20 modèles gratuits de gestion des produits

Votre chef de produit est un personnage clé dans tout ce qui a trait à la gestion de l'entreprise le cycle de vie de votre produit et nous voulons dire tout.

Presque 80% des chefs de produit participent à la conception des produits, mais ils s'intéressent également à d'autres domaines tels que le développement, la stratégie de gestion, le marketing et l'expérience utilisateur.

Pourtant, il est fréquent que les chefs de produit passent la majeure partie de leur temps à résoudre des problèmes inattendus. Ce n'est pas une mince affaire ! 😳

Tout cela pour dire que votre chef de produit aurait probablement besoin d'un peu d'aide. Et peut-être un cocktail. 🍸

Heureusement, cette aide existe ! Il existe des tonnes d'outils gratuits et fiables outils de gestion de produits et des modèles à la disposition des aider les gestionnaires de produits à gagner du temps et à être plus efficaces à chaque étape.

20 modèles de gestion de produits

Avant de vous lancer dans l'élaboration de votre feuille de route produit, assurez-vous que vous avez une idée de produit claire et qu'il existe un marché pour ce produit. Commencez par la case départ en vous posant les questions immédiates les plus pressantes :

À quoi ressemble ce produit ?

Quelles solutions fait-il ?

Qui sont les clients cibles ?

Cette liste est un tour d'horizon complet des modèles de gestion de produits qui vous aideront à progresser dans votre démarche de gestion de produits.

Modèles pour consolider votre proposition de valeur

1. Modèle de briefing produit ClickUp

Modèle de briefing produit par ClickUp

Ce modèle Le document ClickUp couvre les bases de votre produit et est idéal pour les premières étapes de la planification et du concept.

Il s'agit d'un excellent outil si vous êtes dans la phase d'élaboration de votre produit phase de recherche ou présenter son idée à quelqu'un.

Il s'agit d'une modèle de briefing produit est utile pour conserver les documents relatifs à la façon dont vous savez que ce produit va réussir, à son objectif et à sa valeur. Il décrit votre produit, le problème qu'il résout, le contexte, les notes de conception, etc.

Si vous débutez dans la gestion de produits, ce modèle est fait pour vous ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de stratégie produit ClickUp

Modèle de stratégie produit par ClickUp

Le modèle Modèle de stratégie produit de ClickUp fournit une structure pour vous aider à forfaiter et à visualiser votre stratégie produit . Visualisez les versions et créez un consensus parmi les décideurs clés grâce à une source unique et unifiée d'informations sur les produits et à la responsabilisation de l'équipe. Télécharger ce modèle

3. Modèle de lancement de produit ClickUp

Modèle de lancement de produit par ClickUp

Ce modèle Modèle de lancement de produit ClickUp est parfait pour promouvoir le lancement d'un nouveau produit ou la relance d'un produit existant. Il se compose d'un diagramme de Gantt, d'un échéancier visuel et de toutes les activités requises pour votre lancement de produit spécifique. Téléchargez ce modèle

4. Modèles de Persona d'acheteur de HubSpot

CRÉDIT : HubSpot

Ce modèle est votre réponse à la question : qui utiliserait ce produit

C'est votre marchepied pour rechercher et identifier la cible de votre produit en créant le client fictif idéal connu comme votre buyer persona .

Votre buyer persona fournit un aperçu approfondi des données démographiques, des intérêts, du mode de vie, de l'emplacement et de l'histoire commune du groupe principal avec lequel vous avez des chances de réussir. Ces modèles vous aident à définir ces personnes et à prouver la valeur de votre produit pour des clients similaires lorsque vous vous adressez aux parties prenantes. Télécharger ce modèle

5. Produit Excel

Modèle de comparaison

CRÉDIT : Smartsheet

Ce modèle Excel de Smartsheet est utilisé pour comparer les fonctionnalités des produits avec d'autres produits similaires.

Vous ou votre chef de produit l'utiliserez pour évaluer la valeur de votre produit par rapport à d'autres produits qui résolvent des problèmes similaires.

En outre, vous pouvez utiliser ce modèle à plusieurs reprises au cours des différentes itérations de votre produit. Ainsi, s'il peut vous être utile lors des étapes initiales de conception et de développement, vous pouvez également vous y référer ou l'utiliser à nouveau lorsque vous envisagez des mises à jour pour rester compétitif. Téléchargez ce modèle

6. Modèle d'article par Intercom

Si vous vous sentez bloqué à l'idée de créer votre feuille de route de produit ou si sprints vous semblent un peu compliquées, ce modèle pourrait être une meilleure étape pour vous.

