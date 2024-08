15 modèles et formulaires gratuits de rapport de bogue pour le suivi des bogues en 2024

Aucun logiciel n'est parfait. Malgré tous les efforts déployés, il est probable qu'un problème survienne, ce qui est normal et courant. Ce qui compte, c'est ce que vous faites par la suite.

Un modèle de rapport de bogue approprié est un pour toute équipe d'ingénieurs . Il aide les membres de l'équipe à documenter et à gérer les bogues rapidement et avec précision, et garantit qu'ils sont traités par les bonnes personnes au bon moment. ⌛

Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs modèles de rapport de bogue pour améliorer le processus de rapport de bogue dans votre organisation et réduire les réunions inutiles. Nous expliquerons ce que chacun offre en matière de fonctionnalités et d'options de personnalisation et comment ils rationalisent votre flux de travail.

Qu'est-ce qu'un modèle de rapport de bogue ?

Le rapport de bogue est le processus de documentation des problèmes qui surviennent dans les applications logicielles et qui sont constatés soit par les utilisateurs, soit par le personnel de l'entreprise Les testeurs d'assurance qualité . Les rapports de bogues associés sont des cadres préconstruits qui devraient rendre ce processus plus facile et plus efficace. Un bon rapport de bogue contient généralement les informations suivantes :

Qui a trouvé/rapporté le bogue

Date de création du rapport

Gravité du bogue

Étapes pour reproduire le bogue

Résultat attendu par rapport au résultat réel

L'environnement dans lequel le bogue s'est produit

Preuve visuelle

Le modèle de rapport de bogue comprend généralement le nom de l'assigné, l'étiquette de priorité et l'état d'avancement.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport de bogue ?

Voici les quatre éléments essentiels d'un modèle de rapport de bogue efficace suivi des bogues modèle :

Collecte optimisée des rapports de bogues: Permet de collecter des rapports de bogues provenant de différentes sources et de les transformer rapidement en tâches au sein d'un outil de gestion de projet Format clair et cohérent: Contient toutes les informations nécessaires aux équipes de développement de logiciels, présentées de manière concise ou avec autant de détails que possible Personnalisation: Il est flexible et adaptable à différentes équipes et flux de travail Intégration: S'intègre parfaitement aux autres outils que vous utilisez

15 modèles de rapport de bug pour rationaliser votre débogage

Pour gagner du temps et éviter les maux de tête, utilisez un modèle de rapport de bug parmi notre liste de 15 modèles. Ils vous aideront à enregistrer les problèmes de manière efficace et à vous assurer que les problèmes potentiels sont traités rapidement, ce qui se traduira par un meilleur produit et des clients satisfaits. Découvrez nos modèles préférés ci-dessous !

1. Modèle de rapport de suivi de bug ClickUp

Restez au courant de toutes les informations et créez une hiérarchie des tâches avec le modèle de rapport de suivi des bogues ClickUp Modèle de rapport de suivi des bogues de ClickUp contient tout ce dont vous avez besoin pour rapporter avec succès les bogues qui se présentent à vous. Il est convivial, de sorte que même les utilisateurs non initiés à la technologie peuvent rapidement se familiariser avec ce rapport de bogue.

La vue Liste est la base de ce modèle et toutes les autres vues, telles que Tableau Kanban et Diagramme de Gantt . Il contient les informations nécessaires sur toutes les tâches et sous-tâches, organisées en colonnes.

Par défaut, les colonnes comprennent la source du bogue, l'environnement, les dates et les commentaires, mais vous pouvez les personnaliser et choisir entre différents types de colonnes, du simple texte et des nombres aux cases à cocher, menus déroulants, balises et barres de progression.

Pour obtenir une vue d'ensemble spécifique, vous pouvez filtrer ou regrouper les tâches par statut, destinataire, priorité, date d'échéance ou étiquette. Le modèle de rapport de bogue comprend déjà plusieurs catégories de statut personnalisables. En cliquant sur une tâche, vous ouvrirez une fenêtre révélant plus d'informations à son sujet. Dans cette fenêtre, vous pouvez consulter la description de la tâche, le journal d'activité et les pièces jointes la documentation du projet et créer des relations entre les tâches et des champs de rollup, ajouter des commentaires et des listes de contrôle, et estimer et suivre le temps .

