100 termes essentiels de la gestion des produits de A à Z

Qu'est-ce que la gestion des produits ?

Il y a dix ans encore, vous auriez pu avoir une centaine de réponses différentes à cette question. Et à leur manière, elles auraient toutes eu raison !

A responsabilités du chef de produit ont évolué vers un rôle de touche-à-tout, mêlant des compétences UX, techniques et commerciales pour suivre l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de la conception au lancement, et même aux futures mises à jour.

Cela semble beaucoup ? C'est parce que c'est le cas. 😳

Pourtant, c'est le moment idéal pour être un chef de produit, car ils sont dans une phase de transition très demandés et dans une profession qui évolue, il y a toujours quelque chose de nouveau et de passionnant à apprendre.

C'est là que ce glossaire de la gestion de produits s'avère utile. 🤓

Le nombre de termes applicables dans cette liste sera différent pour chacun et dépendra des besoins de votre produit, de la taille de votre entreprise, de votre budget et de l'environnement de travail calendrier du projet .

Même si seule une poignée de ces termes vous concerne aujourd'hui, les autres peuvent vous aider à identifier les domaines de croissance, à envisager l'orientation de votre produit et à vous informer sur la manière dont les chefs de produit aident les entreprises à atteindre leurs objectifs.

En prime, jetez un coup d'œil à ce qui suit modèles de gestion de produits ! 📑 ⭐️

A-E Critères d'acceptation pour Epic

Acceptation Critères

accepté par le client, définition de l'action (DoD)

Les critères d'acceptation sont un ensemble de conditions que le logiciel doit remplir pour être accepté par un client ou une partie prenante. En fin de compte, les propriétaires du produit déterminent si la fonctionnalité fait ce que les utilisateurs veulent qu'elle fasse, c'est-à-dire si elle remplit l'objectif fixé dans l'histoire de l'utilisateur.

Agile

Ce terme fait référence à la méthodologie de développement de produits dans laquelle les équipes travaillent sur une série de tâches dans des délais brefs et gérables appelés sprints. Il y a 12 principes agiles qui s'articulent autour d'un retour d'information fréquent, de la satisfaction du client, de l'augmentation de la vitesse de développement des logiciels et de la flexibilité.

La création d'une équipe de produit agile implique beaucoup de choses et de nombreux termes de cette liste aideront à les rassembler !

Développement de produits agiles

Il s'agit d'une technique de gestion de projet qui permet aux développeurs de créer un modèle de produit fonctionnel en quelques semaines seulement.

Cela semble un peu stressant, non ? En fait, cette méthode est extrêmement populaire et chaque équipe a son propre style lorsqu'il s'agit de son cadre Agile unique !

Une Équipe agile décompose son projet en cycles de développement plus petits appelés itérations ou sprints.

À la fin de chaque sprint, l'équipe est en mesure de livrer un produit fonctionnel ne comportant que les fonctionnalités essentielles et prêt à recevoir les commentaires et les suggestions des utilisateurs. L'équipe prend en compte ces suggestions et les inclut dans son prochain sprint !

Ce cycle se poursuit jusqu'à ce que vous ayez créé un logiciel final qui ravit vos clients. le logiciel est un outil de travail qui permet à l'utilisateur de se concentrer sur son travail Plusieurs autres frameworks sont issus de méthodologies agiles telles que Scrum , Kanban, Lean et XP.

ART : Agile Release Train

Un train de lancement agile se compose de plusieurs équipes de développement de logiciels agiles qui travaillent sur de grands projets d'entreprise. Cela nécessite beaucoup de personnes, environ 50 à 125 membres de l'équipe qui se concentrent sur différentes parties du projet.

Comme les équipes Scrum, un train de lancement agile travaille en rafales, mais contrairement aux équipes Scrum, ces rafales durent beaucoup plus longtemps. 🤯

Alpha Testing

Les tests alpha sont les premiers tests de bout en bout d'un produit pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il fait ce qu'il est censé faire. Les tests alpha sont la première occasion d'évaluer les performances et les fonctions de votre produit.

B

Backlog

A arriéré est une liste de nouvelles fonctionnalités, de mises à jour, de corrections de bogues, etc. qui sont demandées par l'utilisateur. Le propriétaire du produit est chargé de hiérarchiser les éléments du carnet de commandes et décide de ceux sur lesquels il faut travailler au début de chaque itération.

Bêta-test

Alors que le test alpha est le premier test des fonctionnalités de votre produit, le test bêta est l'occasion pour les utilisateurs réels de tester votre produit pour détecter d'éventuels bogues ou défauts avant son lancement. Si vous effectuez un test bêta, vous en êtes à la dernière étape avant le lancement de votre produit, et il est donc préférable de régler tous les problèmes potentiels pendant que votre produit est encore dans un environnement contrôlé.