Ce modèle est court et doux, mais il vous aidera à étoffer les détails mineurs nécessaires pour justifier votre produit et commencer à lui donner vie.

Résumez votre proposition de valeur ou l'"histoire" liée au problème que votre produit résout, ainsi que votre forfait de conception.

Si vous avez encore du mal à résumer votre proposition de valeur sans rédiger un document de la longueur d'un roman, commencez par dresser la liste des fonctionnalités et des versions clés de votre produit. Cela vous aidera à hiérarchiser les tâches et les échéances initiales pour concrétiser ces fonctionnalités, et votre feuille de route finira par prendre forme. Téléchargez ce modèle

Modèles pour la gestion des feuilles de route de vos produits

Ahh, on passe maintenant aux choses sérieuses, la création de la feuille de route produit.

Votre feuille de route stratégique est votre étoile polaire pour la gestion des produits. Elle vous permettra d'avancer régulièrement dans une direction productive et vous aidera à définir des objectifs à long et à court terme.

7. ClickUp Roadmap Tableau blanc modèle

Organisez clairement vos idées et partez à la conquête du marché avec ce modèle de tableau blanc ClickUp Roadmap

Vous pouvez désormais créer une carte routière visuellement attrayante pour votre nouveau produit, projet ou forfait. Modèle de tableau blanc de la feuille de route de ClickUp vous permet de suivre le cycle de vie d'un nouveau produit ainsi que les personnes impliquées dans sa réalisation. Une fois terminée, la feuille de route sert de guide pour la gestion future des projets de nouveaux produits. Télécharger ce modèle

8. Modèle de produit minimum viable ClickUp

Modèles de produit minimum viable par ClickUp

Modèle de produit minimum viable de ClickUp vous aide à forfaiter la feuille de route de votre produit. Ce modèle de produit minimum viable sert de guide pour déterminer si le produit minimum est viable ou non. Il contient une série de questions essentielles qui peuvent également aider à élaborer la stratégie de validation du produit. Téléchargez ce modèle

9. Modèle de développement de produit

Modèle de Sprints par ClickUp

Il s'agit d'un modèle plus intermédiaire, mais il est très puissant. Il comprend huit statuts pour suivre la progression de votre projet de tâches , une Champ personnalisé et trois affichent . 😱

Pour les grands projets, les développeurs utilisent Sprints pour diviser l'échéancier en périodes plus ou moins longues.

Les tâches sont liées à ces Sprints, et en achevant ces tâches dans le délai du Sprint, le projet continue d'avancer. Les tâches inachevées du sprint sont reportées sur le sprint suivant.

astuce : Vous pouvez mettre en place des Automatisations de Sprints pour gagner du temps sur les actions répétitives à chaque fois que vous achevez une tâche dans ClickUp !

De plus, avec ce modèle, vous pouvez..

Paramétrer Sprints estimation de durée etpoints dans les champs personnalisés

Trouvez des instructions étape par étape sur la façon depersonnalisés vos tâches, champs personnalisés, statuts et vues en fonction des besoins du sprint de votre équipe Téléchargez ce modèle #### 11. Rétrospective hebdomadaire

CRÉDIT : Trello

Avec des fonctions similaires à celles du modèle de ClickUp Vue Tableau cet outil de Trello vous aidera à afficher vos tâches et à les classer par ordre de priorité.

Ce modèle est une représentation visuelle collaborative des éléments d'action restants dans l'échéancier de votre projet et vous permet de déplacer les tâches d'une colonne à l'autre pour représenter leur statut vers l'achevé.

Cliquez sur les tâches pour les développer afin d'obtenir plus de détails et partagez ou intégrez un lien vers votre carte de tâches pour un accès externe. Et utilisez L'intégration de ClickUp à Trello pour télécharger automatiquement votre travail en quelques clics !

Check out these Outils rétrospectifs ! Télécharger ce modèle

12. Modèle de flux d'utilisateurs

CREDIT : Miro

Si vous revoyez votre système et essayez de trouver des moyens d'améliorer votre produit existant ou d'augmenter les taux de discussion sur votre site Web, ce modèle est fait pour vous.

Ce modèle de Miro vous met à la place du client et vous rappelle qu'il faut toujours le faire passer en premier. Il planifie visuellement le processus étape par étape que suit un client lorsqu'il utilise votre système ou votre produit et peut vous aider à créer une interface plus intuitive.

Fixez un début et une fin clairs à votre flux utilisateur, définissez la direction à suivre par le client et identifiez les paramètres de décision.