Dans ClickUp, vous pouvez automatiser votre flux de travail en sélectionnant l'un des préréglages ou en définissant vos conditions et actions. Vous pouvez affiner les permissions des utilisateurs et convertir facilement les listes en sprints. Pour gagner du temps, voyez le ClickUp Extension Chrome et de capturer les bogues à l'aide de captures d'écran ou de créer des tâches par courrier électronique.

2. Modèle de suivi des bogues ClickUp Agile

Visualisez les tâches à accomplir et organisez-les par glisser-déposer avec le modèle de rapport de bogue ClickUp Modèle de rapport de suivi des bogues Agile de ClickUp est un tableau de type Kanban parfait pour Les équipes agiles . Il permet une visualisation puissante des problèmes en cours. Grâce à son interface de type "glisser-déposer", vous pouvez apporter des modifications à votre rapport de bogue en quelques secondes.

En jouant avec les paramètres du menu Grouper par, vous pouvez réorganiser le tableau comme bon vous semble. Le tableau contient des colonnes par défaut, mais vous pouvez également activer les swimlanes, c'est-à-dire les lignes.

Qu'il s'agisse d'une ligne ou d'une colonne, vous pouvez choisir différents critères pour classer les tâches. Les choix les plus courants sont la priorité et le statut, car ils vous aident à isoler le bon grain de l'ivraie et à vous attaquer d'abord aux tâches les plus importantes. Parmi les autres critères, citons la gravité des bogues, le destinataire, l'environnement et la date d'échéance, mais vous pouvez également définir des critères personnalisés.

Le tableau peut afficher des listes, des dossiers, des espaces ou l'ensemble de l'espace de travail avec la vue Tout. Créez des tâches en cliquant sur le bouton situé sous les tâches existantes ou dans le coin inférieur droit.

Effectuez plusieurs modifications à la fois dans la barre d'outils d'action groupée, qui s'affichera lorsque vous commencerez à sélectionner des tâches. Enfin, agrémentez votre tableau en ajoutant une superbe image de couverture. ✨

3. Modèle de formulaire de rapport de bug ClickUp

Recueillir les rapports de bogues des utilisateurs et les transformer automatiquement en tâches avec le modèle de formulaire de rapport de bogues ClickUp

Avec Modèle de formulaire de rapport de bogue de ClickUp avec le modèle de rapport de bogue de ClickUp, vous pouvez entièrement rationaliser les rapports de bogue. Créez votre Formulaire de soumission de bogue et partagez-le avec n'importe qui, qu'il s'agisse d'un invité ou d'un membre, puis transformez automatiquement les problèmes en tâches. Gardez à l'esprit que cette fonctionnalité est réservée aux abonnés de la base de données des bogues Plan illimité et plus.

Pour modifier le contenu, glissez-déposez les champs du panneau de gauche dans le formulaire. Les champs peuvent inclure le nom de l'auteur, la source du rapport, l'environnement affecté, les pièces jointes, la description et bien d'autres encore. Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés et masquer certains champs pour que le système les remplissent automatiquement à l'aide de votre URL unique ou de votre code d'intégration.

Si vous passez au plan Business, vous pourrez ajouter une touche personnelle, en personnalisant le texte affiché après la soumission ainsi que l'apparence du formulaire. **Vous pouvez également ajouter une image ou un logo à votre outil de suivi des bogues. 🖼️

Pour capturer des informations spécifiques, introduisez une logique dynamique dans votre formulaire avec un ensemble de règles et de conditions. Vous pouvez attribuer automatiquement les bogues aux membres de l'équipe avant même qu'ils n'arrivent. Une fois votre formulaire rempli, intégrez-le dans un document à partager ou directement sur votre site web. Vous pouvez exporter votre exemple de rapport de bug sous forme de fichier CSV.