Si vous avez aussi été un enfant du théâtre, considérez les tests bêta comme votre dernière répétition générale avant la première.

Bugs

Defects (Défauts) Bugs sont des comportements non intentionnels ou inattendus dans les logiciels et peuvent survenir dans les domaines suivants n'importe quelle étape du cycle de vie de votre produit y compris après sa sortie ! Les ingénieurs chargés des tests, les utilisateurs ou l'assurance qualité peuvent découvrir des bogues, et si certains peuvent être corrigés immédiatement, d'autres peuvent prendre un peu de temps.

BI : Business Intelligence

Stratégies de gestion, d'analyse et d'interprétation des données permettant de prendre des décisions éclairées. Ces données proviennent généralement d'un éventail de sources telles que des rapports sectoriels, des commentaires de clients, des données d'utilisation et des recherches sur les concurrents.

Burndown Chart

le tableau d'épuisement des versions, le tableau d'épuisement des sprints Un tableau d'épuisement des stocks aide les chefs de projet Agile à suivre la quantité de travail restant dans le projet et le temps restant pour achever le travail en mesurant le temps restant dans un sprint par le nombre de tâches inachevées.

Astuce: Un outil de gestion de projet Agile tel que ClickUp peut fournir une ligne de progression projetée sur votre tableau d'avancement qui met en évidence l'état d'avancement du projet si votre équipe travaillait au même rythme.

C

Churn

churnCustomer Churn

Il s'agit du nombre ou du pourcentage de clients qui annulent leur abonnement, n'utilisent pas votre produit ou choisissent de ne pas le renouveler. Ce phénomène peut nuire à votre chiffre d'affaires récurrent. Il est donc préférable de chercher l'origine du problème !

Vérifiez auprès de vos clients s'ils vous font part de leurs commentaires ou s'ils rencontrent des problèmes - il peut s'agir d'une solution facile à mettre en œuvre !

Analyse des concurrents

Évaluer les forces et les faiblesses de produits similaires proposés par des concurrents directs ou indirects. Gardez cette analyse à l'esprit lorsque vous définissez vos dispositions en matière de valeur unique !

Check out these Outils d'analyse concurrentielle !

Examen du concept

Il s'agit de l'idée initiale d'un nouveau produit et du processus par lequel les gestionnaires de produits et les parties prenantes examinent différents concepts de produits afin de décider de celui qui aura le plus de succès.

Intégration continue

CI, Continuous Delivery (livraison continue)

L'intégration continue est une pratique Agile dans laquelle les développeurs ajoutent constamment leur code au système principal. Les professionnels du développement travaillent indépendamment sur une fonctionnalité et, une fois qu'elle est terminée, elle est testée pour détecter d'éventuels bogues. Une fois qu'elle a passé le test automatisé, elle est ajoutée au logiciel final.

Déploiement continu

À l'instar de l'intégration continue et de l'IC, le déploiement continu est une stratégie visant à réduire le temps écoulé entre l'écriture du code et son ajout au logiciel final. Tout comme les tests automatisés et les versions, cette pratique Agile permet de s'assurer que les défauts et les retours d'information peuvent être traités en temps voulu.

Bonus : Consultez le top 10 outils de déploiement continu pour les équipes logicielles en 2023

Taux de conversion

Il s'agit du pourcentage de visiteurs de votre site, de prospects ou de clics qui deviennent ensuite des clients payants de votre service. Il s'agit du nombre de clients qui achètent quelque chose divisé par le nombre total de clients qui entrent dans un magasin.

Expérience client

cX_

Il s'agit de toutes les interactions d'un client avec votre entreprise et de la manière dont il a perçu votre entreprise en général. Cela inclut toute rencontre avec le produit, les processus de réussite du client, le marketing, les ventes et la publicité.

Feedback client

Il s'agit de toute information fournie par un client au sujet de son expérience avec votre produit ou de son utilisation. En partageant leur degré de satisfaction à l'égard du service ou du produit, vous et votre équipe serez en mesure d'apporter des améliorations ou de corriger des bogues si nécessaire. En proposant de manière proactive un sondage, une enquête ou un endroit où les clients peuvent faire part de leurs commentaires, vous pouvez aider votre produit à conserver un avantage concurrentiel !