Et si vous pensez que ce modèle est cool, attendez de voir le modèle de ClickUp Cartes mentales. 😎 Télécharger ce modèle

Modèles pour les détails qui font toute la différence

13.

Modèle de notes de mise à jour ClickUp

Modèles de notes de mise à jour par ClickUp

Ce modèle de notes de mise à jour, facile à utiliser pour les débutants, a été créé par ClickUp Modèle de notes de mise à jour de ClickUp est un outil indispensable pour tenir vos équipes d'ingénieurs au courant des mises à jour de votre produit !

Ajoutez des détails et des révisions à votre proposition de valeur pour les nouvelles versions à venir, et prévoyez comment présenter les mises à jour en externe avec ce document ClickUp.

Même après leur sortie, les produits continuent de changer et de s'améliorer grâce aux commentaires des clients et à l'innovation. Il est essentiel de définir le titre de votre produit et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même page, dès que possible ! À ce titre, laissez ce modèle faire le gros du travail pour vous. 😌 Télécharger ce modèle Bonus: Modèles de communiqués de presse !

14. Modèle de plan de production Google Sheets

CRÉDIT : Google Sheets

Utilisez ce modèle comme feuille de référence pour rassembler les informations relatives au lancement de votre produit, notamment la stratégie, l'analyse du marché, les types de cibles et un bref aperçu de la proposition de valeur.

Ce modèle Google Sheets est paramétré de la même manière qu'un document, où chaque cellule dispose d'un espace pour répondre avec autant de détails que nécessaire. Considérez ce modèle comme votre note Spark personnelle décrivant ce que vous avez achevé, les tâches principales et un atout de contrôle final pour vous assurer que vous avez couvert toutes les bases avant de mettre en œuvre une stratégie de lancement de produit réussie.

Personnalisez votre propre forfait de lancement de produit dans ClickUp Docs, ou facilement intégrer vos Google Sheets dans vos tâches et documents !

astuce : Gardez votre plan de lancement de produit à portée de main à tout moment en le liant dans un champ personnalisé à la fin de vos descriptions de tâches ! Téléchargez ce modèle

15. Modèle d'IG pour la sortie d'un produit

Suivez et surveillez les bugs et les problèmes de votre site web et attribuez-les facilement à votre équipe Suivi des bugs est important pour maintenir l'efficacité, la fiabilité et le bon fonctionnement des logiciels. Ce système de Modèle de suivi des bugs de ClickUp vous permet de rapporter, suivre et prioriser les bugs au même endroit que vous faites le reste de votre travail. Modèle de suivi des bugs et des problèmes de ClickUp aide également les analystes QA, les ingénieurs ou toute équipe Agile à gagner du temps sur le suivi des problèmes grâce à des affichages préconstruits, des statuts personnalisés, des champs personnalisés, et plus encore. Télécharger ce modèle

17. Modèle de suivi des bugs par Airtable

CRÉDIT : Airtable

Lorsque vous rencontrez des bugs, que ce soit dans le le processus de développement du produit ou après la sortie du produit, ce modèle proposé par Airtable aidera les responsables de produits à hiérarchiser et à gérer le statut de ces défauts.

Attribuez des bugs et des des rapports d'incidents à des personnes spécifiques, classer la priorité textuellement et avec de la couleur pour les l'équipe d'ingénieurs vous pouvez également y ajouter des descriptions, noter depuis combien de temps le rapport est ouvert, la source d'origine, etc. Dans la plus pure tradition d'Airtable, ce modèle est configuré comme une feuille de calcul avec des liens en direct, et vous pouvez intégrer des formulaires pour vous y référer rapidement autant que vous le souhaitez.

À part cela, pourquoi faisons-nous l'éloge de ce modèle ? Parce que vous pouvez intégrer votre modèle Airtable dans ClickUp pour y accéder sans ouvrir d'onglet supplémentaire. 😉 Télécharger ce modèle

18.

OKR Modèle de Aha

CRÉDIT : Aha

Objectifs et résultats clés, AKA OKR, sont un paramètre populaire de définition des objectifs qui aide les chefs de produit à mesurer les réalisations de leur produit. Définir vos OKR vous aide également à définir ce que sera la réussite de votre produit et, par conséquent, le suivi de vos OKR est extrêmement important.

Ce modèle de suivi des OKR en Excel aidera vos chefs de produit à déterminer si votre produit est à la hauteur de votre proposition de valeur initiale. Utilisez ce tableau pour mettre un peu de confiance numérique dans le travail que vous avez fait, ou pour identifier les points à développer.