4. ClickUp Bug Tracking by Feature Template (suivi des bogues par fonctionnalité)

Voyez quelles sont les fonctionnalités les plus sujettes aux problèmes avec le modèle de suivi des bogues de ClickUp par fonctionnalité Suivi des bogues de ClickUp par modèle de fonctionnalité regroupe vos problèmes en fonction des fonctionnalités du produit auxquelles ils sont liés, ce qui vous donne une vue d'ensemble claire des tâches à accomplir. Plus important encore, il vous aide à identifier des modèles et à identifier les fonctionnalités qui pourraient avoir besoin d'une refonte plutôt que d'une correction.

Le modèle de rapport de bogue est sous forme de liste, ce qui vous permet de sélectionner les colonnes à afficher ou d'ajouter les vôtres. Créez des dépendances, ajoutez des listes de contrôle et suivez le temps, comme dans n'importe quel modèle de liste ClickUp.

Si une fonctionnalité est particulièrement problématique, vous pouvez sélectionner toutes les tâches de ce groupe de fonctionnalités et les transformer rapidement en sprint (à condition d'avoir créé au préalable un dossier de sprint distinct). Et c'est ainsi que vous serez sur la voie du succès en matière de signalement des bogues avec ClickUp !

5. Modèle ClickUp Bug & Issue Tracking

Déterminez ce qui doit être fait, quand et par qui, grâce au modèle de suivi des bogues et des problèmes de ClickUp Modèle de suivi des bogues et des problèmes de ClickUp est un cadre conçu pour favoriser la visibilité et l'efficacité collaboration interfonctionnelle . Il s'agit d'un modèle avancé, donc si vous êtes un débutant, vous aurez peut-être besoin de conseils pour apprendre à utiliser ce modèle de rapport de bogue. Heureusement, ClickUp inclut un document d'instruction dans tous ses modèles.

L'effort en vaut la peine, car le résultat est un système complet qui optimise l'ensemble de votre flux de travail et réduit la fréquence de ces fastidieuses réunions d'état que la plupart d'entre nous redoutent. 🥱

Ceci modèle de suivi des problèmes se présente sous la forme d'un dossier et se compose des listes Defect Master, Reported Bugs, et Limitations and Workarounds. Il comprend également un Team Doc dans lequel vous pouvez décrire les processus de triage et de signalement ou toute autre information dont votre équipe devrait avoir connaissance. Chaque liste contient différentes vues pour s'adapter aux différents contextes de signalement des bogues.

Gardez le contrôle sur tous les correctifs et organisez-les en fonction de leur statut, de leur gravité et de leur priorité dans la liste principale des défauts. Créez des relations entre les tâches et cliquez sur celles-ci pour afficher des informations supplémentaires, ajouter des commentaires, et temps d'enregistrement .

6. Modèle de tableau de suivi des bogues et des problèmes ClickUp Priority

Visualisez et priorisez tous les problèmes qui doivent être résolus avec le modèle de tableau de suivi des bogues et des problèmes ClickUp Priority

Avec Modèle de tableau de suivi des bogues et des problèmes prioritaires de ClickUp avec le tableau de suivi des priorités de ClickUp, vous pouvez isoler les tâches les plus urgentes et voir leur état actuel, ce qui vous aide à diviser vos ressources et à hiérarchiser les priorités comme un pro. 😎

Ce tableau Kanban est prédéfini avec des critères de priorité dans les colonnes et de statut dans les plans de nage, mais vous pouvez le personnaliser pour qu'il corresponde à vos besoins actuels en matière de rapports de bogues et de flux de travail. Outre ces deux critères, vous pouvez regrouper les tâches en fonction de la date d'échéance, du destinataire, de l'étiquette ou de champs personnalisés. Modifier l'étiquette de priorité ou le statut d'une tâche est un jeu d'enfant - déplacez-la dans une colonne ou un couloir différent pour que les rapports de bogues restent collaboratifs et faciles à ajuster.