Fidélisation des clients

taux de fidélisation de la clientèle (CRR)

Alors que le taux de désabonnement désigne la mesure des clients qui ne renouvellent pas leur contrat, la fidélisation de la clientèle est la mesure du nombre de clients qui renouvellent leur contrat ou leur abonnement. La meilleure façon de maintenir un taux de fidélisation de la clientèle sain est d'établir une relation de confiance et d'engagement entre votre entreprise et vos clients afin qu'ils restent engagés et satisfaits !

Succès client

Votre produit connaît un succès auprès des clients lorsque ceux-ci sont en mesure de résoudre le problème pour lequel il a été créé. Des avis positifs, un retour d'information actif de la part des clients et un taux élevé de fidélisation de la clientèle sont de bons indicateurs de la réussite de votre produit.

Équipe interfonctionnelle

A transversal est composée de membres ayant des compétences, des talents et des intérêts différents afin de fournir rapidement un nouveau produit ou de s'attaquer à un problème particulier.

D

DAU : Utilisateurs actifs quotidiens

Le suivi du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens est un moyen courant de mesurer l'engagement afin de déterminer la fidélisation de vos clients. La définition d'un "utilisateur actif" est déterminée par la fonction et l'utilisation de votre produit, et bien qu'un taux d'engagement élevé puisse sembler être l'objectif, il peut également être un indicateur de goulots d'étranglement dans votre flux de travail.

Les utilisateurs actifs hebdomadaires (WAU) et les utilisateurs actifs mensuels (MAU) sont d'autres mesures courantes de l'engagement.

Gestion des dépendances Dépendances décrivent la relation entre une tâche ou une fonctionnalité et une autre et déterminent le moment où elles peuvent être achevées. Il est essentiel de tenir compte des dépendances lors de l'élaboration de la feuille de route de votre projet et pour contrôler l'efficacité de votre équipe produit, car si la tâche B dépend de la tâche A, la tâche B ne peut pas commencer tant que la tâche dont elle dépend n'est pas terminée.

Conception

Processus de visualisation, de définition, de création et d'amélioration des produits pour résoudre un problème spécifique ou répondre aux besoins d'un client.

Concepteurs

Les concepteurs créent l'aspect, la sensation et la fonction d'un produit. Ils sont chargés de planifier la manière dont le produit et ses caractéristiques seront présentés tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur et en réduisant les points de friction dans les variations futures. Plusieurs concepteurs sont généralement impliqués dans chaque phase du développement d'un produit :

Les concepteurs de produits

Concepteurs de l'expérience utilisateur

Concepteurs de l'expérience client

Concepteurs d'interaction

Design Thinking

Il s'agit d'une approche centrée sur l'humain processus de conception qui vous oblige à comprendre les problèmes et les besoins du public pour lequel vous concevez un produit. L'idée est qu'en faisant preuve d'empathie à l'égard des personnes auxquelles s'adresse votre produit, vous pouvez mieux anticiper les problèmes et innover votre produit parce que vous êtes en phase avec ce que veut votre client.

Concept de conception

Votre concept de design est une brève description de la conception prévue de votre produit. Il s'agit en quelque sorte du discours d'ascenseur de votre produit, qui met en évidence l'intérêt de concevoir ce produit. Votre concept de design doit

Présenter le problème que votre produit va résoudre

Définir le public cible

Décrire comment les gens utiliseront le produit

Développement

Processus de création d'un nouveau produit, de mise en œuvre d'une nouvelle itération ou d'ajout de fonctionnalités pour améliorer l'expérience d'un client avec votre produit existant.

Développeurs

Alors que les concepteurs créent l'aspect, la convivialité et la fonction d'un produit, les développeurs sont chargés de donner vie à ces plans.

Transformation numérique

adoption du numérique

Mise à niveau des processus d'entreprise traditionnels pour tirer parti des nouvelles technologies numériques. Cela permet de rendre les entreprises plus efficaces, accessibles à un plus grand nombre de clients et évolutives. Ce processus peut prendre des années et nécessite une stratégie ciblée pour maintenir et améliorer l'expérience client de l'entreprise.

Disruption

produit fondamentalement nouveau

Technologie, produit ou mode de pensée innovant qui donne naissance à une nouvelle industrie ou à un nouveau marché en concurrence avec un marché existant.

Pensée divergente

Remue-méninges pour trouver des moyens nouveaux, uniques et créatifs de résoudre un problème existant.

E

Ecosystème

Groupe de produits distincts destinés à être utilisés ensemble pour une plus grande valeur ou pour résoudre un groupe de problèmes liés.

Epic

histoires épiques

Une épopée est une idée ou une fonctionnalité qui peut être décomposée en histoires d'utilisateurs plus petites, comme la façon dont les incroyables années d'Harry Potter à Poudlard sont divisées en sept livres fantastiques.

