuvent utiliser ce modèle pour organiser tous leurs clients, leurs commentaires et leurs priorités en un seul endroit. En outre, ils peuvent suivre les taux de satisfaction des clients, créer des tickets et collaborer avec d'autres équipes ou départements sur des problèmes.

Ne rendez donc pas encore plus difficile un travail qui l'est déjà. Commencez à mettre en œuvre le modèle de suivi des problèmes de ClickUp Customer Service Management, et donnez à vos équipes de support client toute l'aide dont elles ont besoin pour offrir le service inoubliable que les clients attendent. Télécharger ce modèle

6. Suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp par Zenpilot

Suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp par Zenpilot

Dans le monde des agences, il est essentiel de rester au fait des problèmes des clients pour maintenir des relations solides et améliorer la satisfaction des clients. C'est là que le ClickUp Agency Client Health Tracker de Zenpilot Template se présente. Ce modèle personnalisable permet aux entreprises de suivre la santé de leurs relations avec leurs clients en un seul endroit pratique, ce qui facilite la gestion des informations sur les clients et la maîtrise des problèmes qui se posent.

Grâce à l'outil de suivi de la santé des clients de ClickUp Agency, les agences peuvent suivre des points de données importants tels que les niveaux de satisfaction des clients, les points de contact et le retour d'information. Ces informations sont essentielles pour identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs, ce qui permet aux entreprises de prendre des mesures proactives et de garder leurs clients satisfaits. Avec toutes ces données stockées en un seul endroit, il est facile d'identifier des modèles et des tendances, ce qui permet aux entreprises d'optimiser leurs services et d'améliorer la satisfaction globale de leurs clients.

En intégrant l'outil de suivi de la santé des clients de ClickUp Agency dans le processus de suivi des problèmes de votre agence, vous serez en mesure de rationaliser vos flux de travail et de garder le contrôle sur tous les problèmes des clients qui surviennent. Télécharger ce modèle

7. Modèle de sécurité informatique ClickUp

Modèle de sécurité informatique ClickUp

La sécurité informatique est l'un des principaux problèmes auxquels est confronté tout produit numérique. De plus en plus d'informations étant stockées dans le nuage, les entreprises et les clients doivent s'assurer que toutes les mesures de sécurité sont mises en œuvre.

Cependant, il est particulièrement difficile pour les petites entreprises de faire face à ce problème majeur. Pour vous aider à garantir la sécurité de vos données, nous avons créé la Modèle de sécurité informatique ClickUp .

Ce modèle est livré préformaté avec les informations les plus récentes sur la sécurité des technologies de l'information les plus récentes en matière de sécurité recommandés par The Centre pour la sécurité Internet (CIS). Grâce à ce modèle, votre équipe informatique peut s'assurer que toutes les précautions nécessaires sont prises pour garantir la sécurité de vos données.

De plus, grâce à la vue pratique du tableau, vous pouvez voir quelles initiatives de sécurité sont en place, en cours ou pas encore lancées. Vous pouvez ainsi établir une feuille de route réaliste sur la manière de verrouiller et de sécuriser votre produit. Télécharger ce modèle

8. Modèle de journal des problèmes de livraison ClickUp

Modèle de journal des problèmes de livraison ClickUp

Le Modèle de journal des problèmes de livraison ClickUp est un outil précieux pour les équipes qui ont besoin de suivre leurs problèmes de livraison.

Grâce à ce modèle, vous pouvez surveiller et gérer les retards ou les divergences dans le processus d'expédition. Il s'agit notamment de suivre l'état actuel de chaque commande, de consigner tout problème survenu pendant le transport et de fournir des informations détaillées sur les retards.

Cela vous aidera à gérer les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et vous permettra de disposer d'un registre unique des problèmes à partir duquel vous pourrez évaluer la qualité de votre entreprise en matière de livraison de produits. Vous pouvez ensuite utiliser ces données pour optimiser la vitesse et la fiabilité afin de créer un service encore meilleur. Télécharger ce modèle

9. Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp

Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp

Les grands produits sont construits à partir d'un retour d'information encore meilleur. Car, soyons honnêtes, rien n'est parfait au départ.

Si vous voulez vous assurer que votre produit est aussi bon que possible, vous devez disposer d'un moyen simple de recueillir, de stocker et d'analyser les commentaires des clients dans un endroit unique et pratique.

Eh bien, ne cherchez pas plus loin que le Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp .

Ce modèle est un excellent moyen pour les équipes de recueillir et de gérer les commentaires des clients. Il vous permettra de recueillir efficacement les commentaires des clients et vous facilitera la tâche pour répondre en temps voulu et apporter des améliorations sur la base des informations fournies. Télécharger ce modèle

10. Modèle de service d'assistance ClickUp

Modèle de centre d'assistance ClickUp

Rien ne fait plus saliver un client que d'avoir à attendre une solution. Si quelques jours seulement s'écoulent pendant que son ticket attend d'être traité, un désagrément mineur peut se transformer en une véritable perte d'activité.

Pour éviter cette situation, vous avez besoin d'un service d'assistance prêt à recevoir et à résoudre les tickets dans les plus brefs délais.

Le service d'assistance Modèle de bureau d'aide ClickUp est un choix idéal pour vous aider à faire cela. Grâce à ce modèle, vous pouvez organiser, hiérarchiser et gérer les demandes des clients avant qu'elles ne se transforment en gros problèmes. Cela devrait vous permettre de gagner des points auprès de vos clients et d'atteindre vos objectifs succès client OKRs .

De plus, grâce à la possibilité d'assigner des tâches à différents membres de l'équipe de manière rapide et efficace, vos clients obtiendront leurs solutions en temps voulu. Ainsi, ce qui pourrait être un gros point négatif aux yeux de vos clients peut être l'occasion pour vous de prouver qu'en cas de problème, vous les soutiendrez. Télécharger ce modèle

11. Template Lab Issue Tracking Excel Template

Via Template Lab

Excel n'a peut-être pas l'air très moderne, mais on ne peut nier la puissance de ce système. Depuis des décennies, Excel est le principal outil de suivi des dossiers, et ce pour de bonnes raisons.

Si vous et votre équipe êtes à l'aise avec le système Excel et que vous souhaitez un modèle de suivi des problèmes qui s'y intègre, ce modèle est fait pour vous.

Comme la plupart des modèles Excel, ce modèle est assez basique. Il comporte des points que vous pouvez ajouter :

Une déclaration de problème

Un numéro d'identification

Le nom du propriétaire

La résolution éventuelle

La date de résolution

De plus, il est assez facile d'ajouter ou de supprimer des colonnes en fonction des besoins.

Si vous êtes déjà dans l'écosystème Excel, vous vous devez d'essayer ce modèle simple. Télécharger ce modèle

Résolvez le suivi des problèmes avec les modèles de suivi des problèmes !

Le bon modèle de suivi des problèmes peut faire toute la différence lorsqu'il s'agit de suivre les problèmes liés à vos produits.

Que vous soyez une petite équipe ou une grande entreprise, il existe une solution de suivi des problèmes qui peut répondre à vos besoins et vous aider à maîtriser les problèmes potentiels rapidement et facilement.

Une façon de tirer le meilleur parti de vos modèles est de les créer et de les utiliser dans ClickUp. ClickUp est livré avec des milliers de modèles pré-fabriqués qui fonctionnent tous dans notre écosystème. Cela signifie que vous pouvez facilement importer et exporter des données, automatiser des processus et lier le suivi des problèmes à vos flux de travail.

Ne laissez pas les problèmes ralentir le développement de vos produits. Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp et créez une expérience sans faille pour vos clients.