Les informations essentielles concernant la tâche se trouvent sur la carte. Si vous souhaitez en voir plus ou révéler des paramètres supplémentaires, cliquez sur la carte pour ouvrir la fenêtre de la tâche. Vous pouvez consulter l'historique des modifications, ajouter des listes de contrôle, suivre le temps et laisser des commentaires dans ce modèle de rapport de bogue.

7. ClickUp Priority Bug & Issue Tracking par Squad Template

Obtenez une vue d'ensemble des responsabilités de chaque équipe avec le modèle ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad

Dans le ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad Template (Suivi des bugs et des problèmes par Squad Template) avec ce modèle, vous et votre équipe de développement pouvez voir quelles tâches sont assignées à quelle équipe et comment elles progressent. Ce modèle montre la charge de travail de chaque équipe et vous aide à assigner les tâches à venir de manière réaliste et équitable.

Elle rend également la communication plus fluide et moins sujette aux hoquets. Vous pouvez rapidement identifier qui est responsable de quelle tâche et contacter le bon collaborateur en cas de chevauchement. Il est ainsi plus facile de déterminer les résultats attendus et réels.

Ce modèle est en vue Liste standard et contient des colonnes telles que le statut, l'environnement du bogue, les caractéristiques du produit, la gravité du bogue, les étiquettes de priorité et le nombre total de rapports. Comme pour tous les modèles précédents, vous pouvez ajouter des colonnes personnalisées.

8. Modèle de processus de suivi des bogues et des problèmes ClickUp

Restez informé de l'avancement des tâches grâce au modèle de processus de suivi des bogues et des problèmes de ClickUp Modèle de processus de suivi des bogues et des problèmes de ClickUp est un tableau Kanban où les bogues et les problèmes sont regroupés par statut. Ce type de regroupement vous donne une vue d'ensemble de tous les défauts et de leur état actuel.

Les cartes ne contiennent que les informations cruciales sur les bogues en affichant le nom, l'assigné et l'étiquette de priorité, ce qui est incroyablement pratique lorsque vous traitez de nombreuses tâches à la fois et que vous ne voulez pas que l'espace soit surchargé. Néanmoins, en cliquant sur les tâches individuelles, vous pouvez voir tous les détails, tels que l'historique des modifications, les pièces jointes et les listes de contrôle.

9. Modèle ClickUp Backlogs & Sprints

Gérez votre backlog et planifiez les sprints à venir avec facilité en utilisant le modèle ClickUp Backlogs & Sprints

Utiliser Modèle de Backlogs et de Sprints de ClickUp pour planifier efficacement toutes les tâches à venir, qu'il s'agisse de nouvelles fonctionnalités ou de corrections de bogues. Il montre quelles tâches doivent être accomplies dans chaque sprint et comment elles s'alignent sur les objectifs globaux du projet.

Qu'il s'agisse de contraintes de ressources ou non, ce modèle vous aide à attribuer les tâches aux bons membres de l'équipe, ce qui garantit que votre projet progresse sans heurts et dans les délais impartis lorsque vous signalez des bogues. Le modèle se présente sous la forme d'un espace composé de deux dossiers : Gestion du carnet de bord et Sprint.

Dans la Liste du carnet de bord, vous pouvez voir toutes les épopées et les histoires d'utilisateurs et indiquer leur urgence avec des points de sprint, des catégories MoSCoW ou via une méthode personnalisée. Vous pouvez également les relier à des tâches. Pour une visualisation optimale, essayez différentes vues, telles que le tableau et le diagramme de Gantt. Le dossier contient également une liste de bogues logiciels, similaire aux modèles précédents.

Le Dossier Sprint vous permet d'élaborer une stratégie et de définir un calendrier afin de garantir la sortie des versions en temps voulu. Il comporte de nombreux modes d'affichage pour planifier et suivre les progrès, notamment le tableau de bord quotidien, la vue d'équipe Box, le calendrier, l'échéancier, la charge de travail et l'activité.