Universal via GIPHY Dans le cadre du développement de produits, une épopée intitulée "Améliorer l'interface utilisateur mobile" peut se composer de trois histoires d'utilisateur : "Ajouter un panier d'achat mobile", "Optimiser la vitesse" et "Police cohérente".

Chaque histoire d'utilisateur peut ensuite être divisée en tâches gérables et, en raison de leur taille, sera livrée sur plusieurs sprints.

F-J Feature to Jobs-To-Be-Done

Fonctionnalité

Les caractéristiques de votre produit sont les caractéristiques et les capacités qui permettent à votre produit de fonctionner et de se distinguer des autres produits similaires sur le marché.

Audit des caractéristiques

Un audit des caractéristiques est un examen des caractéristiques de votre produit (traits et fonctionnalités) afin de déterminer combien de clients les utilisent et à quelle fréquence. Ces audits sont souvent représentés par un graphique ou un diagramme et les informations peuvent être collectées à partir d'enquêtes, d'entretiens avec les clients, de données d'utilisation en ligne ou d'outils d'analyse.

Score de fonctionnalité

Il s'agit d'une autre façon de classer les fonctionnalités en se basant uniquement sur les mesures de performance et sans tenir compte des commentaires ou des évaluations des clients. Les scores des fonctionnalités sont déterminés par le succès d'une fonctionnalité dans des domaines tels que les ventes, la fidélisation des clients, l'efficacité et le temps nécessaire au développement.

FDD : Feature Driven Development (développement piloté par les fonctionnalités)

Ce cadre agile structure le processus de développement logiciel entièrement autour de la réalisation de fonctionnalités. Il divise le développement d'un produit en plus petits morceaux (fonctionnalités) qui visent à répondre à un besoin différent du client.

G

Diagramme de Gantt

calendrier du projet

Un diagramme à barres horizontales qui visualise la séquence des tâches dans l'échéancier du projet et peut montrer quelles tâches sont dépendantes les unes des autres. Chaque tâche est assortie d'une date de début et d'une date de fin afin que votre équipe ne dépasse pas les délais.

Objectif

objectif d'impression, Objectif d'itération

En gestion de produit, objectifs peuvent être beaucoup plus spécifiques que le simple fait de terminer le produit à temps ou de livrer un produit de qualité que les gens utiliseront. Chaque sprint se termine généralement par un objectif spécifique, c'est-à-dire le résultat que l'équipe Scrum souhaite obtenir à partir de ces tâches.

Il est courant que ces objectifs prennent la forme d'un modèle de travail du logiciel qui peut être montré aux parties prenantes.

Les outils de gestion de projet agile tels que ClickUp disposent de fonctionnalités intégrées qui peuvent vous aider à suivre vos objectifs de sprint en temps réel !

GOOB : Sortir de la construction

En bref, cet acronyme signifie qu'il faut rencontrer le client là où il se trouve. Les équipes de produits testent et utilisent souvent leurs produits dans des environnements contrôlés, ce qui n'est pas le cas de leurs clients. En sortant du bâtiment, vous apprendrez à connaître vos clients dans l'environnement où ils utiliseront votre produit.

GTM : Stratégie de mise sur le marché Il s'agit d'un plan stratégique et tactique sur la façon dont l'entreprise a l'intention de

gérer avec succès le lancement d'un produit . Ce plan comprend la tarification, les stratégies de vente, une carte du parcours client, le marketing, le budget, l'assistance à la clientèle, etc.

H

Produit matériel

Le matériel fait référence aux outils tangibles et aux équipements mécaniques nécessaires au développement ou à l'utilisation de votre produit. Il peut s'agir des pièces physiques d'un ordinateur et des éléments nécessaires à son utilisation, tels que le clavier, le moniteur ou la souris.

I

Gestion des idées

Il s'agit du processus de collecte, de tri et d'analyse des idées destinées à améliorer votre produit. Les idées peuvent provenir du retour d'information des clients, des partenaires ou de l'interne et être de priorité différente.

Idéation

Processus consistant à créer de nouvelles idées et à les concrétiser par le biais de séances de brainstorming, de listes ou d'autres activités cartographie mentale .

Produit incrémental

innovation incrémentale

Il s'agit d'un modèle de développement dans lequel chaque itération s'appuie sur la version précédente sans la remplacer. Bien que chaque nouvelle version soit une variante améliorée de la précédente, le produit précédent est toujours fonctionnel.

