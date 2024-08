Les 10 meilleures compétences en gestion de produits que tout gestionnaire de produits devrait posséder

Gestionnaires de produits (PM) doivent maîtriser un grand nombre de domaines clés pour construire des produits que les clients aiment. Les personnes qui souhaitent faire la transition vers un rôle de produit se noient dans une mer d'articles qui tentent de répondre à des questions vraiment basiques telles que :

La gestion de produits est-elle faite pour vous ?

Comment pouvez-vous dire que la gestion de produits est faite pour vous ?

Si c'est le cas, comment pouvez-vous passer de votre rôle actuel à celui de chef de produit ?

Trouver la réponse à ces questions peut s'avérer difficile en raison de la multitude d'informations contradictoires qui circulent. Comment faire pour savoir quel élément d'information vous aidera à obtenir des réponses à ces questions ?

Après avoir passé un peu de temps en ligne, vous découvrirez que les chefs de produit ont besoin de compétences multiples pour réussir dans leur travail. C'est un peu accablant et intimidant.

Comment faire pour savoir si vous possédez ces compétences et si vous pouvez devenir chef de produit ? Suivez-nous pour découvrir 10 compétences importantes en gestion de produits dont vous avez besoin pour réussir dans votre rôle !

Quelles sont les compétences les plus importantes en matière de gestion de produits ?

Vous vous demandez peut-être quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour entamer une carrière dans la gestion de produits ? Ou que recherchent vraiment les responsables du recrutement ? 🤔

Pour répondre à cette question, notre équipe d'Upraised a analysé plus de 200 descriptions de poste de manager d'un produit (JD) et a identifié 300 des compétences les plus courantes. Nous les avons ensuite regroupées en dix compétences qui sont vraiment au cœur d'un rôle de chef de produit d'entrée.

Nous avons également consulté des experts dans le domaine de la gestion des produits ce qui nous a permis de recueillir les compétences clés que les employeurs recherchent lorsqu'ils présélectionnent des candidats en début de carrière.

Les six compétences les plus importantes qui peuvent vous aider à faire la transition vers un rôle de chef de produit sont :

Sens du produit Compétence en matière de communication Compréhension technique Résolution de problèmes5. Réflexion stratégique et fondée sur les données Orienté vers les résultats

Voici en quoi la maîtrise de ces dix compétences de gestion de projet diffère entre les meilleurs chefs de produit et les chefs de produit moyens :

via Upraised

Voici une glossaire de la gestion des produits pour que vous sachiez tout sur la gestion de produits avant de poursuivre votre lecture.

Les 10 meilleures compétences en matière de gestion de produits

Compétences difficiles à acquérir pour les gestionnaires de produits

Les compétences techniques sont acquises dans le cadre d'un enseignement formel, de programmes de formation ou sur le lieu de travail. Elles sont nécessaires à la réussite d'un chef de produit :

1. Sens du produit

Le sens du produit est la capacité d'un chef de produit à comprendre le problème, à identifier toutes les solutions possibles et à savoir quelles solutions choisir en fonction des contraintes de temps, de ressources, de budget et de segment d'utilisateurs.

Cet aspect est particulièrement important pour les chefs de produit spécialisés dans le domaine technique. Plus la connaissance du domaine est approfondie, mieux on peut comprendre l'univers des l'espace des solutions pour un énoncé de problème donné . C'est une compétence que l'on peut acquérir et affiner avec le temps.

2. Compréhension technique

En tant que chef de produit, vous n'avez pas besoin d'apprendre à coder, mais vous faites appel à des connaissances de base sur la manière dont les produits sont construits. C'est pourquoi vous devez également comprendre comment prendre soin de vos projets tout au long de leur cycle de vie.

En outre, vous devez savoir comment mener une étude de marché pour connaître les tendances du marché ou du secteur. La réalisation d'une étude de marché vous aidera à rédiger les exigences du produit, à définir les cas limites et à travailler efficacement avec l'équipe d'ingénieurs.

Cela vous permet de comprendre quelles demandes sont réalisables et la quantité d'effort nécessaire pour construire une fonctionnalité pour une meilleure priorisation. En tant que gestionnaire de produit, il est essentiel de se familiariser avec plusieurs outils de gestion de produit tels que ClickUp .

L'apprentissage de processus spécifiques au sein de ces outils vous permet de définir les exigences des produits et de comprendre leurs lacunes.

Soft skills for product managers

Les compétences non techniques sont la capacité d'un individu à interagir et à établir des relations avec d'autres personnes. Les responsables de productivité qui réussissent possèdent les compétences de base suivantes en matière de gestion de produits :

3. Compétences interpersonnelles

Un gestionnaire de produits doit obtenir l'adhésion des parties prenantes aux forfaits et aux projets. De solides compétences en communication lui permettent d'influencer les autres, y compris l'équipe commerciale, et de mieux communiquer avec eux.

Elles vous aident également à gérer et à rationaliser la documentation relative aux produits. La communication d'informations essentielles permet à toutes les parties prenantes de connaître l'état d'avancement du projet le processus de développement du produit est sur la bonne voie .

4. Résolution de problèmes

La résolution de problèmes est la capacité à décomposer un problème complexe en plusieurs parties et à en identifier la cause profonde.