Vous souhaitez partager avec vos coéquipiers vos réflexions sur une tâche et sur le processus de développement logiciel ? Pas besoin d'attendre une réunion ! Ajoutez une vue Chat à votre espace et lancez la conversation en un rien de temps. 💬

10. Modèle ClickUp RPA

Les projets RPA n'ont pas besoin d'être accablants grâce au modèle ClickUp RPA

Les projets RPA sont généralement énormes, complexes et exigeants. Pour rendre le vôtre plus facile à gérer, utilisez ce Modèle de plan de projet RPA par ClickUp . En plus de stocker et de présenter clairement toutes vos données, il vous aide à évaluer les risques, à définir des attentes claires et à collaborer efficacement avec tous les services concernés.

Le modèle contient plusieurs vues, dont la vue principale Liste, les tableaux d'avancement des tâches et de la planification, ainsi qu'un diagramme de Gantt et une vue Charge de travail pour une gestion efficace du temps et des ressources. Dans la vue Liste, les tâches sont regroupées en fonction de la section à laquelle elles appartiennent, mais vous pouvez sélectionner d'autres critères pour mieux adapter votre flux de travail.

Les colonnes affichent la date d'échéance des tâches, le service auquel elles appartiennent et leur statut actuel. Vous pouvez analyser les risques et classer les tâches par ordre de priorité en leur attribuant différents niveaux d'impact et d'effort. Toutes les catégories et colonnes sont personnalisables.

bonus : Vous pouvez aussi utiliser notre modèle

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser notre site web https://clickup.com/templates/ai-prompts/bug-report pour vous aider à améliorer vos rapports de bogues il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le site web de la Commission européenne

.

11. Modèle Excel de suivi des problèmes

via Excel

Conservez une méthode de reporting simple mais efficace avec le modèle Excel de suivi des problèmes. Idéal pour les utilisateurs qui privilégient la simplicité et la familiarité, ce modèle est conçu pour capturer les points clés de chaque bogue - description, gravité, assigné à, statut et date de résolution - dans un format de feuille de calcul traditionnel. L'avantage de ce modèle de rapport de bogue réside dans son accessibilité polyvalente et sa présentation facile à naviguer. Les fonctions intégrées d'Excel peuvent également être utilisées pour les tâches de tri et de filtrage, améliorant ainsi l'efficacité et la clarté de votre processus de suivi des bogues.

12. Modèle de rapport de bug Google Sheets

via Google Sheets

Profitez d'une interface familière avec le modèle de rapport de bug de Google Sheets. Doté d'une mise en page rationalisée et d'une conception conviviale, ce modèle offre une solution fiable pour la saisie et la gestion des rapports de bogues.

Les détails essentiels tels que la description du bogue, le niveau de priorité, la personne qui a rencontré le problème, le membre de l'équipe assigné et toutes les notes de résolution nécessaires peuvent être méticuleusement suivis. Son principal avantage réside dans son aspect collaboratif : plusieurs utilisateurs peuvent utiliser et mettre à jour la feuille en temps réel, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes travaillant simultanément. Le format cellulaire s'accompagne de la fonctionnalité intégrée de Google pour trier, filtrer et organiser les tâches de manière transparente !

13. Modèle de rapport de bug GitHub

via GitHub

Optimisez votre flux de développement avec le modèle de rapport de bug GitHub. Destiné aux équipes familiarisées avec l'environnement GitHub, ce modèle permet un suivi transparent des bogues dans le contexte de vos référentiels de développement. Le modèle vous permet d'enregistrer des détails critiques tels que la nature du bogue, le fichier ou la fonctionnalité qu'il affecte, les étapes de reproduction et la résolution proposée. Son principal avantage est sa nature hautement intégrée dans un écosystème de développement familier. Vous pouvez facilement relier les bogues aux livraisons de code, utiliser les fonctions d'étiquetage et de jalons pour l'organisation, et favoriser les discussions collaboratives sur chaque problème. De plus, profitez du système de notification natif de GitHub pour tenir tous les membres de l'équipe informés en temps réel.