Intuitif

design intuitif

Un produit intuitif s'intègre facilement dans le cadre mental et les habitudes de travail du client. Son utilisation est naturelle et l'adhésion rapide.

Intégration

Lorsqu'une application peut s'intégrer à une autre signifie que les deux logiciels peuvent se synchroniser avec les données et le flux de travail de l'autre.

J

JTBD : Jobs-To-Be-Done (tâches à accomplir)

Il s'agit du travail ou de la tâche qu'un client essaie d'accomplir afin de mieux comprendre les problèmes auxquels il est confronté et les raisons qui le poussent à rechercher une solution.

K-O : Kaizen to Opportunity Score (score de Kaizen par rapport aux opportunités)

Kaizen

Kaizen est le concept qui consiste à rechercher en permanence des domaines d'amélioration sur la base de l'expérience des membres de l'équipe dans l'utilisation du produit.

Kanban

Au lieu de travailler par itérations fixes et planifiées comme dans Scrum, les équipes Kanban travaillent sur des tâches prioritaires à chaque fois qu'elles arrivent. Il s'agit d'un cadre Agile très visuel dont l'objectif est d'avoir un flux de travail constant sans goulot d'étranglement.

Les équipes ajoutent une limite au nombre de tâches sur lesquelles elles peuvent travailler simultanément (connue sous le nom de limite WIP), afin que l'équipe ne soit pas multitâche et ne ralentisse pas la productivité.

Tableau Kanban

Taskboard, Whiteboard, Corkboard (tableau de tâches, tableau blanc, tableau de liège)

A Tableau Kanban est un tableau de liège physique ou visuel divisé en 3-4 colonnes pour visualiser tout le travail au sein du projet. Chaque colonne d'un tableau Kanban représente un statut de la tâche, allant de "A faire", "En cours" et "Terminé".

Dans un tableau Kanban, chaque tâche est représentée par une note ou une carte autocollante. Chaque fois qu'un membre de l'équipe termine une tâche, la carte est déplacée vers la colonne correspondante.

Modèle de Kano

Hiérarchiser les caractéristiques d'un produit en fonction de la probabilité qu'elles satisfassent le client. En comparant la probabilité de satisfaction au coût de développement, votre équipe produit peut déterminer s'il est stratégique de l'ajouter à la feuille de route.

KPIs : Indicateurs clés de performance KPIs sont les mesures quantitatives les plus influentes utilisées pour déterminer le succès de votre produit. La réussite financière, le chiffre d'affaires, les indicateurs de la clientèle et le nombre de nouveaux utilisateurs sont des indicateurs clés de performance courants, mais les indicateurs les plus importants à prendre en compte pour votre entreprise dépendent du type de produit que vous avez et de l'objectif unique qu'il remplit.

L

Développement de produits allégés

développement de logiciels allégés

Principes et pratiques qui optimisent le processus de développement. Il a été inspiré par le l'approche de la production allégée (lean manufacturing) introduite par Toyota dans les années 50.

Valeur à vie

valeur à vie du client, CLV, CLTV

Il s'agit du revenu total estimé qu'un client génère pour une entreprise pendant toute la durée de leur relation. C'est ainsi que les entreprises déterminent le rapport coût-efficacité de l'ajout et du soutien des clients au fil du temps.

Cycle de vie

Chaque phase de l'existence d'un produit, depuis son idée initiale jusqu'à son déclin éventuel, en passant par son développement, ses itérations et sa croissance.

M

MRD : Market Requirements Document (document sur les exigences du marché)

Document écrit par le chef de produit qui définit stratégiquement la demande et les besoins d'un produit. Le MRD comprend la vision du produit, le marché cible, les personas d'utilisateurs les utilisateurs de votre produit doivent être conscients de l'importance de l'utilisation de votre produit, des solutions qu'il propose et des revenus qu'il peut générer.

MVP : Produit Minimum Viable

Il s'agit d'un produit qui en est aux premiers stades de son développement et qui possède juste assez de fonctionnalités pour répondre à l'idée du produit. Même avec un nombre minimum de fonctionnalités, plus vite vous attirerez des clients vers votre produit, plus vite vous pourrez recevoir des commentaires et améliorer les itérations futures.

maquette ###

Les maquettes sont des dessins réalistes ou des modèles physiques de votre produit, mais qui n'en possèdent pas les fonctionnalités. Il s'agit d'une représentation visuelle ou d'une description de ce que l'équipe imagine pour le produit.

MRR : revenu mensuel récurrent

Le calcul des revenus générés chaque mois, ou tous les revenus continus divisés en un nombre mensuel.