Mais il n'est pas nécessaire de s'arrêter aux OKR ! Il existe des tonnes de d'indicateurs de performance clés et d'indicateurs précieux pour aider à mesurer la santé et la prospérité globales de votre produit. 👀

Compare Jira Vs. Aha /%href/_ ! Télécharger ce modèleBonus : Modèles de listes de prix de produits!

19. Modèle d'OKR et d'Objectifs ClickUp

OKR & Objectifs Modèle par ClickUp

Utilisez le modèle OKR et Objectifs de ClickUp pour suivre les objectifs de votre équipe. La structure flexible de ClickUp permet à votre entreprise d'établir des objectifs au niveau de l'entreprise, du département et même de l'équipe. Tous ces objectifs s'inscrivent dans le cadre d'un objectif global ! Avec ce modèle, les différents affichages vous permettent de filtrer les domaines au sein de votre entreprise et de votre équipe. Télécharger ce modèle Bonus: Outils d'IA pour les chefs de produit

20. Modèle d'exigences de produit ClickUp*

Document sur les exigences du produit par ClickUp

Même après la sortie d'un produit, il y a encore du travail à faire ! Les nouvelles fonctionnalités nécessitent autant de temps, d'intention et de gestion du produit que la première itération.

Cette Modèle de document sur les exigences du produit par ClickUp est une sorte de checklist personnelle pour les chefs de produit afin de s'assurer que ce que vous faites apportera une valeur ajoutée à votre objectif final.

Il s'agit d'un mini-produit modèle de feuille de route pour décomposer et solidifier la description, la conception, l'histoire, le public et les détails de vos nouvelles fonctionnalités afin de vous assurer que vous prenez des décisions stratégiques. Télécharger ce modèle Related: Comment rédiger une proposition de projet & *questions d'entretien pour un chef de produit

Avantages de l'utilisation d'un modèle de gestion de produits

Même si vous n'êtes pas chef de produit mais que vous travaillez en étroite collaboration avec un chef de produit, que vous développez un produit, que vous réévaluez vos processus actuels ou que vous cherchez simplement à gagner un peu de temps, cette liste de modèles est faite pour vous.

Cette liste de modèles est faite pour vous gestion des produits les modèles n'ont pas été créés dans l'intention de fournir une solution complète de gestion du travail, ils sont là pour vous aider à stocker des informations sur des éléments d'action spécifiques liés à votre produit de manière à ce qu'ils soient faciles à trouver et encore plus faciles à comprendre.

Si les modèles préétablis peuvent être extrêmement utiles pour élaborer des processus, construire des feuilles de route et s'assurer que chaque petit détail est couvert, ils manquent d'assistance lorsqu'il s'agit d'aider à la partie gestion proprement dite du rôle d'un chef de produit.

Votre chef de produit restera présent longtemps après la mise en place d'un projet d'entreprise réussite du lancement d'un produit . Les nouvelles itérations, les bugs et les commentaires des clients maintiennent les chefs de produit en mouvement permanent et ils ont généralement besoin de plus que des documents d'invite ou des feuilles de calcul pour progresser sérieusement.

Alors, quelle est notre ultime astuce pour gagner du temps pour tout ce qui concerne la gestion des produits ? 🥁🥁🥁

Complétez cette liste de modèles par les éléments suivants un logiciel de gestion de produits performant qui a été conçu pour consolider, organiser et gérer vos actifs en un seul endroit.

Comme ClickUp . 🚀

Les offres ClickUp des centaines d'outils pour rationaliser vos processus de gestion de produits et offre la collaboration et la personnalisation au cœur de chaque fonctionnalité.

Utiliser des modèles de gestion de produits pour votre prochain lancement de produit

On peut avoir l'impression que le travail d'un chef de produit n'est jamais terminé, mais en tirant parti de ces modèles, du sommet à la liste en passant par le bas, votre chef de produit gagnera du temps, de l'énergie et plusieurs maux de tête potentiels.

Et si vous avez besoin d'un peu plus que ce que vous voyez dans cette liste ou dans la rubrique Le modèle de ClickUpe Centre, pas de problème ! Créez vos propres modèles personnalisés dans ClickUp aussi !

Nous sommes là pour vous aider, et nous savons exactement ce dont vous avez besoin car ClickUp a été littéralement construit pour cela. 🥳

Laissez-nous donc travailler notre magie de la productivité pour que vous puissiez vous concentrer sur l'exécution de la feuille de route du produit dont vous avez toujours rêvé ! Téléchargez ClickUp et démarrer gratuitement ! ✨