14. Modèle de rapport de bug PDF par Jotform

via Jotform

Adoptez la simplicité et la flexibilité des documents écrits avec le modèle de rapport de bogue PDF de Jotform. Cette solution offre un excellent moyen d'enregistrer, d'imprimer et de partager des informations sur le suivi des bogues dans un format de document bien structuré. Le modèle de rapport de bogue vous aide à enregistrer les aspects essentiels, y compris la description du bogue, les captures d'écran, le rapport par, l'assignation à et le plan d'action. Il se distingue particulièrement par son accessibilité hors ligne et sa capacité de partage, ce qui en fait un excellent outil pour les équipes qui préfèrent les copies physiques ou la collaboration par courriel, sans temps réel. En outre, ce modèle s'intègre au générateur de formulaires de Jotform, ce qui vous permet de collecter les rapports de bogues directement dans des PDF individuels pour une gestion et une distribution simplifiées.

15. Microsoft Loop Issue Tracker Template (Modèle de suivi des problèmes)

via Microsoft

Restez au top de votre suivi des bogues avec le modèle Microsoft Loop Issue Tracker Template. Il s'agit d'une solution complète pour les équipes qui utilisent déjà les produits de la suite Microsoft et préfèrent rester dans un écosystème unifié. Conçu dans le cadre collaboratif de Microsoft Loop, ce modèle est excellent pour capturer les spécificités cruciales de chaque bogue, comme les descriptions, la gravité, les détails du rapporteur, les détails de l'assigné, les délais et l'état de la résolution. Cet outil se distingue par sa fonction de canevas partagé en temps réel, qui permet aux membres de l'équipe de travailler ensemble de manière dynamique, réduisant ainsi les allers-retours.

Modèles de rapports de bogues et de suivi : Une vue d'ensemble

Voici un bref aperçu de nos modèles préférés pour signaler les bogues et de leurs avantages :

Modèle | Avantages **Modèle de rapport de bogues

| Le modèle de rapport de suivi des bogues ClickUp Agile fournit une vue visuellement attrayante des bogues, organisée par statut et priorité

| Le modèle de formulaire de rapport de bogue ClickUp standardise la collecte des rapports de bogue auprès des utilisateurs, transformant automatiquement les rapports en tâches

| ClickUp Bug Tracking by Feature Template - Modèle de suivi des bogues par fonctionnalité - Vous donne un aperçu des fonctionnalités les plus problématiques et les plus sujettes aux bogues

| ClickUp Bug & Issue Tracking Template | Vous aide à garder le contrôle de tous les défauts et à collaborer avec les différentes équipes sur les rapports de bogues

| ClickUp Priority Bug & Issue Tracking Board Template | Permet de visualiser tous les bogues et problèmes qui doivent être résolus via un tableau Agile

| ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad Template (Modèle de suivi des bogues et des problèmes par équipe) - Regroupe toutes les tâches en fonction des équipes qui y sont affectées, ce qui vous aide à gérer la charge de travail

| ClickUp Bug & Issue Tracking Process Template (Modèle de processus de suivi des bogues et des problèmes) - Fournit une version simplifiée du tableau Agile, vous donnant une vue d'ensemble de toutes les tâches

| ClickUp Backlogs & Sprints Template (Modèle de Backlogs et de Sprints ClickUp) - Il s'agit d'un cadre complet pour la gestion de vos histoires d'utilisateurs, de vos épopées, de vos sprints et de vos versions

| ClickUp RPA Template - assure une mise en œuvre réussie de la RPA en fournissant une base de planification solide

Commencez à gérer et à signaler les bogues plus efficacement

Le signalement et le suivi des bogues sont des éléments essentiels de la gestion de la RPA Gestion de projet informatique . Avec un système de planification et de priorisation adéquat, vous pouvez enregistrer tous les problèmes qui se présentent à vous et les résoudre sans trop de difficultés.

Alors, signalez les bogues avec l'un de ces modèles et ne laissez plus jamais ces bogues pesants vous déranger. 🐛