N

Recherche de besoins

Identifiez les domaines dans lesquels vos clients ont besoin d'une solution. Pour ce faire, vous devez vous renseigner sur vos clients et faire preuve d'empathie à leur égard afin d'identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés et la manière dont votre produit pourrait combler cette lacune.

NPS : Net Promoter Score (score de promotion net)

Il s'agit d'une méthode qui consiste à utiliser une simple enquête pour déterminer la satisfaction des clients à l'égard de votre produit. Le fait de demander à plusieurs reprises aux clients d'évaluer votre produit sur une échelle de 0 à 10 à différentes étapes du parcours client peut vous aider à obtenir un score plus général ou plus détaillé.

O

OKR : Objectifs et résultats clés

Similaire aux KPI, Objectifs et résultats clés sont utilisés pour mesurer les résultats de votre produit, mais les OKR reposent sur la définition d'objectifs ou de buts clairs à suivre et à évaluer dans un délai déterminé.

Score d'opportunité

Cette stratégie permet d'identifier les fonctionnalités que les clients jugent nécessaires mais qu'ils ont du mal à utiliser efficacement. En recherchant continuellement les domaines d'opportunité dans votre produit, vous pouvez fidéliser vos clients tout en en attirant de nouveaux !

P-T Pivot vers le thème

Pivot

Changer la stratégie ou l'orientation de votre entreprise en raison de découvertes sur le marché de votre produit, de lacunes dans votre stratégie initiale ou de la pression de la concurrence.

NBC via GIPHY

Priorité à l'action

Classer par ordre d'importance les éléments ou les initiatives de votre carnet de commandes afin de décider lesquels seront développés en priorité.

Produit

C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ! Votre produit est un article ou un service qui résout le problème d'un client ou répond à un besoin. Il peut s'agir d'un article téléchargeable ou physique, gratuit ou payant, ou d'une combinaison de ces deux types d'articles !

Découverte du produit

La découverte de produits découle d'une compréhension approfondie des clients afin de créer des produits qui résolvent les problèmes clés auxquels ils sont régulièrement confrontés. Une compréhension approfondie des besoins de vos clients peut vous aider à hiérarchiser les produits que vous développez et à vous assurer qu'il existe un marché pour eux.

Analyse des produits

Données quantitatives objectives collectées par des outils intégrés pour comprendre comment les clients utilisent vos produits. Ces analyses peuvent porter sur le temps passé par les utilisateurs à effectuer certaines actions, sur une carte du parcours de l'utilisateur avec votre produit ou sur les fonctionnalités les plus utilisées.

Croissance basée sur le produit

Il s'agit de l'utilisation d'un produit comme principal moyen d'attirer les clients. Une entreprise peut proposer une utilisation limitée de ses produits gratuitement, avec la possibilité d'ajouter des fonctionnalités moyennant un coût supplémentaire, ou offrir un essai gratuit permettant aux nouveaux clients d'utiliser pleinement un produit pendant une période déterminée avant d'avoir la possibilité de payer pour y accéder à nouveau.

Gestionnaire de produits

Un chef de produit assiste l'équipe Agile dans le processus de développement du début à la fin. Ses principales responsabilités sont les suivantes :

traiter les problèmes dans le processus de développement

veiller à ce que l'équipe respecte les délais du projet

collaborer avec d'autres départements de l'entreprise tels que les ventes, le marketing et le service clientèle

Opérations produits

Les fonctions d'exploitation des produits sont en place pour aider les équipes interfonctionnelles à travailler efficacement. Ils peuvent participer aux entretiens avec les clients à des fins de recherche, superviser les contrôles d'assurance qualité, rationaliser les processus de développement ou travailler avec les équipes de soutien.

Product Owner

propriétaire

Il s'agit des membres clés d'un projet Agile ou d'un projet de Scrum. Ils décident de la vision et des caractéristiques du logiciel final, mais les caractéristiques ne sont pas choisies sur un coup de tête !

Ils comprennent soigneusement les besoins et les exigences du client et ajoutent ces éléments au carnet de commandes, reçoivent les commentaires des clients et les transmettent à l'équipe de développement.

PRD : Document sur les exigences du produit Ce document décrit l'ensemble du processus de développement. Il comprend les capacités du produit, sa conception, sa description et les détails de sa livraison. Ce document décrit tout ce que le produit doit posséder avant d'être mis sur le marché ou considéré comme terminé.

Feuille de route du produit

La feuille de route d'un produit est un cadre concis de l'ensemble du plan de votre projet. Au lieu de vous noyer dans les détails, une feuille de route vous permet de visualiser le calendrier du produit, les étapes cruciales et des objectifs.