En tant que chef de produit, vous devez identifier le bon problème à résoudre avant de vous lancer dans la recherche d'une solution. Le plus souvent, vous serez confronté à des problèmes confus et complexes.

C'est pourquoi les compétences en résolution de problèmes sont recherchées pour ce type de rôle. Les gestionnaires de produits sont souvent chargés de transformer le problème en un énoncé clair que le reste de l'entreprise peut comprendre.

5. Réflexion stratégique et fondée sur les données

Les données sont le nouveau pétrole qui alimente une approche centrée sur le client dans chaque organisation. Étant donné que tout tourne autour des données, cette compétence vous permet d'être régulièrement ouvert à de nouveaux apprentissages.

Cela vous permet de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est l'une des compétences importantes pour les chefs de produit, car les données vous aident à répondre à des questions telles que :

Qui est votre client ?

Pourquoi font-ils appel à votre produit ?

À font-ils de votre produit ?

Le fait de s'appuyer sur des données permet de mieux arbitrer entre les tâches urgentes et celles qui ne le sont pas. Cette compétence vous permet d'affiner votre réflexion stratégique et votre capacité à établir des priorités.

Entre-temps, vous devenez plus confiant en prenant des décisions actuelles en connaissance de cause à partir de vos données.

6. Orienté vers le résultat

En fin de compte, c'est le résultat qui compte.

Le fait d'être orienté vers le résultat permet de hiérarchiser les tâches qui apportent le plus de valeur ajoutée par rapport au temps investi pour les achever. Vous devez utiliser au mieux les ressources disponibles et achever les tâches dans les délais impartis, ce qui indique que vous êtes orienté vers le résultat.

4 Compétences en gestion de produits en prime

7. Esprit centré sur l'utilisateur

La capacité à faire preuve d'empathie envers les utilisateurs et à avoir un état d'esprit centré sur l'utilisateur est essentielle pour que les gestionnaires de produits créent des produits qui apportent de la valeur et répondent aux besoins des utilisateurs, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction des utilisateurs et des taux d'adoption plus élevés.

8. Délégué

Une délégation efficace permet d'instaurer la confiance au sein de l'équipe et favorise le travail d'équipe. Les managers d'équipe peuvent se concentrer sur des tâches stratégiques et diriger le processus global de développement de produits, ce qui se traduit par un développement de produits plus efficace et plus performant.

9. Pensée critique

L'esprit critique est un élément essentiel de la gestion de produits. Les gestionnaires de produits utilisent la pensée critique pour analyser les données, évaluer les options, prendre des décisions et résoudre les problèmes.

Ils doivent être capables d'identifier les risques et les opportunités potentiels, de trouver des solutions créatives à des défis complexes et de faire preuve d'esprit critique afin de développer des produits de qualité les meilleures stratégies de produits . Les chefs de produit doivent également être capables de prendre des risques calculés sans sacrifier la qualité du produit ou mettre en danger la sécurité des utilisateurs.

10. Apprentissage continu

L'apprentissage continu aide les chefs de produit à se tenir au courant des nouvelles technologies, des tendances du marché et du comportement des utilisateurs, ce qui leur permet de prendre des décisions fondées sur des données, de créer des produits innovants et d'apporter une réelle valeur ajoutée, et de s'imposer comme un solide chef de file en matière de produits.

La gestion de produits est un domaine fascinant carrière . Pour réussir en tant que chef de produit, vous devez acquérir des compétences qui vous aideront à diriger des collaborations interfonctionnelles entre ingénieurs , marketing et les équipes commerciales les dirigeants d'entreprises et les utilisateurs.

Comprenons maintenant comment ces compétences contribuent à faire de vous un meilleur gestionnaire de produits. Les deux types de compétences dont les gestionnaires de produits ont besoin pour exceller dans ce champ :

Les compétences matérielles (c'est-à-dire les compétences techniques)

Les compétences non techniques (c'est-à-dire les compétences analytiques, les compétences interpersonnelles)

Les compétences matérielles et immatérielles sont toutes deux importantes lors de la recherche d'un emploi. En tant que demandeur d'emploi potentiel, sachez que vous aurez besoin de certaines compétences douces et compétences dures que vous avez acquises au cours de votre expérience passée.

Ces compétences sont appelées compétences transférables. Elles indiquent votre capacité à faire le travail, même si votre profil ne correspond pas à 100 % à la description du poste. Ces compétences font de vous un atout inestimable pour toute entreprise.

La première étape consiste à déterminer votre niveau de maîtrise de chacune de ces compétences.

Commencez par utiliser le test KYS (Know Your Self) pour déterminer si vous pourriez devenir chef de produit. Ce test révèle vos paramètres de comportement et d'attitude sur la base d'un ensemble de 49 questions. Il vous permettra d'en savoir plus sur vos forces et vos faiblesses dans les dix compétences de base d'un chef de produit !

Si vous obtenez un score supérieur à 50 sans aucune expérience dans le domaine des produits, c'est formidable ! Cela signifie que votre rôle actuel vous permet d'acquérir certaines des compétences nécessaires pour réussir en tant que chef de produit. Mais pour ceux qui obtiennent un score inférieur à 50, pas d'inquiétude !

Ce score signifie simplement que vous devez travailler sur vos compétences et le test vous indiquera vos points faibles pour vous aider. Alors, comment pouvez-vous développer vos compétences pour devenir un chef de produit performant et compétent ?

