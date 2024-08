Les 15 meilleurs logiciels de suivi des problèmes pour 2024 (fonctionnalités, prix)

Satisfaire les clients est plus facile à dire qu'à faire, surtout si votre clientèle est nombreuse.

après tout, diriger une entreprise n'est pas une sinécure ! 🍰

Heureusement, vous pouvez utiliser des outils tels que suivi des problèmes logiciel pour établir un flux de travail permettant d'identifier, de suivre et de résoudre les problèmes des clients. De cette façon, vos clients finissent par être satisfaits au lieu de se heurter à une fin de non-recevoir.

Dans cet article, nous verrons ce qu'est un logiciel de suivi des problèmes et nous présenterons les 15 meilleurs outils de suivi des problèmes disponibles aujourd'hui.

Qu'est-ce qu'un logiciel de suivi des problèmes ?

Un logiciel de suivi des problèmes vous permet de suivre la progression de chaque ticket client ou problème jusqu'à sa réussite. Même votre équipe interne peut rapporter un bug ou un problème logiciel à l'aide d'un système de suivi des problèmes informatiques.

**Mais qu'est-ce qu'un ticket ?

Lorsqu'un client signale un problème par l'intermédiaire de votre canal d'assistance (e-mail, discussion en direct, etc.), le système de gestion des tickets crée un "ticket" En fonction du flux de travail de votre service d'assistance client, les agents pourraient choisir des tickets de manière indépendante ou être affectés à des tickets spécifiques.

C'est le début des montagnes russes de la gestion des clients insatisfaits.😢

Le logiciel de suivi des tickets documente essentiellement la demande du client et ses interactions ultérieures avec les représentants du service client. Résultat : les clients n'auront pas à répéter plusieurs fois leurs préoccupations (et à perdre leur sang-froid au cours des discussions!)

Voici les plusieurs avantages de l'utilisation d'un logiciel de suivi des problèmes :

Rattraper les problèmes à temps grâce à une gestion rapide des défauts

Améliorer l'efficacité du projet

Rationaliser la collaboration au sein de l'équipe 👯

Améliorer la satisfaction des clients

Essentiellement, le logiciel de suivi informatique peut vous aider à éliminer toutes les préoccupations d'un client.

Les 15 meilleurs logiciels de suivi des problèmes pour 2024

Voici le top 15 des logiciels de suivi des problèmes sur le marché :

La liste de suivi des problèmes ClickUp permet de garder un œil sur les problèmes ouverts, les personnes qui y travaillent et le statut des tâches, le tout d'un seul coup d'œil

ClickUp est l'un des logiciels les plus populaires au monde l'une des évaluations les plus élevées outils de productivité et de suivi des problèmes utilisés par les équipes productives dans les petites et grandes entreprises.

Avec cette logiciel de gestion de projet pour le service à la clientèle vos équipes peuvent obtenir les meilleurs résultats en matière de fidélisation de la clientèle .

Transformer vos soupirs de stress en larges sourires de victoire! 😄

ClickUp fonctionnalités clés

Voici quelques façons dont ClickUp peut vous aider dans la gestion des problèmes :

Agile-ScrumTableaux de bord:afficher une vue d'ensemble du flux de travail de votre service d'assistance client et suivre la progression du suivi des défauts par votre équipeClickUp Sprints !

Jira est un système de suivi des problèmes qui permet aux membres de l'équipe de trouver des bugs et des problèmes pendant qu'ils testent des produits. Gestion de projet Jira peut également vous permettre de contrôler entièrement le développement de votre produit de bout en bout. Ainsi, vos clients ne prendront pas le contrôle total de vos formulaires de demande de bug !

Cependant, Jira est extrêmement compliqué à utiliser et ils vous forcent maintenant à migrer vers leur cloud puisqu'ils disent adieu à leur offre de serveurs !

Atlassian Jira fonctionnalités clés

Communiquez vos forfaits et planifiez votre flux de travail de suivi des problèmes avec des feuilles de route

Notifier les membres de l'équipe lorsque le statut d'un problème passe de "en attente" à "terminé"

Hiérarchisez les bugs par glisser-déposer dans la colonne des tâches de votre équipe avec cet outil de gestion des défauts

Prix d'Atlassian Jira

Jira propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de $$$$ par utilisateur et par mois.

Évaluations des clients d'Atlassian Jira

G2: 4.2/5 (plus de 3 860 commentaires)

4.2/5 (plus de 3 860 commentaires) Capterra: 4.4/5 (10 000+ avis)

14. Redmine

Redmine est un gestion de projet open source et outil de suivi des problèmes qui vous permet d'afficher les problèmes sur un échéancier, un diagramme de Gantt et un Calendrier.

Cependant, les vues Gantt et calendrier de l'application ne disposent pas de la fonction glisser-déposer.

redmine peut-il encore vous protéger contre une mine numérique de problèmes ? 💣

Découvrons-le..

Les fonctionnalités clés de Redmine

Créez un champ personnalisé, comme un texte, un nombre ou une date, pour créer des problèmes détaillés

Permet d'identifier et de marquer les problèmes en double

Wiki intégrés pour la documentation et la modification en cours

Prix de Redmine

Redmine propose un forfait Free, mais certains plug-ins nécessitent un paiement.

Evaluations des clients de Redmine

G2: 4/5 (200+ commentaires)

4/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (110+ avis)

15. FreshDesk

FreshDesk est une plateforme omnicanale qui permet aux équipes de communiquer avec les clients par e-mail, chat, téléphone ou médias sociaux.

mais ce _issue tracker _aide-t-il votre équipe à garder les choses fraîches ?

Voyons voir..

Les fonctionnalités clés de FreshDesk

Une fonctionnalité de détection des collisions permet de s'assurer que plusieurs agents ne travaillent pas sur le même problème

Un système de suivi des tickets relie les tickets liés afin de ne pas perdre de vue les problèmes les plus répandus

Le tableau de bord de planification vous permet de vérifier la progression de l'équipe

Prix de FreshDesk

FreshDesk propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de $$$$ par utilisateur et par mois.

Évaluation des clients de FreshDesk

G2: 4.3/5 (15+ commentaires)

4.3/5 (15+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

Des problèmes de suivi des problèmes ? Plus maintenant !

Grâce à un logiciel de suivi des problèmes efficace, le flux de travail de votre assistance client fonctionnera sans heurts et vous serez en mesure de séduire vos clients.

Et tandis que tous les outils que nous avons mentionnés ici peuvent vous aider sur l'un ou l'autre aspect, ClickUp s'occupe de tout !

Avec ClickUp, vous pouvez regrouper les bugs similaires en ajoutant les éléments suivants Étiquettes à ces derniers. En outre, vous pouvez accélérer votre processus de suivi des problèmes grâce à des outils préétablis de Modèles pour Files d'attente des bugs , Gestion de projet agile la gestion des produits, et bien d'autres encore. Passez à ClickUp gratuitement pour transformer votre parcours de gestion des problèmes en une véritable promenade de santé.