En mettant en évidence les éléments clés de votre plan, la feuille de route aide votre équipe à rester sur la bonne voie pour les tâches à venir.

Spécification du produit

Ce document est similaire au PRD, mais il est plus concis et plus précis. Il peut contenir des plans ou des informations clés concernant l'audience du produit, mais il sert surtout à répondre à la question de savoir pourquoi le produit ou la fonctionnalité est construit, quels sont ses objectifs et comment son succès sera mesuré.

Prototype

Alors qu'une maquette est un dessin ou une représentation physique de l'aspect d'un produit, un prototype est un premier modèle suffisamment développé pour que les clients puissent en tester les fonctionnalités.

Q

Assurance qualité

Il s'agit du processus mis en place par une entreprise pour garantir et améliorer la qualité de ses produits à tous les stades de leur développement. L'assurance qualité est une approche proactive visant à aider les entreprises à fournir des produits de haute qualité avec une expérience positive pour l'utilisateur.

R

Plan de mise à jour

A plan de libération présente toutes les fonctionnalités qui seront incluses dans la prochaine version, ainsi qu'une date de sortie estimée, et s'étend généralement sur une période de quelques mois. Il s'agit de la bande-annonce d'un projet Agile.

Rétrospective

réunion de rétrospective, rétrospective de sprint

A rétrospective est un Réunion Scrum où l'équipe analyse ses performances à la fin du sprint.

L'équipe utilise des mesures, des graphiques et des rapports Agile pour voir où elle excelle et où elle doit s'améliorer.

Au lieu de suivre manuellement les indicateurs Agile, Outils de gestion de projet Agile comme ClickUp offrent des graphiques et des tableaux précis pour aider votre équipe à mener à bien une rétrospective de sprint.

S

Scrum

gestion de projet Scrum Scrum est un Méthodologie agile où les équipes travaillent en courtes périodes d'environ 2 à 4 semaines, appelées sprints, pour livrer un produit prêt à recevoir les commentaires des clients.

Les équipes Scrum établissent des plans et organisent des réunions régulières pour s'assurer que tout le monde sait ce qu'il fait et pour rester à la pointe du processus au cours du sprint.

Split-Test & A/B Test

Tests visant à comparer les performances de deux variantes l'une par rapport à l'autre. Les tests A/B sont souvent utilisés dans la gestion des produits pour identifier l'option la plus performante. Par exemple, si deux variantes d'une nouvelle interface utilisateur sont testées, c'est celle qui suscite le plus d'engagement de la part des utilisateurs qui l'emportera.

Sprint

Iterations

Les sprints sont de courtes périodes de travail qui aident les équipes à rester sur la bonne voie lors du développement d'un produit. Ils durent généralement de 2 à 4 semaines et impliquent plusieurs tâches pour vous aider à atteindre le prochain point de contrôle majeur sur le calendrier de votre projet. Créez et gérez facilement vos propres Sprints dans ClickUp !

Stage-Gate

processus de la porte d'étape

Il s'agit de diviser le processus de développement d'un produit en différentes phases ou "étapes", notamment la définition du champ d'application, l'analyse de rentabilité, le développement, les essais et le lancement. En examinant la progression de ces étapes, vous pouvez déterminer comment le produit passera à la phase suivante.

Parties prenantes

Il s'agit de toute personne extérieure à l'équipe qui est liée au projet. Il peut s'agir d'un investisseur, d'un gestionnaire de compte, d'une équipe de vente ou d'un client.

Points d'histoire

A point d'histoire est une unité attribuée à une histoire d'utilisateur pour exprimer la quantité de temps et d'énergie nécessaire pour ce travail. Ainsi, un chiffre plus élevé indique une tâche plus difficile qui nécessitera plus de temps. Il s'agit d'une technique d'estimation relative, ce qui signifie que les chiffres sont attribués à chaque tâche par comparaison avec d'autres tâches similaires.

Analyse SWOT Analyse SWOT est une méthode de planification qui permet d'examiner de manière stratégique et proactive les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui pèsent sur votre produit. Les forces et les faiblesses de votre produit sont souvent des facteurs internes, tandis que les opportunités et les menaces sont liées à des facteurs externes (c'est-à-dire le marché, les concurrents, les tendances possibles).

T

Chef de produit technique

Le chef de produit technique travaille plus étroitement avec les équipes d'ingénieurs qu'avec les équipes de vente ou d'affaires et dispose d'un bagage technique qui lui permet de contribuer aux aspects de développement du projet.

Thème

Le thème du produit est un plan de très haut niveau pour votre produit. Il peut être résumé par l'objectif de votre produit ou par la réponse à la question "quel problème ce produit résout-il ?"

U-Z Cas d'utilisation au score zêta

Cas d'utilisation

Il s'agit d'un scénario simple et très probable expliquant comment un client utiliserait votre produit pour résoudre un problème. Bien qu'il s'agisse d'exemples hypothétiques, ils sont suffisamment courants pour être crédibles ou racontables, et contribuent à prouver la nécessité et la valeur des différentes parties de votre produit.

Recherche sur les utilisateurs

Processus consistant à comprendre les besoins de vos clients en observant la manière dont ils effectuent des tâches, utilisent d'autres produits et en apprenant leurs processus de pensée.

UX : Expérience utilisateur

Résumé des interactions de vos clients avec un produit. Votre UX permet de savoir comment une personne s'est sentie lors de l'utilisation de votre produit, son attitude à l'égard de l'utilisation, la facilité et les difficultés rencontrées.

Persona de l'utilisateur

Votre persona utilisateur est un client fictif qui représente l'utilisateur idéal de votre produit. Il s'agit d'un aperçu complet de votre public cible, y compris l'âge, la profession, l'étape de la carrière, éventuellement la situation géographique, et les problèmes courants auxquels il est confronté.

Flux d'utilisateurs

Il s'agit de représentations visuelles du chemin qu'emprunte un utilisateur lorsqu'il accomplit des tâches sur une application. Habituellement représenté sous forme de tableau ou de diagramme, la cartographie d'un flux d'utilisateurs aide les équipes à créer des interfaces plus intuitives et à optimiser le processus que les clients suivront pour accomplir une série de tâches.

User Story

objectifs de l'utilisateur

Il s'agit d'une brève description d'une caractéristique spécifique du produit ou d'une fonction que les clients trouveraient utile. Une histoire d'utilisateur typique peut ressembler à ceci :

en tant que (nom/type d'utilisateur), je veux (faire une chose), afin de pouvoir (atteindre un objectif)

En fait, il s'agit d'une explication informelle des fonctionnalités que quelqu'un souhaite trouver dans le système.

V

Proposition de valeur

proposition de valeur unique

Il s'agit de la proposition qui présente l'objectif, les avantages et les facteurs de différenciation de votre produit par rapport à d'autres sur le marché. Elle est utilisée pour inciter les clients à choisir votre produit plutôt que d'autres similaires et communique ce qui rend votre produit plus précieux ou plus compétitif.

Voix du client

Il s'agit du terme général désignant le retour d'information et les données qualitatives ou quantitatives relatives aux besoins de vos clients ou au problème que votre produit vise à résoudre.

W

Chute d'eau

Il s'agit d'une méthode de développement linéaire à long terme dans laquelle chaque phase se déroule de manière séquentielle et doit être achevée avant que la phase suivante ne puisse commencer. Il s'agit d'un processus très progressif qui commence par la collecte des documents nécessaires et la définition des exigences, puis passe à la conception, au codage, aux tests, etc. sans chevauchement.

Cadre de fil de fer

Un peu comme une maquette ou un prototype, un wireframe est une représentation de base de votre produit, sauf qu'il ne communique que sa fonction. Il s'agit souvent d'une page web d'apparence très basique qui vise uniquement à organiser les fonctionnalités et à montrer comment les utilisateurs vont réellement utiliser votre produit.

Y

YOY : Year-Over-Year (année sur année)

Processus consistant à comparer les données d'une année à celles de l'année précédente.

Z

Score Zeta

modèle Zeta, formule de score Z_ La formule de score utilisée par une entreprise pour déterminer sa probabilité de faire faillite.

Maintenant je connais mes... termes essentiels de gestion de produit 🎶

D'accord, ce n'était pas exactement A-Z, mais c'était chaque lettre à l'exception de X ! Il n'y a pas loin de la coupe aux lèvres, si l'on peut dire. 💅🏼

Peut-être avez-vous déjà mémorisé ce glossaire dans les deux sens, ou peut-être y a-t-il quelques nouveaux termes à prendre en compte ! Quoi qu'il en soit, considérez cette liste comme votre tremplin de gestion de produits, et non comme la ligne d'arrivée. Vous pouvez voir où vous en êtes et comment faire progresser votre gestion de produits croître de 1 % chaque jour ? 😉

Plus, ClickUp peut vous aider à transformer ces idées en actions pour améliorer votre stratégie actuelle de gestion des produits. Gagnez du temps, soyez plus efficace dans vos processus et discutez avec votre équipe sur une seule plateforme ! À bientôt, les amis. 🥳